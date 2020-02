DHA YURT BÜLTENİ -3

Evlerinde peruk ve takma bıyık ele geçirilen 4 FETÖ şüphelisi adliyede

ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, kaldıkları evlerde, tanınmamak için kullandıkları takma bıyık ve peruk ele geçirilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ankara, Eskişehir, Konya ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan yakalama kararı bulunan Ö.Y., B.G., H.K. ile K.C.\'nin Eskişehir\'de kaldıkları 3 eve baskın düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Özel Harekat şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda takma bıyık ve peruklar, örgütsel dokümanlar, 41 bin liralık döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Şüphelilerin tanınmamak için takma bıyık ve peruk kullandığı saptandı.

Götürüldükleri TEM Şubesi\'nde sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-----------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmeleri,

-Yakını kadınların şüphelilerin yanına gelmesi, polislerin kadınları uzaklaştırması,

-Adliye binasının dışından çekilen görüntü.

Polis kamerasından;

-Ekiplerin Emniyet müdürlüğü\'nden çıkışları,

-Özel harekat polislerinni şüphelilerin evlerine yaptıkları baskından,

-Evde ele geçirilen peruk, takma bıyık ve paraların çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR / DHA

=============

Tatilciler Kartepe\'nin keyfini çıkardı

Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe kayak merkezi hafta sonunu fırsat bilen tatilcilere ev sahipliği yaptı. İstanbul ve çevre illerden gelenler kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Kartepe\'nin keyfini çıkardı.

Kartepe kayak merkezinde günlerdir kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Hafta sonu güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte kayak tutkunları pistlere akın etti. Telesiyejlerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, Kartepe\'nin zirvelerine çıkan tatilciler kayak ve snowboard yaptı. Günübirlik tatilciler de çocuklarıyla eğlenmenin keyfini çıkardı.

Hafta sonunu geçirmek üzere Kartepe\'ye gelen Kesra Bornaun, \"Havalar şu an harika. Biz İstanbul\'da boş bulduğumuz her an buraya kaçmak için fırsat arıyoruz. Şu anda da havayı çok iyi bulduğumuzdan ötürü ilk işimiz kendimizi Kartepe\'ye atmak oldu. Kar şu an harika. Pistlerin durumları da çok iyi. İstanbul\'a en yakın nokta zaten Kartepe. Türkiye\'de de zaten pistleri şu an kar olarak en elverişli olan yer Kartepe. Ben 2 senedir kayak yapıyorum. Her vakit bulduğumda da gelip burada kaymaya devam edeceğim\" dedi.

Ailesiyle birlikte İstanbul\'dan geldiğini söyleyen Ufuk Yıldırım, \"İstanbul\'dan eşim ve çocuklarımla geldim. Tatil güzel geçiyor. Kar güzel, hava güzel, otel güzel. Her şey çok güzel şu anda. Kayağı düşerek denedik. 3-4 defa düştük ama öğreniyoruz\" diye konuştu.

Öğrencileri ile birlikte günübirlik tatil için geldiklerini belirten Ceylan Sağcık, \"İstanbul\'dan geldim. Okulun öğrencilerle birlikte düzenlediği tatil amaçlı bir organizasyonuna katıldık. Bir günlük kısa bir tatilimiz oldu. Tek başıma, düşe kalka kayak öğreniyorum. Kayak eğlenceli geçiyor. Kayağı ilk defa deniyorum. Çocuklar da burayı beğendiler. Ortam eğlenceli, sıcak, güzel. Benim için beklentimin yukarısındaydı açıkçası\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------

-Kartepe\'nin drone ile görüntüsü

-Kayak yapan tatilcilerin görüntüsü

-Vatandaşlarla röp.

-Anons

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

==================

Akçakale\'de yoğun sis

Suriye sınırındaki Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde, etkili olan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Akçakale\'de, sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Görüş uzaklığının düşmesiyle trafikteki sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerleyebildi. Trafik polislerinin kaza yaşanmaması için önlem alarak sürücüleri uyardığı Akçakale\'de, etkili olan sisin yağmurla dağılması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Etkili olan sis

- Araçların farlarını yakarak ilerlemesi

- Genel ve detay ve görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58 MB

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

===============

Otomobil, kömür yüklü kamyona çarptı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, önünde giden kömür yüklü kamyona çarpan otomobilde sıkışan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün gece Malkara-Tekirdağ karayolunun Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hasan Bayraktar, yönetimindeki CB 9498 MC Bulgaristan plakalı otomobil, önünde giden kömür yüklü Recep İşcan’ın kullandığı 59 LE 451 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Bayraktar ile yanındaki arkadaşı Ahmet Ükünç araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kaza kırım ekiplerince ağır yaralı olarak çıkarılan Bayraktar ve Ükünç sağlık ekiplerince ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi ile Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı duyan yaralıların yakınları olay yerine gelerek hurdaya dönen otomobil başında ağlayıp sinir krizi geçirdi. Kamyon sürücüsü Recep İşcan, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere Tekirdağ Jandarma Komutanlığına götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

--------

-Sağlık ekiplerinin gelişi ve yaralılara müdahalesi

-İtfaiye ekiplerinin gelişi ve çalışması

-Polis ve jandarma ekipleri

-Kaza yapan otomobil ve kamyondan detay

-Yaralıların otomobilden çıkartılması

-Ambulansa götürülmesi

-Yaralı yakınlarının kriz geçirmesi

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

===============

Kağıt toplayıcısı çöp konteynerine düştü

Kayseri\'nin Melikgazi ilçesinde yeraltı çöp konteynerine düşen kağıt toplayıcısı Nurettin Ş. (19), itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, bu sabah Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Lalezade Caddesi\'nde meydan

a geldi. Geçimini kağıt ve plastik toplayarak sağlayan Nurettin Ş., atık olup olmadığını kontrol etmek istediği yeraltı çöp konteynerine düştü. Durumu fark eden çevre sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, Nurettin Ş.\'yi konteynerden çıkardı.

Görüntü Dökümü:

---------

- Çöp konteynırı içinde mahsur kalan gencin kurtarılma görüntüsü( cep telefonu görüntüsü)

- Diğer genel detay görüntüler

15 saniye /2 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: KAYSERİ, DHA)

================

93 harbinde Rusların Kars\'a diktiği anıtın görüntüleri ortaya çıktı

Koleksiyoner ve tarih meraklısı Özgür Sanal, 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı döneminde Rus askerlerinin Kars\'ı işgal edip dikmiş oldukları anıtın görüntülerine ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinden alarak arşivinde sakladığı görüntülerde Rus askerleri tarafından anıt ve anıtın yanında bulunan kilisenin açılışı gerçekleştiriliyor.

Otomotiv sektöründe çalışmasına rağmen küçük yaşlardan beri tarihe meraklı olan Özgür Sanal, tarihte ortaya hiç çıkmamış videoları araştırıp bularak gün yüzüne çıkarıyor. Yaklaşık 1300 görüntülük koleksiyona sahip olan Sanal\'ın, koleksiyondaki en dikkat çekici ve çarpıcı görüntüsü Rus askerlerin 93 Harp\'inden sonra Kars\'a diktikleri heykele ait. Arşivindeki görüntülerin o dönemlere ait nadir görüntülerden biri olduğunu belirten Sanal, \"1877-1878 Osmanlı-Rus harbi sonrasında Kars\'ta Ruslar bir anıt yapmış. Görüntülerde anıtın açılış töreni yer alıyor. Ruslar merasim yapıyor. Kars\'a girişi canlandırıyorlar. Film kaliteli bir şekilde çekilmiş. İlk bulduğum zamanlarda ne olduğunu anlayamamıştım ama fotoğraflarına ulaşınca ne olduğunu anladık. Ruslar bizim topraklarımıza iki tane anıt yapmışlar. Biri İstanbul Yeşilköy\'deydi. O 1914 yılında yıkılmış. Onun yıkılışını Türk kameraman filme çekmişti. Bu film kayıp. Fakat Kars\'taki anıtın filmi yoktu. Böyle bir filmin çekildiğini kimse bilmiyordu çünkü 43 sene Rus hakimiyeti vardı. Fotoğrafları vardı ama filmi yoktu. Film olduğu için ve ortaya çıktığı için çok kıymetli\" dedi.

\"HİÇBİR TARİHÇİ BENİ ARAYIP HEYKELİ SORMADI\"

Anıtta Türklüğe hakaret olduğunu söyleyen Sanal, \"Bir askerin elinde Rusya bayrağı var. Ayakları altında Türk Bayrağı var. Kartal geliyor ve pençeleriyle Türk Bayrağını parçalıyor. Figür bu. Mermer kaidenin üzerine koymuşlar. Mermer Kaidenin her yüzünde Rus generallerin madalyonları var. Osmanlı ordusundan alınan ganimet silahları zincirle birbirine bağlamışlar. Her topun üzerine birer Rus kartalı koymuşlar. Bu şekilde bir meydan düzenlemesi yapmışlar. 1918 yılında Türk ordusu Kars\'a girerek tekrar geri alıyorlar. Geri alınınca tıpkı İstanbul\'daki anıt gibi bu anıtı da yıkıyorlar.

Bu görüntüler ilk defa yayınlandığı halde hiçbir tarihçi arayıp sormadı. Nasıl bulduğumu, nerden bulduğumu soran olmadı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-93 Harbinden sonra Rus\'ların Kars\'a diktikleri anıt ve açılışına ait görüntü

-Özgür Sanal röportaj

-Detaylar

Süre: 4.56 Boyut: 551 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

================

Mevlevi Postnişini, \"Sema, bir şov veya gösteri değil, zikirdir\"

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl, Mevlevilikte sema ayinlerinin bir gösteri veya şov olarak değerlendirilmesinin uygun olmadığını söyledi. Özçakıl, \"Sema, Mevlevilerin bir zikri olarak telakki edilmektedir. Bir şov ve gösteri olarak değerlendirilmesi çok uygun değil\" dedi.

Konya\'da her yıl 7 -17 Aralık tarihleri arasında Mevlana\'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle \'Hz. Mevlana\'nın 745\'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri\' düzenleniyor. Törenlerde davetlilerin en çok ilgisini ise semazenler tarafından yapılan sema ayinleri (Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye gibi çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin) çekiyor. Anma programları boyunca gündüz ve gece Mevlana Kültür Merkezi\'nde sema ayinleri gerçekleştiriliyor. Sema ayinin başında Mevlevi şeyhi ya da postnişinin bulunması gerekiyor. Günümüzde şeyhlik makamı olmadığı için de semayı Mevlana\'nın makamı olarak kabul edilen ve bu görevi temsilen üstlenen postnişin yönetir. Konya\'daki ayinlerin postnişini ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü Fahri Özçakıl, sema ayinlerinin bir gösteri ve şov olmadığını zikir olduğunu belirtti.

Konya ve Mevlana deyince akla ilk sema ayinlerinin geldiğini ifade eden Özçakıl, şunları söyledi:

\"Konya ve Hz. Mevlana deyince akla sema geliyor. Sema, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin aşk ve cezbe ile hareket edip dönerek, Allah\'ı zikretmesi, onunla beraber olması düşüncesiyle yapmış olduğu bir anlık bir hareketle cereyan ederek başlamış, günümüze kadar da bir ritüel halinde bu yaşantı devam etmeye çalışılmıştır. \"

Sema için şov ve gösteri denmesinin hoş olmadığını belirten Özçakıl, \"Tabi günümüzde de Hz. Mevlana dostları, Mevleviler ve semazenler Hz. Mevlana\'nın bu Allah\'a yakın olma düşüncesiyle yapmış oldukları hareketi bir nebze de olsa yakalayabilmek, o anı yaşayabilmek düşüncesiyle sema etmekteler. Sema, Mevlevilerin bir zikri olarak telakki edilmektedir. Bir şov olarak, gösteri olarak değerlendirilmesi çokta uygun değil. Bu, işin manevi bir ritüel olarak Allah\'a ulaşabilme düşüncesiyle yapılmış olarak bir hareket, bir zikirdir. Çünkü semazenler, sema ederken her çark atışında(biz her 360 derece dönüşündeki harekete çark diyoruz) Allah\'ı zikrederek, semasını devam ettirmektedir. Böylelikle buna bir şov veya gösteri demek hoş olmuyor.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------

- Semazenden detay

- Sema ayininden detay

- Özçakıl röp.

Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

=================================

Balıkçının bıçaklı servisi hem ilgi görüyor hem korkutuyor

Ankara\'nın Mamak ilçesinde balık restoranı işleten Kenan Yağın (43), burnunun üzerine üst üste dik şekilde koyduğu 3-4 bıçağı taşıyarak servis yapıyor. Yağın\'ın bıçaklı servisi müşterilerin hem ilgisini çekiyor hem korkutuyor.

Mamak\'ta 20 yıldır balık restoranı işleten Kenan Yağın, burnunun üzerinde taşıdığı bıçaklarla müşterilerine servis yapıyor. Restorana gelenler, Yağın\'ın, burnunun üzerinde taşıdığı bıçaklarla servis yapmasını bazen ilgi, bazen de endişeli gözlerle izliyor. Kenan Yağın, ortaokul yıllarında cetvel tarzı aletleri burnunda taşıyarak o zamandan beri kendini geliştirdiğini söyleyerek şöyle dedi:

\"Daha sonra bu işi bıçaklarla yapmaya çalışarak büyüttüm. Şimdi de 3 4 bıçağı burnumda

rahatça taşıyabiliyorum. İnsanlara adrenalin dolu zamanlar yaşatmayı da seviyorum. Neden böyle bir şey yaptığımı da çok soruyorlar. Bu tür şeyleri yaşamayı ve heyacanı çok seviyorum. Sıradışı şeyler olduğu için hoşuma gidiyor. Servis yaparken korkan var, korkmayan var. Kimisi, \'Arkadaşımın arkasından bıçak taşıyarak bir çıksan da korkutsan\' diyor, kimisi de \'Nişanlım gelecek, burada değişik biz servis kültürü olduğunu söyledim, bize şov yap\' diyor. Telefonlarım hiç susmuyor. \'Bize de böyle servis yapar mısın? Abi 2-3 bıçakla servis yap, balta getirelim onunla da servis yap\' diyen çok. Böyle denge sahibi bir oğlum var, o da 2-3 şişeyle ve bastonla bu şovu yapabiliyor. Türkiye\'de ben tekim. Denge uzmanıyım. Bu tür şeyleri yapmayı seviyorum.\"

İşlerinin iyi olduğunu anlatan Yağın, \"Eşim bu işe kızıyor ve böyle şeylere pek sıcak bakmıyor; ama biz yine de değişik bir tarz olsun diye yapıyoruz\" dedi.

Restoran sahibinin şovunu ilgiyle izleyen müşterilerden Fatih Önen ise \"Kenan abinin sık müşterilerinden biriyiz. İzlemeye alıştık\" dedi. Hüseyin Öğreten ise \"Haftada 2 defa Kenan abimizin yanına geliyoruz balık yemeye. Böyle bir adrenalin hiç bir yerde yok. Çok korktuk. Eşim daha fazla korktu. Strese girdi; ama çok memnunuz. Kenan abimizin güler yüzü ve böyle bir şovu bizi mutlu ediyor. Bu Ankara\'da bir ilk\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------

-Mekandan detaylar

-Restoranttaki müşteriler ile röportaj

-Balıkçı Kenan Yağın ile röportaj

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

==============

İmar barışına Bursa\'dan 400 bin başvuru

Haziran 2018 yılında başlayan imar barışına Bursa\'dan 400 bin başvuru yapıldı. Yapılan başvurulardan ise yaklaşık 40 bin yapı için ücret ödemes yapılıp \'yapı kayıt belgesi\' alındı. Mevcut durum hakkında bilgiler veren Harita ve Kadastro Odası Bursa Şubesi Başkanı Ali Faruk Çolak, kentsel dönüşüm ve Bursa\'nın şehir yapısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İlk başvurunun Türkiye genelinde 8 Haziran 2018 tarihinde alındığı imar barışı başvurularında son günlere gelindi. Türkiye genelinde 8 milyon 900 bin kişinin başvuruda bulunduğu imar barışına Bursa\'dan 400 bin yapı için başvuru yapıldı. Başvuru yapan vatandaşlardan ise yüzde 10 oranında, yani yaklaşık 40 bin kişi ücret ödemesi yapıp başvurularını tamamlayarak \'yapı kayıt belgesi\' aldı. İmar barışı süreci hakkında bilgiler veren Harita ve Kadastro Odası Bursa Şubesi Başkanı Ali Faruk Çolak, çalışmadaki amacın yapıların son haliyle kayda geçirilmesi olduğuna dikkat çekti. Çolak, \"İmar barışı, 3 kat olması gereken yerde 5 katlı bir yapınız var ya da burası konut alanı ama siz ticarethane olarak kullanıyorsunuz, bu gibi durumları kayda geçirme işlemiydi. Tespit varken, işlemler kayda girilirken vatandaşlara bazı avantajlar sunuldu. Yapını mevcut durumdaki halini devlet vatandaşın beyanı ile kabul ediyor ve mevcut durumu belgelendiriyor. Bursa\'da yakın tarihli verilere göre 400 bin başvuru yapıldı, bunlardan ise yüzde 10 oranında yani 40 bin civarında başvurunun parası ödenip yapı kayıt belgesi alındı. Bu verilen yapı kullanım belgesi ile yapıların mevcuttaki halleri yapının deprem, doğal afet, kentsel dönüşüm gibi herhangi bir sebeple yıkılana kadar geçerliliğini koruyaca\" dedi.

PROJEDE BELEDİYE, MÜTEAHHİT VE VATANDAŞ BİRBİRİNE GİRDİ

Bursa çevresinde yakın zamanda yaşanan depremlerin ardında tekrar gündeme gelen kentsel

dönüşüm hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çolak, \"Bursa\'da bugüne kadar gerçek manada yapılan tek kentsel dönüşüm çalışması \'Doğanbey Kentsel Dönüşüm\'dür. Onun haricinde yapılan hiçbir çalışmaya kentsel dönüşüm diyemem. Çünkü kentsel dönüşümde \'kentin\' dönüşümü yapılması gerekir ancak biz binaları yeniledik\" dedi.

Yapılan çalışmaların Bursa\'daki trafik durumunu da çıkmaza soktuğuna dikkat çeken Çolak, \"Şu anda 3 merkez ilçe kendi içerisinde kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyor ama tüm bu yeni yapıların trafiği İzmir-Ankara Yolunu etkiliyor. Kimse bu yol için bir genişletme ya da kentsel dönüşüm için bir çalışma yapmıyor. Zaten arada bir raylı sistem var, diğer yanlardan da yol belli bir yere kadar genişlemiş ve artık gitmiyor. Dolayısıyla Bursa\'da kentsel dönüşüm kötü başladı ve kötü devam ediyor\" şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşümün parsel bazında değil bölgesel yapılması gerektiğini söyleyen Çolak, \"Bina bazında da kentsel dönüşüm olmaz. Şu anda yaklaşık 270 tane kentsel dönüşüm projesinde müteahhit, vatandaş ve belediye birbirine girmiş durumda. Çözülemiyor çünkü imar planı değişikliği yapılması gerekiyor. Planın şartları var, o şartlar yerine getirilemiyor. Ortaya çıkan mali tabloda vatandaş hiçbir şekilde işin içine girmiyor. Müteahhitlerde zarara uğruyor. Burada vatandaşların beklentilerini düşük tutarsa, müteahhit arkadaşlar zaten elini taşın altına sokuyor, belediye de çalışmaların önünü açarsa sorunlar daha rahat çözüme kavuşur\" dedi.

\"BELEDİYENİN EN BÜYÜK SORUNU: DOĞANBEY\"

Kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk yapısı olan Doğanbey Konutlarının seçimin ardından yeni gelecek belediye başkanının en büyük sorunlarından biri olduğunu söyleyen Çolak, \"Bursa\'da bugüne kadar gerçek manada yapılan ilk ve tek kentsel dönüşüm çalışması \'Doğanbey Kentsel Dönüşüm\'dür çünkü bir matematik hesabı vardır. Çöküntü dediğimiz bir bölgeydi ve bu sorunun çözülmesi gerekiyordu. Güzel bir fırsattı ancak o dönemde odalarda çalışan arkadaşlarla konuştuğumuzda gösterilenle yapılanın farklı olduğunu iddia edildi. 5 gösterildi 15 yapıldı. Bunun nedeni ise o zaman uygulanan farklı yönetmelik gereği herkesle anlaşma zorunluluğuydu. 15 metrekare hissesi olan vatandaş bile 100 metrekarelik daire istediğinde bu kadar çok daire ancak yukarıya çıktıkça tahsis edildi. Şimdi ise tarihi eserlerimizin önüne çektiğimiz kara perdeyi tıraşlamaktan, yıkmaktan bahsediyoruz. Bu yeni dönemde gelecek olan belediye başkanının en büyük sorunlarından biri bu konudur. Çözümde ise, medeni kanuna göre mülkiyet hakkı esastır. Yalnızca kamulaştırma yapılabilir. Yani bina yıkılır yerine park, pazaryeri, otopark gibi bir çalışma yapılır. Dolayısıyla yeni bir rant oluşturulamayınca ortaya büyük bir mali yük çıkar. Bunun tam anlamıyla çözülebilmesi için belediyenin konuyla ilgili odalarla bir araya gelmelidir\" dedi.

BAŞKAN AKTAŞ, \"RAHATLIKLA HALLEDEBİLECEĞİMİZ BİR MESELE\"

Doğanbey Konutları hakkında katıldığı bir toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, \"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bursa\'da yaşayan herkesin, Bursa\'ya gelen herkesin \'Şu ucubeler\' diye bahsettiği konuyu, oradaki vatandaşı mağdur etmeden halletmek benim ana meselelerimden bir tanesidir. Hesap ortada, 2 bin 700 tane daire, toplamı 1 milyarı bile bulmayan bir bütçe. Biz büyükşehir olarak şirketleri dahi 4,5 milyar bütçe ile yöneten bir kurumuz. Gayet rahat halledebileceğimiz bir mesele\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Doğanbey\'den DRONE ve Aktüel detaylar

- Şehirden genel görüntüler

-Kötü binalardan detaylar

Süre: 5.32 Boyut:619 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

==================

(ÖZEL) Adıyaman 112\'ye \'hangi partiye oy vermemi istersiniz?\' sorusu

Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi\'ne bu yıl 520 bin çağrı düştü. İhbarların yüzde 90\'ının asılsız olduğu çağrılar arasında sağlık görevlilerine birbirinden ilginç sorular da yöneltildi. 112\'yi arayan bazı kişiler, görevlilere \'Hangi partiye oy vermemi istersiniz?\' sorusuyla herkesi şaşırttı.

112 Komuta Merkezi Başhekimi Fatma Tuğba Adıgüzel, geride kalan 11 aylık süreçte aldıkları 520 bin çağrının 468 bininin asılsız olduğunu ifade etti. Adıgüzel, acil çağrı hattını gereksiz yere işgal edenlerin yönelttiği soruların veya ilettiği taleplerin de gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta gecikmelere yol açtığını söyledi.

Yaklaşan seçim sürecinde hangi partiye oy vermesi gerektiğini soranların ya da yemek siparişi vermek isteyenlerin 112\'yi meşgul etmesinden şikayet eden Adıgüzel, \"112 hattına gelen çağrıların maalesef yüzde 90\'ı asılsız çağrı. Bu asılsız çağrılar içerisinde çok ilginç taleplerde bulunanlar oluyor. Bazı kişiler yemek siparişi veriyor, bazıları ise \'seçim yaklaşıyor hangi partiye oy vermemi istersiniz\' gibi sorular soruyor\" dedi.

\'CANI SIKILIP ARAYANLAR DA OLUYOR\'

Kimi zaman yalnızlıktan şikayet eden ya da canı sıkılanların da 112 hattını aradığına dikkat çeken Fatma Tuğba Adıgüzel, şöyle konuştu:

\"Tuhaf çağrılarımız olabiliyor. Bazen canı sıkılıp arayanlar olabiliyor. Gece karanlıktan korkup arayanlar oluyor. Kimi arayıp uykusunun kaçtığını kendisine ambulans gönderilerek sakinleştirilmesini istiyor. Kimileri ise arayıp yemek siparişi vermek istediğini, hattın 112 olduğu hatırlatılınca da acıktığını tavsiye edebileceğimiz bir lokanta numarası verilmesini istiyor. Bu şekilde çok fazla çağrı alıyoruz ve bu çağrılar bizi yorarken, gerçek sağlık ihtiyacı olanların da zamanını işgal ediyor.\"

KIŞ HAZIRLIKLARI TAMAM

112 ekipleri olarak kış hazırlıklarını tamamladıklarını da anlatan Adıgüzel, \"Kar yağışının yoğun olduğu bölgeler ile zorlu araziler için paletli 3 ambulansımız ile hizmet edeceğiz. Bunun yanı sıra olası afet durumları için de 4 yataklı bir ambulansımız ile her türlü vakaya anında müdahaleye hazır durumdayız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

- 112 Komuta Kontrol Merkezi

- Gelen ilginç çağrıların ses kayıtları

- Operatörlerin telefonlara cevap vermesi

- 112 Komuta Kontrol Merkezi dış görünümü

- Operatörlerin ambulansları yönlendirmesi

- Çocukların komutayı araması

- 112 Komuta Merkezi Başhekimi Fatma Tuğba Adıgüzel ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 480 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

============

Ağaç köklerinden yaptığı aydınlatma ürünleri ilgi görüyor

Trabzon\'da elektronik teknikeri Yılmaz Başar\'ın (40) ormandan topladığı ağaç kökleri ve dallardan, atölyeye dönüştürdüğü evinin bir odasında yaptığı avize ve abajur gibi aydınlatma ürünleri ilgi görüyor. Başar, ürettiği ürünleri internet üzerinden yurt içi ve yurt dışına satarak kazanç da elde ediyor.

Kentte, elektronik teknikeri Yılmaz Başar, ormanlık alanda saatlerce yürüyerek \'Doğanın sanat eseri\' diye nitelendirdiği farklı şekillerdeki ağaç kökleri ve dalları topluyor. Başar, ağaç kökleri ve dallarından hobi olarak aydınlatma ürünleri yapıyor. Çevresinde yaptığı ürünler ilgi gören Başar, evinin bir odasını da atölyeye dönüştürerek, avize ve abajur gibi aydınlatma ürünleri imalatında kendisini geliştirdi. Başar, ürettiği ürünleri internet üzerinden yurt içi ve yurt dışına satarak kazanç elde ediyor. 7 yılı aşkın süredir ağaç köklerinden geri dönüşüm sağlayan Başar\'a atölyesinde beslediği \'Çırak\' adını koyduğu kedisi eşlik ediyor. Yurt içi ve yurt içinde ilgi gören ürünler fiyatı 100 ile 700 lira arasında değişiyor.

Doğayla iç içe bir evde büyüdüğünü anlatan Yılmaz Başar, ağaç kökünden aydınlatma işine hobi olarak başladığını söyledi. Başar, \"Hobi olarak ağaç kök ve dallarından aydınlatma ürünleri yapmaya başladım. Birçok arkadaşıma yaptığım ürünleri özel günlerde hediye etmeye başladım. Sosyal medya üzerinden siparişler alıyorum. Ürünleri farklı illerden ve yurt dışından isteyenler de oluyor. Kendi evimde kurmuş olduğum atölyemde bu ürünleri yapabilmek ve yurt dışına bile gönderebilmek bana mutluluk veriyor\" dedi.

AHŞAPTA USB ÖZELLİĞİ

Ormanda yıkılmış, heyelan altında kalmış olan ağaç kökleri ve kütükleri topladığını belirten Başar, \"Aynı zamanda elektronikçi olduğum için yaptığım ürünlerimi biraz daha değiştirebiliyorum. USB\'li, şarjlı, bilgisayara takılabilen, hoparlörlü, müzik çalabilen aydınlatmalarda yapıyorum. Doğada Allah\'ın yarattığı güzellikleri temizleyip, bakımını yapıp, lambalarını takıp insanların beğenisine sunuyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------

Ürünlerden görüntü

Ağaç kökünden avize yapılması

Atölye çalışmaları

Yılmaz Başar konuşma

Detaylar

HABER:Aleyna KESKİN KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)

==============