DHA YURT BÜLTENİ -3

Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti (2)

VALİLİKTE TÖREN DÜZENLENDİ

Bartın\'ın Amasra ilçesinde otomobili ile refüje çarpması sonucu yaşamını yitiren Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender\'in cenazesi Bartın Devlet Hastanesi\'nin morgundan alındı. Erkan Kalender\'in Türk Bayrağı\'na sarılı tabutu cenazesi tören için Bartın Valiliği\'nin önüne getirildi. Polislerin omuzlarında cenaze taşınırken, saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Mahmut Gündüz tarafından dualar okunmasının ardından Erkan Kalender\'in cenazesi Ankara\'ya gönderildi. Törende, vali yardımcısının 1 hafta önce evlendiği eşi Enise Kalender ayakta durmakta zorlanırken, ağladı. 3 yıldır Bartın\'da görev yapan Aytekin Kalender\'in cenazesi bugün Ankara Kocaetepe Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı\'nda toprağa verilecek.

Bartın Valisi Sinan Güner üzüntüsünü dile getirerek, \"Bartın Vali Yardımcımızı elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.\" dedi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR / BARTIN,(DHA)

KÜTAHYA\'DA TÜFEKLİ-BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI

Kütahya\'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tüfekli ve bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Olay, gece Osman Gazi Mahallesi\'nde meydana geldi. Ümit Demir ile babası Bülent Demir, husumetli oldukları, bir gün önce çıkan kavga nedeniyle de birbirlerinden şikayetçi oldukları ailenin evine tüfekle ateş açtı. Evin bahçesinde bulunan Özlem Gezgin, saçmalarla ayağından yaralandı. Baba-oğul, Sibel Gezgin\'i de yumrukladı. Yaralı kadınların yakını Oğuzcan Karagülgil de Ümit Demir\'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Özlem ve Sibel Gezgin ile Ümit Demir, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri Bülent Demir\'i gözaltına aldı, bıçakla yaralama olayının şüphelisi Oğuzcan Karagülgil\'i de yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerindeki ambulansların,

-Polislerin olay yerinde inceleme yapması,

-Detay görüntüler,

-Hastaneden görüntü,

-Yaralı kadının ambulansla sevk edilmesi,

-Tüfeğin görüntüsü bulunuyor.)

Boyut: 362.68 MB

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA

KARI KOCA OTOBÜS ŞOFÖRÜ

Düzce\'de, 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Neziha Duman ve eşi Ahmet Duman belediye halk otobüslerinde şoförlük yapıyor. Neziha Duman eşinin ilk önce kendisine karşı çıktığını sonra destek olduğunu belirterek, \"Eşim ilk zamanlar \'Kaza yaparsın, can taşıyorsun\' diye karşı çıktı. Kendime güveniyorum, can taşıyorum, mesleğimi severek yapıyorum\" dedi.

Düzce Belediyesi halk otobüsünde şoförlük yapan Ahmet Duman (40) ile evli olan Neziha Duman, eşine çalışmak istediğini ve otobüs şoförü olmak istediğini söyledi. Eşi ilk başlarda belli kaygılar çerçevesinde eşinin şoförlük yapmasını istemedi. Ancak geçen süre içerisinde Ahmet Duman, eşinin iyi bir şoför olduğunu gördü ve eşine destek olmaya başladı. Neziha Duman, 2 yıl önce çalışmaya başlayarak belediye halk otobüsünde şoförlük yapıyor.

Neziha Duman mesleğini çok sevdiğini belirterek, \"38 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim. 20 yıllık evliyim. Babam da otobüs şoförüydü. Büyüyünce babamın mesleğini yürüteceğim diyerek hayaller kuruyordum. Eşim ilk zamanlar \'Kaza yaparsın, can taşıyorsun\' diye karşı çıktı. Ama ben dedim ki ben bu işi yapacağım. Kadınların gücünü göstereceğim dedim ve yapmaya devam ediyorum. Kendime güveniyorum, can taşıyorum, mesleğimi severek yapıyorum.Tepkiler çok güzel. Bayanların yapamayacağı bir iş yoktur.\" dedi.

Ahmet Duman ise, \"Devamlı trafiktesiniz, insan taşıyorsunuz, sonuçta can taşıyorsunuz tabi ki kaygılarım vardı. Güvenmiyor değilim de kaygılarım vardı ama kaygılarım boşa çıktı. Eşime teşekkür ediyorum, mesleğini en iyi şekilde yapıyor. İyi bir anne, iyi bir şoför. Bazı durumlarda bizde evde kalabiliyoruz. Bu sebeple ev işinde bize de sorumluluklar düştü. Bu ara yumurta kırmayı öğrendik, menemen yapmayı öğrendik. Çocukların okul dönüşü oluyor. Eşim işte ben evde oluyorum. Bizimde destek ve yardımcı olmamız gerektiğini anladık. Ne kadar hanımlar erkek işi yapıyorsa, bizde erkeklerin hanım işlerini yapabileceğimizi göstermiş olduk. Şoför arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Erkeklerin bir arada bulunduğu ortamda bir hanım geldiği için daha saygılılar. Gerçekten hanımların olduğu yerlerde seviye ve saygı artıyor. Ekmek parası cinsiyet ayırt etmiyor.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Neziha Duman otobüs sürerken görüntü

Neziha Duman\'ın yolcularla sohbeti

Neziha Duman\'ın otobüsü park ederken görüntüsü

Neziha Duman\'ın şoförlerin mola verdiği kafeye girerken görüntüsü

Neziha Duman ile röp

Eşi Ahmet Duman ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

BOZDAĞ\'DA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜ

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerindeki mahallerinden Bozdağ\'ın zirvesi beyaza bürünürken, ortaya çıkan görüntü seyir zevki yarattı.

İzmir şehir merkezine 110, Ödemiş ilçe merkezine 26 kilometre mesafedeki Bozdağ, kış mevsimiyle birlikte beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. 1135 metre yüksekliğindeki Bozdağ\'ın zirvesinde doyumsuz manzaralar oluştu. Bozdağ\'a gitmek için en uygun dönemin kar seviyesinin yoğun olduğu aralık ve mart ayları arası olduğu belirtildi. Kayak ve snowboard sevenlerin gözü ise Bozdağ Kayak Merkezi\'ne çevrildi. Ancak birkaç yıl önce çığ tehlikesi nedeniyle kapanan tesis, hala hizmet vermiyor. Buna rağmen bölgeye gitmek isteyenler, İzmir\'den özel araçla ya da toplu ulaşımla bölgeye yaklaşık 1 ila 2 saat arasında ulaşabiliyor. Bornova ilçesindeki otogardan hareket eden Ödemiş otobüsleriyle ilçe merkezine gelecek kişiler, Bozdağ\'a giden dolmuşlar aracılığıyla bölgeye gidebiliyor. Kış turizmi için göze çarpan bölgedeki dağ köyleri ise doğa tutkunları için adeta çekim merkezi olarak öne çıkıyor.

Bölgenin öneminden bahseden Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem ise, amaçlarının Bozdağ\'da kayak merkezini canlandırarak, cazibe merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bozdağ çekimleri

- Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem konuşma

Haber- Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

DEMOKRASİ MEŞALESİNİN YAKILDIĞI OTEL ŞİFA DAĞITMAYA BAŞLADI

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ayrılmasından kısa bir süre sonra saldırıda bulunulan 5 yıldızlı otel, termal su ile şifa dağıtmaya başladı. 2\'si kapalı 3 termal havuzun bulunduğu otelde, özelikle zengin Arap ve Avrupalı turistlerin lüks ihtiyaçlarına göre dizaynı yapılan havuz ve odalar için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Marmaris\'te 15 Temmuz gecesi yaşananların en yakın tanıklarından biri olan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı iş insanı Serkan Yazıcı\'nın sahibi olduğu otel (Grand Yazıcı Turban), bölgedeki şifalı su kaynağı hizmete alınarak termal konaklama tesisine dönüştürüldü. \'Marmaris\'in ilk termal tesisi unvanını kazanan ve adı da değiştirilen (Club Turban Termal), Türkiye\'den ve Avrupa\'dan gelip doğal kaynaklardan şifa arayanlara ev sahipliği yapan otelin, 12 ay boyunca açık kalacağı belirtildi. Otelde, mitolojide \'yarı tanrıça Hemithea\'nın güzellik kaynağı\' olarak geçen şifalı suyla dolu 2\'si kapalı 3 havuzun bulunduğu kaydedildi. Otelin giriş ve iç kısımlarına, bu suyun insan vücuduna faydalarının yazıldığı panolar konuldu.

OTELİN YER ALTI KATINDA ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Otelin yeraltı katında şifalı suyun bulunduğu havuz, kişiye özel havuzlar ve odaların yapılması için çalışmalar ise sürüyor. Özelikle zengin Arap ve Avrupalı turistlerin lüks ihtiyaçlarına göre dizaynı yapılan bu alanların 2019 turizm sezonunda 3 bin kişiye aynı anda hizmet vereceği kaydedildi. Jeotermal bölüm tamamlandığında gelecek yıl resmi açılışı yapılacağı öğrenildi. Ayrıca, geçen temmuz ayında otele davet edilen bürokrat, işadamı ve sanatçıların 2 si kapalı 3 havuzda şifalı suya girdikleri, memnun kaldıkları kaydedildi.

MARMARİS\'İN ALT YAPISI İNANILMAZ ŞİFA KAYNAĞI DOLU

Şifalı suyun sağlık turizmine kazandırılması için çabalayan, bu amaç doğrultusunda ilk anlaşmalarını Yazıcı\'nın oteli ile yapan projenin sahibi jeotermal şirketinin (Gürelman Jeotermal Limited Şirketi) ortaklarından Jeofizik Mühendisi Nilüfer Gürelman, şunları söyledi:

\"Muğla bölgesinde ilk defa denize sıfır bir otelde termal tesis olarak beş yıldızlı otel hizmet verecek. Otelin fuar ve web sayfası tanıtımlarında termal tesis olarak 12 ay boyunca hizmet vereceği duyuruldu. İş insanı Serkan Yazıcı ile bu hizmetle hem Marmaris\'in hem ülke ekonomisinin kazanç elde etmesini hedefliyoruz. Marmaris\'in alt yapısı inanılmaz bir şifa kaynağı dolu. 10 yıl süren araştırmalar sonucunda var olan şifalı suyu çok sayıda sondajlarla bularak yönünü çevirdik. Suyun çıkarılması için Enerji Bakanlığımız\'dan patent ve ruhsatlar alınmıştır. Suyun yapılan incelemelerinde mineral bakımından çok yüksek olduğunu, sıcaklık değerlerin uygun ve çok şifalı olduğunu tespit ederek belgeledik. Kapasitesi küçük veya büyük tüm oteller bu şifalı suyu kendi tesislerinde getirtebilirler. Pahalı bir sistem ama birkaç otel birleşip jeotermali tesislerine getirdiklerinde 6 ay turizm değil 12 ay turizm yapacaklardır. Marmaris çok yakın zamanda dünyanın en önemli şifa ve güzellik merkezi olacak.\"

KANSERE DE ÇARE

Gürelman, Marmaris\'te çıkarılan şifalı suyun magnezyum açısından, benzerlerine oranla 6 kat daha zengin olduğunu, kanser, cilt, romatizma ve kadın hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiğini söyledi. Gürelman suyun faydalarını şöyle sıraladı:

\"Cilt açısından, kaşıntılı, döküntülü, inflamasyon, immün (lokal-sistemik) deri metabolizması değişiklikleri ile seyreden deri hastalıkları, psöriazis, atopik dermatit, deride kızarma ile oluşan allerjiler, pigment bozuklukları, iktiyozis, seboreik dermatit, vulgaris (sivilce), liken planus, liken sklerozus, ürtiker alopesia areata, kontakt dermatit, dizhidrozik dermatit palmoplantar keratozis, parapsoriazis, rozasea skleroderma, pitriazis versikolor, uyuz, kurdeşen, egzama, leke, deride gerginlik artışı, çatlak kaybı yağ yakımı ile zayıflama, ortopedik bakımdan, bel, kalça, boyun, omuz, dirsek, omurga fıtıkları, disk hastalıkları, mekanik sorunlar ayak bileği, bağ, tendon, eklem kapsülüne ait iltihaplı ve normal romatizmalar, fibromyalji, myofasial ağrılar, yumuşak doku hastalıkları, kulunç, kireçlanme, omurga yangısı, romatoid artrit, ağrılı ve ağrısız ankilozan spondilit psöriatik artrit, solunum yolları bakımından da konik bronşit, rinit, allerjik rinit, sinüzit, farenjit, karıh hastalıklarında ise genital rahatsızlıklara faydalı.\"

Gürelman, klinik deneylerin, kanser hastalığının önlenmesi, tedavisi ve kimyasal tedavi sonrası bünyenin toparlanması aşamasında doğal magnezyumun çok etkili olduğunu ortaya koyduğuna da dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Marmaris Muğla Karayolu girişi nüfus tabelası genel görüntü

-Hakim bir tepeden Marmaris\'in görüntüsü

-Marmaris\'in drone ile ile çekilen genel görüntüsü

-Şifa dağıtmaya başlayan 5 yıldızlı otelin girişinden görüntü

-Şifalı suyu çıkartan ve ruhsatlandıran proje sahibi Jeofizik Mühendisi Nilüfer Gürelman ile röp.

-5 yıldızlı otelin havadan fotosu

-Otelin web sayfasında termal otel olarak tanıtılmasından fotoğraf

-Jeofizik Mühendisi Nilüfer Gürelman\'ın otelin dışındaki havuzda bilgilendirme panosu önünde fotoğraf

(Toplam: 6 dakika 13 saniye-449 MB HD görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

AK PARTİ ORDU ADAYI HİLMİ GÜLER: ORDU\'MUZU ÇOK GÜZEL NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ

AK Parti\'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 17 yaşında iken bir bavulla Ordu\'dan ayrıldığını belirterek, \"Şimdi tekrar bir bavulla tertemiz olarak aranıza geldim. Modern belediyecilik, modern şehircilik anlayışında milletimize hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Ordu\'muzu çok güzel noktalara taşıyacağız\" dedi.

AK Parti\'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş\'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

İlk ziyaretini Vali Seddar Yavuz\'a yapan Hilmi Güler, Ordu\'yu çok güzel noktalara taşıyacaklarını belirterek, \"Ordu\'muz gerçekten bir inci, çok itibarlı bir şehir. Dolayısıyla bu itibarını daha da yüksek noktalara hizmetlerimizle getireceğiz, taşıyacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak yarışında geçmişte hizmeti olan herkese teşekkür ederek aynı zamanda hatırlayarak bunu yapıyoruz. Allah nasip ederde seçilirsek, Ordu\'muzu çok güzel noktalara taşıyacağız. Ordu, zaten bir inci, zaten bir yıldız, dolayısıyla bu yıldızı daha parlak noktaya sayın valimiz ile birlikte getireceğizö dedi.

\'TECRÜBEMİZ VAR, PROJELERİMİZ VAR\'

Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş\'ı da ziyaret eden Güler, kentte yapılan çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, \"Biz belediyecilik anlayışında yeni konseptler geliştiriyoruz ve bunları uygulayacağız. Bunun başında da gönül belediyeciliği geliyor. Merkeze sevgiyi koyarak bunu hayata geçireceğiz. Burada en önemli unsur ben, biz anlayışıyla değil siz anlayışıyla halkımızı ve milletimizi öncelikli kılan bir yönetim anlayışı içerisinde olabilmek. Belediyecilik bizim için yabancı değil, tersine uzman olduğumuz bir konudur. Zaten bunu yıllardır başarıyla yapıyoruz. Modern belediyecilik, modern şehircilik anlayışında milletimize hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Tecrübemiz var, projelerimiz var. Proje bizim için en kolay şey. Geçmişte hizmeti olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Gelecekteki teşekkürü de hak etmemiz için çok çalışmamız gerekecek\" şeklinde konuştu.

\'BİR BAVULLA TERTEMİZ OLARAK ARANIZA GELDİM\'

Hilmi Güler, daha sonra bir otelde düzenlenen AK Parti İstişare Toplantısı\'na katılarak, AK Parti Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Belediye Başkanları, aday adayları ve il yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ordu\'ya ekibiyle birlikte güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğini ifade ederek Belediye başkan aday adaylarına önemli mesajlar veren Güler, \"Ben 17 yaşında bir bavulla Ordu\'dan ayrıldım, şimdi tekrar bir bavulla tertemiz olarak aranıza geldim. Tecrübemizle, bilgimizle, aşkımızla, sevdamızla geldik Ordu\'ya. Dedelerimiz Ordu\'nun kurucu belediyesini oluşturmuş. Enerjisiyle, suyuyla, barajlarıyla çok güzel çalışmalar yaptık, bunu bilen biliyor. Proje konusunda hiçbir sorunumuz yok. Bunları uyguladığımız için bu eserleri nereye baksanız görüyorsunuz. Buradaki en zor iş sizin gibi başarılı kişiler arasında 19-20 kişiyi seçmek. Bunu hiçbir zaman böyle düşünmeyelim. Çünkü bizim bu kadro Ordu\'da diğer projelerle beraber çok geniş bir insan kaynağıdır\" diye konuştu.

\'ADALET ANLAYIŞI BİZİM EN ÖNEMLİ YAKLAŞIM TARZIMIZ OLACAK\'

Kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la da çalıştığını anlatan Güler, \"İyide sayılan bir dönem yaşadığım halde görevi bıraktım. Ama tekrar geldim. Ben hiçbir zaman küsmedim. Bizim dava anlayışımızda daima işe sevgiyle ve gönülden yaklaşmak var. Bizim çalışmamızda aynı zamanda çok bilgili bir danışma kurulu, olaya katkıda bulunacak gruplarda olacak. O bakımdan bizim sorunlarımız bilgiyle, ortak akılla ve vicdanla çözülecek. Bunun içinde adalet anlayışı bizim en önemli yaklaşım tarzımız olacak. Bilimle, bilimsel metodlarla bu işe gireceğiz. Bununla çalışmalarını biz 25 yıldır yapıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Hilmi Güler\'in Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyareti

-Hilmi Güler\'in istişare toplantısında konuşması

-İstişare toplantısından detay görüntü

Süre: 6.10 dk. Boyut: 917 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN - ORDU/DHA

