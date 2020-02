DHA YURT BÜLTENİ 3

Çocuklar kamyonetin el frenini indirdi, kazalar art arda geldi... O anlar kamerada

GAZİANTEP (DHA) - Gaziantep\'te biri 4, diğeri 3 yaşındaki çocuk, kapısı açık olan kamyonete bindi. Çocuklardan biri el frenini indirince kamyonet hareket etti. Önündeki bir başka kamyonete çarpan kamyonet, yolun karşısında bulunan evin duvarına çarparak durabildi. Yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gölbaşı’nda yoğun sis

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sis etkili oluyor.

Gölbaşı’nda sabah başlayan sis, gün içerisinde etkisini artırarak devam etti. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler trafikte hızlarını düşürerek ve farlarını yakarak ilerleyebildi.

Şehitler Çeşmesi\'nden ilk suyu içtiler

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- PKK ve FETÖ ile girdikleri mücadelede hayatını kaybeden şehitlerin hatırasını yaşatmak amacıyla Doğu Anadolu Bölgesi Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu tarafından Erzurum\'da yaptırılan Şehitler Çeşmesi ile anıt düzenlenen törenle açıldı.

Merkez Palandöken ilçesine bağlı Toparlak Mahallesi\'nde yaptırılan ve çevresinde 6 şehit adına dikilmiş 6 Türk bayrağı bulunan anıt ile Şehitler Çeşmesi törenle açıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kuran-ı kerim okunarak başlayan törende konuşan Vali Okay Memiş, şehit aileleri ve yakınları için ne yapılsa az olduğunu söyledi. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için herkesin mücadele ettiğini belirten Vali Memiş, \"Bu mücadele çok önemli hassas bir mücadele. Kürt vatandaşlarımız, Zaza kardeşlerimiz başımızın tacı. Bölücülere taviz verme ihtimali hiç yok. Bu toplumun huzurunu mutluluğunu sıkıntıya sokacak olan unsurlarla mücadelemizi devam ettireceğiz. PKK, DHKP-C, FETÖ ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bunu yaparken vatandaşlarımızı incitmeden yapmak bizim devlet olarak en önemli görevimiz. Biz yarın ahirete göçtüğümüzde şehitlerle bir araya geldiğimizde \'Biz canımızı feda ederken siz ne yaptınız\' dediklerinde mahcup olmamak için hepimiz çalışacağız. Ben vali olarak, belediye başkanı, polis, asker, jandarma, doktor, mühendis, bütün toplum mahcup olmamak için herkes işini yapacak. Çünkü onlara karşı manevi borcumuz çok yüksek\" diye konuştu.

Türk milletinin kıyamete kadar var olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu millet yeniden büyük bir uyanışla yoluna devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti kalkınma yolunda, gelişmişlik yolunda büyük mesafeler katederken bilmediğimiz bir takım yollarla kalkınmayı engellemek için her türlü oyunu oynuyorlardı. Artık bu oyun sona erdi ve erecek\" dedi.

\'BABAMIN TEK BİR FOTOĞRAFI BİLE YOKTU\'

Şehitler Çeşmesi\'ne 1994 yılında Bingöl\'de teröristler tarafından şehit edilen babası Paşa Özen\'in isminin verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, \"Teröristler babamı şehit ettiklerinde cebinde olan bize hatıra olacak üç beş fotoğrafı da götürmüşler. Uzun bir süre babamdan bize hiçbir şey hatıra kalmamıştı. Evde tek bir asılı fotoğrafı yoktu. Babamın fotoğrafını askerlik şubesinden ödünç aldık. Babamın isminin böyle bir çeşmeye verilmesinden çok mutlu oldum. Buraya yaptırılan çeşme ve şehitler hatırasına dikilen 6 bayrak çok önemli. Aslında burası Türkiye\'nin fotoğrafını yansıtıyor. Buradan su içen herkes şehitler için birer Fatiha okuyacak.\"

\'KEMİK VE İLİK GİBİYİZ\'

Türkler ve Kürtlerin öyle ifade edildiği gibi et ve tırnak gibi olmadığını söylyeen Sözen şunları söyledi:

“Eti tırnaktan ayırırsanız sadece acı çekersiniz. Biz kemik ve ilik gibiyiz. Kemiği ilikten ayırırsanız ölürsünüz. Bizi ayırmak isteyenler yıllarca bizi öldürmeye çalıştılar. Bunlar ülkemizi ta Çanakkale\'den bu yana defalarca bölmeye parçalamaya çalışan Haçlı zihniyetinin ellerini yakmamak için kullandığı maşalardır. Her defasında top, tüfekle geldiler. Çanakkale, Sarıkamış, Galiçya, Kurtuluş Savaşı\'nda geldiler. 35 yıldır terörist olarak geldiler. En son iki ağacı bahane ederek Gezi\'de geldiler, Kobani\'de geldiler. 15 Temmuz hain darbe girişiminde geldiler. Şimdi de ekonomik ambargolarla geliyorlar. Burada bizler varolduğumuz müddetçe hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Atatürk\'ün dediği gibi geldikleri gibi gideceklerdir elleri boş olarak gideceklerdir.\"

Büyükşehir Belediyesi mehter takımının konser verdiği törende Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Bülent Engin ile davetliler Şehitler Çeşmesi\'nin açılışını yaptı. Vali Memiş ve Başkan Sekmen, şehitler çeşmesinden ilk su içen isimler oldu.

Aranan hükümlü, kahvede \'okey\' oynarken yakalandı

ADANA\'da, 19 ayrı hırsızlık suçundan 27 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polis tarafından kahvede \'okey\' oynarken yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 19 hırsızlık olayından 27 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Adnan Tekin’in (53) teslim olmadığını belirledi.

Hükümlüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Tekin\'i Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde olduğunu saptadı. Adrese baskın düzenleyen polis, firari hükümlüyü arkadaşlarıyla birlikte okey oynarken yakaladı. Adnan Tekin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ölen çiftçi, şantaj sırasında kalp krizi geçirmiş

ADANA\'da cinsel ilişki vaadiyle tuzak kurulan çiftçi Bekir Ölke\'nin (55), 17 yaşındaki Y.K. adlı kız ile buluştuğu eve baskın yapan çete üyelerinin tehdidi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü ortaya çıktı.

Olay, 28 Ekim günü Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi\'nde meydana geldi. Hayriye E. (33) ile arkadaşları, işbirliği yaptıkları Y.K.\'nin zengin çiftçi olarak tanınan Bekir Ölke ile temas kurup, kendisine aşık etmesini istedi. Ölke\'yei telefonla arayan genç kız, bir süre konuşarak buluşma teklifinde bulundu. Hayriye E. ile arkadaşları da günübirlik ev kiralayıp, Bekir Ölke ile Y.K.\'yi buraya yönlendirdi. Genç kız, kiralık evde Bekir Ölke\'ye odaya geçip soyunmasını istedi. Bu sırada evin diğer odasında bekleyen Hayriye E. ile arkadaşları, Ölke iç çamaşırıyla kalınca içeri girdi. Hayriye E. ile arkadaşları Cihat Ercan, Doğan Büyükbaş ve Emin Över, \"Sen bizim yeğenimize tecavüz mü edeceksin, yaşından utanmıyor musun? Seni polise vereceğiz, tüm ailene senin nasıl bir adam olduğunu anlatacağız\" diyerek Ölke\'nin parasını almak istedi.

Tehditler karşısında korkuya kapılan Ölke, yere yığıldı. Şüpheliler de panik içinde evden kaçıp, ankesörlü telefondan 112\'yi arıyap adresi vererek yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ölke\'nin öldüğünü belirledi.

TELEFON İNCELENDİ

Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Ölke\'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Cinayet dedektifleri, Ölke’nin cep telefonunda yaptığı incelemede, en son Y.K. ile buluşmak üzere mesajlaştığını tespit etti. Kısa sürede cinayeti çözen polis, aşk vaadiyle Bekir Ölke\'ye tuzak kuran Y.K. ile Hayriye E., Cihat Ercan, Doğan Büyükbaş ve Emin Över’i gözaltına aldı. Yaşı küçük olan Y.K. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken, diğer şüpheliler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GENÇ KIZ İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Y.K., \"Arkadaşlarım bana Bekir Ölke’nin numarasını vererek \'Arkadaş olup eve çağıracaksın sonra biz çöküp para alacağız\' dediler. Ben kabul etmeyince \'Aileni öldürürüz\' diyerek tehdit ettiler. Korkup kabul ettim. Arkadaş olduk ve eve çağırdım\" dedi.

\'Korku ve panik yaratarak, ölüme sebebiyet\' verme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Doğan Büyükbaş, Emin Över ve Cihat Ercan tutuklanırken, Hayriye Ergül\'e ev hapsi cezası verildi. Y.K. ise adlı kontrol kararıyla serbest kaldı.

\'Amasya beji\' mermeri 50 ülkeye ihraç ediliyor

AMASYA Valisi Osman Varol, bölgeden çıkarılan \'Amasya Beji\' mermerinin sanayiciler tarafından 50 ülkeye gönderilerek yıllık 50 milyon Dolarlık ihracaat yapıldığını söyledi.

Amasya Valiliği sanayi alanında yurtdışına ihraç edilen \'Amasya beji mermeri\' için Türk Patent ve Marka Kurumu\'na patent başvurusunu kabul edilmesinin ardından Marka Tescil Belgesini de aldı. Amasya Valisi Osman Varol, Eliktekke mevkiinde faaliyet gösteren mermer ocaklarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında firma yetkililerden bilgiler aldı. Mermer ocağındaki incelemelere Amasya Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mürsel Kuloğlu, Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriya Nane, Mermer ve Madenciler Derneği Başkanı Selami Çoban, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Yanık da katıldı.

İnceleme sonunda açıklama yapan Vali Varol, uzun çalışmalar sonucunda ‘Amasya beji\' mermerinin coğrafi işaretini aldıklarını ve bunu tescil ettirdiklerini belirterek \"Amasya beji mermerimiz hem ülke içinde hem de ülke dışında çok farklı ülkelerde tüketici tarafından ciddi ilgi gören bir ürün, yıllardır da bölgemizde üretimi gerçekleşiyor. Büyük bir çoğunluğu Amasya’da ayrıca komşu ilimiz Tokat’ta da bir kısım ocaklarda üretimi gerçekleştirilen bu ürün ülkemiz ekonomisine de ciddi katkılarda bulunuyor. 50 ülkeye ihraç edilen bu ürünümüzün sanayicilerimizden aldığımız verilerle farklı illerden ihracatları gerçekleştirilmek üzere yıllık 50 milyon Dolar civarında ihracatı gerçekleşiyor. ‘Amasya beji\' mermeri gerçekten ülkemizde ve dünyada da marka haline gelmiş bir ürün, bunun hem sanayiye kazandırılmasında uzun yıllardır gösterilen bir çaba var hem de bugün prestijli bir ürün olarak tüm Dünya’da, tüm pazarlarda tüketicilere sunulması anlamında çok büyük çaba gösterilen bir ürün, bu ürünün coğrafi işaretini alarak bunun bir takım hukuki haklarını korumak anlamında, ticari değerini artırmak anlamında da çok çok önemli bir adım atılmış olduğunu düşünüyorum\" diye konuştu.

\'MERMER EN ÇOK ÇİN İLGİ GÖSTERİYOR\'

\'Amasya beji mermerinin kent için çok önemli bir ürün olduğunu söyleyen Vali Varol, \"Doğal taşlara bugün ülkenin büyüklüğü hacmi açısından, nüfusu açısından bu ticaretin bunu işleyip daha sonra mamul ürün olarak satması açısından da Çin özellikle ilgi gösteriyor. Bunun dışında ama 50 kadar ülkeye bu ürün gönderiliyor. Özellikle ‘Amasya beji’nin birkaç türü sektörde çok prestijli yapılarda, binalarda kullanılan bir ürün olarak bilindiği içinde hem çok zengin ülkeler diyebileceğimiz işte Arap, Körfez ülkeleri ve hem de Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor\" diye konuştu.

Amasya beji Mermeri sarı-bal rengindeki görünüm ve kalitesiyle özellikle yer döşemesinde kullanılan leke tutmaz, su emmez, aşınımı az ve mikrop barındırmayan özelliği ile dikkat çekiyor. amasya beji mermeri Amasya bölgesindeki en önemli doğal taş yatakları ise merkez Çivi, Akyazı, Musa Eliktekke, Tağmur, Kervansaray ve Yördenik Köyleri\'nde, Göynücek ilçesinin Gaffarlı, Tencirli ve Başpınar Köyleri\'nde bulunuyor.

Buğday ambarı Konya Ovası, arpa ambarı olma yolunda ilerliyor

KONYA Ziraat Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, buğday fiyatlarının düşük olması nedeniyle Konya Ovası\'nda arpaya doğru bir yöneliş olduğunu belirtti. Buğdaydan arpaya yaklaşık yüzde 5 oranında kayma söz konusu olduğunu ifade eden Soylu, \"En önemli sebeplerinden bir tanesi hem arpa fiyatlarının artması, hem de çiftçilerin araziye arpadan sonra ikinci bir ürün ekme şeklinde bir eğilimlerinin olmasıdır. Buğdayda fiyatların düşük olması ciddi anlamda buğdaydan kaçışı hızlandırdı\" dedi.

Türkiye\'de buğday deyince akla ilk gelen kent olan Konya Ovası\'nda Ticaret Borsası verilerine göre geçen yıl 746 bin 819 hektarlık alanda buğday ekimi yapılırken, bu yıl 727 bin 349 hektarlık alanda yapıldı. 273 bin 540 hektarlık ekim alana sahip arpa ise 309 bin 540 hektara yükseldi. Buğday da ekim alanı daralmasına rağmen rekolte biraz artarak 2 milyon 240 bin tona ulaşırken, arpa ise 873 bin tondan 1 milyon 165 bin tona yükseldi.

Konya Ziraat Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Türkiye\'deki hububat üretiminde geçen yıla göre buğdayda yüzde 5 civarında bir azalmayla bu yıl 20.7 milyon ton buğday rekoltesi beklenildiğini söyledi. Soylu, arpada ise yüzde 4 artışla 7.4 milyon rekolte beklenildiğini kaydetti.

FİYATLARIN DÜŞÜK OLMASI BUĞDAYDAN KAÇIŞI HIZLANDIRDI

Buğday alım fiyatlarının bu sene beklenilenin altında kalması nedeniyle çiftçilerin buğday ekmekten kaçtığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

\"Buğdayda fiyatların çok düşük kalması ciddi anlamda Konya Ovası\'nda buğdaydan kaçışı hızlandırdı gibi görünüyor. Özellikle sonbahar dönemindeki buğday tohumluk satışlarına da baktığınız zaman ciddi bir buğdaydan kaçış söz konusu. Arpaya ilgi biraz daha arttı. Önümüzdeki yıl ovada buğdaydan çok arpa göreceğiz.. Şimdiden bunun tedbirlerinin alınması gerekiyor.\"

GÜBRE FİYATLARI KAÇIŞI HIZLANDIRDI

Gübre fiyatlarının bir anda iki katına çıktığını belirten Soylu, gezdikleri alanlarda her 4 tarlanın üçünde arpa ekili olduğunu söyledi. Süleyman Soylu, \"Gübre fiyatları bir anda iki katına çıktı. Buğday fiyatları da düşük olunca çiftçi buğday ekmeme gibi bir eğilim içine girdi. Son yağışlar biraz çiftçimizi kımıldattı. Hububat ekim alanlarında, tarlalarda gezdiğimiz zaman 4 tarladan üçünde arpa ekilmiş olduğunu görüyoruz. Buda buğday ambarı Konya Ovası\'nın, biraz yön değiştirdiği algısını kuvvetlendiriyor. Buğdaya mutlaka desteklerin daha da fazla arttırılması gerekiyor. Belki bu 5 kuruşluk destek 10 kuruşa çıkar; ama bu çok yeterli değil. Hem mazot desteği olsun, hem diğer desteklerin buğdayda biraz daha artırılması gerekiyor.\" diye konuştu.

