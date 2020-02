DHA YURT BÜLTENİ-3

1)26 İLDE \'MAHREM İMAM\' OPERASYONU: 56 GÖZALTI KARARI



KONYA merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yapan askeri personele \'mahrem imamlık\' yaptıkları öne sürülen 56 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar doğrultusunda, örgütün TSK\'daki personele \'mahrem imamlık\' yaptıkları ileri sürülen 56 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak\' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.Konya merkezli 26 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Konya\'da gözaltına alınan ve öğretmen olduğu belirtilen Mehmet K.\'nin kız kardeşinin kimliği ile yakalandığı belirtildi. Polis, aynı evde bulunan ve Van Emniyet Müdürlüğü\'nce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ananan eşi Rukiye K.\'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin örgüt içerisinde genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) -

=================================================

2)İKİ FİRMA SAHİPLERİNİN MARKA TARTIŞMASI, CİNAYETLE BİTTİ

ADANA\'da çay paketleme firması sahipleri arasında çıkan marka tartışmasında Muhittin Dağoğlu (48) bıçaklaranak öldürüldü. Olay, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi\'nde meydana geldi. \'Rebine\' adlı çay pateleme firmasının sahibi Muhittin Dağoğlu ile aynı sektörde faaliyet gösteren \'Rebin\' adlı firmanın sahibi Nezir Demirtaş arasında marka benzerliği yüzünden tartışma çıktı. Birbirlerine saldıran taraflar, kavganın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Aile büyüklerinin araya girmesiyle taraflar şikayetlerini geri çekti. Olay günü tekrar karşılaşan Dağoğlu ve Demirtaş arasında yine kavga çıktı. Bu sırada olay yerine gelen Demirtaş\'ın çocukları Fatih Demirtaş ve (19) ve H.D (16) de kavgaya karıştı. Kavgada, Muhittin Dağoğlu boğazından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Dağoğlu, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılmadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bıçağı kullanan H.D. ile ağabeyi Fatih ve babaları Nezir Demirtaş\'ı gözaltına aldı. Yaşı küçük olduğu için H.D., Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve 2 oğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

=================================================

3)BİR MAHALLE KAYIYOR, VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

ORDU\'nun Altınordu ilçesine bağlı Topluca Mahallesi\'nde meydana gelen heyelan vatandaşları korkutuyor. Mahalle merkezinde yıllardır devam eden heyelan tehdidi nedeniyle 2 ev boşaltılarak tahliye edildi. Ordu\'nun Altınordu ilçesinde 300 nüfuslu Topluca Mahallesi\'nde meydana gelen heyelan vatandaşları endişelendiriyor. Mahallenin bazı bölgelerinde toprak kayması ve çöküntülerin meydana gelmesi sonucu oluşan heyelan son iki yıldır etkisini gösteriyor. Mahalle merkezinde yıllardır devam eden heyelan tehdidi nedeniyle 2 ev boşaltılarak tahliye edildi. Toprak zeminde meydana gelen çöküntüyle mahalle camisi ve mezarları da heyelan tehdidiyle karşı karşıya kalırken, korkan vatandaşlarda yardım istiyor.

\'KORKUYORUZ, GECELERİ UYUYAMIYORUZ\'

Mahallede oturan ve heyelan riski nedeniyle tedirgin olduklarını belirten Fatma Kabal, \"Heyelandan korkuyoruz, geceleri uyuyamıyoruz. Yoldan araba geçerken ev sallanıyor. 5-6 senedir heyelan etkili. Heyelan camiye 1-2 metre yaklaştı. Camide yıkılır diye endişeliyiz. Evlerini boşaltanlar var, yardım bekliyoruz\" dedi.

13 MAHALLENİN ULAŞIMINI SAĞLAYAN YOLDA ÇÖKÜNTÜ OLUŞTU

Toprak kayması sonucu daha önce, yaklaşık 13 mahallenin ulaşımını sağlayan ana yolda çöküntü oluştuğunu, halen tehlikenin devam ettiğini vurgulayan Dursun Ali Varlık, \"Yıllardan beri burada sıkıntı var. Yol çöküyor, yukarıda 13 mahalle yolu var. Çambaşı yaylasına bile buradan ulaşım var. Buraya Altınordu ve Büyükşehir Belediye başkanı da geldi, sorunu biliyorlar. AK Parti Ordu milletvekili Metin Gündoğdu\'da buradan köyümüzden. Halk ne yapsın şimdi. Seçim zamanları geliyorlar vaad ediyorlar, seçimden sonra kimseyi görme şansın yok\" şeklinde konuştu.

===============================================

4)KARS VALİSİ ÖKSÜZ: MAKAMLAR, MİLLETİMİZDEN UZAK YERLER DEĞİLDİR

VALİLER Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı\'ndaki hukuk müşavirliği görevinden Kars\'a vali olarak atanan Türker Öksüz, yeni görevine başladı. Öksüz, \"Makamlar, milletimizden ayrı ve uzak yerler değildir. Vali olmak, belediye başkanı olmak, kaymakam olmak aslında milletimizle kader birliği yapmak demektir\" dedi. Eşi Meryem Öksüz ile birlikte uçakla Kars\'a gelen Vali Türker Öksüz, Harakani Havalimanı\'nda protokol üyelerince karşılandı. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Öksüz, daha sonra polisleri selamladı. Daire müdürleriyle makamına geçen Öksüz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya teşekkür eden Öksüz, \"Devlet hizmeti, bayrak yarışı gibidir. Bu bayrağı bir gün devralırsınız, vakti saati geldiğinde de bir başka arkadaşınıza devredesiniz. Bizler de bugün kadim medeniyetlerin beşiği olan farklı kültürlere, medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan ve hala farklılıkların bir arada kardeşçe yaşadığı Kars\'a bu hizmet bayrağını devralmaya geldik\" diye konuştu.

Hedeflerinin, Kars\'ın potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu kaydeden Öksüz, \"Makamlar, milletimizden ayrı ve uzak yerler değildir. Vali olmak, belediye başkanı olmak, kaymakam olmak aslında milletimizle bir kader birliği yapmak demektir. Zaten Ebu\'l Hasan-ı Harakani Hazretleri\'nin olduğu bir yerde bizlerin \'Makam sahibiyiz\' demesi de edebe uygun düşmez. Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın da sık sık ifade buyurdukları gibi bizler milletin evlatlarıyız. Millete efendi değil, hizmetkar olmaya gelmiş insanlarız\" dedi.

\'YALNIZ YÜRÜMEYECEĞİME İNANIYORUM\'

Nereye hizmetkar olmaya geldiğini çok iyi bildiğini vurgulayan Vali Türker, şunları söyledi.

\"Bu şehir bundan 103 yıl önce vatan ve istiklal mücadelesi için canlarını veren şehitlerin yaktığı ışığın hala her karış toprağını ışıl ışıl aydınlattığı Sarıkamış Şehitleri\'nin diyarıdır. Kars şehrindeki farklı kültürlerin, farklı anlayışların ama aynı vatan sevdasıyla aynı imanla dolu yüreklerin bu ülkeye katacağı çok şeyler vardır. Kars, sadece soğuğuyla Sarıkamış\'ın acı hatırasıyla bilinen bir il olmamalıdır. Tarihi camileriyle saraylarıyla Ani Antik kentiyle hayvancılık ve süt üretiminde kendi markasını oluşturmayı başarabilmesiyle Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa\'yla şehrin manevi sahibi Ebu\'l Hasan-ı Harakani Hazretleri ile turizmde marka kent olmuş kimliğiyle ülkemizin Kafkaslara açılan kapısı niteliğiyle Doğu Ekspresi turlarıyla ve 7 bin yıl öncesine giden yerleşik tarihiyle anılmalıdır. Bunu tek başına veya sadece devlet tarafıyla gerçekleştirebilmek mümkün değildir. Bunu ancak valiliğimizle kaymakamlıklarımızla belediyelerimizle üniversitemizle sivil toplum kuruluşlarımızla dernek ve vakıflarımızla ticaret odalarımızla yerel basınımızla iş birliği ve iletişim içinde, hep birlikte kararlı ve heyecanlı bir çalışmayla başarabiliriz. Özellikle proje üreten, projeleri takip eden, sadece gelir getiren değil; insanımızı odak noktası yapan projelere de yer veren, halkımızın hayatını kolaylaştıran, sorunları takip eden ve en kısa sürede çözen, sonuç almaya odaklanmış bir idari anlayış içinde olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum ve bu yolda yalnız yürümeyeceğime de yürekten inanıyorum.\"

=======================================================

5)SİLOPİ’DE KÖPEĞİN KULAKLARINI KESİP İŞKENCE YAPTILAR

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce bir köpeğin kulakları kesilerek işkence yapıldı. Yaralı köpeğin tedavisini yaparak sahiplenen Cemalettin Avcı, benzer durumlarda bulduğu köpeklere sahip çıkarak, evinde bakıyor. Silopi 3\'üncü cadde üzerinde kulakları kesilerek işkence edilmiş köpeğe Silopili esnaf Cemalettin Avcı sahip çıktı. Köpeği veterinere götürerek tedavisini yaptıran Avcı, daha sonra bu hayvanı kendi evine götürerek bakımını üstlendi. Sokakta rastladığı ayağı kırık, kafası kırık, işkence edilmiş köpeklere sahip çıkan Avcı, bu şekilde toplam 8 köpeği evinde besliyor. Köpekleri beslemek için her gün kasap ve marketlerden arta kalan kemik, et, deri gibi kırıntıları toplayan Avcı, bu şekilde köpekleri doyurmaya çalışıyor. Bazı zamanlarda kırıntı ve attık bulamayan Avcı, kendi imkanları ölçüsünde kasaplardan et ve kemik alıyor. Hayvanlar için evinin bahçesinde kerpiçten bir barınak yapan Avcı, maddi imkansızlıktan dolayı kerpiç yapının üzerini kapatamadı. Gününün bir kısmını köpekleri ile geçiren Avcı, bu hayvanları sokağa bırakmaya gönlü el vermiyor. İmkanları yetmemesine rağmen köpekleri sahiplenen Avcı, bunun vicdani bir görev olduğunu belirterek, hayvanseverlerden yardım talebinde bulundu. Avcı, \"Evimde bakmış olduğum 8 tane köpeğim var. Bu 8 köpeğin tümümü ben sokaklarda karnı yarılmış, kulağı kesilmiş, ayakları kırılmış halde buldum. Veterinere götürüp aşılarını ve yaralarını tedavi ettikten sonra evime getirip bakıyorum. Kasap ve marketlerden et, kemik, kırıntı topluyor. Bazen olmadığı günler oluyor. Hayvanlar zor durumda kalıyor. O zamanda kendi cebimden alıyorum. Ancak bu yetersiz. Köpeklerime bakabileceğim bir barınağım yok. Her iki konuda da hayvan severlerden yardım bekliyorum\" dedi.

=====================================================

6)UÇURTMA ŞENLİĞİNDE RÜZGAR OLMAYINCA GENÇLER VE ÇOCUKLAR KOŞTU

ERZURUM\'un Oltu ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen uçurtma şenliğine katılanlar, rüzgar olmaması nedeniyle zor anlar yaşadı. Şenliğe katılan gençler ve çocuklar koşarak uçurtmayı havalandırmaya çalıştı. Kredi Yurtar Kurumu\'nun arkasındaki boş arazide gerçekleştirilen uçurtma ve gençlik şenliği\'ne Kaymakam Şenol Turan, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Erdal Şahin, çocuklar ve gençler katıldı. Bu yıl birincisini düzenledikleri şenliği geleneksel hale getireceklerini vurgulayan Oltu Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Başkanı Emrah Ceylan, \"Sosyal aktivitenin yok denecek kadar az olduğu ilçemize biraz olsun hareketlilik getirmek istedik. İlçedeki çocuklara ve gençlere yönelik düzenlediğimiz uçurtma şenliği ve gençlik buluşmasına katılım beklediğimizden de çok oldu. Müzik eşliğinde doyasıya oynayan katılımcılara 150 uçurtma dağıttık. Ancak, sonbahar olmasına rağmen yaprağın dahi kıpırdamadığı şenlikte hiçbir uçurtma gökyüzüne ulaşamadı. Herkes bir atlet gibi koşup, uçurtmayı havalandırmayı denedi. Ama buna güç yetmedi. Yoğun istek üzerine bu gibi etkinliklerimiz devam edecek\" diye konuştu.

Uçurtmalardan umudunu kesen katılımcılar, ok ustası Tufan Polat tarafından verilen bilgileri can kulağı ile dinledi. Ok atmak isteyenler uzmanların gözeteminde okları hedeflere gönderdi. Güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen gençlerden Işık Asya Polat, \"Herşey çok güzeldi. Hiçbir etkiliğin olmadığı ilçemizde müzik eşliğinde halay çekip, göbek atarak ve daha sonra gökyüzüne çıkaramasak bile uçurtmalarla koşmamız bile stres atmamızı sağladı. Umarız bu gibi etkinlikler sık sık yapılır\" dedi.

==================================================