DHA YURT BÜLTENİ 3

Selçuklu birliklerinin ilk şehitliği, \'Cennet çukuru\' gizemini koruyor

KONYA\'da Musalla Mezarlığı\'nda bulunan Malazgirt Savaşı öncesi Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan\'ın, Anadolu\'ya gönderdiği öncü birliklerin, Konya\'ya kadar gelip Bizans askerleri tarafından şehit edilip, cenazelerinin atıldığı yer olarak bilinen \'Cennet çukuru\' adı verilen mezarlık gizemini koruyor. Türkiye Selçuklu Devleti üzerinde araştırma yapan tarihçi Muhammet Ali Orak, rivayete göre Selçuklu askerlerinin şehit edildikten sonra Bizans askerleri tarafından o dönem su dolu olan çukura atıldığını belirtti.

Türklere, Anadolu\'nun kapılarına açan zafer olarak bilinen Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071 tarihinde Alparslan tarafından yönetilen Selçuklu ordusu ile Bizans ordusu arasında gerçekleşmiş ve Selçuklu\'nun zaferiyle sonuçlandı. Konya\'daki Musalla Mezarlığı\'nda bulunan ve diğer mezarlara göre biraz çukur seviyesinde olan toplu mezarın bulunduğu alanda, bu savaştan önce Konya\'ya kadar gelen Selçuklu ordusunun öncü birliklerinin, şehit edilip, cenazelerinin atıldığı yer olarak biliniyor. \'Cennet çukuru\' adı verilen bu alana 2006 yılından sonra defin işlemleri durduruldu. Belediye tarafından da \'Cennet çukuru\' adı altında bilgilendirici tabela asıldı. Anadolu’daki ilk toplu mezar ve şehitliği olma özelliği de taşıyan Cennet çukurunda birçok tarihi süslü mezar taşları ve lahitler yer alıyor.

SELÇUKLU ŞEHİTLERİ SU DOLU ALANA ATILMIŞ

Türkiye Selçuklu Devleti hakkında araştırma yapan tarihçi Muhammet Ali Orak, Cennet çukurunun Selçuklu şehitlerinin bulunduğu alan olduğunu belirterek, \"Sultan Alparslan, Malazgirt\'i almadan önce Selçuklu öncü birlikleri Anadolu\'ya geliyorlar ve burada Bizanslılarla savaşıyorlar. Rivayete göre, birlikler Konya\'ya da geliyor. Konya\'da bu birliklerle Bizanslılar arasında savaş yaşanıyor. Bu savaşta şehit olan Selçuklu öncü birlikleri Bizans askerleri tarafından o dönemde içi su ile dolu olan bu alana atılıyor.ö dedi.

SU KUYUSUNA ZEMZEM AŞILANMIŞ

Bölgenin sonradan \'Cennet çukuru\' adını aldığını ifade eden Orak, 100 yıl önceki kaynaklar incelendiğinde böyle bir isme rastlanmadığını kaydetti. Orak, şunları söyledi:

\"Burasıyla ilgili şöyle bir bilgi de yer alıyor; Kutalmışoğlu Süleyman Şah buraya bir kuyu açtırıyor. Bu kuyudan insanlar su ihtiyacını karşılıyorlar. Zemzem aşılama denilen bir olaydan bahsediliyor. Burada hacdan gelen insanlar getirdikleri zemzemleri, ilk öncü birliklerin şehit olduğu yer olduğundan dolayı burada açılan kuyudaki suya zemzem aşılayarak zemzem çoğaltıyorlar. Enteresan olan şudur, yakın zamanın önemli tarihçilerinin ve İbrahim Hakkı Konyalı dahil olmak üzere \'Cennet çukuru\' tabirinin geçtiği hiçbir araştırma yazılarında ve ana kaynaklarda böyle bir bilgi yoktur. Bu alanın Cennet çukuru olarak adlandırılmasının bize göre yeni bir olaydır. Çünkü 100 yıl öncesinde bir bilgi belge mevcut değil.ö

AHLAT, KADAR ÖNEMLİ

Konya\'nın Selçuklu Devleti\'nin başkenti olduğunu hatırlatan Orak, o nedenle \'Cennet çukuru\' alanının da Bitlis\'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Mezarı kadar önemli bir alan olduğunu belirtti. Kazı çalışmaları yapıldığı takdirde birçok önemli eserin ortaya çıkabileceğini ifade eden Orak, \" Cennet çukuru denen alanın doğusunda Siraceddin Urmevi\'nin türbesidir. Urmevi, 13’üncü yüzyılın kadılarındandır. Bu zatın türbesinin burada olduğu ana kaynaklarda geçmektedir. Bu bölgede ciddi bir araştırma yapıldığı zaman, \'kripta\' dediğimiz Selçukluların mezar odaları ortaya çıkar. Teknolojinin de yardımıyla buradaki toprak altındaki kriptalar tespit edilebilir. Bu alan içerisinde çok yoğun Selçuklu mezar taşları var ve çok süslü mezar taşları, lahitler var. Ancak bu gördüğümüzün daha fazlası toprak altında kalmıştır. Buradaki lahitler ve mezar taşları çıkarıldığı zaman Selçuklu ile alakalı birçok bilgi edinebiliriz. Son yüzyılda \'Cennet çukuru adıyla burası gündeme geliyor; ama burası Selçuklunun belki Ahlat kadar önemli bir mezarlığıdır. Çünkü burası Türkiye Selçuklu Devleti\'nin başkentidir. Burada birçok alim, arif, entelektüel, sanat adamı ve bilim adamının yaşadığı alandır.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mezarlık içerisindeki bölgenin havadan görüntüsü

-Mezar taşlarından yakın plan detaylar

-Tarihçi Muhammet Ali Orak ropörtaj

-Cennet cukurundan detaylar

-Drone görüntüsü

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)

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Hırsızlar kavga edince yakayı ele verdi

ŞIRNAK\'ta, bir inşaattan asansöre ait elektronik parça çalan 4 hırsız Mardin\'in Nusaybin ilçesi otogarında anlaşmazlık nedeniyle kavga edince yakayı ele verdi. Polis, 4 hırsızı gözaltına aldı.

Şırnak\'ta, bir inşaatın asansörün elektronik panosunu çalan 4 hırsız, minibüs ile Mardin\'in Nusaybin ilçe otogarına geldi. Anlaşmazlık nedeniyle kavga erden 4 hırsızı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Haber, verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gören 4 şahıs, aracın içindeki asansör panosunu yere atarak ve aracı bırakarak kaçmaya başladı. Polis, şahısların peşine düşerek 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar, olay yerinde polislere çaldıkları asansör elektronik panosu yüzünden kavga etiklerini itiraf etikleri öne sürüldü.

Polis, 4 hırsızın ifadeleri alınmak üzere Nusaybin Emniyet müdürlüğü Asayiş bürosuna götürdü. Polis, çalınan malzemenin sahibini arayarak elektronik panoyu teslim etti.

Görüntü Dökümü:

-Polis hırsızların kullandığı araç başında görüntüsü

-Hırsızların çaldığı elektronik asansör panosu ve tamir çantasının görüntüsü

-Polislerin olay yerinden ayrılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,(Mardin),(DHA)-



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Manavgat\'ta Organik Kimya Kongresi

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü ile Kimyagerler Derneği tarafından uluslararası katılımlı 4. Organik Kimya Kongresi düzenlendi.

Manavgat\'ın Side Mahallesi\'ndeki bir otelde 4. Organik Kimya Kongresi\'nde 25 ülkeden 254 katılımcı yer aldı. Kongrede \'ilaç keşfi\', \'yeşil kimya\', \'biyoorganik kimya ve tıbbi kimya\', \'doğal ürünlerin toplam sentezi\', \'heterosiklik bileşikler\', \'moleküllerin sentezi ve fonksiyonel özellikleri\', \'asimetrik sentez, \'organik sentez için yeni reaktifler\', \'stratejiler\', \'katalizörler ve kavramlar\', \'mekanistik organik kimya\', \'hesapsal kimya\', \'supramoleküler kimya\', \'organometalik kimya\' konularında yapılan araştırmalar sonucunda yaşanan gelişmeler ve sonuçların endüstride kullanımı konusunda bilgiler paylaşıldı.

Kongre Başkanı Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nihat Akbulut, kongrenin uluslararası katılımlı olduğunu belirterek, \"Kongreye 25 farklı ülkeden 254 katılımcı katıldı. Kongrenin amacı dünyada organik kimya alanında yapılan bilimsel çalışmaları bilim insanlarını bir araya getirerek, bunların fikir alışverişinde bulunmaları ve yapılan çalışmaların sonuçların tartışılmasını sağlamak. Kongrede organik kimyanın temel konuları, ilaç endüstrisinde kullanılan hammaddeler, diğer alanlardaki gelişmeler işlendi. Organik kimya yaşamın her alanında mevcut. Bu konularda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kongreden genel görüntü

- Nihat Akbulut\'un konuşması

- Detay görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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Drone ile ormana tohum ekiyorlar

TÜRKİYE\'nin çeşitli üniversitelerinde okuyan 7 arkadaş bir araya gelip ekip oluşturdu, bireysel çevre bilincini geliştirmeye yönelik teknolojiler üretmek için çalışma başlattı. Ekip, droneye ilave ettikleri özel bir sistem sayesinde ormanlık alanlara havadan ağaç tohumları ekimi yapabilen \'Ecodrone\' adını verdikleri cihaz geliştirdi. 10 dakikada bin 500 adet tohumu ormana bırakabilen ve tek seferde 7 kilogram ağırlık kaldırabilen \'Ecodrone\', 2 kilometrelik alanda havada tohum ekebiliyor. Ekip, geliştirdikleri cihazla ilk uygulamayı yapmak için Artvin\'e geldi. Orman Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışan ekip, Kafkasör ormanlarına toprak yüzeyde yetişebilen sedir ve kayın tohumu bıraktı.

Türkiye’de farklı üniversitelerde öğrenim gören 7 üniversite öğrencisi bir araya gelerek özel tasarladıkları ve adına ‘Eco drone’ adını verdikleri insansız hava aracı sayesinde ormanlık alanlara havadan ağaç tohumu ekmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışan genç girişimciler droneye ilave ettikleri özel bir sistem sayesinde ormanlık alanlara havadan ağaç tohumları ekimi yapabilen sistem geliştirdi. Ekip cihazları sayesinde, 10 dakikada bin 500 adet tohumu ormana havadan bırakabiliyorlar. 7 kilogram ağırlık kaldırabilen ve 2 kilometrelik alanda ekim yapabilen ‘Ecodrone’ ile sedir, kayın tohumunun yanı sıra yaban hayvanları için meyve ağacı tohumu da ormana bırakılıyor. Ekip, geliştirdirdikleri sistemi ilk kez Artvin\'de uyguladı. Dik ve engebeli arazi seçimi için Artvin\'de yapılan ilk denemenin olumlu geçtiği de belirtildi.

\'DRONE ILE TOHUM ATIYORUZ\'

Ekip üyesi Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 4\'üncü sınıf öğrenicisi Mert Karslıoğlu, girişim fikrinin sosyal sorumluluk dersi sonrasında oraya çıktığını söyledi. Karslıoğlu, “Girişim fikri 2’inci sınıfta aldığım bir sosyal sorumluluk dersi sonrasında çıktı. İnsanların günlük hayatları içerisinde uygulayabilecekleri tasarruf önerileri ve çevreci çözümlere yeterince ulaşamadıkları gözlemledik. Bu doğrultuda bu projeyi geliştirdik ve bu içerikleri ilginç kılabilmek adına da, \'Ecodrone\' adında bir insansız hava aracı tasarladık. Orman Genel Müdürlüğü\'nün saha çalışması yaptığı alanlarda kendi programladığımız drone ile tohum atıyoruz. Belki bir drone Türkiye’nin ağaçlandırma sorununu çözmeyebilir ancak, teknoloji geliştikçe bunlardan daha fazla üretim yapabilirsek Türkiye’nin ağaçlandırma faaliyetlerinde önemli rol oynayabiliriz\" dedi.

AMAÇ ÇEVRE BİLİNCİ GELİŞİMİ

Projeyi sürdürülebilir kılmak istediklerini kaydeden Karslıoğlu , “Bu proje bireysel çevre bilincini geliştirmeye yönelik teknolojiler geliştiren sosyal girişimdir. Bu projeyi sürdürebilir kılmak istiyoruz. Bu proje ülkemizde ve dünyada çevre bilincinden sorumlu sayılmayı hedefleyen bir projedir. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 7 kişilik bir ekiple çalışıyoruzö ifadesinde bulundu.

10 DAKİKADA 1500 TOHUM EKİLİYOR

Geliştirdikleri ‘Ecodrone’nin havada 10 dakika içerisinde 1500 tohumu yere bırakabildiğini de anlatan Karslıoğlu, “Biz bu çalışma ile minimum maliyetle maksimum verim almayı hedefledik. Tohum ekimi için öncelikli olarak toprak yüzeyine yakın yetişebilen tohum türleri olan sedir ve kayın tohumlarını tercih ediyoruz. Bunun yanında orman içlerine orman hayvanlarının meyvelerini yiyebileceği meyve ağacı tohumları da ekebiliyoruz. Bunların yanında tükenmekte olan türler ile alakalı da çalışmalarımız mevcut. ‘Ecodrone’ 10 dakika içerisinde yaklaşık 1500 tane tohum topunu toprak ile buluşturabiliyor. Biz bu uyguladığımız yöntem sayesinde tohum tutma oranını yükseltmiş durumdayızö diye konuştu.

‘TEKNOLOJİ ÇEVRE ODAKLI DA GELİŞMELİ’

Ekipte yer alan Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Barış Umut Gümrükçü ise, teknolojiyi çevre odaklı geliştirmenin önemli olduğuna işaret etti. Gümrükçü, “Bizler bu doğada büyümüş ve doğayla, çevreyle iç içe, doğa dostu insanlarız. ‘Bu doğaya, nasıl katkılar yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz?’ diye düşündük ve aklımıza böyle bir çalışma geldi. Biz, insanların günümüz gerçeklerinden uzaklaşsınlar gibi bir şey söylemiyoruz. Tüketim çağında olduğumuzun farkındayız. Teknolojilerin geliştiğini fakat biz bu teknolojik gelişmelerinin çevreye odaklı, çevreye barışık olarak geliştirilmesini gerektiğini düşünüyoruz. Bizlerin asıl amacı gelecek nesillere çevreci teknoloji çevreci mühendisliği aktarmak onlara bu yönde çalışmalar yapmayı teşvik etmek. Bu okullar gidip gelecek nesillere daha küçük çağdaki çocuklara teknolojilerin çevreye odaklı geliştirilmesi gerektiğiyle ilgili sunumlar yapmak çözümler sunmakö dedi.

‘TOHUM EKİMİ İÇİN ÖZEL TASARLANDI’

Geliştirilen ‘Ecodrone’ ile tohum ekimi sürecini de aktaran Gümrükçü, şöyle dedi:

“Bu drone diğer dronlardan daha fazla yük kaldırıyor ve ekim faaliyetleri için özel olarak tasarlandı. Özel tasarlanan bölümüme daha önceden hazırlanan, kil mineral ve toz gübreyi karıştırıp içerisine tohumlar yerleştiriliyor. Daha sonra bunları belirli sıcaklıkta dolaplarda bekletip ekimlerden önce içerine su enjekte ederek ekim işlemi için hazır hale geliyor. Daha sonra cihaza programladığımız alanda hareketler yaprak ağaçlandırılması gerek yerlere tohum bırakıyorö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Geliştirilen \'Ecodrone\'den görüntü

-Öğrenciler konuşma

-Tohum ekimi çalışması

-Drone ile görüntüler

Detaylar

HABER KAMERA: Adem GÜNGÖR /ARTVİN (DHA)



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Pazarda satılan 55 kiloluk dev kabak dikkat çekti

TOKAT\'ta pazarcılık yapan Yusuf Ay\'ın, kendi bahçesinde yetiştirip tezgahında sergilediği 55 kiloluk kabak ilgi çekti.

Merkeze bağlı Bakışlı köyünde yaşayan, evli ve 3 çocuklu Yusuf Ay bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri pazar yerinde satıyor. Bu yıl yetiştirdiği sebzeler arasındaki kabaklardan biri 55 kiloluk ağırlığa ulaştı. Yetiştirdiği kabağı pazar tezgahında sergileyen Ay, gören herkesin şaşırdığını belirterek, \"Kendi bahçemde yetiştirdim. Süper bir kabak. Bunun tatlısı çok meşhurdur. Fakat şu anda üzüm bol olduğu için tatlı gitmiyor. Vatandaşın alım gücü de yok. Şu anda satamıyoruz, bekletiyoruz. İlk defa böyle bir kabak çıktı bahçemden. Kabağın kilosu 1.5 lira, bu 55 kilo ağırlığında, 82,5 lira yapıyor. Görenler hep \'maşallah\' diyor. Herkes fotoğrafını çekiyor, hayran kalıyor. Bütün olarak satılmadığı için bunu parçalayıp öyle satacağız\" dedi.

Pazarı gezenler ise ilk kez bu büyüklükte bir kabak gördüklerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

-Pazardan görüntü

-Tezgahtaki 55 kiloluk kabağın görüntüsü

-Yetiştiricisinin açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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