DHA YURT BÜLTENİ 3

Ordu\'da okul duvarı böyle çöktü

ORDU\'nun Altınordu ilçesinde bir lisenin spor salonunun istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesinde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi spor salonunun duvarında çatlaklar oluştu. Duvarın çökme ihtimaline karşı sokak boşaltıldı, okuldaki öğrenciler tahliye edildi. O esnada duvar büyük bir gürültü ile çöktü. Okul bir günlüğüne tatil edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay anı

Haber-Kamera: Nedim KOVAN / DHA

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Benzin döküp kendini yaktı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-BURSA\'NIN İnegöl ilçesinde intihar girişimleriyle tanınan Mustafa Aktaş(40) bu sefer benzin döküp kendini yaktı. Vücudunun yüzde 80\'lik kısmında 3. derece yanık oluşan adamın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olay İnegöl İlçesinde 03.00 sıralarında meydana geldi. Olayda motosikleti ile Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Mustafa Aktaş hükmet konağı mevkine geldi. Motosikletten inen şahıs, yanında getirdiği bir şişe benzini üzerine dökerek çakmakla ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan Mustafa A.\'yı saran ateş kaymakam lojmanında görevli polis memuru söndürüldü. Ağır yaralan adam, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.

Daha önce bir çok kez intihar girişiminde bulunan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralının hastaneye götürülüşü

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Mardinli yumurta üreticisinden stokçulara yanıt

MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde yumurta üretimi yapan Cibrail Dinler, Türkiye\'deki yumurta üreticilerinin, \"Bir aylık yumurta stokumuz kaldı\" sözlerine karşılık, yumurtanın stok yapılamayacağını belirterek, \"Yumurtanın ömrü 21 ile 27 gündür. Doların yükselmesiyle birlikte fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değil, bunu vatandaşa satan marketçilerdir\" iddiasında bulundu.

Türkiye genelindeki yumurta üreticilerinin, \"Bir aylık yumurta stoğumuz kaldı\" sözlerine tepki gösteren Kızıltepe ilçesindeki yumurta üreticisi Cibrail Dinler, Türkiye\'de özellikle de Mardin ve bölgede yumurta üretimi ve satışı ile ticaretinde herhangi bir sorun olmadığını söyledi. 30 kişinin çalıştığı tesiste günlük 220 bin yumurta üretimi yapan Dinler, \"Mardin’de yumurta üreticiliği yapıyorum. Benimle birlikte Mardin\'de 7 arkadaşım daha yumurta üreticiliği yapmaktadır. Son zamanlarda basında, \'Türkiye\'de bir ay yumurta stoğu var\' haberlerini gördüm. Ben buna karşıyım.Türkiye güçlü bir devlettir. Bir kere yumurtanın bir ay stoğu söz konusu kesinlikle olamaz. Bir yumurtanın ömrü 21 - 27 gün arasındadır. Bunlar Türkiye\'de bir ay yumurta stoğu kaldığını söylediler. Son zamanlarda doların yükselişiyle girdiler yükseldiği için yumurta fiyatında biraz olsun yükseldi. Ama, bu fırsatçılar da fırsatını kulanıyorlar. Şuan 40 kuruştan sattığımda yumurta, bakkal ve küçük marketlerde 60 kuruşa, daha büyük marketlerde ise, fahiş fiyata satılmaktadır\"dedi.

Cebrail Dinler, Cumhurbaşkanının talimatı ile belediyelerin zabıtalar aracılığı ile denetlemeler yaptığını da hatırlatarak, \"Bu fırsatı kulanan fırsatçılara, korsan satıcılara büyük cezalar kesiliyor. Türkiye\'de eğer yumurta sıkıntısı olsa şuan neden yumurta ihracatı yapamazdık. Şuan dışarıya Irak’a, İran’a ve Suudi Arabistan\'a kadar yumurta gönderiyoruz. Arkadaşlarımdan ricam bu tür sözlere değinmesinler. Türkiye güçlü bir devlettir. Her zaman her sorunun üstesinden gelir\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Tavuklardan görüntüler

-Yumurtaların görüntüsü

-Yumurtaların toplanması

-Yumurtaların ambalajlanması

-Cibrail Dinler açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)



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İzmir’de terör operasyonu: 22 gözaltı

İZMİR’de bölücü terör örgütü PKK/KCk’ya yönelik düzenlen ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bu sabah harekete geçen İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ve Menemen’in Asarlık Mahallesi\'nde korsan eylem yaptıkları tespit edilen 21 kişi gözaltına alındı. Operasyona İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Baskın yapılan bazı adreslerde şüpheliler suç delillerinin yok etmek için zaman kazanmak amacıyla kapıyı açmayınca, özel harekat polisleri koçbaşı kullanarak içeri girdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, hakkında toplatma kararı bulunan, terör örgütüne ait çok sayıda yayın, 1 tabanca ve bu tabancaya ait fişek, terör örgütüne ait bayrak ve flamalar, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 4 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Özel harekatın eve girmesinden görüntü

- Şüphelilerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, (DHA)



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Derik\'li 32 çocuk, kan davası yüzünden 3 yıl ara verdikleri okula yeniden başladı

MARDİN\'in Mazıdağı ve Derik ilçelerine bağlı iki köyün sakinleri arasında, 2015 yılında hayvan otlatma yüzünden çıkan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kan davası yüzünden, 3 yıldan beri okula gidemeyen çeşitli yaşlardaki 32 öğrenci, köylülerin Ağustos ayı içerisinde barışması ile bu yıl ders başı yaptı. Yaşları itibariyle Lise 1\'inci sınıfa gitmesi gereken bazı öğrenciler, 3 yıl ara yüzünden 5\'inci sınıftan eğitimlerine devam edeceklerini söyledi. Okuldaki öğrencileri ziyaret eden Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, \"Bir daha böyle olayların yaşanmaması için eğitime ve okulunuza büyük önem vermelisiniz. Üniversite sınavlarına hazırlanarak, en güzel bölümlere yerleşmenizi temeni ediyorum. Umarım her biriniz ülkemizin çok önemli kademelerinde yer alarak kan davasını bu bölgede sonlandırılmasına vesile olursunuz, başarılar diliyorum\" dedi.

Mazıdağı ilçesi Balpınar köyünde oturan Kaya ile Derik ilçesine bağlı Zeytinpınar Mahallesi Susamlı mezrasında yaşayan Özyılmaz aileleri arasında, 19 Nisan 2015 tarihinde, hayvan otlatma yüzünden çıkan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kavga nedeniyle başlayan kan davası, Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği (Metina-Der) ile Metina aşireti lideri Mehmet Şerif Temelli\'nin yoğun çabası sonucu barış yemeği ile son buldu. 12 Ağustos\'ta verilen barış yemeği kan davasını bitirrip iki köy arasında barışı sağlamak ile birlikte iki köydeki öğrencilerin 3 yıldır ara verdikleri eğitim hayatının yeniden başlamasını da sağladı.

Susamlı mezrasında yaşayan ve kan davalı aileleri barışan 32 öğrenci, Derik\'teki Kale mahallesinde bulunan Seydi Keskin İlk ve Ortaokulu\'na yeniden eğitimlerine başladı. Derik Kayamakamı ve Belediye Başkan vekili Hakan Kafkas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman ile birlikte ziyaret ettiği öğrencilere, çeşitli hediyeler verdi. Bir daha benzer olayların yaşanmaması adına öğrencilerin eğitimlerine önem vermesini isteyen Kaymakam Kafkas, \"Bir daha böyle olayların yaşanmaması için eğitime ve okulunuza büyük önem vermelisiniz. Üniversite sınavlarına hazırlanarak, en güzel bölümlere yerleşmenizi temeni ediyorum. Umarım her biriniz ülkemizin çok önemli kademelerinde yer alarak kan davasını bu bölgede sonlandırılmasına vesile olursunuz, başarılar diliyorum\" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman ise, her iki aileden yaklaşık 40 öğrencinin 3 yıldan beri eğitimden mahrum bırakıldığını belirterek, \"3 yıl önce başlayan kan davası sonucu yaklaşık 30-40 öğrencimiz, eğitimden mahrum bırakıldı. Tabi ki hepimizi çok üzdü. Bölge büyüklerimizin araya girmesiyle, kan davası nihayetinde barış ile sonuçlandı ve öğrencilerimizle tekrar bir araya geldik, öğrencilerimiz okula geldiler. Eminiz ki, bu öğrencilerimiz büyüdüklerinde hepsi doktor, avukat, öğretmen, kaymakam olacaklardır ve bir daha hiç bir şekilde bölgemizde, köyümüzde kan davasının bir daha oluşmaması için mücadele edecekler. Tek umudumuz bölgedeki kan davalarının ortadan kaldırılması ve öğrencilerimizin en büyük silahı kalem olmasıdır. Öğrencilerimizin kalemle haşır neşir olmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Seydi Keskin İlk ve Ortaokul Müdürü Murat Özyıldız da, husumetin barışla sonuçlanmasının ardından öğrencilerin yeniden okula kazandırılmasının kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, \"Bu husumetin, kan davasının barışla sonuçlanmasına vesile olan bütün kişi ve kurumlara, bütün aşiret liderlerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız hoş geldiler, en iyi eğitimi, en iyi öğretimi bizde göreceklerdir. Kan davasının ne kadar kötü bir şey olduğunu kendi gözleriyle gördüler, yaşadılar ve bundan sonra büyüdüklerinde, böyle hüsumetlerin oluşmaması için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum. İnşallah ülkemize, milletimize, vatanımıza birer faydalı fert olarak yetiştireceğiz. Bu kan davası illetindende kurtuluruz\" ifadelerini kullandı.

Kan davası nedeniyle eğitimine 3 yıl ara veren 5\'inci sınıf öğrencilerinden 14 yaşındaki Ali Özyılmaz, kan davasından çok sıkıldıklarını, artık okumak ve öğrenmek istediklerini belirterek, \"3 senedir gelmiyorduk, bu gün geldik çok şükür, hepimiz çok mutluyuz. Kaymakamımız ve müdürümüz bize hediyeler verdi\" dedi.

Okulun 5\'inci sınıf öğrencilerinden Şerife Esen de, \"14 yaşındayım şimdi lise 1\'e gidecektim. Lise hayalleri kurarken, şimdi 5\'inci sınıfa devam ediyorum. Başka olaylar görmeyelim inşallah. 4 sene aradan sonra okula geliyoruz. Kan davası olmasaydı şimdi lise 1\'e gidecektim. Bir daha kan davaları olmasın, insanlar birbirlerini öldürmesinler, hep mutlu kalsınlar\" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Semanur Özyıldız da, kan davasından çocuk öğrenciler olarak çok etkilendiklerini belirterek, \"3 senedir okula gelmiyorduk. Yeniden okulumuza geldiğimiz için sevinçliyiz. Kaymakam bey bize hediyeler getirdi. Büyüdüğümde avukat olacağız, doktor olacağız. Kan davalarının oluşmasına inşallah engel olacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okula 3 yıl sonra devam eden 32 öğrenci

-Kaymakam Hakan Kafkas ve beraberindekilerin okula gelmeleri

-Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman\'ın konuşması

-Okul Müdürü Murat Özyıldız\'ın konuşması

-Öğrencilerin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)



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Doğu Karadeniz\'de sağanak sel ve heyelana yol açtı; dereler taştı, yollar kapandı (1)

SEL BÖYLE GELDİ

Trabzon\'un Araklı ilçesinde sağanak sele dönüştü. Araklı ilçesi Kaşıkçı mahallesinde Kaşıkçı deresi taştı. Taşkında mahallede çok sayıda evin zemin ve bodrum katları su altında kaldı. Sel suları mahalle camiine girdi, camide hasar oluştu. Cami ve evlerin su altında kalma anları görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Sel anı detayları (Cep telefonu kamerası)

Haber-Kamera: TRABZON-DHA

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Ana su borusu patladı evleri su bastı

DÜZCE\'de, ana su şebekesi hattının patlaması sonucu sokaklar sular altında kalırken, 10\'a yakın evi su bastı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri motorlarla evlere dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Saat 06.30 sıralarında, Düzce Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde Asar Deresi kenarında bulunan ana su şebekesi hattının patlaması sonucu Fatih Sokak, Vural Sokak ve Dere Sokak üzerindeki 10\'a yakın evi su bastı. Evlerini su bastığını gören vatandaşlar uyku şaşkınlığı ile önce yağmur sonrasında Asar Deresi\'nin taştığını sandı. Ancak aradan geçen zaman içerisinde Düzce\'ye su veren ana su borusunun patlaması sonrasında suyun evlere girdiğini anladılar. Vatandaşlar sabah erken saatlerinde yetkilileri aramalarına rağmen, Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü\'ne ulaşamayınca yaklaşık 1 saat boyunca su evlere aktı. Evlerde eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi. Sokaklarda ise yürümek mümkün olmadı. Paçaları sıvayan vatandaşlar, çocuklarını okula göndermek için çare aramaya başladı. Yaklaşık 1 saat sonra ulaşılan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri suyu kesti. Vatandaşlar evlerine giren suları etraftan buldukları su tahliye motorları ile evlerinden tahliye etmeye çalıştı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri su tahliye çalışması başlattı. Evlerini su basan kadınlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Evlerini ve sokaklarını su basan vatandaşlar, \"Sabah 06.30 sıralarında su sesini duyduk. Biz önce yağmur yağıyor ve Asar Deresi taştı sandık. Ancak anladık ki ana su borusu patlamış. Alt yapı da yetersiz olduğu için sular evlere kadar girdi\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Su basan sokaklardan görüntü

Su basan sokaklarda paçaları sıvalı gezen vatandaşlar

Sahibine ulaşmak isteyen köpek görüntüsü

Su basan evlerden görüntü

Su basan evlerdeki eşyaların görüntüsü

Su basan evlerin içeriden görüntü

Vatandaşların su tahliye etmeye çalışırken görüntüsü

Vatandaşlar ile röp ve detaylar var

(Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)