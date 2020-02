DHA YURT BÜLTENİ 3

Kayıp Sedanur\'un cansız bedeni bulundu



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde bir hafta önce kaybolan Sedanur Güzel\'in (9) cansız bedenine ulaşıldı. Kars Valisi Rahmi Doğan, \"Sedanur\'un öldürüldüğü kesin, üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulundu\" dedi.

Kağızman\'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, 16 Eyül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur\'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aradı, ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu\'nun 3\'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel\'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne ait kadavra arama köpeği \'Obert\' ve iz takip köpeği \'Calisto da kullanıldı.

İNSAN BOYUNU AŞAN SAZLIKTA ARANDI

Ekipler, Kars-Kağızman karayolu kenarındaki köye 4 kilometre uzaklıktaki sazlıkta arama çalışması başlattı. Ekipler, bataklık olması ve zehirli yılanların bulunması nedeniyle insan boyunu aşan, 4 metereye ulaşan kamışlar arasında ilerlemekte güçlük çekince, bölgeye iş makineleri sevk edildi. İş makineleri yardımıyla kamışlar söküldü. Ancak sazlıkta yapılan aramalardan da herhangi bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine ekipler, ayıların da bulunduğu dağlık alanda bulunan mağaralarda arama yapılması için bölgeye sevk edildi.

VALİ AÇIKLADI

Kaybolması ile ilgisi olduğu iddiasıyla komşu Ertan B.\'nin tutuklandığı Sedanur Güzel\'in Paslı köyü yakınlarında cansız bedenine ulaşıldı. Vali Rahmi Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Sedanur\'un öldürüldüğü kesin. Üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulundu. Cenazeye bu sabah saatlerinde köye yaklaşık 1 kilometre mesafade ulaşıldı. Tutuklunun da bu tür olaylardan sabıkası var daha önceden ama o mu değil mi araştıracağız\" dedi.

Arama çalışmalarından ARŞİV görüntüler



Konyaaltı Sahili\'nin güvenliği, emekli özel harekat polislerinde

ANTALYA kent merkezinde denize girilebilen ender sahillerinden biri olan Konyaaltı Sahili, yenilenen yüzüyle tam puan aldı. Sahilin güvenliğini de eski emniyet müdürü Cemil Tonbul ve emekli özel harekat polisleri sağlıyor.

Konyaaltı Sahili, yeni adıyla Sahil Antalya Yaşam Parkı, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sezonu öncesi yenilendi. Çalışmalar esnasında vatandaşlara kapatılan sahil, yaz sezonu öncesi açıldığında ise beğeniyle karşılandı. Yeşil görüntüsü, spor ve yaşam alanları, bisiklet yolları, modern gölgelikleri, yürüyüş yolları ile binlerce insanın akın ettiği sahildeki güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıktı.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ GÜVENLİKTEN SORUMLU

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı\'nın yanı sıra Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan Cemil Tonbul, sahilin işletme hakkını elinde bulunduran Alkoçlar Tursetalya İş Ortaklığı kapsamında kurulan ALSE şirketinin sahildeki genel koordinatörü oldu. Tonbul, ekibinin çoğunu da emekli özel harekat polislerinden seçti. Yine Antalya Emniyeti\'nde farklı şubelerde müdür olarak görev alan Gökhan Demir de güvenlik müdürü görevinde bulunuyor. Emekli polislerin yanı sıra özel bir güvenlik şirketi personeli de sahilde vatandaşların güvenle denize girmeleri için faaliyet gösteriyor.

OLAYLAR AZALDI

Cemil Tonbul, Konyaaltı\'nın dünyanın en güzel sahillerinden biri olduğunu belirterek, çalıştığı şirketin 5 ay önce burayı işletmeye başladığını söyledi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini hassasiyetle koruduklarını belirten Tonbul, ekibinin önemli bir kısmında emekli özel harekat polislerinin yer aldığını kaydetti. Tonbul, “Onların tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyoruz. Bir özel güvenlik şirketiyle de çalışıyoruz. Hem deniz, hem kara güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz\" dedi.

HAFTA SONU 100 BİN KİŞİ YARARLANIYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nün yanı sıra Antalya Emniyeti\'nin farklı kademelerinde görev aldığını hatırlatan Tonbul, Konyaaltı\'nda eskiden istenmeyen olayların daha fazla yaşandığını söyledi. Tonbul, “Artık burayı daha güvenli hale getirdik. 5 aylık sürede sahilimizde önemli bir hadise meydana gelmedi. Özellikle hafta sonları 100 bin kişinin geldiği sahilde ufak tefek hadiseler oldu tabii ki ama bunlara da derhal müdahale ettik\" diye konuştu.

10 MAVİ BAYRAK DALGALANIYOR

Sahil Antalya Yaşam Parkı\'nın mavi bayraklı bir park olduğuna dikkati çeken Tonbul, 10 işletmede mavi bayrağın dalgalandığını anlattı. Mavi bayrak kriterlerini tam anlamıyla yerine getirdiklerini dile getiren Tonbul, \"200 metrede bir cankurtaran kulesi diktik. Kulelerin hepsinde de cankurtaranlarımız var. Karanın yanı sıra deniz güvenliğimiz de çok iyi durumda. Sahildeki 40 cankurtaran 5 aylık sürede 200 olaya müdahale etti. Bunların 100\'ü boğulma vakasıydı ve sadece 1\'i hayatını kaybetti\" dedi.

Metropollerin gençleri üniversite için Bolu’yu tercih etti

BOLU,(DHA)-BOLU\'nun üniversitesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İstanbul ve Ankara\'dan gelen öğrencilerin tercihi oldu.

Son yapılan son sınavın ardından 5 bin öğrenci Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi\'ne kayıt yaptırdı. Yaklaşık 30 bin öğrencinin bulunduğu okulun doluluk oranı yüzde 91\'i buldu. İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirler arasında bir köprü olan Bolu, bu illerden gelen öğrencilerin de tercihi oldu. Şehir dışından gelerek kayıt yaptıran öğrencilerin büyük bölümünü İstanbul ve Ankara\'dan gelen öğrencilerin oluşturduğu öğrenildi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu\'nun metropol şehirlerin tam merkezinde olduğunu ifade ederek, \"İstanbul, Bursa ve Ankara gibi illere yakınız. Bu 3 ilin de nüfustaki sayısı yaklaşık olarak yaklaşık olarak 25 milyon civarında. Bunlara yakınlığından dolayı da bu büyük kentlerimizden burayı öğrencilerimizin tercih ettiğini düşünüyoruz. Şuanda Kredi ve Yurtlar Kurumu hem kendi yatırımlarını ve özel sektörlere yaptırdığı yerleşim yerleri sayesinde bu sene yapılan yurtlarla Bolu\'da sorun ortadan kalktı. Şu anda Bolu\'da hem erkek hem kız öğrenciler için kontenjanlarında sıkışma yok. Hala daha kısmi de olsa bir boşluk olduğunu biliyoruz. Bolu ilimiz öğrenciye sunduğu yurt imkanıyla da yine büyük bir eksiği kapatmış oluyor. Öğrencilerimiz geldiğinde yerleşim konusunda sıkıntı çekmeyecekler. Öğrencilerimizi bekliyoruz. Üniversitemiz tüm olanakları onlar için hazırladı. Genel tüm hazırlığımızı bitirdik. Kampüsümüz çok düzenli şekilde çalışıyoruz. Üniversitemizin bir özelliği de çok doğal bir mekanda bulunması. Bu yüzde ‘Tabiatın kalbinde bir üniversite’ sloganını kullanıyoruz.\" dedi.

Ovacık Belediyesi\'nin ürün hasadı başladı

TUNCELİ\'nin Ovak ilçesinde, Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu\'nun öncülüğünde ekimi yapılan kuru fasulyenin hasadına başlandı. Ovacık Belediyesi\'nin üreticilerle birlikte kurduğu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin ortak olarak, 500 dönüm arazide ektiği kuru fasulyenin hasadı için her gün çok sayıda gönüllü bölgeye gelirken, Türkiye\'nin ilk ve tek Komünist Partili Belediye Başkanı Maçoğlu da fasulyenin toplanması çalışmalarına bizzat katılıyor. Bu yıl farklı organik ürünleri de satışa sunduklarını söyleyen Maçoğlu, organik ürün marketleri kuracaklarını söyledi.

Ovacık Belediyesi\'nce, üreticilerle birlikte kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin ektiği ve tamamı organik olan nohut ve kuru fasulyenin hasadına başlandı. İnternet üzerinden satışa sunulmak üzere hazırlanan ürünlere bu yıl yenileri de eklenirken, Türkiye\'nin değişik yerlerinden çok sayıda gönüllü ürünlerin toplanmasına yardım etmek için Ovacık\'a geldi. Türkiye\'nin en kaliteli tuzu olarak bilinen Pülümür kaya tuzu, Pertek ve Çemişkezek bölgelerinde üretilen organik dut pekmezi, Tunceli dutu, organik polen ve propolis, Ovacık ilçesinde belediye öncülüğünde kurulan mandırada üretilen organik kaşar peyniri de bu yıl satışa sunulan ürünler arasında yer aldı. Ürün hasadının Türkiye\'nin değişik yerlerinden gelen gönüllülerin yardımı ile 15 gün içinde tamamlanacağı öğrenilirken, Ovacık\'ta yapılan üretimin son iki yılda yüzde 500 arttığı ifade edildi. Ürün hasadına katılan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, artan zamanlarda ise, ürünlerin paketlenmesi ve satışı yapılan ürünlerin gönderilmesine yardım ediyor.

ORGANİK ÜRÜN MARKETLERİ

Ovacık ilçesine bağlı Kınık köyünde hasat çalışmalarına katılan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, organik ürün marketleri kuracaklarını ifade ederek, \"Biz asla zirai ilaçlama ve fenni gübre kullanmıyoruz. Ürünlerimiz tamamen organiktir. Ürünleri tarladan tüketiciye sunuyoruz. Ankara, İzmir ve İstanbul\'da bazı belediyelerden yer istedik. Oralarda organik ürünlerin satışı için market açıyoruz. Marketleri, kurduğumuz üretici kooperatifi işletecek. Elde edilen kâr ile üretici desteklenecek ve üniversite öğrencilerine burs verilecek. Ayrıca köylüye ücretsiz organik tohum temin edeceğiz. Bu yıl, yeni organik ürünleri satışa sunduk ve yoğun taleple karşılaştık.Organik ürün satışına kuru fasulye, nohut ve bal ile başladık.Bu yıl organik ürünlerimizin çeşitlerini arttırdık. Özellikle insan sağlığına çok yararları olan yeni ürünler piyasaya sunduk. Yoğun taleplere yetişemiyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir\'de organik ürün marketleri açmaya karar verdik. Ürünleri tüketiciye kargo ile yoluyoruz. Her gün bir kamyon kargo gidiyor ve talepleri karşılayamıyoruz. Bunun için ürünleri doğrudan tüketiciye sunma kararı aldık. İstanbul Gazi Mahallesi ve Göztepe\'de iki organik ürün marketi açtık. Maltepe, Kadıköy ve Bakırköy belediyeleri ile görüşmeler yaptık. Yakın zamanda bize yer sağlayacaklar ve marketler açacağız. Ankara ve İzmir\'de de organik market açacağız\"diye konuştu,

ÜRETİM 2 YILDA YÜZDE 500 ARTTI

Geçmişte tüketici konumunda olan köylülerin, organik ürünler Türkiye pazarına sunulduktan sonra tekrar üretime başladığını belirten Başkan Maçoğlu, \"Ovacık\'ta başlayan organik üretim, Pertek, Pülümür, Nazimiye, Hozat, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerimize de yayıldı. Her gün onlarca ton nohut, kuru fasulye ve diğer ürünler kooperatifimize teslim ediliyor. Ovacık\'ta, geçmişte köylüler arazilerinin yüzde 10\'luk kısmını ekiyordu. Bugün neredeyse yüzde 100\'ünü ekebiliyor. Biz köylüyü direkt üretime kattık ve kurduğumuz kooperatife ortak ettik. Batı illerinden ve yurt dışından inanılmaz bir talep var. İnternet satışlarına yetişemiyoruz. Her gün tonlarca ürünü kargo ile gönderiyoruz. Her yıl ektiğimiz ürünlerden elde ettiğimiz tohumları ayırarak, üreticimize ve tarıma yeniden katılan köylümüze ücretsiz dağıtıyoruz. Ekim yapan köylümüz, ürünü aldıktan sonra bize tohum desteği veriyor. Bu tohumları, farklı bölgelerdeki köylülere dağıtarak, üretimi teşvik ediyoruz. Bu yöntem ile kolektif yaşamı geniş alanlara yayıyoruz\"dedi.

Tarlada gönüllü olarak fasulye hasadı yapan vatandaşlardan Şehriban Batar, \"Burada kolektif olarak, köylü ve kooperatif dayanışmasına destek için gönüllü geldik ve hasada katkı sunuyoruz. Bir kaç gün tarlada çalışacağız. Burada elde edilecek kâr, köylüye dağıtılacak ve üniversitelerde okuyan çocuklarımıza burs olarak verilecek. Yürekten gönüllü olarak bu üretime katkı sunuyoruz\"dedi.

Gönüllülerden Kenan Dilekçi ise, tarlada organik tarıma dayalı bir çalışma olduğunu belirterek, \"Buraya katkı sunmak durumundayız. Bu projeler her zaman desteklenmeli,üretici teşvik edilmeli. Ovacık\'tan başlayarak il geneline yayılan bu organik tarım üretim projesi bizleri çok mutlu etti. Köylümüz kazanıyor ve eline para geçiyor. Topluma organik ürün sunuluyor ve örencilerimiz burs alıyor. Bizler de günlerce burada gönüllü çalışarak katkı sunuyoruz\" diye konuştu.

Diploma puanı 90 olan Hakan, liseye yerleşemedi

ADANA\'da ortaokul diploma notu 90 olmasına rağmen adrese dayalı yerleştirme için tercih ettiği liselere yerleşemeyen Hakan Murat Güven, (14) büyük üzüntü yaşıyor.

17 Eylül\'de okulların açılmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başladı. Yüksek puan almasına rağmen adrese dayalı yerleştirme için tercih ettiği liselerden birine dahi yerleşemeyen Hakan Murat Güven ise okulsuz kaldı. Okulların açıldığını ama gidecek bir okulunun olmadığını söyleyen Hakan Murat Güven, \"Okullar açıldı ben okuluma gitmek istiyorum bütün arkadaşlarım okulda ben hala dışardayım\" dedi.

DAHA DÜŞÜK PUANLILAR YERLEŞTİ

Oğlunun okul puanının 90 olduğunu söyleyen inşaat mühendisi baba Mehmet Güven ise şunları söyledi:

\"Oğlumun puanından daha düşük puana sahip öğrencileri mesela 78 puan alan öğrencileri tercih ettiğimiz okullara almışlar ama benim oğlumun diploma puanının 90 olmasına rağmen bir yere yerleşemedi, üstelik tercih ettiğimiz okullar evimize de çok yakın. Oğlumu açık liseye gitmek istemiyor. Meslek lisesi ve açık lise seçenekleri sunuldu. Ben çocuğumu bu okullara göndermek istemiyorum.\"

Adana\'da 12 asker FETÖ\'den tutuklandı

ADANA merkezli 9 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8\'i muvazzaf 14 askerden 12\'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Adana, Ankara, İstanbul, Aksaray, Hatay, Gaziantep, Eskişehir, Manisa ve Düzce\'de yapılan baskınlarda 8\'si muvazzaf, 14 asker gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin, ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarıyla irtibat kurdukları saptandı. Şüphelilerin cep telefonlarında örgütün gizli haberleşme programı \'Bylock\'a rastlanmazken, çocuklarını da örgütün okul ve dershanelerine göndermedikleri ortaya çıktı.

\'DARBEYİ KİM YAPTI BİLMİYORUZ\'

Şüphelilerden 4\'ü, emniyette sorgularında, 15 Temmuz darbe girişiminin kimin tarafından yapıldığını bilmediklerini söyledi. Askerler, darbe girişimini FETÖ\'nün yaptığının söylendiğini, bunu da basından öğrendiklerini belirtti. Şüphelilerden 10\'u suçlamaları kabul etmezken, 4 kişi ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini kaydetti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12\'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Başkanlar bisiklete bindi

BURDUR\'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin bisiklete bindi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Burdur\'da Kent İçi Bisiklet Turu düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı\'ndan başlayan tura Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısı için Burdur\'a gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin ile Burdur Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri katıldı. Bisiklet turu Gazi Caddesi, Armağan İlci Bulvarı, Otogar, Şirinevler, İstasyon Caddesi güzergahında tamamlandı.

Burdur Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ahmet Men, \"16- 22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Burdur Belediyesi\'nin düzenlediği etkinliğe Burdur Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü olarak 100\'ün üzerinde katılımcıyla destek verdik. Amacımız insanları bisiklete yönlendirmek, hareketli kılmak\" dedi.

Burdur Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Saniye Tok, \"Biz Burdur\'u hareketlendirmeye başladık. Buna inanıyoruz. Amacımız sürdürülebilirliği sağlamak\" diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül de \"Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turuna Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği belediye başkanlarımız bize destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyelerine teşekküre ediyorum\" dedi.

======================================

AGT\'den 130 milyon Euro\'luk fabrika yatırımı

TÜRKİYE\'nin ilk 500 şirketi arasındaki AGT Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş., ekonomik açıdan zor günlerin yaşandığı dönemde, Antalya Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) 120 milyon Euro yatırımla ikinci fabrikasını açmaya hazırlanıyor. Şirket ayrıca 10 milyon Euro yatırımla, yılda 5 mw elektrik enerji üretebilecek biyokütle enerji santrali kuruyor.

Antalya\'da 1984 yılında kurulan ve bugün Antalya OSB\'de ağaç bazlı ürün sektöründe 300 bin metrekarelik fabrikasında yıllık 500 bin metreküp üretim kapasitesine sahip AGT Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş., ekonomik kriz ortamında büyük bir yatırıma imza atıyor. MDF, MDF laminant parke, panel ve profil ürünleriyle hem iç piyasada hem de yurtdışında sektörünün en büyükleri arasında yer alan firma, üretiminin yüzde 45\'ini ihraç ediyor. İhracattan elde ettiği güçle ekonomik krizi fırsata çeviren AGT, önümüzdeki yıl üçüncü çeyrekte hizmete girecek iki büyük yatırıma başladı. Firmanın toplamda 130 milyon Euro yatırımla, ikinci MDF fabrikasıyla birlikte biyokütle enerji üretim tesisi hizmete girecek.

LAMİNANT PARKEDE DÜNYA ÜRETİMİNİN YÜZDE 4\'ÜNÜ HEDEFLİYOR

AGT İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Güven, AGT\'nin 2014 yılındaki ilk MDF yatırımıyla sektörde ciddi bir yere sahip olduğunu, bugün itibariyle MDF panel ve laminant parkede Türkiye\'de önemli pazar payı olduğunu söyledi. Bu seneki 27 milyon metrekarelik laminant parke üretimiyle AGT\'nin Türkiye laminant parke pazarında yüzde 25\'lik pazar payına ulaştığını ifade eden Onur Güven, dünyada toplam 1 milyar metrekare olan üretimin yüzde 2.7\'sine sahip olduklarını kaydetti. Güven, yeni yatırımla 2019-2020 yıllarında 40 milyon metrekare, yani dünyanın yaklaşık yüzde 4\'üne yaklaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

İHRACAT ORANI YÜZDE 45, KATMA DEĞERLİ ÜRÜN ORANI YÜZDE 98

İhracat oranının sektör ortalamalarının ciddi manada üzerinde olduğunu belirten Onur Güven, “Bu da bize bir avantaj sağlıyor. Yani sektörde bu ortalama yaklaşık yüzde 15 iken, bizim ihracat oranımız yüzde 45\'ler civarında. Hem ihracat hem iç piyasayı dengeli şekilde götürüyoruz. Biz AGT olarak katma değerli ürün satışında da çok ciddi mesafe kaydettik. Bu yine sektörde yüzde 70 iken AGT\'nin katma değerli ürün oranı yüzde 98 seviyelerinde. Katma değerli üretimlerimiz ve geliştirilen yeni ürünlerimiz vesilesiyle de ciddi ihracat imkanı buluyoruz\" diye konuştu.

AR-GE VE ENDÜSTRİ 4.0

Fabrikada iyi donanımlı ve gelişmiş Ar-Ge merkezine sahip olduklarını da belirten Güven, “Sektörde bu boyutta Ar-Ge merkezi olan öncü firmayız. Sadece Ar-Ge merkezinde 21 uzman çalışanımız var ve geliştirdiğimiz birçok patentimiz mevcut. İnovasyon ve dijitalleşme alanında da ciddi projeler gerçekleştirdik. Dijitalleşme kapsamında iki senedir çalışmalarına devam ettiğimiz endüstri 4.0, yapay zeka, sanal gerçeklik ve dijital platform uygulamalarını süratle hayata geçirmekteyiz. Dijitalleşme bize hem kalite, hem verimlilik, hem de maliyet ve karlılık alanlarında ciddi avantajlar sağlıyor\" dedi.

120 MİLYON EURO\'LUK İKİNCİ FABRİKA

Güven, iç piyasa ve ihracattan gelen talepler doğrultusunda bu yıl başında ikinci MDF fabrika yatırımına başladıklarını söyledi. Yaklaşık 120 milyon Euro\'luk çok ciddi bir yatırım olduğunu kaydeden Güven, “Üretimimizi ikiye katlayacağız, yani şu an senelik 500 bin metrekarelik MDF üretiyoruz. Bir o kadar daha ikinci yatırımla üretilecek. Hem iç piyasa hem ihracatta mevcut pazarlarımızı büyüteceğiz, hem de yeni pazarlara açılacağız. AGT\'nin yurtdışında bilinirliği, marka değeri de hakikaten çok iyi seviyelere çıkıyor. Şu an zaten makinelerin siparişini verdik, üretiliyor. Bu yıl kasım-aralık aylarında Antalya\'ya fabrikamıza gelmeye başlayacak ve 7-8 aylık montaj süresinden sonra eylül ayında devreye alacağız\" diye konuştu.

KRİZ İHRACATLA FIRSATA DÖNÜŞÜYOR

Dünyada ve Türkiye\'de ekonomik açıdan sürekli değişimlerin, gelişmelerin yaşandığı bir dönem olduğuna dikkati çeken Onur Güven, “Hem Türkiye hem dünyadaki bu değişimler, gelişmelere göre de kendi aksiyonlarımızı alıyoruz, planlarımızı yapıyoruz. Baktığımızda aslında bu zor ve kriz dönemleri bir fırsat haline dönüşebiliyor. Yani krizde ortaya çıkan fırsat ve imkanları değerlendirerek ihracata dayalı yatırımımızla AGT olarak bu süreçten büyüyerek çıkacağımıza inanıyoruz. Bu yatırımımızın istihdam ve dış ticaret dengesi açısından hem Antalya\'ya, hem bölgemize, hem de Türkiye\'mize katkı sağlayacağına inanıyoruz\" dedi.

İKİNCİ FABRİKAYLA 3 MİLYAR TL CİRO, İLK 100 HEDEFİ

AGT\'nin ihracatının yüksek olmasının AGT\'nin dış ticaret dengesinin olumlu yönde gelişmesini sağladığını aktaran Güven, 2017 yılında 914 milyon TL olan ciroyu ise bu yıl 1.3 milyar TL\'ye yakın gerçekleştireceklerini kaydetti. Gelecek yıl ikinci fabrikanın devreye girmesiyle bu cironun 3 milyar TL\'ye yakın bir miktara ulaşacağını belirten Onur Güven, “Geçen sene ilk 500 sıralamasında 162\'nci sıradaydık. İkinci MDF yatırımıyla muhtemelen ilk 100\'ün içinde olmayı hedefliyoruz. İhracat sıralamasında ilk 1000 içerisinde şu an 170\'inci sıradayız, yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ihracatımız var ki ciddi bir rakam. Bu ihracat rakamıyla sektörde en yüksek ihracat yapan firmalardan biriyiz\" diye konuştu.

ATIKLAR ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞECEK

Tesislerinde ciddi bir yatırımla elektro statik filtre sistemi kullanarak emisyonları sıfıra indirmek üzere olduklarını da belirten Güven, “Çevreye çok hassas ve duyarlıyız. Fabrika atıklarından da yararlanarak yaklaşık 10 milyon euro yatırımla yılda 145 bin ton biyokütlenin yakılacağı 5 mw\'lık elektrik üretim santrali kuruyoruz. Hammadde atıklarımız olan kabuklardan elektik enerjisi üreteceğiz. Yani kendi elektrik ihtiyacımızın bir kısmını da kendimiz üretmiş olacağız. Tabi bu da bize verimlilik, maliyet ve kaynak kullanımı açısından ciddi bir avantaj sağlıyor. Ayrıca insana da çok önem veriyoruz. İnsan kaynaklarını insan kıymetleri olarak görüyoruz\" dedi.

Evin önüne bırakılan motosikleti çaldı

BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da, S.G. sahibinin evinin önüne bıraktığı motosikleti çaldı. Yakalanan S.G. bir anlık hevesle motosikleti çaldığını söyledi.

Olay, dün Demirciler Mahallesi\'nde meydana geldi. S.U işten gelerek, motosikletini evinin önüne kilitlemeden bıraktı. O sırada yoldan geçen S.G. motosikletin kilitlenmediğini görünce motosikleti çaldı. S.U motosikletinin çalındığı görünce durumu polise bildirdi. Ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek, S.G.\'yi çaldığı motosikletle yakaladı. S.G. ifadesinde motosikletin kilitli olmadığını görünce bir anlık hevesle çaldığını, pişman olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen S.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

