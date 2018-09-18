DHA YURT BÜLTENİ 3

TURİSTİK DENİZALTI \'NEMO\' MAVİ DERİNLİKLERE İNDİRİYOR

ANTALYA deniz turizmine katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında ilk dalışını gerçekleştiren Türkiye\'nin ilk turistik denizaltısı Nemo Primero, nisan ayından bu yana 12 binin üzerinde turisti Akdeniz\'in derinliklerine indirdi. Nemo\'da sezon hedefi 20 bin turist.

Submarine Turkey tarafından 2017 yılında Finlandiya\'dan alınarak Antalya\'ya getirilen turistik denizaltı \'Nemo Primero\', nisan ayından bu yana yerli ve yabancı tatilcileri Akdeniz\'in mavi derinliklerine indiriyor. İlk resmi dalışını 11 Nisan 2017 tarihinde Kaleiçi açıklarında bulunan 35 metre derinliğindeki Fransız savaş gemisi St. Didier Batığı\'na gerçekleştiren Nemo Primero, bu yılki dalışlarına ise nisan ayında turizm sezonu açılışıyla başladı. Şu ana kadar 12 binin üzerinde turisti Akdeniz\'in derinliklerine indiren Nemo\'nun sezon hedefi 20 bin turist.

20 KASIM\'A KADAR DALIŞLAR DEVAM EDECEK

Submarine Turkey Operasyon Sorumlusu Zafer Deveci, 20 Kasım\'a kadar devam edecek dalışlara, en çok Rus ve Alman tatilcilerin ilgi gösterdiğini söyledi. Her gün Kaleiçi açıklarındaki St. Didier Batığı\'na dalış yaptıklarını kaydeden Deveci, hava durumu ve görüş açısına göre günlük 4 ile 8 dalış yaptıklarını ifade etti. Turistlerin deniz dibine hayran kaldığını belirten Deveci, \"Dalış noktamız Yat Limanı\'nın 250- 300 metre uzaklığında II. Dünya Savaşı sırasında batan Fransız donanmasına ait St. Didier batığı. Deniz suyunun açık olduğu günlerde müşteriler gemiyi boydan boya görebiliyor. Çok farklı bir heyecan olduğunu söylüyorlar. Batığı ileri- geri giderek tam boy gösteriyoruz\" dedi.

DALGIÇLAR DALIŞA EŞLİK EDİYOR

Gemi batığını görenlerin heyecanlarını gizleyemediğini anlatan Zafer Deveci, sualtında güvenlik kuralları kapsamında dalgıçların da hazır bulunduğunu söyledi. Dalgıçların denizaltının çevresinde sürekli hareket halinde olduğuna işaret eden Zafer Deveci, \"Kimi zaman camların kenarına gelerek turistlerle şakalaşıp, selamlaşıyorlar. Sualtında ekstra renk katıyorlar\" dedi.

YAPAY RESİF ÇALIŞMASI

Antalya\'da dalış noktalarını çeşitlendirmek için Sıçan Adası yakınındaki bir noktada yemleme yaparak resif oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Deveci, burada bir balık popülasyonu oluşturmak ve sualtını renklendirmek istediklerini kaydetti. Antalya Körfezi\'nin deniz dibi canlılığının zengin olmadığından yakınan Zafer Deveci, gelecek sezonlarda farklı noktalarda dalış yapmak istediklerine işaret etti.

Nemo Primero hakkında teknik bilgiler de veren Zafer Deveci, denizaltının maksimum dalış derinliğinin 110 metre olduğunu söyledi. Nemo\'nun 2015 yılında İspanya\'da gerçekleşen modernizasyonun ardından Antalya\'ya getirildiğine vurgu yapan Deveci, \"72 saat sualtında kalabilme süresi var. Sahil yedekleri dahil, batarya şarj sistemi ve hava kompresörleri de yenilendi. Yüksek batarya kapasitesi ile 10 saat kesintisiz seyirde kalabiliyor. 48 kişi kapasiteye, 20 metre uzunluğa, 4 metre genişliğe, 6,5 metre yüksekliğe ve 106 ton ağırlığa sahip\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Denizaltı Nemo\'nun batarken görüntüsü

Denizaltının içinden turistlerin görüntüsü

Dalgıçların görüntüsü

Bir kadın turist ile röportaj

RÖP: Zafer Deveci ( Operasyon Sorumlusu )

Denizaltı görüntüsü

Detaylar

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Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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AKÇAKALE\'DE BELEDİYE KREŞİ AÇILDI

AKÇAKALE\'de Belediye Kreş ve Gündüz Bakımevi hazırlıklarını tamamlanmasının ardından Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve eşi Ayşenur Ayhan\'ın katılımıyla ilçeye hizmet veremeye başladı.

Akçakale ilçe merkezinde ulaşımın kolay olduğu, 3 kattan oluşan Kreş ve Gündüz Bakımevinde çocuklara sabah kahvaltısı ve öğlen yemeğinin verildiği, çocukların kişisel gelişimleri için her detayın düşünüldüğü kreş eğitim vermeye başladı.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Kreş ve Gündüz Bakım Evinin milletine ve değerlerine bağlı bireyler yetiştireceğini belirterek, \"İçinde bulunduğumuz bina Akçakale Belediyesine ait atıl durumda olan ve kullanılmayan bir soğuk hava deposu idi. Bu soğuk görünümlü binayı yıkarak yerine çocuklarımızın aile sıcaklığını hissedeceği bir kreş ve gündüz bakım evi yaptık. Akçakale\'de ilk ve tek olan Akçakale Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım evine gelen her çocuğu dini, milli ve manevi değerlere sahip birer birey olarak yetiştirmek öncelikli hedefimiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kreşin dıştan görünüşü

- Ellerini yıkayan çocuklar

- Yemek yemeleri

- Başkan ve eşinin gelişi

- Çocuklarla oyun

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA (DHA)

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2 MİLYON LİRA MİRASI 3 AYDA BİTİRDİ, HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI

ADANA\'da, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan, uyuşturucu bağlımlısı olduğu iddia edilen Ziya Gökhan Atalan (21), babasından miras kalan 2 milyon lirayı 3 ay içinde bitirince, tekrar hırsızlık yaptı. Kamyonetlerin aküsünü çalarak 50 ila 100 lira arasında satan Atalan, tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi\'nde meydana geldi. Sebze halinde farklı günlerde, 3 kamyonetin aküleri çalındı. İhbar üzerin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İzlenen görüntülerde, aküleri hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunun Ziya Gökhan Atalan\'ın çaldığını belirledi. Polis, şüpheliyi suçüstü yakalakamak için hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede önlem aldı. Tekrar sebze haline gelen Atalan yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Atalan\'ın, 9 ay önce ölen babasından 2 milyon liralık miraz kaldığı ortaya çıktı. Parayı aldıktan sonra 3 ay boyunca lüks bir hayat süren Ziya Gökhan Atalan\'ın bar ve gazinolarda eğlendiği ve pahalı otomobiller kiralayıp tatile gittiği saptandı. Bu süre içerisinde 2 milyon lirayı bitiren Atalan\'ın parasız kaldığı için tekrar hırsızlık yapmaya başladığı anlaşıldı.

Aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ziya Gökhan Atalan, emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ziya Gökhan Atalan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızlık zanlısının sebze halinde el arabası ile gezerken görüntüsü

- Kamyonların yanında durması

- Zanlının emniyetten çıkarılması

- Zanlının fotoğrafı

SÜRE:01\'56\" BOYUT:214 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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ADANA\'YI FİLM FESTİVALİ HEYECANI SARDI

ADANA\'da bu yıl 25\'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Adana Film Festivali, 22- 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Festivalin direktörü İsmail Dikilitaş, önceki yıllara nazaran bu yıl zengin içeriklerle seyircinin karşısına çıkacaklarını ve bu yıl 25\'inci yıla özel 25 Emek Ödülü dağıtılacağını söyledi.

Türkiye\'nin en büyük film festivallerinden biri olan Adana Film Festivali\'nin direktörü İsmail Dikilitaş, bu yıl 25\'incisi düzenlenecek olan festivalde 900 bin lira ödül dağıtılacağını belirtti. Festivalde bu yıl uluslararası uzun metrajlı film yarışmasının ikincisinin gerçekleştirileceğini anlatan Dikilitaş, \"Dünyanın önde film festivallerinde yarışmış Türkiye prömiyerini Adana\'da gerçekleştirecek olan önemli 9 filmin olduğu bir bölüm bu. Uluslararası kısa metrajlı film yarışmamız var. Bu yarışma için de 110 ülkeden 3 bin 111 başvuru var. Bu başvurular arasından 45 film ana jüri önüne çıkacak. Ülkemiz ve Adana\'nın tanıtımı açısından önemli bir yarışma bu. Ulusal Öğrenci Film Yarışması\'nda ise ülkemizin güzide üniversitelerinde okuyan öğrencilerimiz yarışacak. Bu çok değerli gerçekten de Adana Film Festivali\'nde çok özel bir bölüm olarak seyirciyle buluşacak. Dünya festivallerinden örneklerinin olduğu taze taze 2018 yılı Türkiye prömiyerlerini bizim festivalimizde yapan önemli filmler var. Açılış filmimiz Spike Lee\'nin BlacKkKlansman filmiyle gerçekleşecek. Bu fil Oscar\'ın en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. İzlediğimiz rota o noktada. Sanırım açılış filmimiz geçen yıl gibi Oscar\'a uzanacak. BlacKkKlansman bu yıl da yarışmamızı Oscar\'la taçlandıracak diye düşünüyoruz\"dedi.

25. YILA ÖZEL

Dikilitaş, bu yıl 25\'incisi düzenlenecek festivale özel seçki oluşturduklarını belirtirken, şunları söyledi:

\"25\'inci yıla özel özel seçki oluşturduk. 25 yılın en iyi filmlerini topladık. 1969\'dan bu yana ki süre içeresinde \'Kuyu\' filminden başlayan en son geçen yıl \'Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok\' filmine kadar uzanan serüvendeki en iyi filmleri yeniden seyirci seyircilerle buluşturduk. Biz Onur Ödülü\'nü her yıl takdim ediyoruz. Ama 25. yıla özgü 25 emek ödülü vereceğiz. Türk sinemasının perde arkasında, kamera arkasında ya da küçük rollerde oynamış oyuncuları daha çok değeri taltif edilmemiş kişileri, oyuncu, sanatçı, sanat ve sinema emekçilerinden bir liste hazırladık. Kendilerine 25. yıl anısına bir Emek Ödülü vereceğiz.\"

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ ŞERİF GÖNEN\'E VERİLECEK

Bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü\'nün ünlü yönetmen Şerif Gören\'e verileceğini kaydeden Dikilitaş, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Şerif gören daha önce hiçbir festivalden bir başarı ödülü almadı. İlk defa Adana Film Festivali\'nde sinemaya başladığı Adana\'da ödül verilecek. Adana Gören için çok özeldir. Bizleri kırmayarak kabul etti, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Burada ağırlamaktan şeref duyacağız. Bunun ötesinde onur ödüllerimiz bu yıl 4 sinema sanatçısına verilecek. Bu isimler ise Cüneyt Arkın, Süleyman Turan, Ahmet Mekin ve Muhterem Nur olacak. Onların yıllarca harcadığı emeğinin karşılığını bir nebze onure ettiysek ne mutlu bize.\"

Görüntü Dökümü

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- Festivalin direktörü İsmail Dikilitaş\'ın konuşması

- Festiuval hazırlıklarından detay

SÜRE:05\'01\" BOYUT:555 mb

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)



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ELAZIĞ\'DA BAĞ VE BAHÇELERDE SİLAHLI DOMUZ NÖBETİ

ELAZIĞ\'da, üzüm bağına ve bahçesine dadanan domuz yüzünden akşamdan sahaba kadar nöbet tutmak zorunda kalan Mehmet Kırtel, \"Domuzlar bağım ve bahçemde hiçbir şey bırakmadı. Ne sebze kaldı ne de meyve. Bende mecburen nöbet tutuyorum\" diye konuştu.

Elazığ\'ın Harput mahallesi Gediktaşı bölgesinde bağı ve bahçesi olan 62 yaşındaki Mehmet Kırtel, son zamanlarda domuzların verdiği zarar nedeniyle bağ ve bahçesinde elde tüfek nöbet tutmaya başladı. Son zamanlarda aç kalan domuzların ekili tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine kadar geldiğini belirten Kırtel, \"Domuzlar bağımda ve bahçemde hiçbir şey bırakmadı. Ne sebzem kaldı nede meyvem. Artık dayanamıyorum. Devletimizin buna bir çare bulması lazım. 2 yıldır aralıklı domuz sürüleri bahçeme geliyor ama son zamanlarda daha sık gelmeye başladılar\" dedi.

\'DOMUZ SALDIRDI, TÜFEĞİM KIRILDI\'

Bağını ve bahçesini korumak için tüfeğiyle nöbet tuttuğunu, daha önce domuzların saldırına uğradığını ifade eden Kırtel, \"Akşam saat 20.00\'dan sabaha kadar nöbet tutuyorum. Geçen gece nöbet tutarken bana domuz saldırdı.Tüfeğimi bile kullanamadım, kırıldı. Tüfek bile çare değil. Nöbet tutmak bir çözüm olmuyor. Ben gidiyorum onlar geliyor. Bana ciddi anlamda maddi olarak zarar veriyorlar. Bu yıl tamamen zarar ettim. Yetkililerden destek talep ediyorum\" diye konuştu.

Domuzların saldırısında bağ ve bahçesine 10 bin liralık bir zararın oluştuğunu aktaran Selim Kazak ise,\"Domuz sürüleri son zamanlarda artmaya başladı. Yiyecek bir salkım üzümümüz kalmadı. Ağaçlara büyük zarar veriyorlar. Bende fırsat buldukça gelip nöbet tutuyorum. Bazı günler insanlara saldırıyorlar. Sürü halinde dolaşıyorlar. Gece gelip sabaha kadar bekliyoruz. Sebzelerimizi bile yiyemiyoruz. Bizi perişan ettiler\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Bahçeden görüntüler

-Nöbet tutanların görüntüsü

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

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ÇAKMAK GAZ KOKLADIĞI ÖNE SÜRÜLEN GENÇ ÖLDÜ

UŞAK\'ta çakmak gazı koklarken fenalaştığı öne sürülen lise öğrencisi 16 yaşındaki Umut Sevindik yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı yakınındaki yıkımı yapılan bir okulun bahçesinde meydana geldi. Okul arkadaşı olan lise öğrencileri 16 yaşındaki N.B. ve Umut Sevindik, yıkımı gerçekleştirilen okulun bahçesinde, iddiaya göre, çakmak gazı kokladı. Bir süre sonra Sevindik, fenalaştı. N.B., fenalaşan arkadaşı Sevindik\'i ana yola kadar taşıdı. Burada devriye görevi yürüten polis ekipleri, gençleri fark etti. Polis ekipleri, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sevindik\'in öldüğü belirlendi. Ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.B.\'nin tedavisi sürüyor. Sevindik\'in cesedi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı, otopsi yapılacağı belirtildi. N.B.\'nin sözlü ifadesinde Sevindik ile birlikte çakmak gazı kokladıklarını söylediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Not: Görüntü Denizli klasöründe

- Çevreden görüntü

- Olay yeri inceleme görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(KJ Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)



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\'ARKADAŞINI GETİR ÇEYREK ALTINI GÖTÜR\' KAMPANYASIYLA PERSONEL BULDU

TEKİRDAĞ\'ın ünlü köftecilerinden Özcanlar, İstanbul-Ankara karayolu üzerinde açtıkları işyerine personeli, \"Arkadaşını getir, çeyrek altını götür\' kampanyası ile buldu. Firmanın sahibi Mestan Özcan, çeyrek altın dağıttıkları kampanyasının çok etkili olduğunu belirterek, \"Böyle problemler yaşayan şirketlere de tavsiyemizdir\" dedi

Tekirdağ\'ın ünlü köftecilerinden 58 yıllık Özcanlar, bir süre önce İstanbul-Ankara karayolu üzerindeki Sakarya\'nın Hendek ilçesi yakınlarında bir şube açmaya karar verdi. Karayolu üzerindeki bir işyerini kiralayan firma, yaklaşık 3 ay önce çalışmalara başladı. Ancak, personel bulup ekip kurmakta zorlanan firma ilanlarla personel aramaya başladı. Yaklaşık 200 kişiyi istihdam ettirecek firma, ilanlarla da istediği sayıya ulaşamayınca, işyerini açmakta da gecikti. Firmanın yönetim kurulu başkanı Mestan Özcan, \"Sivil toplum örgütlerini ziyaret ettik, ticaret odalarını , belediyeleri ziyaret ettik. Buralardan da biraz olsun katkı geldi. Bizim istediğimiz sayıya ulaşmamız mümkün değil. Ben oradaki personel edinme hızımızı ivmemizi incelediğimde bizim daha bu 200 kişiye 2 veya 3 daha ulaşamayacağımız ortaya çıkıyordu.Oturduk, Tekirdağ\'dan mı insan getirelim nasıl yapalım diye düşündük. İşi hızlandırmak adına buna karar verdik. Ancak, bu durumda Tekirdağ\'daki düzenimiz bozulacaktı\" dedi.

Mestan Özcan, yeterli sayıda personel bulamayınca yaptıkları toplantıda, çalışanlardan destek almaya karar verdiklerini anlatarak, yeni personel getireceklere teşvik uygulamaya karar verdiklerini söyledi. Toplantıdan, kıyafet almadan çeşitli teşvik fikirleri ortaya atılırken, son olarak, \'Arkadaşını getir, çeyrek altını götür\' kampanyası yapma kararı çıktığını belirten Özcan, çalışan personeller başta olmak üzere kampanyayı başlattıklarını söyledi. Kampanyaya katılanların en az 2 ay çalışması şartı getirildiğini ifade eden Özcan, gerekli personelleri bu sayede bulduklarını ve işyerlerini de hizmete açtıklarını kaydetti.

Şirketlerinin 580 çalışanı olduğunu, Mestan Özcan, kampanyalarında 200\'ün üzerinde iş başvurusu geldiğini belirten Özcan, \"Tabi bunların içerisinde elemeler yapmaya başladık. Deneme süreçleri başladı. Biz bu arada dükkanımızı da açtık. İşi hızlandırmış olduk. Dolayısıyla bu kampanya, bu fikir bizim insan kaynağına ulaşmamız noktasında bize inanılmaz hız kattı. İnanılmaz bir motivasyon verdi. Hatta, kemik kadromuz şu anda çalışan kadromuzda da daha itibarlı bir şirket statüsüne geldiğimizi görüyoruz. Çünkü bir personel için altın veriyorlarsa bu kurum iyi bir kurumdur. itibarlı bir kurum diye kendi aralarında konuşur duruma geldiler. İyi bir iş birlikteliğimiz oldu. Böyle problemler yaşayan şirketlere de tavsiyemizdir\" dedi. Özcan, \'Arkadaşını getir, çeyrek altını götür\' kampanyasında 40 tane çeyrek altın verdiklerin de kaydetti.

Görüntü Dökümü:

-Restoran içerisinden görüntü

-Müşterilerden görüntü

-Mestan Özcan ile röp

-Altın alıp işe giren personelle röp.

-Köfte pişirilmesi

-Sakarya\'daki tesis

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Aziz GÜVENER/TEKİRDAĞ, SAKARYA,(DHA) -

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