DHA YURT BÜLTENİ 3

Koçbaşını çöpe attıracak proje

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Teknokent\'te bulunan firma, çelik kapıları kısa sürede kesebilen bir kimyasal solüsyon geliştirdi.

ATA Teknokent\'te araştırma-geliştirme (Ar-Ge) yapan ETT Elektronik Firması, baskınlarda koçbaşı ile kapı açan polisin işini rahatlatacak bir buluşa imza attı. Firma yöneticilerinden Hayrettin Sakcı, kimyasal solüsyonla kapıların kısa sürede kesilerek açıldığını belirtti. Polisin özellikle şafak vaktinde evlere yaptığı baskında koçbaşıyla kapıları kırarak içeri girdiğini ifade eden Hayrettin Sakcı, “Bizim geliştirdiğimiz kimyasal solüsyonla bir çelik kapı kısa sürede kesilerek açılıyor. Sadece havai fişek ebadındaki solüsyon çakmakla yakılarak kesilecek noktaya tutuluyor. Geliştirdiğim solüsyona henüz bir isim koymadım. Polislerin önerisiyle birlikte bir isim verebilirim\" dedi.

Hayrettin Sakcı\'yı tebrik eden ATA Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman, hedeflerinin bütün firmaları Ar-Ge yapar hale getirmek olduğunu söyledi. Teknokentlerin temelde üniversite-sanayi ve kamu işbirliğini geliştirmeyi hedeflediğini aktaran Doç. Dr. Ersin Karaman, “Burada oluşan bilgi birikimini, akademisyenlerin elde ettiği bilgi birikimi, deneyimini sanayi ve endüstriye, kamuya kazandırmak, kamuda ve endüstride oluşmuş deneyimi de üniversiteye aktarmak teknokentlerin en büyük hedefleridir. Üniversitelerden sadece dışa bilgi akışı olmuyor. Dışarıdan üniversitelere de deneyim aktarımı olur. Bunu yapabilmek için teknokentte firmalara gereken desteği veriyoruz. KOSGEB ya da TÜBİTAK\'tan proje geçirmiş olan firmalara kolaylık sağlıyoruz\" diye konuştu.

Hep birlikte okulu boyadılar

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, Körfez İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ercan Mengünoğul ve okul idari personeli eğitim-öğretim dönemi öncesi ustalara yardımcı olarak okulu boyadı. Ercan Mengünoğul her yıl eğitim-öğretim dönemi öncesi okulu bakıma aldıklarını, bu yaz da okulda sınıfları boyadıklarını söyledi.

Körfez Güney Mahallesi Fetih Caddesi\'nde bulunan Körfez İmam Hatip Ortaokulu\'nun yöneticileri 2018-2019 eğitim öğretim dönemi öncesi okulu boyatma kararı aldı. Okul Müdürü Ercan Mengünoğul ve okul idarecileri ellerine aldıkları fırça ile ustalara yardımcı olarak boya ve badana yaptı. Okulun boya ve badana işlerinde yardımcı olduklarını söyleyen Okul Müdürü Ercan Mengünoğul, \"Yaklaşık olarak 6 yıldır bu okulun müdürlüğünü yapıyorum. Yaz boyunca okulumuzun boya ve badanasında sıkıntılar olduğunu gördük, bazı fiziki iyileştirmelere ihtiyaç duyduk. Hem devletimizin verdiği imkanlarla hem de kendi imkanlarımızla ustalarımızla beraber okulumuzu 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin güzel ve nezih bir ortamda ders görmesi için hep beraber çalıştık. Okulumuzun fiziki imkanlarını iyileştirdik. Şu anda okulumuz eğitim öğretime hazır bir şekilde öğrencilerimizi bekliyor. Ustalara yardımcı olduk, her türlü ihtiyaçlarını beraber karşılamaya çalıştık. Yeri geldiğinde onlarla beraber boya yaptık, çalışmalarına yardımcı olduk bütün imkanlarımızı seferber ettik. Çok şükür şu an okulumuz eğitim öğretime her anlamda hazır. Öğretmenlerimiz yaz tatilinde olduğu için burada yoktu ama idareci arkadaşlarımız burada olduğu için onlar bizlere yardımcı oldu. Herkes elinden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştı.\" diye konuştu.

Diyarbakır Surlarında ilk kez bir korku filmi çekildi, galası kıraathanede yapılacak

DİYARBAKIR\'da yaşayan 29 yaşındaki genç yönetmen Mesut Boğa, tarihi Diyarbakır Surlarında \'Ormanda\' adlı korku filminin çekimlerine başladı. Amatör olarak çekimi yapılan ve 2 kişinin rol aldığı filmde, bir cinin Sur\'da bir gencin peşine düşüp, onun ruhunu ele geçirmek için 3 istekte bulunmasını anlatılıyor. Bin 500 liraya masraf yaptığı, 50 dakika sürecek filmin galasını Sur ilçesinde bir kıraathanede yapacağını söyleyen Boğa, \"Galaya bir çok ünlü sanatçıyı davet edeceğim. Diyarbakır\'da daha önce aşk, komedi gibi bir çok filmin çekildi. Ama, ilk kez bir korku filmini çekiyoruz\" diye konuştu.

Diyarbakır\'da, medya alanında çalışan Mesut Boğa, izlediği korku filmlerinden etkilendiğini ve kendisinin de bu türde bir film çekme kararı aldığını söyledi. 3 kişilik oyuncu kadrosuyla Diyarbakır\'ın tarihi Surlarında korku filmi çekimlerine başlayan Boğa, filmi sosyal medya hesabında gösterime sokacak. Boğa, çekimlerin tamamlanmasının ardından filmin galasını bir kıraathanede yapacağını ifade ederek, \"Diyarbakır\'da sürekli polisiye filmleri çekilirdi. İlk kez bir korku filmi çekiliyor. Film çekimlerimize ilgi oldukça yoğun. Filmin, 2 kardeşin ormana gitmesi ve cinleri görmeleriyle başlıyor. Ormandan surlara geliyorlar. Surlarda cini öldürmesiyle film sona eriyor. 3 kişilik ekip ile çekimleri sürdürüyoruz\" dedi.

50 DAKİKALIK KORKU FİLMİN MALİYETİ BİN 500 LİRA

Çalışmalarını profesyonlleştirmeyi hedeflediğini anlatan Mesut Boğa, korku filminin ardından daha geniş kadrolu bir film çekeceklerini de söyledi. 50 dakikalık korku filmi için bin 500 lira masraf yaptığını dile getiren Boğa, filmin galasını da bir kıraathanede yapacağını ifade ederek, \"Dünyada bir ilk olarak bir fimin galasını kıraathanede yapacağız. İzleyicilerin tepkilerin orada alacağız. Aralarında, Alişan, Erkan Petekkaya, Sarp Atak ve Mahsun Kırmızıgül gibi sanatçıları davet ettik, geleceklerini umuyorum\" diye konuştu.

Mysia Havacılık Festivali\'nde \'Türk Yıldızları\' nefes kesti

BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, bu yıl 5\'incisi düzenlenen Mysia Havacılık Festivali’nde, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları ve akrobasi uçaklarının gösterileri nefes kesti.

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi\'nde bu yıl 5\'incisi düzenlenen Mysia Havacılık Festivali’nde, 28 sivil uçak, 3 gyrocopter, 5 paramotor ve yelken kanatlar gösteri uçuşları yaptı. Festivalin finalinde ise Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları\'nın 7 uçak ile yaptığı gösteri nefes kesti. Türk Yıldızları’nın gösterisi izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Akçay sahilinde uçakların gösterilerini yaklaşık 10 bin kişi izledi. Akrobasi uçaklarının gösterileri ise heyecan dolu anlar yaşattı.

Aladağ yurt faciası sanıkları, 7\'nci kez hakim karşısında

ADANA\'nın Aladağ ilçesinde, 11\'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdu yangını faciasıyla ilgili haklarında 15\'er yıla kadar hapis cezası istenen, 2\'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın 7\'nci duruşması başladı.

Aladağ\'da, 29 Kasım 2016 tarihinde, ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar cemaatine ait yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında; eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç\'in kızı Sare Betül Genç, 8\'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7\'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6\'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5\'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirdi.

14 SANIK YARGILANIYOR

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yurt yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızını kaybeden yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Ara duruşmalarda sanıklardan Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve Mahmut Deniz tahliye edildi. Yurt müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur\'un ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Haklarında soruşturma izni verilen memurların da yargılanmalarına başlanmasıyla sanık sayısı, 14\'e yükseldi. 12 kişiye mezar olan yurt ise yıkıldı.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, bugün görülen davanın 7\'nci celsesine ölen ve yaralanan çocukların aileleri katıldı. Güvenlik önlemleri alınarak, sabah saatlerinde getirilen tutuklu 2 sanık ile birlikte 12 tutuksuz sanık, Kozan Ticaret Odası\'ndaki toplantı salonunda görülen duruşmaya alındı.

