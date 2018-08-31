DHA YURT BÜLTENİ 3

TIR işçi servisine çarpıp devrildi: 8 yaralı

Aziz GÜVENER-İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'nın Geyve ilçesinde, işçi almak için emniyet şeridinde duran otobüse arkadan gelen TIR çarparak devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, D-650 Karayolu\'nun Geyve Akıncı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden 26 SAE 274 plakalı TIR, işçi almak için emniyet şeridinde duran 54 S 2529 plakalı otobüse arkadan çarptı. Savrulan TIR yola devrildi. Kazada, filtre üretimi yapan fabrikanın işçilerini taşıyan otobüsteki 7 işçi ile TIR sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. Yaralılardan 4\'ü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2\'si Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ve 2\'si ise Yenikent Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR\'ın yola devrilmesi nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu TIR\'ın yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralıların ambulansa alınması

-Olay yerinde görüntüler

-Toplanan kalabalıktan görüntü

-Detaylar

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Adanalı çocuklar satranç turnuvasında yarışıyor

ADANA’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye Satranç Federasyonu ve Adana Valiliği’nin ortak çalışmasıyla çocuklar için satranç turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya 9-12 yaş kategorisindeki çocuklar turnuvaya yoğun ilgi gösterirken, Adana TSF İl Temsilcisi Yalçın Gergeroğlu, çocuklara küçük yaştan itibaren satranç eğitimi vererek milli takıma Adana’dan daha fazla sporcu kazandırmayı hedef koyduklarını söyledi. Gergeroğlu, “5 Ocak satranç merkezimizde düzenlediğimiz turnuvaya 100 çocuğumuz katılım sağladı. Turnuvamızın ikinci günündeyiz ve çocuklarımız yoğun bir mücadele veriyorlar. Ayrıca satranç üzerinde yoğunlaşarak analitik düşünme yeteneklerini de arttırmış oluyorlar. Böylelikle yaz tatilindeki boş zamanlarını daha verimli geçiriyorlarö diye konuştu. Turnuva sonunda dereceye giren yarışmacılara madalya ve başarı belgesi verileceğini dile getiren Gergeroğlu, ileriki süreçte, düzenlenen turnuva sayısını ve Adana bölgesindeki satranç çalışmalarını arttırarak milli takıma daha fazla sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çocuğu turnuvaya katılan Özgür Zeybek (40) ise oğlunun 7 yaşında olduğunu ve 2 yıldır satranç oynadığını söyledi. Zeybek, “Kendim de satranç oynadığım için çocuğumu bu dala yönlendirdim. Adana’da satranca olan ilgi üst seviyede ve yapılan bu tip etkinliklerle bu ilgi daha da pekişiyorö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Satranç oynayan çocuklardan görüntüler

- Adana TSF İl Temsilcisi Yalçın Gergeroğlu ile röp.

- Satranç oynayanlardan genel görüntüler

- Çocuğu turnuvaya katılan Özgür Zeybek ile röp.

- Detaylar

SÜRE: 02\'38\" BOYUT: 293 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, (DHA)

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Alkollü sürücü: Şimdi ben meşhur mu olacağım

BURDUR\'da alkollü halde direksiyon başına geçen Yaşar Yıldırım\'ın (48) kullandığı TIR kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan Yıldırım, \"Şimdi ben meşhur mu olacağım\" dedi.

Isparta\'dan Denizli\'nin Acıpayam ilçesine gitmekte olan Yaşar Yıldırım yönetimindeki 20 KS 264 plakalı TIR, saat 03.30 sıralarında Manastır Kavşağı\'nda kontrolden çıkarak önce refüje çarptı, ardından karşı şeride geçerek dere yatağına devrildi. Sürücü Yıldırım kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis, Yıldırım\'ın 1.99 promil alkollü olduğunu belirledi.

Kazaya önüne çıkan yolcu otobüsünün yol açtığını iddia eden Yıldırım, \"Meşhur mu olacağım ben şimdi Allah aşkına. Resmen yolcu otobüsü önümü kesti\" dedi.

Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koyan polis, alkol ve hız ihlalinden 1490 lira para cezası uyguladı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten işledi. TIR\'ın vinç yardımıyla çekilmesiyle trafik normale döndü.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazaya karışan tır

-Şoförün alkol muayenesi

-Şoförün anlatımı

-Yoldaki trafik

-refüje verdiği zarar

-Alkol nedeniyle cüzdanını çıkaramaması ve polislerin yardımıyla cüzdanını çıkarabilmesi

-Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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33 ülke güzeli Kemer\'de kampta

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde \'Fashiontv Model Awards\' dünya finali öncesi son seçimler Rixos Sungate Otel\'de yapılıyor.

Kemer\'in Beldibi Mahallesi\'nde bulunan Rixos Sungate Otel\'de bir haftadır kampta bulunan 33 ülkeden güzellerin katıldığı \'Fashiontv Model Awards\' yarışması için geri sayım başladı. Fashiontv Türkiye\'nin sahibi Enis Onat tarafından düzenlenen yarışmanın bu gece düzenlenecek finalinde, jüri koltuğunda birçok ünlünün olması bekleniyor.

Final öncesi Rixos Sungate Otel havuzunda yapılan bikini şovun ardından otelde konaklayan yerli ve yabancı turistlerin oylaması ile İsveçli güzel Stassy Yaramchuk bikini güzeli seçildi. Ülkesinde televizyon sektöründe çalışan Stassy Yaramchuk, güzelliği ve danslarıyla ilgi topladı. Yarışma finalinde 33 ülke güzelinden ilk 10\'a kalanlar, 7 Ekim tarihinde KKTC\'de yapılacak \'Fashiontv Model Awards\' dünya finaline katılacak.

Fashiontv Türkiye sahibi Enis Onat, “Biz Miss Fashion Dünya Güzellik yarışmasının son ayağını burada organize ediyoruz. Kazanan, ilk 10\'a giren kızlar Kıbrıs\'ta yapılacak dünya finaline katılacak\" dedi.

Yarışmada Türkiye\'yi ise İzmir\'den Rengin Kurt (23) temsil ediyor. 89-60-90 ölçülerindeki Rengin Kurt, Beykent Üniversitesi\'nde oyunculuk bölümünde okuyor. Rengin Kurt, “İlk defa uluslararası bir yarışmaya katıldım. Daha önce Sinema Güzeli Yarışması\'nda finale kalmıştım. Bu yarışmada yüz güzeli olmak istiyorum. Bunun ileride oyunculuğuma katkısı olacağını düşünüyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dans eden güzellerden detaylar

Yarışmayı izleyen seyirciler detay

Podyuma çıkan güzeller detay

Havuzdan sahne detayı

Podyumdaki güzeller detay

Bikini güzeli için finale kalan 3 güzel

Birincinin açıklanması ve İsveçli güzel Stassy Yaramchuk\'un tacının takılması

Stassy Yaramchuk\'un havuzdaki turistlerin tebriklerini kabul etmesi

Fashiontv Türkiye sahibi Enis Onat açıklama

Güzeller toplu detay

Türk Güzel Rengin Kurt röportaj

Güzellerin Miss Fashiontv Rixos Sungate sözü

04.58 dakika ve 961 MB

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)