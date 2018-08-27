DHA YURT BÜLTENİ-3

1)DENİZ KIYISINA DÖKÜLEN HAFRİYATA SUÇ DUYURUSU

ARTVİN\'in Hopa ilçesinde, taşeron bir firmaya ait kamyonun inşaat hafriyatını Kemalpaşa sahilinde yer alan deniz kısına dökmesi tepkilere neden oldu. Sahilde denize giren vatandaşlar, tepkisine yol açan hafriyatın kamyonlarla kıyıya dökülmesine ilişkin kayda aldıkları görüntülerle birlikte savcılığa müracaat edip, suç duyurusunda bulundu. Çevre sakinleri, hafriyat dökümüyle, kayalıklardaki ekosistemin bozulduğundan ve çevrenin kirletildiğinden yakınarak, döküm yapan şirket hakkında cezai işlemin uygulanması istedi. İlçenin Sarp köyü sınırları içerisinde yer alan Kemalpaşa Sahili\'ne dökülen hafriyat atıkları, yöre sakinlerinin tepkisine yol açtı. Ailesiyle beraber tatil için geldikleri Hopa\'da, \'Martı Kayalıkları\' olarak da adlandırılan bölgede denize girecekleri sırada bir kamyonun kıyıya yaklaştığını ve kasasında yer alan hafriyatı kayalıklara döktüğünü fark eden yöre sakinlerinden Yücel Çakır, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, kamyon şoförünün kayalıklara yaklaşarak çimento atıklarını kayalıklara dökerek uzaklaştığı görüldü. Kamyonun arkasından bağırarak uyarmaya çalışan Yücel Çakır ise olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu, şirket hakkında suç duyurusunda bulundu. Çakır, şikayetinde kamyonun hiçbir önlem almadan hafriyat boşaltma işlemi yaptığı sırada oğluyla birlikte kayalık alandan kaçıp, ezilmekten son anda kurtulduklarını da belirtti.

BAĞIRDI AMA SESİNİ DUYURAMADI

Döküm sahası olmayan bir noktaya döküm yaparak çevrenin kirletildiğini öne süren Yücel Çakır, \"Oğlumla birlikte denize girmek için, Martı Kayalıkları denilen mevkideydik. Denize girecekken, bir kamyon geri geri yanaşıp bir anda damperini kaldırarak harç artıklarını, beton artıklarını boşaltmaya başladı. Ben ıslık çaldım, \'dur\' diyene kadar oğlumu sol tarafa çekerek kurtardım. Bağırdım çağırdım, \'burada insanlar var, dökmeyin\' diyerek ama kamyon dökerek gitti\" dedi.

\'DOĞAYA ZARAR VERİYORLAR\'

Olayın ardından, kıyıya hafriyat döken kamyon sürücüsünü tespit ettiğini ifade eden Yücel Çakır, sürücü ve şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Çakır, \"Daha sonra video görüntülerini de çektim. Kişiyi de tespit ettim, çalıştığı özel bir firmaya giderek orada da konuştuk. Suç duyurusunda bulundum. Burası çok güzel doğa harikası bir yer. Burada hem döküm sahası olmayan bir yere döküm yaparak hem de çevreyi kirleterek ve kıyı kenar çizgisini yok sayarak aynı zamanda martıların yaşam alanını, bu bölgedeki tek yaşam olanı olan Martı Kayalıkları\'ndaki ekosistemi bozarak doğaya zarar verdiklerini gördüm. Bu doğa harikası yerlerin bu şekilde köreltildiğinin ve harap edildiğini görmek beni çok üzdü\" diye konuştu.

\'ÇÖPTEN ÇOK SIKINTIMIZ VAR\'

Sarp Köyü sakinlerinden Mehmet Tuzcu ise kıyı şeridinin her noktasına bu şekilde atıklar döküldüğünü fakat Gürcistan tarafının daha temiz olduğunu söyledi. Tuzcu, \"Maalesef yaşam alanı çok kısıtlı. Çok kötü bir şekilde burası idare ediliyor. Çöp açısından çok sıkıntımız var. Sahil boyunca her taraftan çöp atılıyor buraya. Karşı tarafa gittiğiniz zaman Gürcistan\'a sahilinde çöpü bırakın bir izmarit bile bulamazsınız. Hafriyat ayrı bir sıkıntı, İstanbul\'dan gelen doktor ağabeyimiz çocuğuyla Martı Kayalıkları\'nda denize girdiği sırada neredeyse ezilme tehlikesi yaşadı, son anda kurtuldular. Buraya döküyorlar, daha ileri noktalara döküyorlar. Yetkililer bu sahil yolundan geçerken bunları görmüyor mu\" ifadesinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Hafriyat Dökülen alandan görüntüler

- Hafriyat dökülürken çekilmiş telefon görüntüsü

- Röpler

- Detay

Boyut: 722 Mb

HABER: Uğur AYDIN KAMERA: Emre KOLTUK/HOPA(ARTVİN),(DHA)

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2)VAN\'DA 136 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

VAN\'ın Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde, polisin iki adrese düzenlediği operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 136 kaçak göçmen yakalandı. İnsan taciri oldukları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı. İpekyolu ve Tuşba ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, dün bu ilçelerdeki iki adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda, yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları tespit edilen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 136 kaçak göçmen yakaladı. İnsan taciri oldukları gerekçesiyle 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, kaçak göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

POLİS KAMERASI

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-Kaçak göçmenlerin evden çıkarılması

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) -

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3)İNTİHAR GİRİŞİMİNİ CANLI YAYINLADILAR

ADANA\'da kız arkadaşından ayrılan Fatih K. (24), 10 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Evlerinin balkonlarından Fatih K.\'yi ikna etmek isteyenler, cep telefonlarıyla da \'canlı yayın\' yaptı. Olay, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi\'nde meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Fatih K., sevdiği kızın bulunduğu apartmanın önüne geldi. Kendine ve çevreye zarar veren Fatih K., bir süre sonra Berfin D.\'nin oturduğu apartmanın karşındaki 10 katlı binanın çatısıda çıktı. Kendisini sarkıtarak bağıran Fatih K.\'yi görenler polisi aradı.

BALKONDAN İZLEDİLER

Olay yerine gelen polis ekipleri, Fatih K.\'yi ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. Bu sırada çevredekiler, kendisini sarkıtan Fatih K.\'ye evlerinin balkonlarından bağırarak, \"İn aşşağı\", \"Kendini öldürmene değmez\", \"Sana söz seni barıştıracağız\" dedi. Ayrıca vatandaşlar cep telefonlarıyla \'canlı yayın\' yaptı. Polisler, Fatih K.\'nin ikna olmaması üzerine olay yerine Berfin D.\'yi getirdi. Çatıya çıkarılan kız arkadaşını gören Fatih K., bir süre sonra ikna edildi. Gözaltına alınan Fatih K., \"O benim nişanlımdı, ailesi evlenmemize engel oldu\" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- İntihar girişiminde bulunan şahsın apartman çatısında genel ve detay görüntüsü

- Bir vatandaşın konuşması

- İtfaiye aracının görüntüleri

- İntihar girişiminde bulunan şahsın elinde cep telefonu ile görüntüleri

- Vatandaşın gence seslenmesi

- Detay görüntü

- Aynı vatandaşın gence balkondan seslenmesi

- \"İn aşşağı\", \"Kendini öldürmene değmez\", \"Sana söz seni barıştıracağız\" demesi

- Polisin gencin kız arkadaşını olay yerine getirmesi

- Balkonlarından olayı izleyen kadınlar

- Kızın apartmandan çıkışı

- Gencin polis tarafından apartmandan çıkarılması

- Gencin konuşması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE: 05\'01\" BOYUT: 556 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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4)SÜNNET ARABASINA İLGİNÇ YAZI

KARSLI Abdullah Erdağı, 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Hamza\'nın sünnet düğünündeki arabasına \'Kalanı Trump\'a yeter\' yazısı koydu. Görenlerin dönüp bir kez daha baktığı otomobil, kentte büyük dikkat çekti. Rufai Derneği Kars Yöneticisi Abdullah Erdağı\'nın oğlu Ömer Hamza\'nın sünnet düğünü için süslettiği otomobile yazdırdığı yazı, görenleri şaşırttı. \'Kalanı Trump\'a yeter\' yazılı otomobille şehir turu atan Erdağı, \"Trump\'un ülkemiz üzerinde oynadığı oyunların farkındayız. Farklı bir cevap vermek istedik. Türklerle oyun oyunanılmaz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Abdullah Erdağı’nın konuşması

Yazının görüntüsü

Sünnet olan çocuk

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

\'7 MB –35 SN

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5)ASMİN BABASIZ BÜYÜYOR

SUUDİ Arabistan\'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Sinan Karadaş\'ın doğduğundan beri görmediği kızı Asmin Karadaş (1), babasız büyüyor.

Sinan Karadaş\'ın eşi Birgül Karadaş, eşinin sadece uyuşturucu bulunan yükün naklinden sorumlu olduğunu ve bu nedenle suçunun bulunmadığını öne sürdü. Suudi Arabistan\'da mobilya işi yapan Sinan Karadaş, arkadaşının Mersin\'den ihraç ettiği buzdolabında ele geçirilen uyuşturucu haplar nedeniyle Cidde\'de, 8 Ocak 2017 tarihinde, 8 kişiyle birlikte tutuklanarak, cezaevine konuldu. İdamla yargılanan Karadaş, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşinin tutuklandığı dönemde üçüncü çocuğuna hamile olan Birgül Karadaş\'ın dünyaya getirdiği kızı Asmin de babasını henüz göremedi. Şu an 1 yaşında olan küçük Asmin\'in babasına kavuşmasını istediğini belirten Birgül Karadaş, \"Eşimin uyuşturucu bulunan buzdolaplarıyla hiçbir alakası yok. Sadece nakil işlerini takip etmiş. Eşimin suçsuz olduğuna inanıyor ve bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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***ARŞİV***

- Birgül Karadaş\'ın konuşması

- Kucağındaki Asmin bebeğin görüntüleri

SÜRE: 01\'18\" BOYUT: 61 MB

Haber: Ali ARSLAN-Kamera: Ufuk AKTUĞ/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)



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