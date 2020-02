DHA YURT BÜLTENİ 3

AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı

MAHMUDİYE (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR\'in Mahmudiye ilçesinde AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanlığı ile MHP eski İlçe Başkanı Hakan Altuğ\'un işyerine taşlı saldırıda bulunuldu.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Ak Parti ilçe binasının camları ile yaklaşık 300 metre mesafedeki MHP eski İlçe Başkanı Hakan Altuğ\'un işyerinin camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşla kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, olay yerinde incelemede bulundu, çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ak Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Bünyamin Yiğit, yapılan saldırıyı nefretle kınadıklarını ifade ederek, faillerin yakalanıp bir an önce adalete teslim edilmesini beklediklerini, bu tür saldırıların kendilerini yıldırtmayacağını ve yollarından alıkoymayacağını söyledi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

-Cep telefonu ile çekilen görüntüde AK Parti ilçe binasının kırılan camları

-Bina içerisi

-AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Bünyamin Yiğit\'in bina önündeki konuşması

Haber-Kamera: MAHMUDİYE, (Eskişehir),(DHA)

Şekerlemeciler Kurban Bayramı’nda mutlu

ADANA’da şekerleme imalatı yapan Şahin Özdoğru (45), Kurban Bayramı nedeniyle satışlarda büyük artış yaşandığını dile getirdi.

Tarihi Büyük Saat çevresindeki şekerlemecilerde 60\'a yakın ürün satıldığını, özellikle pekmeze batırılarak yapılan cevizli sucukların bayram öncesi yoğun rağbet gördüğünü anlatan Şahin Özdoğru, “Diğer bayramlara göre Kurban Bayramı öncesi talep daha fazla. Tabi satışlarımızın artmasında emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi almasının da faydası oldu. Her bayram olduğu gibi bu bayramda lokum ve şeker tercih edilenler arasında. Ayrıca pekmezli sucuk bu sene fazlasıyla ön plana çıktı. Günde 500- 600 kilo şekerleme satılıyor. Kurban Bayramı’nda daha az şekerleme satılır derler ama durum bunun tam tersi. Bu bayram tatil süresinin fazla olması bizim için avantaj oluyor. Sözün kısası, şeker her bayramın vazgeçilmeziö diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesi şekerleme satın alan Gökhan Yılmaz (24), Kurban Bayramı’nda her ailenin misafirlerine et ikram edecek durumu olmadığını, bundan dolayı şekerlemenin ideal bir alternatif olduğunu söyledi. Yılmaz, “Fıstıklı cezerye, Maraş lokumu, kuş lokumu bayramdaki vazgeçilmezlerimiz. Her bayramın simgesidir bunlar. Olmazlarsa olmazö dedi.

Görüntü Dökümü

- Şekerlerden detay

- Şekerleme imalatı yapan Şahin Özdoğru ile röp.

- Lokumlardan detay

- Tezgahtan detay

- Kutuya cezerye konulurken

- Bir vatandaşla röp.

SÜRE:01'53" BOYUT:209 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera: ADANA,(DHA)



Nusaybin\'de klimadan kaynaklı çıkan yangında bir ev kül oldu

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde bir evin mutfağında takılı kılimadan kaynaklı çktığı tahmin edilen ev, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Nusaybin ilçesi Devrim mahallesi Huzur sokak üzerinde oturan Mesude Ağırman\'a ait evde dün akşam geç saatlerde yangın çıktı. Evden çıkan alevleri gören vatandaşlar, Mardin Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Nusaybin İtfaiyesine haber verdi. Yangın mahaline sevkedilen iki itfaiye aracı ve itfaiye ekibi, kısa sürede yangına tazyikli suyla müdahale ederek, yangın alt kattaki iş yerine ve üst kattaki eve sıçramadan söndürmeyi başardı. Evin mutfaktaki klimadan, elektrik kablolarının aşırı yüklenmeden dolayı kontak yaptığı ve kıvılcımlardan yangın çıktığı tahmin ediliyor. Evin tamamı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Evleri kullanılamaz hale gelen Ağırman ailesi geceyi komşularında geçirdi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

Yangının çıktığı mutfak

Dışarda bekleyen itfaiye ekipleri

Toplanan kalabalık

Yangın mahalline gelen polis aracı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)-

Adana\'da 17 kilo sentetik esrar yakalandı

ADANA\'da polis, baskın yaptığı bir evde valiz içerisine 17 kilo 650 gram sentetik esrar yakaladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan İlçesi 5 Ocak Mahallesi\'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polisler evde narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramada, köpek dolap içerisindeki valize tepki verdi. Valizi açan polis, poşetler halinde 17 kilo 650 gram genetiği değiştirilmiş sentetik esrar buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ö. (44) ise emniyetteki işlemlerinin ardında tutuklandı.

Görüntü Dökümü

- Narkotik köpeğinin arama yapması

- Dolaptaki bavula tepki vermesi

- Polislerin bavulu açması

- Bavul içindeki narkotik maddeler

SÜRE:44" BOYUT:83 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)



6 kişinin yaralandığı kava kamerada

ADIYAMAN\'da, komşu iki aile arasında çıkan kavgada, 6 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, salı gecesi Turgut Reis Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahallede birbirine komşu olan Aslan ve Genç ailesinin fertleri arasında, sokağa araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavga, mahallelinin ihbarıyla gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgada hafif yaralanan 6 kişi, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mahalledeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedilen kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yeri

- Güvenlik kamerası

- Kavgaya karışanlar

- Polisin müdahale etmesi

- Polislerin gözaltına alması

- Sağlık görevlileri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

380 MB



Adanalılar aşırı sıcaklarda muzlu sütle serinliyor

ADANA’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar muzlu süt içerek serinliyor.

Merkez Seyhan İlçesi Gazipaşa Bulvarı’ndaki muzlu süt satışı yapan büfenin yetkilisi Cemal Avcı (27) burada 42 senedir muzlu süt sattıklarını söyledi. Avcı, “Muzlu sütün Adana’da bu kadar sevilmesinin sebebi kentte Adana kebaptan sonra akla gelen ilk lezzet olmasıö diye konuştu. Yurt içinin yanı sıra yurt dışından da birçok kişinin muzlu süt içmek için Adana’ya geldiğini söyleyen Avcı, Adana’da bu işi yaptıkları ve kenti tanıttıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

HALUK LEVENT’İN UĞRAK NOKTASI

Birçok ünlünün muzlu süt içmeye geldiğini belirten Avcı, \"Haluk Levent bir tweet atıp hayranlarıyla burada buluştu. Burada inanılmaz bir kalabalık vardı\"dedi.

GÜNDE 1000 BARDAK SATIYORUZ

Büfenin müdürü Kemal Avcı ise işin sırrının doğal ürünlerden geçtiğini ve kullandıkları sütün tamamını çevre köylerdeki çiftliklerden aldıklarını belirtti. Avcı, \"Sütü dondurarak kar kıvamına getiriyoruz daha sonra muzu ekliyoruz. Adana’nın aşırı sıcaklarını bilmeyen yoktur. Bundan dolayı sıcak havalarda serinlemek için çokça tüketiliyor. Bardağı 6 liradan günde bin bardak muzlu süt satıyoruz. Hatta çoğu zaman bu sayıyı da geçiyoruzö diye konuştu.

Üniversite öğrencesi Merve Tokdemir (23) ise sırf muzlu süt içmek için Hatay’dan geldiğini ve muzlu sütü dondurmadan daha çok sevdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Muzlu süt içen vatandaşlar

- Bardağa muzlu süt doldurulurken

- Büfenin yetkilisi Cemal Avcı\'nın konuşması

- Muzlu sütün yapımından görüntüler

- Muzlu süt içen kadının konuşması

- Büfede çalışanlar ile röp.

- Muzlu süt içen çocuk

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'57" BOYUT:545 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)

Marmaris\'teki Türk berberlere yabancı ilgisi

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde tatilini geçiren yabancı uyruklu erkek turistler, Türk berberlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Marmaris\'te Türk berberler, yabancı erkek turistler arasında rağbet görüyor. Türk vatandaşlarıyla aynı ücreti ödeyen turistler verilen hizmetten memnun kalıyor. Türk berberleri en çok tercih eden yabancılar arasında ilk sırada İngilizler, ardından Almanlar geliyor. Berber koltuğuna oturan turistlerin en çok istediği ise \'ful bakım\' denilen uygulama oluyor.

KRALLARA LAYIK MUAMELE

Saç ve sakal tıraşı yapılan turistin kulak, burun ve yanak kılları sir ağdayla alınıyor. Yüze krem ve buhar masajı yapılıyor, ardından saçlara özel yağlar sürülüyor. Bir süre bekletilen turistin saçı ve yüzü yıkanarak temizleniyor. Çıraklar, kollar, boyun ve başına masaj yaparak rahatlatıyor. 45 dakika süren tıraş ve bakımın ardından 40 lira ücret ödeniyor. Tıraş olan turist ve yakınlarına, Türk kahvesi ve Türk çayı ikram ediliyor. İkramları yudumlayan turistlere iyi derecede İngilizce bilen berberler Marmaris hakkında bilgi veriyor.

Eşi ve kızının isteğiyle ilk defa Türk berberinde tıraş olduğunu söyleyen ve bir fabrikada çalışan İngiliz mühendis 35 yaşındaki George Bell Bennett, \"Harika bir duygu. Kendi ülkemde böyle bir şey yok. Çok rahatladım, tüm arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Yaşadığım bu duyguyu ailem cep telefonuyla çekti. Sosyal medyada paylaşarak \'Very good Turkish Barber\' yazacağım\" dedi.

20 yıldır erkek berberliği yapan Erhan Yılman, \"Turistlerin ilgisi çok fazla. Yaptığımız tıraşı çok beğeniyorlar. Bu sene İngiliz ve Alman turistler kendi müşterilerimizden daha çok ilgi göstermeye başladı. Bize gelen müşterilerimiz çok memnun ve Türkiye\'ye tekrar tekrar gelmek istiyorlar. Bizler de misafirlerimizi memnun edip, Marmaris\'in tanıtımına katkı koyuyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Berber koltuğunda tıraş olan İngiliz turist ve onu izleyen, cep telefonu ile çekim yapan yakınlarından görüntü

- İngiliz turistin tıraş oluşu ve \'Turkish Barber very good\" demesi

- İşletmeci Berber Erhan Yılman ile röportaj

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

167 MB HD görüntü