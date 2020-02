DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BİRECİK\'TE AKRABA KAVGASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde, husumetli akraba aileler arasında çıkan kavgada Abdulkadir Erdoğan, kardeşi Yusuf ile yengesi Fatma\'yı tabancayla yaralayıp, yeğeni İbrahim Halil Erdoğan\'ı (28) öldürdü. Olay, gece saatlerinde, Kural Mahallesi\'nde meydana geldi. Aralarında ailevi nedenlerden husumet bulunduğu belirtilen Abdulkadir ile Yusuf Erdoğan kardeşler arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Abdulkadir Erdoğan, yanındaki tabancayla ateş açtı. Abdulkadir Erdoğan\'ın tabancasından çıkan kurşunlar, kardeşi Yusuf, yengesi Fatma ve yeğeni İbrahim Halil Erdoğan\'a isabet etti. Yaralanan 3 kişi, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan, Gaziantep\'te eczacılık yapan İbrahim Halil Erdoğan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayı duyup, hastaneye gelen Erdoğan ailesinin yakınları, ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. Olay sonrası kaçan Abdulkadir Erdoğan ise jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2)KIZLARINI KAÇIRDIKLARINI İDDİA ETTİKLERİ SURİYELİ\'Yİ DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER

ADANA\'da Suriyeli 15 yaşındaki F.Z.H.\'yi motosikletle kaçıran Hasan El M.\'yi yakalayan genç kızın ailesi şüpheliyi dövdükten sonra polise teslim etti.Olay, Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi\'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Ali H., ailesiyle birlikte Adana\'ya yerleşti. İddiaya göre, günlük işlerde çalışarak geçimini sağlayan Ali H., işten geldiğinde kızı F.Z.H.\'in evde olmadığı gördü. Günlerce kızlarını arayan aile, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde kızın tanımadıkları birinin motosikletiyle gittiğini gördü. Bunun üzerine aile, durumu polise bildirdi. Polis, F.Z.H,\'yi kaçıranın Suriyeli Hasan El M., olduğunu tespit ederek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra baba Ali H., Hasan El M.\'yi bulup kızını kurtardı. Kızlarını kaçıran Suriyeliyi ise bağladıktan sonra döven Ali H. ve yakınları daha sonra şüpheliyi polise teslim etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

============================================================

3)MEME KANSERİ OLAN ERKEK HASTA AMELİYATLA KURTULDU

AFYONKARAHİSAR\'da erkeklerde 150 binde bir görülen meme kanserine yakalanan emekli İlyas Karadağ (58) 2 saatlik operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Bir süredir göğsündeki şişlik ve ağrılardan şikayetçi olan İlyas Karadağ, ağrılarının dayanılmaz hale gelmesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Murat Hüyüklü tarafından muayene edilen ve meme kanseri teşhisi konularak, acilen ameliyat olması gerektiği aktarılan İlyas Karadağ, ilk aşama ameliyat olmayacağını söyledi. Aradan geçen belirli bir sürenin ardından Karadağ, ağrılarının şiddetlenmesi nedeniyle ameliyat olmaya karar verdi. Geçen hafta 2 saatlik operasyonun ardından İlyas Karadağ sağlığına kavuştu.

\'SOL MEMEDEKİ KİTLEYİ ÇIKARDIK\'

İlyas Karadağ\'ın sol memesinde ağrı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvurduğunu aktaran Op. Dr. Murat Hüyüklü, yapılan tetkiklerin ardından Karadağ\'a meme kanseri teşhisi konduğunu anlattı. Yapılan tedavi ve süreçle ilgili bilgiler veren Hüyüklü, \"İlyas Bey sol memede ağrı ve şişlik şikayetiyle başvurmuştu polikliniğimize. Yapılan tetkiklerde sol memede sıvı birikimi ve kitle saptanması üzerine hastayı çok ertelemeden operasyon kararı alıp ameliyat öncesi tetkiklerini tamamladık. Ameliyat sonrası saptadığımız sol memedeki kitleyi çıkarttık. Hastamıza meme kanseri teşhisi kondu. Gayet başarılı şekilde hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik ve ameliyat sonrası gereken tetkik ve tedavileri tamamladıktan sonra şu anda da şifayla taburcu eder vaziyete getirdik\" dedi.

ERKEKLERDE 150 BİNDEN BİR GÖRÜLÜYOR

Erkeklerde meme kanserinin 150 binde bir görüldüğünü vurgulayan Op. Dr. Hüyüklü, şöyle konuştu:

\"Bilindiği gibi bu hastalık toplumumuzda bayanlarda bilinen bir hastalık. Memede kitle, tümör, kanser daha çok kadınlarda görülen bir hastalık. Erkek olması bu hastayı önemli kılıyor. Bu da bize şunu gösteriyor, meme dokusu olan her kişide ister bayan olsun, ister erkek olsun bu hastalık olabilir. Bizim amacımız bilgilendirmek. Halkımızda bu bilinci uyandırmak. Meme kanseri 100 kadında görülen hastalık erkeklerde 1\'e tekabül ediyor. Yani yaklaşık 100- 150 binde bir nadir görülen bir hastalık. Her zaman sık karşılaşacağımız bir hastalık değil. Hastalığın adı nedeniyle de önem arz eden, ehemmiyet arz eden, ivedilikle hareket etmemiz gereken, ameliyat ve ameliyat sonrasını hızlı organize etmemiz gereken bir durum. Çünkü her geçen saniye hastalığın daha ileri organlara yayılması demek. Erkeklerde de teşhis konulduğunda bu tümör, kanser ileri organlara yayılmış vaziyette geliyor. Farkındalık, bilinç durumuna göre insanlar erteleyebiliyor. Geldiğinde de bu hastalık ilerlemiş vaziyette oluyor ama hastamızın da şansı erken evrede yakalanmış olması ve gereken ameliyatı çok geniş boyutlara varmadan bitirmiş olmamız. Burada şunu amaçlamak istiyoruz yani bayan hastalar olsun, erkek hastalar olsun memede ağrı, kitle, şişlik şikayetlerinde doktorlara mutlaka başvursunlar. Yan mememe dokusu olan her kişide bu olabilir. Kadında olur, erkekte olmaz diye bir şey yok.\"

TEDAVİ OLMAMDA EŞİM ETKİLİ OLDU

Meme kanseri olduğunu hastanedeki tetkiklerinin ardından öğrenen ve geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşan İlyas Karadağ, eşinin tedavi olmasında etkili olduğunu söyledi. Karadağ, \"Sol göğsümde küçük bir çıban patladı. Ondan sonra şişlik başladı. Hanımıma diyordum, hanımım burada görevli. Hanımım \'götüreyim\' diyordu ama korkuyordum. Geçen sene Murat Beye geldim. Murat Bey \'Hemen ameliyat edelim\' dedi ama korkudan olamadım. Ama bu kez Murat Beyin elinden kaçamadım. Şu anda çok iyiyim Allaha şükür\" diye konuştu.

4)TRABZON’DA HER OKULA BİR SOKAK KÖPEĞİ

TRABZON’da Milli Eğitim, Belediye ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) işbirliği ile hazırlanan \'Ortahisar Sevgi Aşısı’ projesiyle her okula bir kulübe ve sokak köpeği verilmeye başlandı. Bakımı okullar tarafından yapılacak köpekleri besleyecek öğrenciler, bu sayede sokak hayvanları bakımı ve sevgisi konusunda eğitilecek.

Ortahisar ilçesinde, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Hayvanları Koruma Derneği ortaklaşa “Ortahisar Sevgi Aşısıö projesi geliştirdi. Okullara kulübe ve sokak köpeği verilmesi planlanan proje ile öğrencilerin hayvan sevgisi, bakımı ve sokak hayvanları konusunda eğitim almaları ile çocukların hayvanlarla ilişkileri ile sorumluluk duygularının geliştirilmesi hedeflendi. Projenin ilk uygulaması yaz döneminde de eğitim veren Bahçeşehir Koleji’nde başladı. Okula, barınağa terk edilmiş golden cinsi bir köpek ve kulübe verildi. Bes ad verilen ve bakımı okul tarafından yapılacak köpeğe ilgi gösteren çocuklar, sevgi gösterilerinde bulundu, beslemek için sıraya girdi. Trabzon Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, tüm canlılara uygulanan şiddetin karşısında olduklarını söyledi. Dünya genelinde kadına, çocuğa ve hayvanlara karşı işlenen şiddet suçlarında artış yaşandığını söyleyen Kurban,öBu durumun önüne geçilmesi için bilinçlendirme çalışmaları önemli. Hayvan sevgisinin küçük yaşlarda öğrenilmesi gerekiyor. Projeyle barınaktan aldığımız sakin, uyumlu ve çocuklarla anlaşabilen köpeklerimizi okullara teslim ediyoruz. Hayvanlara yuva bulmayı ve çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz. Çocuk kendinden farklı bir canlı ile iletişime geçtiği zaman ilerdeki dönemlerde kendisinden farklı insanlarla daha iyi iletişim kurabiliyorlarö dedi.

Bahçeşehir Koleji Trabzon Kampüsü Müdürü Cihangir Üreyener de hayvanları seven insanların da merhamet duygularının geliştiğini belirterek “Çocuklarımız okula kayıtlı oldukları günden beri hayvan sevgilerini sürekli dile getiriyorlardı. Derneğimizle iletişime geçtik ve bir köpeğin bakımını üstlendik. Çocuklarımızın da çok fazla hoşuna gitti. Onlara böyle bir sürpriz yapmak istedik. Çok memnunuz. Öğrencilerimiz bize teşekkür etti, çok duygulandıkö diye konuştu.

5)BEŞİK KERTMESİ 38 YILLIK EŞE EN GÜZEL HEDİYE

ANTALYA\'da kronik böbrek yetmezliği hastası Nefise Menekşe (54), beşik kertmesi 38 yıllık eşi Şükrü Menekşe\'nin böbreğiyle yeniden yaşama tutundu.Antalya\'da oturan Nefise ve Şükrü Menekşe\'nin hikayesi, bebekliklerinde başladı. Aileleri tarafından beşik kertmesi yapılan çift, 1980 yılında evlendi. 38 yıllık evliliklerinde 5\'i kız, 7 çocuk ve 10 torun sahibi olan çiftin mutluluğu, Nefise Menekşe\'nin 2015 yılında inme geçirmesi ve sağ tarafının felçli kalmasıyla gölgelendi. Eşinin rahatsızlığına çok üzülen Şükrü Menekşe, 25 Kasım 2017 tarihinde Nefise Menekşe\'ye kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulmasıyla bir kez daha yıkıldı. Şükrü Menekşe haftada 3 gün diyalize giren eşine böbreğini vermek isteyince, gerekli tahlil ve testler yapıldı. Sonuçlar olumlu çıkınca, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Nefise Menekşe, eşinin böbreğiyle yaşama yeniden merhaba dedi.

\'ONU ÇOK SEVİYORUM\'

Eşinin böbreğiyle hayatına devam edecek olan Nefise Menekşe, \"Onu çok seviyorum\" dedi. Ameliyatın ardından kendini çok iyi hissettiğini belirten Menekşe, \"Allahım büyüktür. Çok şükür, çok iyiyim. Doktorlarımdan Allah razı olsun\" diye konuştu.

\"O benim beşik kertmemdir\" diyen Şükrü Menekşe ise, \"38 yıldır evliyiz. Sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum\" dedi. Organ bağışı konusunda da mesaj veren Menekşe, “Herkes organlarını bağışlasın. O organlar bir gün toprak olacak. Toprak olacağına bir hayat kurtarsın\" dedi.

\'DAHA FAZLA HASSASİYET GEREKTİREN BİR HASTAYDI\'

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır, Nefise Menekşe\'nin kronik böbrek yetmezliği nedeniyle takip edilen bir diyaliz hastası olduğunu belirtirken, nakle karar verildiğinde kendilerini zor bir ameliyatın beklediğini bildiklerini kaydetti. Doç.Dr. Çakır, “Çünkü hastamız 2015 yılında beyin felci geçirmişti ve bu konuda da takip altındaydı. Bu hastalık nedeniyle kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyordu. Bu nedenle nakilde hassasiyeti ön planda tutmamız gerekiyordu. Eşi böbreğini vermek istedi. Sol böbreği uyumlu olunca, bayram öncesi nakil ameliyatını yaptık. Tabii bu eşinden bir bayram hediyesi oldu. İnşallah uzun müddet sağlıklı yaşayacak\" dedi.

6)ERZİNCAN\'DA 58 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

ERZİNCAN\'da, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada, 58 kilo 556 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan- Erzurum yolunda risk analizine dayalı yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine yabancı plakalı aracın sürücüsü durduruldu. Narkotik köpeği kullanılarak, araçta yapılan aramada, dingile gizlenen 58 kilo 556 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.D. (35), sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece \'TCK 188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma ve nakletme\' kapsamında tutuklandı.

7)EV EŞYASI TAŞIYAN KAMYONDAKİ KANEPEDEN 15.5 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

ADANA\'da polis, ev eşyası taşıyan nakliye firmasına ait kamyonda yaptığı aramada, kanepenin döşemesine gizlenmiş 15 kilo 650 gram esrar ele geçirdi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyol\'undaki kontrol noktasında, nakliye kamyonunu durdurdu. Kamyon şoförü İ.G, (46), polislere \'Mardin\'den Adana\'ya gelen bir ailenin evinin eşyasını taşıdığını\' söyledi. Sürücünün, hareketlerinden şüphelenen polis, kamyonda hassas burunlu dedektör köpeği ile arama yaptı. Köpeğin kanepeye tepki vermesi üzerine detaylı aramaya geçildi. Kamyondan indirilen kanepenin döşemesine gizlenen 20 paket halinde 15 kilo 650 gram esrar bulundu. Polis, şüphelinin yakalanmamak için esrar paketlerinin üzerine gres yağı sürdüğünü saptadı.

İ.G. ve yanında bulunan 16 yaşındaki Ö.G. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G. tutuklandı, yaşı küçük Ö.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8)BU TAKSİ DURAĞINDA YOK YOK

ANTALYA\'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan \'Yenigün Taksi Durağı\' kurumsal bir yapıda hizmet verirken, sosyal sorumluluk projeleriyle )de dikkat çekiyor. Taksiciliğe yeni bakış açısı kazandıran durakta, yemekhaneden masaj koltuklu şoför dinlenme odasına, engelli otoparkından mini hayvanat bahçesine kadar birçok hizmet alanı bulunuyor.

Muratpaşa ilçesinde bulunan Yenigün Mahallesi\'nin adını taşıyan \'Yenigün Taksi Durağı\' hem görüntüsü, hem de hizmet anlayışı ile taksicilik sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırdı. 2 dönüm arsa üzerine kurulu taksi durağında, müşteri temsilcisi, durak hizmet alanı, sosyal tesis, şoför dinlenme alanı ve yorgunluk atması için masaj koltuğu, mini hayvanat bahçesi, oto yıkama, engelli otoparkı ve yemekhane gibi alanlar bulunuyor. Aşçı, teknik ekip dahil 40 personelle hizmet veren taksi durağı, modern 20 araç ile de Antalya cadde ve sokaklarında yolcu taşıyor.

KURUMSAL BİR YAPI KAZANDIK

Yenigün Taksi Durağı Başkanı Hasan Uysal, personele sabah ve öğle olmak üzere ücretsiz yemek servisinin yapıldığı durakta, amaçlarının turizm kenti Antalya\'ya daha güzel hizmet vermek olduğunu söyledi. “Biz durağı da aştık, kurumsal bir yapı oluşturduk\" diyen Hasan Uysal, “\'Biz Büyük Bir Aileyiz\' diyerek yola çıktık. Antalya\'da bu bir slogan oldu. Yaptığımız hizmet ile Antalya ve Türkiye\'nin bizimle gurur duyacağını umuyoruz. Ben belediyeden emekliyim. Belediyecilik bilgim ve birikimimle Antalya\'da böyle güzel bir durak için hedef koyduk. Antalya\'ya, Türkiye\'ye örnek olacak bir durak ortaya çıktı. Büyükşehir ve Muratpaşa belediyelerine, Şoförler Odası\'na desteklerinden dolayı teşekkür ederim\" dedi.

OKULA, AİLE HEKİMİNE, CAMİYE SPONSOR OLDULAR

Başkan Uysal, Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ve Muratpaşa Belediyesi\'nin katkıları ile Muratpaşa ilçesindeki duraklara da hizmet götürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Daha modern, daha sosyal, daha çevreci duraklar, bekleme noktaları, cepler yapıyoruz. Şu ana kadar 60\'a yakın durakta çalışma sürüyor. El ele verdik. Antalya\'yı modern, çağdaş, yaşanabilir duraklara kavuşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. Şimdiye kadar 4 okula, 1 camiye ve mahalledeki aile hekimine sponsor olduk. Gücümüzün yettiği kadar hastalık ve tedavi giderleri gibi yardım taleplerine destek veriyoruz. Her şekilde halkımızın yanındayız.\"

9)ALANYA\'DA EMEL SAYIN RÜZGARI

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde bu yıl 18\'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali\'nin ikinci gününde ünlü sanatçısı Emel Sayın sahne aldı.

Radyo D, Dream ve Dream Türk\'ün medya sponsorluğunu üstlendiği Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali\'nin ikinci gününde sahne etkinlikleri saat 20.30\'da DJ Funky C performansıyla başladı. Yaklaşık 1.5 saat mikser başında kalan ünlü DJ konsere katılan yaklaşık 15 bin kişiyi çaldığı hareketli parçalarla coşturdu. Sahne performansında Türkçe ve yabancı birçok şarkıya yer veren DJ Funky C, saat 22.00\'da sahneyi ünlü ses sanatçısı Emel Sayın\'a bıraktı.

\'TERTEMİZ BİR ŞEHİR\'

Sahne öncesinde gazetecilere röportaj veren Emel Sayın, Alanya\'yı çok beğendiğini belirterek, \"Alanya çok güzel bunu samimiyetle söylüyorum. Çok eskiden gelmiştim ama şimdiki haliyle daha güzel geldi. Sempatik, bakımlı, tertemiz bir şehir. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali\'ne katılmak çok güzel ve benim için çok gurur verici. Diliyorum ki çok uzun zaman ve uzun seneler sürsün bu festival, sonsuza kadar devam etsin. Bu davet için de teşekkürlerimi iletiyorum sayın belediye başkanına ve Alanya halkına çok teşekkür ediyorum. Konser programlarım çok yoğun. Geçen sezon da öyle geçti. Önümüzdeki günlerde de yoğun programlar var. İnşallah onları gerçekleştirmek için çalışacağız\" dedi.

\'BAŞROLDE EMEL SAYIN\'

Gazetecilere açıklamasının ardından festivalin sunuculuğunu yapan Radyo D\'nin sevilen programcısı \'Sarı Şeker\' olarak bilinen Sema Eryiğit Emek\'in, \'Başrolde Emel Sayın\' anonsuyla sunmasının ardından seyircilerin alkış seliyle birlikte Emel Sayın sahneye çıktı. Üzerinde turkuaz rengi gümüş taşlarla süslenmiş şık elbisesiyle sahneye gelen Emel Sayın konserine ünlü şarkısı \'Yalancı Yarim\' ile başladı. Sayın, konserinde kendinin de rol aldığı filmler başta olmak üzere Yeşilçam\'da seyirciyle buluşan şarkılarını seslendirdi.

ÖZÇEKİM RİCASINI KIRAMADI

Şarkı arasında sahneye davet edilen Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel, Emel Sayın\'a üzerinde portresi resmedilmiş su kabağıyla Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi kursiyerlerinin yaptığı nazar boncuğu işleme tablosunu hediye etti. Üzerinde resmi olan su kabağına çok şaşıran Sayın, \"Bir kabağın üzerinde bu kadar güzel görüneceğimi hiç düşünemezdim\" dedi. Hediyeleri çok beğenen Emel Sayın, hediyeyi getiren down sendromlu Duygu\'nun özçekim ricasını da geri çevirmedi. Fotoğraf çekiminin ardından seyircilerin ısrarını da kırmayan Emel Sayın, Başkan Adem Murat Yücel ile seyircilere dönerek özçekim yaptı. Belediye Başkanı Yücel \"Sizin Alanya muzunu çok sevdiğinizi duyduk\" diyerek Emel Sayın\'a bir bağ da muz hediye etti. Kendisine belediye başkanı tarafından takı, muz lifinden taç ve plaket verilen Emel Sayın, \"Beni çok şımartıyorsunuz\" diyerek teşekkür etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sayın birbirinden sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik dolu gece yaşattı.

Festival 3\'üncü gününde DJ Haluk Sarıtaş performansı ve ardından da Ebru Gündeş konseriyle son bulacak.



10)SAMSUN’DA BİR OKULUN SIRA DIŞI SINIFLARI

SAMSUN’un Çarşamba ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki bir okulun sınıfları öğretmen, öğrenci ve veli işbirliği ile ilginç tasarımlarıyla günümüze modernize edilerek sıra dışı sınıflar meydana geldi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 13 mahalleden gelen öğrencilerle taşımalı sistem ile birlikte eğitim öğretim veren Gökçeçakmak İlk ve Ortaokulu’nun öğretmenleri, öğrencileri ve velileri el ele vererek, sınıfları farklı tasarımlarla boyadı. Okulun depo olarak kullanılan bodrum katına bilardo, masa tenisi, boks malzemeleri, langırt, puzzle, piyano gibi malzemeler alınarak yaşam alanına çevrildi. Kodlama derslerinin bile verildiği okulun bilgisayar sınıfının ortasında bulunan motosiklet ve oturaklarının kütükten olması dikkat çekti. Okul Müdürü İbrahim Karagüzel, okulunda 300’ü ortaokul 240’ı ilkokul olmak üzere toplam 540 öğrencinin eğitim gördüğünü, 27 dersliğin ve 37 öğretmenin görev yaptığını belirterek, amaçlarının olağanın dışına çıkarak öğrencilerin farklı ortamlarda eğitim öğretim görmesini istediklerini bunun için de 8 yıldır çalıştıklarını söyledi.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeçakmak İlk ve Ortaokulu 8 yıldır görev yaptığını belirten Okul Müdürü İbrahim Karagüzel, “Okulumuzda 540 tane öğrencimiz mevcut. Hepsinin biz anne ve babalarıyız. Öğrencilerimiz okulumuza 13 yerleşim biriminden gelmektedir. Tamamı taşıma kapsamındadır. Sabahları biz onları 46 servisten karşılıyoruz ve aynı şekilde gönderiyoruzö dedi.

HEDEFİMİZ DEĞİŞİK TASARIMLARLA ÖĞRENCİLERİMİZE EĞİTİM VERMEK

Hedeflerinin değişik tasarımlarla öğrencilere değişik bir ortamda eğitim vermek olduğunu belirten Karagüzel, “Biz öncelikle farklı ortamlarla bizim eğitim görmediğimiz değişik ortamlarla öğrencilerimizin eğitim öğretim görmesini istedik. Olağanın dışına çıkalım istedik. Bununla ilgili de 8 yıldır çalışma yürütüyoruz. Önce daha küçük küçük çalışmalarla şimdi de daha profesyonel çalışmalar yapıyoruz. Daha iyi ortamlar oluşturmayı hedeflediğimiz bu çalışmalarda bizde kendimizi geliştirdik. Öğrenci, veli ve öğretmen desteği ve işbirliği ile el emekleriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunun için de maddi kaynaklar kısıtlı olmasına rağmen çok fazla maddi kaynağa ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü iş gücü olarak biz varız. Birçok iş gücünden anlamaya başladık. Bazı öğretmen arkadaşlarımız ağaç işinden anlıyor. Biz laminat ve parke işinden anladık. Hedefimiz değişik tasarımlarla yavrularımıza değişik bir ortamda eğitim vermek ve onların mutlu olmalarıdır. Bu konulardan da çocuklarımızdan fikir ve destek alıyoruz. Onların da aynı şekilde çalışmalarımıza yardım almaktayız\"diye konuştu.

ATIL DURUMDAKİ BODRUM KATI YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Atıl durumda olan okulun bodrum katını öğrenciler için yaşam alanına çevirdiklerini ifade eden Karagüzel, “Kitap temalı sınıf projemizi başlattık. İlk sınıflarımız oluşmaya başladı. İnşallah bu yıl içerisinde planlarımız ile birlikte tüm sınıflarımızı kitap temalı sınıflara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bittiğinde çok daha farklı ortamlarda öğrencilerimiz eğitim görecek. Onlar mutlu oldukça da biz mutlu olacağız. Hedefimiz onların mutlu olması ve farkındalık oluşturmak. Bizim amacımız sadece derse girip bilgi öğretmek değil, ufuk açmak. Bizde öğrencilerimizin ufkunu açmak için buradayız. Aynı şekilde onlarda genç beyinler olarak bizlerin ufkunu açmaktalar. Karşılıklı etkileşim halinde eğitim ortamlarımızı ve eğitimi değişik bir yere taşımak istiyoruz. Bodrum katımız bizim atıl durumdaydı. Orayı depo ve yemekhane olarak kullanılmaktaydı. Biz yine köylülerimizin işbirliği ile yemekhanemizi dışarıya taşıdık. Yıllar içerisinde alttaki tüm odaları kullanarak oraya oyun odaları, puzzle odası, akıl oyunları, müzik odası, spor amaçlı kullandığımız bölümler var. Oranın içerisinde bilardo, tenis, minderler ve boks alanı var. Bu yılda orada yine boks kursu açmayı düşünüyoruz. Bodrum katındaki bölümleri özellikle ilkokullar için bir yaşam alanı olarak tasarladık. Üst katlarımızda da çok amaçlı sınıflarımızda okuma salonlarımız var, oturma alanlarımız var. Yani öğrenci teneffüse çıktığında kendini rahat hissedebilecek bir ortamda vaktini geçiriyor. Bahçemiz ile ilgili de düzenlemelerimiz var. Arka bahçeye kum havuzu yapacağız ve oyuncaklarımızı koyacağız. İlkokul öğrencileri oraya gittiğinde bir parktaymış gibi oyunlarını oynayacaklar. Bu konuda alanımızda geniş. Tüm bölümlerimizi kullanarak burada bir yaşam alanı oluşturmak istiyoruzö şeklinde konuştu.

BURAYI EVİMİZ, ÖĞRENCİLERİMİZİ DE ÖZ ÇOCUKLARIMIZ GİBİ GÖRÜYORUZ

Öğrencilere okulda kodlama dersi de verdiklerini belirten Karagüzel, “Biz aynı zamanda 2 yıl önce yılın bilim okulu olduk. Bu konuda da başta bilgisayar öğretmenimiz olmak üzere tüm öğretmen arkadaşlarımızın emeği geçti. Öğrencilerimiz burada kodlama dersi alıyorlar. Bir takım tasarımlar yapıyorlar. Bu tasarımlarla birlikte Samsun’da yılın bilim okulu oldular. Daha önceki yıllarda da Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Bu benim eserim’ projesinde otomatik açılan emniyet kemerinden Türkiye birinciliğimiz var. Spor alanında da kız futsal takımımız çok iyi durumlar. Geçen yıl Türkiye finallerine kadar geldiler. Yani yaşamın her alanında var olmaya çalışan bir okuluz. Bu yıl TÜBİTAK kapsamında 3’üncüsü yapılan bilim fuarında çok ilginç çalışmalarımız vardı. Çalışmalarımız ilgi gördü. Bu çalışmalarımızın içerisinde ağaç motorundan üretilen bir arabamız vardı. Hatta o öğrencimiz motor ustası olmak istiyor. Her öğrencimiz buradan mezun olduktan sonra hayatına yön vermeye çalışıyoruz. Buda bizim görevlerimiz arasındadır. Yani biz burayı evimiz, öğrencilerimizi de öz çocuklarımız olarak görüyoruz. Başarımızın da anahtarı budur. Taşımalı eğitim olduğu için bu okul, çocuklarımızın kalabalık ortam gördükleri ilk yer burası oluyor. Birçok sıkıntıları oluyordu. Yıllar içerisinde bu azaldı. Öğrenciler artık burayı evleri olarak benimsediler. Kendilerini çok iyi ifade edebiliyorlar. Davranışları çok düzeldi. Hatta davranış bozukluğu gösteren öğrencilerimiz artık olmuyor. Bunların olması bizim için çok önemli

