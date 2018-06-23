DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ADİL ÖKSÜZ\'ÜN BACANAĞI SAKARYA\'DA YAKALANDI

KONYA merkezli 31 ilde FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki askeri personele mahrem imamlık yaptığı kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheli arasında 15 Temmuz darbe teşebbüsünün kilit ismi firari Adil Öksüz\'ün bacanağı Ökkeş Tetik\'in de olduğu ortaya çıktı. Sakarya\'da gözaltına alınan Tetik\'in örgüt üyesi askerleri ve onları yöneten mahrem imamları denetlediği belirtildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto askerler ve onları yöneten mahrem imamlara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında geçen Salı günü Konya merkezli 31 ilde 124 mahrem imamı yakalamak için çalışma başlattı. Operasyonda şüphelilerde 47’si gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında FETÖ/PDY\'nin Hava Kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz\'ün bacanağı Ökkeş Tetik’in de bulunduğu ortaya çıktı. Sakarya\'da yakalanan Tetik, işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Konya\'ya getirildi.

ÖRGÜTTE \'GEZİCİ\' OLARAK BİLİNİYOR

Ökkeş Tetik, geçen Şubat ayında gözaltına alınan Ankara’da görevli mahrem imam M.A tarafından deşifre edildi. M.A. polisteki ifadesinde, “2013 yılı Ocak ayında daha önce görmediğim ‘Gezici’ olarak adlandırılan Ökkeş Tetik, iki harp okulu öğrencisini mezun olmasına 7-8 ay kala ve bir askeri öğrenciyi daha bana getirdi. Zaman zaman da bu 3 öğrenci ile buluştuğumuz evlere gelip, benim yanımda bu öğrenciler ile örgütsel faaliyetler kapsamında görüşür, onlara okulda neler yaptıklarını, okulda hangi komutanlarının olduğunu, herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını sorardıö dedi.

Örgüt içerisinde \'Gezici\' olarak görev yapan Tetik\'in, Hava Kuvvetleri içerisinde örgüt üyesi askerleri ve onlara mahrem imamlık yapan kişileri denetlediği ileri sürüldü. Ökkeş Tetik\'in ayrıca örgütün mahrem yapılanması içerisinde kritik isimlerle irtibatlı olduğu öğrenildi. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı da olan Tetik\'in, elebaşı Fethullah Gülen\'in çağrısı üzerine Bank Asya hesabına 126 bin lira para yatırdığı da ortaya çıktı. Ökkeş Tetik\'in Ankara’da yürütülen KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında tutuklandıktan sonra geçen Nisan ayında mahkeme tarafından tahliye edildiği de belirtildi.

EŞİ, ADİL ÖKSÜZ\'ÜN KAÇMASINA YARDIM ETMİŞ

Ökkeş Tetik\'in eşi Belkıs Nur Tetik\'in darbe teşebbüsünün ardından gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Adil Öksüz\'ün kaçmasına yardım ettiği iddia edildi. Belkıs Nur Tetik, serbest kaldıktan sonra evlerine gelen Adil Öksüz\'ü polise ihbar etmeyerek kaçmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Belkıs Nur\'un halen tutuklu yargılandığı belirtildi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-

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2)TIR ARAÇLARIN ARASINA DALDI: 6 YARALI

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde TIR\'ın kavşakta bekleyen 6 araca çarptığı kazada 6 kişi hafif yaralandı. Alanya- Antalya karayolunun Payallar mevkisinde dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada, Hasan Murat B.\'nin kullandığı 31 AGL 61 plakalı TIR, sinyalize kavşakta bekleyen araçların arasına daldı. 4 otomobil ve 2 ticari taksiye çarpan TIR, güçlükle durabildi. Kazada 3\'ü sürücü 6 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Hasan Murat B.\'yi jandarma gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- TIR\'ın çarptığı araçlardan görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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3)ÇEŞME VE SEFERİHİSAR AÇIKLARINDA 91 KAÇAK YAKALANDI

İZMİR\'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarından lastik botlarla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan, farklı milletlerden toplam 91 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Devriye görevi yürüten sahil güvenlik botu, dün (cuma) saat 04.30\'da Çeşme\'nin Uçburun mevikinin kuzeyinde bir lastik botun ilerlediğini fark etti. Bölgeye giden ekipler, durdurulan bottaki 19\'u Irak, 17\'si Suriye, 5\'i Somali, 3\'ü Yemen, 3\'ü Filistin ve 1\'i İran uyruklu olmak üzere toplam 48 kaçağı yakaladı. 11\'i kadın ve 18\'si çocuk olan 48 kaçak, kıyıya getirildi.

Aynı gün saat 08.20\'de ise Seferihisar\'da, Sığacık Körfezi açıklarında bir lastik bot belirleyen sahil güvenlik ekipleri, bölgeye yöneldi. Durdurulan lastik botta 12\'si Suriye, 11\'i Kongo, 6\'sı Irak, 4\'ü Afganistan, 3\'ü Yemen, 2\'si Pakistan, 2\'si Nepal, 1\'i Eritre, 1\'i Somali ve 1\'i İran uyruklu olmak üzere toplam 43 kaçak yakalandı. 15\'i kadın, 7\'si çocuk toplam 43 kaçak da kıyıya getirildi.

Çeşme ve Seferihisar\'da yakalanan toplam 91 kaçak, kimlik tespitleri yapıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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(Sahil güvenlik kamerası)

- Seferihisar Sığacık\'ta yakalanan kaçaklardan görüntü

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: İZMİR, (DHA)

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4)MARANGOZHANEDE ÇIKAN YILAN PANİĞE NEDEN OLDU

ADIYAMAN\'da, marangoz atölyesinde çıkan yılan paniğe neden oldu. Olay, Yunus Emre Mahallesi\'nde meydana geldi. Mobilyacılar Sitesi\'ndeki bir marangozhanede yılanı görenler, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından işyerine giren yılan çıkarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından muhafaza altına alınan yıl daha sonra doğaya salındı. İşyerinde çıkan yılan kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- İtfaiye ekipleri

- Yılanın çıkartılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Mahir ALAN -Kamera-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 35 MB

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5)MHP\'Lİ AYHAN, \"ŞU ANDA ÜLKENİN GELECEĞİ, BU UZLAŞMAYI ZORUNLU KILIYOR\"

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Denizli milletvekili adayı Emin Haluk Ayhan, seçim bölgesi Denizli\'de açıklama yaptı. MHP\'nin AK Parti\'yle yaptığı ittifaka değinen Ayhan, \"MHP, daha önceden bir başka siyasi partiyle de bu tür uzlaşmaları gerçekleştirdi. Şu anda ülkenin geleceği, bu uzlaşmayı zorunlu kılıyor. Gerçekten sıkıntıya, zafiyete uğrayan kurumsal yapıların, silahlı kuvvetler, iç güvenlikte polis, emniyet, istihbarat teşkilatları, diğer taraftan eğitim, aynı zamanda adalet mekanizması gibi kurumsal yapıların da yeniden düzenlenmesi desteklenmesi, geliştirilmesi gerek\" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, MHP Denizli İl Başkanlığı\'nda açıklama yaptı. Türkiye\'nin önemli iç ve dış sorunlarının yanında gerek içeride, gerekse bölgesinde sorunların yaşandığı bir dönemde yeni bir seçime gittiğini söyleyen MHP\'li Ayhan, 24 Haziran\'daki seçimin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk uygulanacak olmasından dolayı önemli olduğunu belirtti. MHP\'nin AK Parti\'yle yaptığı ittifaka değinen MHP\'li Ayhan, \"Bildiğiniz gibi MHP esasen siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda uzlaşmayı isteyen ve bunu programına koyan siyasi bir organizasyon. Davranışlarıyla gerek 12 Eylül öncesi, gerekse sonrası ülkenin ihtiyaç duyduğu zaman, beka meselesi ortaya çıktığı zaman, demokrasi problemleri ortaya çıktığı zaman uzlaşmayı fevkalade öngören ve bunun olması gerektiğini ortaya koyan siyasi bir kurumsal yapıdır. Biz daha önceden bir başka siyasi partiyle de bu tür uzlaşmaları gerçekleştirdik. Şu anda ülkenin geleceği, bu uzlaşmayı zorunlu kılıyor\" diye konuştu.

\"KURUMSAL YAPILAR ZAFİYETTE\"

Açıklamasında, \"Gerçekten sıkıntıya, zafiyete uğrayan kurumsal yapıların, silahlı kuvvetler, iç güvenlikte polis, emniyet, istihbarat teşkilatları, diğer taraftan eğitim, aynı zamanda adalet mekanizması gibi kurumsal yapıların da yeniden düzenlenmesi desteklenmesi, geliştirilmesi gerek\" diyen Ayhan şöyle devam etti:

\"Dolayısıyla bu tür bir uzlaşmanın mutlaka geleceğe yönelik kurumsal yapının yeniden oluşturulması amacıyla tekrar uygulanması lazım, bu uzlaşmanın sürdürülmesi lazım. Bu amaçla MHP, bu sıkıntılara girmiş kurumsal yapıların artık Suriye\'de operasyon yapabilen, Irak\'ta operasyonu fevkalade hızlı bir şekilde gerçekleştirebilin, bir yapıdan küresel ve bölgesel düzeyde etkin aktif rol alacak bir ülke konumuna gelmesi için bu birlikteliğin beraberliğin uzlaşmanın zorunlu olduğunu net bir şekilde ifade etmek açısından önemli.\".

\"ISMARLAMA ANKETLERLE MHP SEÇMENİ YÖNLENDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR\"

Ismarlama anketlerle MHP seçmeninin yönlendirilmeye çalışıldığını, ancak seçmenin gerekli cevabı sandıkta vereceğini ifade eden MHP\'li Ayhan, \"Burada özelikle ısmarlama anketlerle gerek tüm seçmenleri gerek MHP seçmenini yönlendirmeye çalışıyorlar. MHP\'ye yönelik söylemlerin vatandaş tarafından sandıkta bertaraf edildiği bir ortama doğru gidiyoruz. Sandıktan çıkacak sonuç fevkalade önemlidir. Biz MHP olarak Denizli\'de adaylarımızla birlikte fevkalade çalışmalar yaptık. Vatandaşların teveccühüne son derece mazhar olduğumuzu görüyoruz. Aday kadromuzda hem sosyal hayatta, hem de bürokraside fevkalade önemli görevler üstlenmiş, aynı zamanda siyasi açıdan da deneyimli kadrolardan tesis edilmiş bir yapıyız. Dolayısıyla Denizli halkının MHP\'ye verdiği destek çerçevesinde önemli bir netice alacağımız düşünüyoruz. Vatandaştan da böyle bir desteği görüyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Emin Haluk Ayhan\'dan detay

- Ayhan\'ın konuşması

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)