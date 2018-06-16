DHA YURT BÜLTENİ-3

1)İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, BUĞDAYIN ERKAN HASAT EDİLMESİNE NEDEN OLDU

KONYA Ovası\'nda bu yıl bazı bölgelerde buğday hasadı, 15-20 gün önce başladı. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, hasadın erken olmasının nedeninin iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirterek, \"İklimler arasındaki değişiklik, hasadın Konya Ovası\'nda 15-20 gün önce başlamasını sağladı. Bu yıl 2 milyon tonun üzerinde bir hasat bekliyoruz. Çiftçi iki bayramı bir arada yaşayacak.\" dedi. Konyalı çiftçiler bir önceki yıla göre bu yıl buğday hasadını 15-20 gün öncesinden yapmaya başladı. Hasadın erken yapılmasında iklim değişikliklerinin etkisi olduğunu belirten Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, şöyle konuştu: \"Bu yıl hasat geçtiğimiz yıllara göre 15-20 gün önce başladı. Bunun en önemli nedeni bu yıl kış aylarının ılıman geçmesidir. Normalde kış ayları serin, soğuk gittiği için bitkiler gelişim göstermezlerdi. Bu yıl ılıman iklimden dolayı bitkiler hızlı geliştiler. Tabi bununla birlikte hasadında erkene alınmasından en önemli etkenlerinden biri oldu. Daha da erken başlayabilirdi. Mayıs ayındaki yağışlı ve serin hava bitkileri biraz durdurdu. Konya Ovası\'nda çiftçiler, çifte bayram yapacaklar.\"

Türkiye\'de geçmiş yıllara göre bu yıl nisan ayının en kurak dönemi olduğunu ifade eden Soylu, \" İklim değişiyor. Nisan ayı Türkiye genelinde son 38 yılın en kurak yılıydı. Mayıs\'ta nispeten ona göre daha fazla yağışlıydı. Yağış dengesizliği tarımsal üretim açısından çok istenen bir durum değildir. Biz yağışın düzenli bir şekilde bitki gelişim dönemlerine yayılmış ve sağlıklı bir şekilde yavaş yavaş bitkilerin faydalanacağı bir eforda yağmasını isteriz. Tabii bu olumsuzluklar iklim değişikliğinin bir göstergesidir. Konya Ovası\'nda geçen yıla benzer bir rekolte tahminimiz var. Konya ovasında 1 milyon hektara yakın bir ekim alanında 2 milyon tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz.\" dedi.

ÇİFTÇİLER MEMNUN

Bu yıl hasattan umutlu olduklarını belirten çiftçi Ahmet Selim Ulusoy, \" Bu yıl hasada 15-20 gün erken başladık. Bu sene hasadımız beklenilen seviyede. Biraz yağışlardan, doludan dolayı hasar oldu. Bizim devletimizden beklentimiz çiftçiyi biraz daha desteklemesi. Mazot ve elektrik konularında devletimizden destek bekliyoruz.\" dedi.

Çiftçi Ahmet Kılıç ise, \"Hasattan beklentilerimiz güzel. Yağışlarda güzel. Bu sene hasattan umutluyuz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Drone ile havadan hasat edilmesi ve tarladan detay

- Tarladan detay

- Biçerdöver ve hasattan detay

- Genel ve detay

- Röportajlar

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

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(ÖZEL HABER)

2)SAGALASSOS, 50 BİN ZİYARETÇİ BEKLİYOR

BURDUR\'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti, bu yıl 50 bin ziyaretçi hedefliyor. Antik kentte, M.S. 160-180\'de inşa edilen Roma imparatorlarının sülalesi Antoninler\'in adını taşıyan çeşmede, 2 bin yıl öncesinde olduğu gibi dağdan gelen doğal kaynak suyu, şelaleyi andırır biçimde akmaya devam ediyor. Ağlasun ilçesinde M.Ö. 3000 döneminde, Anadolu\'nun yerel halkı olarak kabul edilen Luwiler\'in yerleştiği, sonrasında onlarca medeniyete ev sahipliği yapan antik Roma kenti Sagalassos, 1600 metre yükseklikte dik sayılabilecek bir tepede olmasına rağmen, geçen yıl 35 bin ziyaretçi ağırladı. Hem anayola uzaklığı, hem de zorlu dağ yoluna rağmen bu yıl 50 bin ziyaretçi hedeflenen Sagalassos, kazılar ve restorasyonlarla bugün yeniden ayağa kaldırılan eşsiz tarihi eserleriyle dünyanın başlıca antik kentleri arasında gösteriliyor.

28 METRE UZUNLUK, 9 METRE YÜKSEKLİK

Antik kentin en dikkat çeken eseri ise Roma imparatorlarını da çıkartan Antoninler sülalesinin adını taşıyan Antoninler Çeşmesi. Antik dönemde olduğu gibi bugün de Ağlasun Dağı\'ndan antik su yollarıyla getirilen doğal kaynak suyu, küçük bir şelaleyi andırır vaziyette akmaya devam ediyor. M.S. 160-180 yıllarında Yukarı Agora\'nın kuzeyinde inşa edilen görkemli çeşme, 28 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğe sahip. Yapımında yedi farklı renkte taş kullanılan çeşmenin önünde ise 81 metreküplük havuz bulunuyor.

ÇEŞMEDEKİ HEYKELLER İMİTASYON, GERÇEĞİ MÜZEDE

Her iki ucunda dışarıya doğru çıkıntı yapan sütunlu birer podyum bulunan çeşmenin suyu ise 4,5 metre yükseklikten şelale gibi akarak havuzu dolduruyor. 1998\'de kazı ve restorasyon çalışmalarına başlanılan çeşme, 2010 yılında yeniden faaliyete geçirildi. Kazılarda ortaya çıkarılan 4 heykelin asılları Burdur Arkeoloji Müzesi\'nde sergilenirken, çeşmeye de birebir imitasyonları yerleştirildi. Çeşmeyi, Sagalassos\'un en önemli hayırseveri, Titus Flavius Severanus Neon ve eşinin yaptırdığı düşünülüyor.

BÜYÜK İSKENDER İLE DÜNYA DUYDU

Burdur Arkeoloji Müzesi Müdürü Hacı Ali Ekinci, Sagalassos\'un tarih boyunca bütün bilim insanları tarafından bilinen bir antik kent olduğunu belirtti. Ekinci, Büyük İskender\'in Anadolu\'nun bütün kentlerini tek tek ele geçirmeye başlamasıyla 4\'üncü yüzyıldan itibaren sesini tüm dünyaya duyurduğunu kaydetti. Kentin ilk defa 1706\'da Fransa kralı Louis\'in isteği üzerine yapılan incelemelerde Paul Lucas tarafından keşfedildiğini, ancak Sagalassos olarak lokalize edilemediğini söyledi. 1824\'te ise İngiliz rahip Arundell\'in keşfettiğini kaydeden Ekinci, sonrasında da Anadolu\'ya gelen bütün seyyah ve gezginlerin bu bölgeyi gezerek incelemelerinde hep söz ettiklerini söyledi.

YENİ KAZI DÖNEMİ TEMMUZDA

Sagalassos\'ta kazıların, bölge halkının \'Mark Bey\' olarak benimsediği Prof. Marc Waelkens başkanlığında Belçika Leuven Üniversitesi ve Türk\'lerden oluşan ekiple 1990 yılında başlatıldığını anlatan Müze Müdürü Ekinci, kazıların Prof. Waelkens\'in emekli olduğu 2013 yılına kadar 25 sezon devam ettiğini aktardı. Ardından kazı başkanlığını kazı ekibinden Prof. Jeroen Poblome\'nin devraldığını kaydeden Ekinci, bu yılki kazı sezonunun temmuz ayında başlayacağını açıkladı.

3 BİN 600 PARÇA BİRLEŞTİRİLDİ

Antik kentin en dikkat çeken eseri olan Antoninler Çeşmesi\'nin Roma döneminde Nerva, Hadrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius gibi imparatorların çıktığı Antoninler sülalesinin adını taşıdığını anlatan Ekinci, “Anadolu\'yu sanki yeniden keşfediyor gibi bu sülale çok önemli yapılar yaptırmış. Roma\'nın ekonomisinin çok iyi olduğu dönemde her kentte çok güzel, kalıcı taşınmaz kültür varlıkları yapmışlar. 3 bin 600 parça malzeme bulunarak birleştirildi. Çeşmenin restorasyonu 2010\'da tamamlandı ve suyu da antik çağda olduğu gibi bugün de şelale şeklinde akıyor. Suyun kaynağı Ağlasun Dağı\'nda yukarı kısımdaki Helenistik çeşmeye geliyor ve oradan da antik çağda oluşturulan suyoluyla bu çeşmeye geliyor. Şimdi de aynı su yolu sağlamlaştırılarak akması sağlandı\" diye konuştu.

Kazılarda çıkartılan çeşmeye ait 4 büyük heykelin orijinallerinin güvenlik nedeniyle Burdur Müzesi\'nde sergilendiğini belirten Ekinci, buradaki heykellerinse birebir boyuttaki replikaları olduğunu kaydetti. Ekinci, antik kente dikkat çeken tarihi yapıların tiyatro, kütüphane, heron yapısı, meclis binası, imparatorluk hamamı, meydandaki kapılar, çeşme ve önündeki meydan gibi sıralanabileceğini anlattı. Ekinci, 2007 yılında imparatorluk hamamındaki kazılarda İmparator Hadrian\'a ait devasa bir heykeli meydana getiren baş ve sağ bacak kısımlarının bulunduğu ve dünyada büyük ses getirdiğini de hatırlattı.

50 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Sagalassos Antik Kenti\'ni geçen yıl, ağırlıklı yabancı olmak üzere 35 binin üzerinde turistin ziyaret ettiğini belirten Hacı Ali Ekinci, bu yıl ise 50 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi. Son yıllarda ziyaretçi profilinin değiştiği ve Türk insanının ilgisinin de arttığına işaret eden Ekinci, “Denizden 1600 metre yükseklikte ve yol zorluğu da var. Anayol uzağında olmasına rağmen 50 bin ziyaretçiyi ağırlamak çok önemli. Eğer anayola yakın olsaydı ve dağlık zor bir yolu olmasaydı, yıllık milyona yakın ziyaretçi olurdu\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Alanın genel görünütüsü

-Çeşmenin genel görüntüsü

-Sutunlardan görüntü

-Müdürle röp

-Drone ile genel görüntü

-Detay lar

564 mb 5.02sn HD

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera:Emrah GÜL ANTALYA(DHA)

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3)ZABITA MEMURUNU BIÇAKLAYAN LOKANTACI SERBEST

KONYA\'da seyyar satıcılarla aralarında çıkan arbede de zabıta ekibinin sıktığı biber gazının müşterilerini kaçırdığı iddiasıyla kavgaya karışıp zabıta memuru Mustafa Ak\'ı(56) karnından bıçaklayan lokantacı Doğukan İ. (19), \'kasten yaralama\' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

?Olay, arife günü saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi\'nde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı zabıta ekipleri, tezgah açan seyyar satıcılardan, tezgahlarını kaldırmasını istedi. Seyyar satıcılar direnince, arbede yaşandı. Zabıta memurları, seyyar satıcılara biber gazı sıkarak müdahale etti.

?Bu sırada arbedenin yaşandığı yerde bulunan lokantasının sahipleri Doğukan İ., babası Atilla İ. (42), akrabası Aryen İ. (46) ve işyeri çalışan Selami Y. (22), biber gazı nedeniyle müşterilerinin kaçtığını söyleyerek tepki gösterdi. Ardından çıkan kavgada 5 kişi, zabıta memurlarına, sandalye, sopa ve bıçakla saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada, zabıta memurlarından Mustafa Ak (56) karnından bıçaklandı. Mahmut Kemal Dursun (48), Muhammet Celaleddin Nokta (38), Mehmet Öz (51) ve Hasan Çeken de (32) vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları, sopa, sandalye ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Yaralı 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Ak\'ın tedavisinin sürdüğü, diğer zabıta memurlarının ise taburcu olduğu belirtildi.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST

Olayın ardından Asayiş Şubesi\'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Doğukan İ., babası Atila İ., Aryen İ. ve Selami Y.\'yi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4\'ü polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bıçağı kullandığı ileri sürülen Doğukan İ. de \'kasten yaralama\' suçundan adliyeye sevk edildi. Doğukan İ,. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Polisin, kavgaya müdahalesi

- Güvenlik kamerası

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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4)NARMAN’DA BABA DAĞI COŞTU

ERZURUM’un Narman İlçesi’nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Baba Dağı’nda şelalelerin oluştuğu selde mahalle sular altında kaldı. Dağdan selle birlikte gelen kayalar cadde ve sokaklara kadar indi, vatandaşlar evlerine su dolmaması için odun direk ve tahtalarla set yapmaya çalıştı.

Erzurum\'da son üç aydır etkili olan yağışlar sık sık sele neden oluyor. Şiddetli yağan yağmur Camii Kebir mahallesinde bazı ev, ahır ve ekili arazilerin sular altında kalmasına sebep oldu. Mahallenin eteklerine kurulduğu Baba Dağı’nda adeta şelaleler oluştu. Baba Dağı’nda oluşan şelaleyle birlikte ilçe merkezine adeta toprak ve kaya aktı. Sel sularının mahalle yollarından akması olması muhtemel afeti önlerken azgın suların bir anda bastırmasıyla tedirgin olan mahalleli acilen önlem almaya başladı. Odun direk, tahta ve taşlarla sel sularının önünü kesmeye çalışan vatandaşlar bunda da başarılı olamayınca seyirci kalmak zorunda kaldı.

Göllenmelerin oluştuğu sular altındaki İbrahim Erkal Bulvarınde ise çocuklar bisikletleriyle tur atarak eğlenmeye çalıştılar. Zaman zaman suya batan çocuklar eğlencelerinden vazgeçmediler. Mahalleli, Baba Dağı eteklerinde ağaçlandırma çalışması yapılmaması nedeniyle her yağmur yağdığında benzer görüntülerle karşılaştıklarını söylediler.

Selden geriye ise sular altında kalan ekili araziler ve caddeyi kaplayan taş ve topraklar kaldı.

Görüntü Dökümü

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-Selden detaylar

-Selin önünü kesmeye çalışanlar

-Baba DağınDan akan şelale

-Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / NARMAN / ERZURUM, (DHA)

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