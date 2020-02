DHA YURT BÜLTENİ-3

Marmaris açıklarında görülen köpek balığı şaşkınlık yarattı

Muğla\'nın Marmaris ilçesi açıklarında görülen köpekbalığı heyecan yarattı. Bir süre gezi teknesinin çevresinde yüzen köpek balığı gözlerden kayboldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi

Günübirlik bir gezi teknesi ile çıktıkları turdan, dün (Cumartesi) öğleden sonra dönüşe geçen turistler, Marmaris\'in 7 kilometre açığındaki Karga Taşı Adası civarında deniz yüzeyinde bir köpek balığının yüzgecini farketti. Turistlerin durumu bildirmesi üzerine ön kısma gelen tekne personeli cep telefonuyla köpek balığını görüntüledi. Teknenin etrafında bir süre dolaşan köpek balığı açık denize yüzerek gözlerden kayboldu. İsminin açıklanmasını istemeyen ve cep telefonuyla görüntüleri çeken günü birlik gezi teknesi personeli, \"Yunus ve birçok deniz canlısı görmüştük ama ilk defa bir köpek balığı gördük. Turistler ilk defa canlı köpek balığı gördüğü için şaşkınlık yaşadı ve heyecanla izledi\" dedi. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan tekne personeli bir süre sonra ise \"Turizme zarar verir\" düşüncesiyle kaldırdı. Görüntüleri inceleyen Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi\'nden yetkililer, \"3,5- 4 metre uzunluğunda ve yüzgeçlerine baktığımızda Latince adı \'Isurus Oxyrinchus Rafinesgue\' olan Dikburun Canavar cinsi köpek balığına benziyor. Bu tür en son İzmir\'in Foça ilçesi açıklarında 3 yıl önce görülmüştü. Tekne ile birlikte hızına bakıldığında da Dikburun Canavar cinsi köpek balığını işaret ediyor. Bu tür saatte 40 kilometre hıza ve 6 metre yüksekliğe sıçrayabilme özelliğine sahip\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Marmaris açıklarından görüntü

-Tekne personelinin cep telefonuyla çektiği köpekbalığının görüntüsü

2 dakika 28 saniye, 99,6 MB

Haber: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

============================================

Muhtardan, \'Giymediğin elbiseyi getir, ihtiyacın varsa bedava götür\' kampanyası

Konya\'nın Meram ilçesinde Uluırmak Ali Hoca Mahallesi Muhtarı Mustafa Çıbuk, \'Giymediğin elbise varsa getir, ihtiyacın varsa bedava götür\' adı altında düzenlediği kampanyayla, kendisine getirilen giyecekleri muhtarlık binası önüne sererek, ihtiyaç sahiplerinin almasını sağlıyor. Yaklaşık 7 yıldır bu projeyi sürdürdüğünü belirten Çıbuk, \"Herkes memnun kalıyor. İnsanlar ihtiyaç fazlasını bize getiriyor, bizde ihtiyaç sahiplerine veriyoruz\" dedi.

9 yıldır muhtarlık yapan Mustafa Çıbuk, yıl önce \'Giymediğin elbise varsa getir, ihtiyacın varsa bedava götür\' adı altında kampanya başlattı. Bu kampanyanın ardından mahalleliler, kullanmadığı yeni veya eski kıyafetlerini getirip muhtarlık binasına bıraktı. Muhtar Çıbuk da, muhtarlık binası önünde kıyafetleri serip, ihtiyaç sahiplerinin istediği kıyafeti almasını sağladı.Kampanyanın ilgi görmesi üzerine aralıksız devam ettirdiğini ifade eden Çıbuk, \"İhtiyaç fazlası olan kişiler giymedikleri elbiseleri bana getiriyorlar. Renk solması olsun, daralma olsun, küçük gelme olsun bu elbiseleri bize getiriyorlar. Bizde buraya bırakıyoruz. İhtiyaç sahipleri bakıp, seçip kendilerine göre olanları alıp gidiyorlar. Getirirken para vermiyoruz, teslim ederken de para almıyoruz. Sadece burada bekliyoruz. Bizim içinde güzel bir çalışma.\" dedi.

HERKES MEMNUN

Projeden herkesin memnun olduğunu belirten Mustafa Çıbuk, \"Yaklaşık 7 yıldır bu projeyi yapıyoruz. Gelen herkes memnun oluyor. Her taraftan gelenler var. Türk olsun, Suriyeli olsun gelip ihtiyaçlarını karşılıyor. Neye ihtiyaçları varsa alıp gidiyorlar. İstediklerini alabilirler. Biz karışmıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız memnun olmuştur. Burada ayakkabı, gömlek, pantolon olsun her şey var. Ayrıca kap kacaklarda var. İhtiyaç olması halinde onları da vatandaşlarımıza veriyoruz.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Muhtarın kıyafetleri asması

-İhtiyaç sahiplerinin kıyafetleri seçip alması

-Genel ve detay

-Muhtar röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)

============================================

Taziye pidelerini özel eller yapıyor

Antalya\'da özel bireyler, günlük 300, aylık 10 bin kişilik pideyi elleriyle hazırlayıp taziye evlerine gönderiyor. Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde uygulamalı meslek eğitimi alan özel bireyler başarılarıyla dikkat çekiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin, sosyal hayata daha etkin katılmaları ve meslek sahibi olmalarına yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi. Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi\'ndeki meslek edindirme sınıflarında eğitim gören özel bireylere pide yapımı öğretiliyor. Özel bireylerin elleriyle yaptıkları pideler, Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün taziye evlerine gönderiliyor. Türkiye\'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan rehabilitasyon merkezindeki özel bireyler, merkezin mutfak bölümünde ustalarla birlikte pide yapmayı öğreniyor. Önce teorik bilgi alan özel bireyler, daha sonra aşçıbaşı ve ustalarla birlikte pide harcını hazırlıyor, pideyi pişirip kesiyor ve paketlemesini yapıyor. Özel ellerden çıkan pideler kent merkezindeki taziye evlerine servis edilerek ücretsiz ikram ediliyor.

Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yasemin Doğan, okulda 587 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi. Öğrencilerin atölye, mesleki eğitim, iş uygulama, fizyoterapi gibi eğitimler aldıklarını belirten Yasemin Doğan, “Ayrıca bireysel özel eğitim de veriyoruz. Öğrencilerimizin hayatlarına katkıda bulunmak için buradayız\" dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in eşi Ebru Türel\'in projesini hayata geçirdiklerini sözlerine ekleyen Yasemin Doğan, “Burada mesleki eğitimdeki lise öğrencilerimiz, ustalarımızın eşliğinde hem meslek öğreniyor hem de hayata hazırlanıyorlar. Çok başarılılar. Bizden ayrıldıktan sonra onlara bir katkımız olursa ne mutlu bize\" diye konuştu. Günlük 300, aylık 10 bin kişilik pide hazırladıklarını söyleyen aşçı Bekir Sarıtaş, “1 yıldır buradayım. Öğrenci arkadaşlar bizimle burada açma, kesme, pide yağlama, paketleme gibi işler yapıyor. İleride iş sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz\" dedi. Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde eğitim gören özel bireyler ise hallerinden memnun görünüyor. Hem meslek öğrenen, hem hoşça vakit geçiren bireyler, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Okul dış plan görüntü

- Öğrencilerin gelişi

- Öğrencilerin pide hamuru yaparken görüntüleri

- RÖP 1: Eda Nur kaya (Öğrenci)

- RÖP 2: Hasan Başkaya (Öğrenci)

- RÖP 3: Şerife Özcan (Öğrenci)

- Hamurlara peynirle iç yapılması

- Pidelerin fırına verilmesi

- Fırından çıkan pidelerin paketlenmesi

- Paketlenen pidelerin taziye evlerine gönderilmesi

- RÖP 4: Bekir Sarıtaş (Usta)

- RÖP 5: Yasemin Doğan (Merkez müdürü)

- Detaylar

521 MB /// 04.45\" (HD)

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

============================================

Üç boyutlu mozaik eserler yaptılar

Muğla\'nın Datça ilçesindeki Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi\'nde (UKKSA) bu yıl 10 Şubat- 30 Ekim tarihleri arasında \'Doğaya Saygı\' temasıyla gerçekleştirilecek olan, 8\'inci Knidos\'un Sır\'ı Sanat Festivali kapsamında, Türkiye\'de ilk kez üç boyutlu mozaik eserler çalıştayı düzenlendi.

Türkiye\'nin değişik illerinden, 10 günlük bir ortak çalışma için Datça\'ya gelen 14 mozaik sanatçısı, UKKSA bünyesindeki açık hava atölyesinde her biri birbirinden ilginç, üç boyutlu mozaik eserler yaparak, bu sanata yeni bir anlayış kazandırdı. Proje koordinatörü mozaik sanatçısı Gamze Er, UKKSA\'da bu yıl \'Doğaya Saygı\' temasıyla sekizincisi düzenlenen festival kapsamında, Türkiye\'de ilk kez, üç boyutlu mozaik çalıştayının yapılıyor olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Mozaik sanatçılarına böyle bir ortam hazırladığı için, UKKSA\'ya teşekkür eden Er, burada yapılan eserlerin, dünya çapında ses getireceğine inandığını söyledi. Ressam Hasan Mutlu ise konuşmasında, mozaik eserlere, özelikle Roma Dönemi\'nde ilk kez, belki de halı ve kilim amaçlı olarak, düz zeminlerde rastlandığına dikkat çekti. Mutlu, \"Mozaik eserler, o dönemde yerlere ve duvarlara yapılan süslerden ibaret iken, şimdi biz mozaik sanatını Türkiye\'de ilk defa üç boyutlu olarak yapıyoruz. Yani yapılan eserlerin eni, boyu ve yüksekliği bulunuyor. Sanatçıların her biri kendi anlayışına göre birbirinden güzel sanat eserler yaptı. Soyut ve somut formlarda eserler ortaya çıktı. Doğal taşlar ve seramik parçaları kullanılarak yapılan bu eserler, UKKSA açık hava müzesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak\" dedi. Çalıştaya katılan sanatçılar şunlar:\"Hasan Mutlu, Gamze Er, Gülçin Sökücü, Nedret Yıldırımdemir, Selda Özhan Alp, Osman Tüfekçi, Zehra Şahiner, Füsun Yetkil, Metin Katırcı, Emine Madran, Rabia Alagöz, Bahriye Marti Güler, Sultan Kemikkıran ve Noyan Yayla.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Üç boyutlu mozaik çalıştayından görüntü

-Sanatçıların eserleri üzerinde çalışırken görüntüsü

-Proje koordinatörü Mozaik sanatçısı Gamze Er ile röp.

-Ressam Hasan Mutlu\'nun, üç boyutlu mozaik eserleri anlatması

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

============================================

Saltanat kayıklarıyla göl turu

Bursa\'nın merkez Nilüfer ilçesinin, geçmişi Roma dönemine kadar uzanan Gölyazı Mahallesi\'nde saltanat kayıklarıyla düzenlenen turlar yoğun ilgi görüyor. Saltanat kayıkları ile Uluabat Gölü\'nde yarımada üzerine kurulu Gölyazı\'nın etrafında tur atanlar en çok nilüfer çiçeklerinin bulunduğu sazlık alanları gezip görüyor.

2400 yıllık tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle ünlü Gölyazı\'ya vatandaşların ilgisi giderek artıyor. Adada çekilen filmler ve diziler sayesinde tanınılırlığı daha da artan Gölyazı\'da Bursa\'dan ve çevre illerden gelen yerli turistler yoğunluk oluşturuyor. Yarımadanın etrafını gezmek isteyen vatandaşlar için tekne turları düzenlenirken, nilüfer çiçeklerini görmek isteyenler için de sazlık alanlara gidiliyor. Yaklaşık birbuçuk yıl önce kurulan Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi 3 tane saltanat kayığıyla gölde vatandaşlara tur hizmeti veriyor.

TURLARA VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Gölyazı\'nın tanıtımına ve turizmine katkı sağlamak amacıyla 40 kişi tarafından kurulan kooperatifin başkanı Atilla Yılmaz, \"Haftasonları Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşların yoğunluğu nedeniyle 25, hafta içi ise 10\'a yakın tur düzenliyoruz. Yaklaşık 30 dakika süren turda Gölyazı\'nın çevresini dolaşıyoruz. Çoğunluk nilüfer çiçeklerinin bulunduğu sazlık alanları da görmek istediği için sazlıklara da sefer yapıyoruz. Vatandaşlar bu turlardan çok memnun ayrılıyor\" dedi. Gölyazı\'yı gezip görmek için gelen vatandaşlar ise turlardan oldukça memnun. Arkadaşları ile birlikte adayı gezmeye gelen Tülay Ünlü, \"Benim Galyazı\'ya ikinci gelişim, ancak ilkinde tekne gezisi yapmamıştım. Hakikaten güzel bir tur oldu. Gölyazı\'nın etrafını dolaştık, nilüfer çiçeklerini gördük. Herkese tavsiye ederim\" dedi. Gölyazı\'nda tekne turu yapmak için saltanat kayığına binmek isteyenler kişi başı 10 lira ödüyor. Normal tekneleri kiralamak isteyenler ise 30 lira ödüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Gölyazı\'ndan genel planlar

-Kayıkların görüntüsü

-Vatandaşların kayığa binmesi ve kayığın adadan ayrılışı

-Kayık içinden görüntüler

-İnsanların kayık turunda etrafı izlemesi

-Gölden Gölyazı görüntüleri

-Nilüfer çiçekleri görüntüleri

-Vatandaşların nilüfer çiçeklerine bakması

-Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz Röportaj

-Kayık Turuna katılan yolcudan röportaj

-Detaylar

Süre: 4 dakika 51 Saniye Boyut: 542 MB

Haber:Mehmet İNAN/BURSA(DHA)

===========================================

Bisikletle gezgin rotası kitabı için yoldalar

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde mola veren bisikletçi Rahman Karataş ve eşi Başak Bulut, gezginlere yol haritası hazırlamak için yollara düştüklerini anlattı.

1 yıldan bu yana gezginler için 7 bölge 7 rota isimli kitap çalışmasını sürdüren Rahman Karataş ve Başak Bulut çifti, İstanbul’dan çıktıkları yolculukta Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği’nin (BANDAK) konuğu oldu. Bölgede kitap için çalışma yaptıklarını söyleyen çift, bisikletle çıktıkları yolculuk konusunda bilgi verdi. Bisikletle yolculuğun tehlikesi konusunda da uyarılardan bulunan Kataraş ve Bulut çifti, “Bisiklet yolcuğu yapanlar karayolu yerine köy yolarını tercih etsinler, Karayolları bisikletçiler için uygun değil, kamyon veya büyük araçların türbülansı bisikletleri içeri çekebiliyor. Köy yolları güvenliö dedi. Sosyal medya üzerinden gezilerini ve deneyimlerini takipçileri ile paylaşan çift, gezginlerin yol haritası olmasını düşündükleri kitap konusunda da bilgi verdi. Başak Bulut, kitap konusunda şunları kaydetti: “Bir bisiklet turunda tanıştık.Birlikte bir çok tur yaptık.Evlendik, ben kızlık soyadımı kullanıyorum. Şu an yapmak istediğimiz uzun tur bisikletçiliğine yönelik bir rehber kitap aynı zamanda bir rota kitabı hazırlamak. Türkiye tarih, doğa ve kültür konusunda çok zengin bir ülke. Kitabımız Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 güzel rota içerecek. Bunları haftalık ve aylık rotalar gibi düşünebiliriz. Marmara bölgesi çok önemli bir bölge, hem İstanbul’a yakınlığı açısında hem de bisikletle yapılacak çok şey var. Burada Kapıdağ Yarımadası ve Manyas Gölü’nü rotamıza aldık. Sonra da Kurşunlu üzerinden Mudanya’ya gideceğiz. Tamamen doğanın içinden.ö

“KÖPEKLERE EKMEK ATINö

Bisikletçileri anayollar yerine köy yollarını kullanmaları konusunda uyaran Rahman Karataş, köpekler yiyecek vererek yaklaşmaları gerektiğini söyledi. Karataş “ Köpeklere iyi davranın, hatta onlar havlayınca siz de havlama taklidi yapın. Onlara ekmek verin. Çadır kurduğunuzda ıslık çalın köpek gelsin, ona ekmek verin. Sabaha kadar sizinle kalırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kadri Civan kemençe çalıyor

-Başak Bulut

-Rahman Karataş

-Bisikletle yola çıkış

-BANDAK başkanı İbrahim Uğur Şengönül

252 Mb, 3.53 dakika

Haber:Erdem ÖZCAN/Tufan DALGIÇ/BANDIRNAMA (Balıkesir), (DHA)

===========================================

Kum heykeller sezonu açtı

Antalya\'da bu yıl 12\'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, \'Legends- Efsaneler\' temasıyla açıldı. Bir önceki yıl \'Dünya Harikaları ve Mitoloji\' temasının işlendiği festival, 12 ay ziyarete açık.

Bu yıl 12\'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali kapsamındaki Kum Heykel Müzesi ziyaretçilere açıldı. 1 Mayıs itibariyle yerli yabancı turistleri kabul etmeye başlayan festivalde sezon hedefi 150 bin ziyaretçi. Dünya üzerindeki emsallerine göre yılın 12 ayı açık olan Antalya Uluslararası Kum Heykel Festivali\'nde, 56 temada 100\'ün üzerinde kumdan heykel sergileniyor.

Antalya Lara Halk Plajı\'nda açılan festivalin direktörü Cem Karaca, yılların verdiği tecrübeyle geliştirdikleri yapım teknikleri sayesinde önceki yıllara oranla çok daha dayanıklı kum heykeller yapabildiklerini söyledi. Karaca, \"Son yıllarda yaygınlaşan, düzenlendiği bölgeye renk katan ve büyük ilgi gören kum heykel sanatı, Antalya\'da düzenlenen festivalle dünyaca ünlü kum heykel sanatçılarının katılımıyla başta turistler olmak üzere her kesimin beğenisini kazanıyor. Amacımız kış döneminde de Antalya\'ya turistik anlamda ilgi çekici ve farklı bir etkinlikle renk katmak ve turizmin 12 aya yayılması çalışmalarına katkıda bulunmak. Bu nedenle festivalimizi yıl boyunca açık tutuyoruz\" dedi.

Önceleri sadece yaz dönemlerinde açık kalan serginin kış sezonunda da ziyarete açılmasıyla bir ilke imza attıklarını aktaran Karaca, \"Elbette çok ağır hava şartları heykelleri etkileyebiliyor. Ancak bunları restore ederek eski haline getirebiliyoruz. 12 aylık açık kalış süresiyle bir dünya rekoru kırıyoruz. Benzer etkinlikler ise en fazla 6 ay sürüyor. Bunda etkinliğin düzenlendiği Lara Sahil bandının mikro ölçekteki kurak yağış iklimi büyük rol oynuyor. Yağmurlu günlerde ziyaretçilere ücretsiz şemsiye veriyoruz. Yağmur altında bile çok sayıda ziyaretçi kabul ediyoruz\" diye konuştu.

Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, kullanılan kum miktarı, alan genişliği, katılan sanatçı sayısı ve ziyaretçi oranları gibi özellikleriyle dünyanın en büyük kum heykel etkinlikleri arasında yer alıyor. Gelenekselleşen organizasyon ilk düzenlendiği 2006 yılından bu yana 1 milyonu aşkın yerli- yabancı turist ağırladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Kum heykellerden detay görüntü

- Drone görüntüleri

- Heykeltıraşların çalışmalarından görüntü

- Röp: Cem Karaca (Kum heykeller festivali koordinatörü)

- Ziyaretcilerden görüntü

- Gece drone görüntüsü

433 MB /// 03.36\" (HD)

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

===========================================

Edirne\'de, \'Tavşanlı park\' çocukların ilgisini çekiyor

Edirne\'nin Keşan ilçesinde \'Tavşanlı park\' olarak da bilinen Rasim Ergene Parkı\'nda bulunan evcil tavşanlar, özellikle çocukların büyük ilgisini çekiyor.

Keşan\'da, Aşağı Zaferiye Mahallesi\'nde bulunan ve \'Tavşanlı park\' olarak da bilinen Rasim Ergene Parkı\'nda özel olarak hazırlanan kafeste bakılan yaklaşık 60 evcil tavşan, çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Parkta ayrıca güvercin, tavuk, horoz, kedi ve köpek gibi hayvanlar da bulunuyor. Aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar, evcil tavşanlarla yakından ilgilenerek, onları besleme imkanı buluyor. Park işletmecisi Cüneyt Serçeler, 14 yıldır parkta tavşan beslediğini belirterek, \"2004 senesinden bu yana 14 yıldır parkımızı güzelleştirerek, tavşanlarımıza bakıyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz. Keşan\'da bir tür minyatür hayvan bahçesi kurmaya çalıştık. Parkta ayrıca güvercin, tavuk, horoz, kedi ve köpek gibi hayvanlar da var. İnsanlar hayvanları gördükçe keyifleniyor. Bizde bu durumdan keyif alıyoruz. Tavşanlarımız, çocukların ilgisini çok çekiyor. Herkes apartmanlarda yaşadığı için böyle bir ortam bulamıyorlar. İnsanlar keyif alıyor. Çocuklar çok seviyorlar. Hayvanı sevmek demek, insanı daha çok sevmek demek\" dedi. Vatandaşlarda özellikle çocukları için bu parkı tercih ettiklerini belirterek, doğaya ve hayvanlara olan özlemlerini giderdiklerini kaydetti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kafes içerisindeki evcil tavşanlar

-Parka gelen vatandaşlar

-Parktaki diğer hayvanlar

-Çocukların tavşanları beslemesi

-Çocukların tavşanları izlemesi

-Salıncakta sallanan çocuklar

-Park işletmecisi Cüneyt Serçeler röportaj

(SÜRE: 03.52 - BOYUT: 432 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

============================================

Finike\'de Buray\'lı mezuniyet coşkusu

Antalya\'nın Finike ilçesinde ortaokul ve liseyi bitiren öğrencilere yönelik düzenlenen toplu mezuniyet şöleninde pop müzik şarkıcısı Buray konser verdi.

Finike Belediyesi ortaokul ve liseyi bitiren öğrencilere 100\'üncü Yıl Stadyumu\'nda toplu mezuniyet şöleni düzenledi. Yaklaşık bin öğrencinin kep fırlattığı gecede şarkıcı Buray konser verdi. Konser öncesinde sahneye çıkarak gençleri tebrik eden Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Buray\'a teşekkür plaketi ve çiçek hediye ederken, konseri dinlemeye gelen gençler ve Buray ile özçekim yaptı. İkincisini düzenledikleri toplu mezuniyet şölenini geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Başkan Kaan Osman Sarıoğlu, program öncesi gençler arasında anket yaptıklarını ve pop şarkıcısı Buray\'a yüzde 90 oranında talep olduğunu söyledi. Program Buray\'ın konseriyle devam etti. Gençler Buray\'ın sevilen parçalarıyla eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Mezuniyet şöleninden detaylar

112 MB /// 03.05\"

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE, (DHA)

=============================================

Serik\'te Aleyna Tilki konseri

Antalya\'nın Serik ilçesindeki The Land of Legends Theme Park\'ta şarkıcı Aleyna Tilki konser verdi.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends Theme Park\'ta 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Aleyna Tilki konseri düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği açık hava konserinde sahneye çıkan Aleyna Tilki, Galatasaray\'ın şampiyonluğunu kutladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Aleyna Tilki, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konseri Kemer\'de bu yıl 12\'ncisi düzenlenen Miss Aura İnternational Güzellik Yarışması\'na katılan 28 ülkenin güzelleri de izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Aleyne Tilki konseri

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)