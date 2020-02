DHA YURT BÜLTENİ-3

DEAŞ\'ın füzecisi, Adana\'da atık toplarken yakalandı

Suriye\'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ için 1,5 yıl boyunca füze başlığı yaptığı öne sürülen Muhammet El Muhammet Ali (41), Adana\'da atık kağıt toplarken yakalanıp, tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye\'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ\'a 1,5 yıl füze başlığı yaparak destek verdiği ileri sürülen \'Ebu Salah\' kod adlı Muhammet El Muhammet Ali\'nin Adana\'da olduğu ihbarını aldı. Yapılan araştırmada, Muhammet El Muhammet Ali\'nin kağıt ve plastik atık toplayarak geçimini sağladığı saptandı. Ali, düzenlenen operasyonla kent merkezinde atık kağıt toplarken gözaltına alındı. Emniyette götürülen Muhammet El Muhammet Ali, ifadesinde, \"Asıl mesleğim tornacılıktır. Suriye\'de yaşadığım şehri DEAŞ ele geçirince, bütün herkesi bir alanda toplayıp mesleğimizi sordular. Ben de tornacılık yaptığımı söyleyince, füze başlığı yapmamı istediler. İlk başta kabul etmedim, bunun üzerine başıma silah dayadılar. Daha sonra havaya ateş açınca korkup kabul ettim. 1,5 yıl boyunca 60\'a yakın füze başlığı yaptım. Namaz kılmayı bilmiyordum, bana öğrettiler. Sakal uzatmayan, dar pantolon giyeni kafir diye öldürmeye başladıkları anda, kaçak yollarla önce Kilis\'e, oradan da Adana\'ya geldim\" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet El Muhammet Ali, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Sakarya\'da haklarında hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı

Sakarya\'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı. 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışma kapsamında haklarında yağma, cinsel saldırı, hırsızlık, hürriyetten yoksun kılma, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçundan 16 yıl hapis cezası olan Y.Y., yağma suçundan 15 yıl hapis cezası olan M.K.G., dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası olan D.D., cinsel saldırı suçundan 5 yıl hapis cezası olan K.B., hırsızlık suçlarından 5 yıl hapis cezası olan S.K., 4 yıl 7 ay hapis cezası olan S.D, 1 yıl hapis cezası olan Ç.Ö., yaralama suçundan 2 yıl hapis cezası olan F.G., hakaret suçundan 1 yıl hapis cezası olan S.Ö., sahtecilik suçundan 1 yıl hapis cezası olan İ.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce çalıştığı baz istasyonlarını işçi kıyafeti giyip soymuş

Konya\'da daha önce çalıştığı 8 baz istasyonunun bin lira değerindeki akülerini, eski işçi kıyafetlerini giyerek çalan Bünyamin Yavuz (32) tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son bir yıl içerisinde kent merkezinde bulunan baz istasyonlarındaki akü hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgede güvenlik kamerası incelemesi yapan ve vatandaşların bigilisine başvuran polis, bordo renkli bir otomobilin olay yerinde dolaştığını tespit etti. Yaklaşık 500 işyerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis, otomobilin plakasını belirledi. Otomobilin daha önce baz istasyonlarında işçi olarak çalışan Bünyamin Yavuz\'a ait olduğunu belirledi. Bünyamin Yavuz yapılan operasyonla yakalandı. 8 farklı baz istasyonundan hırsızlık yaptığı tespit edilen Yavuz\'un, tanesini bin lira olan aküleri ucuz fiyatına sattığı öğrenildi. Polisteki ifadesinde ekonomik sıkıntılar yaşadığını, ev kirasını ve kredi kartı borcunu ödeyemediğini için aküleri çaldığını ileri süren Bünyamin Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şarampole yuvarlanan kamyondan atlayan muhtar öldü

Gümüşhane\'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon virajı alamayıp yol kenarındaki bariyerleri de aşarak şarampole yuvarlandı. Kaza esnasında atladığı kamyonun tekerleri arasına sıkışan muhtar İsmail Hakkı Çağlayan (46) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde merkeze bağlı İkisu mevkiinde meydana geldi. Kadir Güner yönetimindeki 61 K 0904 plakalı tomruk yüklü kamyon seyir halindeyken kontrolünden çıktı, virajı alamayarak 30 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada Kamyonda bulunan sürücü Güner ile oğulları Recep ve Tuncer Güner yaralanırken, Torul ilçesi Cebeli Köyü Muhtarı İsmail Hakkı Çağlayan (46) da araçtan atladı. Çağlayan, dik yamaçta atladığı yöne doğru yönelen kamyonun arka tekerleri arasına sıkışarak ezildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yaşamını kaybettiği belirlenen Çağlayan’ın cesedi itfaiye ve Jandarma ekiplerin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Azmin, alkışlanacak başarısı: 39 yaşında üç üniversite bitirdi

Bursa’da, 2 çocuk annesi Özen Dağdeviren, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra gördüğü bir yıllık stajın ardından 39 yaşında cübbe giydi, ruhsatnamesini alarak, avukatlık mesleğine başladı. Özen Dağdeviren\'e ruhsatnamesini hakim olan eşi verdi.

Bursa Barosu tarafından merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi\'ndeki Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Avukat Özgür Aksoy Konferans Salonu’nda düzenlenen törende, stajlarını başarıyla tamamlayan 9 avukat, yemin edip, cübbe giyerek ruhsatnamelerini aldı. Bursa 5’inci Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Levent Dağdeviren’in eşi Özen Dağdeviren de törende cübbe giydi. Eşine avukatlık ruhsatnamesini veren hakim Levent Dağdeviren, “Eşim, azmederek neler yapılabileceğini gösterdi. İki çocuğumuza rağmen yılmadan, usanmadan çalışıp başarıya ulaştı, kendisini tedbir ediyorum. Özen, üç üniversite bitirdi. Mutfakta yemek yaparken, çocuklarımızı ayağında sallayarak uyuturken ders çalışıyordu. Bende izinlerimi onun sınav günlerine göre ayarlıyordum\" dedi. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü\'nden mezun olduktan sonra iki yıllık Adalet Meslek Yüksek Okulu\'nu bitirip Türkiye 450’ncisi olan, dikey geçişle Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne geçen Özen Dağdeviren, “İki çocuğum olmasına rağmen, eşimin desteği ve azimle çalışarak hukuk fakültesini bitirdim. Ardından bir yıllık avukatlık stajımı tamamladım. Cübbemi giyip, ruhsatnamemi aldım. Şimdi savunmaya geçtim. Kutsal olan avukatlık mesleğimi sürdüreceğimö dedi. Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun’un çeşitli hediyeler verdiği törende, staj dönemlerini başarıyla tamamlayan avukatlar Özen Dağdeviren, Merve Babaoğlan, Furkan Gerikalmaz, Serkan Çelik, Ayça Erdağı, OzanTuncel, Fahriye Seçil Yumuşakkaya, Abdussamet Kahraman ve Meltem Canbolat, yemin ederek, cübbe giyih, ruhsatlarını teslim aldı.

Dünya turuna çıkan turistlerin Efes\'te klasik müzik keyfi

Dünya turu kapsamında Aydın\'ın Kuşadası Limanı\'na demirleyen \'Azamara Journey\' isimli kruvaziyer gemisiyle gelen büyük bölümü İngiliz ve ABD\'li turistler, gündüz ören yerlerini ve Kuşadası çarşılarını gezerken, akşam ise İzmir\'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti\'nde klasik müzik dinletisi keyfi yaşadı.

Bu yıl Türkiye limanlarına gelinmeyeceğini duyuran Royal Caribbean Cruise firmasının en lüks gemileri arasında yer alan \'Azamara Journey\', dün (salı) sabah saatlerinde Kuşadası Limanı\'na yanaştı. Kruvaziyer gemisinin, 60 liman, 29 ülkeyi kapsayan 102 günlük dünya turu sırasıda Kuşadası\'na geldiği belirtildi. Yolcuların 100- 120 bin dolar ödediği, 191 metre uzunluğundaki, dünyadaki ultra lüks gemiler arasında yer alan Azamara Journey\'den inen, büyük bölümü İngiliz ile ABD\'li 850 yolcu, gündüz örenyerleri ve Kuşadası çarşılarında gezdikten sonra akşam ise İzmir\'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti\'ndeki klasik müzik konserini izledi. Otobüslerle Antik Kent\'e taşınan turistler burada kapıda karşılanıp, çiçekli taç takılarak içeri alındı. Konserin yapılacağı Antik Tiyatro\'nun bulunduğu bölüme geçen turistler, kapıda Roma Dönemi nöbetçi kostümü giyen görevlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Turistler daha sonra İzmir Devlet Senfoni Orkestrası bünyesindeki İzmir Oda Orkestrası tarafından tarihi mekanda verilen ve 2 saat süren klasik müzik dinletisinin keyfini yaşadı. Kruvaziyer gemilerin rotalarını tekrar Türkiye\'ye çevirmeye başladığına belirten bir turizm şirketinin yönetim kurulu üyesi Leyla Servet Öner, \"Bugün gerçekten çok sevindirici bir gün oldu. \'Azamara Journey\' adlı gemi bugün Kuşadası Limanı\'ndaydı. Yolcuların hemen hemen tümü Efes Odeonda Klasik Müzik dinlemekteler. Tabii ki bunlar bizi çok mutlu eden olaylar. Bunun devamını diliyoruz. Daha çok turist gelmesini diliyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biz 2019 yılından da çok ümitliyiz. Barış ve güvenin olduğu bir Türkiye\'de eminim sefer sayıları artacaktır. Çünkü Türkiye gerçekten vazgeçilmez bir destinasyon ama tabii ki barış ve güven her şeyin önünde geliyor. Dolayısıyla bunlar olduğu müddetçe gemilerin rotalarını Türkiye\'ye çevirmesi an meselesi. Türkiye\'yi, Kuşadası\'nı, Türk insanını, Türk yemeklerini, Efes\'iı, Meryemana\'yı, İsabey Camisi\'ni çok sevmişler. Yolculardan bazıları bugün kırsal, bazıları tarihi alanlar, bazıları da dini noktalardaydı. Hepsi gerçekten burada kendilerine ait bir şey buldu. Yolculardan, \'Türkiye hakkında böyle düşünmüyorduk. Şu an algımız tamamen değişti. İyi ki Türkiye\'ye gelmişiz\' diyenlerle de karşılaştık\" dedi.

Polisten, Fettah Can konserinde evlenme teklifi

Aksaray\'da bir parkın açılışına katılan sanatçı Fettah Can\'ın konserinde sahneye çıkan polis memuru Burak Kaya, sevgilisi meslektaşı Cevahir Ünal\'a evlenme teklifi etti. Ünal\'ın \'evet\' cevabıyla çift dans etti.

Aksaray Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı, sanatçı Fettah Can\'ın konseriyle açıldı. Konser sırasında Aksaray Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi\'nde görevli polis memuru Burak Kaya, Muhabere Şubesinde çalışan meslektaşı olan sevgilisi Cevahir Ünal ile birlikte sahneye çıktı. Ardından diz çöküp sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Ünal da \'evet\' cevabını verdi. Bunun üzerine çift Fettah Can\'ın, şarkısı eşliğinde dans etti.

