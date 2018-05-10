DHA YURT BÜLTENİ-3

1 - İZMİR\'DE, 96 KİŞİYE YÖNELİK FETÖ OPERASYONU

İZMİR\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 96 kişiden 65\'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Aralarında açığa alınan 91 muvazzaf askerin de bulunduğu 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Devam eden operasyonda, 65 kişi gözaltına alındı.

İZMİR/DHA

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2 - SAĞLIKÇI ÜÇÜZ KIZ KARDEŞLERİN DİPLOMA SEVİNCİ

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı. Törende, bölümün 21 yaşındaki üçüz öğrencileri Eda, Seda ve Gülsüm Beda Erdoğan da mezuniyet belgelerini aldı. MAKÜ Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri için üniversitenin konferans ve sergi salonunda mezuniyet ve mesleki yemin töreni düzenlendi. Törene, Dekan Prof. Dr. Özcan Özgel, Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Kuş, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Canan Demir Barutcu, Fakülte Sekreteri Erhan Demirci, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Tören öncesi Aziziye köyünde oturan Havva ve Hasan Koçak çifti sahneye çıkarak yazdıkları şiirleri yöresel şiveyle okudu. Törenin açılış konuşmasını yapan Bölüm Başkanı Murat Kuş, bölümün adından da anlaşılacağı üzere hem arama kurtarma, iz sürme faaliyeti yapabilecek hem ekstrem şartlarda acil tıp hizmeti sunabilecek hem de yönetsel özelliklere sahip öğrenciler yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Murat Kuş\'un konuşmasının ardından Prof. Dr. Özcan Özgel ve akademisyenler tarafından 120 öğrenciye mezuniyet belgeleri verdi. Daha sonra hep birlikte meslek yemini eden öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

ÜÇÜZLER MEZUN OLDU

Mezuniyet belgesi almaya hak kazanan 120 öğrenci arasında en dikkati çekenler ise Eda, Seda ve Gülsüm Beda Erdoğan adlı üçüzler oldu. Burdur- Bucak Devlet Hastanesi\'nde hemşire olarak görev yapan Eda ile Burdur- Tefenni ilçesinde acil tıp teknikeri olarak çalışan Seda ve Beda Erdoğan da mezuniyet sevinci yaşadı. Antalya Serikli olduklarını kaydeden Eda, Seda ve Beda kardeşler, \"Çalışarak okuduk. 4 yıllık süreç boyunca desteklerini esirgemeyen ailemize teşekkür ediyoruz\" dedi.

Annesi ve babasına teşekkür eden Eda Erdoğan, \"Bir değil, iki değil, üç evlat mezun ettiler. Hem çalıştık hem okuduk. Zordu ama başardık\" diye konuştu. Seda Erdoğan, \"Ailemiz bizim için çok çabaladı. Onlara çok minnettarım\" dedi. Gülsüm Beda Erdoğan da \"Öncelikle kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. 4 yılda bütün zorlukları birlikte aştık. Aileme çok teşekkür ediyorum, onlar olmasaydı yapamazdık\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Salondan detay

- Murat Kuş\'un konuşması

- Havva Koçak\'ın şiir okuması

- Mezuniyet Belgelerinin verilmesi

- Mesleki yemin edilmesi

- Üçüzler

- Üçüzlerle röp

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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3 - CEZAEVİ SATIŞ MAĞAZASI AÇILDI

BURDUR E Tipi Kapalı- Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nun teşhir ve satış mağazası hizmete açıldı.

Mağazanın açılış törenine Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Cezaevi Savcısı Atilla Boztoprak, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ali Başekin ile cezaevi çalışanları katıldı. Cezaevi Müdürü Ali Başekin, \"Hükümlü ve tutuklulara bir meslek öğretmek, bu suretle üretilen ekonomik değerleri pazarlamak için Kapalı ve Açık Cezaevi Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan tesis ve atölyelerde üretimi yapılan ürünlerin sergileneceği satış mağazamızın açılışı hayırlara vesile olsun. Yıllardır atıl olan teşhir ve satış mağazamız, tutuklu ve hükümlülerin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak, alın teriyle para kazanmalarına vesile olacağı düşünülmektedir\" dedi. Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı da \"Toplumumuzda hükümlü ve tutuklu dediğimizde demir parmaklıkların arkasına kapatılmış hiç bir şey yapmadan ceza çeken insanlar anlaşılıyor. Bu tamamen doğru değil. Ceza İnfaz Kurumu\'nda da olsa hayat devam ediyor. Oradakiler de bizim toplumumuzun bir parçası ve çoğunluğu bir süre kaldıktan sonra yeniden aramıza dönüyor. Bu insanların orada da hayatını anlamlı bir şekilde sürdürmesi ve tahliye olduğunda da hayata yeniden tutunabilmesi, toplumun saygın birer bireyi olabilmeleri için bu tarz faaliyetlere ihtiyacımız var. Bunun için Ceza İnfaz Kurumlarımızda meslek edindirme kurslarında eğitimler veriliyor. Oralarda üretilen ürünlerin de teşhir edilmesi, satılması hükümlü ve tutukluları da cesaretlendiriyor. Bu onların hem bir miktar gelir edinmelerini, hem de rehabilite edilmeleri açısından da çok önemli katkı sunuyor\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Burdur ve çeşitli cezaevlerinin iş yurtlarında yapılan el ürünlerinin satışa sunulduğu mağazanın açılışı yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Mağaza dış görünüş

-Ali Başekin konuşması

-Mağazadan detay

-Mehmet Nadir Yağcı konuşması

-Kurdele kesilmesi

-Mağazayı gezmeleri

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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4 - ÜNİVERSİTELERİNİ TANITMAK İÇİN TARİHİ SARAYDA TÜRKÜ SÖYLEDİLER

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesindeki Ahmedi Hani Meslek Yüksek Okulu\'nun 30 kişilik öğrenci korosu, İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret eden misafirlere, yöresel türküler ile üniversitelerini tanıttı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı, Ahmedi Hani Meslek Yüksek Okulu aşçılık, halıcılık, turizm animasyonu, dış ticaret programı bölümleri öğrencilerinden oluşan koro, üniversitelerini tanıtmak için tarihi İshak Paşa Sarayı’nda sahne aldı. İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğetmenliği Bölümü öğretim görevlileri çaldı, 30 kişilik öğrenci korosu söyledi. Yöresel türkülerin seslendirildiği konserde, İshak Paşa Sarayı’nı gruplar halinde ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler halay çekti. Ahmedi Hani Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Salih Geçit, \"Amacımız İshak Paşa Sarayı’nı ziyarete gelenlere, hem üniversitemizi, hem de ilçemizi tanıtma\" dedi.

İshak Paşa Sarayı’nda ziyaretçilere gönüllü rehberlik hizmeti veren Salih Ergül ise, konserin ziyaretçiler açısından anlamlı olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öğrenci korosu detaylı

-Öğrenci korosu genel

-Ziyaretçiler halay çekerken

-Ziyaretçilerin genel görüntüsü

-Doç. Dr. Salih Geçit röp

-İshak Paşa Sarayı’nın genel görüntüsü

-Gönüllü Turizm Rehberi Salih Ergül röp.

Haber-Kamera: Sedat BUDAK/ DOĞUBAYAZIT, (Ağrı), (DHA)

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5 - ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ ANNELER VE BABALAR GÜNÜ ERKENDEN KUTLADI

Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Okulu konferans salonundaki kutlama etkinliğine Okul Müdürü Özlem Karpuz, müdür yardımcıları, öğretmenler ve veliler katıldı. Etkinlik Uygulama Anaokulu öğrencilerinin işaret diliyle söyledikleri İstiklâl Marşı ile başladı. Anaokulu öğretmeni Abide Aydın, anne ve babaların haklarının asla ödenemeyeceğini söyledi. Aydın, \"Evlatlarının arkasında olan anne ve babalarımız en sıkıntılı anında bile bir sihirli güç gibi ortaya çıkarak sıkıntılarımızı gideriverir\" dedi.

Minik öğrenciler daha sonra yıl boyunca öğrendiklerini ailelerine sundu, işaret diliyle şarkılar söyledi ve şiirler okudu. Katılan velilere üzerlerinde çocuklarıyla fotoğrafları bulunan mutfak önlükleri hediye edildi. Okul Müdürü Özlem Karpuz öğrencilere mezuniyet belgelerini de verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılımcılar

- İşaret diliyle İstiklâl Marşı

- Adile Aydın\'ın konuşması

- Öğrencilerin sunumları

- Detay

- Diploma verilmesi

- Kep atmaları

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)



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6 - GECE KULÜBÜNÜ SOYDU, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

ADANA\'da, kapı kilidini kırarak girdiği gece kulübünden orgu ve içinde 4 bin lira bulunan bahşiş kutusunu çalan Murat Sert (21) yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarın\'da bulunan gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ş.\'ye ait gece kulübünün kilidini kırarak içeri giren Murat Sert, 14 bin lira değerindeki org ve içinde 4 bin lira bulunan bahşiş kutusunu çaldı. Sabah iş yerine gelen Hasan Ş. soyulduğunu fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Murat Sert\'in çaldığı org ile cadde ve sokaklarda yürümesi güvenlik kameralarına yansıdı. Kısa sürede yakalanan zanlı, görüntülerdeki kişinin kendiri olduğunu kabul etti. Murat Sert işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının emniyetten çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Emniyet müdürlüğünden görüntüler

(Güvenlik Kamerası)

- Zanlının elinde org ile sokaklarda görüntüsü

SÜRE: 45\" BOYUT:46 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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7 - BİR AVUÇ PATATES İÇİN

ADANA\'da markette kilosu 3 liraya kadar yükselen patatesin hasat edildiği tarlalara akın eden yoksul vatandaşlar, başak yapmak (atık toplamak) için saatlerde tarlada çalıştı.Bir ay önce başlayan patates hasadı dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürdü. Ürünlerin hasat edilmesinin ardından, traktörle tarla sürülürken toprak altında kalan patatesler de gün yüzüne çıktı. Özellikle kadınların çocuklarıyla birlikte akın ettiği tarladan toplanan patatesler, kimilerinin evinde yemek oldu, kimileri satıp gelir elde etti. Gün boyunca 5-10 kilo patates toplayan vatandaşlar, \"Artık patatese de güç yetmiyor\" dedi.

Patates tarlası sahibi ise Mehmet Benek ise, \" Dar gelirli vatandaşlarımızın kalan patatesleri toplamalarına izin veriyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Patates toplayan kadınlar

- Tarladaki traktörün görüntüsü

- Toprağın içindeki patatesten detaylar

- Patates tarlası sahibi Mehmet Benek\'in konuşması

- Patates toplayan çocuklardan görüntü

- Çuval taşıyan çocuk

- Tarladan detay

- Kamyona konulmuş çuvallar

SÜRE:02\'27\" BOYUT:150 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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8- HİNTLİ İŞADAMINDAN OĞLU İÇİN BODRUM\'DA MİLYON DOLARLIK DÜĞÜN

HİNDİSTAN\'ın en zengin ve ünlü aileleri, ünlü gayrimenkul şirketi M3M Group\'un Başkanı ve Jr. Trump\'ın ortağı Basant Bansal, oğlunun düğünü için Muğla\'nın Bodrum ilçesine geldi. Basal ve Aggarwal ailelerinin ve davetlilerin otele gelişiyle, 4 gün 4 gece sürecek düğün başladı. Hindistan\'ın en ünlü işadamlarından, M3M Group\'un Başkanı ve Donald Jr Trump\'ın ortağı Basant Bansal, Divya Aggarwal ile dünya evine girecek oğlu Piyush Bansal\'ın düğünü için Bodrum\'u seçti. Bansal ve Aggarwal aileleri, Hintli davetlilerle birlikte dün (çarşamba) öğleden sonra Bodrum\'un Torba Mahallesi\'ndeki otele geldi. Aile düğün için Bodrum\'da yanyana bulunan 2 delüks oteli kapattı. Oteller ise Hollanda\'dan getirilen çiçeklerle süslendi. 400 kişiden oluşan davetliler, Yeni Delhi\'den Bodrum\'a 3 uçak ve 15 özel jet ile geldi. Öğleden sonra otele giriş yapan davetliler, müzik eşliğinde dansçılar tarafından gül yaprakları ile karşılandı. Dansçıların hareketli performansına davetliler de karşılık verdi, birlikte dans ederek bol bol fotoğraf çektirildi. 4 gün 4 gece düğün yapacak olan Divya Aggarwal ve Piyush Bansal için 2 ayda hazılanan düğün, Bollywood yıldızlarının da yer aldığı \"Hoşgeldiniz\" kokteyliyle sürdü, ardından akşam yemeği yendi.

Bugün ise gelin ve damadın katılımıyla, tüm davetlilerin Hint müzikleri eşliğinde dans ettiği Sangeet töreni gerçekleşecek. Yarın (cumartesi) saat 11.00\'den itibaren ise Hint kınası etkinliği yapılarak kına yakılacak. Kına etkinliğinin akşam bölümünde davetliler, Avrupa\'nın ilk ve tek yüzer diskosuyla denize açılarak sabaha kadar eğlenecek. 12 Mayıs\'ta ise Hint düğünlerinin ritüelleri gerçekleştirilecek. Divya Aggarwal ve Piyush Bansal geleneksel Hint düğünü ile dünya evine girmesiyle seremoni tamamlanacak.

HİNDİSTAN\'IN EN ÖNEMLİ 10 AİLESİ OTELDE

Otelin CEO\'su Geylan Dursunoğlu, Bodrum ve Türkiye turizmi adına önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çekerek, \"Hindistan\'ın en önemli 10 ailesi ve onların değerli 400 misafiri oğullarının düğünlerini yapmak için bir araya geldiler. Bu organizasyon 2 ay öncesinden hazırlandı. 2 aydır sürekli toplantılar yapılıyor, organizasyon şirketleri ile bir araya gelerek görüşmeler yaptık ve çiftin bütün isteklerini yerine getirdik. 9-13 Mayıs\'ta 4 gün 4 gece gönüllerince eğlenecekler, düğün yapacaklar. Türkiye son zamanlarda hepimizin bildiği gibi Hint düğünleri konusunda en gözde ülkelerden biri oldu. Davetliler ve aile, özel kiralanmış 3 uçak ve 15\'e yakın özel jet ile geldi. Transferler için 60 araç kiralandı. Çok büyük bir organizasyon. Bodrum ve Türkiye ekonomisine de çok büyük katkı. 550 personel çalışıyor otelde. 4 günlüğüne dışarıdan 250 personel daha aldık. Türkiye\'nin her yerindeki turizm okulunda okuyan gençleri çağırarak, eleman desteği aldık. Umarız, çiftin hayal ettiği gibi bir düğün olur\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Karşılama töreninden görüntü

- Otelden görüntü

- Çiftin otele gelişi

- Karşılamalar ve dans gösterileri

- Otelin CEO\'su Geylan Dursunoğlu ile röp.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)



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9 - HÜKÜMLÜLER SAHİLDE TEMİZLİK YAPTI

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülükler, sahilde çevre temizliği yaptı.

Ceza İnfaz Kurumlarından denetimli serbestlik şartıyla tahliye olan hükümlüler kamu yararına çalışma kapsamında Kumluca sahilinde çevre temizliği yaptı. Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de destek olduğu çalışmalara Kaymakam Hakkı Uzun, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, Elmalı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Aytaç Şener, Elmalı Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Ceylan, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya, Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan da katıldı.

Aytaç Şener, \"Denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerle beraber, infaz şekli olduğu için burada bir temizlik yapma çalışmasına karar verdik. Bireyleri bilinçlendirme noktasında önemli adımlar atacağız\" dedi.

Hakan Ceylan, \"52 denetimli serbestlik hükümlüsü arkadaşlarımızla beraber topluma, gençlere, insanlara örnek olmak için burada sahil temizliği programı düzenlemiş bulunmaktayız\" diye konuştu.

İsmail Kaya da \"Kumluca kaplumbağa yuvalama bölgesinde bulunmaktayız. Ceza İnfaz Kurumuyla birlikte buradaki kader mahkumu arkadaşların sivil topluma hazırlanması yönünde, ayrıca doğal çevre temizliğine dikkati çekmek anlamında ve farkındalık yaratmak için böyle bir organizasyon düzenledik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Hükümlülerin alan gelip imza vermesi

Denetimli Serbestlik Yeleklerinin dağıtılması

Protokolün alana gelmesi

Hep birlikte temizlik

Röp: Elmalı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Aytaç Şener

Röp: Elmalı Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Ceylan .

Röp: Antalya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA)

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10- ŞİRAN PERSONELLE VEDALAŞTI

AĞRI\'ya atanan Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, personelle vedalaştı.

Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü görevini 2016 yılı aralık ayından bu yana sürdüren Ömer Faruk Şiran, geçen hafta Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne atandı. Burdur Gençlik Merkezi\'ndeki programda personelle vedalaşan Şiran, \"Biz devlet adamıyız. Devletimiz bize nerede görev verirse orada görev yaparız. Allah\'a hamdolsun Burdur\'da kısa sürede sizlerle birlikte güzel işler yaptık. Burdur ilinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nün varlığını fazlasıyla hissettirdik, güzel işler yaptık. Kimseye adaletsizlik yapmadım. Kimseyle kişisel uğraşım olmadı. Tek söylediğim \'arkadaşlar çalışalım, devletten aldığımız maaşın hakkını verelim, çoluk çocuğumuzun rızkını helalinden götürelim\' oldu\" dedi.

Duygusal anların yaşandığı vedalaşma töreninde Ömer Faruk Şiran personelle tek tek vedalaşarak, helallik diledi.

Görüntü Dökümü

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-Vedalaşma törenine katılanlar

-Ömer Faruk Şiran\'ın konuşması

-Vedalaşan personel

-Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

