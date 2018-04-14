DHA YURT BÜLTENİ-3 

İncirlik Üssü\'nde sessizlik hakim

ADANA\'nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü\'nde ABD öncülüğündeki güçlerin Suriye\'yi vurduğu dakikalarda herhangi bir hareketlilik gözlenmedi.

ABD- Türk Ortak Savunma tesisi olan İncirlik Üssü\'nde sessizlik hakim. Suriye ve Irak\'taki DEAŞ\'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar\'ın uçakları ile Türk Hava Kuvvetleri\'nin İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı\'nın konuşlu olduğu İncirlik\'te, ABD, İngiltere ve Fransa\'nın Suriye operasyonu yaptığı sırada herhangi bir hareketlilik gözlenmedi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü İncirlik\'te operasyon saatlerinde rutin uçuş da gözlenmedi.

Görüntü Dökümü

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- İncirlik Üssü\'nden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yusuf BAŞTUĞ-Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)

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İzmir\'deki DEAŞ operasyohnunda 8 gözaltı

İZMİR\'de, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat ve Özel Harekat şube ekiplerinin de katılımıyla, İzmir il merkezi ve Bergama ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gözaltına alınan 8 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütünü simgeleyen materyaller ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildiği öğrenildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şüphelilerin emniyete götürülmesinden görüntü

- Sağlık kontrollerine götürülmesinden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: / İZMİR, (DHA)

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Ambulanssız sevke soruşturma izni yok

ZONGULDAK Valiliği İl İdare Kurulu, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nin nöbetçi doktoru A.Ö. tarafından muayene edildikten sonra doğumun başladığı söylenerek başka bir hastaneye ambulans tahsis edilmeden sevk edilen ve ameliyatla alınan 25 haftalık bebeği 7 gün sonra ölen Emel Berber\'in (23) Cumhuriyet Savcılığı\'na şikayeti üzerine başlattığı inceleme sonucunda soruşturma izni vermedi. Karara tepki gösteren Berber çifti, Ankara Bölge İdare Mahkemesi\'ne itiraz etti.

Geçen 18 Aralık\'ta meydana gelen olayda 6 aylık hamile Emel Berber, evinde rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi\'ne götürüldü. Emel Berber\'i muayene eden nöbetçi doktor A.Ö., iddiaya göre erken doğum olabileceğini söyleyerek hastaneye yatışını yapacağını söyledi. Doktor A.Ö., bir süre sonra ise Emel Berber\'i başka bir hastaneye sevk etmeye karar verdi. Doğumu başlayan Emel Berber, ambulans tahsis edilmeden kendi araçlarıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi. Acil ameliyata alınan genç kadının dünyaya gelen erkek bebeği \'Barış Ada\' 7 gün sonra hayatını kaybetti. Emel ve Aykut Berber çifti, bebeklerini Çaycuma ilçesine bağlı Yazıbaşı köyünde toprağa verdi.

VALİ SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Berber ailesi, bebeklerinin ölümüyle ilgili acil serviste nöbetçi doktor A.Ö.\'nün ihmali olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Emel Berber, doktorun ambulans tahsis edemeyeceklerini, kendi araçları veya taksi ile sevk edeceği hastaneye gitmesini söylediğini ileri sürdü. Savcılığın soruşturma izni istediği Zonguldak Valiliği İl İdare Kurulu, olayla ilgili inceleme raporu hazırladı. Raporda yer verilen bilirkişi, doktorun tıp kurallarına uygun olarak hastayı muayene ettiğini ve sevkini gerçekleştirdiğini belirtti. Raporda, doğumun başladığı ifade edilmesine rağmen hastanın ambulansız sevk edilmesi konusuna ise değinilmedi. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, yapılan inceleme sonucunda doktor A.Ö. hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verdi. Berber çifti, karara tepki göstererek Ankara Bölge İdare Mahkemesi\'ne itirazda bulundu.

ANNE EMEL BERBER KARARA TEPKİLİ

Acılı anne Emel Berber, BEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin hazırladığı ön tanı raporunda kanaması olan hastanın ambulanssız sevk edilmesinin, \'Erken doğum yapabileceği söylenerek yeni doğan bakım ünitesinde yer sorgulanmadan ayaktan sevk ile yönlendirilmiş\' cümlesiyle belirtildiğini söyledi. Doktor A.Ö.\'nün kendisiyle ilgilenmediğini, araçlarının olmadığını söyleyince \'o zaman taksi çağırın\' dediğini söyleyen Emel Berber, şöyle dedi: \"Eşim o zaman işteydi ve uzaktaydı. Eşim bir şekilde geldi. Aradan vakitte geçti. Sevk edildiğimiz hastaneye kendi imkanlarımızla gittik ve doğum yaptım. Bebeğim hayatını kaybetti. Biz suç duyurusunda bulunduk. Gelen raporda doktorun yaptığı muayenenin doğru olduğu yazıyor. Ancak ambulanssız sevk konusunda bir şey yazmıyor.Valilikte soruşturma izni vermedi. Üstünü kapattılar olayın. Başlayan bir doğum var ve kendi aracımızla hastaneye sevk ediliyoruz. Ben bu doktorun yaptığı muayeneyi kabul etmiyorum. Doktor ambulans tahsis etmesi durumunda hastaneye geç kalacağımızı söylemiş. Benim eşim işten gelmesi ve tıp fakültesine gitmem yine zaman kaybı oldu. Maden beni düşünüyordu o zaman hastane kurum aracını tahsis etseydi hastaneye acil gönderseydi. Belki yine oğlum yaşamayacaktı ama sonuçta en azından \'bizim için mücadele etmiş\' diyecektim. Kesinlikle doktor ihmali olduğunu düşünüyorum\"

\'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK\'

Baba Aykut Berber ise haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi. Başka ailelerin mağdur olmaması için mücadele edeceğini ifade eden Aykut Berber, \"Benim işten çıkıp hastaneye ulaşmam yarım saati buldu. Yarım saatte bir ambulans gelemez mi hastaneye? Sağlık Bakanlığı\'nın verdiği bir ambulans bize neden tahsis edilmiyor. Hamile bir bayanın doğumu başlamış. Bu ambulans için yeterli bir gerekçe değil mi? Başka ailelerin, hastaların canı yanmasın diye bunun peşini bırakmayacağım. Soruşturma izni verilmedi. Biz Ankara Bölge İdare Mahkemesi\'ne itiraz ettik. İnşallah oradan bizim lehimize karar gelecek. Bir kurum bir yer bizi anlayacaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Berber çiftinin evrakları incelemesi

-Emel Berber ile röp.

-Aykut Berber ile röp.

-Adliyede şikayet etmeleri(arşiv)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Pişman olan hırsız abdesthanede çaldığı parayı iade etti

BURDUR\'da geçen ay bankadan çektiği 8 bin 170 lirayı ceketinin cebine koyan Mehmet Yılmaz (61), abdest almak için camiye girdi. Bu sırada abdest alır gibi yapan hırsızlık şüphelisi Yılmaz\'ın askıdaki ceketinin cebinden parayı alıp kaçtı. Abdesthaneye olaydan 2 gün önce takılan güvenlik kamerasınca kaydedilen hırsızlık anının ardından pişman olan şüpheli parayı polise teslim etti. Parasını geri alan Mehmet Yılmaz, \"Adam pişman olmuş, paramı göndermiş. Gittim, paramı aldım\" dedi.

Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyünde oturan Mehmet Yılmaz, 13 Mart\'ta bankadan 8 bin 170 lira çektikten sonra Konak Mahallesi Kalekapı Caddesi\'ndeki Kazancıoğlu Camii\'ne geldi. Öğle vakti abdesthaneye giren Mehmet Yılmaz, cebinde paraların bulunduğu ceketi askıya asıp abdest almaya başladı. Bu sırada lavaboda abdest alır gibi davranan hırsızlık şüphelisi, bir süre sonra askıya yönelerek kendi ceketini Mehmet Yılmaz\'ınkinin yanına astı. Kendi ceketiyle kamufle ederek Mehmet Yılmaz\'ın ceketinin ceplerini karıştıran şüpheli, parayı alıp yine ceketiyle kamufle ederek abdesthaneden ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bir süre sonra durumu fark eden Mehmet Yılmaz ise polise haber verdi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı, abdesthaneye olaydan 2 gün önce takıldığı öğrenilen güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde abdest alır gibi yapan hırsızlık şüphelisinin Mehmet Yılmaz\'ın askıdaki ceketinin ceplerini karıştırdığı ve daha sonra abdesthaneden çıkıp uzaklaştığı yer aldı.

PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı araştırmalar sonucu hırsızlık şüphelisinin Van\'ın Erciş ilçesinde oturan F.Ç. olduğunu tespit etti. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin televizyon ve gazetelerde yayınlanmasının ardından F.Ç.\'nin Erciş Adliyesine giderek olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, pişman olduğunu ve parayı iade etmek istediği belirtildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan F.Ç., 8 bin 170 lirayı da banka şubesi aracılığıyla Burdur\'a gönderdi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı para, sahibine teslim edildi. F.Ç.\'nin olayın olduğu dönemde Burdur\'da oturan kızının yanına geldiğini ve hırsızlığı gerçekleştirdiği belirtilirken, hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan müzekkerenin Erciş cumhuriyet başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.

\'ADAM PİŞMAN OLMUŞ, PARAMI GÖNDERMİŞ\'

Merkez Yassıgüme köyünde oturan Mehmet Yılmaz, \"Bankadan pancar paramı çektim. İşim vardı, çarşıda biraz dolaştım. Vakit gelince camiye gittim. Abdest almak için ceketimi astım. Namazı kıldıktan sonra lokantaya gittim. Para verecektim, baktım cebimde para yok. Paranın çalındığını düşündüm. Camiye giderek güvenlik kamerası görüntülerini izledim ve emniyette şikayetçi oldum. Polis geldi, onlar da güvenlik kameralarını inceledi. Geçen gün haber geldi. Adam pişman olmuş, paramı göndermiş. Gittim, paramı aldım\" dedi.

\'PARANIN BİR KISMINI CAMİYE BAĞIŞLAYACAĞIM\'

Polis ekipleri ve camiye güvenlik kamerasını taktıran Kazancıoğlu Camii imamı Şahin Uçar\'a da teşekkür eden Mehmet Yılmaz, \"Şahin hoca güvenlik kamerasını taktırmasaydı benim gibi başka insanlar da mağdur olurdu. Paranın bir kısmını camiye bağışlayacağım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

- RÖP: Mehmet Yılmaz (Mağdur)

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Kamyon otomobile çarptı: 5 yaralı

KARABÜK\'te, kavşaktan kontrolsüz çıkan otomobile kamyonun çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki Namal Kavşağı\'nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Soner Semiz idaresindeki 34 KM 7039 plakalı kamyon, kavşaktan kontrolsüz çıkan Harun Çelikkafa\'nın (23) kullandığı 37 SK 380 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, halı saha maçından dönen arkadaşların bulunduğu otomobilin sürücüsü Harun Çelikkafa ile yanında bulunan Hasan Akkaya (19), Mehmet Işık (33), Faruk Kayalı (20) ve Sezer Tunç (23) yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralılar ambulanslara götürülürken

-Kaza yapan araçlar

-Kamyon sürücüsü Soner Semiz röp

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Çaldığı koyunları, yürüterek götürdü

ADANA\'da, ağırdan 12 koyunu çaldığı iddia edilen 23 yaşındaki Soner Ç. yakalandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehmus Öğüt\'e ait ahıra gece gelen Soner Ç. içerde bulunan 12 koyunu aldı. Sabah uyandığında koyunlarının yerinde olmadığını gören Öğat polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamerası kayıtlarından bir kişinin yüzünü kazağıyla kapatarak koyunları yürüterek götürdüğü saptadı. Görgü tanıklarının ifadesinde başvuran ekipler, kimliğini saptadığı Soner Ç.\'yi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli buradaki sorgusunda suçlamayı kabul etmedi.

Soner Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların koyunlarla beraber sokaklarda gitmeleri

- Zanlının Adana Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkarılması

- Polis aracına binmesi

- Adana Emniyet Müdürlüğü tabela görüntüsü

Haber-Kamera: ADANA (DHA)

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Afrin şehitleri için 10 bin lokma döküldü

Bursa’da Marka ve Yöresel Çadır Günleri başladı



Bursa\'daki Marka ve Yöresel Çadır Günleri\'nde Afrin\'de kahramanlık destanı şehitler için on bin kişilik lokma döktürüldü. Vatandaşlar ikram edilen lokmalar için uzun kuyruklar oluşturdu.

Belirli zamanlarda kurulan indirimli Marka ve Yöresel Çadır Günleri Bursa Nilüfer\'de 5 bin metrekarelik bir alana kuruldu. Yüzlerce markanın yer aldığı Marka ve Yöresel Çadır Günleri\'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AFRİN ŞEHİTLERİ İÇİN LOKMA DÖKÜLDÜ

Afrin’de kahramanlık destanı yazan aziz şehitlerimiz için ise 10 bin kişilik lokma döktürüldü. Vatandaşlar ikram edilen lokmalar için uzun kuyruklar oluşturdu. Hem yerli hem de yabancı markaların mağazalara oranla bir hayli ucuz fiyatlara satılması ve cazip kampanyaların yapılması halk tarafından ilginin daha da artmasına neden oldu.

ANADOLU’NUN ORGANİK ÜRÜNLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Marka ve Yöresel Çadır Günleri\'ndeki stantlarda yöresel lezzetler de yer aldı. Trabzon\'un tereyağı, Kars’ın kaşar peyniri, organik ballar, yine Karadeniz’in katkısız bayatlamayan ekmekleri de fuar ziyaretçileri tarafından rağbet gördü. Nilüfer Özlüce Mahallesi’nde kurulan Marka ve Yöresel Çadır Günleri 15 gün boyunca kapılarını açık tutacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: BURSA (DHA)

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\'Orada duruverseydi zaman\' İzmirlilerle buluştu

İZMİR Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi\'nde, sanatçı Pınar Ayhan\'ın hazırladığı ve Cumhuriyet\'in kuruluş yıllarının anlatıldığı müzikal belgesel \'Orada Duruverseydi Zaman\'ın İzmir\'deki ilk ve tek gösterimi yapıldı.

İzmir\'deki iki özel okulun okul aile birliklerinin katkılarıyla bugün saat 20.30\'da Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi\'nde, \'Orada Duruverseydi Zaman\' adlı müzikal belgesel sahnelendi. Cumhuriyet\'in kuruluş yıllarının ve dönüm noktalarının çeşitli anekdotlarla anlatıldığı \'Orada Duruverseydi Zaman\' adlı 2 perdelik müzikal belgeseli yaklaşık 200 kişi izledi.

Belgeseli hazırlayan sanatçı Pınar Ayhan gösterim öncesi yaptığı konuşmada, \"Orada Duruverseydi Zaman\'ı yaklaşık 1.5 yıldır farklı şehirlerde sahneliyoruz. Belgeselimizi ilk tamamladığımızda İzmir\'e çok yakışacağını biliyorduk. 1.5 yıl önce ilk İzmir\'e geliriz diye yola çıktık ama nedense olmadı. Şimdi kısmetmiş, İzmirlilerle buluşuyoruz. Yüzyılımızdan hikayeleri, şarkılarıyla birlikte bir müzikal belgesel tadında İzmirlilerle paylaşacağız. Geçmişte neler yaşadık herkese anlatacağız. \'Orada duruverseydin zaman\' dedirten anlar anılar neydi onların hepsini paylaşmaya anlatmaya gidiyoruz her yere\" dedi.

Yaklaşık 3 saat süren iki perdelik müzikal belgeselin ilk bölümünde yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti\'ni 86 gün boyunca 10 bin mil yol katederek dünyaya tanıtan Karadeniz Vapuru\'nun serüveni, yolculuk boyunca yaşananlar, Çanakkale Savaşları ve Anzaklar, İran Şahı Rıza Pehlevi\'nin Ankara\'yı ziyareti sebebi ile bir ay gibi kısa bir sürede yazılan Özsoy Operası anlatıldı. Dönemin kostüm, dekor, aksesuar, şiir ve müzikleriyle renklendirilen müzikalin ikinci bölümü ise köy enstitülerine yer verildi. Gösteri sonunda seyirciler sanatçı Pınar Ayhan\'ı ayakta alkışladı.

Görüntü Dökümü

- Kültür merkezinden görüntü

- İzleyicilerden görüntü

- Pınar Ayhan ile röp.

- Belgesel gösterimi ve Pınar Ayhan\'ın söylediği şarkılardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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