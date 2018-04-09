DHA YURT BÜLTENİ- 3

Servis midibüsü şarampole yuvarlandı: 15 öğrenci yaralı

Adana\'nın Kozan ilçesinde, ilk ve ortaokul öğrencilerinin taşındığı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 15 öğrenci, hafif yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Sırelif yolu üzerinde meydana geldi. Durmuşlu Mahallesi\'ndeki ilk ve ortaokul öğrencilerini sabah okula götürmek için alan Cumhur Çetin\'in kullandığı 01 RB 645 plakalı servis, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, serviste bulunan 15 öğrenci, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı öğrencileri ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Öğrenciler, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel görüntü

- Polis araçları ve ambulanstan görüntüler

- Devrilen servis aracı

- Ailelerin olay yerine gelmesi

SÜRE:1\'11\" BOYUT:39mb

Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana),(DHA)

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Bu ilçede herkes HES\'e karşı birleşti

Rize\'nin Organik Tarım Havzası, Hemşin ilçesinde yapımı planlanan Hidroelektrik Santral (HES) projesine karşı 12 yıldır hukuk mücadelesi yürüten yöre halkı, Danıştay\'ın verdiği kararla önü açılan projeye karşı bir araya geldi. İlçede, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti ilçe başkanları ile 12 köy ve mahalle muhtarı HES karşıtı hazırlanan ortak bildiriye imza attı, belediye başkanı ve meclis üyeleri de aldıkları meclis kararı ile destek verdi. Vadilerini korumaya kararlı olan ilçe halkı, HES yapımına karşı çıktıklarını belirterek doğal güzellikleri ile öne çıkan ilçelerinin turizme kazandırılmasını için geliştirilen projelere destek verilmesini istedi.

Hemşin İlçesi\'nde Büyük Dere ve Pazar Çayı üzerine yapımı planlanan Dikmen HES projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2006’da ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir’ kararı verdi. Yöre halkı tarafından yargıya taşınan karar, Rize İdare Mahkemesi tarafından 2008’de iptal edildi. Bakanlık, 12 Mart 2014’te aynı proje için bu kez ‘ÇED Olumlu’ kararı verdi. Bunun üzerine Hemşin Muhtarlar Derneği, raporun iptali istemiyle yeniden dava açtı. Dava dilekçesinde söz konusu projenin oluşturacağı çevre zararlarına dikkat çekildi. Rize İdare Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak yüzeysel ve eksik bulduğu, \'ÇED Olumlu \' kararını oy birliği ile iptal etti. Bakanlık, yerel mahkeme kararına Danıştay 14\'üncü Dava Dairesine başvurarak itiraz etti. Danıştay, bilirkişi raporunu yetersiz bulması üzerine Rize İdare Mahkemesi’nin iptal kararını Kasım ayında bozdu. Böylece ilçede HES yapımının önü açılmış oldu.

HES KARŞITI ORTAK BİLDİRİ HAZIRLANDI

Organik Tarım Havzası olan ve şelaleleri, gölleri, yaylaları ile büyüleyen Hemşin ilçesinde, HES yapımına karşı ilçe halkı bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Mataracı, CHP İlçe Başkanı Başar Cumhur, MHP İlçe Başkanı İbrahim Erdem Alparslan, İyi Parti İlçe Başkanı Mustafa Ertan Birlik ile 12 köy ve mahalle muhtarı HES karşıtı hazırlanan ortak bildiriye imza attı, Hemşin Belediye Başkanı AK Partili Halim Kazım Bekar ile belediye meclis üyeleri de aldıkları kararla destek verdi. Vadilerini korumaya kararlı olan ilçe halkı, HES yapımına karşı çıktıklarını belirterek doğal güzellikleri ile öne çıkan ilçelerinin turizme kazandırılmasını için geliştirilen projelere destek verilmesini istedi.

\'DERE KURUYACAK\'

Bahar Mahallesi Muhtarı Sabri Kobal, ilçelerinde yapımı planlanan HES\'e karşı olduklarını belirterek tüm siyasi parti ve muhtarların ortak bildiriye imza atarak birlikte hareket ettiklerini söyledi. Kobal, \"Hemşin\'de HES\'in kurulması planlanan alanda turizm projemiz var. Bu proje ile o alandan suyu alarak 8 kilometre boyunca derede su bırakmayacaklar. Dere kuruyacak. Bir tek deremiz var. Dere kuruduğu zaman buraya kimse gelmez, nüfus da kalmaz, herkes göç eder. Onun için hep birlikte mücadeleye kararı aldık\" dedi. Can Almeral da yeşili ve doğayı kaybetmek istemediklerini belirterek \"Biz ilçemizin turizmden pay alarak gelişmesini istiyoruz. HES\'le bu ilçeyi yok etmek istemiyoruz. Doğayı, dereyi yok etmeyelim\" diyerek başka bir yerde enerji üretilmesi çağrısında bulundu.

\'BU GÜZELLİĞİN BOZULMASINA KARŞIYIZ\'

Kerim Hemşinli de \"HES yapılırsa bu vadinin canlılığı, güzelliği kalmaz. Bu derenin akması lazım. Bize bu dere canlılık veriyor. Bu güzelliği kaybedemeyiz\" ifadelerini kullandı. Hemşin\'in organik vadi olduğunu ifade eden Yasemin Kobal ise \"Bu güzelliğin bozulmasına karşıyız. Hiçbir şekilde buraya gelemezler. Kepçelerini başlarına uçururuz. Bir deremiz var, bu dere kurudu mu biz ne yaparız?\" diye sordu. Gül Betül Kobal da \"Hemşin dünyanın doğa harikası. Burada HES yapılması demek bu doğanın ölmesi demektir. Bu derede HES olursa keşfedilmemiş bitki ve canlı yok olacak. Doğa için insanlık HES istemiyoruz\" diye konuştu.

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar da çok bakir ve bozulmamış olan vadileri ellerinden geldiğince korumaya ve kollamaya çalıştıklarını belirterek \"Bu vadileri koruyup turizme ve insanların ziyaretine açmak hedefindeyiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hemşin ilçesi DRONE görüntüleri

-Hemşin\'de eski çevre eylem detayları (Arşiv)

-Hemşin detayları

-Can Almeral\'ın konuşması

-Ortak bildiri kağıdı

-Bahar Mahallesi Muhtarı Sabri Kobal\'ın açıklaması

-Kerim Hemşinli açıklaması

-Yasemin Kobal\'ın açıklaması

-Gül Betül Kobal açıklaması

-Hemşin Bel. Bşk. Halim Kazım Bekar açıklaması

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Atekin KALENDER/RİZE,(DHA)

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Malatya\'daki darbe girişimi davasının 10\'uncu duruşması başladı



Malatya\'da, terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7\'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık\'ın bulunduğu 6\'sı general, 24\'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10\'uncu duruşması görülmeye başlandı.

FETÖ/PDY\'nin darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan aralarında dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti ile 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun\'un bulunduğu 6\'sı general 24\'ü tutuklu 76 sanıklı davanın 10\'uncu duruşması bu sabah başladı. Yakınca Spor Salonu\'nda güvenlik önlemleri arasında, 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirildi.Sanıklar, salonun yan tarafına yanaşan cezaevi araçlarından indirilerek içeri alındı. Dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ise duruşmaya cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)



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(ÖZEL) - Ziyarete geldikleri hastalarını morgda buldukları iddiasıyla suç duyurusu

Kahramanmaraş\'ta, özel bir hastanede tedavi gören Sehar Güler (80) ile Mustafa Tufan Ergen\'i (78) ziyarete giden yakınları, yataklarında olmayan hastaları morgda buldu. Öldükten 12.5 saat sonra ziyaret sırasında olayı öğrendiklerini ve geç haber verildiği için cenazeyi de bir gün sonra defnettiklerini öne süren Sehar Güler\'in çocukları, savcılığa hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 1 Nisan Pazar günü Hacı Bayram Veli Mahallesi\'ndeki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Sehar Güler 02.09\'da, Mustafa Tufan Ergen ise 03.37\'de hayatını kaybetti. Güler ve Ergen\'in cenazeleri yapılan işlemlerinin ardından hastane morguna konuldu.

\"BABANIZ MORGDAYMIŞ\"

Ziyaret saati olan 14.00\'te hastaların yakınları servislere çıktı ancak çocukları yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mustafa Tufan Ergen\'i yatağında bulamadı. \'Babamız nerede?\' diye sordukları görevliler de cevap veremedi. Bir süre sonra yapılan araştırmada hastanın hayatını kaybettiği ortaya çıktı ve görevlilerin yakınlarına, \'Babanız morgdaymış\' dedikleri öne sürüldü. Ergen\'in ne zaman vefat ettiğini sorduklarında 03.37 cevabını alan çocukları şoke oldu. Ergen\'in çocukları kendilerine geç haber verildiği için cenazeyi bir gün sonra defnetmek zorunda kaldıklarını söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Aynı saatlerde Sehar Güler\'in oğlu Mahmut Güler de hastaneye gitti. Acı haberi ziyaret için gittiklerinde öğrenen Mahmut Güler ile ağabeyi Adem Güler, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giderek hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklama yapan Mahmut Güler, hastaneye girince kendisini gören güvenlik görevlisinin başka bir yere giderek ağabeyi Adem Güler\'i arayıp annesinin ölüm haberini verdiğini söyledi. Acı haberi ağabeyinden aldığını belirten Mahmut Güler, şöyle konuştu:\"Annemi ziyarete gitmiştim. Annem ikinci katta yoğun bakımda kalıyor, alt katta bir yoğun bakım daha var. Oradan çıkarken bir kız çocuğu ağlıyordu \'Babam geceden ölmüş bize haber edilmedi\' diye. Ben de yukarı çıktım. Arkadaşlarla konuşurken \'Babası geceden ölmüş haber edilmemiş, ziyarete gelince öğrenmiş\' dedim. Ziyaret saati geldiğinde aynısı benim başıma geldi. Aynı 1 Nisan şakası gibi oldu. Neye uğradığımı şaşırdım. Orada düşüp kaldım, beni acile götürmüşler. Ablam gelmiş, yoğun bakıma girmiş ve \'Annem nerede?\' diye sorunca \'Seni acile götürelim, annen acilde\' demişler. Ben kendime geldiğimde ablamın sesini duydum ve \'Abla annem ölmüş, buraya gelince söylediler\' dedim.\"

\"VEFAT ETTİKTEN 12.5 SAAT SONRA HABER VERİLDİ\"

Adem Güler ise annesinin öldüğünü kendisini arayan güvenlik görevlisinden öğrendiğini söyledi. Daha sonra ilgili doktoru arayarak neden haber verilmediğini sorduğunu ancak doktorun kendisine ulaşamadığını belirten Güler, \"Doktora, \'Ulaşamamış olsaydın bana mesaj gelirdi\' dedim. Ayrıca 6 farklı numara eğer ulaşılamamışsa bunlardan birini arayabilirlerdi\" dedi. Vefat haberi zamanında verilmiş olsa cenazeyi aynı gün defnedebileceklerini ancak geç haber verildiği için annesini bir gün morgda bekletmek zorunda kaldığını belirten Güler, şöyle konuştu:\"Pazar günü kardeşim ziyarete gidiyor ve kendisine haber verilmiyor. 14.28\'de beni arıyorlar \'Anneniz vefat etti\' diye. Ben de kardeşimi aradım. Sonra köyden hastaneye gelip morga indim. Annem saat 02.09\'da vefat etmiş, bize 14.28\'te haber veriyorlar, 12.5 saat sonra. Onun için hastane yönetiminden ve hastaneden şikayetçiyiz. Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunduk.\" Öte yandan iddialarla ilgili hastaneden herhangi bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliye binası

- Adliye tabelası

- Adem ve Mahmut Güler\'İn adliyeden çıkışı

- Mahmut Güler ile röp.

- Adem Güler ile röp.

- Güler kardeşlerin suç duyurusu ve ölüm belgesini göstermesi

- Sehar Güler\'in sağlık fotosu

- Adem Güler annesi Sehar Güler ile birlikte

- Mustafa Tufan Ergen\'in sağlık fotosu



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 203 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Boğazına düdük kaçan çocuğun durumu iyi

Sosyal medyada son günlerin en çok izlenen videolarından biri haline gelen \'nefes borusuna düdük kaçan çocuğun\' hayatını kurtaran Hatay\'daki Antakya Akdemi Hastanesi\'nden Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Samsum, trajikomik bir vakayla karşı karşıya olduklarını söyledi.

\'Nefes borusuna düdük kaçan çocuk\' videosunun kahramanı 12 yaşındaki Şerif Dönmez\'in ölümün kıyısından döndüğü anlaşıldı. Arkadaşlarıyla oynarken ağzına aldığı düdüğün bir anda nefes borusuna kaçması üzerine Hatay Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Dönmez, burada yapılan müdahalenin ardından düdük çıkarılamayınca Antakya Akademi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından nefes borusuna düdük kaçtığı anlaşılan hasta, Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Samsun ve ekibi tarafından yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Hastaya yapılan müdahaleyi anlatan Uzman Dr. Hakan Samsum, \"Hastamız 12 yaşında soluk borusuna düdük kaçma şikayetiyle Devlet Hastanesi\'nde müdahale edilemediği için acile getirildi. Biz de hazırlığımızı yapıp ameliyathanede \'bronkoskopi\' dediğimiz işlemle düdüğü çıkarmak için ameliyathaneye çıkardık. Başarılı bir şekilde düdüğü çıkardık. Müdahale sonrası çocuğumuzda herhangi bir sıkıntı olmadı, bir gün sonra hastamızı taburcu ettik. Şu an genel durumu iyi bir sıkıntısı yok\" dedi.

DÜDÜĞÜN ÖTMESİ HAYATINI KURTARDI

Hastanın nefes alıp verirken düdüğün ötmesi sayesinde hayatta kaldığını vurgulayan Samsum, \"Hastamızın özellikle o düdüğü öttüren dil kısmı dediğimiz yer olmasa maalesef hayatını kaybedebilirdi. Çünkü oranın açık olması onun nefes almasını sağladı. Zaten biz işlemi yaparken oradan tutup çıkarabildik, oradan tutamasak çıkarma şansımız bile olmayacaktı, yada acil ameliyatla çıkarmamız gerekecekti. Allah\'a şükür bunlar olmadı, sıkıntı olmadı ve rahatlıkla çıkarabildik\" diye konuştu.

AİLELERE UYARILAR

Özellikle 3 yaş altı çocukların nefes borularına sıklıkla yabancı cisimlerin girdiğini, bu konuda ailelerin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Hakan Samsum, \"Özellikle vurgulamak istediğim ailelerin, küçük çocuklar için yabancı cisim aspirasyonlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Nefes borularına kaçacak parçaları uzak tutmaları gerekiyor. Ayrıca 3 yaş altı çocuklarda çerez gibi küçük parçacıklı maddeleri vermemeleri gerekir. Özellikle bu konuda ailelere uyarıda bulunuyoruz. Biz hastanemizde bu tür operasyonları başarıyla yapıyoruz bu konuda iyi bir ekibimiz var\" diye konuştu.

OPERASYON ÖNCESİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada nefes borusuna düdük kaçan Şerif Dönmez\'in Akademi Hastanesi\'ndeki operasyon öncesi ameliyat masasında çekilen yeni görüntüsü de ortaya çıktı. Doktorun \'nefes al, ver\' demesi üzerine Dönmez\'in nefes alıp verirken yine düdüğün ötmesi ve etrafındakilerin kahkaha atması görüntülerde yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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- Çocuğun ameliyat masasındaki görüntüsü

- Dr. Hakan Samsum\'un konuşması

SÜRE:01\' 46\" BOYUT: 210 MB

Haber-kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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(ÖZEL) - 2 asırlık yıllık harabe hamam, müzeye dönüştürüldü

Malatya\'da merkez ilçe Battalgazi Belediyesi tarafından kamulaştırıldıktan sonra restorasyonu yapılan 200 yıllık \'Tahtalı Minare Hamamı\', müzeye dönüştürüldü. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, restorasyonu tamamlanan mekanın, \'Hamam Müzesi ve Kültür Merkezi\' olarak bu ay açılışını yaparak hizmete sunacaklarını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1800\'lü yıllarda yapılan tarihi \'Tahtalı Minare Hamam\'ın yerine varisleri tarafından inşaat çalışmasının yapılacağını duyunca harekete geçti. 40 varisi tek tek bulan Gürkan, hamamı satın alarak müzeye çevirdi. Geçmiş dönemlere ait hamam tasları, sabunlar, takunyalar ve malzemelerin sergileneceği müzede hamam kültürü gelecek nesillere aktarılacak.

5 MİLYON LİRA HARCANDI

600 bin lira bedel ödenerek alınan hamam 2 milyon lira harcanarak restore edildi. 2 milyon 400 bin lira da iç dizaynına ve görselliğine harcanarak toplamda 5 milyon liraya mal olan hamam, 14 Nisan\'da Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin katılacağı törenle açılacak. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, varisleri tarafından yıkılıp yerine inşaat yapılacak olan tarihi hamamı satın alarak, müzeye çevirdiklerini anlatarak, şöyle dedi: \"Burası 1800\'lü yılların sonunda yapılmış ve 100 yıl bu halka hizmet etmiş bir mekan. Daha sonra kendi haline terk edilmiş. Metruk haldeki bu yapının 40 varisi vardı. Varislerinin burayı yıkıp yerine inşaat yapacağını duyunca çalışma başlattık. Varis kitlesini bularak, 40 kişiye ulaşarak onlarla buranın kamulaştırmasını gerçekleştirdik.\" Hamamın müze olması noktasında işçilerin çalışma yaptıklarını ifade eden Gürkan, \"Ilıklık, soğukluk ve sıcaklık anlamında ve küheylan dediğimiz ısı verici merkezler anlamında oranın gerekli düzenlemeleri ve gerekli model çalışmaları yapıldı. Buraya giren bir insan hamamın bölümlerini ve o kültürün ne olduğunu öğrenecek ve bir anlamda kültürümüzü gelecek nesillere aktarmış olacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hamamın havadan yakın ve genel görüntüleri

- Hamamın dışından sabit detay

- Muhabirin sunumu

- Hamamın içinden genel ve yakın detaylar

- Tas ve sabunlardan görüntüler

- Delikli tavandan detaylar

- Cümbüş çalan adamdan görüntü

- 3 boyutlu görselden detaylar

- Musluklardan görüntü

- Hamam eşyalarından detaylar

- Başkan Selahattin Gürkan ile röp.

- Genel, yakın ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 920 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)