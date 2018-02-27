DHA YURT BÜLTENİ-3

1)\'ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NDA 39\'UNCU GÜN; 2083 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 39 gündür yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2083\'e yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye\'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik 20 Ocak\'ta başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 39\'uncu güne girildi. Teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilerek sürdürülen harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 24\'ü son 24 saatlik süreçte olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2083 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

HATAY, KİLİS, (DHA) -

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2)10 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASINDA, LİNÇTEN POLİS KURTARDI

ADANA\'da trafik ışıklarında mendil satan 10 yaşındaki kıza 5 lira verip taciz etmek istediği iddia edilen 2 kişi linç ediliyordu. Polisler tarafından kurtarılan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, kent merkezindeki trafik ışığında mendil satan 10 yaşındaki kız çocuğunun yanına gelen Adil E. (20) ve beraberindeki S.E. (17) küçük kıza 5 lira verip, civardaki harabe eve götürmeyi teklif etti. Küçük kızın çığlık atması üzerine 2 şüpheli kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar 2 şüpheliyi yakalayıp dövmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, şüphelileri linç edilmekten kurtarıp, yakındaki polis merkezine götürdü. Küçük kızın yakınları karakol önüne gelerek, tacizcilerin idam edilmesini istedi. Karakola gelen psikologla sohbet ettikten sonra küçük kız, Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Şüpheli Adil E. ise sorgusunda, yanlış anlaşıldığını, küçük kızdan mendil almak istediğini söyledi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar, \'cinsel istismar\' suçlamasıyla tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Küçük kız ve annesinin karakolun önünde görüntüsü

- Kızın nenesinin konuşması ve arkasındaki yakınları

SÜRE:51\" BOYUT:52 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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3)AFAD\'DAN BALIKÇILAR İÇİN MESAJLA UYARI UYGULAMASI

SAMSUN İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 3 yıldır meteorolojik ihbarlarda risk altındaki bölgelerdeki ilçe kaymakamları, kamu yöneticileri, belediye başkanları ve belediye şantiye sorumluları, imamlar ve muhtarların telefonlarına uyarı mesajları gönderilirken uygulamaya genişletildi. Geçen Kasım ayından itibaren tekne sahibi, balıkçı ve denizcilikle uğraşan kişilere de toplamda 7 bin uyarı SMS\'si gönderildi.

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, meteorolojik ihbarlarda, risk altındaki bölgelerdeki ilçe kaymakamları, kamu yöneticileri, belediye başkanları ve belediye şantiye sorumluları, imamlar ve muhtarların telefonlarına uyarı mesajları gönderiliyor. Samsun Valisi Osman Kaymak\'ın talimatı üzerine geçen Kasım ayından itibaren denizcilikle ve balıkçılıkla uğraşan tekne sahiplerine ve balıkçıları da bu uygulamaya dahil edilerek uyarı mesajı gönderilmeye başlandı. Samsun\'da sisteme kayıtlı bin tekne sahibi, balıkçı ve denizcilikle uğraşan kişi bulunduğu belirterek bu zamana kadar 7 uyarı mesajının ilgililere uyarı mesajı olarak gönderildi.

Uygulamaya ile bilgi veren İl Afet ve Acil Durum İl Müdür Vekili Yusuf Aysu, \"İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak ilimizde yapılan meteorolojik ihbarlarda, ihbarın yapıldığı bölgelerdeki muhtarlarımız, kamu yöneticileri, ilçe kaymakamlıkları, emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına SMS ile birlikte uyarı mesajları göndermekteyiz. Samsun Valimiz Osman Kaymak\'ın talimatıyla geçen Kasım ayından itibaren denizcilikle, balıkçılıkla uğraşan, tekne sahiplerine ve balıkçılarımıza da SMS uyarı mesajı göndermeye başladık. Bu güne kadar balıkçılarımıza 7 uyarı mesajı yolladık. Bu 7 bin mesaj anlamına geliyor. Denizcilikle ve balıkçılıkla ilgili olarak sistemimizde bin telefon numarası kayıtlı durumda. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Liman Başkanlığımız ile koordinasyon halinde isimler belirlendi. Onların gönderdikleri isim ve telefon numaralarına bu SMS\'ler denizcilikle ilgili meteorolojik ihbarlarda gönderilmektedir. Karadeniz\'de fırtına çok etkili oluyor. Özellikle denizcilik kazalarını geçmişte çok yaşadık balıkçı teknelerinde. Bundan dolayı gelecekte benzer vakaların yaşanmaması için uyarıların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda balıkçılarımıza fırtına öncesinde uyarı mesajı göndermekteyiz\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

40 BİN UYARI SMS\'İ GÖNDERİLDİ

\"Meteorolojik ihbarlarda özellikle aşırı yağış alacak bölgeler meteoroloji radarı vasıtasıyla bize bildirilmektedir. Bu bölgeler ve bu bölgedeki yağışlardan etkilenecek alt kotlardaki yerleşim birimleri için de SMS mesajı ile beklenen yağış ve etkileri ile ilgili uyarılar yapmaktayız. 3 yıldır bu uyarıyı da yapıyoruz. Özellikle bu çalışmanın afetlerden önce zarar azaltmaya yönelik tedbirler anlamında önemi var. Karadeniz Bölgesi aşırı yağış alan bölgelerimizden özellikle anlık olarak yoğun yağışların olduğu dönemlerde sellerle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bu tür durumlarda da halkımızı uyarmak zararı azaltmak ve tedbir alma noktasında önem kazanıyor. Bu amaçta SMS mesajlarını beklenen tehlike gerçekleşmeden önce göndererek halkımızı uyarmayı amaçlıyoruz. Olası böyle bir durumda o bölgelerdeki muhtarlarımıza, imamlarımıza, kamu yöneticilerine ve kamu görevlilerine SMS göndermekteyiz. SMS sistemimizde toplam 4 bin kişi kayıtlı. Bu güne kadar da 40 bin civarında uyarı SMS\'si göndermiş durumdayız.\"

Görüntü Dökümü:

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-Balıkçı teknelerinden detay

-AFAD\'dan detay

-Uyarı mesajı sisteminden görüntü

-Röportaj

(SÜRE:3.56 Dk) (BOYUT:440.64 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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4)GELİNİNİ ÖLDÜRDÜ, OĞLUNU YARALADI

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Fahrettin H. (Halat), bilinmeyen bir nedenle tartıştığı gelini 44 yaşındaki Serpil H.\'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü, oğlu 48 yaşındaki Salih H.\'yi ise yaraladı. Fahrettin H., teslim olduğu polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün (pazartesi) akşam saatlerinde, Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde, Fahrettin H.\'nin işlettiği pide salonunda meydana geldi. Fahrettin H., bilinmeyen bir nedenle oğlu Salih H. ve gelini Serpil H. ile tartıştı. Ardından pide salonundan ayrılan ve bir süre sonra evdeki av tüfeğiyle geri dönen Fahrettin H., art arda ateş açtı. Silah seslerini duyup işyerine gidenler, yaralıları görüp durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine işyerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Serpil H., kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Salih H.\'nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Fahrettin H. ise olayın ardından polise teslim oldu. Olay yerinde inceleme yapan polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

Haber- Kamera: Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE (Muğla), (DHA)



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5)İŞİTME ENGELLİ \'ÇOBAN AYSUN\' AZMİYLE \'ŞAMPİYON ATLET\' OLDU

AYDIN\'da hayvancılıkla uğraşan ailesinin geçimine çobanlık yaparak katkı sağlayan Aysun Akay (23), İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı\'nda kazandığı başarıları, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmayı hedefliyor.

Aydın\'ın Çine ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Akay ailesinin doğuştan işitme engelli kızı Aysun, küçük yaşta babasının yönlendirmesiyle basketbol oynayarak spora başladı. Atletizm antrenörü tarafından koşudaki yeteneği fark edilen Aysun, ilk yıllarında katıldığı Türkiye şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük elde etti. Altın madalya kazanamadığı için daha hırslanarak çalışmalarına devam eden Aysun, 2012 yılında Kayseri\'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası\'nda hedefine ulaştı. İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı\'nda yer alan Aysun, altın madalya kazanmasının ardından yaşadığı sorunlar nedeniyle spora ara verme kararı aldı.

Aydın\'da baba evine dönen Aysun, koyun ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan babasına yardım etti. Aysun Akay, çobanlığın yanı sıra çiftçilik yapan ailesinin domates, patlıcan, bamya, şeftali, armut, çilek bahçesinde çalışarak destek verdi. 2 yıl küçükbaş hayvanlara çobanlık, çiftçilik yaparak ailesine destek olan Aysun, antrenörlerinin ısrarıyla yeniden atletizme başladı. 3 yıl önce Polonya\'da yapılan Avrupa şampiyonasında gümüş madalya kazanan Aysun, geçen yıl Samsun\'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları\'nda da ay yıldızlı formayla Türkiye\'yi temsil etti.

İşitme Engelliler Milli Takımı\'nın Antalya\'daki kampında baş antrenör Salih Öztürk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Aysun Akay, Avrupa Salon Şampiyonası\'nda 100 ve 200 metre koşularına hazırlanıyor. Gazi Üniversitesi antrenörlük bölümü ikinci sınıf öğrencisi Aysun, şampiyonada altın madalya kazanmak istediğini söyledi. Türkiye\'yi şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmeyi arzuladığını anlatan Aysun Akay, \"Gelecek yıl dünya şampiyonasında kürsüye çıkmak istiyorum. Milli takım arkadaşlarımla başarılı sonuçlar kazanıp, ülkemizi gururlandırmayı hayal ediyorum. Hedefim 2021 yılındaki olimpiyatlara katılıp madalya kazanmak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Keçi ve koyunların ot yemeleri

Aysun Akay\'ın keçi sevmesi

Aysun Akay\'ın keçi ve koyunlara ot vermesi

Aysun Akay\'ın sol elinde spor ayakkabıları ayağında çizmeleriyle yürümesi (çizmelerden yüze tilt)

Aysun Akay\'ın

Aysun Akay\'ın domates serasında domatesleri incelemesi

Domates serasında yürümesi (sadece spor ayakkabı detayı)

Aysun Akay\'ın domates koparıp yemesi

Aysun Akay\'ın portakal bahçesinde ısınma koşusu

Aysun Akay\'ın portakal toplaması

Tartan pistte koşu öncesi yürüyüş yapan sporcular (sadece spor ayakkabılarından)

Aysun Akay\'ın işaret diliyle bir şeyler anlatması

Koşan sporculardan detay (sadece spor ayakkabısı detayı)

Aysun Akay\'ın antrenörü Salih Öztürk\'le işaret diliyle konuşması (karşılıklı)

Aysun Akay\'dan röp (Antrenör Salih Öztürk tercümanlık yaptı)

Aysun Akay\'ın koşu yapması (tam plan)

Aysun Akay\'ın ısınma hareketleri yapması

Kaset durumu: hem isfotoda hem de İstanbul\'a geçildi

3,22 DK///371 MB

Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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6)TAKILARDAN ELDE EDECEĞİ GELİRİ AFRİN’DEKİ MEHMETÇİĞE BAĞIŞLAYACAK

AMASYA’da hobi olarak başladığı ve atölyeye çevirdiği evinin balkonunda tasarladığı takıları satışa çıkaran İsmail Ağca (48), elde edeceği geliri şehit ailelerine bağışlayacağını söyledi.

Amasya\'nın Mehmet Paşa Mahallesi’nde yaşayan ve 1 yıl önce eşinin İzmir seyahatinden dönüşünde hediye olarak aldığı tesbihin imamesini beğenmeyerek değiştiren ve takı tasarım konusunda beceri ve yeteneğinin olduğunu fark eden İsmail Ağca, kolye, bileklik, tesbih yapmaya başladı. Evinin balkonunu atölye çeviren ve bir kurumda memur olarak çalışan Ağca, 5 bin lira değerindeki ürünlerini satışa çıkararak, elde edeceği geliri ‘Zeytin Dalı’ Harekatı’nda PKK/PYD’li teröristlerle mücadele eden askerlere ve şehit ailelerine bağışlayacağını ifade etti.İsmail Ağca, “Eşim İzmir seyahati dönüşü hediye bir tesbih aldı. Bu tesbihin imamesini değiştirirken, bu işlere karşı bir yeteneğimin olduğunu keşfettim. Daha sonra hobi olarak başladığım takı tasarım işini genişleterek, bileklik, kolye, tesbih ve takı tasarım ürünlerinin sayısı artırdım. Balkonda ürün asacak yerim kalmadı. Ürünleri tasarlarken, hayatın akışından meydana gelen stres ve yorgunluktan kurtulmak için bana bir terapi etkisi yaratıyor. Takı ürünlerimi değerli taş, yarı değerli taş ve kristal taşlarından tasarlıyorum. Kendi tasarımlarımın yanında vatandaşlardan özel siparişlerde alıyorumö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Evin balkonunun dışından takılardan detay

-Takılardan yakın detay

-Takı tasarım ürünlerinin sergilediği balkonun içinden detay

-Takıların sergisinden detay

-Tesbih ve kolye yapımından detay

-Röportaj

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3:36-BOYUT 404 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-



