DHA YURT BÜLTENİ-3

1)\'ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NDA 33\'ÜNCÜ GÜN; 1780 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 33 gündür yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780\'e yükseldi.

TSK\'nın sınırda ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak günü başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 33\'üncü güne girildi. Türk savaş uçaklarının, teröristlere ait belirlenen hedefleri havadan bombaladığı harekât, karadan da topçu bataryaları ve Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) desteğiyle devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı, 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği harekâtın son durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmede 65\'i son 24 saatte olmak üzere harekâtın başından bu yana toplam 1780 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

HATAY- KİLİS, (DHA)-

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2)SAKLI CENNETE TURİST MAKYAJI

SAMSUN\'da bulunan ve doğal güzelliğiyle \'saklı cennet\' olarak adlandırılan Ayvacık ilçesinde kent estetiği çalışmaları kapsamında evlerin dış cepheleri aynı model ve renkte değiştiriliyor. Yerli turistlerin yanı sıra özellikle son yıllarda Arap turistlerin de ilgisini çeken ilçede hedef gelen yabancı turist sayısının artmasını sağlamak.

Samsun\'da özellikle son yılarda doğal güzelliği ile Arap turistlerin ilgisini çeken ve \'Saklı cennet\' olarak adlandırılan Ayvacık ilçesinde turizm amacıyla kent estetiği çalışması yapıldı. 22 bin nüfuslu ilçenin merkezinde bulunan Kent Meydanı, Çatak Deresi çevresi ve Eynel mahallesi derelik mevkiindeki kötü görünümlü çirkin binaların dış cepheleri Büyükşehir Belediyesi, Ayvacık Belediyesi ve vatandaşların işbirliği ile aynı renkte aynı modelle boyandı. Sarı ve kahverengi renkler kullanılarak tarihi bir ev görüntüsü verilerek boyanan evler kısa sürede ilgi gördü. Özellikle ilçeye yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmek ve beğenisi kazanmak için bu çalışmanın gerçekleştirildiği belirtildi. Yaklaşık 20 binanın boyandığı bu çalışma ile ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması amaçlanıyor.

Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, ilçenin bakir doğasını bozmadan daha da güzelleştirmenin çabası içinde olduklarını belirterek, \"İlçemiz Orhangazi Mahallesi Kent Meydanı, Çatak deresi çevresi ve Eynel Mahallesi Derelik mevkiindeki sıvasız, boyasız kötü görünümlü yapılarımızı turizm bölgesine yakışır bir şekilde estetik bir görünüm kazandırmak için cephelerini sağlıklaştırma çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki yaz ayı ortasında bambaşka bir Ayvacık ortaya çıkacak. Saklı cennetimiz görenleri kendine hayran bırakacak bir estetiğe ve güzelliğe kavuşacak\" diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Mustafa Bilal, ilçenin turizm bölgesi olduğunu söyeyerek, \"Burası bir doğal güzelliği. Yazın çok gelen oluyor. ilçemizin daha güzel olması çirkin görüntünün ortadan kalması için evler aynı renge boyanıyor. Arap turistlerin ilçemize yoğun bir şekilde gelmesi ilçemizin gelişimine katkı sağlıyor. İnşallah daha fazla gelirler biz bundan memnuniyet duyuyoruz\" şeklinde konuştu.

Evlerin güzelleştirildiğini dile getiren ilçe sakinlerinden Abdullah Okur, \"Özellikle eski binaların dış cephesi daha da güzelleştirildi. Çok da güzel oldu. Turistler için böyle bir çalışma yapıldı\" dedi.

Bakanlar Kurulu kararıyla 2010 yılında turizm bölgesi ilan edilen ve 22 bin nüfusu olan Ayvacık\'ta geçtiğimiz yıllarda Arap yatırımcılar, çeşitli tesisler yapmak için bölgede 40 dönüm arsa satın almıştı.

Görüntü Dökümü:

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-İlçeden detaylar

-Boyanan evlerden detaylar

-Röportajlar

(SÜRE:3.42 Dk) (BOYUT:415.73 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/AYVACIK(Samsun), (DHA)

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3)LÜKS OTOMOBİLİN GİZLİ BÖLMESİNDEN SUİKAST SİLAHI ÇIKTI

ADANA\'da polis, şüphe üzerine durduğu lüks otomobilin gizli bölmesinden suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca ile 2 şarjör bulundu, sürücü ise gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yunus Ekipleri, Seyhan ilçesi Çevre yolu otoban girişinde şüphelendikleri lüks otomobili durdurdu. Polis, araç içerisinde yaptığı aramada, teyp altındaki gizli zulada ruhsatsız Glock marka tabanca ve 2 şarjör ele geçirdi. Özel olarak yapılan bölme dikkatle inceleyen ekipler, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polisin aracı araması

- Polisin tabancanın bulunduğu bölmeyi açması

- Polisin tabancayı bulması

- Polisin tabancayı kontrol etmesi

SÜRE:00\'42\" BOYUT:43,5 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK - Kamera:ADANA,(DHA)

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4)KADIN CİNAYETİ SANIĞINA MÜEBBET

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde iki çocuk annesi Nuran Soydinç\'i (45) 24 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren Hidayet Özdemir (46) karar duruşmasında, \"Vatanını ve milletini seven, Kızılay\'a senelerdir kan veren biriyim. Önce Allah\'a sonra sizin adaletinize sığınıyorum\" dedi. Mahkeme heyeti sanığa ömür boyu hapis verdi.

Manavgat\'ta geçen yıl nisan ayında, iki çocuk annesi Nuran Soydinç\'i 24 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hidayet Özdemir\'in yargılandığı davaya, Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Tutuklu sanık Hidayet Özdemir, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan katılırken, Nuran Soydinç\'in ilk eşinden çocukları Fatma Yüksel ve Şevki Yüksel ile eşi Kadir Soydinç salonda hazır bulundu.

\'PARA BİTTİ, AŞK BİTTİ\'

Duruşmada Hidayet Özdemir\'in avukatı Osman Yetkin, esas hakkında savunma yaptı. Olayda öldürülen Nuran Soydinç ve müvekkilinin 1.5 yıldır birlikte yaşadıklarını söyleyen Yetkin, \"Bu süre zarfında müvekkilim Nuran Soydinç\'e 50 bin lira yardımda bulunmuştur. Bu parayı bankalardan kredi olarak çekmiştir. Para bitince Nuran Soydinç, \'Para bitti, aşk bitti\' demiştir. Bu ağır bir sözdür\" dedi. Olayda ilk saldırıyı Nuran Soydinç\'in yaptığını öne süren avukat Osman Yetgin, bu saldırı sırasında müvekkilinin yaralandığını, bunun hiddetiyle Nuran Soydinç\'e 24 bıçak darbesiyle karşılık verdiğini iddia etti.

\'KIZILAY\'A SENELERDİR KAN VEREN BİRİYİM\'

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Hidayet Özdemir, \"Suçlamaları kabul etmiyorum. Kasten ve tasarlayarak öldürmek suçundan yargılanmaktan dolayı hicap duyuyorum. Kesinlikle ona kıyamazdım. Kasten öldürmek isteseydim, bir hafta öncesinde ıssız bir yere pikniğe gittik, orada öldürürdüm. Vatanını ve milletini seven, Kızılay\'a senelerdir kan veren biriyim. Önce Allah\'a sonra sizin adaletinize sığınıyorum\" diye konuştu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti sanık Hidayet Özdemir\'i \'kasten öldürme\' suçundan oybirliğiyle ömür boyu hapse mahkum etti.

\'MAHKEME HEYETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ\'

Duruşmanın ardından açıklama yapan Fatma ve Şevki Yüksel, sanığın ömür boyu hapis cezası almasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, \"Annemiz asla geri gelmeyecek ama adaletin yerine gelmesinden dolayı mutluyuz. Mahkeme heyetine teşekkür ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü (Arşiv)

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Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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5)KONYA\'DA \'BYLOCK\' OPERASYONU: 7 GÖZALTI

KONYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı öne sürülen 7 kişi, gözaltına alındı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı öne sürülen10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi tarafından bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürerken, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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6)VANLI KADINLAR, MEHMETÇİK İÇİN ATKI VE BERE ÖRDÜ

VANLI kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için atkı ve bere ördü. Örülen atkı ve bereler, sınır birliklerine ulaştırmak üzere Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı\'na teslim edildi.

Van\'ın merkez Tuşba İlçesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bir süre önce hayata geçirilen Tuşba İş Geliştirme ve Mesleki Eğitim Merkezi\'ndeki (TUŞMEK) kadınlar, bu kez de Afrin harekatına katılan askerler için bir araya geldi. Proje kapsamında bir araya gelen kadınlar, Mehmetçiğin üşümemesi için atkı ve bere ördü. Tuşba Belediyesi tarafından paketlenen atkı ve bereler, düzenlenen programla Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş\'a teslim edildi. Teslime törenine Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, belediye çalışanları ile atkı ve bereleri ören kadınlar da katıldı. Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Karataş, Vanlı kadınların el emekleriyle hazırlamış oldukları atkı ve bereleri en kısa süre içerisinde Türkiye\'nin güvenliği için savaşan askerlere göndereceklerini söyledi. Korgeneral Karataş, \"Askerlerimiz bunu alırken çok sevinecekler. Teröristle mücadele azim ve kararlılıkları daha da artacağına inanıyorum. Bu faaliyetin Türkiye\'nin bir ucundan Van\'dan yapılması da ayrıca önem arz ediyor. Bu davranışın Vanlı vatandaşlarımızın kalplerinin Afrin\'de kahraman askerlerimizin yanında olduğunun bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Belediye başkanımıza ve heyetine çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe de Vanlıların, Türkiye\'nin geleceğini ilgilendiren bu operasyona destek verdiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Annelerimizin el emeği, göz nuruyla örmüş oldukları bereler, atkılar inanıyoruz ki, kahraman askerimizin, devletimizin bekası anlamında, devletimizin huzurunu bozacak olan tüm terör unsurlarına en güzel cevaptır. Özellikle Vanlı kardeşlerimizin, annelerimizin Türkiye\'nin geleceği anlamında ümitvar olduklarını görüyoruz. Zeytin Dalı Operasyonuna katılan askerlerimizin de sağlık ve afiyetle tekrar yurdumuza döneceğine inanıyoruz. Tuşba Belediyesi olarak yanınızda olduğumuzu, her zaman hizmetinizde olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.\"

Atkı ve bereleri ören kadınlar adına bir konuşan Elif Teke de Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdiklerini ifade ederek, \"Hocalarımızın destekleriyle atkı ve berelerimizi ördük. Biliyoruz ki ordumuz askerimizin her türlü ihtiyacı gideriliyor. Ancak biz askerlerimizin morali yüksek olsun diye onlara bir şeyler ulaştırmak istedik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Van Kolordu Komutanlığı

-Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe\'nin kolorduya gelişi

-Yapılan karşılama ve detaylar

-Kadınların ördüğü atkı ve berelerin kolorduya bırakılması

-Atkı ve berelerden detaylar

-Fotoğraf çekimi

-Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş\'ın konuşması

-Belediye Başkanı Özgökçe\'nin konuşması

-Detaylar

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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