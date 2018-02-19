DHA YURT BÜLTENİ -3

1)KARŞILIKSIZ AŞK DEHŞETİ; ÖĞRENCİ SERVİSİNE ATEŞ EDİP İNTİHAR ETTİ

ADANA\'da içinde aşık olduğu lise öğrencisinin de olduğu servise pompalı tüfekle 5 el ateş eden 25 yaşındaki Aykut Arık, polise de ateş açtı. Girdiği fırında direnen Arık, tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Yaralı halde servis minibüsünü bölgeden uzaklaştırıp öğrencileri kurtaran şoför de tedaviye alındı. Olay, sabah saatlerinde merkezi Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Aykut Arık, karşılıksız aşk beslediği liseli öğrencinin içinde bulunduğu öğrenci servisini bekleyeme başladı. İçinde 10 lise öğrenci olan özel bir okula ait servis aracı, ara sokağa girdiği sırada pusu kuran Arık pompalı tüfekle peş peşe 5 el ateş açtı. Servis aracının camları kırılırken, öğrenciler ise büyük korku yaşadı. Yaralanan sürücü Mehmet Ali Yüksel ise aracı durdurmayarak yoluna devam etti. Yaralı şoför, yaklaşık 1 kilometre uzaklaşarak öğrencileri yara almadan kurtardı. Yaralı şoför, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken öğrenciler de büyük panik yaşadı.

İNTİHAR ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli Aykut Arık\'ın peşine düştü. Kaçan Arık ise, sokak arasında kıstırıldı. Teslim ol çağrısı yapan polise ateş açan saldırgan ekmek fırınına girip buradaki çalışanları da tehdit etti. Teslim olmamak için direnen zanlı, aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. İsmi açıklanmayan liseli kıza karşı saplantılı karşılıksız aşk beslediği ileri sürülen ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiği belirtilen Arık\'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ambulansın görüntüsü

- Olay yerinden görüntüler

- Güvenlik şeridi

- Servisteki kırık camlardan görüntüler

SÜRE:55\" BOYUT:56

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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2)TARTIŞTIĞI KIZI VE EŞİNİ BIÇAKLADI

KAYSERİ\'de tartıştığı eşi ve kızını 3 yerinden bıçaklayan Cumali Ç. (41) polis tarafından gözaltına alındı. Talas İlçesine bağlı Bahçelievler mahallesi, Bismil Caddesinde meydana gelen olayda evde eşi Yasemin (40) ve kızı N.Ç (18) ile oturan inşaat işçisi baba Cumali Ç. belirlenemeyen bir sebepten dolayı eşiyle tartışmaya başladı. Sonra, mutfağa giderek bıçak alan Cumali Ç. önce kavgayı ayırmak isteyen kızını sonrada 20 yıllık hayat arkadaşını 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan ana-kız olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Lise öğrencisi N.Ç tedavisinin ardından taburcu olurken, anne Yasemin, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Eşi ve kızını bıçaklayan Cumali Ç. ise Cinayet Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan inşaat işçisi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikteki sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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- Eşi ve kızını bıçaklayan baba adli tabipliğe getirilişi

-Sağlık kontrolünün ardından polis otosuna bindirilişi

- Diğer detaylar

(Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 45 saniye / 46 MB

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3)TERÖRİSTLER CAMİYİ KARARGAHA ÇEVİRDİ



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılmak istenen Afrin kırsalındaki Maranez köyünde bulunan ve çatışmalar nedeniyle hasar gören camiyi PYD/PKK’lı teröristler karargaha dönüştürdü. Etrafına derin hendekler kazılan camide bulunan teröristler sık sık Azez bölgesindeki kontrol noktalarında bulunan Özgür Suriye Ordusu güçlerine uzun namlulu tüfeklerle taciz ateşi açıyor.Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü Afrin’deki terör unsurlarını yok etmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 72 savaş uçağıyla düzenlediği hava bombardımanı ile Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında Kilis ve Hatay’ın ilçelerini tehdit eden roket ve havan saldırılarının yapıldığı noktalara öncelik vererek Afrin kırsalında operasyonlar düzenledi. Operasyonlar ile Türkiye sınırına yakın noktada bulunan çok sayıda köy ile dağ, tepe ve stratejik nokta teröristlerden temizlenerek özgürleştirildi. Harekat kapsamında savaş uçakları, karadan ateş destek vasıtaları ile terör hedefleri vurulmaya devam ederken TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri de Afrin kırsalındaki terör unsurlarının bulunduğu bölgelerde operasyonlarını sürdürüyor.Afrin’in batısında harekat yoğun olarak devam ederken, kentin doğusunda PYD/PKK terör örgütü denetiminde bulunan Tel Rıfat, Minnag, Melkiye, Ayn Dakna, Maranez ve Bafelyun bölgesinde de Özgür Suriye Ordusu güçleri oluşturulan kontrol noktalarında eli tetikte görev yapıyor. ÖSO kuvvetleri sık sık teröristlerin yaptığı taciz ateşi ve saldırıları anında karşılık vererek püskürtüyor.

TERÖRİSTLER CAMİYİ KARARGAH YAPTI

Azez ile Afrin arasındaki kritik noktalardan birisi olan Maranez bölgesinde PYD/PKK’lı teröristler, çatışmalarda hasar gören camiyi karargaha dönüştürdü. Maranez Köyü camisinin etrafına derin hendekler kazarak burada siperler oluşturan teröristler, zaman zaman bu noktadan Azez kent merkezini hedef alan roket ve havan saldırıları yapıyor. Teröristler ayrıca caminin içerisinde de açtıkları mazgallarda nöbet tutup, birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan ÖSO güçlerine sık sık uzun namlulu tüfeklerle ateş açıyor.PYD/PKK’lı teröristlerin camiyi karargaha dönüştürmesindeki asıl amacın ise TSK ve ÖSO güçlerinin ibadethaneye kutsallığından dolayı ateş açamayacağı için kendilerine avantaj sağlamak olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Camiden görüntü ve detaylar

Hasan KIRMIZITAŞ-AZEZ/DHA

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4)ROKETLİ SALDIRIDA ÖLEN RIFAT SİNİRLİ\'NİN OĞLUNA 13 BİN 500 LİRA CEZA

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde, teröristlerin roketli saldırısında yaşamını yitiren Rıfat Sinirli\'nin (68) oğlu İsmail Sinirli\'ye (44), babasının avladığı yabani hayvanların fotoğraflarını, onun isteğiyle kendi sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle 13 bin liralık para cezası kesildi. Reyhanlı\'ya teröristlerin 2 Şubat\'ta attığı roketle hayatını kaybeden emekli Rıfat Sinirli\'nin oğlu berber İsmail Sinirli, babasının avladığı yabani hayvanların fotoğraflarını, onun isteğiyle kendi sosyal medya hesabından yayımladı. İsmail Sinirli\'ye babasının ölümünden 1 gün sonra Orman ve Şu İşleri İl Müdürlüğü\'nden, \'kara avcılığı kanununa muhalefet\' suçundan toplam 13 bin 500 liralık para cezası bildirimi geldi. Tebligatı aldığı anda şoke olan İsmail Sinirli, Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi\'ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü\'nden kararın gerekçelerini istedi.

\'CEZANIN İPTAL EDİLMESİNİ BEKLİYORUM\'

Cezaya itirazda bulunan İsmail Sinirli, babasının avcı olduğunu söyledi. Fotoğrafları da babasının isteği üzerine paylaştığını belirten Sinirli, \"Babam avlanacağı zaman onu alır, götürür, av sahasına bırakırdım. O da gerekli kurallar çerçevesinde avlanırdı. Ben de babamın isteği üzenine avladığı hayvanların fotoğraflarını, arkadaşları görsün; diye paylaşırdım. Ben avlanmıyordum. Babam sosyal medyayı kullanamadığı için de ben yapıyordum\" dedi.

Babasının ölümünden hemen sonra cezanın gelmesinin, kendilerini daha çok üzdüğünü kaydeden İsmail Sinirli, \"Gerekli itirazlarda bulunduk. Müdürlük, cezayı yazdıkları için resmi evrakın kendilerinden çıktığını söyledi. Ben de mahkemeye gittim. Cezanın iptal edilmesini bekliyorum; çünkü ben avlanmadığım için ortada bir haksızlık var. Ayrıca benim ekonomik durumumla bu cezayı yatıramam. Yardım istiyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- İsmail Sinirli ile röportaj.

- Gelen cezaların görüntüsü

Taylan YILDIRIM- Murat SOLAK/HATAY, (DHA) -



