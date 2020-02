DHA YURT BÜLTENİ-3 

TSK : Şemdinli sınırında 15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Hakkari Şemdinli Irak kuzeyi uzanımında 1 askerin şehit olduğu bölgede düzenlenen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Haber: HAKKARİ - ANKARA (DHA)

\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 30\'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 30 gündür yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1614\'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye\'nin Afrin kentinin PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ terör örgütlerinden arındırılması amacıyla geçen 20 Ocak\'ta, 72 savaş uçağının hava bombardımanıyla başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 30\'uncu güne girildi.

HEDEFLER BOMBALANIYOR

Bölgedeki yağış ve sis nedeniyle çatışmalar aralıklarla devam ediyor. Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Afrin kırsalındaki Cinderes bölgesi ile Kilis\'in karşısında bulunan Raco beldesi kırsalındaki terör örgütü mevzileri, insansız hava araçlarıyla belirlenip, koordinatları sınırda konuşlu topçu bataryaları ile Türk Hava Kuvvetlerine bildiriliyor. Topçu bataryaları, fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla karadan, jetler ise havadan teröristlerin mevzi, barınma, karargah, kontrol ve toplanma alanlarını ateş altına alıyor.

TERÖRİSTLER LASTİK YAKIYOR

Karadan ve havadan vurularak hedefleri imha edilen teröristler, zaman zaman gizlenmek ve insansız hava araçları ile jetlerin görüş açısını kapatmak amacıyla siyah duman çıkarmak için lastik lastik yakıp, sivil halkın arasına karıştıkları belirtildi.

TUZAKLANAN BOMBALAR İMHA EDİLİYOR

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, karadan çatışmalarla 60\'a yakın aşkın köy ve beldeyi terör örgütlerinden arındırdı. Derinlik oluşturularak sürdürülen harekât kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde tuzaklanan mayın ve patlayıcılar da eğitimli köpeklerin desteğiyle uzman ekipler tarafından bulunarak imha ediliyor. Teröristlerden temizlenen Kilis\'in karşısında bulunan Suriye\'nin Darmık Dağı\'ndaki yol yapım çalışması da bölgedeki sis ve yağış nedeniyle aralıklarla evam ediyor. Asker ve ÖSO unsurlarının Afrin\'e ilerleyişini kolaylaştırmak için açılacak geçiş güzergahı için başlanan yolun tepesinde oluşturulacak rampalarda konuşlanacak topçu birliklerinin, asker ve ÖSO mensuplarının karadan ilerleyişine destek vereceği belirtildi.

1614 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bugüne kadar 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği harekâtın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, son bir günlük süreçte kara ve hava operasyonlarıyla 19, toplamda ise 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Haber : HATAY - KİLİS (DHA)

İstismar şüphelisi serbest kalınca, mağdur çocuk aileden alındı



DİYARBAKIR\'da uzaktan akrabası S.B. adlı kız çocuğuna bakkalda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan E.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemenin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, ancak tutuklama tedbirinin orantılı olmayacağını gerekçe göstererek E.T.\'yi salıvermesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, zarar görebileceği ihtimaliyle S.B.\'yi koruma altına aldı.

Merkeze bağlı bir köyde yaşayan, şu an 12 yaşında olan S.B., geçen yıl okuldaki rehber öğretmene uzaktan yakını E.T.\'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Rehber öğretmenin olayının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde kurulan Çocuk İzleme Merkezi\'nde, psikolog eşliğinde S.B.\'nin ifadesi alındı. Başından geçenleri anlatan S.B., E.T.\'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, \"Bu olay okulumuzun karşısındaki bakkalda oldu. Bakkala bir şey almaya gitmiştim. Bakkalda başka çocuklar vardı. E.T., diğer çocukları çıkarttı. Ben de çıkmak istedim, ancak izin vermedi. Burada bana cinsel istismarda bulundu. Bu olayı birine söylersem, beni öldüreceğini söyledi. Rehber öğretmenime, bana tecavüz ettiğini anlattım. Korunacağım bir yere gitmek istiyorum, aileme gitmek istemiyorum\" dedi.

SAVCI, TUTUKLANMASINI İSTEDİ

S.B.\'nin ifadesi üzerine, gözaltına alınan E.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. E.T., buradaki ifadesinde, iddia edilen olayın olduğu dönemde Şanlıurfa\'da olduğunu belirterek, \"Suçlamaları kabul etmiyorum. İddialarda geçen bakkal dükkanı ağabeyime aittir. S.B.\'ye herhangi bir şekilde istismarda bulunmadım ve ölümle tehdit etmedim. Kendi içinde bir kurgu yapmış olabilir. İddia ettiği şeyler kesinlikle yalandır. Bu olaydan dolayı burada olmaktan çok utanıyorum\" dedi.

\'KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ VAR, ANCAK TUTUKLAMA ORANTILI OLMAZ\'

Hakimlik, savcılığın tutuklama talebinin reddederek, E.T.\'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Sulh Ceza Hakimliği\'nin kararında, şüphelinin \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtilerek, ancak tutuklama tedbirinin orantılı olmayacağını ifade etti.

SERBEST BIRAKILINCA, ÇOCUK YURDA YERLEŞTİRİLDİ

E.T.\'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık yetkilileri, zarar görebileceği ihtimali üzerine S.B.\'yi ailesinden alarak koruma altına alındı. S.B., adresi gizlenen bir yurda yerleştirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Haber: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

Otobüs yankesicisi güvenlik kamerasına yakalandı

ADANA\'da halk otobüsüne binen Nirgül Yalçın\'ın (38), çantasından cep telefonunu çalan Emrah Boduk(34), önce aracın güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı.

Merkez Yüreğir İlçesi\'ne bağlı PTT Evleri Mahallesi Nergiz Caddesi üzerinde otobüse binen Nirgül Yalçın, kısa süre önce konuştuğu cep telefonunu bulamadı. Telefonunun çalındığını fark eden genç kadın, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekibi, otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, görüntülerde hareket halindeki otobüste sarsıntıdan yaralanan ve yankesicilikten çok sayıda kaydı bulunan Emrah Boduk\'un, genç kadının cebine elini sokup, cep telefonunu çaldığını belirledi. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, İnönü Parkı önünde otobüs beklerken yakalandı. Üzerinde Nirgül Yalçın\'a ait cep telefonu da bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

Mardin Derik\'te aşırı yağış sele dönüştü

MARDİN\'in Derik ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağmur, gece saatlerinde sele dönüştü. Bir çok cadde ve sokak sel suları altında kalırken, itfaiye ekiplere sabah saatlerine kadar su tahliyesi için aralıksız çalıştı.

Derik ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde sele dönüşen sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 saat aralıksız yağan sağanak yağmurdan sonra oluşan sel, nedeniyle ilçe merkezinde bir çok cadde ve sokak sular altında kaldı. İlçe sakinleri ve esnafta korkulu saatler yaşatan sel nedeniyle 6 ev ve 1 ahır ile mezarlıklar sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri sabah saatlerine kadar suların tahliyesi için aralıksız çalışırken, selde can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. İlçe merkezinin dışında ilçeye bağlı karsal kesimde bulunan İncesu ile Dumanlı Mahallelerinde de bazı evler sel sularına maruz kaldı.

Sel ile birlikte ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar çamur deryası içinde kalırken, belediye görevlilerinin temizlik çalışmaları sürüyor.

İncesu Mahalle muhtarı Abdurahman Selçuk, Mahallelerinde sağanak yağıştan dolayı can kaybının yaşanmadığını ancak bazı ev, ahır ve köy mezarlığının sular altında kaldığını ve suları tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-

\'Zeytin Dalı Harekatı\' gazisi: Afrin\'e girdik ve orası alınacak; başka yolu yok



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, 12 askerin şehit düştüğü saldırıda, dizine isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Güner (25), \"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Bir kere Afrin\'e girdik ve orası alınacak; başka yolu yok\" dedi.

Bitlis Komando Tugayı\'nda görev yaparken, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan, 3 yıllık evli Uzman Çavuş Güner, 10 Şubat günü 12 askerin şehit düştüğü saldırıda dizine isabet eden şarapnel parçasıyla yaralandı. Tedavisinin ardından memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesindeki evine gelen Güner, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Şarapnel parçasının dizinde kalacağını kaydeden Güner, \"12 şehit verdiğimiz gün, ben de oradaydım ve şehitlerimizin yanındaydım. Sol diz kapağıma şarapnel parçası saplandı. Kemikte kalacakmış sanırım. 20 gün hava değişimi verdiler; ama en kısa sürede birliğime, arkadaşlarımın yanına geri dönmek istiyorum\" diye konuştu.

\'ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK\'

Afrin\'deki askerlerin moral ve motivasyonunun iyi olduğu vurgulayan Uzman Çavuş Güner, \"Tüm şehitlerimize Allah, rahmet eylesin. Ailelerine sabır eylesin. Gözleri arkada kalmasın. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Bir kere Afrin\'e girdik ve orası alınacak; başka yolu yok. İnşallah, sağ salim oraya gidip, gelmeyi nasip etsin Allah. Kimsenin de burnu kanamasın\" dedi.

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) -

(Özel) 11 Mayıs Şehitler Derneği; Savaşmaya hazırız

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde faaliyet gösteren 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, dernek olarak \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek, \"Savaşmaya hazırız. Çoluklu çocuklu, kadınlı kızlı, yaşlısı, erkeği, biz her zaman onların yanındayız\" dedi.

11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Mehmetçiğin yanında olduklarını kaydeden Tuna, \"Biz 11 Mayıs Şehitler Derneği olarak, buradaki şehit aileleri olarak Mehmetçiğimizin yanında olmaya hazırız. Savaşmaya hazırız. Çoluklu çocuklu, kadınlı kızlı, yaşlısı erkeği, biz her zaman onların yanındayız. Sadece biz değil, Türkiye’deki tüm şehit aileleri bu hareketi destekliyor. Biz bedel ödemişiz, İkinci bir bedel ödetmeyeceğiz kimseye. Bunu herkes bilsin. Biz sonuna kadar Mehmetçiğimizin yanındayız\" dedi.

\'BİZİ O FÜZELER YIKAMAZ VE YIKAMAYACAKLARDIR\'

Reyhanlı\'da teröristlerin 11 Mayıs 2013 tarihinde düzenlediği bombalı saldırıda annesi Azize Yumuşak’ı kaybeden Ahmet Yumuşak ise, \"Biz gerekirse sınıra da gideriz, elimize silah da alırız Mehmetçiğimizin yanında da dururuz. 2013 yılında 53 şehit verdik. Allah bir daha göstermesin. İyi olacak, başaracak bizim askerlerimiz. Reyhanlı\'ya 47 füze düştü. Bizi o füzeler yıkamaz ve yıkamayacaklardır. Çünkü bizim devletimiz güçlüdür. Türkiye Cumhuriyetimiz güçlüdür. Olay günü Reyhanlı’ya 2 araç giriş yaptı. Bu aracın patlaması sonucu 53 şehit verdik. Ben annemi kaybettim. Annem dişini yaptırmak için dişçiye gitmişti. Annem sağı solu bilmezdi. Dişçide doktoru beklerken postane karşısında araç patladı. Patlama sonucu annemi kaybettim. Allah kimseye o acıyı yaşatmasın. Acımız büyük. Ben bunları bile anlatırken kötü oluyorum. Allah devletimizi, milletimizi, ordumuzu korusun. Biz 53 aile, Başbakandan ve Cumhurbaşkanından, şehitlik unvanı verilmesini istiyoruz. Bunu verirseler, mutlu olacağız, iyi olacağız\" diye konuştu.

Haber- Kamera Mehmet YİRUN- Ferhat DERVİŞOĞLU-HATAY-DHA)

Gelendost\'tan Mehmetçiğe 6 ton elma

ISPARTA\'nın Gelendost ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçikler için 6 ton elma gönderildi.

Gelendost Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası tarafından düzenlenen kampanya kapsamında toplanan 6 ton elma, tesislerde paketlendikten sonra kamyona yüklendikten sonra Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe verilmek üzere gönderildi.

Gelendost Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası Başkanı Osman Altınsoy, organizasyona destek verenlere halkına ve paketleme tesisini kendilerine açan soğuk hava tesislerine teşekkür etti. Altınsoy, \"Askerlerimizin vatan için çarpıştığı bu günlerde destek olmak hepimizin görevi\" dedi.

HABER- KAMERA: Taner ERDEM/GELENDOST, (DHA)

Dar gelirli vatandaşların giyim ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı ikinci el giyim birimi, kış aylarında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz giyim yardımı yapıyor. Muhtarlık İşleri Müdürü Mücahit Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, geçen yıl 2 bin 143 ihtiyaç sahibine, 23 bin 76 parça kıyafet verildiğini söyledi.

Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ikinci el giyim biriminden, dar gelirli vatandaşlar ihtiyaçları olan giyim eşyalarını ücretsiz olarak temin edebiliyor. Görevliler, duyarlı vatandaşların verdiği ihtiyaç fazlası kıyafetleri toplayarak, yıkayıp, ütüleyerek raflardaki yerlerine asıyor. Birimde en fazla, bebek ve çocuk giysilerine ihtiyaç duyuluyor. Giyim eşyaları arasında ayakkabı, bot, terlik ve gelinlikte bulunuyor.

YIKANIYOR, SÖKÜĞÜ DİKİLİYOR, ÜTÜLENİYOR

Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mücahit Erdoğan, birimin kısa süre önce ihtiyaç doğrultusunda fiziki şartları daha iyi olan bir binaya taşındığını belirterek, \"Burada yeni doğan ve çocuk kıyafetinden tutun, her yaşa hitap edecek kıyafetlerimiz mevcut. Bazı okullarda da öğrenciler arasında toplanan kıyafetler buraya teslim ediliyor. Dezavantajlı insanlarımız bu imkandan faydalanıyorlar. Duyarlı vatandaşlarımız da bizlere bu kıyafetleri getiriyorlar veya bize telefon açıyorlar, biz müdürlük olarak gidip evlerinden alıyoruz. Personelimiz, hangi kıyafetlere ihtiyaç duyulduğunu bize iletiyor. Biz de basın yoluyla duyarlı vatandaşlara bu konuda çağrıda bulunuyoruz. Kıyafetleri yıkıyoruz, söküğü varsa da makinelerimiz var dikiyoruz. Ütüleniyor, yıkanmış ve ütülü bir şekilde biz bunları vatandaşlarımıza teslim ediyoruz\" dedi.

2 BİN 143 İHTİYAÇ SAHİBİNE 23 BİN 76 PARÇA KIYAFET VERİLDİ

Geçen yıl 23 bin 76 parça kıyafetin ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini ifade eden Erdoğan, \"2017 yılında 23 bin 76 parça kıyafet 2 bin 143 ihtiyaç sahibine teslim edildi. Kıyafet ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar oldukça memnun. Kıyafet vermek isteyenlerde bizleri arayarak destek veriyorlar\" dedi.

Mücahit Erdoğan, ekonomik durumu yeni kıyafet almaya yetmeyen ihtiyaç sahibi vatandaşların bu sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla hareket ettiklerini belirterek, sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal bir dayanışma örneği ortaya çıkardıklarını söyledi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

Vites kolundaki zuladan 2 tabanca çıktı

ADANA\'da polis ekipleri, kovalamaca sonucu durdurdukları otomobilin vites kolu boşluğundaki \'zula\' denilen gizli bölmede, 2 ruhsatsız tabanca buldu.

Yüreğir Otogarı çevresinde 01 B 5402 plakalı otomobilin sürücüsü, \'yol verme\' yüzünden tartıştığı başka bir otomobilin sürücüsünü silah gösterip tehdit etti. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yunus Timleri, kovalamaca sonucu otomobili durdurdu. Polis, araç içinde yaptığı detaylı aramada vites kolu boşluğundaki gizli bölmede, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 2 fişek ele geçirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

Uludağ\'da poşetli kayak

TÜRKİYE\'nin en gözde kıy turizm merkezi Uludağ\'da özellikle hafta sonları günübirlik gelen tatilciler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Araçlarına park edecek yer bulmakta zorlanan tatilcilerden bazılarının ise çöp poşetleriyle kaydığı görülüyor.

Türkiye\'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ\'da cumartesi ve pazar günleri, günübirlik olarak gelen tatilciler, yoğunluğa neden oluyor. Tatilciler, özel araçlarının yanı sıra, düzenlenen turlar ya da teleferikle, \'beyaz cennet\'in yolunu tutuyor. Hafta sonları yaşanan yoğunluk nedeniyle tatilciler, araçlarını park edecek yer bulmakta zorluk çekiyor. Hafta sonu artan ziyaretçi sayısı nedeniyle tuvaletlerin de ihtiyacı karşılamadığı öne sürülüyor. Günübirlik tatilcilerden bazılarının ise yanlarında getirdikleri çöp poşetlerinin üzerlerine oturarak kaymaları dikkat çekiyor.

Güney Marmara Otelciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren, bazen istenmeyen görüntülerin de ortaya çıktığını belirterek, özellikle kayak pistlerinde selfie çekilmesi ve et mangal yapılmasının Uludağ\'ın imajına zarar verdiğini söyledi.

Geçen yıl çoğunluğu günübirlikçi olmak üzere 2 milyon kişinin geldiği 5 bin yatak kapasiteli Uludağ\'da 30\'a yakın otel, misafirhane ve işletme bulunuyor.

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)-

Çöp tesisine kimyasal atık döküldüğü iddiası halkı tedirgin etti



GİRESUN\'un Görele ilçesi Çavuşlu beldesindeki katı atık bertaraf tesisine kimyasal atıklarının dökülmesi, kentte tartışmalara neden oldu. Atığın siyanür karışımı bir kimyasal olduğunu öne süren yöre halkı, tedirginlik yaşadıklarını belirterek, atıkların dökülmesine ilişkin kayda aldıkları görüntüleri yetkililere iletip, konunun incelenmesini istedi. Giresun Valiliği’nce konuya ilişkin yapılan açıklamada atıkların zararlı olmadığı belirtildi.

Kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Görele ilçesinin Çavuşlu beldesinde, 2015 yılının Kasım ayında bölgelerden katı ve sıvı atık kabulüne başlayarak düzenli depolamaya geçen Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne kimyasal atıklarının dökülmesi, yöre sakinlerini tedirgin ediyor. Trabzon’da faaliyet gösteren özel bir şirkete ait bakır madeninin siyanür karışımı kimyasal atıklarının kamyonlar aracılığıyla beldedeki çöp depolama alanına döküldüğünü öne süren yöre sakinleri, bahse konu atıkların madenden alınarak çöp depolama alanına boşaltılma anını cep telefonu kamarasıyla kayda aldı. Bölgedeki su ihtiyacının karşılandığı su kuyularının bulunduğu alanda yer alan çöp depolama tesisine döküldüğü iddia edilen kimyasal atıklara ilişkin görüntüleri vatandaşlar, yetkili mercilere ileterek, konunun incelenmesini istedi.

ÇÖP SULARI İÇME SUYUNA KARIŞIYOR

MHP’li Çavuşlu Belde Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, belde halkının sağlığı için endişe duyduklarını belirterek yetkililerden konuyla ilgili yardım istedi. Aslan, bahse konu çöp depolama alanı için mücadele verdiklerini ifade ederek, “2017 yılından bu yana, bu alan için büyük bir mücadele verdik. Burası karayolları tarafından Karadeniz Sahil Yolu yapılırken kullanılan bir taş ocağıydı. Bu alana bir katı atık tesisi yapımına karar verilince, biz buna karşı çıktık. Bu olayı yargıya taşıdık. İki kez mahkemeyi kazandığımız halde, çöp tesisini mühürlememize rağmen çalışmalar hala devam ediyor. Biz buraya eski parayla 3.5 trilyon ceza yazdık. Bu cezayı da Bölge İdare Mahkemesi iptal etti. Bu atık tesisinin yanında bir dere akıyor ve bu dere üzerinde bizim içme su kuyularımız var. Yağmurlu havalarda çöp sızıntıları derenin suyuna karışıyor ve bu dereden belediyenin içme suyu kuyularına geliyor. Biz bu kuyulardan 7 tane mahalleye 70 kilometre hattan su veriyoruz. Ben yetkili mülki amirlerimizden halkın sıhhatini ve selametini düşünerek bu konuyla ilgilenmelerini bekliyorumö\' dedi.

CUMHURBAŞKANI\'NA MEKTUP YAZDIM

Son zamanlarda Trabzon\'da bir madenden alınan cüruf maddesinin de beldedeki çöp tesisine döküldüğünü öne süren ve konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını anlatan Başkan Arslan, şunları söyledi: \"Bize gelen şikâyetlerde bu maden cürufu içersinde kanserojen yapan madde olduğu söyleniyor. Biz de bu konuda gerekli incelemeyi yaparak bazı raporlar tuttuk. Gerekli yerlere müracatımızı yaptık. Bu maden cürufunu Trabzon\'da dökecek bir yer bulamadılar da mı buraya getiriyorlar anlamadık. Daha önce de bu maddeyi Şebinkarahisar\'da bir alana döküyorlarmış, buradaki vatandaşlar isyan edince, şimdi bizim buraya getiriyorlar. Şimdi de bizi zehirliyorlar. Devlet yetkililerimizden bu konuyla ilgilenip buradan numuneler alarak bize doyurucu bir şekilde bildirilmesini ve bu tesisin kapatılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza hitaben bu konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Solu\'ya bir mektup verdim. Mektupta \'Cumhurbaşkanım, bu çöp tesisini görseniz, bunu buraya yapanları buraya gömersiniz\' dedim. Ama ne yaptıysak, elimiz kolumuz bağlandı, sesimizi duyuramadık. Biz bu çöp tesissiden ilçe halkı olarak çok rahatsızız. Bir an önce yeklilerin buraya bir çözüm üretmelerini bekliyorum.\"

‘BURAYA ZEHİR DÖKÜYORLAR’

Belde sakini Rıza Keskin de Trabzon\'da bir madenden çıkan atıkların, çöp depolama alanına döküldüğünü iddia ederek şöyle konuştu: \"Burası mahkeme tarafından iki kere mühürlenmiş bir tesis. Burası katı atık tesisi olarak geçiyor, ama buraya her şey dökülüyor. Buraya kimyasal, tıbbi atık ve cüruf bile dökülüyor. Buraya bir bakır madenin cürufu dökülüyor ve bu maddenin içinde kanserojen madde olan siyanür olduğunu öğrendik. Bununla ilgili de araştırmasını belde sakinleri olarak biz yapıyoruz. Trabzon\'da bir madenden çıkan ve özel idareye ait kamyonların getirdikleri bu cürufu Çavuşlu beldemizdeki bu çöp depolama alanına döktüğünü tespit ettik. Buraya zehir döküyorlar. Daha önceleri de yetkililer tıbbı atıkları da dökmedik demişlerdi, biz tespit ettik, döküyorlar. Bu maden cürufunu da dökmüyoruz dediler, döküyorlar. Eğer siyanür iddiaları doğruysa, resmen burada yaşayan insanları zehirliyorlar. Biz de bu olayı ispatlamak için belde sakinleri olarak var gücümüzle olayı üzerine gidiyoruz.\"

‘TEDİRGİNLİK YAŞIYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konu hakkında hazırlayacakları dosyayı ileteceklerini vurgulayan Keskin, şöyle konuştu: \"Bizim en büyük endişemiz bu çöp depolama alanı yanından gecen derenin üzeride bulunana belediyeye ait içme su kuyuları. Bu kuyulardan binlerce kişi su içiyor. Bu cürufun suyu dereyle birlikte su kuyularımıza gidiyor, bu bizi çok endişelendiriyor. Bazı yetkililer buradan gelip numune aldılar, biz o numuneleri nereden adlıklarını merak ediyoruz. Biz bağımsız denetçilerin gelip burayla ilgili tespit yapmasını istiyoruz. Yaptığımız araştırmada bu cürufu Giresun ili Çavuşlu beldesinden başak bir yerin almadığını öğrendik bu da bizi daha tedirgin etti. Burada tesisin altına boru döşendi ve bu borular dereye bırakıldı. Bir de buradaki pis su havuzundan bir boru döşenerek pis suyun direk denize döküldüğünü de tespit ettik. Biz Cevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na da ulaştık ve gördük ki burayla ilgili onların eline ulaşan bir bilgi yok. Dolaysıyla Ankara\'daki yetkililerin buraya cüruf döküldüğünden de haberi yok, Cumhurbaşkanın da haberi yok. Biz kendisine bir dosya sunup konuyu ileteceğiz\"

GİRESUN VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği de konuyla ilgili iddialar ve yöre sakinlerince yapılan başvuru üzerine yazılı açıklamada bulundu. Atıkların zararlı olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: \"Çavuşlu beldesinde bulunan katı atık bertaraf tesisinde düzenli depolanmakta olan katı atıkların koku yaymaması amacıyla günlük olarak üzerinin toprakla örtülmesi gerektiğinden ve tesisin civarının tamamen taş ocağı olmasından dolayı bu toprak temin edilememektedir. Bu olumsuzluğun giderilmesi ve katı atıkların üzerinin toprakla örtülmesi amacıyla, katı atık birliğine hiçbir maliyeti olmadan Trabzon ilinden serbest toprak getirilmektedir. Bahsedildiği gibi bu topraklar siyanür içermeyen serbest topraklardır. Siyanür genellikle altın madenlerinde, altın madeninin zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır. Bölgemizde ise en yakın altın madeni Gümüşhane ilinde bulunmaktadır. Bahse konu serbest toprak siyanür içermediği gibi, dere kenarında herhangi bir yerde stoklanmadığından, sızdırma da söz konusu değildir.\"

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR/GÖRELE (Giresun), (DHA)-

