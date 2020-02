DHA YURT BÜLTENİ-3

1)SORUŞTURMA RAPORU KAPSAMINDA OKULLARDA 265 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

DİYARBAKIR merkez Sur ve Ergani ilçelerindeki 100\'e yakın okulda İŞKUR\'un Toplum Yararına Program Projeleri kapsamında temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışan 265 kişi, İŞKUR\'un ilçe Milli Eğitim müdürlüklerine gönderdiği Teftiş Kurulu Başkanlığı\'nın soruşturma raporu doğrultusunda işten çıkarıldı. Soruşturma raporu ile söz konusu 2 ilçedeki eğitim kurumlarına 2 yıl projeden yararlanma yasağı getirildi. Milli Eğitim müdürlüğü yetkilileri uygulamaya tepki gösterirken, İŞKUR yetkilileri ise, soruşturma raporunun gereğinin yapıldığını ve artık muhataplarının ilçe milli eğitim müdürlükleri değil, Kaymakamklıklar olacağını belirtti.

Diyarbakır Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlüğü tarafından Diyarbakır merkez Sur ve Ergani ilçe Milli Eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, Toplum Yararına Program (TYP) projeleri kapsamında okullarda çalıştırılanların işlerine 14 Şubat itibariyle son verilmesi istendi. Yazıda, \"Tarafınıza tevdi edilmiş olan İş Teftiş Kurulu Başkanlığı\'nın 11 Ağustos 2017 tarihli ve 7824-9430/SR/03-03 sayılı soruşturma raporuna istinaden Toplum Yaranına Program genelgesinin 18\'inci maddesinin ikinci fıkrası ile 4\'üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası gereği yapılan tüm yersiz ödemelerin yasal faizi ile birlikte yüklenicilerden tahsil edilmesi ve ilgili yüklenicilerin yasaklı hale getirmesi yönünde yazılan yazıya istinaden Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün devam eden 249430, 211054 ve 251293 portal numaralı projelerinde çalışan katılımcıların 14 Şubat 2018 tarihinde çıkışlarının yapılarak İl Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda, gereğinin yapılmasını arz ederim\" denildi.

YAZI OKULLARA GÖNDERİLDİ VE 265 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazı TYP projeleri kapsamında temizlik ve güvenlik hizmetlerinde personeller çalıştıran yaklaşık 100 okula gönderilerek Ergani ilçesinde 170, Sur ilçesinde ise 95 kişinin işine son verildiği öğrenildi. Yazıda, yersiz ödemelerde söz konusu yüklenici firma olarak geçen ilçe milli eğitim müdürlüklerinden istenirken, söz konusu iki ilçe milli eğitim müdürlüğünün TYP projelerinden yararlanması ise 2 yıl boyunca yasaklandığı da belirtildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, İŞKUR\'un uygulamasına tepki göstererek, soruşturma raporunda TYP yönetmeliğinin, \'Denetim ve kontrol\' başlığı altında soruşturma yapıldığını, merkez Sur ilçesinde 2015 yılında yapılan bir soruşturma nedeniyle böyle bir karar alındığını belirterek, \"Sur\'da söz konusu tarihlerle yapılan hendek- barikat operasylonları nedeniyle okullarda eğitim yapılmadığı gibi okulların öğrencilere başka okullara gönderilmişti. O bölgede yer alan ve şimdi tamamen yıkılarak kullanılamaz hale gelen iki okul için rapor hazırlanmış ve böyle bir karar alınmış. Konu ile ilgili ilgilelerden ifade ve savunma alınmadan Teftiş Kurulu böyle bir rapor hazırlamış. Gelen yazı üzerine Sur ilçesindeki okullarda temizlik yapan ve güvenliği sağlayan 95 kişinin işine son vermek zorunda kaldık\" diye konuştu.İŞKUR yetkilileri ise söz konusu işlemin Teftiş Kurulunun soruşturma raporu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini ve artık TYP projelerinde muhataplarının söz konusu 2 ilçe Milli eğitim müdürlükleri değil, ilçe Kaymakamlıkları olacağını söyledi.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA)-

2)MİNİBÜSTE ENGELLİ GENCİ DÖVEN ÜNİVERSİTELİLER: PİŞMANIZ

ADANA\'da işitme engelli Agit Acun\'u (20) minibüste dövdükleri gerekçesiyle 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen üniversite öğrencisi Ahmet Günsel (21) ve Çağrı Can Çay (21), \" Yaptığımız davranıştan dolayı pişmanız, herkesten özür diliyoruz\" dedi. Olay, geçen 11 Ocak\'ta, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan işitme engelli Agit Acun, izin alıp, hastaneye gitti. Hastane çıkışı evine gitmek için minibüse binen Acun, arka koltukta oturan 4 kişi tarafından dövüldü. Kısa sürede yakalanan şüpheli üniversite öğrencileri Ahmet Günsel (21), Çağrı Can Çay (21), İsmail Kaçmaz (21) ile Ahmet Bedir (20) tutuklandı. İlk duruşmada mahkeme, sanıklar Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay ve Ahmet Bedir\'i 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanık İsmail Kaçmaz\'ın ise beraatına karar verdi.

\'HATALIYIZ, AMA BENİMDE CÜZDANIM ÇALINDI\'

Cezaevi çıkışında ailesine sarılan Günsel, olayın sanıldığı gibi olmadığını söyleyerek, \"Yaptığımız hareketi doğru bulmuyoruz. Ben hayatım boyunca karakolun kapısından içeri girmedim, üniversite öğrencisiyim. Olay anında ilk yumruğu bana Agit attı. Kendisinin engelli olduğunu bilsem vurmazdım. Cüzdanımı alıp ceketinin içine koyuyor. Karakol önünde de yine bana ait cüzdanın içerisindeki 280 lira olan burs paramı alıp, cüzdanı atıyor. Sanıldığı kadar masum değil. Yine de tüm Türkiye\'den özür dilerim\" dedi. Çağrı Can Çay ise, cezaevinde kaldıkları 1 ayda öğrenimlerinden geri kaldıklarını belirterek, \" Böyle olmasını istemezdik, tüm kamuoyundan bizleri affetmelerini istiyoruz\" dedi.

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

3)BORÇLU OLDUĞU İKİ KARDEŞTEN BİRİNİ VURDU, DİĞERİNİ 17 YERİNDEN BIÇAKLADI

KONYA\'da kasaplık yapan Mustafa Aydınkafa (33), daha önceden maddi hasarlı trafik kazası sonrası borçlu olduğu Osman Deveci\'yi (33) bacağından tabancayla vururken, kardeşi Kenan Deveci\'yi (31) silah tutukluk yapması üzerine 17 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay anı ise güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı. Saklandığı bağ evinde polisin operasyonu sonucu yakalanan Aydınkafa, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, geçen 11 Şubat günü saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman Deveci ve kardeşi Kenan Deveci\'ye ait araç ile Mustafa Aydınkafa\'nın aracı daha önce karşılıklı maddi hasarlı kazaya karıştı. İddiaya göre kusurlu bulunan Aydınkafa, Deveci kardeşlerin maddi hasarını karşılamayı kabul etti. Deveci kardeşler, maddi hasarlı trafik kazasından dolayı alacağının bulunduğu kasap Mustafa Aydınkafa\'nın işyerine gitti. Kasaba giren Osman Deveci, bir süre Aydınkafa ile konuştuktan sonra ikili arasında tartışma çıktı. Deveci, dışarı çıkacağı sırada Aydınkafa tabancasını çekerek Deveci\'yi kovalamaya başladı. Mustafa Aydınkafa, dışarıda Osman Deveci\'yi sağ bacağından vurarak yaraladı. Aydınkafa, daha sonra tabancayı dışarda bekleyen Kenan Deveci\'ye doğrultu. Ancak silah tutukluluk yaparak ateş almadı. Osman Deveci kanlar içerisinde sürünerek yakınlardaki markete sığındı. Mustafa Aydınkafa ise silahın tutukluluk yapması üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Deveci\'nin peşinden gitti.

17 YERİNDEN BIÇAKLADI

Ağabeyi Osman Deveci\'yi kurtarmak için markete giren Kenan Deveci, Mustafa Aydınkafa\'nın elindeki bıçağı alamadı. Bunun üzerine Aydınkafa, Kenan Deveci\'yi yere yatırarak bıçaklamaya başladı. Markettekilerin ayırmaya çalışmasına aldırış etmeyen Aydınkafa, Deveci\'yi yerde bıçakladıktan sonra başına defalarca tekme attı. Mustafa Aydınkafa daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise her iki işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaralı kardeşler ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. 17 yerinden bıçaklandığı tespit edilen Kenan Deveci\'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

SAKLANDIĞI BAĞ EVİNDE YAKALANDI

Olaydan sonra çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Aydınkafa\'nın Meram ilçesi Güneydere köyündeki bir bağ evinde saklandığını tespit etti. Olaydan bir gün sonra eve yapılan operasyonla Aydınkafa yakalandı. Polisteki sorgusunda, aralarında küfürleşme olduğunu ve bu nedenle çıkan tartışma sonucu birini vurup diğerini bıçakladığını söylediği öğrenilen Mustafa Aydınkafa, \'Kasten yaralama\' suçundan adliyeye sevk edildi. Aydınkafa, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

4)KÜTÜKTEN SANAT ESERİ YAPTILAR

DENİZLİ\'de inşaat mühendisi Fatih Demirtepe (40) ile güzellik uzmanı eşi Gonca Demirtepe (30), hobiyle başladıkları ağaç kütüklerini işleme sanatında farklı tasaramlarla adeta sanat eseri yarattılar. Yakılacak durumda olan kütükleri işleyerek bambaşka eşyalara dönüşten çift, otantik tarzda sunum tabakları, kaseler, kütük masa, sehpa, abajur gibi dekoratif ürünler ortaya çıkardı.

Asıl mesleği inşaat mühendisliği olan Fatih Demirtepe, 5 yıl önce güzellik uzmanı olan eşi Gonca Demirtepe ile evlendi. Bir çocukları olan çift, bir süre kendi işlerini yaptı. Gonca Demirtepe, evde hobi olarak çürümeye yüz tutmuş ağaç kütüklerini işleyerek çeşitli süs eşyalarına çevirmeye başladı. Eşinin ağaç kütüklerinden mucizeler yarattığını gören inşaat mühendisi Fatih Demirtepe de hobi olarak eşinden gördüğü gibi kütükleri işlemeye başladı. Evde kütüklerden çeşitli süs eşyaları ortaya çıkaran Demirtepe çiftinin yaptıkları, çevrelerinden büyük beğeni ve ilgi topladı. Çift, bir süre sonra ortaya çıkardıkları eşyalarla adeta aranan tasarımcılar oldu. Altıntop Mahallesi\'nde bir atölye açan Demirtepe çifti, Babadağ\'ın Kelleci Mahallesi ve Manisa\'nın Saruhanlı ilçesinde ceviz, meşe, sakız, ardıç, kayın gibi ağaçların çürüyen ve yakılması için toplanan bölümlerini odunculardan satın aldı. Demirtepe çifti, kendi mesleklerini bırakıp, hobi olarak yaptıkları doğada ölmeye yüz tutmuş ağaç parçaları olan kütükleri atölyede elleriyle saatlerce işleyerek şekillendirmeye başladı. Ortaya ise kütüklerden yapılan mükemmel ürünler çıktı. Çift, kütükleri kullanarak sunum tabakları, kaseler, masa ve sehpalar ile abajur gibi dekoratif ürünler yaptı. Kütüklerden süs eşyaları da yapan çift, duvarları bile kütüklerle donatıp, farklı bir tasarım ortaya çıkardı. Çiftin yaptıkları ürünler büyük ilgi görmeye başladı. Fatih Demirtepe, kendi mesleğini yapmadığını, atık ağaç parçalarına yeniden hayat verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

\"İnşaat mühendisiyim ama hobi olarak bu işe başlayancı mesleğimi bıraktım. Evde eşim, küçük tarzda kütükleri işleyerek güzel ürünler ortaya çıkarıyordu ben de merak sardım ve kütük işlemeye başladım. Birlikte yapınca çok güzel ve değişik tarzlarda ürünler ortaya çıkarmaya başladık. Yakılan kütük parçalarını toplayıp, atölyeye getirdik. Ellerimizle işleyip, evsel gereçler, sunum tabakları, kaseler, çoğunlukla kütük masa, sehpa, aydınlatma ve hatta lavabo gibi kullanım amacı olan çeşitli dekoratif ürünler yaptık. Kimsenin önemsemediği, uğraşmak istemediği bir kütük parçasını işleyerek güzel bir ürün haline getiriyoruz.\"

Kütüklere tasarımlarıyla hayat veren Gonca Demirtepe ise, yaptıkları bütün ürünlerin yakılacak ve çürümüş olan ağaç kütüklerinden ortaya çıktığını, yaparken de hayal gücünü kullandığını söyledi.

5)KEDİLER İÇİN 3 KATLI OYUN EVİ TASARLADI

İZMİR\'de yaşayan optik zinciri sahibi Fatih Filiz, kediler için 3 katlı oyun evi tasarladı. İzmir\'de 18 şubesi bulunan bir optik mağazasının sahibi Fatih Filiz, kediler için 3 katlı oyun evi tasarladı. Kedilerin katları arasında tırmanabileceği, pencerelerinden dışarıyı gözleyebileceği oyun evi, ahşap malzeme kullanılarak tasarlandı. Boyu 85 santimetre, eni ise 50 santimetre olan oyun evinin iç zemini, kedilerin rahat etmesi için pamukla kaplandı. MDF Lam\'dan yapılan kedi evlerinin tanesi, 450 TL\'den satışa sunuldu. İtalya\'nın Milano kentinde 6 ay tasarımcılık dersi aldığını ve bu derslerin yaratıcılığını arttırdığını vurgulayan Filiz, \"Bunu geçen ay, kedilerin içerisinde oyun oynayabileceği, birinci, ikinci ve üçüncü katları arasında birden fazla kedinin bulunabileceği şekilde, 20 günlük bir süre zarfında tasarladım. Kapısından giren kedi birinci kata çıkıyor, oradan balkona, balkondan pencereye, oradan bir kat daha çıkıp, çatı katına çıkıyor. Kedi evini tasarlarken internette bazı incelemeler yaptığını belirten Filiz, böylesi bir ürünün olmadığını, benzerlerinin de çok az sayıda olduğunu söyledi. Filiz, aldıkları geri bildirimlerde, kedilerin oyun eviyle birlikte daha neşeli hale geldiğini söyleyen birçok insan olduğunu belirterek, \"Sahiplendiğimiz hayvanlar bir süre sonra bizim ayrılmaz bir parçamız oluyor. Çocuklarımıza nasıl ki neşelenmeleri, keyifli vakit geçirmeleri için oyuncaklar, elektronik eşyalar alıyorsak hayvanlarımızın da bu türden ihtiyaçlarına ceavap vermeyi düşündüm\" dedi.

6)OLTU TAŞINDAN \'RABİA\' FİGÜRÜ YAPTI, CUMHURBAŞKANI\'NA HEDİYE EDECEK

ERZURUM\'un \'un Oltu ilçesinde çıkarılan ve \'kara elmas\' olarak nitelendirilen Oltu taşından \'Rabia\' figürü yapan Eyüp Coşkun, çalışmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye edecek. 16 santim yüksekliğinde, 8 santim genişliğinde yaptığı Rabia figürünü dört günde tamamladığını söyleyen Eyüp Coşkun, \"İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu beğenir. Ülkemizin birlik ve beraberliğine armağan olsun\" dedi.

Oltu ilçesinde imalatcılık yapan Eyüp Coşkun (31), 15 yıl önce çıkarılan tek parça taşı ilmek ilmek işleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sık sık yaptığı Rabia figürünü oluşturdu. Baba mesleği olan Oltu taşı imalatçılığını en iyi şekilde yapmaya gayrnet gösterdiğini vurgulayan Coşkun, \"Tek parça halinde çıkarılan ve uzun süredir sakladığım kara elması 4 gün çalışarak Rabia figürü yaptım. Normal bir el boyutlarında olan bu taşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye edeceğim. Ülkenin geçirmiş olduğu bu zor günlerde birlik ve beraberliği simgelemesi için \'Rabia\' işaretini Oltu taşına yaptığını söyleyen Coşkun, \"İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu çok beğenir\" diye konuştu..

Esnaf arkadaşları ve vatandaşların da yapılan \'Rabia\' figürünü çok beğendiklerini dile getiren Eyüp Coşkun, böyle bir çalışmaya imza attığı için mutlu olduğunu ifade etti.

