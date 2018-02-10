DHA YURT BÜLTENİ-3 

Minibüs, kamyona çarptı: 8 ölü (1)

KAHRAMANMARAŞ\'ta minibüsün önünde ilerleyen kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, bu sabah Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Kahramanmaraş yönüne giden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 46 P 9627 plakalı minibüs, önünde ilerleyen 06 FZ 6350 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Ölenlerin cesetleri ise otopsileri için morga taşındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,(DHA)-

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Minik Mustafa, hastaneye 10 dakika mesafede yaşamak zorunda

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi\'nde lösemi teşhisi konulan 7 yaşındaki Mustafa Tekeş\'in doktorları, ani müdahale imkanını kaçırmaması için hastaneye en fazla 10 dakika uzakta yaşaması gerektiğini söyledi. Ailesi, hayırseverlerin kira bedelsiz, tüm eşyalarını bağışladıkları eve taşındı.

Afyonkarahisar Seydiler köyünde oturan mermer ustası Mehmet (33) ve Necmiye Tekeş (30) çiftinin ikinci çocuğu Mustafa, henüz 15 günlükken yüksek ateş ve vücudunda görülen morluklar nedeniyle doktora götürüldü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi\'nde teşhisi konulamayan minik Mustafa\'nın İngiltere\'ye gönderilen kan örnekleri üzerinde yapılan incelemede, bir kanser türü olan \'amego karyostick trombosit openi- trombosit düşüklüğü\' hastası olduğu belirlendi ve ilik nakli olması gerektiği söylendi.

AİLE VERİCİ OLAMADI

Bu süreçte 4 yaşına giren Mustafa Tekeş\'in doktorları, kemik iliği nakli yapılabilmesi için aileyi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne yönlendirdi. Burada baba Mehmet Tekeş, anne Necmiye Tekeş ve ağabey İbrahim Tekeş\'ten (9) alınan kan örneklerinin laboratuvar ortamında yapılan incelemesinde, aile üyelerinin verici olmaya müsait olmadıkları belirlendi. Yakın akrabalardan da umut kesen aile, yurt içi ve yurt dışı ilik bankaları ile bağlantı kurup uygun ilik arayışına girişti.

DONÖR YURT DIŞINDAN BULUNDU

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi sürerken Tekeş ailesi, minik Mustafa için yurt dışındaki bir ilik bankasından 30 yaşındaki kadın donörün tam uyumlu olduğunun tespit edildiğini ve ilik transferi için hazır olduğu müjdesini aldı. 2014 yılında hastalığının tanısı konulan Mustafa Tekeş\'e, 5 Kasım 2015 günü ilik nakli gerçekleştirildi.

BEYNİNDE KİST VAR

Anne Necmiye Tekeş, Mustafa\'nın nakil sonrası tedavisinin 5.5 ay hastanede sürdüğünü belirterek, \"Taburcu olduktan sonra böbreklerinde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldı. Bir ay daha yatarak tedavi gördü. Yaklaşık 1 yıl süren tedavi sürecinin ardından durumunun iyi olduğunu söyleyen doktorları taburcu etti. Bu arada toksoplazma ile ilgili problemler yaşadı. Bir de beyninde kist oluşumu var, onunla ilgili tedavisi sürüyor. Şu an tedavilerinin sonucunu bekleme sürecindeyiz\" diye konuştu.

HASTANEYE 10 DAKİKA MESAFEDE

Mustafa Tekeş\'in doktorlarının, hastaneye en fazla 10 dakika mesafedeki bir evde yaşamaları gerektiğini söylediğini anlatan Necmiye Tekeş, \"Mustafa\'nın evdeyken hastalanması ya da ateşinin yükselmesi anında, hemen acil servise ulaştırılabilmesi için evimizin en fazla 10 dakika mesafede olması gerektiği söylendi. İşsiz olan eşim arayış içindeyken Antalya Yardımlaşma Platformu ile tanıştı. Sağ olsun hayırseverler hastanenin karşısındaki bu evi bulup eşyaları ile ücretsiz tedavi bitinceye kadar bize verdi. Allah razı olsun. Yaklaşık 1 yıldır onların sayesinde kira ödemeden bu evde oturuyoruz. Evin sahibi ve Yardımlaşma Platformu üyeleri bizimle ilgileniyor. Hayırseverlerin, ihtiyacı olanlara bu tür yardımları esirgememesini istiyoruz\" diye konuştu.

EVİNİ KİRA BEDELSİZ VERDİ

Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert ise ailenin durumunu öğrendiklerinde hayırsever Kurtuluş Bölme\'nin, hastaneye 10 dakika yürüme mesafesindeki evini kira bedeli almadan aileye verdiğini kaydetti.

Diğer gönüllülerin de beyaz eşya başta olmak üzere eve gerekli eşyaları bir gecede tedarik ettiğini vurgulayan Halil Mert, \"Yaklaşık 1 yıldır bu evi ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Kira ödemiyorlar, sadece elektrik ve su parasını ödemeleri yetiyor. Biz de gönüllülerimizden daha fazla hastaya yardımcı olabilmek amacıyla katkılarını bekliyoruz. Hastane süreci çok sıkıntılı ve masraflı. Özellikle kent dışından gelen aileler çok sıkıntı yaşıyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Röp1: Anne Necmiye Tekeş

- Röp2: Yardımlaşma platformu gönüllüsü Halit Mert

- Mustafa Tekeş ile abisinin oynaması

- Mustafa\'nın abisi ve annesi ile kameraya el sallaması

Haber- Kamera: Erol AKIR/ANTALYA,(DHA)

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Kayseri\'de kazalar MOBESE\'ye yakalandı

KAYSERİ\'de, meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarına yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin değişik noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları yaşanan trafik kazalarını saniye saniye kaydetti. Osman Kavuncu Bulvarında yaşanan bazı kazalarda sürücülerin kırmızı ışıkta geçerek, yeşil ışıkta geçiş yapan otomobile çarptığı görüldü. Mustafa Kemal Paşa Bulvarında meydana gelen bir trafik kazasında ise, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önünde bulunan otomobile çarptı. Sivas Caddesinde yaşanan başka bir trafik kazasında ise, aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpıştığı görüldü. Cumhuriyet Meydanında meydana gelen trafik kazasında da, tramvayın otomobile çarptığı anları MOBESE kameraları kaydetti. Son olarak Talas ilçesi Atatürk Bulvarında meydana gelen trafik kazasında da hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

-MOBESE kameralarının kaydettiği görüntüler

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: KAYSERİ,(DHA)

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Belediye Başkanı, kanser hastalarına destek için saçlarını kestirdi

TOKAT\'ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, kemoterapi tedavisi esnasında kullanıldıkları ilaçların etkisiyle saçları dökülen hastalara destek olmak amacıyla saçlarını kestirdi.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler geçen hafta verdiği karar ile saçlarını kazıttı. Belediye başkanı olarak çok sık hasta ziyaretleri yaptığını kaydeden Başkan Bekler, \"Son dönemde kanser hatalarını ziyaret ettim. Gittiğimde ağızları maskeli, saç, sakal ve kaşların dökülmüş olduğunu gördüm. Buna kemoterapi ilaçlarının sebep olduğunu öğrendim. Bundan çok etkilendim. Bundan sonra ikinci bir ziyaretimde böyle bir hasta ile denk geldiğim zaman, hastanın saçlarının dökülmesinden dolayı dışarıya çıkmadığını öğrendim. Kaşlarının ve saçlarının dökülmesi fiziki görüntüsünü etkilediği için insan içine karışmadıklarını söylediler. Bende bundan etkilenerek saçlarımı kazıttım\" dedi.

Onlara destek amacıyla bu fikri geliştirdiğini söyleyen Bekler şöyle devam etti:

\"Bu şekilde kemoterapi tedavisi gören hastaların da durumunu anlamış olduk. Empati yapmış olduk. Ne durumda gözüktüğümüzü aynadan görmüş olduk. Bu halimle kemoterapi tedavisi gören hastaları ziyaret edeceğim. Ben bir belediye başkanıyım. Çok yoğun çalışıyorum. Halkın içerisine karışıyorum. Bu halimle halkın içine çıkmaktan çekinmiyorum. Kanser hastalarına \'Siz de tedavisi gördüğünüz zamanlarda halkın içerisine girmekten çekinmeyin\' mesajı vermek işitiyorum.\"

Görüntü Dökümü:

-Başkanın görüntüsü

-Kestirdiği saçları

-Makamında çalışması

-Açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL,(Tokat),(DHA)

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Suavi, \'Çocuk Evi\' projesi için sahne aldı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde sahne alan özgün müziğin güçlü seslerinden Suavi, Datça ilçesinde yapılması planlanan \'Çocuk Evi\' projesi için sevilen şarkılarını söyledi.

Datça Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği tarafından hayata geçirilmesi planlanan Datça Çocuk Evi Projesi\'ne destek için konser düzenlendi. Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi\'ndeki konserde, özgün müziğin güçlü seslerinden Suavi sahne aldı. Konseri, Datça Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği Başkanı Menşure Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon\'un eşi Hülya Kocadon\'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 kişi izledi. Suavi, \'Drama Köprüsü Türküsü\', \'Turnalar\' ve \'Hiç Ayrılmadık Seninle\' şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren konserde Suavi, sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

DERNEK BAŞKANI PROJEYİ ANLATTI

Dernek Başkanı Menşure Yavuz ise konser öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"2017 Temmuz itibariyle bir çocuk projesi geliştirmeye karar verdik. Ülkemizin en büyük sorunundan biri kadınlarımız, ikincisi ise çocuklarımız. Bu amaçla biz ne kadar çok çocuğumuzu, geleceğe hazırlayabilirsek, ne kadar katkı verebilirsek onların yetişmesiyle, toplum olarak mutlu bir gelecek kazanmış oluruz. Proje, şu anda tanıtım aşamasında. Bu arada bakanlıkla yazışmalarımız sürüyor. İnanıyoruz ki sivil toplum örgütlerinin görevi, yapılan güzel şeyleri desteklemek ve katkı sunmak. Ama bu arada ilgili mercilerin de bu katkıyı sunan sivil toplum örgütlerine destek olması, onlar için kolaylıklar sağlaması gerekir\" dedi.

Projeyle çocukların müstakil evlerde yetiştirileceğine dikkat çeken Yavuz, \"Önce iki yıl boyunca kiralama yöntemi yapacağız. Çocuk Esirgeme Kurumları artık çocuk evlerine dönüştü. Bu çocuk evleri, müstakil evlerden oluşuyor. Her odada, ikişer çocuğumuz konaklıyor. Biz 6 kız çocuğu hedefledik, Bu 6 kız çocuğumuz için müstakil bir daire kiralayarak, çocuklarımızı orada güzel bir şekilde yetiştirmeyi düşünüyoruz. Yaş gruplarını ise 4-8 yaş grubu şeklinde. Kardeş olanların bir arada kalmasını sağlayacak şekilde, bu evlerimizde misafir edeceğiz. Onlara iyi bir eğitim vererek geleceği güzel bir birey olarak yetişmelerini sağlayacağız\" dedi.

Çocuk Köyü oluşturmayı hedeflediklerini de belirten Yavuz, Suavi\'ye katkısı için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- KİGDER Başkanı Menşure Yavuz ile röp.

- Konseri izlemeye gelenlerden görüntü

- Yavuz\'un sahnede konuşması

- Suavi\'nin konserinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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