DHA YURT BÜLTENİ-3

Zonguldak-İstanbul Karayolu\'nda heyelan (1)

Zonguldak - İstanbul Karayolu\'nun 10. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri heyelan sırasında yola düşen kaya parçalarını kaldırmak çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK (DHA)

Atme kampında \'takas\' ticareti



HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Atme kabasındaki kampta, takas yöntemi ile ticaret yapılıyor.

Kamp ve çevresinde yer alan çadırlarda yaşayan yaklaşık 700 bin Suriyeli maddi imkansızlıklar içerisinde boğuşurken, hayatta kalabilmek için para yerine ellerindeki ürünleri takas ediyor. Kamp çevresinde kurulan pazarlarda ikince el giyim eşyaları ve sebze satan Suriyeliler, ihtiyaçları doğrultusunda ürünleri aralarında değiş tokuş yapıyor. Özellikle yardım kuruluşları tarafından gelen yardım malzemelerini alan savaş mağdurları, eğer bu malzemelere ihtiyaç duymuyorlarsa, ihtiyacı olanlara verip onlardan gıda ya da giyim malzemesi temin ediyor. En büyük yardımı Türkiye\'den alan savaş mağdurları, yıllardır elektriğe de hasret yaşıyor.

YAŞAM TÜNELLERİ

Kampta dikkat çeken bir detay da Suriyeliler\'in bombalardan korunmak için yaptıkları tüneller. Toprağı kazarak açtıkları tünellerle kendilerine sığınak yapan Suriyeliler, olası bir saldırıdan bu tünellere kaçarak korunmaya çalışıyor. Henüz az olan tünellerin sayısı günden güne artarken, kampta yaşayan Suriyeliler tünellerin yerlerinin anlaşılmaması oralardan görüntü alınmasını engelliyor.

ÇOCUKLAR HAYATA GÜLÜMSEYEREK TUTUNUYOR

Gıdadan sağlığa kadar birçok zorluğun kol gezdiği kampların tek neşe kaynağı ise yine çocuklar. İçerisinde oldukları savaş ortamı ve yoksulluğa aldırmayan çocuklar, kamptaki ilkel şartlarda oynayarak günlerini geçiriyor. Yaşanan her şeye rağmen yüzlerinden gülümsemeleri eksik olmayan çocuklar, bombaların seslerinin altında büyüyor.

Haber-Kamera:İbrahim MAŞE /REYHANLI (Hatay), (DHA)

İdlib\'te hayır mağazası

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca, İdlib kentine bağlı Kefer Takharim bölgesinde savaş mağduru sivillerin faydalanacağı bir hayır mağazası daha hizmete açıldı.

Suriyeli ailelerin kişisel ihtiyaçlarını temin edebilmelerini sağlamak amacıyla İdlib’in Kefer Takharim ilçesinde açılışı gerçekleştirilen mağazada savaş mağduru siviller, giyim ürünlerini ücretsiz temin edecek. İHH Suriye Çalışmaları İşletim Projeleri Sorumlusu Cengizhan Özdemir, “Suriye’de 7 yılı aşkın bir süredir savaş devam ediyor. Bu nedenle birçok insan kişisel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İnsanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Kefer Takharim bölgesinde hayır mağazası daha açtık. Bu mağazada savaş mağduru sivillerin giyim ürünlerini ücretsiz şekilde temin edebilmesini sağlayacağız. Mağazamız İdlib kırsalındaki 11 bölgede yaşayan insanlara 3 ay boyunca hizmet verecek ve yaklaşık 4 bin 500 kişi faydalanacak\" dedi.

Mağazalardan alışveriş yapacak ihtiyaç sahibi ailelerin tespit komisyonu tarafından incelendiğini söyleyen Özdemir, mağazadan faydalanabilecek ailelerin öncelikle gerçekten ihtiyaç sahibi olduklarının belirlendiğini, daha sonra verilen alışveriş belgesi ile diledikleri üründen kontrollü şekilde alabildiklerini söyledi.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

Eski dekan FETÖ\'den tutuklandı

KAYSERİ\'de, 15 Temmuz darbe girişinin ardından kanun hükmünde kararname ile kapatılan Melikşah Üniversitesi\'nin Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, kapatılan Melikşah Vakıf Üniversitesi\'nin Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, Zonguldak\'ta saklandığı evde, polis ekiplerince yakalandı. Kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen Şen, Kayseri\'ye getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından \'terör örgütüne üye olmak\' ve \'örgüte finans sağlamak\' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Murat Şen, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber: KAYSERİ, (DHA)-

Tunceli\'de kurallara uymayan 33 kişiden alınan TOKİ konutları kura ile dağıtıldı



TUNCELİ\'de dar gelirli vatandaşlar için TOKİ tarafından yaptıralan konutlardan, hak etmediği halde konut aldığı tespit edilen 33 konut, geri alınarak, kura ile belirlenen yeni hak sahiplerine verildi.

2014 yılında İnönü Mahallesi\'nde TOKİ tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan ve amacı dışında kullanılan konutlarla ilgili Tunceli Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"İnönü Mahallesi’nde 2014 yılında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) dar gelirli aileler için yaptırılan konutları amacına uygun kullanmadıkları veya kendilerine verilen evlerde oturmayıp kiraladıkları belirlenen vatandaşların satış sözleşmeleri feshedildi, daireler tahliye edildi. Tahliye işlemlerinin ardından konut talebinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirlendi. İlk aşamada belirlenen 33 vatandaşa gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında konutlarının anahtarları teslim edildi. 14 vatandaşımız ise kiracısı oldukları 1+1 sosyal konutlarda kaldıkları evin hak sahipliğini aldılar\" denildi.

Tunceli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine Vali Tuncay Sonel, Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya ve Akın Zor, Belediye Başkan Yardımcıları Sami Doğan ve Erdoğan Elaldı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Eylem Mut ile vatandaşlar katıldı.

Kura çekiminden önce konuşan Vali Sonel, konutların gerçek sahiplerine verileceğini belirterek, \"TOKİ konutlarında hak sahibi olup da oturmayıp evlerini kiraya verenler vardı. Devletimiz bu evleri ihtiyaç sahipleri otursun diye veriyor. Biz de araştırma yaptık. Vali Yardımcımız Selçuk Yosunkaya, Vakıf Müdürümüz Eylem Mut, Belediye Başkan Yardımcımız Sami Doğan ve arkadaşlarımız ciddi ve titiz bir çalışma yaptılar. Örneğin bazı hak sahipleri ayda 150 TL ödeyerek ev sahibi konutlarda oturmayıp evlerini 300 TL\'ye kiraya verdiklerini tespit ettik. Ancak bu evler sizler, yani gerçek ihtiyaç sahipleri oturulsun diye verildi. Biz de böyle ev ihtiyacı olan ailelerimizi tespit ettik. Biz de kurayla bu evlerin anahtarlarını sizlere takdim edeceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin. 7 aydır Tunceli’deyiz hem valilik hem de Belediye Başkan Vekili olarak bu 7 aylık çalışmalarımızda bize her türlü desteği veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanlarımıza ve TOKİ Başkanımıza, Tuncelimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Evlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güle güle oturun hatta bu evlerde oturup yeni açtığımız tekstil fabrikasında çalışan vatandaşlarımız da var. Hem iş, hem aş, hem ev, Allah bereket versin, hayırlı olsun\" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-

TOKİ kurasında adı çıkınca mutluluk gözyaşı döktü

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karabük\'te yapılan konutların kura çekiminde 299 kişi ev sahibi oldu. Kura çekimi sırasında adı okunan Gülbeyaz Yüksel, mutluluk gözyaşları döktü. Salondan koşarak çıkan Gülbeyaz Yüksel, kız kardeşini cep telefonuyla arayıp yaşadığı mutluluğunu paylaştı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Soğuksu Mahallesi\'nde satışa sunulan 299 konut için Karabük Belediyesi Kent Meydanı Konferans Salonu\'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 299 konut için 445 kişi başvuruda bulundu. Salonu dolduranlar heyecan içinde adının okunmasını bekledi. Kurada adı okunanlardan 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Gülbeyaz Yüksel büyük mutluluk yaşadı. Birlikte geldiği eşi Mehmet Yüksel\'e sarılıp mutluluk gözyaşları döktü. Salondakilerin alkışlayarak tebrik ettiği Gülbeyaz Yüksel, bir süre sonra salondan koşarak çıktı. Yüksel, salon dışında cep telefonuyla aradığı kız kardeşiyle yaşadığı mutluluğu paylaştı. Gülbeyaz Yüksel, \"Çok mutluyum. Çocuklarıma bu çok mutlu haberi vereceğim. Kızım bana sabah \'Anne bana mutlu haberi getir\' dedi. Bende inşallah dedim kızıma. Her yere başvurdum. Hiç beklemiyordum. Kuradan önce çıkmaz diye düşünüyordum. Kurada da çıkmaz diye bakıyordum. Ama çıktı. İnşallah hayırlı olur. Hala daha inanamıyorum. Benden çok fazla sevinen olmadı galiba\" dedi.

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

17 yaşındaki çocuk, küfür ettiği iddiasıyla 16 yaşındaki çocuğu bıçakladı

KARAMAN\'da küfür ettiği iddiasıyla sokak ortasında A.T\'i (16) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan M.B.(17), yaralının ambulansa aldığı sırada tekmeyle saldırmak istedi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen M.B. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. M.B., yolda yürüdüğü sırada kendisine küfür ettiği iddiasıyla A.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., A.T\'yi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan A.T., yakındaki bir iş yerine sığınarak canını kurtardı. M.B. de çevredekiler tarafından yakalandı. A.T., sedyeyle ambulansa alınmak istendiği sırada M.B. bu kez tekmeyle saldırmak istedi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen M.B. gözaltına alındı. A.T. da ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

Kaçak sigaralar için yatağının altına gizli geçit yapmış

KAYSERİ\'de, kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen polisler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Evinin yatak odasında yatağın altındaki bazadan girilen gizli geçitte yapılan aramada 25 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak\'tan yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, A.Y.\'nin merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi\'nde bulunan evini takibe aldı. Kaçak sigaraları evine götüren A.Y.\'ye baskın yapıldı. Evde yapılan aramada, A.Y.\'nin yatak odasında yatağın altındaki bazanın içinden ulaşılan gizli geçit olduğu belirledi. Özel olarak yaptırıldığı belirlenen geçitte yapılan aramada 25 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigara dolu gizli geçidi gören polisler de şaşırdı. Gözaltına alınan A.Y.\'nin sorgusu sürüyor.

Haber -Kamera: KAYSERİ, (DHA)

2 yerinden vurulan sürücü, kullandığı otomobille kaçmaya çalışırken minibüse çarptı

Sürücü yaşımını yitirdi

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde kurşun yağmuruna tutulan araçta 2 yerinden vurulan sürücü, kullandığı otomobille kaçmaya çalışırken minibüse çarptı. Kurşunların hedefi olan sürücü araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Yakup Beşel, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi.

Olay dün gece saat 23.00 sıralarında, Akyazı Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi\'nde meydana geldi. Yakup Beşel idaresindeki 54 H 0352 plakalı otomobil kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 2 kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan sürücü durmayıp kaçmaya başladı. Yaralandığı için direksiyon hakimiyetini kaybeden Yakup Beşel\'in kullandığı araç park halindeki minibüse çarptı. Yakup Beşel\'i kurşunlayan kişiler ise kayıplara karıştı. Hasar gören aracın içinden çıkarılan Yakup Beşel 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sakarya\'nın Akyazı ilçesinde aracının kurşunlanması sonucu vücuduna 2 kurşun isabet eden Yakup Beşel, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi.



Haber-Kamera: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) -

Aranan seyis, film gibi operasyonla yakalandı

ADANA\'da 13 yıl 9 kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan seyis Avni Turan (35), film gibi operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, \'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 13 yıl 9 hapis cezasına çarptırılan Avni Turan\'ın Adana Hipodromu\'nda seyislik yaptığını belirledi. Polis, bir hafta boyunca hipodroma giderek, Turan\'ı yakın takibe aldı. Sıradan bir vatandaş gibi at yarışı oynayan, ahırlara giderek atları izleyen polis, kaçma ihtimali olan Turan\'ı yakalamak için en uygun anı bekledi. Ekipler, Avni Turan\'ı tek başına, yarışa hazırladığı atı çalıştırdığı sırada harekete geçti. Atın eğitimini bitiren Turan, polisleri fark edince kaçmaya çalıştı. Kovalamacayla yakalanan Turan, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber:Çağlar ÖZTÜRK - Kamera: ADANA ,(DHA)

Polisten kaçtı, yakalanınca \'Ne oldu\' diye sordu

KONYA\'da polisin \'dur\' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sırasında 3 polis aracına çarpan sürücü Yunus Uçar, yakalanınca \"Yabancı değiliz ağabey. Neden kovalıyorsunuz? Ne oldu?\" diye sordu. 1.34 promil alkollü olduğu belirlenen Uçar, gözaltına alınırken, otomobili de trafikten men edildi.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Akyokuş Mevkii\'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, şüphe üzerine 42 CCV 64 plakalı otomobili durdurmak istedi. \'Dur\' ihtarına uymayan sürücü Yunus Uçar otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında üç polis aracına çarpan Uçar, otomobiliyle çıkmaz sokağa girdiğinde bu kez polisin üzerine aracını sürmek istedi. Polis tarafından yakalanan ve 1.34 promil alkollü olduğu tespit edilen Uçar, \"Yabancı değiliz ağabey. Neden kovalıyorsunuz? Ne oldu?\" diye sordu. Uçar, gözaltına alınırken, otomobili de trafikten men edildi.

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

KASDOFF üyeleri Ilgaz’ın 2600 metre rakımlı tepesinde Mehmetçikler için dua etti

KASTAMONU Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF) üyeleri, Zeytin Dalı Operasyonu’na katılan Mehmetçikler için Ilgaz Dağı’nın 2600 rakımlı Hacet Tepesine dün gece yarısı araçlarıyla tırmanarak Türk bayrağı açıp dua ettiler.

Kastamonu KASDOFF üyeleri dün gece Kastamonu ve Çankırı illeri arasında bulunan Ilgaz Dağı Hacet Tepesine tırmanış yaptı. Arazi tipi araçların yer aldığı, kar ve sis nedeniyle yaklaşık 3 saat süren zorlu parkur sonrası 2600 rakımlı tepenin zirvesine çıkmayı başaran kulüp üyeleri Türk bayrağı açarak dua ettiler.

KASDOFF Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yılmaz Uzan burada yaptığı açıklamada, “Bu gece Ilgaz Dağı 2600 rakımlı Hacet Tepesindeyiz. Burada bu akşam bulunmamızın sebebi Afrin\'de görev yapan Mehmetçiklerimizin halleriyle hallenmek dertleriyle dertlenmek amacıyla buradayız. Bize ihtiyaç duydukları her anda gerek KASDOFF Kastamonu Şube olarak gerekse her bir Türk ferdinin hazır olduğunu onlara haber vermek için buradayız. Biz her daim 7-24 emirlerindeyizö diye konuştu.

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMON, (DHA)-

Mahkemeden, \'çocuğun rızası, istismarı hukuka uygun hale getirmez\' kararı

DİYARBAKIR\'da, 2016 yılında nüfus kaydına göre 12, tıbbi raporlara göre ise 14 yaşında olan amcasının torununu kendi rızası ile kaçırıp birlikte yaşayan V.D. (24), \'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'Cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme gerekçeli kararında, 14 yaşındaki çocuğun hukuken geçerli olmayan rızasının, cinsel istismar eylemini hukuka uygun hale getiremeyeceğini vurguladı.

Diyarbakır\'da V.D., amcasının torunu R.G.\'yi kendi rızası ile kaçırdı. R.G.\'nin ailesinin şikayeti üzerine V.D., 31 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alındı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. V.D. hakkında \'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlamasıyla 11 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. V.D., tutuklandıktan 6 ay sonra serbest bırakıldı.

Diyarbakır 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil oldu. Hastanede yapılan yaş testinde, R.G.\'nin olay tarihinde 14 yaşında olduğu belirlendi.

\'EVLENMEK İSTİYORDUK\'

Çobanlık yapıp, tarımla uğraşan V.D. ifadesinde, \"Mağdur ile birbirimizi sevdik. Durumu aileme anlattım. Ailem gidip, istedi. Ancak, babası cezaevinde olduğu için ailesi vermek istemedi. R.G., ailesinin kendisini başkasıyla evlendirmek istediğini söyledi ve kendi isteğiyle evimize geldi. Birlikte kaçtık. R.G.\'yi benden alacaklarından korktuğum için babamın evinde tutmadım. Sonra babam bizi bir parkta buldu ve R.G.\'yi ailesine teslim etti. 15-20 gün sonra R.G. tekrar kaçıp, babamın evine geldi. Geri götürürsem, başkasıyla evlendireceklerini söyledi. Kendisini çok sevdiğim için geri göndermedim. Ev kiralayıp birlikte kaldık ve aile olduk. Karı-koca hayatı yaşadık. Birbirimizi eşimiz olarak kabul ettik. Bu süre zarfında çok kez birlikte olduk. 15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum. Evlenmek istedik, ailesi izin vermedi\" dedi.

\'KENDİ RIZAM İLE İLİŞKİ YAŞADIK\'

R.G. ise ifadesinde, nüfus kaydında 12 olan yaşının gerçekte 16 olduğunu öne sürerek, \"Sanık ile birbirimizden hoşlandık, birlikte kaçtık. Sonra babası beni aileme teslim etti. Annem beni başka biriyle evlendireceğini söyleyince, V.D.\'nin yanına gidip, beni kaçırmasını istedim. Bir akrabasının evinde birlikte olduk. Sanık beni tehdit etmedi. Kendi rızam ile cinsel ilişki yaşadık. Halalarım beni Batman\'da bir adama 50 bin lira karşılığı satacaktı. Sanığı seviyordum ve onunla evlenmek istiyordum. Şikayetçi değilim\" diye konuştu.

Kararını açıklayan Mahkeme, sanık V.D.\'yi \'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'Cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

\'HUKUKEN GEÇERSİZ RIZASI, EYLEMİ HUKUKA UYGUN HALE GETİRMEZ\'

Gerekçeli kararda ise kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edilen R.G.\'nin olay tarihinde 14 yaşında olduğunun tespit edildiği belirtildi. Her ne kadar rızası ile kaçsa bile 16 yaşından küçük mağdurun hukuken geçerli olmayan rızasının, eylemi hukuka uygun hale getiremeyeceğini belirten mahkeme, mağdur ile sanığın birden fazla kez cinsel ilişkiye girdiğinin sabit olması nedeniyle ceza artırımı yapıldığını kaydetti.

Haber: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,(DHA) -

===================================================

