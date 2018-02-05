DHA YURT BÜLTENİ-3

1)AFRİN ŞEHİTLERİ UĞURLANIYOR

ŞEHİT KARACA\' NIN KANSER ANNESİ, CENAZESİ KARŞILARKEN FENALIK GEÇİRDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda PKK/YPG\'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Fırat Karaca\'nın (28) cenazesi, askeri uçakla memleketi Muş\'a getirildi. Şehidin cenazesinin uçaktan indirildiği sırada, akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca fenalık geçirdi. Merkez Yeşilyurt Mahallesi\'nde Ziyamet-Alican Karaca çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü ve bekar olan uzman onbaşı Fırat Karaca\'nın naaşı, bugün sabah saatlerinde askeri uçakla, Muş Hava Meydan Komutanlığı\'na getirildi. 7 yıldır uzman onbaşı olarak görev yapan şehit Karaca\'nın cenazesini Vali Aziz Yıldırım, 49\'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Feyat Asya, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Cenazenin uçaktan indirilmesi sırasında akciğer kanseri tedavisi gören anne Ziyamet Karaca ve şehidin kız kardeşi fenalık geçirdi. Acılı anne ve kız kardeşine sağlık ekipleri müdahale etti.

Cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı Muş Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu. Şehit Fırat Karaca\'nın cenazesi, öğlen vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Görüntü dökümü

----------------------------

-Törene katılanlar

-Ağalayan kadınlar

-Şehidi taşışyan uçağın gelişi

-Şehidin cenazesinin uçaktan indirilmesi

-Anne ve yakınlarının ağlamaları

-Şehidin babası ve protokolün yürümesi

-Şehidin fenalık geçiren kızkardeşinin ambulansa alınışı

-Şehidin baba evi

(Haber-Kamera: Nejdet ARMAGAN / MUS, (DHA)

================================================================

2)OTOBÜS, KAMYONA ÇARPTI: 9 YARALI

KONYA\'da yolcu otobüsünün, önündeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 06.15 sıralarında Konya- Karapınar 57\'nci kilometresinde meydana geldi. Hatay\'dan Konya\'ya giden Niyazi Altan\'ın kullandığı Metro Turizme ait 42 LT 629 plakalı yolcu otobüsü, önündeki Hasan Özkan yönetimindeki 63 NC 490 plakalı kamyona çarptı. Kamyon çarpmanın şiddetiyle savrulup, şarampole indi. Kazada, sürücüler yara almadan kurtulurken, içinde 40 yolcu bulunan otobüsteki 8 yolcu ile muavin Mehmet Ahrazoğlu yaralandı. Araç içinde sıkışan Ahrazoğlu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kaza yerinden detay

- Otobüsden detay

- Yaralılardan detay

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

====================================================

3)ŞEHİR DIŞINDAN DÖNDÜKLERİNDE YANAN EVLERİNİ GÖRDÜLER

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, 15 gündür şehir dışında olan Fahri Biçer ve eşi, döndüklerinde tek katlı ahşap evlerini alevler içinde görünce şoke oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Gece saatlerinde, Ereğli Sarıkorkmaz Mahallesi Okul Sokak\'ta Biçer ailesine ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 15 gündür şehir dışında olan Fahri Biçer ve eşi evlerine döndüklerinde acı manzarayla karşılaştı. Fahri Biçer\'in eşi yakınlarına sarılarak ağladı. Evlerini alevler içinde bulan çift, komşularından yangının nasıl çıktığını öğrenmeye çalıştı. Patlama ile kendilerini dışarıya attıklarını anlatan mahalle sakinleri, dışarıya çıktıklarında yangının tüm evi sardığını gördüklerini söyledi. Fahri Biçer evinin yakılmış olabileceğini söyledi.

Ekipler yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmasının yapılmasının ardından evde inceleme yaptı. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, yangının binanın ahşap olmasından dolayı hızla büyüdüğünü ve gerekli müdahalenin yapıldığını söyleyerek, \"Yangının kontrol altına alınmasının ardından da gerekli incelemenin yapılacak. Yangının çıkış sebebinin hazırlanacak raporda yer alacaktır\" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Yanan ev

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Fahri Biçer\'in evinin bilerek yakıldığını söylemesi

-Mahalle sakini ile röportaj

-Muhammet Ali Ateş ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

(310 MB)

=====================================================================

4)DAĞ EVİ CİNAYETİNDE ARKADAŞI TUTUKLANDI

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde dağ evinde öldürülen Metin Şahin\'in (56) cinayet işlendiğinde yanında bulunan arkadaşı Cafer K. (42), tutuklandı. Önceki gün, Ereğli Ören Yeni Mahallesi Kavucaktaş mevkii ırmak kenarındaki dağ evinde meydana gelen olayda, Metin Şahin başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla öldürüldü. Olay anında yanında bulunan Metin Şahin\'in arkadaşı Cafer K. evin 1 kilometre ilerisinde polis tarafından bulundu. Cafer K., arkadaşı Şahin ile evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğradıklarını, kendisinin kaçtığını ileri sürdü. Cafer K., saldırıyı ise köylüleri F.K.\'nın yaptığını söyledi. Polis, çelişkili ifadeler veren Cafer K. ve F.K.\'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, gece adliyeye sevk edildi. Polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı ise Cafer K.\'nın bulunduğu yere yakın yerde buldu. Tabanca incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

OLAY SAATİNDE NEREDE OLDUĞUNU İSPATLADI SERBEST KALDI

Cumhuriyet Savcısı\'na ifade veren şüphelilerden F.K., olay saatinde kahvehanede olduklarını ispatlayarak serbest bırakıldı. Cafer K. ise cinayeti kendisinin işlemediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye sevk edilen Cafer K., tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Cafer K.\'nın adliyeden çıkışı

-Adliye önü

-Emniyet müdürlüğüne getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

(126 MB)

===============================================================

5)İŞADAMINDAN, 15 TEMMUZ ŞEHİDİ KARDEŞİ ADINA TOPLU SÜNNET HAYRI

MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde yaşayan turizmci işadamı 59 yaşındaki Abdulkadir Büyükcengiz, 15 Temmuz şehidi olan kardeşi 52 yaşındaki Adil Büyükcengiz adına hayır olarak kentteki 7 çocuğu sünnet ettirdi. Büyükcengiz, ilerleyen günlerde 50 çocuğu daha sünnet ettireceğini söyledi. Dalyan Mahallesi\'nde otel işleten işadamı Abdulkadir Büyükcengiz, 15 Temmuz şehidi kardeşi Adil Büyükcengiz adına, yarı yıl tatilinde, Ortaca ve Dalyan\'da ilk etapta belirlenen ihtiyaç sahibi 7 çocuğu, geçen 22 Ocak\'ta Ortaca Devlet Hastanesi\'nde sünnet ettirdi. Sünnet sonrası dün (pazar) akşam otelde düzenlenen törene; Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, Muğla İl Müftüsü Abdurahman Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Evren Ekmekçi, bazı kurumların müdürleri, şehit yakınları, gaziler, sünnet çocukları ve aileleri katıldı. Muğla Valiliği İl Müftülüğü Mehteran Takımı etkinlikte, gösteri yaptı. Ardından Kuran\'ı Kerim okundu. Gelen konuklara yemek ikramında bulunuldu. Yemek sonrası katılımcılar, sünnet çocuklarına takı taktı.

Çocukları sünnet ettirmenin manevi mutluluğunu yaşadığını ifade eden Büyükcengiz, \"Aslında 25 çocuğu sünnet ettirecektik ama belirlediğimiz çocukların sadece 7\'sine ulaşabildik, 50 çocuğu daha sünnet ettireceğim. Sünnet çocuklarının yüzlerinde gördüğüm mutluluk bana yetiyor. Afrin\'de savaşan Mehmetçiklerimize Allah kuvvet versin. Şehitlerimize Allahtan rahmet yakınlarına sabır diliyorum\" dedi.

Kaymakam Erdoğan ise \"Öncelikle herkese hoşgeldiniz diyorum 15 Temmuz şehidimizin ağabeyi Abdulkadir Büyükcengiz beyin bizden talebiydi, böyle bir hayırda bulunmak isteyince biz de vakıf olarak yardımcı olacağımzı söylemiştik. 7 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın çocuğunu sünnet ettirdi. Bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah annelerine babalarına daha büyük Mürvetlerini göstersin\" dedi.

Görüntü dökümü

--------------------------

- Sünnet çocuklarından görüntü

- Mehteran takımından görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Kuran tilavetinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

==============================================================

6)SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TOPLANDILAR, KİMSESİZLER İÇİN FARKINDALIK YARATTILAR

TÜRKİYE\'de sosyal medyada \'Battaniye Örenler Grubu\' adlı oluşumun üyeleri Trabzon\'da bir kafede bir araya gelerek, kimsesiz çocuk ve yardıma muhtaç ailelere ulaştırmak üzere el örgüsü işlemesiyle kıyafet yaparak örnek oluyor. Örgüleri, kimsesiz çocuklar ile huzur evlerinde kalan ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ve sosyal medyada örgütlenmeyi sürdüren kadınların her geçen gün gönüllü örücü sayısı da artırıyor.

Sosyal medya üzerinden bir süre önce yaptıkları el işi örneklerini kendi aralarında paylaşan kadın takipçiler, toplumda farkındalık yaratmak ve el emeklerini yardıma muhtaç kişilere ulaştırmak amacıyla daha önce kurdukları \'Battaniye Örenler Grubu\' çalışmalarını ülke geneline yaydı. Türkiye genelinde yaklaşık 160 bin üye sayısına ulaşan grup üyeleri sosyal medya üzerinden de yapılan çağrı üzerine kimsesiz çocuklar ve yardıma muhtaç aileler için Trabzon\'da toplandı. Kadın üyeler, kimsesiz çocuklara ve yardıma muhtaç ailelere teslim edilmek üzere bir araya geldikleri kafede kazak, çorap, kaşkol, eldiven, bere, hırka ve atkı gibi giysileri örmeye koyuldu. Yaklaşık 1 haftalık uğraşlar sonucu yapılan el işi örgüler daha önce belirlenen adreslere ulaştırıldı. Çalışmalara yeninden başlayan üyeler yeni yapacakları örgü işlemelerini de en kısa sürede tamamlayarak yeni adreslere göndereceklerini söyledi.

FİKİR SOSYAL MEDYADA OLUŞTU

Battaniye Örenler Grubu öncüsü gazeteci-yazar İpek Cansel Şahin, etkinliklerinin amacının kimsesiz ailelere yardım etmek ve toplumda farkındalık yaratmak olduğunu belirtti. Çalışmaları hakkında bilgi veren Şahin, \"Sosyal medyada battaniye örenler grubumuz var bu grupta kadınlarımız yaptığı battaniyelerini paylaşıyorlar ve fikir alış verişinde bulunuyorlar. Bu gruba 3 bin 500 kişi varken bu gruba katıldım 160 bin kişiye ulaştık ve her geçen gün gruba üye olmak için istekler gönderiyorlar. Yönetimde bulunan bir arkadaşımızın önerisiyle yaptığımız örgülerin \'Bir amacı olsun, ihtiyaç sahiplerine destek olalım\' diye bir fikir sundu. Biz de bu teklifi kabul ettik. Tüm Türkiye çapında sosyal medya üzerinden gruplar oluşturduk, iller kendi aralarında bağlantı kurarak nelerin yapılacağına karar veriyor. Amacımız toplumda yardım sever bir anlayış oluşturmak. Burada örülen örgüler daha önce belirlenen kimsesiz çocuklar ve yardıma muhtaç ailelere ulaştırdık. Bu tür çalışmalarımız sürecek. Bu örgülerle kışın umarız ısınmalarına vesile oluruzö dedi.

KAMPANYAYA YURT DIŞINDAN DESTEK

Kampanya sayesinde örgü işinde kendilerini geliştirdiklerini kaydeden ve etkinliklerine yurt dışından da desteğin olduğunu vurgulayan Şahin \"Önceden birbirlerini hiç tanımayan kadınlar, bu etkinlikleri sosyal medya üzerinde tanışıp kafelerde buluşuyor. Biz burada işe küçük bebek battaniyeleri örerek başladık, daha sonra kaşkol, şapka ve yelek gibi çeşitler örülmeye başlandı. Öremeyenlerde yün desteği veriyor. Hiçbir şey yapamayan hazır kıyafet gönderiyor. Kampanya Türkiye\'yi bile aştı, yurt dışından bile destek olanlar var. Bu toplanan yardımlar kargo yoluyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Çalışmalarımız sürecek. Bu anlamlı çalışmalarımızda katkı sağlayanlara teşekkür ederizö diye konuştu.

HEM ÖRDÜ HEM AĞLADI

Kampanyaya katkı veren üyelerden Safiye Borazan, bu tür örnek davranışların toplumda artması gerektiğine işaret ederek \"Grupta çok güzel şeylerin olduğunu görünce, benim de bir katkım olsun ben de bir şeyler yapayım dedim ve bir battaniye ördüm. Ben bu battaniyeleri örerken çok duygulandım ben bunları çocuklarım gibi sevdimö diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

\'BU BİR KADIN DAYANIŞMASIDIR\'

Grup üyesi emekli öğretmen Hayriye Nurcan Yazıcı da, kadınların üretken olduğunu ifade ederek şunları söyledi: \"Bu bir kadın dayanışmasıdır bizim toplumumuzda şöyle bir inanış vardır komşusu açken tok yatanlardan değil bunu en iyi yaşayan, bu merhameti en iyi hisseden kadınlardır. Bir yerlerde birisi üşüyorsa yoksulsa kadın uyuyamıyor gerçekten böyle bir dayanışma örneğidir bu. Kadınlarımız örüyor üretiyor bende destek olmak istedim. Üreten kadını görüyorsunuz seven kadını görüyorsunuz bu örgülerin hepsinde bir emek bunun dışında şevkat var faydalı olmanın da getirdiği mutluluk varö

\'HERKES YARDIM YAPMALI\'

Grup üyesi Meryem Yöntemli, kimsesizlerin kimsesi olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu dile getirerek şöyle dedi: \"Böyle örgü vermekten mutlu oluyorum huzur evine, çocuk yardım derneğine, sakatlara veriyorum. Çok mutlu oluyorum bir yatırım yapıyoruz bundan güzel şey olamaz. Hiç zorlanmıyorum hayır yaptığımız için örgünün her bir sırası ibadet oluyor bundan iyi ibadet olur mu? Elinden gelen herkesin yardım yapmasını isterim. Bir sakat olsun, bir öksüz, yetim olsun gördüğüm zaman huzursuz oluyorum. İşte o an ona yardım etmek istiyorumö

\'TÜM KADINLAR DESTEK OLMALI\'

Çocukluğundan beri örgüyü sevdiğini anlatan bir diğer üye Zuhal Demir ise \"Evimde kolimde biriktirdiklerimi kimin ihtiyacı varsa veriyorum. Battaniye örenler grubuna üye oldum artık ördüklerimi buraya veriyorum çok mutlu oldum ördüklerim çok güzel yerlere verildi. Bütün kadınlar bu etkinliğe duyarlı olsunlarö ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Örgü yapan kadınları görüntüsü

-Örgülerden genel görüntüler

-Grup üyelerinin çalışmaları ve röpler

-Genel detaylar

Haber-Kamera: SELÇUK BAŞAR/TRABZON/DHA

================================================================

7)VİLLA HIRSIZLARI YAKALANDI

BOLU\'da, bir villadan 2 laptop, 1 fotoğraf makinesi ve 1 antika saat çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Geçen hafta Kacaağaç Mahallesi\'nde 1 villaya giren hırsızlar 2 laptop, 1 fotoğraf makinesi ve 1 antika saat çaldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde oldukları tespit edildi. Polisin, Gebze\'de düzenlediği operasyonla İzzettin Ç., Sami B. ve Aytekin B. yakalandı. Çaldıkları eşyalar ise evde yapılan aramada bulundu. Şüpheliler Bolu\'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından İzzettin Ç., Sami B. ve Aytekin B. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 7 farklı ilde hırsızlık suçundan arandıkları tespit edildi. Ayrıca İzzettin Ç.\'nin yine hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Süre: 01:00 Boyut: 113.2 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

=====================================================

8)TEK UMUTLARI TÜRKİYE, İSTEKLERİ GELECEKLERİNİ KAZANMAK

TÜRKİYE\'nin desteğiyle DAEŞ ve PYD/PKK\'ya yönelik operasyonda görev aldıkları sırada gerek intihar saldırılarında gerekse de çatışmalarda yaralanan ÖSO askerleri, tedavilerinin sürdüğü merkezde yaşadıklarını anlattı.

Suriye\'de yaşanan iç karışıklıklar sırasında küçük gruplar halinde kurulan silahlı örgütler, Türkiye\'nin yönlendirmesiyle ve eğitimleriyle ÖSO güçleri olarak birleşti. ÖSO güçleri önce Fırat Kalkanı ve son olarak da Zeytin Dalı Harekatı\'nda DAEŞ ile PYD/PKK\'ya karşı Türk askeriyle birlikte savaşmaya başladı. Türk askerinin de eğittiği ÖSO\'ye bağlı birliklerde görev alan kişiler, yaralanınca Kilis Devlet Hastanesi\'ne getirilip tedavi edildi.

Yaralı ÖSO askerleri, tedavilerinin devam ettiği merkezde DHA\'ya konuştu. Burada doktor gözetiminde günlük kontrolleri yapılan, uzun tedavi süreçlerinde barınmaları sağlanan askerlerin hepsi de gelecekleri için iyileşir iyileşmek tekrar cepheye gidip savaşacaklarını söyledi. Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan OSÖ askeri 20 yaşındaki Saddam Hüseyin, merkezdeki görüşmede yaptığı konuşmasında iyileşince gözünü kırpmadan tekrar cepheye gideceğini belirterek, \"Türk askeri ve ÖSO\'daki arkadaşlarımın yanına döneceğim. Ayağımdan yaralandım. Yakında iyileşirim. Kendimi iyi hissettiğim anda gideceğim. Geleceğimizi kurtarmak için iyileşince tekrar savaşacağım\" dedi. Yine harekatta yaralanan 19 yaşındaki Ahmet Museyfar, \"Operasyon bizim için Suriye için çok faydalı olacak. Çünkü vatanımıza köyümüze dönebileceğiz. İstediğim tek şey savaş bittikten sonra rahat yaşamak bunun içinde Esad, DAEŞ ve PKK/PYD\'yi Suriye\'den temizlememiz gerekiyor. Bunu sağlamak için de ÖSO\'ya katıldım. Esad\'ın zulümlerinden kurtulmak için ÖSO\'ya katıldım. Ancak sonra DAEŞ, PYD/PKK geldi. Avrupa ülkeleri onların yanında yer aldı. Şu anda tek bir umudumuz var. Türkiye inşallah bizimle birlikte yürüyecek. Tek umudumuz Türkiye. Türk halkına da desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bende iyileştiğim zaman hemen gitmeye hazırım. İyi olduğum zaman ÖSO güçlerinin katılacağım\" diye konuştu.

ÖZGÜRLÜĞÜM İÇİN SAVAŞIYORUM

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab\'ta DAEŞ üyelerinin intihar saldırısında yaralanan Hasan Hadde ise teröre karşı verdiği mücadelede amcalarının dayılarını kaybettiğini anlattı. Özgürlüğü için vatanı için savaştığını ifade eden Hasan Hadde, \"Zeytin Dalı Harekatında başarılı olacağız. Allah bize yardımcı olur inşallah. Harekattan sonra güvenli bölge olursa biz de vatandaş olarak ülkemizde rahat yaşarız. Çünkü köyümüze dönmek için mücadele ediyoruz. Ben de ÖSO güçlerinin yanında olacağım. İyileşince gidip onlarla savaşacağım. Ben özgürlüğümüzü kazanmak için ÖSO\'ya katıldım. Geleceğimizi kazanacağız\" dedi.

13 YAŞINDAKİ ALİ AHMET\'İN ACI HAYATI

Aynı merkezde tedavisi süren 13 yaşındaki Ali Ahmet ise savaşın terörün en büyük acısını yaşayanlardan oldu. Ali Ahmet, annesini, babasını iki kardeşini savaşa kurban verdi. Kendisinin de sağ bacağı kopunca protez takıldı. Merkezdekilerin çok sevdiği adeta maskotu haline gelen Ali Ahmet, büyüyünce özgür bir ülkede yaşamak istediğini söyledi.

Görüntü dökümü

---------------------------

- Merkezden görüntü

-Yaralılarla röportaj

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM / Hasan DÖNMEZ / Can EROK / KİLİS (DHA)

=============================================================================

9)HANDE YENER: BEN TEFERRUATIM, GÜNDEMDE ŞEHİT AİLELERİ VAR

ULUDAĞ\'ın gençlik festivallerinden olan \'Selfy Whitefest 2018\' programı kapsamında sahne alan Hande Yener, konser öncesi yaptığı açıklamada, özel hayatından bahsetmeyeceğini söyleyerek, \"Kalbim şehitlerimizle, gündemde şehitlerimizden başka bir şey olmamalı\" dedi.

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ\'ın gençlik festivallerinden olan \'Selfy Whitefest 2018\"in ikinci etabındaki ilk gecede Hande Yener sahne aldı. Hayranlarıyla bir otelin konser salonunda buluşan Yener, sahne öncesi yaptığı açıklamada \"Çok zor günler geçiriyoruz\" dedi. Yener, \"Sınırda Mehmetçiğimiz bizler için savaşıyor. Yine çok şehidimiz var; aslında gönül hiçbir şey yapmak istemiyor, ama bir taraftan işimiz gereği devam ediyoruz. Bugün de öğrencilerimize moral için bu konseri veriyorum, sesimizi de kimse kesememeli diye düşünüyorum. Kalbim şehitlerimizle; gündemde şehitlerimizden başka bir şey olmamalı. Bence gerisi teferruat, ben teferruatım. Maalesef gündem can yakıyorken hiçbirimize ne kendi özel hayatımızı ne de başkalarının günlük basit konularını konuşmayı yakıştırıyorum. Umarım yayınlarımızda da şehit ailelerine önem verilir, onlardan bahsedilirö dedi.

Konuşmasının ardından sahneye \'Bakıcaz Artık\' şarkısıyla çıkan Yener\'e erkek ve kadın dansçılar eşlik etti. Yener 2 saat süren konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Haber-Kamera:Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

(320 MB)

===================================================================================



