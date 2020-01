DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ANNE KARNINDA HAYAT KURTARAN OPERASYON

ANTALYA\'da 33 haftalık dünyaya gelen Emirhan Acar bebek, 16 haftalıkken böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle anne karnında yapılan müdahaleyle hayata tutundu. Anne karnında 16 haftalıkken idrar torbası şişen, böbreklerinde genişleme görülen ve yaşamasını sağlayan suyu azalan bebek, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kumru ve ekibi tarafından yapılan ameliyatla yaşama tutundu. Prof.Dr. Selahattin Kumru, 33 haftalık dünyaya gelen Emirhan Acar bebeğin \'Posterior üretral valf\' denilen bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, \"Bebeğin idrarı, idrar torbasından dışarı doğru akmıyordu, tıkalıydı. Böyle durumlarda idrar dışarı akmadığı için idrar torbasında birikiyor. Daha sonra da böbreklere doğru birikme oluyor ve böbrekler kaybediliyor. İdrar akamadığı için bebeğin suyu az oluyor. Suyu az olduğunda akciğer gelişimi olumsuz etkileniyor. Akciğer gelişimi de olmadığı için bu bebeklerin çoğu kaybediliyor\" diye konuştu.

BÖBREK FONKSİYONLARI İYİ

Emirhan bebeğin idrar torbasından idrarın dışarıya akmasını sağlamak için şant takıldığını, yani bir kateter koyulduğunu ifade eden Prof. Dr. Kumru, \"Kateterin bir ucu idrar torbasının içinde, bir ucu karnının dışındaydı. Böylece idrarı tahliye oldu. Bu sayede böbreklerdeki idrar birikimini ve olumsuz etkiyi ortadan kaldırdık. Hem de suyunun az olmasını engelleyerek akciğer gelişimine, dolayısıyla hayatta kalmasına katkı sağlamayı düşündük. Bebeğimizde her şey iyi gitti. 22 haftalıkken de kateter taktık. 33\'üncü haftada kateter yerinden oynadı. Yeni doğan servisindeki arkadaşlarla görüşüp bebeği doğurttuk. Bebeğin şu anda böbrek fonksiyonları iyi görünüyor\" diye konuştu. Hastalığın tanısının anne karnında üçüncü aydan sonra konulabildiğini söyleyen Prof. Dr. Kumru, \"Böbreklerin çalıştığına kanaat getirirsek o zaman şant operasyonu uyguluyoruz\" dedi.

KARNINDA KİST VAR DEDİLER

3 çocuk annesi Fatma Acar (31), gittiği ilk hastanede karnında kist olduğunu söylediklerini belirterek, \"Doktorlarımızın da tavsiyesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne yönlendirildik. Kist olmadığı ve bebeğimin idrar torbasında tıkanıklık olduğunu tespit ettiler. Ellerinden gelen tüm imkanları kullanan doktorlarım sonunda yavrumu sağlıklı bir şekilde kucağıma verdi, çok mutluyum\" diye konuştu.

HASTALIĞIN UZMANINA YÖNLENDİRİLDİK

Eşi Fatma Acar\'ın hamileliğinin üçüncü ayında kontrole gittikleri hastanede karnında kist olduğunu söylediklerini ifade eden baba Fevzi Acar (32) ise \"Bu işin uzmanının hocamız olduğunu öğrendik. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne geldik. Hocamız gereken ilgi ve alakayı gösterdi. Çocuğumuzu bizlere sağlıklı bir şekilde teslim etti. 33\'üncü haftalıkken şant çıktı ve erken doğum oldu, her şey yolunda\" diye konuştu.Yaklaşık 5 gün hastanede kontrol altında tutulan Emirhan bebek, daha sonra taburcu edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Üniversite hastanesi dış plan görüntü

Ekip ve ailenin görüntüsü

RÖP 1: Prof. Dr. Selahattin Kumru

RÖP 2: Fatma Acar

RÖP 3: Fevzi Acar

Ameliyathaneden görüntü

Detaylar

391 MB ///03.31

Haber: Erol AKKIR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

2)KAFEYE SİLAHLI BASKIN DÜZENLEYEN ZANLI TUTUKLANDI

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde kavga ettiği kişilerin bulunduğu kafeye silahlı baskın düzenleyen Metin Ç.(24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baskın sırasında kafede müşteri olarak bulunan ve tüfekten çıkan saçmaların sol yanağına isabet etmesi sonucu yaralanan diş teknisyeni Teslime Tomak (20), kaldırıldığı hastanedeki plastik cerrahi servisindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kafeye yapılan silahlı baskın anı ise ve müşterilerin panik ve korku içindeki kaçış anı iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Olay,geçen salı günü saat 17.00 sıralarında Hacımutahir Mahallesi Eczacı Sami Sokak\'taki bir kafede meydana geldi. Metin Ç., elinde av tüfeğiyle, kardeşi Bayram Ç. (22), akrabası Bayram Ç. (20) ve arkadaşları Recep T. (20), Abidin T. (21) ile birlikte kafeye geldi. Metin Ç. ve yanındakiler, kısa bir süre önce yolda aracına zarar verdiğini ileri sürüp kavga ettikleri Ali C. (22) ve Mevlüt S. (22) ile arkadaşlarına saldırmak istedi.

GENÇ DİŞ TEKNİSYENİ OTURURKEN YARALANDI

Metin Ç.\'nin kafeden içeri girerken açtığı ateşte, tüfekten çıkan saçmalardan bazıları kafenin giriş kapısının yanında masada arkadaşlarıyla birlikte oturan Ereğli Devlet Hastanesi\'nde görevli diş teknisyeni Teslime Tomak\'ın, sol yanağına isabet etti. Tomak, arkadaşları ve kafede bulunan diğer müşterilerden bazıları panik ve korku içinde masaların altına sığındı, bazıları da sağa sola kaçtı.

Bu sırada, kafenin sağ bölümünde oturan Ali C. ve Mevlüt S. ile arkadaşları, Metin Ç.\'nin arkadaşlarıyla birlikte silahla geldiğini görünce kafenin tuvaletine giderek, kapıyı kilitleyip saklandı. Metin Ç. elinde tüfekle peşlerinden tuvaletlere doğru yöneldiği sırada müşteri olarak bulunan Mustafa Y., güçlükle Metin Ç.\'nin elindeki silahı aldı. Kafenin sahibi Serkan Kaya ve çalışanlar da, silahlı grubu tepki göstererek dışarı çıkardı.

Bu sırada kanlar içinde kalan Teslime Tomak da arkadaşlarının yardımıyla kendisini dışarı attı. Tomak, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından Konya\'da sevk edilen Tomak\'ın, kaldırıldığı hastanedeki plastik cerrahi bölümünde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kafedeki saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan şüpheliler, Metin Ç., kardeşi Bayram Ç., akrabası Bayram Ç. ve arkadaşları Recep T. ile Abidin T. ‘Kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme’ suçlarından, polis tarafından gözaltına alındı. Diğer grupta bulunan Ali C. ve Mevlüt S. de gözaltına alındı.

Şüphelilerden Metin Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Zanlının adliyeden çıkartılması

- Olay anı güvenlik kamerası (ARŞİV)

- Olay yeri dışından (ARŞİV)

(Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

3)HIRSIZLIK YAPIP KAÇARKEN, İŞ YERİ SAHİBİ TARAFINDAN YAKALANRI

KONYA\'da motor yağı satan bir iş yerinden televizyon, bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan İsmet D., iş yeri sahibi tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10560\'ıncı sokakta meydana geldi. Hırsızlıktan poliste kaydı bulunan İsmet D.(26), motor yağı satan iş yerinin kapısını kırıp içeri girdi. İş yerinden televizyon, bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazını aldı. Bu sırada iş yeri sahibi Ali Memiş\'in, cep telefonuna güvenlik alarmı mesajı geldi. Yakında olduğu iş yerine geri dönen Memiş, kapıda İsmet D. ile karşılaştı. Memiş, İsmet D.\'yi yakalayıp polise teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. İsmet D., kendisini görüntüleyen gazetecilere \' Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük.\" dedi.

Şüphelinin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Şüphelilenin Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilmesi

- Şube binasına alınması

- Binadan detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

4)400 BİN KİŞİ KRİSTAL TERAS\'TAN KANYONU İZLEDİ

KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde Tokatlı Kanyonu üzerinde bulunan Kristal Teras, 2017 yılında 400 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Tokatlı Kanyonu üzerinde bulunan Kristal Teras, 2017 yılında ziyaretçilerin akınına uğradı. Yaklaşık 400 bin kişi, 80 metre yükseklikten doğa harikası kanyonu izledi. Terasın işletmecisi Nurettin Bahçeci, 2016 yılından itibaren işletmeciliği üstlendiklerini belirterek, \"Bizden önceki dönemde yıllık 60 bin ziyaretçi vardı. Bizim buraya yaptığımız yatırımlar, tanıtımlar ve verdiğimiz hizmet sonrası 2016 yılında yaklaşık 300 bin ziyaretçi aldık. Biz bu sayıyı yetersiz gördük. Çünkü Safranbolu\'ya yılda 1 milyonun üzerinde günübirlik gelen ziyaretçilerimiz var. Her ziyaretçinin mutlaka Kristal Teras\'ı görmesini sağlayacak etkinlikler içerisinde girdik. 2017 yılında 400 bin ziyaretçiyi yakaladık. 2018 yılında hedefimiz 500 bin ziyaretçi\" dedi.

Terasın 80 ton yük taşıma kapasitesine sahip olmasına rağmen ziyaretçilerin rahat hareket edebilmesi için sınırlı sayıda ziyaretçi aldıklarını ifade eden Bahçeci, \"Bu güvenlik açısından değil. İnsanlar teras üzerinde rahat hareket edebilsin, daha rahat manzarayı izleyebilsin, daha rahat fotoğraf çekilebilsin diye ziyareti sınırlı sayıda tutuyoruz. Yoksa 200 kişi de çıksa herhangi bir sıkıntı yok. İnsanlar adrenalini yaşamak için terasın üzerine çıkıyor. Korkuyla zevk birbirine karışıyor\" diye konuştu.

KRİSTAL TERAS\'IN YANINA ZİPLİNE VE DEV SALINCAK PROJESİ

İlçede turizmin gelişimine katkı sağlayacak 300 bin avro tutarındaki yeni bir projeyi hayata geçireceklerini belirten Bahçeci şöyle konuştu:

\"Zipline ve dev salıncak projemiz bakanlık tarafından onaylandı. Nisan ayı ortasında hizmete girecek. Kristal Teras\'ın yanına kanyon üzerine 2 platform kurulacak. 250 metre uzunluğunda 2 hat gidiş 2 hat da geliş olacak. Adrenalin düşkünleri burada çelik halatlara kancaları takacak, özel kıyafetleriyle karşıya gidecek. Orman içerisinde gezebilecek. Diğer 2 hattan dönüşü sağlanacak. Yine 10 metre yükseklikte dev bir salıncak kuruyoruz. Adrenalin tutkusu olanlara büyük bir hizmet olacağı inancını taşıyorum\"

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kristal terasa gelen ziyaretçiler

-İşletmeci Nurettin Bahçeci\'nin açıklaması

Süre:(04.59) Boyutu:(552 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

5)İNŞAAT İŞÇİLERİNİN TEHLİKELİ ÇALIŞMASI

ADANA\'da, güvenlik önlemi anlamadan çalışan işçiler görenleri hayrete düşürdü.

Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde yapımı devam eden inşaatta çalışan işçiler, güvenlik önlemi almadan çalışarak hayatlarını tehlikeye atıyor. 7\'inci katı yapılan inşaatta kurdukları tahta iskelelerin üzerinde akrobat gibi yürüyen işçileri gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Ellerindeki keser ve çekiçlerle onlarca metre yüksekle güvenlik halatı olmadan çalışan işçiler olası tehlikelere davetiye çıkarttı. Bazı vatandaşlar ise, hiçbir tedbir almadan işlerini yapan işçilere tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Camiden genel görüntü

- Güvenlik önlemi anlamadan çalışan işçilerden görüntüler

SÜRE:55\" BOYUT:56 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

6)GERİ DÖNÜŞÜMLE GELEN SANAT

ANTALYA\'da geri dönüşüm (driftwood) sanatçışı Adnan Ceylan, doğadan koparak, nehir yollarıyla sürüklenerek bir araya toplanan odun ve ağaç parçalarından çeşitli heykel ve ev aksesuarları yapıyor.

Dünyada driftwood sanatı yapan sayılı kişiden biri olan Adnan Ceylan, harabe bir köy evindeki ağaçlardan masa ve sandalye, 1880\'lerde Fransızlar tarafından Karadeniz\'deki kömür madenlerinde kullanılan kömür vagonundan masa, 1920\'lerde kullanılan Alman varilinden bar, 1900\'lere ait bir matbaa makinesinin dişlilerinden dekoratif saat, kurumuş sedir ağacından at ve kartal heykelleri gibi çok sayıda eser yaptı.

Türkiye\'nin ünlü isimleri ve iş adamlarının ev dekorasyonları için özel sipariş verdiğini, birçoğunun da özel üretimlerinden aldığını belirten Ceylan, \"Yaşanmışlık izleri olan eski eşyalar ve ağaçları eserlerimde kullanıyorum. Amacım insan emeğine ve doğaya saygı uyandırmak. Modern malzemeyle seri üretilen pahalı eşyalar yerine doğal ve basit malzemelerden yapılmış objelerle insanın temel ihtiyaçlarının karşılanabileceğini göstermek istiyorum. Doğaya ve geçmişe saygı duyan herkese biraz yaratıcı çaba, doğal malzemelerle ev eşyaları veya suda sürüklenmiş ağaç dalları gibi basit malzemeleri kullanarak çok değerli objeler yapılabileceğini göstermenin mutluluğunu yaşıyorum\" diye konuştu.

SEDİR ORMANINDA ADIM ADIM PARÇA ARIYOR

Adnan Ceylan, kimi zaman bir at, kimi zaman bir kartal olarak ortaya çıkan tasarımların, uzun ve zorlu bir yolculuğun ürünü olduğunu belirterek, \"İşin özünde insan eli değmemiş, doğanın ruhunu taşıyan odun parçaları var\" dedi. Uygun parçaları bulabilmek için sedir ormanlarında arama yaptığını anlatan Ceylan, son tasarımlarından birinin ise boğa heykeli olduğunu kaydetti. Boğanın tasarımında kullanmak için 2 bin 500 metredeki sedir ormanlarından ölmüş ağaçların parçalarını topladığını belirten Ceylan, \"Orman Bölge Müdürlüğü\'nden aldığım özel izinle sadece ölmüş veya uzun süre önce yıkılmış ağaçların parçalarını topluyorum ve heykelimi yapıyorum\" dedi.

BİR TASARIM 2.5 AYDA BİTİYOR

Driftwood sanatında işin sırrının \'doğru parçayı doğru yere koymak\' olduğunu kaydeden Ceylan, \"Ağaç parçasını kesinlikle bütüne uydurmak için yontmamak gerekir. Çünkü doğanın şekil verdiği o parçaya insan eli değerse büyü bozuluyor. Bir tasarımın tamamlanması yaklaşık 2.5 ay sürüyor\" diye konuştu.

Adnan Ceylan\'ın atık sedir ağacından yaptığı ve 200 kilo ağırlığındaki dev at heykelinin fiyatı 125 bin lira. Yine sedir ağacı dalları ve kabuklarından yaptığı boğa heykelinin fiyatı 180 bin TL, dev kartal heykeli ise 25 bin lira. Suda sürüklenmiş ağaçlardan yaptığı küçük at heykeli 8 bin 500 lira. Eserler arasındaki Sibirya\'dan gelen mazel ağacı, 1880\'lerde Fransa\'da yapılmış kömür vagonu ve Fransa\'da Serra Palace Oteli\'nde kullanılmış eski pirinç ve el yapımı sandalyelerden oluşan ve bir heykeli andıran masa ise 95 bin lira. 1920\'lerde Almanlar tarafından yapılan varilden küre şeklinde, 7 bin 500 lira değerinde bar yapan Ceylan, Piri Reis\'in haritasını da deri üzerine birebir oranında uyguladı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Atıkların geri dönüşümü yapılan atölyeden detay

- Atıkların tamiri ve boyanması

- Dal parçalarından yapılan at figüründen detaylar

- At nalından detay

- Sanatçı Adnan Ceylan\'ın eserler üzerinde çalışması

- Sanat eserlerinin sergilendiği mağazadan dış plan detay

- At nalından yapılan şaraplık detayı

- Dal parçalarından yapılan at ve boğadan detay

- Çivilerden oluşturulan masa

- Röp: Adnan Ceylan

4,48 DK /// 528 MB

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)