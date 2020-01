DHA YURT BÜLTENİ-3

1)REYHANLI\'YA ROKET DÜŞTÜ

Harekatın 12\'nci gününde, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi\'nde bulunan Maraşlı Çıkmaz Sokak\'taki 2 katlı eve isabet etti. Roketin düşmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre evdeki 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Roketin ateşlendiği bölge, sınırdaki askeri karakollardan ateş altına alındı.

2)\'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 12\'İNCİ GÜN; ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 12\'inci gününde çatışmalar sürüyor. TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısını, 712 olarak açıkladı.

Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

\"Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

3)6 YIL ÖNCE KAÇTIĞI BOMBALAR SONU OLDU

SURİYE\'de yaşanan iç savaştan kaçarak geldiği Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde, kendi ülkesinin topraklarından PKK/PYD\'li teröristlerce atılan roketle hayatını kaybeden Nadir El Faris\'in (61) oğlu Hüseyin El Faris, \"Kaçtığımız bombalar bizi burada buldu\" diye gözyaşı döktü. 2012 yılında Hama kentine yağan bombalardan kaçarak eşi ve 6 çocuğu ile birlikte Hatay\'ın Kumlu ilçesine gelen Nadir El Faris, yıllar önce kaçtığı bombaların hedefi oldu. El Faris, Zeytin Dalı Harekatı\'nın ikinci günü olan 21 Ocak\'ta erzak almak için Reyhanlı ilçesine gitti. El Faris alışveriş yaparken, Suriye topraklarından PKK/PYD\'li teröristlerce yapılan roketli saldırıda hayatını kaybetti.

Babası öldükten sonra evlerini Türk bayrakları ile donatan Faris\'in oğlu Hüseyin El Faris, şunları kaydetti:

\"2012 yılında biz Esad\'ın bombalarından kaçtık ve buraya geldik. Orada çok yoğun bombardıman vardı. Bombalar durmayınca sadece üzerimizdeki kıyafetleri alıp, arabamıza binip kaçtık. Ama Allah\'ın kaderi. Oradaki bombalardan kaçtık, ama burada buldu bizi. Babam Reyhanlı\'ya ihtiyaçlarımızı almaya gitmişti. Yolda yürürken roket düştü. Babam orada öldü. Ne kadar buraya kaçsak da bombalar peşimizi bırakmadı. Babamızı, ailemizin büyüğünü katletti. Savaş, Suriye\'de kardeşimi ve burada babamı ellerimizden aldı. Gönül ister ki; bu savaş bitsin. Ne Suriyeli ölsün, ne Türk ölsün. Barışçıl bir şekilde yaşamak istiyoruz. Türkiye\'den Allah razı olsun. Bize kucak açtı. Sanki evimizde gibi yaşıyoruz. Savaş biterse evimize dönmek istiyoruz.\"

4)DOĞU KARADENİZ’DE, ZİKA VİRÜSÜ SALGININA NEDEN OLAN AEDES TÜRÜ SİVRİSİNEKLER TESPİT EDİLDİ, ALARMA GEÇİLDİ

DOĞU Karadeniz Bölgesi’nde, Brezilya’daki Zika virüsü salgına neden olan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), küresel çapta acil durum ilan ettiği 2 Aedes türü sivrisinekler tespit edildi. Sağlık Bakanlığı’nın koordinesinde oluşturulan ekip, Rize, Trabzon ve Artvin illerinde sivrisinek türleri ile ilgili mücadele başlattı. Bölgede yoğun ilaçlama ve kontrol çalışması yapan ekipler, sivrisinek popülasyonlarının hızla yayıldığı tespit edilen alanlarda yüzde 80 oranında yayılmanın önüne geçti.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Akıner öncülüğündeki ekip, 3 yıl önce, Doğu Karadeniz Bölgesi’ni kapsayan Aedes türü sivrisineklerle ilgili araştırma projesi hazırladı. RTEÜ Rektörlüğü, Avrupa Birliği’nin (AB) çeşitli fonları ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından desteklenen projelerle Rize, Trabzon ve Artvin illerinde saha çalışması yapıldı. Bu çalışmada, 3 ilde Zika virüsü taşıyan ve Brezilya’daki salgına neden olan Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), küresel çapta acil durum ilan ettiği 2 Aedes türü sivrisinekler tespit edildi.

3 İLDE İLAÇLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Sağlık Bakanlığı’nın koordinesinde oluşturulan ekip sivrisinek türleri ile ilgili kontrol ve ilaçlama mücadelesi başlattı. Son 2 yılda yayılım alanı genişleyen sivrisinek türleri için Rize, Trabzon ve Artvin’de birimler oluşturuldu. İl Sağlık Müdürlükleri bünyesindeki ekipler özellikle atık otomobil lastiklerinin içindeki su birikintilerinde üreyen larvalar ile ergen sivrisineklere yönelik ilaçlama mücadelesi gerçekletirdi. Etkin mücadele ile sivrisinek popülasyonlarının hızla yayıldığı tespit edilen alanlarda yüzde 80’e yakın oranda yayılmayı durduruldu.

SİVRİSİNEKLERDE ZİKA VİRÜRÜSÜNE RASTLANMADI

Sivrisinekle mücadele yürüten ekipler farklı alanlardan topladıkları larva ve ergen sivrisineklere yönelik virüs taraması gerçekleştirdi. Laboratuar ortamında gerçekleştirilen taramalarda sivrisineklerde Zika ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olabilen herhangi başka bir virüs türüne rastlanmadı. Sivrisinek larva ve ergenlerinin ürediği alanlarda kontrol ve izleme çalışması sürüyor. Uzmanlar, evlerinin önünde su dolu kap veya su dolabilecek atık materyal bırakmamaları yönünde uyarılarda bulunduğu vatandaşlara özellikle teleferik vagonlarını durdurmak için kullanılan atık otomobil lastiklerinin içine su birikmesini önlemeleri çağrısında bulunuyor.

AKINER: SİVRİSİNEĞİN YAYILMASI HALKIMIZ İÇİN TEHDİT

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Akıner, tespit ettikleri sivrisinek türleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2015 yılında başlattıkları proje kapsamında yürüttükleri saha çalışması sırasında, Brezilya’da Zika virüsü salgınına neden olan sivrisinek türleri tespit ettiklerini açıklayan Akıner, şöyle dedi:

“O dönemde bölgemizde kısıtlı alanda yayılım göstermelerine rağmen son 2 yılda yayılım alanını genişlettiğini belirledik. Bunu da yine Avrupa Birliği, Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından desteklenen çeşitli projeler de sağladığımız kaynaklarla yapılan arazi çalışmaları sonucundan biliyoruz. Sivrisineğin yayılması halkımız için büyük bir tehdit. Sağlık Bakanlığı bu konuya ciddi anlamda eğildi ve ilaçlama ve kontrol çalışmalarına başladı. 2016 yılı Temmuz ayından itibaren alanın durumunun tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. 2017 yılı Temmuz ayından itibaren 3 ilde ciddi bir kontrol çalışmasına başladık. Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerin denetimi altında her ilde ayrı ayrı oluşturulan ekipler 3 yıl boyunca tespit edilen alanlarda larva mücadelesi hem ergen mücadelesi için ilaçlama yaptıö

‘YAYILMA YÜZDE 80’E VARAN ORANDA DURDURULDU’

Sivrisinek popülasyonunun hızla yayıldığı tespit edilen alanlarda yüzde 80’e yakın oranda yayılmayı durdurduklarını açıklayan Akıner, vatandaşlara alınacak önlemler konusunda uyardı ve şunları dedi:

“Vatandaşlara uyarımız evlerinin önünde su dolu kap yada içerisine su dolabilecek atık materyal bırakmamalarıdır. Teleferiklerin vagonu durdurmak için kullanılan lastiklerin içine su biriktirilmemesi gerekiyor. Bunlar potansiyel üreme alanları. O nedenle bu konularda daha dikkatli olursak kendimizi yada bölgemizi daha da bu anlamda tehlikeden uzak tutmuş oluruz. Bu sivrisinekten mücadele sonucunda da kurtulma şansımız yok. Dünya üzerinde bunun pek çok örneği var. İtalya çok ciddi meblağlar harcıyor. Bir bölgeye girip yayılmaya başladığı andan itibaren bunun kontrol etmek yada mücadeleyi yüzde yüz başarıya ulaştırmak mümkün değil. Ama sivrisinekle mücadeleyi belli bir orana kadar başarabilmemiz mümkün. Popülasyonları istediğimiz seviyede tutmamız mümkün. Hastalık taşıyan insanların bu sivrisineklerle temasa girmemesi lazım. Asıl sıkıntı burada olurö

RUSYA UYARDI

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Türkiye’ye gidecek Rus vatandaşlarına yönelik uyarılarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Sağlık Bakanlığı\'na göre, sahil bölgelerindeki Artvin, Rize ve Trabzon kentlerinde Zika virüsü taşıyan sineklere rastlandı. Geçen yıl Küba\'ya seyahat ettikten sonra Türkiye\'ye dönen dört kişide Zika virüsüne rastlandı. Sineklerin ülkenin orta kısımlarına ve Karadeniz\'in kuzey sahillerine de yayılabileceği belirtildi. Türkiye\'ye tatil planı yapmayı düşünenler tüm bu koşulları göz önünde bulundurması ve gerekli tedbirler almalıö

5)MİNİBÜS POLİS ARACINA ÇARPTI, 3 POLİS YARALANDI

İZMİT\'te, trafik kazasına müdahale etmek için duran polis aracına minibüs çarparken, 3 polis memuru hafif yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, D-130 Karayolu Solaklar mevkiinde meydana geldi. 59 AB 914 plakalı TIR, 41 KA 047 plakalı kamyonet, 54 DF 889 ve 34 GK 7942 plakalı otomobillerin karıştığı kazaya müdahale etmek üzere olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis araçlarına, arkadan hızla gelen Mevlüt T. idaresindeki 41 EM 098 plakalı minibüs çarptı. Kaza sırasında polis aracının ön tarafında maddi hasarlı kazayla ilgili tutanak hazırlayan polis memurları B.U., A.K.K. ve S.Ö., minibüsün çarpması ile hareket eden polis aracının çarpması sonucu hafif yaralandı. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan polis memurları tedavi altına alınırken, minibüsün sürücüsü Mevlüt T. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)YURT DIŞINDAN GETİRİLEN LÜKS ARACIN ŞASİ NUMARASINI DEĞİŞTİRİRKEN YAKALANDI

ADANA\'da Gürsel Y. (57), yurt dışından getirttiği Bulgaristan plakalı lüks otomobilinin şasi numarası değiştirirken yakalandı.

Olay, Yüreğir ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin bir tamirhane Bulgaristan plakalı lüks otomobilin şasi numarasının değiştirildiği ihbarını aldı. İş yerine baskın yapan ekipler, CC 2162 AH plakalı aracın motor şasi numarasının değiştirildiğini tespit etti. Olayla ilgili Gürsel Y., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde Gürsel Y., otomobili Romanya\'daki kuzeninin 15 bin TL\'ye satın alarak, ülkeye soktuğunu, Türkiye\'de piyasa değeri 60 bin TL olan lüks aracın vergisini ödememek için motor şasi numarasını değiştirmek istediğini söyledi. Gürsel Y., \'sahtecilik\' suçundan sevk edildiği mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili Bulgaristan\'da bulunan diğer şüpheliler Barbaros Y. ile Emi Ciolan\'a ise ulaşılamadı.

7)\'TUVALETE GİTMEYİ ÖZLEYECEĞİMİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM\'

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Ali Rıza Tokmak (45), doyasıya su içmenin keyfini yaşadığını belirterek, \"Tuvalete gitmeyi özleyeceğimi hiç düşünmemiştim\" dedi.

Antalya\'da özel sektörde çalışan kronik böbrek yetmezliği hastası Ali Rıza Tokmak, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Arif Aslaner\'in gerçekleştirdiği böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. 5 yıldır kronik böbrek yetmezliği hastası olan, 4 yıldır periton diyaliz, 8 aydır da hemodiyalize giren Tokmak, artık doya doya su içebiliyor. Operasyondan sonra idrar çıkışı başlayan hasta, \"2018 bana şanslı geldi. İlk haftasında nakil oldum. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Tuvalete gitmeyi özleyeceğimi hiç düşünmemiştim. İdrar yoktu, tuvalet yoktu. Çok az su içebiliyordum, belli miktar yiyebiliyordum. Hayatımın yarısı kaybolmuştu. Şimdi Allahıma şükür tekrar sağlığıma kavuşacağım\" dedi.

\'BÜYÜK BİR SEVAP İŞLEDİLER\'

Tokmak, kendisine böbrek bağışlayan aileye de teşekkür ederek, \"Böbreği bana bağışlanan arkadaşın yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah bin kere razı olsun, mekanı cennet olsun. Ailesi büyük bir sevap işledi. Bu hastalık nedeniyle adeta ömrümün yarısı gitmişti, bana sağlığımı tekrar sağladılar. Doktorlarıma da çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\'2018 YILININ SÜRPRİZİ OLDU\'

Ali Rıza Tokmak\'ın eşi Hatice Tokmak (44) ise çok sevinçli olduklarını belirterek, \"Bu bize 2018 yılının ilk haftasında sürpriz oldu. Eşim sağlığına kavuştu. Böbreği verenlerden Allah razı olsun. Doktorlarıma, tüm personele teşekkür ediyoruz. Allah bütün hastalara şifa versin\" dedi.

YENİ YILIN İLK NAKLİ

Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çakır ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Arif Aslaner ise 2018 yılının ilk naklini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ali Rıza Tokmak\'ın 5 yıldır kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu anlatan Doç. Dr. Aslaner, \"Hastamıza, 8 Ocak\'ta Manavgat Devlet Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen M.A.\'nın (26) böbreğini naklettik. Hiç idrar çıkışı olmayan hastamız şu anda idrar çıkarmaya başladı. Kendisi idrar çıkarmayı özlediğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde de taburcu olmasını planlıyoruz\" diye konuştu.

8)VALİLİKTE MİNİ SİPSİ DİNLETİSİ

BURDUR Yörük Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği\'nin yeni yönetimi Vali Şerif Yılmaz\'ı ziyaret etti. Ziyarette mini sipsi dinletisi de sunuldu.

Burdur Yörük Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Alaettin Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Şerif Yılmaz\'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Alaettin Kalkan yeni yönetim olarak bahar aylarından itibaren Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması yönünde çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Dernek yönetimine teşekkür eden Vali Yılmaz, \"Burdur denince Teke yöresinin kültür başkenti akla geliyor. Bugüne kadar dışarıya göç vermiş, dışarıdan göç almayan, bakir kültürünü yaşayan, yaşatan bir bölgeyiz. Son zamanlardaki bir takım değişikliklerle beraber bu kültürü genç nesillere aktarmada sıkıntı yaşanıyor. Bu kültürün yaşatılması için hem dernek, hem bizler, hem de sivil toplum kuruluşları beraber çalışırız. En azından bazı geleneklerimizin yaşatılması özellikle Torosların devamı olan bu bölgede devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Turizm açısından da değerlendirirseniz belki de insanların en fazla dikkatini çekebileceği; ilimize, bölgemize gelen insanlar kültürümüzün ne olduğunu görmek için geliyor. Kültürümüzün yaşatılmasının çok daha ilgi çekeceğini düşünüyorum. İnşallah bunu da yaparız\" dedi.

Ziyarette Vali Yılmaz kendisine hediye edilen sipsiyi çalmayı denedi. Dernek Başkan Yardımcısı sipsi sanatçısı Hüseyin Demir, Vali Yılmaz\'a bir dinleti sundu.

