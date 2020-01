DHA YURT BÜLTENİ-3 

Vali Erin Suriye sınırında

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin Akçakale İlçesini ziyaret etti.

Sınır hattında alınan güvenlik önlemlerini incelemek için Akçakale\'ye gelen Vali Abdullah Erin, sınıra 50 metre mesafede bulunan bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin gelişmelerle ilgili sohbet yapıldı.

Vali Erin, \"Sizin çocuklarınız gerekeni yapıyor. Bize ihtiyaç yoktur. Dün Cumhurbaşkanımızla görüştüm, özellikle Akçakale halkına selamları var. Bu selamı size iletmemi söyledi. Türkiye artık eski Türkiye değil. Biz ya şerefimizle yaşarız ya da ölürüz\" dedi.

Vali Erin\'in ziyaretine İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ve İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Alaca da eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Valinin vatandaşlarla sohbet etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

======================================

Kapılarını balyozla kırıp girdiği 3 iş yerini soyan şüpheli yakalandı

BURSA\'da kapılarını balyozla kırıp girdiği 3 işyerinden toplamda 15 bin liralık hırsızlık yapan zanlı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde 3 farklı iş yerine kapıları balyozla kırarak giren ve 15 bin lira değerinde nakit para ve ziynet eşyası çalan şüpheliyi tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı. 55 farklı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önceden de hırsızlık suçundan kaydı bulunan 36 yaşındaki Gökhan M., olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı takibe aldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Gökhan M., Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Gökhan M.\'nin işyerlerinin kapılarını balyoz ile kırması, kapıları tekmelemesi ve hırsızlık yapması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şüphelinin kapıları balyoz ile kırması

Kapıları tekmelemesi

İşyerlerine girmesi

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

=======================================

Yolcu otobüsünde 3 kilo toz esrar ele geçirildi

SİVAS\'ta jandarma ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 79 gram toz esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece Malatya-Kayseri D-300 karayolu üzerinde, Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü mevkisinde yol kontrol ve arama uygulaması yaptı. Van\'dan İstanbul\'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü durdurularak arandı. Aramada, otobüsün bagaj kısmında valiz içerisinde gizlenmiş vaziyette 3 parça halinde 3 kilo 79 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Operasyon görüntüsü (Jandarma kamerası)

-Köpekle yapılan arama

Haber:SİVAS, (DHA)

====================================

Bu köyün su sayaçları mahkemelik

EDİRNE\'nin Süloğlu İlçesi Kaymakamlığı, köylüden su parasını tahsil edemediği gerekçesiyle ilçeye bağlı 11 köyde, ön ödemeli olan kontörlü su sayacı uygulaması başlatıp, peşin ödemeli kontörlü su sayacına geçmesi için teşvik amaçlı, 2 liradan sattığı suyun tonunu 1.75 liraya düşürürdü. Sayaç taktırmayan aboneler ise suyun tonuna 3.5 lira öderken, konuyu mahkemeye taşıdı.

Süloğlu Kaymakamlığı geçtiğimiz yıl köylüden su parasını tahsil edemediği gerekçesiyle 11 köy muhtarının da üyesi olduğu, Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak oy çokluğuyla ön sayaç uygulamasına geçme kararı aldı. Kaymakamlık, büyük bir bölümünü köylere alt ve üst yapı hizmeti karşılığında 11 köyde, yaklaşık bin 500 su abonesinden yüzde 90\'ına peşin ödemeli su sayacı abonesi yaparak ödenmeyen su paralarını peşin tahsil etmeye başladı. Kaymakamlık tonu 2 lira ve üzerinde bedel karşılığında satılan suyun tonunu teşvik amaçlı kampanya yaparak 1.75 liraya düşürdü. Ön ödemeli sayaca geçmeyenlere ise ceza niteliğinde 3.5 liradan satılmaya devam edildi.

Köylüler uygulamaya tepki gösterse de büyük bir bölümü peşin ödemeli su sayacına geçerken, 850 nüfuslu Büyük Gerdelli Köyü\'nde 128 kişi uygulamanın hukuka aykırı olduğunu savunarak avukatları aracılığıyla olayı, Edirne Bölge İdare Mahkemesi\'ne taşıdı. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan davada Edirne Bölge İdare Mahkemesi, \"Uygulamanın kamu yararına uygun olduğu, ve tüketiciler bakımından da hiç bir olumsuzluğa yer vermediği, dolayısıyla işlemin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle işlemin hukuka aykırı bulunmamaktadır\" kararı verdi. Karara itiraz eden köylü temyiz raporu için üst mahkemeye itirazda bulundu. Bu arada uygulamaya geçmeyen ve 600 ila 2 bin lira arasında su borcunu ödemeyen

128 köylü hakkında önümüzdeki günlerde icra işlemi başlatılacağı öğrenildi.

\'AMAÇ BİR CEZA DEĞİL\'

Lalapaşa Kaymakamı olan ve Süloğlu ilçesine vekaleten bakan Şenol Öztürk, önceki kaymakam tarafından köylüden su parasının tahsil edilmediği gerekçesiyle başlatılan uygulamanın yüzde 99\'u tamamlandığını söyledi. Uygulama amacının ceza değil ön ödemeli sayaç taktırmaya teşvik olduğunu belirten Öztürk, \"Ön ödemeli sayaç uygulamasının sebebi kaynakların tükenmesini engellemek ve düşük olan su tahsilat oranlarını yukarı çıkarmak. Bu sayede de buradan elde edilecek gelir artışıyla köylere sunulacak yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı ihtiyaçlarında niteliği ve niceliği artırmak. Uygulamaya yüzde 90\'lık bir katılım söz konusu. Sadece yüzde 10 kadar bir kesim farklı fiyat uygulamasının haksız ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürüyor. Ancak fiyat tarifesindeki amaç bir ceza değil, ön ödemeliyi sayaç taktırmaya teşvik olarak yorumlanabilir. Ve nitekim bazı vatandaşların hukuka aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle

açmış olduğu iptal davası İdare Mahkemesi\'nin vermiş olduğu kararla reddedilmiş ve ön ödemeli sayaç uygulamasının kamu yararı gözetilerek hukuka uygun olduğu kararı verilmiştir\" dedi.

Büyük Gerdelli Köyü azası Yasin Önder, önceki kaymakamın köye gelip uygulamayı anlattığını ve kendilerinin de kabul etmeyeceğini bildirdiklerini söyledi. Önder, \"Bu uygulamaya geçmeye mecbursunuz gibi çıkışları oldu. Bu saatleri taktırmasanız jandarma getirip taktıracağım dedi. Kaymakamlıktan yardım alanlara da, taktıracaksınız yoksa yardımlarınız kesilir diyerek baskı yaptılar. Sularınız kesilir dediler. Açıkça tehdit ettiler. Köylü korkunca taktırmak zorunda kaldı. Sizi icraya veririm diyerek de korkutarak bu saatleri taktı. Taktıranlara suyu 1.75 taktırmayanlara ise suyu 3.5, liraya çıkardı. Çöp toplama bedelini de 4 liradan 8 liraya çıkardı. Atık su bedelini de 8 liradan 12 liraya katladı. Biz diyoruz bu fiyat normal olsun herkes ödesin. Biz taktırana karşı değiliz ama taktırmayan da aynı fiyattan kullansın. Ayrımcılık yapılmasın\" dedi.

Köylülerden Kadir Yalçın, kartlı sisteme geçmek istemediğini belirterek, \"Biz köylüyüz, cumartesi var, pazar günü var. Kart biterse inekler susuz kalır. Bizim hayvanlarımız var, mağdur kalırız. Kontörlü taktırmadığım için 250 lirada su parasını 630 lira ödedim. Bu haksızlık olsa da yinede kartlı sisteme geçemem. Biz kartlı sisteme geçemeyiz, hayvanımız var. Fazla da olsa ödeyeceğiz\" dedi.

Kaymakamlığın köylülerden takmasını istediği kontörlü sayacı ihale ile toplam 554 bin liradan aldığı belirtildi. Köylüler, sayaçları taktırırken, 100 ile 100 lira arasında para ödediklerini belirterek, sayaçların parasının ise faturaya yansıtıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Köy tabelası ve köyden detaylar

Kahvede oturan köylüler

Köylüler ile röp.

Hayvanları sulayan köylü

Çeşmeden akan su

Kontörlü su sayaçları

Eski sistem su sayaçları

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

======================================

Elazığ Belediyesi\'nde çalışan 300 kişi gönüllü askerlik için başvuru yaptı

ELAZIĞ Belediyesinde görevli 300 personel, ellerinde Türk bayrakları ile askerlik şubesine gelerek, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütü varlığına yönelik başlattığı, \"Zeytin Dalı Harekatı\"na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde teröristlere yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda katılmak için Elazığ Belediyesi\'nde çalışan 300 kişi askerlik şubesine başvurdu. Kent merkezindeki askerlik şubesine ellerinde Türk bayraklarıyla gelen 300 personel, gönüllü askerlik için sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. \"Zeytin Dalı Harekatı\"na katılmak için başvurunların evrakları askerlik şubesi yetkilileri teslim alındı. Başrularının ardından askerlik şubesi önünde açıklamalarda bulunan Elazığ Belediyesi Kontrol Şefi Bedri Genyüz, bugün 300 arkadaşıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teröre karşı gösterdiği kararlı tutumu doğrultusunda TSK\'nın düzenlediği, \"Zeytin Dalı Harekatı\"na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulunduklarını söyledi. Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Genyüz, \"Kahraman ordumuz bölücü terör örgütlerine karşı destansı mücadelesini sürdürüyor. Bizler bu ülkenin her bir ferdi olarak kahraman ordumuzun yanındayız. Ülkemizi tehdit eden her türlü terör unsurlarına karşı milletçe ayaktayız. İstiklalimiz ve istikbalimiz için her zaman kıyamdayız\"dedi.

\"PERSONELLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ\"

Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Karaaslan ise, personellerin gösterdiği bu duyarlılıktan ötürü teşekkürlerini ileterek, \"Kendi düşünceleri ile Afrin’de kahraman Mehmetciğimizin düzenlediği Harekata destek olmak ve manevi anlamda güç vermek amacıyla gönüllü askerlik yapmak için personellerimiz başvuruda bulundu. Personellerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum\"dedi.

\"SEVE SEVE ASKERE GİDERİM\"

Gönüllü askerlik başvurusunda bulunan belediye çalışanı Bedri Yılmaz de, \"Vatanım ve milletimiz için seve seve askere giderim. Şu an bıraksalar işimi gücümü bırakıp giderim.Yeter ki; terör örgütleri bizim bayrağımızı yere indirmesin\" diye konuştu.

\"ASKERİMİZE DESTEK İÇİN GELDİK\"

Gönüllü askerliğe gitmek isteyenler arasında bulunan Sait Çelik ise, askerlere destek olmak için burada olduklarını ifade ederek, \"Şuan savaş için canımızı feda ediyoruz. Askerlerimiz zorluklar ile mücadele ediyor. Bizlerde askerimize destek için geldik. İnşallah ordumuz başarılı olarak geri dönerler\" diye konuştu.

\"AİLEMLE ASKERE GİTMEYE HAZIRIM

Belediye personellerinden Necati Altunbaş da, ailesiyle birlikte askere gitmeye hazır olduğu dile getirerek, \"Biz bugün Afrin’deki askerlerimize destek olmak için buradayız. Her an askere hazırız. Vatanımız için elimizden ne geliyorsa yaparız. Vatan bölünmez, şehitler ölmez. Vatan için ölmek şarttır. Şu an askere çağrılsam ailemle hemen giderim. Bu nedenle askerlik dilekçesi vermek için buradayım\"dedi.

Görüntü Dökümü:

-Personellerden görüntü

-Dilekçelerin dağıtılması

-Dilekçelerin personeller tarafından yazılması

-Röportajlar

-Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) -

===============================================

Bu fakültenin öğrencileri mezun olmadan iş buluyor

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri, mezun olmadan sektörde iş buluyor.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Prof.Dr.Semra Kurama,fakültelerine bağlı \'Havacılık Elektrik ve Elektroniği\', \'Hava Trafik Kontrol\', \'Havacılık Yönetimi\', \'Pilotaj\' ve \'Uçak Gövde Motor Bakım\' bölümlerinin olduğunu söyledi. Okularının Türkiye\'de ilk kez 1986 yılında \'Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu\' olarak kurulduğunu belirten Dekan Kurama şöyle davam etti:

\"Okulumuz 2 yıllık olarak eğitimine başlamış daha sonra 4 yıllık Sivil Havacılık Yüksekokuluna dönüştürülmüştür. 2012 yılından beri de fakülte olarak eğitimimizi sürdürmekteyiz. Fakültemizde şu anda mevcutta 5 tane bölümümüz var. Bunlardan sadece Hava Trafik Kontrol bölümümü özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Diğer 4 bölümüz üniversite sınavına tabi olarak öğrencilerimizi almaktadır. Pilotaj bölümü yüzde 0.1\'lik dilimden ilk 16 öğrenciyi tercih etmekte. Diğer bölümlerimizde maksimum yüzde 3\'lük dilimden 30 ila 50 arasında öğrenci tercihi yapmaktadır.\"

MEZUN OLMADAN SEKTÖRLE İLİŞKİ SAĞLIYORLAR

Dekan Prof.Dr.Semra Kurama,sektörle yakın ilişki içerisinde olduklarını söyledi. Öğrencilerin mezun olur olmaz sektörde iş bulduklarını anlatan kurama şöyle konuştu:

\"5 bölümümüzün 4 tanesi akredite olmuş bulunmakta. Bunlardan teknik birimlerimiz olan; Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Göcvde Motor Bakım bölümleri sivil havacılık tarafından SHY-147\'ye sahip. Bu yetkilerimizi sürdürebilmek adına aynı zamanda bakım hangarımız mevcut. Bu da öğrencilerimizin pratik anlamda sektörde karşılaşabilecekleri bütün eğitimleri alma imkanı sağlıyor. Bu bakım hangarımızda da 145 yetkimiz bulunmakta. 3 tip uçaklarımız var ve bu uçaklarımızın bakımlarını birebir kendimiz yürütebilmekteyiz. Onun dışında hava trafik kontrol bölümümüzde simülatörlerimizle eğitimlerimizi sağlamaktayız. Bunları da lisanlı, yetkili bir şekilde yetiştirmeye devam etmekteyiz. Öğrencilerimiz diğer okullara göre büyük bir farkla mezun oluyorlar. Özellikle lisanslı olmaları onlara büyük avantaj sağlıyor. Sektörle çok yakın ilişki içerisindeyiz. Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulunu kuran bir üniversite olarak sektördeki birçok üst düzey yönetici bizim kendi öğrencilerimiz. Onlarla gönül bağıyla ve bizim eğitimimize olan güvenleriyle hala bu ilişkilerini devam ettirmekte. Zaman zaman onlardan görüşler alıyoruz. Burayı ziyarete geliyorlar. Hem teknik bölümlerde hem de pilotaj bölümündeki öğrencilerimiz direkt olarak sektörde iş imkanı bulabiliyorlar. Mezun olmadan dahi ilişkileri sağlayabiliyorlar. \"

FAKÜLTENİN 13 UÇAĞI VAR

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Baş Uçuş Öğretmeni Ertan Uzun da fakülte hangarındaki uçakları sürekli olarak bakımını yapıp uçuşa hazır hale getirdiklerini söyledi. Fakültenin faal durumda 13 uçağının olduğunu belirten Uzun şöyle davam etti:

\"11 tane tek motorlu 2 tane de çok motorlu uçağımız var. Bunlar öğrencilerimizin uçuşlarda kullandığı uçaklar. Üniversitemizde uluslar arası standartta ticari pilot olacak yani hava yolu firmalarında pilot olarak çalışacak bir şekilde bir eğitim veriyoruz. Bu eğitimimiz toplamda 215 saat uçuştan oluşuyor. Bu 215 saatin 55 saatini simülatörde geri kalanını uçaklarda yapıyoruz. Bir uçuş faaliyeti yürütüyorsanız bunun ayrılmaz parçalarından birisi de bakımdır. Hangarımızda uçakların bakımlarını yapıyoruz. Sektörde çok sayıda mezunumuz olan pilotlarımız var. Okulumuza kız öğrencilerimizde başvurmaktadır. Henüz oranları düşük ama kızlarımız da okulumuzu başarıyla bitiriyor ve sektördeki yerini alıyor.\"

KADINLARIN ERKEKLERDEN DAHA İYİ YAPTIKLARI İŞLER VAR

Anadolu Üniversitesi Pilotaj son sınıf öğrencisi Setenay Açık, \"Havacılığa olan ilgimden dolayı pilotaj bölümünü tercih ettim. Bundan sonraki hedefim havayollarında çalışmayı düşünüyorum. Kadın pilotların sayısında çok fazla artış var ve çok da iyi yapabildiklerini düşünüyorum. Çükü kadınlar bazı konularda daha fazla titiz oldukları için erkeklerden daha iyi yaptıkları işler var\" dedi.

BU OKULDAN AVANTAJLI AYRILIYORUZ

Setenay Açık ile simülatörde uçuş eğitimi yapan Pilotaj Bölümü son sınıf öğrencisi Anıl Yıldız da, \"birçok insanın var olmak istediği bir yer burası, kokpit ortamı. Gerçekten mutlu edici. Ama aynı zamanda disiplini de çok fazla gerektiren, çalışmayı da çok fazla gerektiren bir ortam. Çocukluk heyecanı olarak bu bölümü seçtim diyebilirim. Buradan mezun olduktan sonra havayolunda kendimi geliştirmek istiyorum. Okulumuz zaten bu konuda bize çok kalifiye ve yeterli bir eğitim veriyor. Bu okuldan avantajlı olarak ayrıldığımızı söyleyebilirim. Anadolu Üniversitesi çok tecrübeli bir okul. 30 yılı aşkın bir tecrübesi var. Bu kültür ve disiplin bizi buradan çıktığımızda avantajlı kılıyor. Bir havayolu şirketinde pilot olmak istiyorum. Bunun sorumluluklarını tatmak istiyorum. Arkamızda 150-200 kişiyle, o insanların sorumluluklarını taşımak istiyorum\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Fakültenin bulunduğu kampüsün havadan, fakülte tabelasının görüntüsü,

-Dekan Prof.Dr.Semra Kurama\'nın konuşması,

-Pilotaj Bölümü Baş Uçuş Öğretmeni Ertan Uzun\'un konuşması,,

-Uçak hangarında ve atölyelerde çalışma yapan öğrencilerin,

-Pilotaj Bölümü son sınıf öğrencileri Setenay Açık ile Anıl Yıldız\'ın simülatörde uçuş eğitimi yapmaları,

-Anıl Yıldız\'ın konuşması,

-Setenay Açık\'ın konuşması,

-Hangardaki uçakların,

-Uçuş eğitiminden çekilmiş görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)

=================================================

Kadınlardan Afrin\'deki Mehmetçiğe el emeği kışlık giysi

KONYA\'da Hayatı Paylaşanlar Derneği öncülüğünde sosyal medya üzerinden örgütlenen kadınlar, TSK\'nın Afrin\'e düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlerin, soğuk havada üşümemesi için bere, boyunluk, içlik, eldiven gibi kışlık giysiler örmeye başladı. Şu an 10 olan kadın sayısının artması beklenirken, 30 Ocak\'a kadar örülecek olan kıyafetler, sınır bölgesine gönderilecek.

Sosyal medyadan örgütlenip ihtiyaç sahiplerine yardım yapan gönüllüler, bu faaliyetlerini resmi çatı altında yürütebilmek için yaklaşık 2.5 yıl önce Hayatı Paylaşanlar adlı dernek kurdu. Derneğin öncülüğünde yine sosyal medyada örgütlenen ev kadınları, TSK\'nın Afrin\'e düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlerin, soğuk havada üşümemesi için bere, boyunluk, içlik, eldiven gibi kışlık giysiler örmeye başladı. Şu an 10 olan kadın sayısının artması bekleniyor. Evlerinde koyu yeşil renklerle kıyafet ören kadınlar, giysileri 30 Ocak\'a kadar hazırlayacak. Ardından da toplanan kıyafetler, sınırdaki askerlere gönderilecek.

Derneğin Başkan Yardımcısı Cennet Akkaş, \"Biz, Hayatı Paylaşanlar Derneği olarak iyiliğin yayılmasını istiyoruz. Şu anda askerlerimiz zor şartlar altında görev yapıyor. Onlar bunları giydiği zaman biz daha çok mutlu olacağı. Bizim de içimiz ısınacak. Analardan ana kuzularına bizim de bir katkımız olsun istedik.\" dedi.

ANNE ŞEFKATİ GÖNDERECEĞİZ

Evinde askerler için kıyafet ören Gülümser Eskin (70), \"Biz sıcak evlerimizde oturuyoruz. Askerlerimiz, vatanımız için orada canlarını feda etmeye hazır. Bizler de bu zorlu mücadele soğukta üşümemeleri ve anne şefkatinden uzak kalmamaları için kıyafet örüyoruz. Allah\'a emanet olsunlar. Biz onlara bir anne şefkati göndermek istiyoruz. \"dedi.

Nazlı Eskin (44) \"Sınırdaki askerlerimiz soğukta, bizim için vatanı bekliyorlar. Biz de onlar için ne yapabiliriz diye düşündük. Askerlerimize hırka, eldiven, bere gibi onları soğuktan koruyacak giysiler örmeye başladık. Allah onları korusun.\" dedi.

Melek Öğütçü (70),\"Askerlerimiz dağda, bayırda vatanı korumak için çabalıyor. Biz de onlar için elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. İçimizden geldi, onları sıcak tutsun diye örüyoruz.\" dedi.

Tuba Üçer (35), \"Biz bu vatanda yaşıyorsak bizim de üzerimize düşen görevler var. Bizim de evimizde yapacağımız tek şey dua ve örgülerimizdi. Biz de onları soğuktan koruyacak giysiler örüyoruz.\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Kadınların kıyafet örmesi

- Ördükleri kıyafetlerden detay

- kadınlardan detay

- Röportajlar

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

======================================

Batman\'lı Avukatların dördüz doğuran koyunları

BATMAN\'da, iki avukat Türkiye\'de sadece Konya, Bursa ve Kayseri\'de yetiştirilen ve Ukranya menşeli dördüz doğurma özellilği olan Romanov cinsi koyunları kentte getirerek beslemeye başladı. Koyunları biberonla beslediklerini söyleyen avukat Adnan Günaydın, \"Amacımız çok sayıda koyun yetiştirip bölge insanına istihdam sağlamaktır. İthal et yerine çok doğuran Romanov koyun sayısını artırıp bölgedeki besicilere de danışmanlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz\"dedi.

Türkiye\'de sadece Konya, Bursa ve Kayseri\'ye getirilen Ukrayna\'nın \'Romanov\' cinsi koyunları Batmanlı avukatlarlar Adnan Günaydın ve Mehmet Demir\'in girişimiyle ilk kez Güneydoğu\'ya getirildi. Ukranya\'nın Dnipro kentinden 300 adet Romanov cinsi koyunu ithal eden avukatlar, koyunların dördüz doğurma özelliği sayesinde besicilikte önemli atılım yapmayı hedefliyor. Merkeze bağlı Balpınar Köyü\'nde kurdukları çiftlikte ithal koyunlara gözü gibi bakan avukatlar, en anaç koyun cinsleri arasında yer alan Romanov koyunlarının kuvvetli olmasının yanı sıra stres ve soğuğa dayanıklı olduğunu dile getirdiler. Ukrayna\'dan getirdikleri bu koyunların sayısını artırıp bölge genelinde tanıtımını yapmaya çalışacaklarını anlatan avukat Adnan Günaydın, \"Amacımız çok sayıda koyun yetiştirip bölge insanına istihdam sağlamaktır. İthal et yerine çok doğuran Romanov koyun sayısını artırıp bölgedeki besicilere de danışmanlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Ocak ayının ilk haftasında getirdiğimiz koyunlar Batman iklimine uyum sağladı\"dedi.

BİBERONLA BESLİYORLAR

Kısa bir süre önce doğum yapan Romanov koyunlarının üçüz ve dördüz yavrularına biberonla süt verdiklerini de belirten avukat Günaydın, \"Kuzuların daha iyi beslenmeleri için zaman zaman biberonla süt takviyesinde bulunuyoruz. Bir hafta ve 10 gün süreyle kuzulara düzenli bir şekilde süt veriyoruz. 10 Günden sonra kuzular kendini toparlayabiliyor. Hayvancılıkta bu yörenin yeniden söz sahibi olmasının ilk yolu da Ukrayna\'dan getirilen bu koyunların sayısını artırmaktır. Besiciler bu koyunlara yönelirse bu bölgede hayvancılık yeniden canlanmış olur. Önümüzdeki süreçte de tekrar Ukrayna\'dan Batman\'a koyun getirmeyi planlıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Ukrayna\'dan getirilen koyunların ve kuzuların görüntüsü

-Yem verilirken

-Biberonla kuzulara süt verilirken

-Avukat Adnan Günaydın\'la röportaj

-Koyunlara bakan bakıcının görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) -

=======================================

Türkiye\'nin konuştuğu o anneye 5,5 yıl hapis istemi

ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesinde, kızı Esila\'yı (2) darp ettiği eşinin evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla ortaya çıkan ve tüm Türkiye\'nin tepkisini çeken görüntülerin ardından anne Tuğba Tülübaş (27) hakkında, \'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali\' ve \'alt soya karşı kasten yaralama\' suçlarından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi\'nin kabul ettiği iddianamede, annenin çocuğa birden fazla kez terbiye hakkının sınırlarını aşacak ve vücuduna acı verecek nitelikte darp ve cebir uyguladığının görüldüğü belirtildi.

İlçede esnaflık yapan Erdem Tülübaş, eşinin kızları Esila\'yı darp ettiğini evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla görüntüledikten sonra geçen Eylül\'de polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Tuğba Tülübaş\'a savcı, 3 ay evden uzaklaştırma cezası vererek serbest bıraktı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısı, Tuğba Tülübaş hakkında iddianame hazırladı.

\'YAPTIKLARIMDAN UTANIYORUM\'

İddianamede emniyetteki ifadesine yer verilen Tuğba Tülübaş, sinirlendiği zaman her annenin çocuğuna uygulayacağı şiddet kadar çocuğuna şiddet uyguladığını, bu şiddetten kastının kızının kalçasına hafif vurmak olduğunu, kızına şiddet uygulamadığını, eşinin kızını alarak kendisinden boşanmak için bunları yaptığını söyledi. Tuğba Tülübaş, savcılık ifadesinde ise kızını dövüp dövmediğini hatırlamadığını, kızını her gün dövmediğini, kendisine izlettirilen görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve tedavi görüp kızını almak istediğini anlatarak, yaptıklarından utandığını da söylediği iddianamede yer aldı.

Erdem Tülübaş ise eve geldiğinde kızının vücudunda kızarıklıklar ve morluklar gördüğünü, eşinin bunu yalanladığını ve kanıtlamak için evin salonuna gizli kamera koyduğunu belirtti.

SAVCI 5,5 YIL HAPSİNİ İSTEDİ

Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Tuğba Tülübaş hakkında \'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali\' ve \'alt soya karşı kasten yaralama\' suçlarından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamenin sonuç kısmında şöyle denildi:

\"Görüntüler izlendiğinde şüpheli annenin çocuğuna birden fazla kez terbiye sınırlarını aşacak ve vücuduna acı verecek nitelikte darp ve cebir uyguladığının görüldüğü, ayrıca şüpheli annenin alt soya karşı kasten yaralama ile aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarını işlediği yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığından üzerine atılı suçtan yargılanarak eylemine uyan sevk maddelerince cezalandırılmasına kamu adına talep olunur\"

ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEDEN ALINIP BABAYA VERİLMİŞTİ

3 ay evden uzaklaştırma cezası almasının ardından ailesinin yaşadığı Çorlu\'ya giderek Aile Mahkemesi\'ne boşanma davası açan Tuğba Tülübaş, kızının geçici velayetini almıştı. DHA\'nın haberinin ardından Çorlu\'ya giden Erdem Tülübaş, elindeki görüntüleri mahkemeye delil olarak sundu ve çocuğun velayeti annesinden alınarak babasına verildi. Çiftin boşanma davası ise önümüzdeki günlerde Çorlu\'da görüleceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Tuğba Tülübaş\'ın kızını darp ettiği görüntüler

-Baba Erdem Tülübaş\'ın arşiv görüntüsü

-Kızına kavuştuğu görüntüler(arşiv)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

================================================