DHA YURT BÜLTENİ-3

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 3\'üncü gün; kara operasyonu sürüyor



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin kentindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği \'Zeytin Dalı Harekatı\', 3\'üncü gününde kara operasyonuyla devam ediyor. Kilis ile Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine, operasyon boyunca toplam 19 roket isabet ederken, 1 kişi öldü, 54 kişi de yaralandı. Belediye ekipleri, Reyhanlı\'da şehir merkezine düşen 9 roketin hasara yol açtığı bölgelerde temizlik çalışması yaparken, Hatay Belediyesi Mehteran Takımı da Oğulpınar Hudut Karakolu\'nda askerlere moral konseri verdi. Gece boyunca, Hatay ve Kilis sınırından Afrin\'e doğru top atışları yapılırken, Azez bölgesinde ise Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile teröristler arasında çatışma çıktığı bildirildi.

El Bab\'da şehit düşen 72 askeri temsil eden, Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait 72 savaş uçağının 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00\'de, Afrin\'deki mevzileri bombalamasıyla başlayan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 3\'üncü güne girildi. İlk gün hava operasyonuyla belirlenen mevziler imha edilirken, TSK birlikleri, dün saat 11.05\'te, Kilis\'in Gülbaba mevkisinden kara birlikleriyle Suriye\'ye girdi. Hem havadan hem de karadan ÖSO güçleriyle birlikte Afrin\'in 5 kilometre içine kadar giren birlikler, 11 köyü PYD-YPG/PKK\'dan aldı.

Türk jetlerinin 45 hedefi vurduğu Afrin bölgesinde operasyonlar, 3\'üncü gününde devam ederken, Azez bölgesinde de teröristlerle ÖSO güçleri arasında sert çatışmalar olduğu bildirildi. Gece boyunca, Kilis ve Hatay sınırlarından topçu atışıyla destek verilen operasyona katılacak Türk askerleri ile ÖSO güçlerinin Hassa ilçesinin sınırına sıfır noktasındaki hareketliliği de sabah saatlerinde devam etti.

Tankların bakımını ve ikmalini yapan özel tankçı birlikleri, sabah hazırlıklarını sürdürdü. Çok sayıda \'M60T\' tankı, art arda sıralandı. Bölgede, ayrıca kollarında sarı bant olan ÖSO\'ya bağlı birlikler de bulunuyor.

Görüntü Dökümü

Görüntü Dökümü

-----------------------

(HATAY - HASSA)

-Tankların görüntüsü

-Askerlerden görüntü

-ÖSO mensuplarından görüntü

-ÖSO mensuplarının koluna sarı bant takması

-detaylar

HABER: HATAY - KİLİS (DHA)

===================================================

Toplam 19 roket düştü

Reyhanlı\'ya roketin düşme anı

Kilis ve Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine operasyon boyunca toplam 19 roket isabet etti, her iki bölgede ise 1 kişi öldü, 17\'si Suriyeli 54 kişi de yaralandı. Reyhanlı\'da roketlerin isabet ettiği bölgede ise 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yeri hasar gördü. Reyhanlı Belediyesi ekipleri, bugün ilçedeki yerleşim alanına düşen 9 roketin bıraktığı hasarı temizlemeye başladı. Hatay Belediyesi Mehteran Takımı da Oğulpınar Hudut Karakolu\'nda askerlere moral konseri verdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

* Güvenlik kamerası *

- Füzenin düşme anı

- Vatandaşların panik haliyle kaçışmaları

***

- Gece füzenin düştüğü yerde emniyet güçlerinin güvenlik tedbirleri

- Vatandaşlardan görüntü

- Camları kırılan yerlerden görüntüler

- Füzenin parçalarından görüntüler

- Sabah yapılan hasar tespit çalışmalarından görüntüler

- Esnafın açıklamaları

Haber:Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera:Faruk KAHRAMAN/REYHANLI(Hatay),(DHA)

=====================================================

Sınırdaki evlere mermi isabet etti

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG\'liler tarafından ateşlenen uçaksavar mermileri, Kilis\'te Çilolar Köyü\'ndeki bazı evlere isabet etti. Kimsenin yaralanmadığı saldırıda evlerin duvarlarında izler oluştu.

Saldırının ardından sınır hattında konuşlu askerler, mermilerin geldiği terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Saldırının hemen ardından çekilen görüntü

-silah sesleri

-köylüler

- doçka mermisi bazı evlerin kapıları

Haber: Mustafa TURAPOĞLU / KİLİS (DHA)

==================================================

Ovacık\'ta adliye lojmanlarına bombalı saldırıyı düzenleyen PKK\'lı yakalandı



TUNCELİ\'nin Ovacık ilçesindeki adliye lojmanlarına 13 Haziran 2016\'da bombalı araçla saldıran PKK terör örgütü üyesi Umut Deniz Şen, İstanbul\'da yakalanarak Tunceli\'ye getirildi.

Ovacık ilçesindeki adliye lojmanları önünde 13 Haziran 2016\'da terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda, 2\'si polis, 11 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdüren Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, bombalı yüklü aracı bırakıp kaçan teröristin PKK mensubu Umut Deniz Şen olduğunu tespit etti. Yapılan teknik takip çalışmalar ile İstanbul\'da olduğu belirlenen Şen, yakalanıp gözaltına alındı. Tunceli\'ye getirilen Umut Deniz Şen\'in, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

ARŞİV

-olaya ilişkin görüntüler

Haber: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-

==============================================

Sanatçı ve futbolcular, Diyarbakır\'da Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okan\'ı anma törenine katılacak

DİYARBAKIR Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı 24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda 5 koruma polisiyle birlikte şehit olan Ali Gaffar Okan, ölümünün 17\'inci yıl dönümünde, ünlü futbolcu ve sanatçıların katılacağı bazı etkinlikler düzenlenecek. Aralarında Tuncay Şanlı, Nihat Kahveci ve Mehmet Gönülaçar ile Berdan Mardini gibi sanaçı ve futbolcular, hazırladıkları videolarla Diyarbakır\'a geleceklerini duyurdu.

Diyarbakır\'da 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sıralarında koruma polisleri Mehmet Kamalı, Selahattin Baysoy, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Sabri Kün ile birlikte uğradığı suikast sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 17\'nci yılöndümlerinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle yeniden anılacak.

Aralarında Fenerbahçenin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı, Beşiktaşlı ünlü futbolcu Nihat Kahveci, Galatasaraylı Mehmet Gönülaçar ve Bülent Akın gibi futbolcu ve Berdan Mardini gibi sanaçıların aralarında bulunacağı ünlüler, 24 Ocak tarihinde Diyarbakır\'a gelecek. Anma törenine katılacak ünlü sanatçı ve futbolcular, daha sonra Gaffar Okan anısına düzenlenecek bir futbol maçı yapacak. Futbolcu ve sanatçılar, hazırladıkları bir video ile şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okan için düzenlenecek anma törenine katılacaklarını duyurdu.

Görüntü Dökümü

-Futbolcu ve sanatçıların duyuru videoları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

=================================================

Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Kars’ta dün gece etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Kars’ta sıfırın altında 15 derecelerde seyreden hava sıcaklığı ve sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte gün içerisinde sis nedeniyle havayolu ulaşımında aksamalar meydana gelirken, karayolunda ise görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Gece saatlerinde etkisini iyice artıran soğuk hava ve sis vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kırağı nedeniyle ağaçlarda oluşan beyaz örtü ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kars tren garından trenin gelişi

-Sisle kaplı kentten detay

-Ağaçlarda oluşan kırağılar

-Yürüyen vatandaşlar detay

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

=======================================================

Asker uğurlama konvoyunda otomobilin üstünde tehlikeli yolculuk

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde asker konvoyu sırasında seyir halindeki bir otomobilin tavanında ayakta tehlikeli yolculuk yapan bir kişi görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Kimliği belirlenemeyen bu kişinin tehlikeli yolculuğu çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile an ve an kaydedildi.

Sorgun Cumhuriyet Caddesi üzerinde dün akşam saat 20.30 sıralarında arkadaşlarını askere gönderen bir grup araç konvoyu düzenledi. İlçenin en işlek caddesindeki araç konvoyu yapan grubun oluşturduğu seyir halindeki bir otomobilin tavanına çıkan bir kişi, yaklaşık 500 metre otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk yaptı. Soğuk havaya ve olası bir tehlikeye aldırmadan “En Büyük Asker Bizim Askerö sloganı atan bu kişinin tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-Otomobilin üzerindeki şahsın cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: SORGUN, (Yozgat) (DHA)-

==================================================

İşitme engelli çift dünya evine girdi

KAHRAMANMARAŞ\'ta işitme engelli Mehmet Akif Yüce (23) ile Özge Şanlı (23), düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

2 yıl önce Adana\'ya giden Mehmet Akif Yüce, arkadaş ortamında Özge Şanlı ile tanıştı. Birbirlerine aşık olan çift, evlenmeye karar verdi ve Kahramanmaraş\'ta düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Genç çiftin sağdıçlığını ise kendileri gibi işitme engelli olan bir gün önce nişanlanan Melike Öner ile Berat Telli yaptı.

Genç çiftin düğün törenine AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da katıldı. Mehmet Akif Yüce, 3 arkadaşıyla birlikte gittiği Adana\'da Özge ile tanıştığını ve ona aşık olduğunu söyledi. Eşini çok sevdiğini ifade eden Yüce, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti. Özge Şanlı da evlendiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Gelinin anne babası Besim ve Mehmet Şanlı ile damadın anne babası Songül ve Ahmet Yüce ise çocuklarının mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken, yetkililerden iş konusunda yardımcı olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Gelin ve damat

- Özge Şanlı

- Mehmet Akif Yüce

- Genç çift ile röp.

- Genç çiftin işaret dili işareti yapması

- Genç çift ile sağdıçlarının işaret dili yapması

- Ahmet Yüce ile röp.

- Mehmet Şanlı ile röp.

- Songül Yüce ile röp.

- Besime Şanlı ile röp.

- Gelin ve damadın salona girmesi

- Dans etmeleri

- Oynamaları

- İmran Kılıç\'ın konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

==================================================

Kadın pide ustaları

SAMSUN\'da düzenlenen \'Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor\' (MEMGE) projesi kapsamında geçen yıl açılan pidecilik kursuna katılan 3 kadın kursiyer belgelerini alarak kursu tamamlayıp kentin ilk kadın pide ustaları oldu. Bu yıl düzenlenecek aynı kursa kadınlardan büyük talep oldu. 15 kişi için planlanan kursa katılmak için 20 kadın başvuruda bulundu.

Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası tarafından hazırlanan MEMGE Projesi kapsamında 2016\'da açılan aşçılık, pastacılık, pidecilik ve servis elemanları kurslarında 78 mezun verildi. 2017\'de ise aynı kurslara 63 kişi katıldı. Pidecilik kursunda ise 12 erkek kursiyerin yanında 3 kadın kursiyer de katıldı. 6 ay süren kursu tamamlayan Esmer Kızılkaya, Meryem İşler ve Büşra Özkan belgelerini alarak Samsun\'un ilk kadın pide ustaları oldu. Bu yıl düzenlenen aynı kursa ise kadınlardan talep patlaması oldu. 20 kadın pide ustası olmak için başvurdu. Samsun denildiğinde ilk akla gelen ürünlerden biri olan Samsun pidesinin ustası olmak için kadınların bu ilgisi olumlu karşılandı.

\'YAPABİLECEĞİMİZE İNANDIK\'

Lise mezunu olan ve Açık Öğretim Fakültesi\'nde ön lisans eğitimini sürdüren Meryem İşler (28) 5 yıl Türk Telekom bünyesinde çalıştıktan sonra işinden ayrıldığını söyledi. İşler, şöyle dedi: \"Daha sonrasında ileriye dönük bir şeyler yapmak için bu kursa katılmak istedim. Pidecilik kursunu duyduğumda ilk etapta bir tereddüdüm oldu. Nasıl olur yapabilir. miyiz diye düşündüm ama sonra bunu yapabileceğimize inandık ve kursa katılıp ilerledik. İlk başta zorlandık ancak daha sonra kurs bize çok şey kattı ve bu işi belli bir noktaya kadar getirip pide yapımını öğrendik. Bunun sonucunda da bir iş yerinde çalışmaya yada bir iş yeri açmayı umut ediyoruz.\"

\'HAYALLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN BASAMAK\'

Ev kadını olan, 1 çocuk annesi Esmer Kızılkaya (35) kentteki 3 kadın pide ustasından biri olduğu için çok mutlu olduğunu anlatırken, \"Hepimizde özgüven ve mutluluk var. Hem bir yerde çalışabiliriz hem de bir mekan açabiliriz. Bu kurs bize hayallerimize ulaşmada basamak sağladı. Ailem bu konuda bana hep destek verdi. Yapabileceğime inandı ve güvendi. Şu anda kendime büyük güvenim var. Samsun\'da kurs sonunda belge alan ilk kadın pide ustalarından biri oldum. Çok gururluyum\" diye konuştu. Ev kadını lise mezunu Büşra Özkan (23) da kursu başarı ile tamamlayıp pide ustası belgesi alabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

20 KADIN PİDE USTASI OLMAK İÇİN BAŞVURDU

Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı İsmail Balcı, MEMGE kurslarının ilk döneminin İlkadım Belediyesi ortaklığında Avrupa Birliği hibe desteği ile başladığını belirterek şöyle dedi: \"İlk dönem 78 ikinci dönem 63 mezun verdik. Şimdi 3\'üncü dönem kurslarımız başladı. Kursumuza yoğun bir talep var. Geçen yıl düzenlediğimiz pidecilik kursunda 3 tane bayan kursiyerimiz vardı. Onlar mezun olup belgelerini de alarak pide ustası oldular. Bayanlar pide işinde en az erkekler kadar iddialı olabilirler. Yeter ki onlara bu fırsatı verin. 3 bayan kursiyere bu fırsatı verdik şu anda pidecilik kursu için 20 bayan kursiyer müracaatımız var. Sınıfta alacağımız en fazla sayı 15 tüm bayan kursiyerleri alsak yine de talebe karşılık verememiş oluyoruz. Samsun\'da yaklaşık binin üzerinde pide fırını var. Her an Samsun\'da bin pide ustası çalışır vaziyete. Eksikler oluyor, pidecilik sektöründe erkek usta olamayabilir ancak bayanlarımız bu eksikliği gidecektir. Bu kurs şunu sağlayacaktır bir iki yıl sonra Samsun\'da bayan pideci esnafımızı da göreceğiz işletmelerde bayan pidecilerimizi de göreceğiz.\"

\'PİDE USTASI AÇIĞINI KADINLAR KAPATACAK\'

Kursta eğitim veren pide ustası İrfan Ak, 15 kursiyere pide eğitimi verdiklerini anlatırken, bunlardan 3\'ünün kadın kursiyerler olduğunu söyledi. Ak, şöyle konuştu: \"Bayanların bu işe uyum sağlamaları erkeklerden daha kolay oldu. Çünkü özveri ile bu mesleği öğrenmek için geldiklerinde biraz heyecan vardı ama başladıklarında heyecanlarını kısa sürede attılar ve pide yapımını öğrendiler. Kendilerine özgüvenleri var. 3\'ü de pide ustası olarak çalışacaklar. Bende samsun\'da esnafım pide ustası bulma noktasında çok sıkıntımız var. Bayan pide ustaları ile bu usta eksikliğini açığını tamamlayacağız. Bayanlara da güveniyorum.\"

Görüntü Dökümü:

----------------------

-3 kadın pide ustasının pide yapması

-Detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

=============================================

Yoğun bakım ünitesinde müzik eşliğinde oynadılar

İZMİT\'te, Kocaeli Devlet Hastanesi\'nin yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanlarının müzik eşliğinde oyun oynadığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yoğun bakımda yaşanan olayın kabul edilemeyecek bir davranış olduğunu, soruşturma başlattıklarını söyledi.

Kocaeli Devlet Hastanesi\'nin yoğun bakım ünitesinde sağlık çalışanlarının hastaların önünde müzik eşliğinde oynadığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medyaya paylaşılan görüntülerde, görüntüyü çeken kişi, oyun oynayan sağlık çalışanlarını, \"Şöyle gelin azcık, hastalar çıkmasın\" diye uyarırken, 2 sağlık çalışanı müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Görüntülerde yataklarda bulunan hastalar da görülürken, durumları ağır olan hastaların tedavi altına alındığı yoğun bakım ünitesinde sağlık çalışanlarının davranışı tepki topladı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney hastanenin başhekimi ile görüştüğünü belirterek, \"Olay doğru. 2 yıl önce çekildiğini tahmin ettiğimiz görüntüler. Görevli sağlık çalışanları başka yere tayin olmuşlar. Bu görüntüler asla kabul edilemez. Özellikle bir kamu hastanesinde, bir devlet hastanesinde ve burası bir yoğun bakım olması nedeniyle kabul edilemeyecek davranışlar. Hemen olayla ilgili soruşturma başlattık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yoğun bakımda oyun oynamaları

Hastaneden görüntüler

Haber-Kamera: İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

=====================================

İşitme engelli çift dünya evine girdi

KAHRAMANMARAŞ\'ta işitme engelli Mehmet Akif Yüce (23) ile Özge Şanlı (23), düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

2 yıl önce Adana\'ya giden Mehmet Akif Yüce, arkadaş ortamında Özge Şanlı ile tanıştı. Birbirlerine aşık olan çift, evlenmeye karar verdi ve Kahramanmaraş\'ta düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Genç çiftin sağdıçlığını ise kendileri gibi işitme engelli olan bir gün önce nişanlanan Melike Öner ile Berat Telli yaptı.

Genç çiftin düğün törenine AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da katıldı. Mehmet Akif Yüce, 3 arkadaşıyla birlikte gittiği Adana\'da Özge ile tanıştığını ve ona aşık olduğunu söyledi. Eşini çok sevdiğini ifade eden Yüce, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti. Özge Şanlı da evlendiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Gelinin anne babası Besim ve Mehmet Şanlı ile damadın anne babası Songül ve Ahmet Yüce ise çocuklarının mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken, yetkililerden iş konusunda yardımcı olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Gelin ve damat

- Özge Şanlı

- Mehmet Akif Yüce

- Genç çift ile röp.

- Genç çiftin işaret dili işareti yapması

- Genç çift ile sağdıçlarının işaret dili yapması

- Ahmet Yüce ile röp.

- Mehmet Şanlı ile röp.

- Songül Yüce ile röp.

- Besime Şanlı ile röp.

- Gelin ve damadın salona girmesi

- Dans etmeleri

- Oynamaları

- İmran Kılıç\'ın konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

================================

Kızı öldürülen anne: Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın

KARAMAN\'da barışma teklifini reddettiği için eski sevgili tarafından öldürülen Ceyda Aycan\'ın annesi Sultan Aycan, kızının katiline en yüksek cezanın verilmesini istedi. Aycan, \"Biz yandık, başkalarının canı yanmasın. O yüzden ona en yüksek ceza verilsin ki, kadın cinayetleri son bulsun.\" dedi.

Olay, geçen 2 Ocak günü saat 20.40 sıralarında Sakabaşı Mahallesi bulunan parkta meydana geldi. Durmuş Türkiş (29), eski kız arkadaşı Ceyda Aycan\'a (18) kendisiyle konuşmak istediğini söyleyerek mahallelerinde bulunan parka çağırdı. Ceyda Aycan\'a barışmak istediğini söyleyen Durmuş Türkiş, olumsuz cevap alınca yanında taşıdığı tabancayla genç kıza 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aycan, kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı Durmuş Türkiş, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ceyda Aycan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından Ankara\'nın Polatlı İlçesi\'ne kaçan ve orada bir gazinoda çalışıp, sahte kimlikte otelde konaklayan Durmuş Türkiş, geçen cumartesi günü gözaltına alındı. İfadesinde, barışma teklifine olumsuz cevap alınca Ceyda Aycan\'ı korkutmak için yere ateş ettiğini ileri süren Türkiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAŞKA CANLAR YANMASIN

Öldürülen Ceyda Aycan\'ın, annesi Sultan Aycan, gözyaşları içinde kızının katilinin en yüksek cezayı almasını istedi. Sultan Aycan, \"Şu an duygularımı anlatamıyorum. Bu nasıl bir duygudur bilemiyorum. Benim tek bildiğim, düşündüğüm aklımdan çıkmayan şey kızım. Ben kızımı çok özledim, başka bir şey düşünemiyorum. Kızımın katilinin idam edilmesini, müebbet hapis cezası almasını istiyorum. Bir daha gün yüzü göremesin. Gün yüzü göremesin ki bir daha hiç bir kızımıza, çocuğumuza böyle kişiler zarar veremesin. Benim kızım, hayat doluydu, dünya güzeliydi, güzel olarakta gitti.\" diye konuştu.

Kadın haklarını savunan kadın avukatlarının kızına sahip çıkmasını isteyen Aycan, \"Ben savcılardan ve özellikle kadın avukatlardan yardım istiyorum. Bu cani, en yüksek cezayı alsın. Bizlere bu konuda yardım etsinler. Biz bundan sonra Ceyda\'sız hayatı eksik yaşayacağız, ama biz yandık, başkalarının canı yanmasın. O yüzden ona en yüksek ceza verilsin ki, kadın cinayetleri son bulsun.\" dedi.

ACIMIZ DİNMİYOR

Ceyda Aycan\'ın ağabeyi Utku Aycan da, kardeşinin katilinin yakalanmasına sevindiklerini ama acılarının halen dinmediğini söyledi. Kadın cinayetlerine yönelik idam kararının çıkmasını isteyen Aycan, şöyle konuştu:

\"O caninin yakalanması bizleri mutlu etti ama bu acımızı dindirmiyor. Onun bizlere yaşattığı acının tarifi yok. Böyle kadına şiddete, kadın cinayetlerine idam çıksın istiyorum. Meydanlarda idam edilsinler istiyorum. En büyük cezaları alsınlar. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Kardeşim 18 yaşında hayat dolu bir insandı. O cani onu bizden aldı. İfadesinde birde sevdiği için böyle yaptığını söylemiş. Seven bir insan sevdiğine kıyamaz. Korkutmak için yaptığını söylemiş, yere ateş ettiğini söylemiş, bunların hafifletici bir sebep olmasını bizler istemiyoruz. Seven insan hiç bir zaman sevdiğine kıymaz\"

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Anne röp.

_ Ağabey röp.

- Ceydanın fotoğrafları

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

=====================================