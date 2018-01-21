DHA YURT BÜLTENİ-3

Afrin\'e \'Zeytin Dalı Harekatı\' sürüyor, tanklar Suriye\'ye girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin dün saat 17.00\'da Adana\'daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda havalanan 72 savaş uçağının hava saldırısıyla başlattığı \'Zeytin Dalı\' harekatı gece boyunca devam etti. Afrin\'deki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısına eş zamanlı olarak Kilis ve Hatay sınırlarından top atışlarıyla destek sağlandı. Gece boyunca Türkiye\'den Suriye\'ye ÖSO birlikleri ve TSK\'nın askeri sevkiyatı sürdü. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı\'na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye\'nin Azez ilçesine geçti. Hassa ilçesinin Yalangöz mevkine sabah saatlerinde gelen tank ve zırhlı araçlar da Suriye\'ye geçti. Hassa\'da sokağa dökülen vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterisinde bulundu marşlar söyledi.

ABD\'nin Suriye\'de 30 bin kişilik \'sınır gücü\' kuracağını açıklamasıyla Türkiye ile Suriye sınırını bölgesinde yaşanan hareketlilik dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kütahya\'da verdiği \'Harekât sahada fiilen başladı\' mesajının ardından saat 17.00\'de bombardımana dönüştü. Adana\'daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda havalanan ve El Bab operasyonunda şehit olan 72 askeri temsil ettiği belirtilen 72 savaş uçağı Kilis ve Hatay semalarından Afrin\'e geçip, PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik bomba yağdırdı.

ASKERLERE SEVGİ GÖSTERİSİ

Bu sırada Kilis ve Hatay sınırındaki hudut karakollarındaki mevzilerden de obüs ve tanklarla top atışı yapıldı. Yaklaşık 1 saat yoğun bombardımanın ardından uçaklar üstlerine döndü. Ancak gece boyunca bölgeden Afrin\'e top ve füze atışları yapılarak hedefler vuruldu.

ÖSO güçlerinin Afrin\'e sevkiyatı sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri de sınıra yığınak yaptı. Hassa ilçesinden askeri araçların geçişi sırasında sokağa dökülen vatandaşlar, alkışlar, ıslıklar ve tezahüratlarla moral verip sevgi gösterisinde bulundu. Tanklardaki askerler de vatandaşlara aynı şekilde alkışlarla ve el sallayarak karşılık verdi. Kalabalıktan bazıları ellerindeki Türk bayraklarını sallarken, bazıları da konvoyun geçişini cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Asker sevkiyatı da gece boyunca sürdü. Çekicilere yüklü tanklar, güvenlik önlemleri arasında Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı\'na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye\'nin Azez ilçesine geçti. Hassa ilçesinin Yalangöz mevkine sabah saatlerinde gelen tank ve zırhlı araçlar da Suriye\'ye geçti.

KİLİS\'E ROKET DÜŞTÜ

Öte yandan Kilis\'in Ekrem Çetin Mahallesi\'nde saat 01.40 civarında Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketler, iki ev ve bir iş yerine isabet etti. Ahmet Rasim Mahallesi\'nde ise boş bir alana roket düştü. Can kaybının meydana gelmediği olayda yüzüne cam parçaları isabet eden bir kişi hafif yaralandı.

ASKERİ YASAK BÖLGE

Bu gelişmenin ardından Kilis Valiliği \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın sürdüğü Suriye sınırındaki bazı bölgeleri, 15 gün süreyle \'özel güvenlik bölgesi\' ilan etti. Açıklamada şöyle denildi: \"Kilis\'in merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yer alan Akçabağlar, Demirışık, Doğançay, Tahtalı, Duruca, Beşenli köyü ile Aşağı ve Yamaç mezraları, Hacipoğlu, Süngütepe, Kocabeyli, Saatli, Güneşli, Mağaracık, Çalkaya, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili, Hisarköy, Deliosman köylerinde ve kırsalında, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve söz konusu terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatlarının selameti bakımından 20 Ocak saat 24.00\'ten itibaren 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.00\'ye kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.\"

GENELKURMAY DUYURMUŞTU

Genelkurmay Başkanlığı\'nın da dün saat 17.35\'te resmi internet sitesinden açıklama yaparak harekatı duyurmasının ardından dünya kamuoyunun gözü de bölgeye çevrildi. Açıklamada, Türk savaş uçakları Hatay sınır hattında Afrin\'in dağlık bölgelerinde bulunan PYD\'ye ait gözlem noktaları, mevziler ve verici istasyonlarını vurduğu bildirildi.

KİLİS VE HATAY\'DAN GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber- Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- İrfan SAPMAZ- Murat KİBRİTOĞLU- Ferhat DERVİŞOĞLU- Reşit ÇELEBİOĞLU- Yusuf BAŞTUĞ- Ramazan ÇELİK- Mücahit YOLCU- Ufuk AKTUĞ- Çağlar ÖZTÜRK- Can EROK- İbrahim MAŞE- Kasım NARCI- Faruk KAHRAMAN- Eser PAZARBAŞI- Güven USTA- Mustafa TURAPOĞLU- Burak EMEK/ HATAY, KİLİS, (DHA)-

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Burdur\'da Afrin operasyonu için dua

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin operasyonunda başarılı olması için Burdur\'da sabah namazının ardından dua edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için Burdur Pazar Camii\'nde sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu. Namazdan sonra ise Müftü Yardımcısı Halil Taş tarafından dua edildi.

Müftü Yardımcısı Taş, \"Şu anda Mehmetçiğimiz Suriye\'de teröristlere karşı savaşıyor. Ordumuzu muzaffer eyle\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fetih suresinin okunması

- Namaz kılınması

- Dua edilmesi

- Camiden detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Bursa\'da \'Zeytin dalı harekatı\'na katılan Mehmetçik için dua edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye\'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan \"Zeytin Dalı Harekatı\"nın zaferle sonuçlanması için ülke genelindeki 90 bin camide kılınan sabah namazında Mehmetçik\'e dua edildi.

Sınır ötesi harekatın zaferle sonuçlanması için vatandaşlar sabah namazında Bursa Ulucaminde buluştu. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nunda katıldığı sabah namazında Fetih Suresi okundu. Cemaat, okunan Kur\'an-ı Kerim\'in ardından cami imamlarının rehberliğinde ellerini semaya açarak \"Zeytin Dalı Harekatı\"na katılan güvenlik güçleri için dua ettiler. Namaz çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu,\"Allah ordumuzun ayağına taş değdirmesin. Güvenlik güçlerimizi, askerimizi muhafaza etsin. Bu harekat, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne matuf bir harekat değildir. Türkiye evvelden bu yana Suriye\'nin toprak bütünlüğüne tam manasıyla riayet edilmesi gerektiğini ifade etmektedir.\" dedi. Çavuşoğlu, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan operasyonun Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi 51\'nci maddesi gereğince meşru müdafaasını kullanmak üzere başlatıldığını ve 72 uçak ile 108 hedefin imha edildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ulucami dışından görüntü

Ulucami içinden görüntü

Dua edilmesi

Hakan Çavuşoğlu\'nun açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR/BURSA-(DHA)

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Sivas\'ta Mehmetçik için zafer duası

SİVAS\'ta, Afrin\'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı\'nın zaferle sonuçlanması ve başarılı olunması için ve dua edilerek Fetih Suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nın zaferle sonuçlanması için bütün camilerde yatsı ve sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği açıklamasının ardından Sivas\'ta Ulu Cami\'de sabah namazına müteakiben dua edilerek Fetih Suresi okundu. Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın ve il protokolünün katıldığı programda Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından dua edildi. Namazın ardından Sivas Belediyesi tarafından cemaate çorba ve poğaça dağıtıldı. Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas halkı olarak Ulu Cami\'nde sabah namazını hep birlikte kıldıklarını belirterek, \"Şu an bu kış gününde, bu zor şartlarda cephede olan, sınır ötesi harekatta bulunan askerlerimize silahlı kuvvetlerimize dua ettik. Hedeflerine ulaştıktan sonra, muzaffer olduktan sonra, o terör yuvalarını dağıttıktan sonra ülkemize, ailelerine ve sevdiklerine sağlık ve sıhhat içinde tekrar döneceklerdir. Onu umut ediyor, onu temenni ediyoruz. Dualarımız bu yönde\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Camiden görüntüler

-Namaz kılınıp dua edilmesi

-Cemaate çorba ikramı

-Belediye başkanının açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-

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Sömestir tatili, Uludağ\'a yaradı

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ\'da, kar yağışı ve sömestir tatili sebebiyle oteller tamamen doldu.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ\'da, sömestir tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. 2 gün önce yağan karın yüksekliği 1 buçuk metreye ulaştı. Sömestir tatilinin başlaması ile otellerdeki doluluk oranı yüzde 100\'e yükseldi. Bir çok otelde boş oda kalmazken, sömestir tatilinin sonuna kadar yoğunluk devam edecek. Haftalardır kar yağmayan Uludağ\'da 2 gün önce kar yağması ile hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzü güldü. Uludağ\'da pazartesi ve salı günü de kar yağışı bekleniyor.

OTELLER YÜZDE 100 DOLU

Uludağ\'daki doluluk oranı hakkında konuşan Ağaoğlu My Mountain Otel Müdürü Murat Pınarcı, \"Kar yağışı ile birlikte doluluk da artmaya başladı. Sömestir tatiliyle birlikte doluluk oranımız şu anda yüzde 100\'e ulaştı. Tatil gayet güzel başladı. Geçen yıl da sömestir tatilini yoğun geçirdik. Sömestir tatili Uludağ için yoğun geçiyor. Arap misafirlerimiz de bu sene çok fazla. Bunun yanında çoğunlukla İstanbul, İzmir ve Ankara\'dan gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Uludağ\'dan görüntüler

Pistlerden görüntüler

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

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Erciyes\'te sömestir bereketi

KAYSERİ\'de, kış turizm merkezi Erciyes\'te oteller sömestir tatili nedeniyle yüzde 100\'e yakın doluluk oranına ulaştı. Erciyes Kayak Merkezi\'nde bulunan otelde müdürlük yapan Aydın Sağlam, yaşanan yoğunluktan turizm işletmecisi olarak mutlu olduklarını söyledi.

Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin bitmesi ardından sömestir tatiline giren öğrenciler aileleri ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi\'nin yolunu tuttu. Erciyes\'te sömestir nedeniyle görülen yoğunluk otellerin yüzde 100 doluluk oranına yaklaşmasına neden oldu. Durumdan oldukça memnun olduklarını belirten Erciyes\'te bulunan otel müdürü Aydın Sağlam, şöyle dedi:

\"Sömestir tatili gayet güzel başladı. Otellerde doluluk oranı yüzde 100\'e yaklaştı. Bu senenin en büyük avantajı; sezona erken başlamamız oldu. Erciyes\'te yoğun kar var. Dolayısıyla misafirlerimiz hem bu güneşli havanın tadını çıkartıyor hem de kayak pistlerini uzunluğu ile beraber keyfini sürebiliyorlar. Biz işletmeci olarak keyifli ve mutluyuz. Erciyes\'e herkesi bekliyoruz. Sömestirde Erciyes\'e gelmek isteyen misafirlerimize acele etmelerini öneriyoruz. Çünkü doluluk oranları çok yüksek seviyede bulunuyor. Lütfen rezervasyonlarınızı erkenden yaptırın.\"

Görüntü Dökümü:

-Erciyes\'te kayak yapan vatandaşlardan görüntü

-Otel Müdürü Aydın Sağlam ile röportaj

-Genel detay

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,DHA)

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Ergan Kayak Merkezi sezonu açtı

ERZİNCAN\'da etkili olan kar yağışı ile birlikte Ergan Kayak Merkezi\'nde kayak sezonu açıldı. Hafta sonunu fırsat bilen kayak severler güneşli havanın keyfini çıkardılar.

2 Bin 970 metre yüksekliğindeki Munzur Dağları\'nın eteklerinde kurulan ve yaklaşık 50 milyon TL\'ye mal olan Ergan Dağı Kayak Merkezi kayak sezonunu açtı. 12 kilometre uzunluğunda kayak pistine sahip olan Ergan Kayak Merkezi kar yağışının ardından yarı yıl tatili ile birlikte kayak severlerin akınına uğradı. Sporcuların yanı sıra aileleri ile birlikte kayak yapmaya Ergan Kayak Merkezine akın eden vatandaşlar yağan karın keyfini kayak yaparak çıkardılar. Vali Ali Arslantaş, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun, İl Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ile birlikte kayak merkezinde incelemelerde bulundular. Vali Arslantaş tüm kayak severleri Erzincan\'a davet etti.

Kayak sezonun başlamasından dolayı mutlu olan vatandaşlar ise, kayak merkezinin geçtiğimiz yıla göre daha iyi bir hale geldiğini ifade ederek, pistlerin hazırlanması ve hizmet kalitesinden dolayı teşekkür ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kayak merkezinin havadan (drone) ile görüntüsü

-Kayakçılardan genel detay görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Kayakçıların açıklaması

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ Erzincan/ DHA)

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Kuyumcuyu soymak istediler, suçüstü yakalandılar

Güvenlik kamerası

AVUSTURYA\'nın Salzburg kentinde yaşayan Türk asıllı İlyas Çavuş\'un işlettiği kuyumcu dükkanına gelen 2 soyguncu, görevli kadını tuvalete kilitleyerek dükkanı soymak istedikleri sırada suçüstü yakalandı. Olay, işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün (Cumartesi) saat 14.00 sıralarında 30 yıldır kuyumculuk yapan gurbetçi İlyas Çavuş\'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana giren kimliği öğrenilemeyen 2 soyguncu, görevli kadının boğazına bıçak dayayarak tuvalete kilitleyip kuyumcuyu soymak istedi. İşyerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda soyguncular, görevli kadını tuvalete kilitledikten sonra vitrindeki altınları alırken içeriye giren polisler tarafından suçüstü yakalandı. Yüzüstü yere yatırılan soyguncular kelepçelenerek gözaltına alındı.

Dükkan sahibi İlyas Çavuş, \"Avusturya, Almanya ve Fransa olmak üzere toplamda 8 kuyumcu mağazam bulunuyor. 11\'inci kez bu tip bir olaylarla karşılaşıyorum ve bu ilk değil son da olmayacaktır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamerası görüntüsü

- İlyas Çavuş ile röp.

Haber: Evren KASIRGA / İZMİR, (DHA) -

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Alkollü sürücü, trafiği birbirine kattı

KONYA’da 1.80 promil alkollü araç kullanan Fikri G., önce yolun karşına geçmek isteyen gence, ardından iki araca çarptı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, Fikri G. de gözaltına alındı.

Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olarak direksiyon başına geçen Fikri G., yönetimindeki 06 AC 3104 plakalı otomobille, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Öztürkmen\'e (18) çarptı. Durmayıp cadde üzerinde yoluna devam eden sürücü Fikri G., Rasim Doğdu idaresindeki 42 SE 867 Plakalı otomobile arkadan çarptı. Yine yoluna devam eden Fikri G., bu kez de Ahmet Cevher Eröz’e ait 42 AFH 17 plakalı park halindeki otomobile çarpıp durdu. Yaralanan Hüseyin Öztürkmen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Fikri G.\'nin ise yapılan testinde 1.80 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA (DHA)

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3 yıl önce keşfedildi, 300 bin kişi ziyaret etti

GİRESUN\'un Dereli ilçesi sınırlarında yer alan ve 3 yıl önce keşfedilerek Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dâhil edilen Mavi Göl, turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oluyor. Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer özelliğine sahip gölü 3 yılda 300 bin dolayında da kişi ziyaret etti.

Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan, 20 bin nüfuslu Dereli ilçesinde 3 yıl önce keşfedilen ve Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dâhil edilen Mavi Göl, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Tabiat parkı ve Mavi Göl, bin 800 metre devam eden traverten ve şelalesi ile de dikkat çekiyor. Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olma özelliğine sahip Mavi Göl\'de özellikle belirli aylarda turkuaz rengine bürünen su, ziyaretçileri adeta kendisine hayran bırakıyor. Büyüklü küçüklü 3 gölden oluşan, halk arasında \'Sodalı Göl\' diye de adlandırılan Mavi Göl\'ün suyu, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz rengini alan gölü, 3 yılda 300 bin dolayında kişi de ziyaret etti.

İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, 3 yıl önce keşfedilen Mavi Göl’ün ilgi odağı haline geldiğini belirterek “Özellikle geçen yıl yerli ve yabancı turistler göle büyük ilgi gösterdiği. Mavi Göl bölgesinde, önümüzdeki aylarda insanların çok rahat ulaşabileceği yürüyüş yolları ile otopark düşünüyoruz. Buraları hem koruyacağız, hem de yöre halkına gelir getirici yatırımlar düşünüyoruz\" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mavi Göl\'den görüntüler

HABER KAMERA: Hakan KABAHSANOĞLU / giresun (Dha)

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(Özel) - \'Adalet gecikmez\' deyip, 1650 rakımlı mahallenin yolunu açtırıp keşif yaptı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın Adliyesi hakimlerinden Büşra Nur Bağdır, \"Adalet gecikmez\" diyerek 1650 rakımlı mahallenin karla kapalı yolunu açtırıp keşfe gitti.

Andırın Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Büşra Nur Bağdır, DSİ tarafından ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Çığşar Mahallesi\'nde yapılacak kamulaştırmayla ilgili baktığı davaya çarşamba günü de devam etti. Sabah görülen duruşma sonunda hakim Bağdır, kamulaştırılacak arsa üzerindeki ağaçların tespiti için keşif kararı verdi. Personeliyle birlikte mahalleye gitmek isteyen genç hakime yolun kar nedeniyle kapalı olduğu söylendi ancak Bağdır, \'Adalet gecikmez\' diyerek keşfe gideceğini belirtti.

Bunun üzerine Andırın Belediyesi ile irtibata geçildi ve greyderler yolu açmaya başladı. Hakim Büşra Nur Bağdır da personeli ve jandarmayla birlikte iş makinesini takip etti. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu 1650 rakımlı mahalleye ekiplerin yardımıyla ulaşan hakim Büşra Nur Bağdır keşfini yaptı. Ekiplere de teşekkür eden Bağdır, keşif sonunda onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Greyderin yolu açması

- Bölgedeki kar

- Greyderin gelişi

- Hakimin ekiplerle çektirdiği hatıra fotoğrafı

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Bu cami 26 yıldır bitirilemedi

SAMSUN’un Salıpazarı ilçesinde 1992 yılında temeli atılan Bereket Mahallesi Fatih Camii, geçen 26 yılda tamamlanamadı.

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde 1992 yılında dönemin belediye başkanı Hasan Düzenli tarafından temeli atılan 1100 metrekare alanda 3 bin 500 kişilik Bereket Mahallesi Fatih Camii, geçen 26 yılda tamamlanamadı.Caminin bitirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Salıpazarı Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Ertan Özcan, şöyle dedi:

\"Dönemim başkanı Hasan Düzenli 1994 yılında seçimi kaybedince camimizin yapımı da durdu. Tamamlanabilmesi 600 bin liraya ihtiyaç var ve bu paranın toplanabilmesi için geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir gece düzenledik ve bu gecede İstanbul’da yaşayan iş adamlarımız ve Salıpazarılı hemşerilerimiz yardımda bulundu. Burası; Karadeniz’in en büyük camisi. Şehir merkezimizde 6 bin kişi yaşıyor ve köylerle birlikte bu rakam 17 bin kişi oluyor. 1100 metrekare alan üzerine kurulu ve bittiğinde 3 bin 500 kişi ibadet edebilecek.ö

RAMAZAN AYINDA BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Caminin 2018 ramazan ayına kadar bitirilmesini planladıklarını söyleyen Bereket Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Selahattin Tekin, şöyle dedi: \"Camimiz 26 yıl geçmesine rağmen bitirilemedi. İlçemiizin merkezimizde 6 bin kişi yaşıyor ve mahallelerle birlikte bu rakam 17 bin kişi oluyor. 1100 metrekare alan üzerine kurulu camimiz bittiğinde 3 bin 500 kişi ibadet edebilecek. İnşallah caminin tamamlanması için gerekli para en kısa sürede toplanacak ve 2018 Ramazan ayında camimiz bitmiş olacak.\"

Görüntü dökümü

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-Camiden detaylar

-Bereket Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Selahattin Tekin\'in açıklamaları

-Salıpazarı Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Ertan Özcan\'in açıklamaları

Haber-Kamera: Sait KUZU/SALIPAZARI (Samsun), (DHA)

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(Özel) - Yanında çıraklık yaptığı fenomen Nusret\'e rakip oldu

ETİ kesme ve pişirme yöntemiyle fenomen olan Nusret\'in yanında bir dönem çıraklık yapan Abdullah Karadağ (30), Malatya\'da restoran açtı. Ustası Nusret\'e rakip olduğunu söyleyen Abdullah Karadağ, pişirdiği et yöntemiyle müşterilerinin ilgisini çekiyor.

Kanalboyu Caddesi\'nde açtığı restoranla vatandaşların dikkatini çeken ve bir dönem Nusret\'in yanında çıraklık yapan Abdullah Karadağ, sosyal medyann da ilgi odağı oldu. Yaptığı görsel şovlarla müşterilerinin beğenisini toplayan Karadağ, Nusret kadar olmadığını, kendisinin de \'Abdi\' olduğunu duyurdu. Nusret\'e rakip olarak açılan Kasap Abdi\'ye bir çok bürokrat, bakan, futbolcu ve vatandaş gidiyor. 10 yıldır kasaplık yapan Abdullah Karadağ, 1 yıl Nusret\'in yanında çalıştığını ifade ederek, \"Görüşüyoruz halen. İşten ayrılacağım zaman Nusret bana \'Gitme, seninle farklı Amerika ve Dubai\'de projelerimiz var\' dedi. Ben de \'Kendi memleketime gideceğim, Malatya\'da bir şeyler yapmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum, senin gibi olamam ama hedefim senin gibi olmak\' dedim. Kendisi de benimle gurur duyduğunu söyledi. Teşekkür etti, helalleştik, ayrıldık. Onun da ustası vardı, Cüneyt usta. Onun da çok emeği vardır. Biz de ondan, Cüneyt ustadan öğrendiğimizi kendi tezgahımızda sergilemeye başladık ki Malatyalılara hizmet verelim. Benim öncelikli hedefim Doğu Anadolu Bölgesine hitap etmek.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler

- Restorandan detaylar

- Yemek sunumlarından görüntüler

- Abdullah Karadağ ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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