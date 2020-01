DHA YURT BÜLTENİ-3

1)SİLOPİ’DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 9 ÖLÜ, 28 YARALI

KUZEY Irak’a yolcu taşıyan bir otobüsün, Şırnak\'ın Silopi ilçesinde şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3\'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.

İstanbul’dan, Irak’ın Erbil kentine yolcu taşıyan sürücüsünün adı belirlenemeyen ve Irak plakalı otobüs, Habur-Silopi arasındaki çevre yolunun 6\'ıncı kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle, şarampole yuvarlandı. Haberinin duyulması üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevkedildi. Kazada, biri hastanede olmak üzere 3\'ü çocuk toplam 9 kişi hayatını kaybederken, 2\'si ağır 28 kişi de yaralandı.

Devrilen otobüsün altında kalan yaralıların çıkarılması için itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri de büyük çaba harcadı. Jandarma ve polis ekipleri, kazının yaşandığı yerde geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle, karayolu trafiğe kapatıldı. Kazada sağ kurtulanlara bölgeye giden askerler yardımcı oldu. Kazada yaralanan 28 kişi, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken savcılık, kaza yerinde inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yapan otobüs

-Iraklı kadınlar ve çocuklar

-Otobüs altındaki ceset

-Ceset torbalarının taşınması

-Vincin kurtarma çalışması

-Ambulanslardan detay

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

(ÖZEl HABER)

2)MİLLİ PİYANGO TALİHLİSİ SIR OLDU

MİLLİ Piyango İdaresi\'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon TL\'lik büyük ikramiyeyi kazanan 4 kişiden biri olan, Ordu\'da ki çeyrek bilet talihlisi sır oldu. Henüz kim olduğu bilinmeyen talihlinin Milli Piyango İdaresi\'ne başvurarak kazandığı 15 milyon 250 TL ikramiyeyi aldığı iddia edildi. Milli Piyango İdaresi\'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango İdaresi Samsun Şube Müdürlüğü\'nden seri biletler alan Ordu\'nun Altınordu İlçesi\'ndeki Ankara Şans Market\'ten satılan biletlerden birine büyük ikramiye isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan 4 kişiden birinin Ordu\'dan bilet aldığı ortaya çıkınca kentte de büyük heyecan yaşandı. İstanbul, KKTC ve Antalya\'da ki büyük ikramiye kazanan talihlilerin bazıları belli olurken Ordu\'da ki talihlinin ise halen ortaya çıkmadığı belirtildi.

Ankara Şans Market çalışanlarından Ali Dizge, Ordu\'da büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmadığını, fakat talihlinin ikramiyeyi almak için Milli Piyango İdaresi\'ne başvurduğunu öğrendiklerini söyledi. Henüz kendileriyle talihlinin iletişim kurmadığını da belirten Ali Dizge, \"Yılbaşı özel çekilişinde teselli ikramiyesi kazanan müşterilerimiz bize ve Milli Piyango\'ya başvurarak ikramiyelerini alıyor. 25 kişiye kişi başına 15 bin 250 TL teselli ikramiyesi ödedik. Bunlar büyük ikramiyenin çıktığı aynı seridendi. Milli Piyango\'dan büyük ikramiye kazanan 4 talihlide ücretini almış. Fakat buradaki talihli henüz bize gelmedi. Talihli gelip bizide görürse çok seviniriz. Düğün yapacağım, banada destek olmasını istiyorum\" dedi. Ali Dizge, çalıştığı şans markette büyük ikramiye haberleri üzerine işlerin arttığını, şanslı büfe olarak şans dağıtmaya devam ettiklerini, kazı kazandan da yılın ilk ikramiyesi olarak bir kişiye 10 bin TL ikramiye verdiklerini de sözlerine ekledi.

ORDU\'YA DAHA ÖNCEDE BÜYÜK İKRAMİYE İSABET ETTİ

Ordu\'ya daha öncede şans oyunlarından büyük ikramiye isabet etmişti. Ordu\'nun Perşembe İlçesi\'nde bir banka şubesinde çaycılık yapan Hayri Kaya, 2003 yılında Sayısal Loto\'da şanslı 6 numarayı bilerek tek başına 844 bin TL ikramiye kazanmıştı. Geçen zaman içinde kazandığı parayı bitiren, defalarca icralık olan Hayri Kaya tekrar çaycılık mesleğine geri dönüş yaptı.

Görüntü Dökümü

-Ali Dizge ile röportaj

-Şans marketten görüntü

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3.59 Dk ) (BOYUT: 236 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

3)İTHAL ET HAMLESİNE KARŞI ÜRETİCİ İTHAL YEM İSTEDİ

SIRBİSTAN\'ın ardından Fransa\'dan da karkas et ithalatının gündeme gelmesi, üreticileri tedirgin etti. İthalattan önce üreticinin kilosunu 28 liradan sattığı karkas et, ithal etin gelmesinin ardından 25 liraya düştü. Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, ithal ete karşı olduklarını belirterek, \"İthal et getirilebiliyorsa ithal yem de getirilsin. Bir çuval yemi 55-60 liradan alıyoruz. Biz de ucuza ithal yem istiyoruz\" dedi. Et fiyatlarının düşmesi için ithal et hamlesini başlatan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hayvan üreticilerini tedirgin etti. Sırbistan\'tan karkas et ithal edilmesinin ardından şimdi de Fransa\'dan karkas et getirilmesi gündeme geldi. Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, yurtdışından gelen her türlü karkas et ve canlı hayvan ithalatına karşı olduklarını söyledi. Kırlıoğlu, \"Üretimimizi baltalayan bir sistem. Oradan gelen miktarı çok önemli değil. Dışarıdan karkas et getirilmemesi yönünde düşüncemiz var. Maliyetlerimiz çok yüksek, daha ucuza üretmemiz lazım. Dışarıdan et getirilmesi karkas etin fiyatlarını aşağıya çekiyor. Bakanlığımız, \'25 liraya etinizi ben alacağım\' dedi ama et getirilmesi, canlı hayvan sektörü etkiliyor. Fiyatların üretici bazında düşmesine rağmen vitrinlerde et fiyatları yıllardır düşmüyor. Maliyetlerimiz ucuzlatılsın. Niye biz daha ucuza üretmeyelim? Temelde buna bakmamız gerekiyor\" diye konuştu.

AÇIKLAMALAR PİSAYASI ETKİLİYOR

Yurtdışından getirilen ithal etin fazla olmamasına rağmen açıklamaların piyasayı etkilediğini kaydeden Kırlıoğlu, \"Liderlerin sözleri çok etkili oluyor. Kilogram olarak çok büyük bir rakam değil ama piyasa hemen etkileniyor. Üretici zarar görüyor. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Üreticimizin güçlendirilmesi, bizim eti daha ucuza üretmemiz lazım. Hayvan üretici sayısı düşüyor. Yeni işletmelerin hiçbiri gerçek üretici değil. Doktor, mühendis, mimar, avukat bu işi yapıyor. Gerçek üreticiler yok oluyor\" dedi.

\"BİZ DE İTHAL YEM İSTİYORUZ\"

Kırlıoğlu, ithal et gelmeden önce karkas etin kilosunu 28 liradan sattıklarını, ancak şimdi 25 liraya düştüğünü ifade etti. Kırlıoğlu, \"Bırakın biraz da üretici kazansın. Üretici kan ağlıyor. Biz ithal yem de istiyoruz. Biz bir çuval yemi 55-60 liraya alıyoruz. Yemi de 25 liraya düşürsünler. Ben de o zaman 15 liraya et vereyim\" diye konuştu.

İTHAL SAMAN CEP YAKIYOR

Samanın da ithal edildiğini ve fiyatların üreticiyi zorladığını dile getiren Kırlıoğlu, harman zamanında tonu 200 liradan satılan samanın şimdi tonunun 600-650 lira olduğunu söyledi. Kırlıoğlu, \"Saman paketi 7-8 liraya alınırken şimdi bir saman paketi 12 liradan satılıyor. Biz bu rakamlarla başa çıkamıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu ile röp.

-Karkas etlerden görüntü

-Kasap dükkanından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

4)BYLOCK İÇİN ÖZEL HAT TAHSİS EDİLMİŞ

ADANA\'da Nazif B.\'nin polisin gaybubet evine düzenlediği operasyonda tuvalate attığı cep telefonu hattının ABD\'den tahsis edildiği belirlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PYD) yönelik geçen hafta merkez Yüreğir ilçesinde \'gizli ev olarak\' nitelenen 2 gaybubet evine operasyon düzenledi. Şafak baskınıyla eve giren polisler, mahrem imam olduğu belirlenen M.A. ve eşi Z.V.A. ile akrabaları Nazif B.\'yi gözaltına aldı. Nazif B.\'nin baskın anında tuvalete attığı cep telefonunun ise ABD\'de bir operatör şirketinden alınıp gönderildiği saptandı.

Ayrıca polis yaptığı soruşturmada, tutuklanan Adana Emniyet İmamı Mehmet Yıldız\'ın da bu hattı kullandığını ortaya çıkardı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlının polis aracından indirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

*ARŞİV*

- Polisin eve baskın yapması

- Yerde yatan zanlının görüntüsü

- Tuvaletten telefonun çıkarılması

- Polisin evde inceleme yapması

SÜRE:01\'26\" BOYUT:88 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

5)PROFESÖR ANTARTİKA\'YI YORUMLADI

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Bayram Öztürk, Antarktika\'da görev yaptığı döneme ilişkin yorumlarını paylaştı. Antarktika izlenimlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Paşa Salonu\'nda gerçekleştirilen sunumla paylaşan Prof. Dr. Bayram Öztürk, \"1995 yılında ülke olarak anlaşmaya imza atmışız ve bayrağımız orada var. Bizim masada oturma hakkımız var, fakat bu masada yemek yeme hakkımız yok. Burada yemek yiyebilmemiz için bizim de orada bir şeyler yapmamız gerekir. Hiç kimseye bedavadan ekmek yok! Onun için biz de çalışmaya başladıkö dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Prof. Dr. Bayram Öztürk\'ün konuşması

-İzleyen öğretim üyesi ve öğrenciler

-İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli\'nin sunum sonrası hediye vermesi

SÜRE:4\'09\" BOYUT: 187 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

