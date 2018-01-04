DHA YURT BÜLTENİ-3

1)DEMİRTAŞ, HDP EŞ BAŞKANLIĞI\'NI BIRAKIYOR

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığ\'ının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın partisinin 11 Şubat\'ta yapılacak 3\'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği ve aday olmayacağını belirtildi. Parti yönetiminin ısrarına rağmen Demirtaş\'ın parti eş başkanlığını neden bıraktığına dair mektubunun bugün Diyarbakır\'da partinin diğer Eş Genel Başkanı Serqpil Kemalbay tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Hakkında yürütülen soruşturma ve ardından açılan dava nedeniyle Edirne Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın 11 Şubat\'ta gerçekleştirilecek HDP 3\'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını parti yönetimine bildirdiği ifade edildi. Demirtaş\'ın cezaevinden avukatları aracılığı ile HDP\'nin 11 Şubat\'ta yapılacak Olağan Kongresi ve neden aday olmak istemediği ile ilgili görüşlerini mektup ile parti yönetimine gönderdiği ve bunun bugün Diyarbakır\'da HDP\'nin diğer Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay tarafından basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılacağı kayedildi.

PARTİ YÖNETİMİ VE TABAN ADAY OLMASINDA ISRAR ETTİ

HDP\'nin MYK ve PM üyeleri 16 Ekim ve 30 Kasım tarihleri arasında yaptıkları toplantılarda da Demirtaş\'ın durumunun gündeme geldiği, Parti Meclisi toplantısına cezaevinden mesaj gönderen HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, iki dönem eş başkanlık yaptığını hatırlatarak kongrede kendisi için parti tüzüğünün değiştirilmemesini istemişti. Parti Meclisi\'ndeki değerlendirmelerden sonra Demirtaş\'a, bir kongrede normal, diğer kongrede ise olağanüstü şekilde eş başkan seçilmesinden dolayı yapılacak 3\'üncü kongrede aday olmasında tüzük bakımından sakınca olmadığı bildirilmişti. Parti Meclisi toplantısından sonra yapılan MYK toplantısında ise, çoğu tutuklu bulunan PM ve MYK üyelerinin yerlerine yenilerinin seçilmesi ve daha güçlü bir yönetim oluşturulması kararlaştırılmış, Demirtaş\'ın eş başkanlık adaylığının tartışılmamış ve tartışmasız bir şekilde partinin eş başkan adayı olduğu vurgulanmıştı.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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2)İSTİNAT DUVARI YIKILDI, ARAÇLAR ALTINDA KALDI

ADANA\'da yağışlı hava nedeniyle bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Duvarın önünde park halinde bulunan 4 araç ise hasar gördü. Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi\'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının bir kısmı, hemen arkasında park çalışması için yığılan toprağın yağmurlu hava nedeniyle kayması sonucu yıkıldı. Büyük bir gürültü duyup, dışarı çıkan site sakinleri, yıkılan duvarı incelediği sırada duvarın bir bölümü daha yıkıldı. Site sakinleri, son anda kaçarak molozların altında kalmaktan kurtuldu ancak duvarın önündeki 4 araç büyük hasar gördü. Hem toprak, hem de molozların altında kalan araçlar, kullanılamaz hale geldi. Araçları zarar gören site sakinleri, polise şikayette bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Yıkılan duvarın altında kalan araçların görüntüsü

- Olayı anlatan apartman sakini

- Olayı duyup gelen bir kadının olayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02\'41\" BOYUT: 164 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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(ÖZEL)

3)TÜRKİYE\'NİN KÖYDE KURULAN İLK ÖZEL GÖZLEM EVİ ATIL KALDI

ORDU\'da, 6 yaşında izlediği bir ay tutulması sonucu uzay merakı hobiye dönüşen 72 yaşındaki Cumaittin Turap, 12 yıl önce köyünde kurduğu gözlem evinin ilgisizlik nedeniyle atıl kaldığını belirterek, \"İsviçre\'den getirdiğim özel teleskoplarla bugünün parasıyla 600 bin TL\'ye gözlem evi kurdum, ancak manevi olarak ilgisizlikten üzülüyorum. 5 yıldır atıl vaziyette kapalı, manevi olarak sahip çıkan olmazsa açmayı düşünmüyorum\" dedi. Ordu\'nun Ulubey İlçesi\'nde yaşayan Cumaittin Turap, 6 yaşında izlediği bir ay tutulması sonucu uzay merakını hobiye dönüştürdü. 1969 yılında Türkiye\'den İsviçre\'ye çalışmaya giden, teleskoplarla yakından ilgilenen Cumaittin Turap, 1994 yılında Türkiye\'ye geri dönünce yanında getirdiği teleskoplarla ilçeye bağlı Sayacabaşı\'nda köyüne gözlem evi kurdu. Astro Cumali uzay gözlem evi adını verdiği, Türkiye\'nin köyde kurulan kişiye özel ilk gözlem evi olan, 12 yıl önce açılan gözlem evinin ilgisizlik nedeniyle 5 yıldır atıl vaziyette olduğunu belirten Cumaittin Turap, \"İsviçre\'den özel getirdiğim teleskoplarla kendi memleketimde kurduğum gözlem evim malesef ilgisizlik nedeniyle 5 yıldır atıl vaziyette. Burası bugünün parasıyla yaklaşık 600 bin TL\'ye mal oldu. Herşeyimi buraya harcadım. İlgisizlikten üzülüyorum. Teleskopları satın almak isteyenler var ancak satmıyorum. Öğrenciler ve öğretmenler gelip uzay merakıyla ilgili tüm bilgileri buradan bakabilir. Valilik, Milli Eğitim ve Üniversite\'den böyle bir talep gelirse gözlemevini açacağım. Aksine manevi olarak sahip çıkan olmazsa açmayı düşünmüyorum\" dedi.

GÖZLEM EVİ BİN RAKIMLI KÖYDE

Gözlem evini kurmak için büyük çaba ve emek harcadığını, İsviçre\'de gözlem evine üye olup daha çok bilgi sahibi olduğunu ve edindiği teleskoplarla tesisi açtığını da ifade eden Turap, \"İsviçre\'de edindiğim teleskoplardan Türkiye\'ye getirdim. Burada baktım meraklı olan insanlar var. Aynı zamanda okullarda istedi bunları. Daha sonra büyük teleskopları temin ettim. Profesyonelce halka hizmet için açtım. Teleskopun yalnız merceği 56 kilo geliyor. Nemden uzak olması lazım. Ordu merkezde olsa bu teleskopla birşey izlemek mümkün olmaz. Ortalama rakım bin metre olması lazım. Gözlem evinin olduğu yerdede rakım bin metre ve ormanlık bölge, ışıktan arındırılmış bölge. Onun için burasını, şimdi mahalle olan Sayacabaşı Köyü\'nü seçtik\" şeklinde konuştu.

TELESKOPLARIN MALİYETİ 600 BİN TL

Gözlem evinde 12 adet tam otomatik teleskop bulunduğunu, sadece teleskoplarının maliyetinin 600 bin TL civarında olduğunu da anlatan Cumaittin Turap, başta Ordu Valiliği ve Milli Eğitim\'den manevi destek istediğini vurgulayarak şöyle devam etti:

\"Devlet tarafından herhangi bir destek bulamadım. Halbuki bugün burada her türlü imkan var. Aynı zamanda NASA\'ya da üyeyim. Örneğin Avustururalya\'da güneş tutulması olsa gidip oradan izlemeye gerek yok. Buradan aynı anda Avusturalya\'da ki güneş tutulmasını buradan rahatlıkla izleyebiliriz. Bu kadar imkanları buraya getirdiğim halde ne yazık ki destek bulamadım. Maddi açıdan değil, zaten ben bunları kendim yaptım bu hale getirdim. Benim Milli Eğitim\'den, Valilik\'ten isteğim; okulların buraya yönlendirilmesi. Neden bir bilim adamı buradan çıkmasın ki? 5 senedir burayı tamamen kapalı tutuyorum. Bazı arkadaşlar tesisi çalıştırmak istediler. Mayıs ayında burayı onlara vermeyi düşünüyorum. Alkolün olmayacağı, halkın buraya geleceği, okullarda öğrencilerin burada gelip eğlenip, aynı zamanda uzayla, astronomiyle ilgili bilgi sahibi olabileceği bir yer burası. Manevi olarak sahip çıkan olmazsa açmayı düşünmüyorum. Eğer bu şekilde istediğim gibi manevi destek alabilirsem Mayıs\'ta tekrar açıp işleteceğiz.\"

Görüntü Dökümü

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-Cumaittin Turap ile röportaj

-Gözlem evinden görüntü

-Teleskoplardan görüntü

-Atölyeden görüntü

-Diğer detaylar

(SÜRE: 6.36 Dk ) (BOYUT: 386 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ULUBEY-ORDU-DHA

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4)İZMİR\'DEKİ ÜÇ HASTANEDE LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN 107 ÇOCUK İÇİN ÜNLÜLER SEFERBER OLDU

İZMİR\'de, Ege Üniversitesi Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji servislerinde lösemi tedavisi gören ve ilik nakli olmayı bekleyen 107 çocuk, Kan Ordusu Derneği\'nin girişimiyle, aralarında şovmen Beyazıt Öztürk\'ün de bulunduğu ünlü isimlerin gönderdiği yeni yıl hediyeleriyle büyük mutluluk yaşadı. Çocukları şarkıcılar Cem Belevi ile Derya Uluğ da yalnız bırakmadı. Dernek Başkanı Serhat Aytan, \"Kişilerinin kafasına göre aldığı hediyeler, kişileri tatmin eder. Çocukların hayallerini sorarak aldığımız hediyeler ise çocukları mutlu eder. Bu partide her çocuk mutlu oldu\" dedi.

İzmir\'de kurulan Kan Ordusu Derneği, kurulduğu günden beri, hastanelerin onkoloji servislerinde lösemi tedavisi gören ve ilik nakli olmayı bekleyen çocukları yıl başında sevindirdi. Yeni yıl için çocuklara sık sık destek veren şarkıcı Derya Uluğ ile bağlantı kuran dernek yönetimi, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji servislerinde tedavi gören 107 çocuğun ismini tespit etti. Hangi hediyenin kendilerini mutlu edeceği sorularına verdikleri yanıtlar doğrultusunda çocukların istekleri belirlendi.

ÜNLÜLER HEDİYELERİ GÖNDERDİ

Ardından Derya Uluğ aracılığıyla bağlantı kurulan, aralarında şovmen Beyazıt Öztürk, şarkıcılar Cem Belevi, Buray, Ece Seçkin, Alişan, İlyas Yalçıntaş, Ediz, Aylin Coşkun, Simge Sağın, Arda Türegün, Caner Çalışır ve Kerimcan Durmaz\'ın da bulunduğu ünlüler, play stationdan, barbie bebek evlerine, akülü arabalardan tablet ve akıllı telefonlara kadar çeşitli hediyeleri gönderdi. Bu hediyeler, önceden belirlenen istekler doğrultusunda çocuklara dağıtıldı. Çocuklar, Ege Üniversitesi Hemotoloji Bölümü\'nde düzenlenen partide gönüllerince eğlendi. Hediyelerle büyük mutluluk yaşadı. Çocukları bu mutlu anlarında, şarkıcılar Cem Belevi ile Derya Uluğ da yalnız bırakmadı.

Organizasyonu yapan Kan Ordusu Derneği Başkanı Serhat Aytan, \"Kişilerinin kafasına göre aldığı hediyeler, kişileri tatmin eder. Çocukların hayallerini sorarak aldığımız hediyeler ise çocukları mutlu eder. Bu partide her çocuk mutlu oldu. Çocuklar hediyelerle büyük mutluluk yaşadı. Cem Belevi ve Derya Uluğ\'un sadece çocuklar için İstanbul\'dan kalkıp gelmeleri ise bizim için büyük mutluluk oldu. Çünkü çocukların yüzlerini güldürdüler. Hepsine teşekkür ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kutlamalardan çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)

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(ÖZEL HABER)

5)İRANLI PSİKOLOG HAYALLERİ İÇİN AYAKKABI USTASI OLDU

İRAN\'daki bir üniversitede psikoloji eğitimi aldıktan sonra mesleğinde yükselmek için Amerika\'ya gitmeyi amaçlayan 28 yaşındaki Nazenin Jamali, Manisa\'da ayakkabı ustası oldu. Amerika\'nın İran vatandaşlarını ülkesine direkt almadığını, bu nedenle Türkiye üzerinden ABD\'ye gideceğini söyleyen Jamali, belli bir süre burada kalması gerektiğini, bu süre içinde para kazanmak amacıyla ayakkabıcılar sitesinde çalışmaya başladığını belirtti.

Manisa Ayakkabıcılar Sitesi\'nde genellikle erkekler çalışırken, İranlı psikolog Nazenin Jamali, sitenin kadın çalışanlarından biri oldu. Ülkesinde üniversitede psikoloji eğitimi alan Jamali, 2 yıl önce inşaat mühendisi olan eşiyle birlikte Türkiye\'ye gelip, Manisa\'ya yerleşti. Psikoloji eğitimini ilerletmek ve kendini geliştirmek için aslında Amerika\'ya gitmeyi hedefleyen Jamali, ABD\'nin İran vatandaşlarını direkt olarak ülkeye almadığı için Türkiye\'de bir süre kalması gerektiğini anlattı. Bu süre içinde hayatlarını devam ettirmek için iş aradıklarını ve eşinin fabrikada çalışmaya başladığını dile getiren Jamali, kendisinin de ayakkabıcılık yaptığını söyledi.

Genellikle erkek çalışanların bulunduğu Manisa Ayakkabıcılar Sitesi\'nde yaklaşık 2 yıldır çalıştığını anlatan Jamali, İran\'da mesleğini geliştirmek için şartların yeterli olmadığını söyledi. Jamali, \"Türkiye\'ye geldiğimde ayakkabıcılığı bilmiyordum. İlk defa bu işi yapıyorum. Aslında psikoloji mezunuyum. Ama ayakkabıcılığı öğrendim. Zor değil benim için. Amerika\'ya gitmek istiyorum. Orada üniversiteye gideceğim. Türkiye\'de ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Esas amacım Amerika\'da üniversite eğitimimi sürdürmek. Orada şartlar daha iyi. Mesleğimde gelişmek istiyorum. İran\'dan Amerika\'ya gitme ihtimalim yok. Önce burada kalmam gerekiyor\" dedi.

ESNAF ÇOK SEVDİ

Manisa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Narin, sitede ve sektörde çok az kadının çalıştığını belirterek, kadın çalışanları gördükçe mutlu olduklarını söyledi. İranlı psikolog Nazenin Jamali\'nin de ayakkabıcılığı öğrendiğini anlatan Mehmet Narin, \"Biz kadınların sektöre girmesinden çok memnunuz. Sektörümüzün gidişatını değiştirdiler. Artık burada çalışanlar daha kibar. Kadınlarımız sektöre can ve kan veriyor. Biz çok memnunuz. İngilizcesi çok iyi olduğu için yurtdışı anlaşmalarımızı kolaylıkla yapabiliyor. Fuarlarda ondan çok büyük destek alıyoruz\" diye konuştu.

Esnaf Mustafa Akgül ise Amerika\'da eğitimini yükseltme hayali olan İranlı Jamali\'nin gitmesini istemediklerini söyledi. Kısa sürede işi öğrendiğini anlatan Akgül, \"Burada kalmasını istiyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Ayakkabıcılığı ilk defa yapıyor ama kısa sürede öğrendi. Onun yapabildiklerini öğrenmek için 4 yıl çalışması gerekenler oluyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- İranlı Nazenin Jamali çalışırken görüntü

- Ayakkabı kalıpları ve ayakkabılarla birlikte görüntü

- Nazenin Jamali\'nin konuşması

- Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Narin\'in konuşması ve esnaflardan Mustafa Akgül\'ün konuşması

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)