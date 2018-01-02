DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ORDU\'DA BÜYÜK İKRAMİYENİN BAYİSİ BELLİ, TALİHLİ SIR

MİLLİ Piyango İdaresi\'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon TL\'lik büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerden birisinin Ordu\'da bir bayiden satıldığı belirlendi. Talihli henüz ortaya çıkmazken, aynı bayiden seri biletten satın alan 4 kişi de teselli ikramiyesi kazandı.

Milli Piyango İdaresi\'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete isabet etti. Çeyrek biletlerden birinin, Ordu\'nun Altınordu ilçesindeki Ankara Şans Market tarafından satıldığı belirlendi. Büyük ikramiyenin talihlisi henüz ortaya çıkmazken, Ordu\'da da büyük heyecan yarattı. Ankara Şans Market işletmecisi İnci Çıplak, Milli Piyango İdaresi Samsun Şube Müdürlüğü\'nden satın aldıkları seri biletlere ikramiye isabet ettiğini, talihlinin de henüz ortaya çıkmadığını ifade etti. Çıplak, \"Aylık biletlerde ikramiye veriyorduk. Samsun\'dan bilet almıştık. İkramiye kazanan kişi henüz gelmedi, umarım gelir bizi de ziyaret ederse seviniriz. Teselli ikramiyesi almaya gelenler oldu. Yılbaşına özel ilk defa büyük ikramiye çıktı. Bu da bizi sevindiriyor\" dedi.Ankara Şans Market çalışanlarından Ali Dizge ise, büyük ikramiyenin isabet ettiği seriden 4 kişinin de teselli ikramiyesi kazandığını, iletine ikramiye isabet eden çok sayıda vatandaşın da bayiye başvurduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

ORDU/DHA

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2)MOBİLYACIDA BAŞLAYAN YANGIN 3 İŞYERİNE DAHA SIÇRADI

KONYA\'da bir mobilya dekorasyon atölyesinde başlayan ve sonrasında 3 işyerine daha sıçrayan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonrası söndürüldü. Saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Saraycık Sokak\'ta, Ahmet Ulaş\'a ait mobilya dekorasyon atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 3 işyerine daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale etti. Bir işyeri içerisinde bulunan kamyonet yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonrası söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası 4 işyerinde büyük hasar meydana gelirken, 1 işyeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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- İşyerlerinin yanması

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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3)GÜNEYDOĞU\'NUN SÜMELA MANASTIRI OLARAK BİLİNEN MOR EVGİN MANASTIRI KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

MARDİN\'in Nusaybin ilçesi Bagok Dağı eteklerinde bulunan ve konumu ile manzarası nedeniyle Trabzon\'daki Sümela Manastırına benzetilen 1700 yıllık Mor Evgin Manastırı keşfedilmeyi bekliyor. Roma döneminde inşa edilen ve 1970 yılında görev ylapan rahibin ölmesi ile kapanan Mor Evgin Manastırı, 2011 yılında Midyat\'tan giden Süryani Başrahip Raban Yakim Unfal girişimiyle ibadete tekrar açıldı. Bagok Dağı eteklerinde Suriye ve Mezopotamya ovasına hakim bir noktada kurulan manastırın Süryaniler için ikinci Kudüs olarak görüldüğünü anlatan Başrahip Unfal, \"Rahiplik yaşamı burada başlamıştır. Bu manastırda binlerce rahip yetişmiştir. Cemaatimiz Kudüs\'e gitmeden önce buradan bereket alıp yollarına devam ediyorlardı. Yeni yeni cemaatimiz, yerli ve yabancı turistler manastırımıza geliyor\" dedi.

Nusaybin ilçesi sınırlarlarında bulunan Bagok Dağı eteklerinde Roma döneminde inşa edilen, konumu ve manzarası itibariyle Trabzon\'daki Sümela Manastırına benzetilen 1700 yıllık Mor Evgin Manastırı 41 yıl kapalı kalmasından sonra 2011 yılında yeniden ibadete açıldı. 1970 yılında Manastır rahibinin hayatını kaybetmesi ile kapanan ve 41 yıl sonra Mardin\'in Mityat ilçesinden başrahip atanhması ile yeniden açılan

Mor Evgin Manastırı keşfedilmeyi bekliyor. Mardin\'deki diğer manastırlardan mimari açıdan daha farklı olan ve Türkiye\'deki en büyük klise çanının bulunduğu Manastır, Süryaniler için ikinci Kudüs olarak ta biliniyor.

Nusaybin ilçesine 25 kilometrelik bir uzaklıkta Bagok Dağı\'nın eteklerinde bulunan Manastır, aynı zamanda Süryaniler için hacı olmak için Kudüs\'e giderken ibadetlerinin bir kısmını yaptıkları manastır olarak hizmet veriyor. 1970 yılında son rahip Raban Lahdo Örz\'ün vefatından sonra manastırın 2011 yılına kadar boş kalan manastırda şu anda 1 rahip ve 1 öğrenci olmak üzere toplamda 2 kişi hizmet veriyor. Manastırın Süryani cemaati açısından önemi hakkında bilgiler veren ve Manastırdaki tek din adamı olarak gece gündüz ibadet eden Baş Rahip Raban Yuyakim Unfal, Mor Evgin Manastırının Süryani cemaatinin en eski ibadet yerlerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Mor Evgin manastırının Mardin merkezdeki Deyrülzaferan ve Midyat\'taki Mor Gabriyel manastırlarından daha eski bir manastır olduğunu anlatan Unfal, \"Burası sadece Süryaniler için değil memleketimiz içinde bir zenginlik. Süryaniler için ikinci Kudüs olarak bilinir. Rahiplik yaşamı burada başlamıştır. Bu manastırda binlerce rahip yetişmiştir. Cemaatimiz Kudüs\'e gitmeden önce buradan bereket alıp yollarına devam ediyorlardı. Burası daha keşfedilmemiş bir yer. Manastırımızın kapısı açık olduğu için çok mutluyuz ve Allaha şükür ediyoruz\"dedi.

SÜMELA\'YA GİTMEDEN MOR EVGİN\'İ ZİYARET ETTİ

Yazdan kalma günlerin yaşandığı Mardin\'de, güzel havayı fırsat bulup manastırı ziyaret etmeye gelen Üniversitesi öğrencisi Vehap Kaya, Süryani tarihine meraklı olduğunu belirterek, \"Nusaybin\'de Sümela Manastırı gibi bir manastır olduğunu söylediler. Ben de çok merak edip, gelip gezdim. Çok hoşuma gitti, çok etkilendim. Sümela Manastırını görmeden burayı görmüş oldum. Çok güzel ve etkileyici bir yer herkesin gelip görmesini tavsiye ederim\"diye konuştu.

Ziyaretçilerden Selahaddin Güneş de, keşfedilmeyi bekleyen bir yer olarak Sümela Manastırın kopyası konumundaki Mor Evgin Manastırının keşfedilmesi halinde günde binlerce ziyaretçi akınına uğrayacağını söyledi. Manastırı ilk defa ziyaret eden Zeynep Temiz ise, \"Yapılacak tanıtımla birlikte hem yerli hem yabancı turistler tarafından önemli derecede ziyaret edilecektir. Bunun sebebi de manzarası ve bulunduğu konum itibariyle Güneydoğunun Sümela manastırı olabilecek noktada bir yerde. İnşallah yapılacak çalışmalar neticesinde burası Güneydoğudaki inanç turizminde hak ettiği yere ulaşacaktır\"dedi.

MOR EVGİN MANASTIRI TARİHİ

Mor Evgin Manastırı. Nusaybin\'in 25 kilometre uzaklığındaki Bagok Dağında bulunuyor. Mısır\'dan gelen Mor Evgin ve 70 müjdecisi tarafından M.S. 363 yılından önce yapılan manastır günümüze kadar gelmiştir. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Mor Evgin\'e ikinci Mesih unvanı da verilmesinden dolayı bu manastır Süryanilere ait manastırların anası olarak sayılıyor. Rahip sayısı 350\'ye kadar ulaşan manastır, yaklaşık olarak bin metre deniz yüksekliğinde olup uzakdoğu ülkelerine kadar Süryanilerin rahip ihtiyacını karşılamış.

Görüntü Dökümü:

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-Mardin\'den görüntüler

-Bagok Dağından görüntüler

-Manastırdan görüntüler

-İbadet edilen yerlerden görüntüler

-Ziyaretçilerden görüntüler

-Rahip ve öğrencisinden görüntüler

-Röpürtajlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)-

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4)YENİ YAPILAN YOL 15 GÜNDE BOZULDU

TEKİRDAĞ\'da merkez Süleymanpaşa ilçesi ile Naip Mahallesi arasında yeni yapılan 6 kilometrelik karayolu yapıldıktan 15 gün sonra ağır tonajlı kamyonların geçmesi nedeniyle bozulup, çukurlar oluştu. Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, konunun takipçisi olacağını belirterek, \"Devletin parasını kimse çarçur edemez. O yollar para ile oluyor. Yolu tekrar eski haline getirmek için gereken ne ise yapacağız\" dedi. Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP), tarafından İçişleri Bakanlığı\'ndan gelen 4 milyon lira ödenek ile merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi, Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş ve Mestanlar mahallelerinin karayolları yaptırıldı.

Ancak 6 kilometrelik Süleymanpaşa-Naip Mahallesi karayolu yapımından 15 gün sonda bozuldu. Çevredeki fabrikalara malzeme taşıyan ağır tonajlı kamyonların geçmesi nedeniyle karayolu üzerinde çökmeler meydana gelirken, çukurlar oluştu.

Ak Parti Tekirdağ Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yel, karayolunun yapımından kısa bir süre bozulmasına tepki gösterdi. Girişimleriyle köy yollarının yapımı için İçişleri Bakanlığı\'ndan Tekirdağ Valiliği\'ne 4 milyon lira ödenek aktarıldığını belirten Yel, \"Gelen bu 4 milyon ödenek ile Tekirdağ\'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi yolu, Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş ve Mestanlar Mahallesi yolları yapıldı. Yaklaşık 15 gün önce Naip Mahallesi yolu tamamlandı. İhale işleri uzun sürdüğünden dolayı yol biraz geç yapıldı. Ama yolun şuan ki durumundan bir bilgim yok. Eğer ki, yol dedikleri gibiyse burada bir sıkıntı var. Konuyu Tekirdağ Valimiz ile görüşeceğim. Müteahhit firmayla görüşeceğim. Konuyu araştıracağım. 15 gün önce yeni yapılan yol denilen gibiyse hemen gerekenler hakkında yasal işlem yapılacak. Denetimler yapılacak. Yol yapımından baştan sona kimin sorumluluğu varsa inceleme yapılacak. Olayı inceleteceğim. Devletin parasını kimse çarçur edemez. O yollar para ile oluyor. Yolu tekrar eski haline getirmek için gereken ne ise yapacağız\" dedi.

KÖYLÜLER ÜZGÜN

Naip köyünde yaşayan Recep Tufan, bozulan yollarının yapılması için çok uğraştıklarını belirterek, \"Yol çok güzel yapılmıştı ama fabrikalar yüzünden bozuldu. Yolun bozulması üzerine jandarmaya ihbarda bulundum ve ilgileneceklerine söylediler\" dedi. Ahmet Esen, ise devletin parasının boşa gittiğini ve yolun durumuna üzüldüklerini ifade ederek, \"Yol çok berbat durumda, yetkilileri görev davet ediyoruz. Devletin parasına çok yazık aynı zamanda çok günah\" dedi. Ağır tonajlı kamyonların geçmesi nedeniyle yolun 15 günde bozulduğunu söyleyen Gürsan Yusuf Çıkılı, \"10 tekerlekli bir kamyona 30 ton yük atarsan ne olur? Bir tekere 3 ton yük düşer. Adam atıyor bazen 50 ton yük. Yolumuz şu anda çok kötü durumda daha 15 gün önce yapıldı bu yol. Biz köylü olarak perişanız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Naip mahallesi karayolu

-Çökme ve çukur oluşan yoldan detaylar

-Köylüler Recep Tufan, Gürsan Yusuf Çıkılı ve Ahmet Esen\'in konuşması

-Bozulan yoldan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/Malkara (Tekirdağ), (DHA)-

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(ÖZEL)

5)DÜŞLEDİĞİ GELİNLİĞİ 15 YIL SONRA GİYDİ

GAZİANTEP\'te yaşayan Medine Bolat (34), 15 yıl önce düğün masrafı yapmak istemeyen kayınvalidesi tarafından kaçırılarak, evlendirildiği için gelinlik giyemedi. Sosyal medyada örgütlenen bir grup kadın, 15 yıl sonra Bolat\'ın hayalini gerçeğe dönüştürdü. 3 çocuk annesi kadının ellerine kına yakıldı, gelinlik giydirilerek, düğünü yapıldı.

Medine Bolat, Hatay\'da otururken, 17 yıl önce Fatih Bolat ile nişanlandı. 2 yıl nişanlı kalan kadın, gelinlik giyme hayali kurarken, masraf yapmak istemeyen kayınvalidesi tarafından kaçırıldı ve düğünü yapılmadan dünyaevine girdi. İki aile arasında bu nedenle yaşanan gerilimin ardından Gaziantep\'e yerleşen Bolat çiftinin aradan geçen süre içinde 3 çocukları oldu. Hayallerini süsleyen gelinliği giyemediği için büyük üzüntü duyan ve bunu yakın çevresine sık sık anlatan Medine Bolat\'ın hayalini arkadaşları gerçekleştirdi. Bolat\'ın arkadaşları, sosyal medyada 30 bin takipçisi bulunan \'Gaziantep Kadının Gücü Platformu\' kurucusu Medine Fırtına ile irtibata geçerek, durumu anlattı. Bunun üzerine Fırtına ve platformun yöneticileri, bir restoranda etkinlik düzenleyerek, Bolat\'a kına gecesi yapıp, gelinlik giydireceklerini duyurdu. Yüzlerce kadının katıldığı etkinliğe Medine Bolat ile eşi Fatih Bolat, gelinlik ve damatlık giyerek, geldi. Zılgıtlarla karşılanan çift, dans ettikten sonra stüdyoya giderek, düğün fotoğrafı çektirdi.

\'GELİN ARABASI GÖRÜNCE AĞLIYORDUM\'

Yıllar sonra hayalinin gerçekleşmesiyle çok mutlu olduğunu anlatan Medine Bolat, platform üyelerine teşekkür ederek, \"15 yıl önce nişanlıyken kayınvalidem, beni kaçırdı ve bu nedenle düğünümüz olmadı. Ne zaman bir gelin arabası görsem ağlıyordum. Gelinlik, içimde hep bir ukde olarak duruyordu. Konuyu anlattığım arkadaşlarım, \'Gaziantep Kadının Gücü Platformu\'yla iletişime geçmişler. Platform kurucusu Medine Fırtına ve arkadaşları, benim için böyle bir organizasyon düzenlemiş. Ben de durumdan eşime bahsettim. O da sağ olsun, kabul etti. Bugün, hayallerim gerçek oldu. Her şey için çok teşekkür ederim\" dedi.

\'KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İSTEDİK\'

Platform kurucusu Medine Fırtına ise Bolat\'ın durumunu öğrenince çok üzüldüklerini ve sosyal medya üzerinden etkinlik oluşturduklarını anlatarak, şunları söyledi:

\"15 yıl önce gelinlik giymeden evlenen bir arkadaşımızın hayalini gerçekleştirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Biz, sosyal medya üzerinden harekete geçerek, kadının gücünü göstermek istedik. Hayallerin gerçek olabileceğini göstermek istedik. Bir kadının gücünü ispat ederek, ne isterse yapabileceğini göstermek istedik. Gelinlik görünce ağlayan, hayallerini gerçekleştirmeyen bir bayan vardı. Onun isteği, düğün fotoğrafıydı. Biz ise ona yemekli bir düğün yaptık. Bunu üyelerimizin ve sayfa yöneticilerimizin katkılarıyla yaptık. Yardımı ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.\"

Medine Bolat\'ın eşi Fatih Bolat da etkinlik dolayısıyla mutlu olduğunu belirterek, \"Ben, kendimden daha çok eşim için sevindim. Ne kınamız ne düğünümüz oldu. Eşimin içi, hep buruktu. Böyle bir teklifle geldi kabul ettim. O şimdi çok mutlu ben de çok mutlu oldum. Etkinliği yapanlara teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Fotoğraf çekimi sonrası yeniden restorana dönen Medine Bolat için kına töreni yapıldı. Bolat\'ın çevresini saran kadınlar, türküler eşliğinde dans ederek, ellerine kına yaktı.

Görüntü DökümüÜ

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- Medine ve Fatih bolat çiftinin restorana gelmesi

- Çiftin çocukları

- Medine Bolat\'ın müzik eşliğinde oynaması

- Gelin Bolat\'la röp.

- Sosyal medyadaki platform sahibi Medine Fırtına ile röp.

- Fatih bolat ile röp.

- Medine Polat için düzenlenen kına gecesi

- Resrotanda ki kadınların oynaması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 258 MB

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6)YILBAŞI TATİLİ İÇİN KEMER\'E GELEN RUS KIZLAR BÜYÜLEDİ

RUSYA\'da yaşayan 3\'ü üniversite öğrencisi, diğeri İngilizce öğretmeni 4 kız arkadaş, yılbaşı tatilini geçirmek için Antalya\'nın Kemer ilçesine geldi. Hava sıcaklığının 19 dereceyi bulduğu Kemer\'de denize giren kızlar, güzellikleriyle hayran bıraktı.

Rusya\'da yaşayan ve 2015 yılında Kemer\'de düzenlenen Club Aura Güzellik Yarışması\'nın birincisi üniversite öğrencisi Regina Minacheva (22), 2016 yılında Miss Kemer International Güzellik Yarışması\'na katılan üniversite öğrencisi Ekaterina Dyakonova (21), kısa süre modelliğin ardından İngilizce öğretmeni olan Daria Balabanova (24) ile ülkesinde modellik yapan üniversite öğrencisi Larisa Batchaeva (21) yılbaşı tatili için Kemer\'e geldi.

Kemer\'e bağlı Beldibi Mahallesi\'ndeki Rixos Sungate Otel\'de konaklayan 4 arkadaş, denize girerek yeni yılı kutladı. Ülkelerinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceyi bulan kızlar, Kemer\'de 19 derece sıcaklıkta denize girip eğlendi. Bolca fotoğraflarını çekip sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşan kızlar, güzellikleriyle de büyüledi. Kızlar hep birlikte Rusça, İngilizce ve Türkçe yeni yılı da kutladı.

Regina Minacheva, \"Rusya\'dan geldik. Rusya\'da şu anda hava sıcaklığı eksi 20 derece. Türkiye\'de ise hava sıcak ve 19 derece. Bizim için bu çok güzel hava\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Rus güzellerin otelden sahile gelişleri

- Denizden detay

- Kızların sahilde kısa koşuları

- Rus güzeller adına konuşan Regina Minacheva\'nın açıklaması ve Rusça \'mutlu yıllar\' demesi

- Çekimler sırasında detay görüntüler

- Güzellerin İngilizce olarak \'mutlu yıllar\' demesi

- Güzellerin denize gidişleri

- Denizdeki güzellerden detay

- Yüzen güzelden detay

- Güzellerin denizden detayı

- Kendi telefonlarıyla fotoğraf çeken güzellerin detayı

- Denizdeki güzelden detay

- Regina Minacheva\'nın denizden sonra yüz detayı

- Güzellerin Türkçe olarak \'mutlu yıllar\' demesi

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HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)