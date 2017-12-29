DHA YURT BÜLTENİ-3

1)\"MOR BEYİN\' MAĞDURU ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ TAHLİYE EDİLDİ

YALOVA\'da FETÖ\'nün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı iddiasıyla \'Silahlı terör örgütü\' üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan AK Parti Yalova eski milletvekili Şükrü Önder, Kandıra Cezaevi\'nden tahliye edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, telefonlara ‘ByLock izi’ bırakan \'Mor Beyin\' aplikasyonunun tespitinin ardından, Yalova\'da 36 kişinin tahliye edilebileceği açıklamıştı. AK Parti\'den 2002-2007 yılları arasında Yalova milletvekili olan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Önder, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığının tespit edilmesi üzerine 22 Haziran 2017 tarihinde tutuklandı. Önder, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 29 Kasım 2017 tarihindeki karar duruşmasında \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Mahkeme heyetinin söz verdiği Şükrü Önder, son duruşmada iddiaları reddederek, “Ben ByLock kullanmadım. Bu programın da telefonumda değil, hattımda olduğu söylendi. Reklam mahiyetinde olan veya dışarıdan müdahale ile IP çakışması olmuş olabilir. Ne ByLock kullandım, ne de yükledim. Polisler geldiğinde ilk olarak kendilerine telefonumu verdim. Bu örgütün mensubu olduğu ne bir dernekle, ne bir cemiyetle bağlantım yok. Seyahate de çıkmadım. Ben ağzının salyasını sildiği mendili yüzüne süren birinin peşinden koşacak bir adam değilim. Ben bu devlette uzun dönemler görev yaptım. Neyin suç, neyin suç olmadığını bilecek biriyim\" demişti.

MOR BEYİN\'DEN TAHLİYE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mor Beyin adlı uygulama ile iradeleri dışında \'ByLock\' IP\'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilen toplam 11 bin 480 adet GSM numarası kullanıcısı hakkında yeniden karar verileceği duyuruldu. Bunun üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür\'ün yaptığı basın açıklamasında, Yalova\'da ByLock IP\'lerine yönlendirilmiş olan 36 kişinin de bu şekilde mağdur olduğu belirtilmesinin ardından bugün ilk tahliye gerçekleşti. Bu kapsamda Şükrü Önder, Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi\'nden tahliye edildi. Şükrü Önder\'i cezaevi önünde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Karadeniz ile partililer ve aile yakınları karşıladı.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)-

==================================================

(ÖZEL HABER)

2)OĞLU İÇİN SANAL AŞÇILIK YAPAN SANİYE ANNE, FENOMEN OLDU



İZMİR\'de yaşayan Saniye Karataş (76), damar tıkanıklığından sağ bacağı kesilen oğlunun protez masraflarını karşılamak için sosyal medya üzerinden yemek tarifleri yayınlamaya başlayınca, \'Saniye Anne\' adıyla fenomen haline geldi. Karataş, hayran kitlesinin farkına varan Google\'ın katkılarıyla yapılan Kadın ve Teknoloji Sempozyumu\'nun da onur konuklarından oldu. Hikayelerinin hüzünlü başladığını anlatan Saniye Anne, bunun yerini artık mutluluğun aldığını, hayranlarının desteğiyle de ayakta durduğunu söyledi. Annesinin en büyük yardımcısı olan Süleyman Karataş da başarı hikayelerinin arkasında hüznün bulunduğunu, şu anda çok önemli biri noktada olduklarını, ancak gelecek desteklerle bunu katlayabileceklerini ifade etti.

Manisa\'nın Salihli ilçesinden yıllar önce İzmir\'e taşınan Saniye Karataş, zamanla yaptığı yemeklerin tadıyla komşuları arasında ün yaptı. Üzüntülü zamanlar da geçiren Karataş, önce kendisi kalbinden by-pass ameliyatı oldu. Hayata tutunan Saniye Anne en büyük üzüntüyü ise oğlunun damar tıkanıklığından sağ bacağının diz altından kesilmek zorunda kalınmasıyla yaşadı.

OĞLU İÇİN SANAL AŞÇI OLDU

Hem kendisinin hem de oğlunun protez bacak ile ilgili tedavi giderlerine karşılamakta güçlük çeken Saniye Anne, ilk başlarda itiraz ettiği, oğlunun yemek yapma önerisini, daha sonra kabul etti. Ardından da anne ile oğlunun hüzün dolu anlarından doğan sanal aşçılık fikri hayata geçirildi. Saniye anne, yaptığı yemeğin tarifini oğluna verdiği sırada, o da cep telefonuyla, habersiz şekilde görüntüsünü çekti. Saniye Anne, bu sırada hem yemeğini yaptı hem de lezzet sırlarını anlattı. Süleyman Karataş ise annesinin bu anlatımını internetteki video paylaşım sitesi Youtube\'a yükledi. Saniye Karataş\'ın, bu görüntüsünü kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Peşinden de Saniye Karataş\'a artık, \'Saniye Anne\' olarak ün yapıp mesajlar gelmeye başladı.

MESAİ SAAT 07.00\'DE BAŞLIYOR

Kendisine mesajla ulaşanlardan özellikle kadınların yeni tarifler istemesi üzerine, Karataş, yaptığı farklı yemeklerini tariflerini de yine oğlu aracılığıyla, Youtube\'ta yayınlamayı sürdürdü. Saniye Anne\'nin bu görüntülerini kısa sürede binlerce kişi izledi. Hayatında yepyeni bir dönem başlayan Saniye Anne, sanal alemdeki, \'saniyeanneyemekleri\' adresinin Youtube\'ta 142 bin, Facebook\'ta 96 bin, Instagram\'da ise 104 bin takipçiye ulaşmasıyla fenomen haline geldi. Sanal aşçılıkta artık tanınan marka haline gelen Saniye Karataş, akşamdan kararını verdiği yemekleri, saat 07.00\'de kalkıp mutfağa girerek yapmaya başladı. Tariflerini de artık, oğlunun cep telefonuna değil, yeni aldırdığı kameraya anlattı.

GOOGLE KONUK ETTİ

Kendine özgü şivesiyle lezzetli yemeklerin tariflerini veren Saniye Anne\'nin hayran kitlesinin farkına varan Google, desteklediği Kadın ve Teknoloji Sempozyumu\'nda onu, onur konuğu olarak ağırladı. Çırağan Sarayı\'nda konaklayan, gördüğü ilgi karşısında mutluluğunu gizlemeyen Saniye Anne, hikayelerinin hüzünlü başladığını, bunun yerini artık mutluluğun aldığını anlattı. Hayranlarının desteğiyle ayakta durduğunu söyleyen Saniye Anne, \"Benim yaşadığım ameliyattan sonra oğlumun başına gelen olay, beni çok etkiledi. Evin içerisinde duramaz oldum. Hem masrafları karşılamak hem de sıkıntımı atmak için oğlumun isteğiyle yemek yapmaya başladım. Bu yerlere kadar geldim. Şimdi beni takip edenler var. Oğlum her şeyi ayarlıyor, bana sadece yemek yapmak kalıyor. Eskiden zorlanıyordum, gittiğim yerlerde utanıyordum ama artık alıştım, hiç zorlanmadan herşeyi yapıyorum. Sevenlerimin bana verdiği destekle ayakta duruyorum. Onlar beni destekledikçe takip etmeyi sürdürdükçe ben de yemek yapmaya devam edeceğim\" dedi.

Annesinin en büyük yardımcısı olan Süleyman Karataş da başarı hikayelerinin arsasında hüznün bulunduğunu söyleyip, \"Şu anda çok önemli bir noktada bulunuyoruz. Annemi takip eden yüzbinler var ama izleyenlerimiz daha da fazla. Ancak bunun daha da gelişmesi için destek bekliyoruz. Bunun olması halinde bu başarımızı katlayacağımıza inanıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Saniye Karataş\'ın , yemek yapmasından görüntü.

- Saniye Karataş ile röp.

- Oğlu Süleyman Karataş ile röp.

-Anons

Haber: Taylan YILDIRIM-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

=========================================================

3)AKINCILAR ÜSSÜ İDDİANAMESİNDEKİ BÖLÜM, DİYARBAKIR FETÖ/PDY KARARINDA



FETÖ/PDY\'nin ilteşim programı ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlık yasasından faydalanmak üzere örgütle ilgili itiraflarda bulunan İl Jandarma eski Komutanı Hasan Ceyhun Keleş, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin, gerekçeli kararında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, Akıncılar Üssü iddianamesinden çıkarıldığını iddia ettiği, \'Siyasi baskı\' bölümü de yer aldı. Bu bölümde örgütün siyasetle ilişkisinin \'faydacı\' ve hatta \'fırsatçı\' temelde olduğu belirtilerek, \"Örgüt siyaset ve kurumları üzerinde etkili kadrolaşmanın önünü açmayı, elemanlarını etkili konumlara taşımayı, onların korunup- kollanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Dikkat edilmesi gereken diğer önemli husus örgütün taşeronluğunu yaptığı politikaları devlete hakim kılmak istemesidir\" denildi.

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında 24 Temmuz günü gözaltına alınan, 29 gün gözaltında kaldıktan sonra tutuklanan,etkin pişmanlık yasasından faydalanmak üzere örgütle ilgili itiraflarda bulunan ve hakkında \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\', \'TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\' ve \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Diyarbakır eski İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Ceyhun Keleş\'in yargılanması tamamlandı. Keleş\'i, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıp, tahliyesine karar veren Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.

AKINCILAR İDDİANAMESİNDEN ÇIKARILDIĞI İDDİA EDİLEN SİYASİ BASKI BÖLÜMÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, Akıncı Üssü iddianamesinden çıkarıldığını iddia ettiği, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan\'ın ise eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi\'nin kaçırılmasına ilişkin iddianamedeki dört paragrafın, Akıncı iddianamesinde iki paragrafa indirildiğini açıkladığı bölümler Hasan Ceyhun Keleş davasının 54 sayfalık gerekçeli kararında yer aldı. FETÖ/PDY terör örgütü hakkında genel bilgilerin açıklandığı bölümde, \'Siyasi baskı\' başlığıyla yer alan kısımda, örgütün siyasetle ilişkisinin \'faydacı\' ve hatta \'fırsatçı\' temelde olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

\"Öncelikle siyaset ve kurumları üzerinde etkili olarak kadrolaşmanın önünü açmayı, elemanlarını etkili konumlara taşımayı, onların korunup kollanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken diğer önemli husus örgütün taşeronluğunu yaptığı politikaları devlete hakim kılmak istemesidir. Başta uyuşturucu, terör ve Kürt sorunu olmak üzere; iç güvenlik, dış politika, uluslararası güvenlik, bölgesel ve küresel ilişkiler, uluslararası kuruluşlar, ekonomi, eğitim ve benzeri konularda kendi alternatif politikalarını üretip, bunların devlet ya da hükümet politikası haline gelmesini sağlamaya çalışmaktadır. Siyasi ve sosyal konularda kendi düşünce ekseni etrafında bir kamuoyu oluşturmak, tüm toplumu hedef alıp kendi anlayışınca terbiye etmek, karar alıcı ve politikacıları etkilemek amaçlarıyla özel olarak yetiştirilmiş ve medyada, televizyon programlarında ön plana çıkartılmış çok sayıda akademisyen ve gazeteci, FETÖ/PDY mensubu olarak ulusal ve uluslararası politikalara yön verebilmek adına başta algı operasyonu olmak üzere her türlü yolu denemektedir. Bunların yanı sıra örgüt, mensuplarını milletvekili olarak meclise sokmayı istemekte, ilgi gösterdiği kanun tasarıları hakkında hukuk büroları aracılığı ile çalışmalar yapıp medya organlarının katılımı ile yasama sürecine müdahil olmaya çalışmaktadır.\"

DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİNE SIZDILAR

FETÖ/PDY terör örgütünün, diğer terör örgütlerine sızdığı kaydedilen kararda, her terör örgütünün içinde, siyasi partilerde, sivil organizasyonlarda, şirketlerde, bütün kamu idarelerinde Fethullahçı kadrolaşması bulunduğu belirtildi. Örgütün bu kadrolarını kullanarak her şeyden haberdar olduğu ve bütün bilgilerin abilere, imamlara ve örgütün üst yönetimine aktarıldığı kaydedilen kararda, şöyle denildi:

\"Fethullah Gülen ve örgüt yöneticileri, elde ettikleri bilgileri, yabancı ülkelere ve istihbarat örgütlerine taşıyıp, karşılığında imtiyaz elde etmeyi ummaktadır. Bu amaçla örgüt, devleti ve yönetenleri kötüleyip, uluslararası teşkilatlar ve devletlere karalamada bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti\'nin dış politikasını, iç politik meselelerini hasım gibi eleştirip, düşmanca tavır almakta, devletin uyguladığı politikayı geçersiz, yararsız gösterip devlet aleyhine kullanmaktadır.Türkiye\'nin verdiği resmi bilgilerin tersine açıklama yapıp yabancı ülkeleri, uluslararası organizasyonları kandırmaktadır. Uzunca bir süre istihbarat birimleri aracılığıyla her alanda bilgi topladıklarından istihbarat ve bilgiyi kullanarak yabancı devletler ve uluslararası teşkilatlar nezdinde inandırıcılık sağlamaktadırlar. Örgüt, elindeki devlet arşivleri ve bilgi kaynaklarını kullanarak resmi bilgi ve açıklamaya karşı argüman geliştirip, devletin resmi bilgisini çürütmeye çalışmaktadır. Örgüt üyesi kamu görevlileri edindikleri bilgileri devlete vermeyip saklayıp sessiz kalmaktadır. Fethullah Gülen ve örgütü, önce belirli bir strateji üzerinde hareket edip, PKK\'ya karşı olduğunu ifade ederek mücadele verdiğini savunmuştur. Örgüt, 2007 ve sonrasında hem TSK\'ya karşı hem PKK\'ya karşı vurulan darbelerde inisiyatif alarak, devlet içerisinde vazgeçilemez bir konum elde etmek istemiştir. PKK karşısında, polis, yargı, eğitim, istihbarat gibi unsurları kullanarak savaş aracılığıyla devlet kurumları içerisinde derinlik elde etmek istemiştir. Suriye ve Irak\'ta başlayıp yayılan DEAŞ terör örgütüne Türkiye\'nin destek verdiği algısını yayıp bunu ispata çalışan Fethullahçı Terör Örgütü, MİT insani yardım TIR\'larında arama yapmaya kalkmıştır. Dışişleri Bakanlığı\'ndaki gizli Suriye toplantısını dinleyip servis etmiştir. Propaganda ve dedikodu yoluyla çatışmalarda yaralanan DEAŞ üyelerinin Türkiye\'de tedavi edildiğini ve Türkiye\'nin örgüte lojistik destek sağladığını, petrolünü satın aldığını, DEAŞ örgütünün eleman toplamasına ses çıkarmadığını iddia etmiştir. Örgüt, bu iddialarını yurt dışındaki istihbarat ve güç merkezlerine taşıyarak devleti zorda bırakmaya çalışmıştır.\"

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

============================================================

4)DİYARBAKIR VE SİİRT\'TE 23 SANIĞA \'BYLOCK\' TAHLİYESİ

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarda telefonlarında ByLock haberleşme programı olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve yargılamaları devam eden 14 sanık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın 11 bin 480 kişilik listeyi açıklaması üzerine tahliye edildi. Siirt\'te de ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 9 sanık dün gece tahliye edildi. Diyarbakır\'da yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün kullandığı haberleşme programı ByLock\'u telefonlarına indirdikleri gerekçesiyle çok sayıda kişi hakkında dava açıldı. ByLock programı nedeniyle haklarında dava açılan sanıkların yargılamaları devam ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın açıkladığı ByLock mesajlaşma programını iradeleri dışında telefonlarına indiren 11 bin 480 kişilik liste, diğer illerin başsavcılıklarına da gönderildi. Listenin gönderilmesinin ardından Diyarbakır\'da bulunan mahkemelerde tutuklu yargılanan 14 kişinin avukatları mahkemelere başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Tahliye taleplerini değerlendiren mahkemeler, telefonlarına iradeleri dışında ByLock programı yükledikleri iddia edilen sanıklardan, isimleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan listede bulunan 14 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkemeler, yapılacak başvurulara göre tahliye edilenlerin sayısının artabileceğini söyledi. Siirt\'te de ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla tutuklanıp, yaklaşık 8 ay cezaevinde kalan 9 kişi yapılan başvurular üzerine tahliye edildi. ByLock\'u kullandıkları suçlamasıyla 9\'u tutuklu, 32\'si ise tutuksuz olmak üzere 41 kişinin yargılandığı Siirt\'te, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın açıklamasından sonra tutuklu 9 kişi de tahliye edildi. Tahliye haberlerini alan aileler, Siirt F Tipi Kapalı Cezaevi önüne geldi. Yaklaşık 7 saatlik bekleyişin ardından tutuklu sanıklar cezaevinden tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Çarşamba günü yapılan açıklamada, 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP\'lerine yönlendirilmiş olduklarının tespit edildiği belirtilmişti.

Felat BOZARSLAN- Turan KOYUNCU/DİYARBAKIR, SİİRT, (DHA) -



====================================================

5)EL ÇABUKLUĞUYLA 200 LİRAYI ALIP ETEĞİNİN İÇİNE KOYDU

KONYA\'da gittiği kömürcüden bir torba kömür isteyen kadın, el çabukluğu ile işyeri sahibinin 200 lirasını çaldı. Bu anlar, işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi\'nde meydana geldi. Gafur Konyalı\'ya (58) ait işyerine gelen kadın, bir torba kömür almak istediğini söyleyerek 200 liralık banknot verdi. Bir torba kömürün 20 lira olması nedeniyle işyeri sahibi Konyalı, 180 lira para üstünü kadına verdi. Kadın, el çabukluğuyla Konyalı\'nın elindeki paralardan 200 liralık banknotu da alarak eteğinin içine koydu. Daha sonra kömür almaktan vazgeçtiğini söyleyen kadın verdiği, \"200 liramı geri ver\" dedi. 180 lira para üstünü verip, 200 lirayı da alan kadın, sinirlenen Gafur Konyalı tarafından işyerinden kovuldu.

Güvenlik kameralarını inceleyen Konyalı, 200 lirasının el çabukluğuyla çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarının inceleyen polis, kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

-------------------------------

- Kadının parayı eteğine koymasını gösteren kamera görüntüleri

- Gafur Konyalı röportaj

- Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: tolga YANIK KONYA DHA)

===================================================

6)OSMANLI DÖNEMİ TUTANAK DEFTERLERİ ADLİYEDE SERGİLENİYOR

TOKAT Adliyesinde yapılan arşiv çalışmaları sırasında ortaya çıkan 100 yıllık Osmanlıca mahkeme kararları adliye girişinde sergileniyor. Tokat Adliye Sarayında yapılan arşiv çalışmaları sırasında 1900\'lü yıllarda Osmanlı dönemine ait mahkeme kararlarının, savcılık iddianamesinin ve o dönemlerde ihracat ve ithalat rakamlarının tutulduğu, defterler ortaya çıktı. Defterlerdeki bazı iddianame ve mahkeme kararları bugünkü Türkçe yazıya çevrilerek adliye girişindeki Atatürk büstü önünde sergilenmeye başlandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan \"Osmanlının son dönemlerine ait adliyeye ilişkin evraklar Evraklarda Tokat Adliyesinde verilmiş olan kararlar, infaz evrakları var. Bunların bir kısmı Türkçe\'ye çevrilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere sergi şekline dönüştürüldü. Hakim, Savcı ve Avukat arkadaşlarımız Osmanlı\'daki uygulamaları bu sergi sayesinde en azından bir nebze öğrenmiş olacak. Osmanlı\'daki olayların şekli ile şimdiki olayların arasındaki arasındaki farkı görebiliyoruz\" dedi.

ZİMMETE PARA GEÇİRME DAVASI

Tokat Sancağı Muddei Umumliği İlamat defterinde hicri takvime göre 19 Temmuz 1334 tarihinde Osmanlı döneminde bir memurun zimmetine para geçirmesi ile ilgili verilen karar ise şöyle:

\"Hulasa-i hüküm; Üç ay müddetle hapsine ve üç mah müddetle memuriyetten mahrumiyetine ve zimmetine geçirildiği anlaşılan yirmi sekiz bin yedi yüz doksan altı kuruşun kendüsünden tahliyeye, Posta\'ya teslimine ve altmış kuruş masrafı muhakemenin tahsiline dair, Mülahazat: Elyevm nerede müstahdem idiğünün işarı zımnında Posta ve Telgraf Müdürlüğüne.\"

Görüntü Dökümü:

-Adliye girişinden görüntüler

-Osmanlıca tutanakların sergilendiği bölüm

-Başsavcının açıklaması

-Tutanakları inceleyenler

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

(156 mb)