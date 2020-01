DHA YURT BÜLTENİ-3

1)ESKİŞEHİR\'DE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen Irak uyruklu 10 kişi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Özel Harekat Şubesi polislerinin de katılımıyla sabaha karşı Eskişehir\'in kent merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubesi\'ne götürüldü.

2)KAMPUSTA EVLİLİK TEKLİFİ

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Burak Teke (22) , sınıf arkadaşı kız arkadaşı Cansu Doğan’a,(22) ders öncesi okul bahçesinde evlenme teklifi yaptı. Burak Teke, bir süreden beri gönül verdiği , aynı sınıfta okuduğu Cansu\'ya ERÜ merkez kampüsünde yer alan İletişim Fakültesi derslikler girişine kırmızı güller sererek kalp sembolü yaptı. \"Gözlerinde hayat bulduğum bir ömrümsün, seni seviyorum, Cansum benimle evlenir misin?\" yazılı pankart ve konfetiler eşliğinde kız arkadaşı Cansu Doğan‘a evlenme teklif eden Burak Teke’ye, sınıf arkadaşları ve fakülte öğrencileri de destek verdi. Kız arkadaşı Doğan’ın, önünde diz çökerek evlenme teklifi yapan Teke’ye Cansu Doğan’ \'Evet\" dedi. Genç çifti izleyen öğrenciler , mutluluktan adeta uçan okul arkadaşlarına alkışla destek oldu. Evlilik teklifi sonrası ERÜ İletişim Fakültesi bahçesinde bu an ,cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Burak Teke, evlenme teklifi için uzun zamandır beklediğini belirterek, \" Bu anı uzun zamandır bekliyordum. Sevdiğim kız ile hayatımı birleştireceğim için çok mutluyum. İyi ki onu tanımışım. Bu organizasyonda bana destek olan sınıf ve İletişim Fakültesi’ndeki tüm öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Evlilik teklifi sonrası çok şaşırdığını belirten Cansu Doğan ise, \" Birbirimizi çok seviyoruz, ders öncesi böyle bir evlilik teklifiyle karşılaşacağımı hayal bile edemezdim. İlk başta çok şaşırsam da şu an çok mutluyum’’ dedi.

3)ÇOCUKLARIN OYUNCAKÇI DEDESİ

SAMSUN\'da işçi emeklisi 65 yaşındaki Salih Tok, 14 yıldır çam, gürgen ve kavak ağacından ekolojik ahşap oyuncaklar üretiyor. Yaptığı oyuncakları Türkiye\'nin çeşitli illerine de gönderen Tok, çevresindekiler tarafından \'Oyuncakçı dede\' olarak biliniyor. Tok, son yıllarda anne ve babaların çocukları için daha çok ahşap malzemeden yapılan oyuncakları tercih eder hale geldiğini söyledi. Tekkeköy ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Salih Tok, 14 yıldır çam, gürgen ve kavak ağacından ekolojik ahşap oyuncak yapıyor. Fiyatları 10-100 TL arasında değişen 250 çeşit oyuncak yapan Tok, çevresinde \'Oyuncakçı dede\' olarak biliniyor. Tok, yaptığı oyuncakları kargo ile Türkiye\'nin çeşitli illerine gönderiyor. Özellikle son yıllarda ahşap oyuncaklara olan ilginin artığını söyleyen Tok, \"Ekolojik ahşap oyuncaklarda kesinlikle hiçbir kimyasal madde kullanmıyorum. Tutkalı özel, boyalarımız çivit boya dediğimiz bitkilerden yapılan boyaları kullanıyorum. Tamamen doğal maddeden yapıyorum. Hiç bir kimyasal madde yok. Son dönemde ekolojik oyuncaklara muazzam bir ilgi var. Çin\'den gelen ve zararlı maddeler bulunan oyuncakların gümrükte yakalanmasıyla birlikte ekolojik oyuncaklara olan ilgi daha da arttı\" diye konuştu.Ekolojik oyuncakları internet üzerinden satarak Türkiye\'nin dört bir yanına gönderdiğini dile getiren Tok, \"Aileler artık çocuklarına sağlıklarını tehlike altına atmayacak ekolojik oyuncakları seçiyorlar. bende yaptığım bu işi çok seviyorum. önceden döküm ustasıydım emekli oldum daha sonra bu oyuncakları yapmaya başladım. elimde biraz yatkın olduğu için gittikçe kendimi geliştirdim. benim de iki torunum var. Onlara da bu oyuncakları yapıyorum. Ayrıca çevremizde çocuklar bana \'Oyuncakçı dede\' diyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Ömrüm yettikçe oyuncak yapmaya devam edeceğim\" şeklinde konuştu.

4)BAKLAVACILARIN YILBAŞI MESAİSİ

GAZİANTEP\'teki baklava üreticileri, yılbaşı öncesi yurt içi ve yurt dışından sipariş edilen baklavaları yetiştirebilmek için yoğun şekilde çalışıyor.Baklava ve fıstığıyla ünlü Gaziantep\'te baklava üreticileri, yılbaşına sayılı günler kala yurt içi ve yurt dışından gelen baklava siparişlerini yetiştirmek için hummalı şekilde çalışıyor. Kentte yılbaşı nedeniyle günde ortalama üretilen 30 ton baklavanın yarısı paketlenerek yurt içindeki kentlerin yanı sıra yurt dışına da kargo ve kuryeler aracılığıyla müşteriye ulaştırılıyor. Kilosu 50 liradan başlayan baklava üretimi için kentteki tüm imalathanelerde yoğun çaba harcanıyor.

Ayıntap Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, yılbaşı dolayısıyla yurt içi ve yurt dışından gelen siparişlerin yetiştirilmesi için fazla mesai yaptıklarını söyledi. Aktaş, siparişleri yetiştirmek için yoğun çalıştıklarını kaydeden Levent Aktaş, \"Baklava yapmak için yağı, unu, fıstığını en güzel ve en doğal olanını kullanıyoruz. Özellikle yaptığımız baklavalarda doğal şeker kullanıyoruz. Baklava yenildiği zaman tadının farkına varılıyor. Emekle, itinayla doğal yöntemlerle yapılan baklavalarımıza yurt dışından ve yurt içinden siparişler alıyoruz. Yılbaşından dolayı siparişlerimiz fazlalaştı. Siparişleri cevap vermek için mesai saatlerimizi artırdık. Sabah saatlerinde iş yerimizi açıyoruz yaklaşan yılbaşı nedeniyle, el emeği göz nuru baklavalarımızı müşterilerimiz için hazırladık. Üretim kapasitemizi artırdık. İnşallah yılbaşında Gaziantep\'in güzel baklavalarıyla insanların ağızlarını tatlandırıp yeni yıla ağız tarıyla girebilmeleri için elimizden geleni yapacağız\" dedi.

5)REYHANLI’DAN ABD’YE UZANAN MOZAİK ÇALIŞMASI

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik sanatçısı Mervan Altınorak, 25 milyon mozaik taşı ile meydana getireceği 30\'a yakın eseri ile ABD\'deki Türk işadamına ait işyerini süsleyecek. Uzun süreden bu yana mozaik sanatı ile uğraşan ve son olarak Osmaniye Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'nün istemi doğrultusunda, ilin kültürel tanıtım projesine yaptığı mozaik çalışmasıyla tanınan Mervan Altınorak, ABD\'de yaşanan ve isminin açıklanmasını istemeyen Türk işadamının dikkatini çekti. İşadamının New York kentindeki işyerine mozaik çalışması yapmasını istemesi üzerine Mervan Altınorak, çalışmalarına başladı. Altınorak, şöyle dedi:

\"İşadamının isteği doğrultusunda ünlü ressamların eserleri üzerine çalışmaya başladım. 6 ay sürecek olan çalışmalarım içerisinde 30 masa, 120 sandalye, merdiven dekorasyonu ve bir heykel çalışması yer alıyor. Tamamlanmasından sonra ABD\'nin New York kentine giderek işyerine dekorasyonu tamamlayacağım.\" Çalışmasında kendi ürettiği suni taşlardan yaklaşık 25 milyon mozaik taşı kullanacağını anlatan Altınorak, \"Taşlar suni mozaik olup tüm renkleri oluşturdum. 600 adet renk geliştirdim. Çalışmamda 25 milyon adet mozaik taşı kullanacağım. Ülkem adına mutluyum, çünkü çalışmanın tamamlanmasından sonra New York\'ta işyerine dekore ederek Türkiye\'de mozaik sanatının varlığını kanıtlama fırsatı bulacağım\" diye konuştu.

6)POLİSE GİDEMEZLER DİYE, SIĞINMACILARI GASP ETMİŞLER

KONYA\'da Suriye ve Afganistan uyruklu 2 kişiden tabanca zoruyla, bin lira para ile cep telefonlarını alan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, özellikle polise gidemeyeceğini düşündükleri için yabancı uyruklu kişileri gasp ettikleri öğrenildi.

İlk olay, geçen 11 Aralık Pazartesi günü merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Radvan Alchhwan, tanımadığı 3 kişi tarafından tabanca zoruyla bir otomobile bindirildi. Şüpheliler, Alchhwan\'ın 600 lirasını ve cep telefonun aldıktan sonra Alchhan\'ı araçtan indirip kaçtı. Radvan Alchhwan, durumu polise bildirdi.

İkinci olay ise geçen 15 Aralık Cuma günü merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi\'nde meydana geldi. Cadde de yürüyen Afganistan uyruklu Farok Muhammedi, Farık Muhammedi ve Ferhat Sofore\'nin yanına otomobille yaklaşan 3 kişi, Sofore\'ye tabancayı doğrultup otomobile bindirdi. 3 kişi Sofore\'nin 400 lira para ile cep telefonunu aldıktan sonra araçtan indirdi. Ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Her iki olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayların meydana geldiği caddelerdeki kamera kayıtlarını inceledi. Olayda kullanılan 42 ELE 08 plakalı otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Otomobilin kiralanıdığı işyeriyle temasa geçilip şüphelilerin kimliği belirlendi. Polis, Abdullah Battal (23), askerden izne gelen Salih Çetin (20) ve E.C.Y.\'yi (17) yakaladı. Şüphelilerin ifadelerinde, özellikle polise gidemeyeceğini düşündükleri için yabancı uyruklu kişileri gasp ettiklerini söyledikleri öğrenildi.3 kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

7)DEDELERİ ANILARINI ANLATIYOR, TORUNLARI HİKAYE KİTABI YAZIYOR

RİZE\'nin Çamlıhemşin İlçesi\'nde, Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü, \'Geleceğim Ailemin Masalı\'nda\' projesi başlattı. Proje kapsamında dedelerinden yaşanmış olayları ve anılarını dinleyen çocuklar kaleme aldıkları yazıları kitaba dönüştürecek. Torunlarına anılarını anlatan dedeler nasihatlerde de bulunuyor.Çamlıhemşin Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçede eğitim, öğretimin kalitesini ve verimini artırmak amacıyla Lazcada ışık anlamına gelen \'Çona\' adını verdiği proje ekibi oluşturdu. Ekip, \'Geleceğim ailemin masalında\' projesi geliştirdi. Geçmiş ile günümüz arasında köprü kurulmasını amaçlayan proje ile anne, baba, anneanne, büyükbaba gibi ebeveynlerin yaşadıkları hikâyeler günümüze aktarılıyor. Çocuklar büyüklerinden dinledikleri hikâyeleri kaleme alıp kitap haline gelecek şekilde yazıyor, dinledikleri bazı anları ise kendi elleriyle resim çizerek o anı yaşatmaya çalışıyor. Projeye ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler katılıyor. Dikkaya Köyü\'nde projeye katılan çocuklar ellerinde defter ve kalemleri ile dedelerini dinliyor, not alıp resimler çiziyor. Dedelerinin hikayelerinin yanı sıra anılarını da dinleyen çocuklar yazdıkları hikayeleri biriktirerek proje ekibine teslim ediyor. Kurul tarafından seçilecek kitapların baskısı yapılacak.

\'ANILARI, MASALSI BİR HALE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR\'

Proje ekibinden Dikkaya Köyü Düzmahalle İlkokulu Öğretmeni Halil Kosanoğlu, geçmiş ve geleceği nasıl kaynaştırabiliriz düşüncesiyle yola çıktıklarını belirterek projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. Kosanoğlu, \"Bütün okullar bu projeye katıldı. Çocuklar geçmişten öğrendikleri bilgileri, geleceğe aktarabileceği için ve kendi kitaplarını oluşturabileceği için çok mutlu oldular. Çocuklar bu projeyi yaparken ilk olarak yaşlı insanlara ulaşıyorlar. Gerçeklik payı olması için birebir yaşamış, görmüş kişilere ulaşıyorlar. Bu insanlarla sohbet ediyorlar ve bu sohbeti kayıt cihazlarına aktarıyorlar. Daha sonra yaşlılardan dinledikleri hikayeleri kaleme alıp yazmaya başlıyorlar. Masalsı bir hale dönüştürüp bunu bir kitap haline getiriyorlar. Çocuklarımız yaklaşık 1 ay boyunca hazırladıkları bu çalışmaları İlçe Komisyonuna sunacaklar. Burada yapılacak değerlendirmede ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrencilerin kitapları basılacak. Bu kitaplar diğer okullara gönderilecek. Bu sayede geçmişle bağlantımızı kurmuş olacağız\" dedi.

\'BİR PARÇA EKMEK, BİR PARÇA PEYNİR...\'

Torununa anılarını anlatan 75 yaşındaki Bilal Günbay, ilkokulun 1947 yılında açıldığı köylerinde tek öğretmenle okuduklarını anlattı. 5\'inci sınıfa kadar bir tek öğretmeden eğitim aldıklarını anlatan Günbay, \"O zaman ayağımızda çarıklarla 1 saatte yürüyerek okula ulaşırdık. Anamız bir parça ekmek bir parça peynir ile öğlen yemeğimizi çantamıza koyardı. Şu anki imkanlar çok güzel, o zaman çok yokluk vardıö diyerek torunlarına çocukluk yıllarını anlattı.

\'ÇOK HEYECANLIYIM\'

Dedesinden anılarını dinleyen 10 yaşındaki Zeynep Günbay ise \"Geçmişte yaşanmış ilginç, hüzünlü, macera dolu hikayeleri dinliyorum. Bu hikayeleri daha öncede duyuyorduk ama şimdi yaşayan kişilerden dinliyoruz ve yazıyoruz. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Onların hikayelerini dinlerken kendimi onların yerine koyacağım. Böylece onların yaşadıkları ile bugün arasında bir bağ kuracağım\" diyerek kitap yazmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

