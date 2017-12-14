DHA YURT BÜLTENİ-3

1)NUSAYBİN\'DEKİ İNŞAAT ALANINDA BULUNAN PATLAYICI İMHA EDİLDİ

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde yapımı süren konutların inşaat alanında bulunan 3 adet farklı el yapımı patlayıcı, güvenli bir alanda kontrollü olarak imha edildi. Nusaybin ilçesinde bulunan el yapımı patlayıcılarıyla ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Nusaybin İlçemizde 12-13 Aralık 2017 tarihlerinde inşaatı devam eden konut alanında yapılan çalışmalar sırasında; 1 Adet 12 kg mutfak tüpüne hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 adet piknik tüpüne hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 adet havan mühimmatı olmak üzere, toplam 3 patlayıcı madde, özel olarak hazırlanmış patlama çukurunda uzman personelimizce gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edilmiştir. Terörle mücadele konusundaki çalışmalarımız kararklıkla devam etmekte ve gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-El yapımı patlayıcının imha anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MARDİN, (DHA)-

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2)KULP\'UN 4 YERLEŞİM YERİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



DİYARBAKIR\'ın Kulp ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar öncesi sivillerin zarar görmemesi amacıyla 4 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceğini açıkladı. Valilik, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemelerini de ele geçirmek maksadıyla düzenlenecek operasyon ile ilgili şu açıklamayı yaptı. \"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5 bin 442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen Kulp ilçesine bağlı olan Yaylak köyü ve Simetok, Derik ile Licikasim mezralarında 14 Aralık 2017 Perşembe günü saat 09.00\'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.\"

DİYARBAKIR, (DHA)

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3)YEMEK YAPMADIĞI İÇİN KAYNAR SUYLA KARISINI HAŞLAYAN KOCAYA, EVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

KARAMAN\'da akşam yemeğini hazırlamadığını iddia ettiği eşi Emine Ayşe D. (35) ile oğlu Süleyman D.\'nin (17) üzerine sıcak su döken Zeynel D.(37), çıkarıldığı mahkemece 1 ay evden uzaklaştırma cezası aldı. Olay, geçen Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi 151 numaralı sokakta meydana geldi. Bir yemek fabrikasında işçi olarak çalışan Zeynel D., akşam yemeğini yapmadığını öne sürdüğü eşi Emine Ayşe D. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Zeynel D., sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki sıcak suyu eşi ve odada bulunan oğlu Süleyman\'ın üzerine döktü. İki ayağında da yanıklar oluşan Emine Ayşe D. ile sol bacağı yanan Süleyman D., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Zeynel D. de evde sobanın yanında otururken polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Zeynel D., çıkarıldığı mahkemece 1 ay evden uzaklaştırma cezası alıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı:Ayaklarında yanıklar oluşan Emine Ayşe D. ve oğlu Süleyman D., yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

\"EŞİMDEN SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORUM\"

3 çocuk annesi Emine Ayşe D., eşinin olaydan bir gün önce çalıştığı iş yerinden yemek getirdiğini ileri sürerek, \"Eşim eve yemek getirmişti. \'Ben kendi yemeğimi kendim getirim, kendim yerim, Bana yemek yapma\' dedi. Ben bunun üzerine o gün yemek yapmadım. Çocuklarla erkenden yemek yedik. Biz çocuklarla bazı günler yemek, bazı günler kızartma yaparız, bazı günlerde kahvaltı yeriz. O gün eşim eve geldi. Yemek yapmadığımı fark edince sinirlendi. Sobanın üzerindeki güğümleri devirdi, kapıları tekmeledi. Bana küfür etmeye başladı. Sonra çaydanlıktaki sıcak suyu benim ve oğlumun üstüne döktü.\" dedi.

Eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını belirten Emine Ayşe D., \"Eşim şu an 1 ay evden uzaklaştırma cezası aldı. Eşim bana sürekli şiddet uyguluyor. Daha öncede dövmüştü ve şikayetçi olmuştum. Şikayetimi geri aldım ve hakkında para cezası uygulandı. Ancak şu an şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Çünkü bilerek sıcak suyu döktü.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Emine Ayşe D. ve oğlundan detay

- Emine Ayşe D. röp.

- Emine Ayşe D.\'nin olay günü ambulansa binmesi (Arşiv)

- Eşinin polis tarafından gözaltına alınması (ARŞİV)

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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4)BODRUM KALESİ ÇALIŞTAYI\'NDAN MÜZE İHTİYACI KARARI ÇIKTI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde 2 gün süren Uluslararası Bodrum Kalesi Çalıştayı\'nda, sonuç bildirgesi hazırlanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Kale dışında yeni bir sualtı arkeoloji müzesinin gerekli olduğu duyuruldu.

Bodrum Kalesi\'nde geçen ekim ayında başlanan ve tartışmalara neden olan \'Bodrum Kalesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Teşhir, Tanzim ve Mühendislik Projesi\' nedeniyle, Bodrum Kalesi Uluslararası Çalıştayı düzenlendi. Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı (AKADEMİA), Bodrum Belediyesi ve Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği işbirliğiyle Azka Otel\'de düzenlenen, 2 gün süren çalıştayda, yerli ve yabancı akademisyenler, projeyle ilgili görüşlerini bildirdi. Çalıştaya Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Dairesi Başkanı Bahadır Sabah, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Tayfun Selçuk, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Başkanı Cevat Kalfa, ANB Mimar Müşavirlik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Müdürü olan Yüksek Mimar ve Restorasyon Uzmanı Umut Bilgiç, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çalıştayın sonunda hazırlanan sonuç bildirgesi basın açıklamasıyla okundu.

Açıklamayı yapan Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Başkanı Cevat Kalfa, Uluslararası Bodrum Kalesi Çalıştayının başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, kale dışında yeni bir sualtı arkeoloji müzesinin Bodrum\'a ivedilikle kazandırılması gerekliliğinin, sivil toplumun talepleri doğrultusunda bu çalıştayın en önemli sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi. Bildirgeyi okuyan Kalfa, \"UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi\'nde yer alan Bodrum Kalesi ile ilgili \'Alan Yönetim Planı\'nın bu proje ile entegre biçimde ivedilikle yapılması bir gerekliliktir\" dedi.

Kalfa, imzalanan bildirgenin Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın ilgili birimlerine ve proje yetkililerine gönderileceğini ve takibin yapılacağını belirtti. Ardından katılımcılar, sonuç bildirgesini imzaladı.

Görüntü Dökümü

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- Çalıştaydan görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

- Cevat Kalfa\'nın sonuç bildirgesini okuması

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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5)GAZİANTEP MERKEZLİ 10 İLDEKİ FETÖ OPERASYONUNA 26 TUTUKLAMA

GAZİANTEP merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden, 26\'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; farklı meslek gruplarına yönelik geçen Perşembe günü Gaziantep merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan şüphelilerden 26\'sı tutuklanırken, 9’u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

- Polis midibüsleri

- Midibüslerin gidişi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 138 MB

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6)LÜKS OTOMOBİL HIRSIZLARI UYDU TAKİP CİHAZI SAYESİNDE YAKALANDI

ADANA\'da, aynı marka ve model 4 lüks otomobilin jant ve lastiklerini çalıp satan 24 yaşındaki Murat Akan ile 25 yaşındaki Okan Kurtoğlu kiraladıkları otomobilin uydu takip cihazının izlenmesi sonucu yakalandı. Yoksullara zarar vermemek için lüks otomobillerden hırsızlık yaptığını öne süren 2 şüpheli tutuklandı.

Kent genelinde, son 10 gün içerisinde 4 lüks otomobilin jant ve lastiklerinin çalınması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerlerindeki güvenlik kameraları inceleyen polis görüntülerden, zanlıların kullandıkları aracın plakasını tespit etti. 01 DRL 23 plakalı beyaz renkli aracın kayıtlarda, kiralık olduğunu tespit eden ekipler firmaya gitti. Kiralama şirketi yetkilileri ile görüşen polis, otomobilin Murat Akan tarafından kiralandığını belirledi. Araçtaki \'uydu takip cihazı\' verilerini inceleyen polis, otomobilin hırsızlık olaylarının olduğu yerlere gittiğini belirledi. 4 adreste de yaklaşık 30 dakika bekleme yapan otomobilin, olaydan sonra merkez Çukurova ilçesinin Güzelyalı Mahallesi\'ne gittiğini de ortaya çıkaran polis, Akan\'ı yakalamak için harekete geçti.

Şüphelileri suçüstü yakalamak isteyen ekipler, kiralık otomobili yine uydu üzerinden takip etmeye başladı. Zanlılar, yine hırsızlık yapmak istedikleri anda yakalandı. Emniyete götürülen Murat Akan sorgusunda, \"Karıştığım ölümlü trafik kazasından dolayı, 169 gün cezaevinde kaldım. O kazada yaralandım hastanede 1,5 ay boyunca tedavi gördüm. 39 bin lira borcum vardı ödemeyince hırsızlık yapmak istedim. Arkadaşım Okan da bana yardım etti. Yoksul insanlara zarar vermemek için zenginlerin lüks arabalarının lastiğini çaldık\"dedi.Satılan lastik ve jantlar sahiplerine teslim edilirken 2 şüpheli sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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*Güvenlik Kamerası*

- Zanlıların araçla gelmesi

- Araçtan inmesi

- Otomobilin lastiklerini çıkarmaları

- Araçlarının bagajına koymaları

- Araçlarıyla gidişleri

- Otomobilin sahibinin gelişi

- Otomobili görmesi

- Polis aracının gelişi

- Polislerin araçtan inmesi

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmeleri

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılmaları

- Polis aracına bindirilmeleri

- Lastiklerin sahibinin konuşması

- Lastiklerin fotoğrafları

- Lastikleri çalınan otomobillerin fotoğrafları

SÜRE:05\'09\" BOYUT:314 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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7)CEVİZ AĞACINDAN ÖMER HALİSDEMİR\'İN HEYKELİNİ YAPTI

NİĞDE\'nin Bor ilçesinde 73 yaşındaki emekli Doğan Kunt, ceviz ağacından 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir\'in heykelini yaptı.Kemerhisar Beldesi\'nde yaşayan Doğan Kunt, hemşerisi olan kahraman asker Ömer Halisdemir\'in ceviz ağacından heykelini yapmaya karar verdi. Kunt, yaklaşık 20 günde 1 metre 10 santimetre uzunluğundaki heykeli yaptı. Astsubay olan oğlunun asker elbisesinden heykele üniforma yapan Kunt, Ömer Halisdemir\'in heykelini evinin baş köşesinde sergiliyor. Heykele silah ve madalya da takan Kunt, heykeli göz yaşları içerisinde 20 günde tamamladığını söyledi. Kunt, \"Rahmetli Ömer Halisdemir\'i gözümde canlandırdım ona benzer bir asker yaptım. Askeri elbise giydirdim. İsmini yazdım. Rütbesini taktım. Vatanı kurtardı. İçimde sevgimi büyüterek o askeri yaptım. Askerleri çok seven biriyim Atatürkçüyüm, Atatürk\'ü seviyorum. Bunlarda Atatürk\'ün askerleri\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Atölyeden görüntü

- Doğan Kunt çalışma yaparken detay

- Doğan Kunt’un açıklaması

- Ömer Halisdemir’in heykelinden genel ve detay görüntüler

- Doğan Kunt’un konuşması

Süre: 04\'30\" Boyut: 296 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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8)KÜÇÜK ENES, BİYONİK KULAK SAYESİNDE ARTIK OKUMA YAZMA ÖĞRENECEK

ANTALYA\'da doğuştan işitme engelli 8 yaşındaki Enes Özkul, biyonik kulak sayesinde okuma yazma öğrenecek. Annesi Pembe Özkul\'un \"Güzel duyuyor musun\" sorusuna gözlerinin içi gülerek \"Evet\" diyen Enes\'in etrafındaki sesleri net duyabildiğinde ilk cümlesi ise “Çok güzel\" oldu.

Enes Özkul\'un annesi Pembe Özkul, oğlunun doğuştan işitme engelli olduğunu ve bu durumu 1.5 yaşında fark ettiklerini söyledi. Pembe Özkul, \"Şimdiye kadar kulak arkası cihazla duydu, ama sonradan bu cihaz fayda etmemeye başladı. Enes ikinci sınıfa gidiyor ama hala heceyi sökemedi. Tüm harfleri biliyor ama birleştirmede sıkıntı yaşıyor\" dedi. Enes\'in koklear implant ameliyatından sonra ilk kez net olarak sesleri duyabildiğini belirten Özkul, çok heyecanlı olduğunu sözlerine ekledi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği\'nden Uzman Odyolog Nurdan Aygener Yeşilyurt, Enes\'te bir çeşit iç kulak anomalisi olan mondini deformitesi olduğunu belirtti. Yeşilyurt, \"Salyangoz şeklindeki iç kulak normal insanda kendi ekseni etrafında 2.5 daire çizer. Mondini deformitede 1.5 daire çizdiği, dolayısıyla işitme siniri mesafesi daha kısa olduğu için her sesi alamıyor\" dedi. İç kulakta ince sesleri alan apikal bölgenin Enes\'te olmadığını belirten Yeşilyurt, \"İşitme cihazından yeterince fayda göremeyen bu tip hastalar için koklear implant tek çözümdür\" diye konuştu.

Enes\'in işitme cihazıyla şimdiye kadar idare ettiğini, bazı sayı ve kelimeleri öğrenebildiğini vurgulayan Yeşilyurt, \"Ama yeterli olmamış. Artık işitme cihazından fayda göremediği için Enes\'e koklear implant ameliyatı yapıldı. Bu özel durumundan dolayı her iki kulağında da koklear implant kullanması gerekiyor, daha iyi ses duysun, konuşmayı ve alıcı dili daha iyi geliştirsin diye. Bir kulağına takıldı, diğeri için kurula başvurduk\" dedi. Koklear implant takılmasının ideal yaşının 1 yaş civarı olduğunu kaydeden Yeşilyurt, \"Enes ideal vaka değil ama geç de değil. İşitme cihazıyla konuşmayı geliştirebilmiş ama ideal değil\" ifadelerini kullandı.

MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNUYOR

Annesinin ve doktorların \"Enes güzel duyuyor musun\" sorusuna gülümseyen yüz ifadesi ile başını sallayarak yanıt veren Enes\'in mutluluğu gözlerinden okundu. Etrafındaki sesleri duyduğunda \"Çok güzel\" diye gülümseyen Enes artık daha iyi duyabilecek ve daha iyi konuşabilecek.

Görüntü Dökümü

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- Enes\'in doktoru ile beraber yaptığı işitme testi

- Enes\'ten detay görüntü

- Röp1: Pembe Özkul (Anne)

- Röp2: Dr. Nurdan Aygener Yeşilyurt

- Enes ve doktoru ile arasındaki diyalog

306 MB /// 4.28\"

Haber: Selma KUNAR Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)



