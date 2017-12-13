DHA YURT BÜLTENİ-3

1)POLİS MEMURU, ÖĞRETMEN EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde polis memuru Oğuzhan Küpeli, öğretmen eşi Meryem Küpeli\'yi tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, bu sabah saat 08.00 sıralarında ilçe merkezindeki Gönüloğlu Mahallesi Çeçenistan Sokak\'taki Erer Apartmanı\'nın birinci katında meydana geldi. Suşehri Kaymakamlığında görev yapan polis memuru Oğuzhan Küpeli\'nin oturduğu evden gelen silah sesleri üzerine yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Oğuzhan-Meryem Küpeli çiftini kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede Meryem Küpeli\'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Suşehri Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Oğuzhan Küpeli de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayraak yaşamını yitirdi.

Meryem Küpeli\'nin Atarürk Ortaokulu\'nda öğretmen görev yaptığı öğrenildi. Çiftin 2 çocukları bulunduğu öğrenildi. Polis soruşturma başlattı. Evdeki inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Binanın görüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları

-Cenazenin çıkarılışı

-Karı-kocanın fotoğrafları

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)

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(ÖZEL HABER)

2)ÇOCUKLARINI SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ\'NDEN MAHKEME KARARIYLA GERİ ALDI

ERZURUM\'un Oltu ilçesinde, 2 yıl önce eşi tarafından terk edildikten sonra 3 çocuğu da Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü\'nce alınan Murat Karakoç, evlatlarına mahkeme kararıyla kavuştu. Çocuklarını yuvadan alan baba Karakoç, \"Ne olur, beni evlatlarımdan ayırmayın\" dedi.

Oltu\'da, 2015 yılında, geçimsizlik nedeniyle eşi tarafından en küçük çocuğu 6 aylıkken terk edilen Murat Karakoç, çocukları Esma (7), Kağan (5) ve Kadir (2,5) ile yaşam mücadelesini sürdürüyor. Karakoç\'un evine geçen ağustos ayında incelemede bulunmak üzere gelen Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, evde yalnız gördükleri çocukları alıp, Sevgi Evleri Çocuk Yurdu\'na götürdü. Eve geldiğinde çocuklarını göremeyip, komşularından durumu öğrenen baba Karakoç, hukuk mücadelesi başlattı. Asliye hukuk mahkemesine başvuran Karakoç, çocukların kendisine verilmesini istedi. Çocukların yerleştirildikleri yurtta ortama uyum sağlayamayıp, sürekli ağlayarak, babalarını istemeleri üzerine 1 ay sonra Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü\'nce 3 çocuk babaya geri verildi. Mahkeme de babaya verilen çocukların Murat Karakoç\'ta kalmasına karar verdi. İşsiz olduğunu ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kendisine her ay 1100 TL bakım parası verildiğini anlatan Karakoç, \"Eşim, çocuklarımla beni bırakıp, gitti. Evlatlarıma hem analık hem de babalık yapmaya başladım. Bir gün alışverişe gittiğimde Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri de evime gelmiş. Çocukları yalnız görünce alıp, götürmüşler. Mahkemeye müracaat ettim ve bir ay sonra evlatlarıma kavuştum. Ben, onlara en iyi şekilde bakarım. Ne olur, beni evlatlarımdan ayırmayın. Benim evladıma, başkanın bakmasını asla istemem. Çocuklarıma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ayda 1100 lira bakım parası ile birlikte komşularımızın ve kaymakamlığın desteği ile rahatlıkla bakıyorum. Evladının yeri her zaman ailesinin yanıdır. Ben aç kalsam bile onları aç bırakmam\" diye konuştu.

Kardeşleri Kağan ve Kadir\'le birlikte babalarıyla kalmak istediklerini söyleyen Esma Karakoç ise \"Annemizden sonra babamızı da kaybetmek istemiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Babanın eve gelişi

-Çocukların koşup sarılması

-Çocuklar odada oynaması

-Baba Murat Karakoç\'un konuşması

-Çocukların kıyafetlerini ve altını değişmesi

-Çamaşır makinasından çamaşırları boşaltması

-Mutfakta bulaşık yıkaması

-Çocuklar ve baba kapıdan el sallamaları

( Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA)

(Süre: 6,28 DK / 724MB MB)

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(ÖZEL HABER)

3)KARADENİZ\'İN ÜZERİNE GOLF SAHASI

DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde, 650 dönümlük deniz dolgusu üzerine uygulanacak sosyal donatı projesiyle 18 çukurlu golf sahası yapılacak. Trabzon\'un Yomra İlçesi\'nde 50 milyon liraya mal olacak proje için çalışma başlatıldı. Golf sahasıyla ilçenin turizm potansiyelinin artacağını belirten Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, dolgu çalışmalarına 2018\'de başlanacağını duyurdu.

Bölgede son zamanlarda özellikle körfez ülkelerinden gelen turistlerle turizmde yaşanan canlılık Yomra ilçesinde de yaşanıyor. Kente yaklaşık 20 kilometre mesafe bulunan, 40 bin nüfuslu ilçenin, alışveriş merkezi, spor tesisleri ve otellerin yanı sıra golf sporunun da merkezi olması, bu sayede de turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Yomra Belediyesi\'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede 650 dönümlük deniz dolgusu üzerine sosyal donatı projesi uygulanacak ardından da bu alanın 300 dönümünede 18 çukurlu golf sahası projesi yapılacak. İlçeyi heyecanlandıran ve 50 milyon liraya mal olması beklenen golf sahası projesini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu da destekleyecek.

GOLF PROJESİ HEYECANLANDIRIYOR

Yomra İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, denizde dolgu alanı üzerine inşa edilecek golf sahası projesiyle ilgili yapılan çalışmaları anlattı, proje ile ilçenin hem Türkiye hem de dünyada adından sıkça söz ettireceğini söyledi. Turizme katkı sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Sağıroğlu, \"Bölgemiz son zamanlarda Arap turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Trabzon\'un parlayan yıldızı, incisi Yomra ilçemiz Arap turizminin merkezi olarak değerlendirilmektedir. İlçemizde yoğun bir yerleşim ve yatırım turizm manasında ciddi bir hareketlilik yaşamaktayız. Bizlerde turistlerimizin kalıcı olabilmesi için projeler geliştirmekteyiz. Bu Alanda 650 dönümlük dolgu projesi hazırladık. Projede, golf sahası da yer alacak. Bu proje ilçemize katacağı değerlerden ötürü heyecanlanmaktayız\" dedi.

DOLGU ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK

Projelerinin bölge için bir vizyon projesi olduğunun da altını çizen Başkan Sağıroğlu, projede bu yıl dolgu çalışmalarına başlanacağını duyurarak şöyle konuştu:

\"Şu anda tüm onay ve olurlarımız çıkmış. İmar çalışmalarımız hazır hemen ilgili bakanlığımıza gidip projenin hızlıca çıkmasını ve dolgu çalışmalarını inşallah başlatacağız. Bu projede golf sahasından, konaklamasına sosyal donatı alanlarına kadar, vatandaşlarımızın rahatça nefes alabileceği sosyal ve özellikle yeşil alanlar oluşturduk. Ben bu projenin kentimiz ve ilçemiz için vizyon projesi olduğu inancındayım. Proje bölgemize ciddi manada değer katacaktır. Biz turistlerimizi burada ağırlarken 3 aylık olan bu sezonu 6-7 aya çıkartmamız gerekir. Bu anlamda başka çalışmalarımız da var. Bu projeyle ilçemizin adını hem yurt içinde hem de yurt dışında özellikle Arap ülkelerinde duyuracağız. Yeni yılda dolgu çalışmalarına başlayacağız. 1 buçuk 2 yılda dolgu çalışmalarının bitiririz diye tahmin ediyorum. Yapımcı hususunda da çok ciddi yerli ve yabancı yatırımcılarca müracaatlar var. Önümüzdeki dönem bu projemizi bitirip, ilçemize, vatandaşlarımıza ve ilimize teslim edeceğiz\"

\"PROJE ŞEKİLLENİRSE GÖRECEĞİZ \"

İlçede yaşayan Varlık Tan Karslı da sadece Arap ülkesi değil, diğer ülkelerden de bölgeye turist çekilmesi gerektiğini dile getirerek \"Ben 25 yıldır ilçede yaşamaktayım. Orada yaşayacak olan bizler ve gençlerin bu projeden ne kadar faydalanabileceği bizim için önemli. Orada bir limanız var ve biz orayı çok seviyoruz. Onun fizibilite çalışmaları nasıl yapılacak? Daha modern bir görüntüye kavuşacak mı? Yapılacak olan çalışma tüm uluslar arası turizme katkı sağlayacaksa ben bundan mutluluk duyarım. Ama belli bir ülkenin vatandaşlarına bir turizm tesisi yapılıyorsa kafamızda soru işaretleri uyandırır. Sadece Arap değil, başka ülkelerden de turistleri ülkemize çekmeli ve bu yönde çalışmalıyız. Golf sahası olacak ama vatandaş sözde biliyor, proje şekillenirse daha iyi göreceğiz\" diye konuştu.

\"KENT İNSANI YETENEKLİDİR\"

Projeyi olumlu bulan ve kent insanın da Golf sporunda yetenekli olduğuna inandığını dil getiren Osman Çavuşoğlu, şunları söyledi:

\"Golf sporu dünyada yaygın ama ülkemizde pek yaygın değil. Bu şehrim insanlarının özelikle gençlerinin bu spor dalına yatkınlığı olduğunu düşünüyorum. Bilindiği gibi Trabzon\'da geçmişten beri tenisinden tutun da yelkenlisine kadar birçok dalda spor yapılıyordu. Kent insanının golf hususunda önemli yetenekleri olduğunu düşünüyorum. Proje son derece turizme de katkısı olur. Biraz pahalı bir spor ama kulüpleşme kurularak, kentte futbolun dışında da golf sporu bölgemize çok önemli katkı vereceğini düşünüyorum\"

\"BENCE BÜYÜK BİR BAŞARI\"

Projenin tamamlanırsa büyük bir başarı olacağını ifade eden Tuncay Güveloğlu ise, \"Çok güzel olur. Bence büyük bir başarı. Daha ne olsun. Gençlerimiz kahve köşelerinden kopacaklar ve en güzel bir tablo içerisinde sosyal aktiviteyle buluşacaklar. Golfu televizyondan izliyorum ve çok güzel buluyorum. Proje yapılırsa oynamak isterim ama oynayamasam da mutlaka izlemek isterim\" ifadelerinde bulundu.

BAŞKA PROJELERE DE YÖNLENMLİ

Üniversite öğrencisi Onur Şahin de Trabzon insanın golf sporuna yabancı olduğuna işaret ederek, kentte başka yatırımların yapılması gerektiğini savundu. Kadir Sağlam da golf sporunun geleneklerinde olmadığa dikkat çekerek, daha çok kültürel değerlere sahip çıkan projeler ve istihdamı önleyici çalışmalara yönlenilmesi gerektiğini söyledi.

BAŞKANLAR MÜJDELEMİŞTİ

Bu arada Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu\'nun katılımlarıyla geçen yıl Yomra İlçesinde golf seçmeleri de yapılmıştı. Seçmelerin ardından Ağaoğlu ve Sağıroğlu, ilçeye 18 çukurlu golf sahası yapılacağının müjdesini vermişti.

Görüntü Dökümü

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Projenin yapılacağı alandan görüntüler

Başkan Sağıroğlu konuşma

Vatandaş görüşü (Osman Çavuşoğlu, Varlık Tan Karslı, Tuncay Güveloğlu, Onur Şahin ve Kadir Sağlam)

Alandan drone görüntüsü

(Haber Kamera: FATİH TURAN-TRABZON/DHA

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(ÖZEL)

4)AĞAÇ PARÇALARINA HAYVAN FİGÜRLERİ YAPARAK HAYAT VERİYOR

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde 70 yaşındaki Refik Akyörük, kurduğu atölyede baston yapmakla başladığı ağaçlara şekil verme hobisiyle 7 yılda yüzden fazla hayvan figürü yaptı. Ağaç parçalarıyla uğraşmasının kendisine büyük heyecan verdiğini ifade eden Akyörük, tek isteğinin yaptıklarını bir müzede sergilenmek olduğunu söyledi.

Malkara\'nın Karacahalil Mahallesi\'nde çiftlik yapan 3 çocuk babası Refik Akyörük, 7 yıl önce kurduğu atölyesinde hobi olarak ağaç parçalarından baston yapmaya başladı. Kısa sürede hobisini geliştiren Akyörük, ağaç parçalarını çakıyla oyarak bastonun yanı sıra ahşaptan hayvan figürleri de yapmaya başladı. Şuanda yüzden fazla ahşap hayvan figürleri yaptığını kaydeden Refik Akyörük, \"Ben 70 yaşındayım. 7 yıldır bu işle uğraşıyorum. 7 yıl evvel bir gün baston yaptım. Daha sonra o bu derken ormandan getirdiğim ağaçlardan yüzden fazla çeşitli figürler yaptım. Şimdi istediğim her şeyi yapabilirim. bu konuda bir eğitimim yok ama Seyit Onbaşı’dan tutun da, köyümüzün namzetti olan Karacahalili ve çeşitli hayvan figürleri yaptım. Ağaç kütüklerine şekil vermek benim için çok büyük bir keyif. Bunları çevre köylerden gelip görüyorlar. Benim bir isteğim var. Ben bu yatıklarımı bir müzede sergilemek istiyorum. Ama parasal gücüm az olduğundan yapamıyorum. Yetkilerden bana bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum. Desteklerini benden esirgemesinler. Ben bu yaptıklarımın daha da güzelini yaparım ama biraz malzeme noksanlığım var\" dedi.

Refik Akyörük\'ün 68 yaşındaki eşi Nebahat Akyörük ortaya çıkan hayvan figürlerine şaşırdığını belirterek, \"Eşim hayatında eline keser almadı, hiç keser tutmayı bilmez iken kalktı bir sürü figür yaptı. Bende hayret ettim eşime. Kahve nedir bilmiyor, hiç kahvehaneye gitmez. Boş zamanı olsun hemen atölyesine gider. Diğer vakitlerinde de keçilerini güder. Ama kocamla iftihar ediyorum. Her şey geliyor elinden, kalktı bunları yaptı\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Refik Akyörük\'ün hayvanlarıyla oynaması

-Atölye çalışırken detay

-Yaptığı çalışmalardan detay

-Eşi Nebahat Akyörük\'ün konuşması

-Refik Akyörük\'ün konuşması

-Bahçesi ve evinden detay

-Figürlerin bulunduğu alandan detay

-Ormancı türküsünü söylemesi

-Akyörük\'ün figürleri tanıtması

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

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5)TRAKYA\'NIN 112 SAĞLIKÇILARI GERÇEĞİ ARATMAYAN EĞİTİMDEN GEÇİYOR

TRAKYA\'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve hastanelerin acil servisinde çalışacak doktor ve sağlık personeli adaylarına, insan vücudunun tüm özelliklerini bire bir yansıtan özel maketler üzerinde \'Temel Yaşam Desteği\' eğitimi veriyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile hastanelerin acil servislerinde görev yapacak doktor ve sağlık personeli adayları Edirne Sağlık Müdürlüğü Sağlık Eğitim Merkezi\'nde teorik ve pratik uygulamaların yer aldığı \'Temel Yaşam Desteği\' eğitimi alıyor. Uzman eğitmenler tarafından bilgilendirilen sağlık personeli, insan vücudunun tüm özelliklerini bire bir yansıtan özel maketler üzerinde çalışarak acil vakalarda yapmaları gereken müdahaleyi uygulama fırsatı buluyor.Verilen pratik eğitim sonrası sınava tabi tutulan ekip, insan gibi tepkiler verebilen simülasyon maketlerde, suda boğulma, kalp krizi ve trafik kazası gibi canlandırmalarla senaryo gereği hastaya müdahale ediliyor. Yerde yatan insan maketin bilgisayara bağlanmasıyla yaralı ya da hasta gibi, öksürüp nefes alıp sesler çıkarıp tepki vermesiyle başlayan eğitim, senaryo gereği hasta yakınının 112\'yi aramasıyla başlıyor. Telefonla 112 Acil Sağlık ekibi öğrencilerinin olay yerine gelmesiyle devam eden müdahalelerde hastaya, kalp mesajı, oksijen verilmesi, serum bağlanması gibi gerçek müdahaleler yapılıyor. Simülasyon insan maketin müdahalelere göre bilgisayar ekranında tepki vermesi kalp ritmiyle görülüp izleyen modül öğretmen doktorlar tarafından not veriliyor. Eğitimi tamamlayıp 85 üzerinde not alan doktor ve sağlık personeli sertifikalarını alıp ambulans ve hastanelerinin acil bölümlerinde çalışmaya başlıyor.

\"AMACIMIZ HASTALARA DAHA İYİ HİZMET\"

Edirne İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan sertifikalı eğitimin hastalara daha iyi hizmet vermek amacıyla gerçeğe benzer insan maketinde yapıldığını söyledi. Kişioğlu, \"Gerçeği aratmayan simülasyon maketlerimizde yapılan gerçekçi senaryolar ile mülakat ve pratik sınavlara arkadaşlarımız tabi tutuluyorlar. Burada 85 üzeri alan arkadaşlarımız sertifikayı alıp çalışmaya başlıyorlar. Temel yaşam modülümüzde öncelikle acil personel ekiplerimizi ve 112 acil sağlık çalışanlarımız ve ekip arkadaşlarımızı bu eğitime alıyoruz. İçinde çeşitli eğitimler içinde özelikle ambulans ekipmanlarını tanıtım ve kullanımlarını, hasta taşıma tekniklerini, olay yeri yönetimini ve acil hastanın tanımı ile sınıflandırılması gibi modüller bulunmakta. Bu anlamda arkadaşlarımızın teorik ve pratik anlamda eksikleri giderilmektedir. Ayrıca olay yerine giden ilk ekip oldukları için tıbbi eğitim kuralları, hasta hekim ilişkileri hakkında bilgilendirilme yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın buradaki en önemli amacı özelikle 112 ve acil servislerdeki verilen daha kaliteli olmasını sağlamaktır\" dedi.

Eğitimi veren modül eğitmen doktor Merve Aydınöz, temel eğitim verdiklerini belirterek, \"Simülatör maket eşliğinde uygulamalarımızı yaptık. Hasta vücuduyla uyumlu bir makettir. Hastaya temel yaşam desteği uygulamaları yaptık. Hastamız kalp krizi geçiren bir vakaydı. Ona kalp mesajı uygulamaları, oksijen elizasyon uygulamaları yaptık. Şok uygulaması verdik. Hasta eski sağlığına kavuştu. Hastayı sedye ile ambulansa alıp hastaneye sevk ettik\" dedi.

Hekimliğe 1 ay önce başlayan Özge Sever, \"Buradaki eğitim bizim için çok önemli oldu. Hastaya ilk müdahaleyi biz yapıyoruz. Bu nedenle hastaya yaklaşımda hastaya yaklaşımda bize faydalı olduğunu düşündük. Hastamız açısından da bu eğitimin faydalı olduğunu düşünüyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sağlık ekibine pratik eğitim verilmesi

-Senaryo gereği hasta yakının 112\'yi araması

-Sağlık ekibi gelmesi

-Makete yapılan gerçeği aratmayan müdahale

-Genel detay görüntü

-Hastanın iyileştirilmesi

-Dr. Muhsin Kişioğlu röp

-Dr. Merve Aydınöz röp

-Kursiyer Dr. Özge Sever ile röp

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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6)ÖĞRENCİLERDEN KUDÜS KOREOGRAFİLİ TEPKİ

AYDIN\'ın Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde bedenleriyle \'Kudüs\' yazarak, ABD Başkanı Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi.ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına bir tepki de Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, okul bahçesinde bedenleriyle \'Kudüs\' yazarak, tepkisini gösterdi. Okulun internet sitesinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

\"Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İslamın ilk kıblesi Miracın yeryüzünden arşa açılan kapısı olan Mescid-i Aksa\'yı da bünyesinde barındıran Kudüs\'ü Şerif\'i, Ortadoğu\'nun işgalci devleti İsrail\'in başkent olarak ilan etmesi ve ona destek olan ABD\'ye, bu kararlarından dolayı tepki gösteren dünya Müslümanlarının tepkisine okulumuz öğrencileri de duyarsız kalmayarak, Kudüs\'ün sahipsiz olmadığını okulumuz bahçesine Kudüs yazarak göstermişlerdir.\"

Görüntü Dökümü

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- Öğrenciler okul bahçesinde dizilerek \'Kudüs\' yazdı.

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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7)YABANCI GELİNLER TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde çoğunluğu yabancı gelin olan ve kentte yerleşik yaşayan yabancılar, halk eğitim merkezi kurslarında Türkçe öğreniyor. Marmaris Halk Eğitim Merkezi\'nin Kasım ayı başında açtığı Türkçe kurslarına İngiliz, Alman, Rus, Yunan, Faslı, Ukraynalı, Litvanyalı, Finlandiyalı, Fransız, İskoç, İtalyan ve İsveçliler başvurdu. Çoğunluğu Türk erkekleriyle evli kadınların oluşturduğu 12 ülkeden 53 kursiyere, haftanın 4 günü 3\'er saatlik eğitimler veriliyor. Şubat ayında bitmesi planlanan 168 saatlik Türkçe kursu, halk eğitim merkezi içindeki 3 sınıfta veriliyor. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günü günde 3 saat verilen Türkçe kurslarında, temel bilgiler veriliyor. Öğretmen, verdiği bir konuyu Türkçe olarak anlatmalarını isteyerek uygulamayla öğrendikleri temel bilgiler pekiştiriliyor.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alpaslan Akalın, \"Marmaris\'te yerleşik yaşayan yabancılarda, geçen yıllar göre artış var. Gelen talepler üzerine ücretsiz Türkçe kursları açtık. 12 milletten, 53 kursiyerimiz kasım ayı başında Türkçe kurslarına başladı. Haftanın 4 günü 3 saat ve toplamda 168 saat kursumuz mevcut. Şubat ayında kursları başarıyla bitiren yabancılara sertifikalarını veriyoruz. Kurslarımız kendi hizmet binamızda profesyonel öğretmenler tarafından uygulamalı olarak verilmektedir\" dedi.

Türk eşi ile yeni evlendiğini belirten Rus uyruklu İnna Ceylan, \"Artık Marmaris\'te yaşıyorum. Burada yaşadığım için Türkçe öğrenmek mecburiyetinde kaldım. Türkçe öğrenerek, eşimin akrabalarıyla daha sıkı bağlar kurmak istiyorum. İngilizce ve Rusça biliyorum. Türkçeyi çok iyi öğrendikten sonra, bir işte çalışmak istiyorum\" dedi.

Bir diğer yabancı gelin Faslı Sena Bujena ise, \"Eşim Türk ve burada yaşıyorum. İngilizce, Arapça, Almanca biliyorum. Türk insanları ve eşimin akrabalarıyla sıkı bağlar kurmak için Türkçe kurslarına yazıldım. Türkçe öğrenmesi kolay bir dil. Bir ay gibi kısa bir sürede Türkçeyi iyi öğrendim. Türk insanını seviyorum\" dedi.

Kurs gören çoğunluğu kadın yabancılar, Marmaris\'i ve Türkiye\'yi çok sevdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Marmaris Halk Eğitim Merkezi önünden görüntü

- Sınıflarda Türkçe kursu eğitimlerinden görüntü

- Haberde adı geçen yabancılarla röp.

- Marmaris Halk eğitim Müdürü Alpaslan Akalın ile röp

(Toplam:7 dakika 10 saniye-517 MB görüntü)

(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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8)MOTOSİKLET GASPÇILARI YAKALANDI

ADANA\'da yolunu kestikleri 2 kişinin para ve motosikletlerini gasp eden 26 yaşındaki İbrahim A. ile 23 yaşındaki Mehmet Ö. yakalandı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Eminağa Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. ve Mehmet Ö. ile 3 arkadaşları gece geç saatlerde torbacılardan içmek için esrar almaya gelen 26 yaşındaki Hüseyin C. ile 30 yaşındaki Gökhan Ş.\'ye bıçak çekip motosikletlerini ve üzerlerindeki para ile cep telefonlarını gasp edip kaçtı. Bunun üzerine Hakan C. ve Gökhan Ş. polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği polisleri, İbrahim A., Mehmet Ö., D.Ö., A.A. ile R.A.\'yı gözaltına aldı.

İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Mehmet Ö., tutuklanırken diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'den çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE:57\" BOYUT:58MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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9)ADANA\'DA SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON: 8 GÖZALTI

ADANA\'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen çok sayıda kişinin evine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Asayiş, Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerinin de desteği ile yapılan aramalarda 8 kişi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Birimi genel dış görüntüsü

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmeleri

SÜRE:00\'55\" BOYUT:56MB

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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10)GAZİPAŞA\'DA KAZA: 2 YARALI

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde yoldan çıkan otomobilin köprü ortasındaki boşluğa

uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kahyalar Mahallesi\'nde meydana geldi. Alanya- Gazipaşa sahil yolunda seyir halindeki Mevlüt Karateke\'nin kullandığı 07 UM 819 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce trafik levhasına çarpan otomobil ardından da çift yönlü köprünün arasındaki boşluğa uçtu.

Kazada otomobilde bulunan Ömer Çetin ve eşi Fatma Çetin yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Ömer Çetin ayakta tedavi edilirken Fatma Çetin\'in kolunda kırık olduğu tespit edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Otomobilin düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkarılması

- Otomobilin çekiciye yüklenip götürülmesi

- Zarar gören levhanın düzeltilme çalışması

96.5 MB /// 01.35\"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)

