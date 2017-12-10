DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BAKANLAR ARSLAN VE FAKIBABA ŞANLIURFA\'DA

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bir dizi incelemede bulunmak üzere Şanlıurfa\'ya geldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın daveti üzerine sabah saatlerinde kente gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, GAP Havaalanı\'nda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti milletvekilleri Kemalettin Yılmaztekin ve Halil Özcan, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve bürokratlar tarafından karşılanan bakan Arslan ve Fakıbaba, polisevinde sivil toplum kuruluşları ve bakanlık bürokratlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Bakanlar daha sonra esnafı ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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- Polisevinde toplantıya katılan bakanlar

- Toplantıya katılan büroktartlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 230 MB

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2)NUSAYBİN\'DE 4 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ



MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle ilçenin kırsalında yer alan 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsal Mahallelerinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklamada, operasyon gerçekleştirilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, bugün saat. 05.00\'ten itibaren Nusaybin\'in kırsal mahalleleri olan Taşköy, Kaleli, Yakınca ve Güzelsu Mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

MARDİN, (DHA)-

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3)EŞİNİN YÜZÜNE \'ÇARPI\' İŞARETİ ATAN KOCAYA, MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

KONYA\'da kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Rukiye Türkmen\'i (30) yüzünden bıçaklayıp, sol yanağına \'çarpı\' işareti attıktan sonra gözaltına alınan Musa Türkmen (35), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Musa Türkmen hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi kabul eden 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi, \'adli kontrol\' hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını belirterek, Musa Türkmen\'in tutuklanmasına karar verdi.

Olay, geçen 20 Kasım Pazartesi günü merkez Meram ilçesi Turgut Reis Mahallesi Sözbir Sokak\'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Mobilyacı Musa Türkmen, kendisini aldattığını öne sürerek, 4 çocuğunun annesi Rukiye Türkmen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Musa Türkmen, eşini yüzünden bıçaklayıp, sol yanağına çarpı işareti çizdikten sonra bir çocuğunu yanına alıp evden ayrıldı.

Komşularının çağırdığı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Rukiye T.ürkmen tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Türkmen\'in taburcu olduktan sonra ailesiyle birlikte yaşamaya başladı.

KIZININ YANINDA BIÇAKLAMIŞ

Musa Türkmen, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Eşinin kendisini aldattığını ileri süren Türkmen, ifadesinde \"Eşimin beni aldattığını öğrendim. Yanına gidip bunu bana neden yaptığını sordum. O da kabul etti. Ben de bunun üzerine onu yaraladım. Bu hususun dikkate alınmasını istiyorum. Olay anında çocuğum da yanımdaydı. Olay nedeniyle pişmanım\" diyerek kendisini savundu.

Kızının yanında eşi tarafından bıçakladığını söylediği öğrenilen Rukiye Türkmen ise verdiği ifadesinde şunları söyledi: \"Musa 14 yıllık resmi nikahlı eşim. Uzun zamandır problemler yaşıyoruz. Olaydan iki gün önce kızlarımı da alıp evden ayrıldı. O gün saat 10.00 sıralarında okula giden çocuğumun öğretmenleriyle görüşmek üzere evden çıkacağım sırada eşim geldi. Yanında 11 yaşındaki kızım S. vardı. Tartışmaya başladık. Salonda kanepede otururken yumruk ve tekmelerle bana vurmaya başladı. Bir süre yerden kalkamadım. Daha sonra üzerime çıkıp maket bıçağıyla yüzüme vurmaya başladı. Boğazıma vuracağı sırada kızım S., \'Baba Allah aşkına yapma\' diye çığlık attı. Bunun üzerine Musa kızım S.\'yi de yanına alarak evden ayrıldı\" dedi. Eşinden şikayetçi olduğunu da ifade eden Rukiye Türkmen\'e koruma tedbir kararı verildiği belirtildi.

MAHKEME, TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece \'adli kontrol\' kararıyla serbest bırakılan Musa Türkmen, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı iddianemeyi hazırladı. İddianamede, Musa Türkmen\'in, eşini yumruk, tekme ile dövüp maket bıçağıyla yüzünden basit tıbbi müdahaleyle iyileşemeyecek ve hayati tehlike geçiremeyecek şekilde yaraladığı belirtildi. Savcılık, Musa Türkmen \'Eşini kasten yaralama\' suçundan 4,5 yıla kadar yargılanmasını istedi. İddianameyi kabul eden 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'de \'adli kontrol\' hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını belirterek, geçen 4 Aralık günü tutuklanması kararını verdi. Tutuklanma kararına itiraz hakkı bulunan Musa Türkmen\'in ise henüz tutuklanmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Eşi tarafından yüzüne çarpı işareti atılan Rukiye Türkmen\'in ambulanstan indirilişi

-Eşini yaralayan Musa Türkmen\'in sağlık kontrolü

Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

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//ÖZEL//

3)HAYVANAT BAHÇESİ SAKİNLERİNE SICAK YUVA

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı yönetimi, hava sıcaklığının hızla düşmesi nedeniyle barınaklarda önlem aldı. Soğuğa karşı hassas türlerin başında gelen maymun ve sürüngenler, elektrikli soba karşısında ısınıyor, ısı lambaları altında uyuyor. Akdeniz Bölgesi\'nde 27 türde 1000\'den fazla hayvana ev sahipliği yapan bölgenin en büyük hayvanat bahçesi özelliğini taşıyan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı\'nda gece- gündüz arasındaki hızlı ısı değişimine karşı önlem alındı. Park içindeki sürüngen evi başta olmak üzere, maymunlar ve lemurlar elektrikli ısıtıcı yardımıyla, sürüngenler ise infrared lambaların altında ısınıyor. Soğuk havaya hassas olan sürüngen ve primat türler aynı zamanda enerjisi yüksek besinlerle beslenerek güçlü kalmaları sağlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı\'nın sorumlu veteriner hekim Aygül Arsun, kentte son iki gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının 15 dereceye ulaştığını, bu değişimin bazı ırklar için tehlike yarattığını, buna ilişkin tüm önlemlerin alındığını söyledi. Aygül Arsun, şöyle dedi:

\"Isıtıcı sobalarımız, infrared lambalarımız var. Kış hazırlıkları kapsamında hayvanları enerjisi yüksek gıdalarla beslemeye çalışıyoruz. Soğuğa karşı önlemlerimizi devreye soktuk. Sürüngen evimiz alttan ısıtılıyor. Aynı zamanda infrared lambaların yardımıyla da ısınma sağlıyoruz. Hayvanlarımızın kabin sıcaklığı, 22- 24 derece arasında sabit olmalı. Piton yılanı, vücut ısısını kendi kanıyla dengeliyor. Biz onların yaşam alanlarındaki ısı düzeyleri içinde yaşamalarını sağlıyoruz. Aynı şekilde lemurlara da infraredli lambalar yardımıyla sıcak bir yuva hazırladık. Maymun, şempanze ve babunlar da soğuk havayı sevmiyor. Onlar için de elektrikli sobalı ısıtma sistemleri kurduk.\"

Meteorolojik verileri sürekli takip ettiklerini sözlerine ekleyen Arsun, \"Sürekli meteorolojiyi takip ediyoruz. İlkbahara kadar elektrikli sobalar ve infrared lambalar yanmaya devam edecek\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bahçedeki hayvanlardan detay görüntü

- Ziyaretçilerden detay görüntü

- Isıtıcılardan detay görüntü

- RÖP: Aygül Arsun (Hayvanat bahçesi baş veteriner hekimi)

- Detaylar

336 MB /// 02.59\"

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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4)KANSER HASTALARI, KUTSAL TOPRAKLARDA MANEVİ ŞİFA BULACAK

RİZE Kanserle Mücadele ve Yaşam Derneği tarafından bu yıl 3\'ünsü düzenlenen \'Kutsal Topraklarda Manevi Şifa\' projesi kapsamında kentte kanser tedavisi gören 30 hasta, Umre için kutsal topraklara gitti. Havaalanında kafilesiyle buluşan Rize Kanserle Mücadele ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nilüfer Emen, projenin özellikle kanser hastaları tedavisine olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda, Rize Valiliği’nin katkıları, hayırsever işadamları ve bağışçıların da desteği ile düzenlenen \'Kutsal Topraklarda Manevi Şifa\' projesi kapsamında Umre için Arabistan\'a gidecek olan kafile sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı\'na geldi. Torlak Turizm şirketi öncülüğünde toplam 354 kişinin katıldığı kafilede kanser tedavisi gören 30 hasta da yer aldı. Umre için kutsal topraklara ilk kez gitmenin heyecanını yaşayan hastalara Rize Kanserle Mücadele ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nilüfer Emen de eşlik etti.

KUTSAL TOPRAKLAR ŞİFA OLUYOR

Projeye ilişkin konuşan Emen bu sayede hastaların tedavisinde olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirterek şunları söyledi: \"Amacımız hastalarımızın manevi şifa bulması. Bu organizasyonu 3 yıldır gerçekleştiriyoruz. Biz burada çok ağrı çeken hastaların orada şifa bulduğunu gördük. Bunu da ilgili mercilere ilettik. Hedefimiz bu hastalarımız kutsal topraklarda şifa bulmalarına vesile olmak. Daha önceki hastalarımızın çoğunda düzelmeler görüldü. Bunun biz programlarını da yaptık. Mesela bir akciğer kanseri biz hastamız çok ağrısı var ve ağır ilaçlar kullanıyordu. Orada 1 hafta 10 günde hiçbir ilaç kullanmadı ve ağrıları da kesildi. Başka bir hastamız da ziyaret sonrası hayata yeniden bu sayede bağlandığını ifade etti. Modern Tıp\'ın yanında maneviyatın da önemli olduğuna inanıyoruz. Bunla ilgili birçok araştırma mevcut. Maneviyatı güçlü olan insanın hastalıklarla baş etmesi, bağışıklık sisteminin güçlendiğine dair bilimsel çalışmalar ve bunla ilgili kanıtlar da var\" dedi.

\"ÜLKE VE MİLLET İÇİN DUA EDECEĞİZ\"

Turizm acente işletmecisi iş adamı İsmail Torlak kafilede yer alan kanserli hastaların şifa bulması temennisinde bulunarak \"Grubumuzda yaklaşık 354 kişi yer almakta. Çok büyük ve anlamlı bir grubumuz var. Görevlilerimiz gayet deneyimli arkadaşlardan oluşmakta. Bu Umre\'de önem arz eden bir organizasyonumuz da var. Rize Kanserle Mücadele ve Yaşam Derneği\'nce başlatılan girişimlerde 30 kanser tedavisi gören hastamız Umre\'ye gidiyor. Hastalarımız inşallah burada manevi tedavi alacaklardır. Bizlerin de görevi ülkemizi kavuran müthiş bir fitne vardı; bu fitneden ülkemizin kurtulması ve milletimiz için de dua edeceğiz\" dedi.

\"ORADA BOŞ DURMAYACAĞIZ\"

Umre yolculuğu yapan kafilede yer alan Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu da \"Allah nasip ederse 15\'inci kutsal topraklara yolculuğumuz olacak. Cenab-ı Allah herkese nasip etsin. Orada boş durmayacağız. Hem coğrafyamız ve İslam âleminde ciddi sıkıntılar var. İnşallah orada yapacak olduğumuz dualarla bu sıkıntıların çözülmesine destek olur. Umarım bizle gelen hastalar da şifa bulur. Tüm hastalarımıza Allah\'tan acil şifalar diliyorum\" diye konuştu. Bilet işlemleri sonrası ihrama giren vatandaşlar Umre yolculuğu için Arabistan\'a hareket etti.Bu arada bu yıl 3\'üncüsü organize edilen proje sayesinde yaklaşık 100 hasta ücretsiz olarak kutsal topraklarla buluşturuldu.

Görüntü Dökümü

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Umreye gidecek olan kafileden görüntüler

İsmail Torlak konuşma

RTSO Başkanı konuşma

Dr. Nülifer Emen konuşma

Umreye gidecek olanlarla röp.

Havaalanından görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN-TRABZON-DHA

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5)272 SAAT KURS GÖRÜP AŞÇI OLDULAR

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde açılan \'Aşçı Çırağı\' kursuna katılan 12\'si kadın 15 kursiyer gördükleri 272 saatlik eğitimlerin ardından usta birer aşçı oldu. Alacakları belgelerle kendi işyerlerini kurabilecek olan kursiyerler, uygulamalı eğitimde hem hünerlerini sergiledi hem de yaptıkları yemekleri yedi. Malkara\'da Halk Eğitim Müdürlüğü ile Tekirdağ İŞKUR Müdürlüğü işbirliği ile bir önce açılan \'Aşçı Çırağı\' kursuna 12\'si kadın 15 kişi katıldı.Öğretmenliği aşçıbaşı Tunay Mergen\'in yaptığı kursa katılan aşçı adayları hafta içinde toplam 250 saat teorik, 22 saati de pratik olmak üzere 272 saat boyuncu eğitim aldı. Kursiyerler ayrıca kurslara katıldığı süre içerisinde İŞKUR\'dan yol ve yemek olmak üzere günlük 20 lira ücret aldı. Yoğun bir eğitim gören aşçı adayları, kurs öğretmeni aşçıbaşı Tunay Mergen tarafından uygulamalı eğitime tabi tutuldu. Kursiyerler öğrendikleri bilgilerle öğretmen eşliğinde hünerlerini sergilediler. Yapılan yemekler daha sonra kursiyerler tarafından sunulduktan sonra yenildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sevdican Doğan, kursiyerlere Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR imzalı ve onaylı aşçılık sertifikası verileceğini belirterek, \"Yaklaşık 1 ay önce bu kursu başlattığımızda hedeflerimiz vardı. Çok güzel yemekler pişirmek erkeler ve bayanlar tarafından. Bunun sonucunda buradan alacakları belgelerle yemek fabrikalarında ya da kendi imkanlarıyla açacakları yerlerde bu belgelerini değerlendirmek kursiyerlerin en büyük amacıydı. Talepler doğrultusunda çeşitli kurslarımızı açmaya devam edeceğiz\" dedi.

Aşçı adayı kursiyer 51 yaşındaki Nurdan Yılmaz, \"Bu kursa katılmamım amacı ev hanımıyız ama kendimiz geliştirmek için. Daha güzel yemekler yapmak için ve püf noktalarını öğrenmek için geldim. Birazda profesyonel olmak için. Şimdiden sonra artık lokanta da açabilirim. Başka bir iş yerinde de çalışabilirim\" dedi. 45 yaşındaki Renk Üstünkol, \"Kursun açılacağını ilk duyduğum zaman beni çok cezbetti. 25 yıllık ev hanımıyım ama burada öğrendiklerim bana ilginç şeyler kazandırdı. Profesyonel bir aşçının yanında daha önce hiç bulunmadım. Tecrübe oldu benim için. Kursumuz çok güzel geçti\" dedi.

Kursun öğretmeni aşçıbaşı Tunay Mergen, kursiyerlerin kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, \"Çabuk öğreniyorlar. Yemek üzerine konular anlattım. Anlatırken de aynı zaman da hijyen ve iş güvenliği üzerinde durduk ve anlattık. Ayrıca yemek yapımında püf noktalarını öğrendiler. Yemeğin can alıcı ve dikkat çeken bölümlerini gördüler. Öğrendiklerini ve gördüklerini öğrencilerim bundan sonra uygulayacaklar\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Aşçı adaylarının uygulamalı eğitiminden detay

-Kursiyerlerin yemek yapmaları

-Kursiyerlerle röp.

-Doğan\'ın konuşması

-Ustabaşı Mergen\'in konuşması

-Yemeklerin taşınması ve sunumu

-Yemeklerin yenmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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6)VALİ YILMAZ, İGM ÜYELERİYLE BULUŞTU

BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, İl Genel Meclisi (İGM) üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Vali Şerif Yılmaz, 2017 yılı meclis çalışmalarını tamamlayan İGM üyeleriyle yemekte buluştu. Yemeğe, Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, İGM Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Olpak ile İl Özel İdaresi şube müdürleri de katıldı.

Vali Yılmaz, Burdur İl Özel İdaresi\'nin 2018 yılı bütçesinin 89 milyon lira olarak kabul edildiğini belirterek, \"İnşallah bu yaptığımız bütçe Burdur\'umuza, Burdur\'da yaşayan insanlarımıza hayırlı olsun. Bundan sonra bize düşen bu hazırlanan bütçenin hayata geçirilmesi, uygulanması. İnşallah bunu hep beraber elbirliğiyle gerçekleştiririz. Özel İdare olarak bizim sorumluluk alanımız çok geniş. Bütün Burdur sınırları içerisinde her noktada görev ve sorumluluklarımız var. Bayındırlıktan spora, sosyal ve kültürel faaliyetten eğitime varıncaya kadar aklınıza gelen tüm şeylerde sorumluluklarımız var\" dedi.

Mevcut kaynakların yanında 2018 yılında 25 milyon TL borçlanmaya gidileceğini de aktaran Vali Yılmaz, \"Bu da önümüzdeki yıl daha fazla hizmetin götürülmesi anlamına geliyor. Altyapıyla ilgili eksikliklerimizin çoğunu tamamladık. Özellikle su ile kuraklıktan ve hayvancılıktan kaynaklanan bir takım sıkıntılar var ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Özellikle KÖYDES\'ten, Özel İdareden, hem de birliklerden önceliğimizi içme suyuna verdik. Bunun ötesinde bu yıl sıcak asfalta başladık. Köy yollarımızda grup yollarımızda üç yıllık bir plan yaptık. Bu yıl borçlanmayla ilgili ağırlık sebebimiz de buydu. Bilindiği üzere asfalt plentimizi kurduk. Hem sabit Hacılar\'daki, hem de seyyar asfalt plentini kurduk\" diye konuştu.

Vali Yılmaz, 2017 yılındaki çalışmalarından dolayı İGM üyelerine teşekkür ederek, \"İnşallah önümüzdeki yıl bu yıldan daha güzel daha verimli çalışma imkanımız olur\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Vali Yılmaz ve İGM üyeleri

- Yemeğe katılanlar

- Vali Yılmaz\'ın konuşması

- Detay

149 MB /// 04.46\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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