DHA YURT BÜLTENİ-3

1)DOĞU\'DA 618 KÖY YOLU KARDAN KAPALI

DOĞU Anadolu Bölgesi\'nde 618 yerleşim biriminin kar nedeniyle merkezlerle bağlantısı kesildi. Ağrı\'nın bazı ilçelerindeki bazı köy ve taşımalı eğitim gören okullara kar tatili verilirken, Erzurum\'un Havalimanı bölgesi sıfırın altında 19.1 derece ile Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına giren Doğu Anadolu\'da köy ve mahalle yolları kardan kapandı. Erzurum\'da yoğun kar yağışı nedeniyle 225 mahalle ile bağlantı koptu. Ağrı\'da 211, Kars\'ta 93, Muş\'ta 50, Erzincan\'da 27, Iğdır\'da 12, olmak üzere Doğu\'da toplam 618 yerleşim birimi kardan kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve diğer illerde özel idare ekipleri kardan kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar kağışı nedeniyle Ağrı merkez, Taşlıçay, Hamur ve Diyadin ilçelerine bağlı köyler ile taşımalı eğitim veren okullar bugün için tatil edildi.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi\'nde 40 santime ulaşırken, Sarıkamış\'ta ise 27 santimi buldu. Erzurum\'un Havalimanı bölgesi sıfırın altında 19.1 derece ile Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Ardahan Göle\'de 15, Kars Selim\'de 14.7, Erzurum\'da 11, Ardahan\'da 10.8, Erzincan Tercan\'da 8.9, Muş Hasköy\'de 6.6 ve Ağrı\'da 5 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürülüğü yetkilileri kar yağışın durmasının ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi.

AĞRI

2)YILBAŞI HİNDİSİNE YÜZDE 16 ZAM

YILBAŞI sofralarının vazgeçilmezi hindinin kilo fiyatının, geçen yıla göre yüzde 16 oranında artışla 13-14 TL olması bekleniyor. Yılbaşı gecesi 700 bine yakın hindi tüketilmesi tahmin ediliyor.Daha çok batı geleneği olan yılbaşında hindi kesilmesi, son yıllarda Türkiye\'de de yaygınlaşıyor. Yılbaşına günler kala Türkiye\'deki hindi sektörü de hazırlıklarını tamamladı. En büyük 5 üretici firmadan biri olan Bahar Tavukçuluk Yönetim Kurulu Başkanı ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, yılbaşının yaklaşmasıyla hindinin yine çok konuşulur olduğunu söyledi. Bu yılbaşında 600-700 bin hindi tüketilmesini öngördüklerini belirten Bahar, “Biz firma olarak 60-65 bin civarında hindi etini Türkiye\'deki bütün raflara sunacağız. Türkiye\'de 5 firma var. Raflarda olan ürünlerin tamamı bakanlık kontrolünde\" dedi.

KİLO FİYATI; 13-14 LİRA

Geçen yılbaşında hindi kilo fiyatının 11-12 lira düzeyinde olduğunu hatırlatan Ali Bahar, yılbaşı hindisi için fiyatların piyasada son 15 günde belirlendiğini, bu yılki tahminlerinin 13-14 lira olduğunu kaydetti. Bu fiyat tahmininin biraz düşebileceği veya yükselebileceğini dile getiren Bahar, şöyle dedi:

\"Dişi hindinin karkas ağırlığı 8-9 kilogramdır. Erkek hindi ise 16-17 kilogram ve neredeyse bir kuzu kadardır. Fakat yılbaşı için 4-5 kilogramlık özel hindi üretilir. Yani hindiler o kilogramdayken kesimi yapılır. Yılbaşı nedeniyle hem parçalı, hem de 5-7 kilogramlık bütün hindi satışları yapılıyor.\"

KİŞİ BAŞI TÜKETİM; 630 GRAM

Türkiye\'deki kişi başına hindi tüketiminin 630 gram olduğunu ve hızla yükseldiğini aktaran Ali Bahar, hindiyi sadece yılbaşında tüketilen et konumundan çıkarmak istediklerini söyledi. Hindi etinin çok değerli olduğunu belirten Bahar, şöyle devam etti:

\"Çünkü kırmızı etten daha yüksek proteine, beyaz etten daha düşük yağ oranına sahip. Bu, hindi etini özellikle sağlık açısından çok geçerli bir et haline sokuyor. Tüketim sadece yılbaşıyla sınırlı kalmamalı. Yılın her döneminde halk sağlığı açısından, özellikle çocuklar ve diyet yapanlar için çok doğru bir tüketim olduğunu düşünüyoruz.\"

EN ÇOK TÜKETİM İSTANBUL VE ANTALYA\'DA

Hindi etinin daha çok tüketimi için sos kültürünün gelişmesi gerektiğini, sosun çok yakıştığı bir et türü olduğunu aktaran Ali Bahar, yılbaşında en çok hindi tüketiminin İstanbul ile turistik otellerin yoğun olduğu Antalya\'da yapıldığını söyledi. Hindi ihracatıyla ilgili de bilgi veren Bahar, 2009\'dan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri, Afrika ülkeleri, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Suriye ve Irak\'a ihracat yapıldığını söyledi.

3)ADANA\'DA DOĞUMEVİ HASTANESİNDEKİ SKANDAL İDDİALARINA SORUŞTURMA



ADANA\'da bir hastanede doğan bebeklerin, \'öldü\' denildikten sonra, aileleri yerine başkalarına verildiği iddialarıyla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Adana Meydan Doğumevi Hastanesi\'nde 1980-1990 yılları arasında gerçekleşen doğum olaylarında hastane görevlileri ve diğer şüpheli kişilerce doğan bebeklerin ailelerine, bebeklerin öldüğü söylenerek başka kişilere verildiğine yönelik iddialar nedeniyle soruşturma başlatılmıştır\" denildi.

\'OLAY ARAŞTIRILIYOR\'

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın açıklamasında, şunlara yer verildi:

\"Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımıza bugüne kadar çoğunluğu 1980 yıllarda gerçekleştiği iddia edilen olaylarla ilgili 11 vatandaş aynı ve benzer iddialarla müracaatta bulunmuştur. Alınan ifade ve beyanlar doğrultusunda Başsavcılığımız tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne olay ve iddiaların araştırılması, bilgi ve belgelerin temin edilmesi, beyanların alınması, suç işlendiğine yönelik delillerin elde edilmesi halinde şüphelilerin tespit edilerek yakalanması yönünde talimat verilmiştir. Ayrıca Meydan Doğumevi Hastanesinde görevli kamu görevlileri ile ilgili araştırma ve ön inceleme yapılıp sonucunun bildirilmesi için Adana Valiliği\'ne yazı yazılmış olup, hastane arşivindeki mevcut kayıtlar ile olay tarihlerinde doğum sırasında öldüğü söylenen bebeklerin defin işlemlerine ilişkin süreç ile ilgili belgelerin hastane ve belediye kaynaklarından araştırılıp temin edilmesi ve incelenmesi süreci devam etmektedir.\"

ADANA, (DHA)-

4)MARDİN\'DE FETÖ OPERASYONU: 13 ASKER TUTUKLANDI



MARDİN\'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, askeri mahrem yapılanma içerisinde bulundukları tespit edilen 34\'ü muvazzaf toplam 36 subay ve astsubaydan 13\'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 34\'ü muvazzaf, 2\'si ihraç edilen olmak üzere toplam 36 subay ve astsubay düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan 36 subay ve astsubay, dün Mardin Adliyesi\'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 36 şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 23\'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, aralarında yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, astsubayların da bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

5)18 YIL KALDIĞI İNGİLTERE\'DEN GELİP SİİRT\'TE SARIMSAK EKİMİNE BAŞLADI

AKSARAY\'lı olan ve 18 yıl boyunca İngiltere\'de eğitim gören Bilgisayar mühendisi 30 yaşındaki Uğur Öngün Türkiye\'ye döndükten sonra Siirt\'te sarımsak ekim işine başladı. Sarımsak ekim işine köyde bunu eken babasından dolayı girdiğini çünkü sarmısak ekim işinin çok zor olduğunu söyleyen Öngün, \"Ben onlara kolaylık olması için Avrupa\'da araştırmalar yaptım ve onların nasıl bir sarımsak ekimi yaptıklarını araştırdım ve geldim ilk olarak babamın tarlasında gerçekleştirdim ve tuttu. Daha sonra Siirt\'te tanıştığım bir arkadaşım vasıtası ile burayada sarımsak ekmeye başladım\"dedi. İspanya\'dan getirdiğim Türkiye\'de olmayan piramatik (havalı basınçla çalışıyor) ekim makinasına Siirt\'e getirdiğini söyleyen Uğur Öngün, \"Şayet bu makine olmasaydı sarımsak ve tohum hazırlama ekmek isteyen bir çiftinin 200 dönümlük arazisine maliyeti 800 TL olacaktı. Ancak, bu makine sayesinde 100 TL\'ye mal ettim\"diye konuştu.Siirt merkeze bağlı Eğlence köyünde kiraladığı 200 dönümlük araziye sarımsak ekimi yapan Aksaray\'lı bilgisayar mühendisi 30 yaşındaki Uğur Öngün, Aksaray-İngiltere ve Siirt üçgeninde geçen ve devam eden yaşam öyküsünü DHA muhabirine anlattı. İngiltere\'de 18 yıl kalan ve eğitimini tamamlayarak bilgisayar mühündesi olan Öngün, Aksaray\'ın Acıpınar köyünde yaşayan ve sarımsak ekimi ile geçimini sağlayan babası ve köylüler için sarımsak ekimine yoğunlaştığını söyledi. Ekimi zor olan sarımsak ile ilgili Avrupa\'da araştırmalar yapan Uğur Öngün, öğrendiği yeni metod ve manikaları önce köyünde denemiş daha sonra tanıştığı Siirt\'li arkadaşı vasıtası ile Siirt\'te sarımsak ekimine karar vermiş. Siirt toprağının çok verimli ve yüksek dozajlı ilaç kullanılmadığını gördüğünü söyleyen Öngün, şöyle konuştu:

\"SARMISAKLARDAN İYİ VERİM ALIRSAK İSPANYOL MÜHENDİSLERİ SİİRT\'E GETİRİCEĞİM\"

\"İspanya\'dan getirdiği makinalar sayesinde sarımsak ekimini daha kolaylaştı. Şayet bu makine olmasaydı sarımsak ve tohum hazırlama ekmek isteyen bir çiftinin 200 dönümlük arazisine maliyeti 600 lira olacaktı. Ancak, bu makine sayesinde 100 TL\'ye mal ettim. Merkeze bağlı Eğlence köyünde kiraladığım 200 dönüm arazi üzerinde sarımsak ekimine başladım. Ben bu sarımsakları ekerken çiftçiden herhangi bir ücret almadım ve almayacağım bunu tamamen gönüllü yapıyorum bir tek traktörü kullanan arkadaşa ücret veriyorum. Bu anlamda Aksaray ve Siirt kardeş şehir ilan ettim. Burada ektiğimi sarımsaklar iyi verim verirse İspanya\'da bulunan mühendisleri Siirt\'e getirmeyi hedefliyorum. Bu mühendisler gelip burada bu verimli toprakları görmesi gerekir ve çiftçilerimize daha kaliteli bir eğitim vermesi gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz Avrupa\'nın tarım başkenti İspanya\'dır. İspanya\'da tarım daha çok ileri bir teknoloji ile yapılmaktadır. İşte ben bu ileri teknolojiyi Siirt\'e getirmek istiyorum ve bundan herhangi bir çıkarım yoktur.\"

\"SARIMSAK EKİM İŞİNİ YAYGINLAŞTIRIRSAK ÇİN\'DEN İTHAL ETMEYECEĞİZ\"

Türkiye\'nin sarımsak ihtiyacının Çin\'den karşıladığını belirten Bilgisayar Mühendisi Uğur Öncü, \"Biz ülke olarak sarımsak ekiminde ciddi anlamda gerideyiz, bunun sebebi sarımsak ekiminin zor olmasıdır. Ancak, bu ileri teknoloji ile bu ekim gerek daha pratik ve gerekse daha bir ekonomik olduğunu gözlemlerdik ve ekimini yaptık. Bu konuda ben kendi şehrimde ve köyümde ekimi yaptım ancak, yeterli olmadığını fark ettim. Bana böyle bir teklif gelince hemen Siirt\'e geldim ve ekim için kollarımızı sıvadık. Şayet Siirt\'te sarımsak ekimi tutar ise Siirt\'in ayrı bir gelir kaynağını olacaktır. Bundan çiftçilerimiz büyük fayda sağlayacaktır. Şuan piyasada sarımsağın kilosu 3 liradan satılıyor, zaman zaman ise bu fiyat 6 ile 7 lirayı buluyor. Biz bunu gerçekleştirir ve yaygınlaştırırsak, Çin\'den getirdiğimiz sarımsağı bundan böyle getirmeyeceğiz ve kendi ülkemizde üretimini yapacağız ve ülke ekonomisi ve çiftçimizi kalkındıracağız. Siirt\'te ilk kez böylesine büyük bir arazi üzerine sarımsak ekimi yapıldı. Siirt\'te yaptığım araştırmalarda daha önce sarımsak ekimi vardı ancak küçük arazi üzerine yani kendi yemeklikleri için ekim yapıldığını fark ettim. 10 günden beri Siirt\'te çiftçi arkadaşlarım ile görüşmeler yapıyorum ve sarımsak ekimi gerçekleştiriyorum. Ancak, Londra\'ya dönem gerekir ve iki hafta sonra tekrar Siirt\'e geleceğim\"diye konuştu.



ŞUBE MÜDÜRÜ, \"ÜLKE VE SİİRT EKONOMİSİNE KATKI SUNAR\"

Siirt Tarım İl Müdürlüğüne bağlı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Adnan Kozak ise, girişimci bir çiftçi tarafından Siirt\'te pirimatik ekipmanı getirilmek suretiyle, özellikle sarımsakta kullanılan ancak ülkemizde olmayan bir makine getirildiğini ve 200 dönümlük bir arazide sarımsak ekimi gerçekleştirildiğini ifade ederek, \"İlimizde daha önce 2 veya 3 dönüm ihtiyaç nazarında sarımsak ekimi yapılıyordu. Ancak işçilik maliyetinin yüksek olmasından dolayı çiftçilerimiz sarımsak ekimine uzak kalıyordu. Ama bu pirimatik ekip sayesinde 200 dönümlük alanda sarımsak ekimi gerçekleştirdik. Bunun gerek ülke ekonomisine gerekse Siirt ekonomisine destek sağlayacağını düşünüyoruz. Daha önce bu işlem işçilik ile yapılır ikimde dekara 600 lira gibi bir maliyet çıkar iken şuan ise 100 TL gibi bir maliyet çıkmaktadır. Ülkemizde sarımsak ekiminin yüzde 40\'a yakın ekimini ithal ediyoruz. İnanıyoruz ki, ilimizde bu kültür gerçekleşir ise bu ithalatın azalacağına bunun yanında ise bizim ihraç edecek bir ülke olacağımızı düşünüyorum\"dedi.

6)LÖSEMİ HASTASI MUSTAFA CAN, ARABALI YATAK HAYALİNE KAVUŞTU

ADANA\'da 5\'inci sınıf öğrencisi lösemi hastası 11 yaşındaki Mustafa Can Giriş, hayali olan arabalı yatağa kavuştu. Kentte 16 yıl önce evlenen 39 yaşındaki Cuma Giriş ve 41 yaşındaki Emine Giriş\'in, en büyüğü 15, en küçüğü 6 yaşında olan 4 çocukları oldu. 1.5 yıl önce rahatsızlanan Mustafa Can\'ı hastaneye götüren, zaman zaman şoförlük yapan baba, oğlunun lösemi olduğunu öğrendi. Mustafa Can, 9 ay boyunca Adana Numune Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde tedavi gördü. Mustafa\'ya şu anda ilaç tedavisi uygulandığını anlatan anne Songül Giriş, \"Her hafta hastaneye giderek kan sayımı yapıyoruz. Hastalığın iyileşmesini bekliyoruz. Aksi takdirde son çare olarak ilik nakli yapılacak. Oğlumuz hastalığının lösemi olduğunu bilmiyor. Biz ona \'Kan değerlerin düşük, iyileşeceksin\' diyoruz\" dedi.

ARABALI YATAĞINA KAVUŞTU

Çok sevdiği polis üniformasını üzerinden çıkarmayan Mustafa Can Giriş, tek hayalinin arabalı bir yatak olduğunu, bu güne kadar kendine ait yatağının olmadının söyledi. Bunun üzerine Yüreğir Belediyesi, Mustafa Can\'a arabalı bir yatak yolladı. Anne Emine Giriş ise yetkililere teşekkür ederek, \" Mustafa çok mutlu oldu, yatağından çıkmıyor. Onun bu arzusunu gerçekleştirenlere teşekkür ederiyoz\" dedi.

POLİSLER ZİYARET ETTİ

Ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de Giriş ailesini evinde ziyaret etti. Polisler yanlarında getirdikleri, oyuncak ve yeni polis elbisinin ise Mustafa Can ve kardeşlerine verdi. Üniformalı polislerin telsizleriyle poz veren Mustafa Can, onlarla da sohbet etti.

7)GELENEKSEL YÖNTEMLE ÜRETİLEN ZEYTİNYAĞININ LİTRESİ 50 LİRA

HATAY\'ın Altınözü ilçesinde asırlardır kurulan geleneksel atölyelerde üretilen \'su zeytinyağı\' ilerleyen teknolojiye rağmen büyük talep görüyor. El emeği ürünü olan su zeytinyağının litresi 50 liraya satılıyor. Altınözü İlçesi Tokaçlı Mahallesi\'nde geleneksel yöntemlerle elde edilen ve lezzeti nedeniyle vatandaşların sofralarından eksik olmayan su zeytinyağı üretimi hala devam ediyor. Büyük çoğunluğunu Hıristiyan vatandaşların oluşturduğu Tokaçlı Mahallesi\'nde kalan son birkaç geleneksel atölyede vatandaşlar su zeytinyağı çıkarmak için hummalı bir çalışma başlattı. İlçede zeytinyağı hasadının başlamasıyla birlikte yeniden kullanılmaya başlanan geleneksel atölye, bir havuz, ortasında havuzun içine konulan zeytinleri ezmeye yarayan büyük bir taş ile bu taşı çeviren attan oluşuyor. Havuzun içine doldurulan zeytinler, atın hareket etmesiyle, ata bağlı olarak dönen taşın zeytinleri ezmesi şeklinde çalışıyor. Ezilen zeytinler kürekler yardımıyla büyük kovalara doldurulup sıcak ve soğuk sudan oluşan iki ayrı fermantasyon işleminden geçtikten sonra çıkan sulu karışım büyük kazanlara dolduruluyor. Suyun kaldırma kuvveti sayesinde zeytinyağı üste çıkarken su ve diğer tortular kazanın dibinde kalıyor. Kazanın üstüne çıkan zeytinyağı ise atölyedeki kadınlar tarafından elleriyle alınıp kovalara dolduruluyor.

YURTDIŞINDA YAŞAYAN KÖYLÜLER BU LEZZET İÇİN GELİYOR

Tokaçlı Mahalle Muhtarı İbrahim Çilingir, zeytin hasadı ile birlikte mahallede kalan geleneksel atölyelerde su zeytinyağı üretme faaliyetlerinin de başladığını söyledi. Su zeytinyağının hem acı olmadığını hem de aromasıyla vatandaşın vazgeçemediği bir lezzet olduğunu belirten Çilingir, yüzde 80\'i yurtdışında yaşayan mahalle halkının her yıl su zeytinyağı üretimi için yıllık izin alıp mahalleye geldiğini söyledi. Çilingir, \"Makineden çıkan yağ ile bu yağ arasında tat farkı var, buna rahatlıkla ekmekle yiyebilirsiniz, makine değmeden üretilen bir yağ olduğu için daha lezzetli aroması var, onun için bundan vazgeçemiyoruz. Köyün nüfusunun yüzde 80\'i yurtdışında, insanlar sadece bunun tadını alabilmek için geliyorlar her sene zeytin günlerinde buraya. Ne Avrupa\'da nede başka bir yerde su zeytinyağının özelliğine sahip zeytinyağı bulamazlar zaten. İnşallah önümüzdeki yıllarda kooperatifleşmek istiyoruz. Bunun pazarını daha da genişletmek istiyoruz, yalnız Tokaçlı\'da değil Hatay\'ın ve ülkenin her yerinde bunun pazarını bulmak istiyoruz\" dedi.

LİTRESİ 50 LİRADAN SATILIYOR

Su zeytinyağının normal zeytinyağından 3 kat daha pahalı olduğunu kaydeden Çilingir, \"Tabi bu suyla yıkandığı için, fabrika ister istemez bunun yerini tutmuyor, yani kesinlikle şişeye koyun yan yana, illa ki fark var. Renkten bile fark edebiliyorsunuz yani. Normalde fabrika yağı 15 lira bunun fiyatı 45-50 lira. Zahmetli, çünkü onunla 10-15 dakikada 10 çuvalı bitiriyorsunuz fabrikada, burada bütün gün uğraşıyorsunuz. Zahmetli bir iş, onun için hem fiyatı hem lezzeti ondan dolayı biraz daha pahalı\" diye konuştu.

Yıllardır geleneksel yöntemle su zeytinyağı çıkaran Abdurrahman Berber ise bu işin yapımını babasından öğrendiğini belirterek, \"Bu işi dedemizden, babamızdan gördük ve şimdi halen yapmaktayız. Bu zeytin nereden baksanız öbür zeytinden iki katı daha güzeldir, ben bu işi 17-18 yıldır yapıyorum, babamdan dedemden görüp öğrendim\" dedi.

8)ZEKİ MÜREN 86 YAŞINDA

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen konserle Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden, sanat güneşi Zeki Müren, doğumunun 86\'ıncı yılında anıldı. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde, Zeki Müren\'in unutulmaz eserleri yorumlandı.

Yaşamının son yıllarını Bodrum\'da geçirdikten sonra 24 Eylül 1996 yılında röportaj için gittiği İzmir TRT stüdyolarında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Zeki Müren, Şef Ahmet Sabancı yönetimindeki 60 kişiden oluşan Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği Topluluğu\'nun sahne aldığı konserle anıldı. Sanat güneşinin eğitime verdiği önem doğrultusunda, Zeki Müren Sanat Derneği tarafından Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu ile yapılan işbirliği ile konserin geliri okula bağışlandı. Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi\'nde düzenlenen konseri; Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ve yaklaşık 500 kişi izledi. Türk sanat müziği sevenlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, koltuklar tamamen doldu. Ek sandalyelerinde getirilmesine rağmen çok sayıda kişi konseri merdivenlere oturarak izledi.

Topluluk koro ve solo olarak Zeki Müren\'in söylediği ve bestelediği eserlerin yanı sıra Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini de seslendirdi. Söylenen şarkılara konseri izleyenler de eşlik etti.

Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği Başkanı Firdevs Şengül, \"Her yıl doğum gününde sanat güneşimizi anarak, konser düzenliyoruz ve bu konserleri onun yaptığı gibi bir eğitim kurumu yararına yaparak onun yolunda gitmeye devam ediyoruz\" dedi

Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Mutafa Kavcar, \"Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği ile beraber bir protokol imzaladık ve bu konserin okula bir gelir olarak kaydedilmesi için çalıştık. Hem Zeki Müren\'i analım hem de öğrencilere ve eğitime destek olalım istedik. Konser ve gelir için çok teşekkür ediyoruz. Her şey çocuklarımız için, onların eğitimi için. Devlet okullarımızda çok büyük ihtiyaçlar var. Okulumuzun da ihtiyaçları var. Öncelikle sınıflarımızda kış gelmesi nedeniyle klima ihtiyacımız var onları gidermeye çalışacağız. Önceliğimiz çocukların ısınması, barınmasıdır. Kalanıyla da temizlik giderleri, kırtasiye giderleri gibi okulun diğer eksiklerini karşılamaya çalışacağız\" diye konuştu.

HER MESLEKTEN ÜYE VAR

Şef Ahmet Sabancı da 2002 yılından bu yana koronun çalışmalarına devam ettiğini belirterek, \"Bodrum\'da Zeki Müren\'in müze haline getirilmiş evinde çalışıyoruz. Zeki Müren\'in sanatını, eserlerini ve yardımseverlik özelliğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu konserde Zeki Müren\'in doğum günü münasebetiyle anıyoruz. Bizim koromuz 65 kişiden oluşuyor. Bunların içerisinde her meslekten insan var. Avukat, mühendis, doktor gibi aklınıza gelebilecek her meslekten üyemiz var. Çok özveri ile çalışıyorlar, hiçbir karşılık beklemeden Zeki Müren\'in adını unutturmamak adına çalışmalara devam ediyoruz. Konserde gerek Zeki Müren\'in kendisinin okuduğu gerek bestelerini söylemeye çalışacağız\" dedi.

İki bölümden oluşan konserde, Zeki Müren şarkıları ve Türk sanat müziği eserlerini seslendirildi. Konserin sonunda sanatseverler, Şef Sabancı\'yı ve koro üyelerini alkış yağmuruna tuttu.

