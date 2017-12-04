DHA YURT BÜLTENİ-3

1)AĞRI CEZAEVİNDE ASKERLER METAN GAZINDAN ZEHİRLENDİ

Ağrı Kapalı M Tipi cezaevinde bahçeden sızan metan gazından zehirlenen bazı askerlerin bölgeye sevkedilen çok sayıda ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Olay üzerine Vali Süleyman Elban hastaneye giderek yaralı askerleri ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

AĞRI/DHA)

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2)RİZE\'NİN O KÖYÜNE KAR YAĞDI, TAHTASINI ALAN KOŞTU

RİZE\'nin İkizdere İlçesi Meşeköy Köyü’nde her yıl yağan karla birlikte 7’den 70’e herkes yörede ‘Petranboard’ adını verdikleri tahtalarla kayağa başlıyor. Uzun yıllardır sürdürülen geleneği yaşatan ve dik yamaçlarda saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşan tahtalarla kayan köylüler bu yılda yağan ilk karla birlikte kendilerini doğal pistlere attı. Kaçkarlar\'da 10 yıl önce helikopterli kayak sporu Heliski\'nin başlamasıyla profesyonel kayakçılara özenen İkizdere İlçesi Meşeköy Köyü sakinleri de dedelerinin karda kaydığı tahtaları yeniden gün ışığına çıkarıp, köyün eski adı Petran\'dan esinlenerek \'Petranboard\' adını verdikleri tahtalarla kayağa başlamıştı. 7’den 70’e herkesin kayak yaptığı köyde Petranboard artık kış aylarının ulaşım aracı oldu. Köyden karayoluna uzanan yaklaşık 3 kilometrelik dik yolu tahtalarla kayarak inen köylüler, daha sonra da araçlarla ilçeye gidiyor.Yüksek kesimde yaşayanlar da, köyün alt kısmında yaşayan akrabalarına gidebilmek için de Petranboardları kullanıyor.

SAATTTE 80 KİLOMETRE HIZ

Kar toplamasın diye uçları dikleştirilen tahtalara binen köylüler dengede kalabilmek için bir elinde çubuk, diğer elinde ise önünü kaldırarak fren yapmayı sağlayan ipe tutarak kayıyor. Dik yamaçları tahtalar elinde yürüyerek tırmanan köylüler ardından dik yamaçlarda kayak yapıyor. Snowboard ustalarına taş çıkaran köylüler Petranboard adını verdikleri tahtalarla saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşabiliyor. Dengesini kaybeden ve hızını alamayanlarda karda düşüyor, yeniden kalkarak yoluna devam ediyor.

KADINLARDA İLGİLİ

Meşeköy Köyü\'nde yaşayan 57 yaşındaki Fatma Havuz da Petranboard yapanlar arasında yer alıyor. Köylerinde yıllardır kayak yapıldığını anlatan Havuz, \"Bende eskiden çok sık biner ve kayardım. Şimdi yaş ilerledi, pek kayamıyorum. İpini çekince yön veriyorsun. Arabanın direksiyonunu nasıl tutuyorsan bunun da ipini tutacaksın. Yoksa yönünü kaybedersin, yere yıkılır dumanlara karışırsın\" dedi.

KÖYÜN IĞDIRLI İMAMIDA MERAK SALDI

Meşeköy Camii İmamı Iğdırlı Cevzet Padurk da 9 ay önce tayin olduğunu köyde tahtalı kayağı öğreniyor. Düşe kalka kayak yapmaya başlayan imam boş vaktinde köylülerden ders alıyor. Tahtalı kayağı burada gördüğünü anlatan imam Padruk, \"Bende merak ettim ve kaymaya başladım. Acemilik çekiyorum ama yavaş yavaş öğreneceğim. Bunu öğrenmeden köylüler beni göndermeyecek. Çok zevkli\" diyerek kısa sürede kaymayı öğreneceğini söyledi.

MUHTAR: KAYAĞIMIZA HERKES HAYRAN

Tahtalı kayağın köylerinde 200 yıllık bir gelenek olduğunu anlatan Meşeköy Köyü Muhtarı Ahmet Tığcı ise \"Bu kayak şeklimize herkes hayran. Yurt dışından kayakçılar köyümüze geliyor. Eskiden bu tahtalarla ulaşımımızı sağlardık. Köyün aşağısına bunlarla inip yaya olarak çıkardık. Şimdi eğlence amacıyla kayak geleneğini yaşatıyoruz\" diyerek Şubat ayında yapacakları kayak şenliğine herkesi davet etti.

\"KAYMAKTAN ZEVK ALIRIZ\"

Kasım Havuz da \"Bizim ulaşım aracımız bu tahtalar. Küçüklükten itibaren zevkine gece gündüz kayarız. Kaymaktan zevk alırız. Kafamıza göre hız veriyoruz\" dedi. 80 kilometre hıza kadar ulaştıklarını anlatan Paşali Horoz ise \"Dededen babadan bize bu gelenek kaldı. Köyde ulaşım aracı eskiden buydu. Ehliyet istemez,ipi eline al kaymaya başla\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Meşeköy Köyüne çıkan yol güzergahı

-Drone ile köyün havadan görüntüsü

-Kayağa gidenler ve yamaçtan tırmananlar

-Kayak yapanlardan detay

-Fatma Horoz ile röp.

-Muhtar Ahmet Tığcı ile röp.

-Köylülerle röp.

-İmamın kayak görüntüleri ve röp.

-Meşeköy Köyünden arşiv kayak görüntüleri

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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3)YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİYE BYLOCK GÖZALTISI

MUĞLA\'da, Fildişi Sahilleri uyruklu öğrenci 25 yaşındaki K.L. (Kouakou Laurent) ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Aydın\'dan Muğla\'nın Marmaris ilçesine giden otobüs, geçen perşembe günü, Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yol denetiminde durduruldu. Polisin kontrol ettiği yolculardan Fildişi Sahilleri uyruklu öğrenci 25 yaşındaki K.L. hakkında Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen arama kararı bulunduğu ortaya çıkınca, şüpheli gözaltına alındı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü\'nde öğrenim gören K.L.\'nin ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle arandığı belirtildi. K.L., Aydın\'a götürüldü.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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4)HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ

MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde, hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü. Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Turgutlu yolu üzerindeki Taş Ocakları Mevkii\'nde meydana geldi. Gezici Araç Muayene İstasyonu olarak faaliyet gösteren, Fatih Kamber (26) yönetimindeki 35 KC 6167 plakalı hafif ticari araç, Yahya Durukan\'ın (60) kullandığı 35 DA 8436 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Kamber yaralandı, yanındaki arkadaşı Onur Cengiz (27) ise öldü. Ağır yaralı Kamber ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü Durukan, jandarma tarafından gözaltına alındı. Cengiz\'in cesedi morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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5)EMEKLİ ÖĞRETMEN İNTİHAR ETTİ

BURDUR\'da, bu yıl emekli olan öğretmen Ramazan Çağan (59), kendisini asarak yaşamına son verdi. Armağan İlci Mahallesi Yunus Emre Caddesi\'ndeki 2 katlı müstakil evde oturan evli ve 2 çocuk sahibi Ramazan Çağan\'a telefonla ulaşamayan oğlu Ali Çağan, dün saat 21.00 sıralarında eve geldi. Yedek anahtarla kapıyı açarak içeri giren Ali Çağan, babasını merdiven korkuluklarına iple asılı halde buldu. Ali Çağan, feryatları üzerine gelen komşularıyla ipi keserek babasının asılı bulunduğu yerden indirdi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Çağan\'ın yaşamanı yitirdiğini belirledi. Çağan\'ın cenazesi incelemelerden sonra otopsi için Burdur Devlet Hastanesi Morguna gönderildi.

Öğretmen olan Ramazan Çağan\'ın, görev yaptığı Altın Terim Solmaz İlkokulu\'ndan emekli olduğu kaydedildi. Çağan\'ın eşi ve çocuklarının köye gittiği, bu nedenle evde yalnız olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Evden dış görüntü

- Polis ve sağlık ekipleri

- Cenazenin çıkarılması

- Detay

70 MB /// 02.16\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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6)ÖĞRETMEN SINIFI AMFİ TİYATRO GİBİ DİZAYN ETTİ

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde sınıf öğretmeni 50 yaşındaki Levent Cengiz, maliyetini hayırseverin karşıladığı, yapımını ise bir velinin üstlendiği projeyle sınıfını amfi tiyatroya dönüştürdü. Öğretmen Cengiz, \"Arkadaki öğrencinin görüş açısını öndeki öğrenciler engellemeyecek şekilde sıraları yerleştirdik. İsteyen istediği yere oturup dersi rahatlıkla takip edebiliyor. Bu da öğrencilerimizin ders başarını arttırıyor\" dedi.

Kumluca Cumhuriyet İlkokulu 3/D sınıf öğretmeni Levent Cengiz, sınıftaki tüm öğrencilerin tahtayı daha rahat görebilmesini sağlamak amacıyla harekete geçti. 27 yıllık öğretmen olan Levent Cengiz, mobilya tasarımcısı olan bir velinin yardımıyla sınıfı amfi tiyatroya çevirdi.

3 BİN TL\'YE MAL OLDU

Arkadaki ortadakinden daha yüksek olacak şekilde ahşaptan iki basamak yaptırılarak sınıfa yerleştirildi. Öndeki sıralar zeminde, arkasındaki sıralar ise iki basamak üzerine gelecek şekilde konulan sıralarla amfi tiyatro düzeni oluşturuldu. 3 bin TL\'ye yaptırılan basamakların maliyeti bir hayırsever ve veliler tarafından karşılandı. Toplam 31 öğrencinin bulunduğu sınıfta oluşturulan yeni düzen sayesinde öğrencilerin birbirlerinin görüş açısını kapatması engellendi.

\"ÖĞRENCİLERİMİZİN DERS BAŞARINI ARTTIRIYOR\"

Levent Cengiz, \"Arka sıradaki öğrencinin tahtayı görememesini sürekli sorun ediyordum. Yaptığım çalışma ile sınıfı amfi tiyatro haline getirdim. Bir velim mobilya tasarımcısıydı. Onun yardımını aldım. Sınıfı önce 2 basamaklı hale getirdim. 2 basamak yaptım. Bir de zemin basamağı var. Sınıfımız toplam 3 basamaktan oluştu. Bir de sıraları çapraz şekilde dizayn ettik. Yani arkadaki öğrencinin görüş açısını öndeki öğrenciler engellemeyecek şekilde sıraları yerleştirdik. Bu sayede kısa boylu öğrenci uzun boylu öğrenci sorunu da kalmadı. İsteyen istediği yere oturup dersi rahatlıkla takip edebiliyor. Öğretmen ile göz temasında bulunuyor. Bu da öğrencilerimizin ders başarını arttırıyor. Basamaklar sayesinde öğrenciler sıralar arasında koşturamıyor. Öğrencilerimiz sınıfta düşüp veya sıralara çarpıp yaralanmıyor\" dedi.

ÖĞRENCİLER MUTLU

Öğretmenlerine teşekkür eden öğrenciler de artık sınıfın her noktasından tahtayı ve öğretmeni rahat görebildiklerini anlatırken, dersi daha iyi anladıklarını ve başarılarının arttığını söyledi. Öğrenciler sınıfın yeni düzenine ailelerinin de çok şaşırdığını anlattı.

Görüntü Dökümü

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- Sınıfta ders sırasında görüntüler

- Öğretmenin ders anlatması

- Sınıftan genel ve detay görüntüler

- Öğrencilerden ve öğretmenden detay

- RÖP: Levent Cengiz

- Öğretmen Levent Cengiz\'in sınıf düzenini anlatması

- Öğrencilerle röportajlar

- Öğretmenden ve sınıftan detay

- Bir öğrencinin şiir okuması

- Okul dışından görüntü

355 MB /// 07.49\"

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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7)GENÇ ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde Samet Çolak (33) evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kalfalar Sokak\'taki 2 katlı evde meydana geldi. Bir içme suyu bayisinde çalışan Samet Çolak\'tan haber alamayan kardeşi binanın 2\'inci kat balkonundan içeri girdi. Çolak\'ı yerde hareketsiz yatarken bulan kardeşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Samet Çolak\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çolak\'ın cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri genel gör.

-Ev dış genel gör.

-Çevrede toplananlar

-Polisin incelemesi

-Cenazenin çıkarılması

-Cenazenin araca konulması

-Samet Çolak fotolar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

(SÜRE: 03.12 - BOYUT: 195 MB)

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8)TÜRKİYE\'NİN NÖROLOJİ HARİTASI ÇIKARILACAK

TÜRK Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, dünyada bir ilki gerçekleştirerek Türkiye\'nin nöroloji atlasını çıkartacaklarını söyledi.

Antalya\'nın Kemer ilçesinde bu yıl 53\'üncüsü düzenlenen Ulusal Nöroloji Kongresi\'nde yapılan olağan genel kurulda yeniden Türk Nöroloji Derneği Başkanı seçilen Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Türkiye\'nin \'nöroloji atlası\' için çalışmalar başladığını söyledi. Prof. Dr. Öztürk, \"Dernek olacak yapacağımız Türkiye\'nin nöroloji atlasını oluşturmak. Yani Türkiye\'de nörolojik hastalıkların dağılımını çok büyük katılımlı bir çalışma ile güvenilir verilerle ortaya koymak\" dedi.

\"PİLOT ÇALIŞMAMIZI YAPTIK\"

Nöroloji atlası için çalışmalara başladıklarını ve geçen yıl pilot çalışmayı yaptıklarını aktaran Öztürk, \"Böyle büyük bir veri çalışmasına girmeden önce pilot çalışmalar yapılır. Pilot çalışmalarda amaç kullandığınız verilerin ne kadar yeterli olduğunu görmek, küçük ölçekte elde ettiğiniz verilerin dünya verileriyle uyumunu veya daha önceki verilerle uyumunu kontrol edebilmektir. Pilot çalışmamızı yaptık aslında onu tamamladık. Verilerimizi gözden geçirdik. Verilerimiz biraz daha düzenleyip geliştirip neredeyse 25 bin ile 50 bin kişiyi kapsayacak örnekleme olarak bütün Türkiye\'nin nörolojik hastalıklar profilini net olarak ortaya koyacak -ki bu dünyada aslında ülke bazında da ilk çalışmadır- Dünya ülkeleri için de çok iyi bir rehber, veri olacağını düşünüyoruz\" diye konuştu.

\"ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA OLACAK\"

Önümüzdeki 2 yıl içerisinde çalışmayı tamamlayın ulusal ve uluslararası camiaya sağlam bir veri olarak sunmayı hedeflediklerini kaydeden Öztürk, şöyle dedi:

\"Bunun için elbette önemli bir fona da ihtiyacımız olacak. Avrupa Birliği fonları, TÜBİTAK fonları gibi bunların hangisini kullanabilirsek bunlar için uğraşacağız. Ama sonuçta çıkacak veri elimizde ne var bunu görmemizi sağlayacak. Bizim ne kadar nörolojik hastalık yükümüz var? Bizdeki hastalıkların özellikleri ne şekilde ortaya çıkıyor? Hangi yaş gruplarında, hangi bölgelerde, kentsel, kırsal farklılık var mı, kadın, erkek farklılığı var mı, eğitim farklılığı var mı, bütün bunları ortaya koyacak ve biz stratejilerimizi daha sağlam olarak şekillendirebileceğiz. Yani hangi gruba hangi oranda ne şekilde gitmemiz gerektiğini, hangi bölgemizin daha fazla eğitime ihtiyacı olduğunu, farkındalık arttırmaya, hangi bölgede tedavi ihtiyacının fazla olduğunu, gelecek için ne şekilde bir plan yapmamız gerektiğini çünkü bu projeksiyon da sağlayacak bize nüfus artışımızı göz önüne aldığımızda. 10 yıl sonraki belki sağlık hizmetlerinin sunumunda nasıl bir yapılanmaya gitmemiz gerektiğini de gösterecek. Önemli bir çalışma olacak. Çok önem verdiğimiz bir çalışma dernek olarak, önemli projelerimizden birisi.\"

Görüntü Dökümü

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- Toplantıda Prof. Dr. Şerefnur Öztürk detay

- Kongre afişi

- RÖP: Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

- Toplantıdan genel detay

93.4 MB /// 02.55\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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9)ENGELLİLER PARAMOTORLA UÇTU

AFYONKARAHİSAR\'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, bedensel engelliler paramotorla uçmanın heyecanını yaşadı.Afyonkarahisar Gökyüzü Uçuşları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelliler, paramotorla uçtu. Kentin yakınlarındaki boş bir araziye gelen bedensel engelliler, Afyonkarahisar Gökyüzü Uçuşları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı paramotor pilotu Şükrü Çakmak\'ın kullandığı paramotorla yaklaşık 10 dakika havada kalarak gökyüzünden kendi seyretme imkanı buldu.

\"YUKARIDA HEYECAN DORUKTAYDI\"

Uçuş alanına tekerlekli sandalyede ailesinin yardımıyla gelen Osman Emek (24), kendisini engelli olarak görmediğini ve uçmayı kendisinin istediğini söyledi. Uçmaktan korkmadığını ancak heyecanlı olduğunu aktaran Emek, uçmanın güzel bir duygu olduğunu kaydetti. Emek, \"Uçuşa çıkmadan önce de korkmuyordum, gökyüzünde de korkmadım. Yukarıda heyecan doruktaydı. Tekrar uçmak isterim. Engelliler küçümsenmesin ve tüm engellilerin okumasını istiyorum\" dedi.

\"ÇOK HEYECANLANDIM\"

Oğlunun uçma isteğini ilk duyduğunda korktuğunu belirten Ayşe Emek, oğlunun uçuşu sırasında heyecandan elinin ayağının titrediğini anlattı. Emek, \"Osman özgüveni sağlam bir çocuk, özgüveni olan bir çocuk. O \'uçacağım\' dediğinde çok korktum. Burada elim ayağım titredi. Telefonla canlı yayın yapacaktım yapamadım. Oğlumu öyle görünce çok heyecanlandım\" diye konuştu.

\"GÜNDELİK İŞLERİNİ DE KENDİSİ YAPTI\"

Oğlunu hiçbir zaman engelli olarak görmediğini, yetiştirirken de normal insan gibi davrandığını kaydeden İhsan Emek ise oğlunun verilen tüm işleri yaptığını ve hiçbir işi \'ben yapamam\' diye geri çevirmediğini söyledi. Baba Emek, şöyle dedi:

\"Oğlum Osman\'ı hiçbir zaman engelli olarak görmedik. Yetiştirirken de öyle yetiştirdik. Normal bir insan gibi okuluna da gitti sosyal faaliyetlerde de bulundu. Gündelik işlerini de kendisi yaptı. Ben bir baba olarak \'sen yapabilirsin\' diyerek ona işler verirdim. Yapabildiği kadarını yapardı. Ona engelli olarak değil normal bir insan gibi yaklaştık. Zaten özgüveni de yerinde bir çocuk. Ne iş verirsen ver \'bunu yapamam\' demez.\"

\"ENGELLİLERİMİZ İÇİN PROGRAMLAR YAPACAĞIZ\"

Afyonkarahisar Gökyüzü Uçuşları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı paramotor pilotu Şükrü Çakmak, her zaman engellilerin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. Çakmak, \"Engelliler Günü dolayısıyla engelli kardeşlerimizi uçurmak ve o güzelliği yaşatmak istedik. Engelin sadece bedende değil beyinde başlayıp beyinde bittiğini biliyoruz. Onun için engellilerimiz için programlar yapacağız. Bundan sonra da engellilerimizin yanında olmayı istiyoruz. Herkesin de engellilerin yanında olmalarını ve onları bir birey olarak görmelerini istiyoruz\" dedi.

\"UÇMANIN TADINA VARACAĞIZ\"

Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Nilgün Akgün de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Akgün, \"Uçmanın tadına varacağız, o heyecanı yaşayacağız. Kendimizi engelli olarak görmüyoruz onun için bir sıkıntımız da yok\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Engellilerin uçuş alınana gelişleri

- Engelli Osman\'ın paramotora bindirilmesinden detaylar

- Uçuş öncesi RÖP: Osman Emek (Engelli vatandaş)

- Paramotorun havalanmasından detaylar

- Paramotorun havadaki hareketlerinden detaylar

- RÖP: Ayşe Emek (Engelli Osman\'ın annesi)

- Paramotorun iniş detayları

- Uçuş sonrası RÖP: Osman Emek (Engelli vatandaş)

- RÖP: Şükrü Çakmak (Afyonkarahisar Gökyüzü Uçuşları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve paramotor pilotu)

- RÖP: İhsan Emek (Engelli Osman\'ın babası)

- Uçuş alanındaki engellilerden detaylar

- RÖP: Nilgün Akgün (Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı)

- Uçuş alanından detaylar

- Engellilerin kendi aralarındaki konuşmalar

- Engellilerin Paramotora bindirilmeleri

- Paramotorun kalkış ve iniş detayları

- Gökyüzündeki uçuşların Paramotor kamerasına yansıyanları

209 MB /// 07.30\"

(Haber- Kamera: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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