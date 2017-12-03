DHA YURT BÜLTENİ-3 

Bingöl\'de 4\'ü ölü, 1\'i sağ olmak üzere 5 terörist ele geçirildi



BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda 4\'ü ölü, 1\'i sağ olmak üzere PKK\'lı 5 erkek terörist ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 5 uzun namlulu silah ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi.

Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyünde 2 Aralık günü saat 02.00 sıralarında başlatılan operasyonda 1’i sağ 4’ü ölü toplam 5 erkek teröristin ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, teröristlere ait olduğu belirtilen 2 M-16 otomatik tüfek ile 3 Kalaşnikof, 1 dizüstü bilgisayar ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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(ARŞİV)

-Operasyon görüntüleri

Haber: BİNGÖL, (DHA)-

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(ÖZEL) Kapıkule\'de TIR rekoru - (2)



EDİRNE\'nin Bulgaristan sınırında, Türkiye\'nin Avrupa\'ya açılan sınır kapısı Kapıkule\'de 1 Aralık Cuma günü toplam 2040 TIR giriş- çıkış yaptı, \'tüm zamanların en yüksek işlem\' sayısına ulaşıldı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Avrupa\'ya açılan sınır kapılarında hafta sonu yoğunluğu beraberinde rekor işlem sayısını getirdi. Son haftalarda ihracattaki belirgin yükseliş Kapıkule Sınır Kapısı\'nda TIR işlemleri istatistiklerine de yansıdı. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1 Aralık Cuma günü 24 saatte 1039 TIR aracının çıkış işlemi yapılırken, 1001 aracın da giriş işlemi yapıldı. Buna göre, 1 günde toplam 2040 TIR işlemi Kapıkule\'deki \'tüm zamanların en yüksek işlem rekoru\' olarak kayıtlara geçti.

Kasım ayı günlük ortalamaya bakıldığında ise 857 TIR aracı giriş, 939 TIR aracı ise çıkış yaptı. TIR araçlarının çıkış yapmak için bekleyişlerini sürdürdüğü Kapıkule\'de 10, Bulgaristan\'a açılan diğer sınır kapısı Hamzabeyli\'de ise yaklaşık 5 kilometre kuyruk oluştu.

Belçika\'ya ihracat yükü taşıyan TIR sürücülerinden Süleyman Demirci, son dönemlerde Türkiye\'nin ihracatında artış olduğunu sınır kapılarındaki yoğunluktan anladıklarını ifade ederek, şöyle dedi: \"Gümrükte yoğunluk vardı, geceden gelerek sıraya girdik. TIR sürücüleri kuyrukta olduğunda uyuyamaz, sırayı kaçırmamak için, TIR güvenliği için ama kuyrukların olması ülke gidişatı iyiye gittiğini gösteriyor. Türk gümrüğünde 4 ayrı yerde işlem yapıyor. Ancak, mazot almak isteyenlerin sırası bizleri sırada çok bekletiyor. Avrupa\'da geç işlem yapıldığında uyaran sistem var. Bir işlem için çok beklediğimiz zamanlarda oluyor. Bunlara da çözüm bulunmasını istiyoruz. Çünkü girişten sonra poliste pasaport kontrolü, kantar ikinci durak, gümrük tescil işlemleri ve çıkış kapısıyla dört ayrı yer var. Bir de mazot alacaksınız onun sırası var.\"

TIR sürücülerin Efe Arslan, İsviçre\'ye yük taşıdığını ve uzun süredir kuyrukta beklediğini belirterek şunları söyledi:

\"Geceden girip kuyrukta bekliyoruz. Yoğunlukların ithalat ve ihracatın arttığını gösteriyor. Çünkü Kapıkule\'de ne kadar sıra varsa, karşı taraf Bulgaristan\'da da var. Yıl sonu yaklaşıyor onunda etkisi var.\"

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise işlemlerin kısa sürede tamamlanması neticesinde TIR giriş- çıkış sayılarında rekora imza atıldığını ve bunun süreceğini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-Kuyrukta bekleyen araçlar

-TIR\'lardan detay

-TIR sürücüleri detay

-Sürücülerle röp.

-Kapıkule Gümrük Kapısı

-Giriş çıkışlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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(Özel) - Alternatif olarak ürettiği hurmaları pazarcılara satıyor

ADIYAMAN\'da çiftçilik yapan Abdurrahman Demir, 14 yıl önce tütüne alternatif olarak ürettiği Trabzon hurmasını, Kahta ve Adıyaman\'daki hallerin yanı sıra talep üzerine bölgedeki pazarlara da satmaya başladı.

Kahta ilçesi Salkımbağı köyünde çiftçi Abdurrahman Demir (62), bölgenin geçim kaynağı tütüne alternatif olarak 30 dönümlük arazisinin bir bölümüne, Trabzon hurması fidesi dikti. Demir, meyveye talep olunca bu kez ağaç sayısını artırarak, 30 dönümlük arazinin tamamına hurma ağacı dikti. Demir, elde ettiği meyveleri Kahta ve Adıyaman\'daki hallerin yanı sıra köylülerin talebi üzerine bölgedeki pazarcılara da satmaya başladı.

Çiftçi Demir, tütüne alternatif olarak diktiği ve bu sayede elde ettiği meyvelerin ilgi görmesiyle artan talebe cevap vermeye çalıştığını söyledi. Trabzon hurmasının tadındaki çikolata aromasının yöre halkı tarafından beğenildiğini dile getiren Demir, çevresindekilerin de hurma fidanı dikmeye başladığını kaydetti. Demir, \"Tütüne alternatif, bu hurma ağaçlarını yetiştirdim. Yıllardan beri verim alıyorum. Hurmalarımızın tadı çikolataya benziyor. Bu yörenin toprağı, cennet hurmalarını çok seviyor. Bu nedenle hurmalarımızın çok güzel bir tadı var. Şimdiye kadar bu meyve çeşidini neden yetiştirmediğimize şaşıyorum. Bizim hurma bahçesini gören çok sayıdaki çiftçi, son yıllarda cennet hurması yetiştirmeye başladı. Müşteri sıkıntısı hiç yok. Ben de Allah’a şükür iyi kazanıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hasat yapılması

- Çikolatalı hurmalar

- Abdurrahman Demir ile röp.

- Hasat bahçesi

- Kasalardaki hurmalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

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Çevre mühendisi, silahlı soygundan tutuklandı

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, geçen ay bir zincir market şubesinden 25 bin TL çalınmasıyla ilgili yakalanan T.B. (43) tutuklandı. Okulunu ikincilikle bitiren ve çevre mühendisi olduğu belirtilen T.B., uzun süredir işsiz olduğunu, borçlarını ödeyemediğini söylediği öğrenildi.

Manavgat\'ın Sarılar Mahallesi\'ndeki ulusal market zincirine ait mağaza, geçen ay gece yarısı motosikletle gelen kişi tarafından silah tehdidiyle soyuldu. Başında bere bulunan şüpheli, mağazadaki 25 bin TL\'yi alarak, motosikletle kayıplara karıştı. Olayı çözmek amacıyla Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekip, mağazada ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında saatler süren incelemeler yaptı.

MAĞAZA GÖREVLİSİ, SESİNDEN TANIDI

Karanlık olması nedeniyle güvenlik kamerası görüntülerinden sonuç alamayan uzman ekip, mağaza personelinin ifadesine yeniden başvurdu. Mağaza görevlilerinden biri, şüphelinin sesini gündüz gelen bir müşteriye çok benzettiğini; ancak emin olamadığını söyleyince, mağazanın güvenlik kamerası kayıtları tekrar izlenerek, şüphelinin T.B. olduğu belirlendi.

KURUSIKI TABANCA VE MAKYAJ MALZEMESİ BULUNDU

Şüpheli T.B.\'nin adresini tespit eden ekipler, savcılıktan yakalama ve ikamette arama izni aldı. Evine yapılan baskında T.B., gözaltına alınırken, evde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen kurusıkı tabanca ve çeşitli makyaj malzemeleriyle mağazadan alındığı belirlenen 2 bin 400 TL ele geçirildi.

İŞSİZ VE BORÇLU OLDUĞUNU ANLATTI

T.B.\'nin sorgusunda, olayı gerçekleştirdiği gün tanınmamak için saçını ve sakalını farklı renklere boyadığını, markete bu şekilde gittiğini ve kendisine kimsenin yardım etmediğini söylediği belirtildi. T.B.\'nin uzun süredir işsiz olduğu, yaşlı annesine baktığı ve bankalara olan borçları nedeniyle haciz takibatına uğradığını, bu nedenle soygunu gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan T.B., savcılığa gönderildi. T.B.\'nin, savcılık sorgusunu beklerken yakınlarına, \"Yapacak başka bir şeyim yoktu, başka çarem kalmamıştı\" dediği belirtildi. T.B., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından \'nitelikli yağma\' suçundan tutuklanarak, Alanya Cezaevi\'ne konuldu.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNİ İKİNCİLİKLE BİTİRDİ

Annesi ve babası uzun süre önce ayrılan T.B.\'nin annesinin yanında kaldığı belirtildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü\'ne üçüncü sıradan yerleşen T.B.\'nin, okurken harçlığını çıkarmak amacıyla İzmir\'deki anaokullarında palyaçoluk yaptığı ve okuldan da ikincilikle mezun olduğu öğrenildi.

İKİ YILDIR İŞ BAŞVURULARINA OLUMSUZ YANIT ALDI

Yakınları, bir süre önce Manavgat\'a yerleşen T.B.\'nin, yanından hiç ayrılmadığı annesine bakmak için evlenmediğini ve yaklaşık 2 sene önce işsiz kaldığını söyledi. Bu süre içinde birçok kuruma iş başvurusunda bulunan T.B.\'nin olumsuz yanıt aldığını belirten yakınları, bir ara Side\'de 2-3 restoranda garson olarak çalıştığını; ancak işten çıkarıldığını anlattı.

İŞSİZLİK, BUNALIMA SOKTU

T.B.\'nin işsizliği kaldıramadığını, iş başvurularının olumsuz sonuçlanması nedeniyle özgüvenini yitirdiğini ve bunalıma girdiğini kaydeden yakınları, son 1 yıldır sürekli ilaç kullandığını ve evden neredeyse hiç çıkmadığını söyledi. Yakınları, T.B.\'nin birlikte yaşadığı annesinin rahatsızlıklarının olduğunu, bankalardan kullandığı krediler nedeniyle evine haciz geldiğini de belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Manavgat adliyesinden görüntü

- Şüphelinin adliyeden çıkarılışı

- Şüphelinin götürülmesi

- Silahlı soygun yapılan mağazadan görüntüler (Arşiv)

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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Engelliler gününde \'tatlı\' uzlaşma

BURSA\'da bir restoranda çalışan Soner Ergün (26) ile Mustafa Tepe (32) arasında tartışma çıktı. Ergün, tartışmadan sonra Tepe\'ye cep telefonundan \'tehdit\' içerikli mesaj gönderdi. Tepe’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan savcı, dosyayı uzlaştırmacıya gönderdi. Tepe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 200 kişiye tulumba tatlısı dağıtması koşuluyla Ergün’ü affedeceğini söyledi. 200 engelli ve yakını tulumba tatlısı yedi, taraflar barıştı.

Bir restoranda çalışan Mustafa Tepe ile Soner Ergün arasında iş dağılımı konusunda tartışma çıktı. Tartışma ardından Soner Ergün, Mustafa Tepe’ye cep telefonundan \'Senin kalemini kırdım. Attığın adıma dikkat et. Tekerlekli sandalye al. Delikanlılar ayakta yaşar\' yazılı mesaj gönderdi. Şikayet üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Soner Ergün hakkında TCK 106/1 maddesi gereğince \'tehdit\' suçundan 6 ay hapis veya adli para cezası istemiyle işlem yapıldı. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yeniyurt, uzlaşma kapsamına giren dosyayı Bursa 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü uzlaştırmacı Serap Vural Saygı’ya gönderdi. Saygı, defalarca yaptığı görüşme sonunda tarafları uzlaştırdı.

Mustafa Tepe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle 200 engelli ve yakınına tulumba tatlısı dağıtması koşulu ile davacı olmayacağını söyledi. Soner Ergün de teklifi kabul ederek, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu\'nda 200 engelli ve yakınına tulumba tatlısı dağıttı. Engelliler ve yakınları tulumba tatlılarını yerken, taraflar arasındaki tatsızlık da tatlıya bağlandı.

Arkadaşını çok üzdüğünü söyleyen Soner Ergün, şöyle dedi:

\"İnsanların sinirli hareket etmemesi gerekiyor. Şu bir gerçek ki bu dünyadan sadece geçiyoruz. En yakın arkadaşım Mustafa ile aramızda çıkan tartışma sonucunda sinirlendim. Onu tehdit ettiğimden dolayı çok üzüldüm ve özür diledim. Şikayetçi olunca hakkımda ‘tehdit’ suçundan işlem yapıldı. Dosya uzlaştırma kapsamında bulunduğu için uzlaştırmacı Serap hanım telefonla aradı. Ben de çok üzgündüm. Mustafa arkadaşımla böyle anlamlı bir günde engellilere tatlı dağıtılmasına imkan sağlayarak uzlaşmış olduk. Arkadaşlığımızı da perçinleştirdik.\"

\'OLAYI TATLIYA BAĞLADIK\'

Tehdit karşısında şikayetçi olduğunu ifade eden Mustafa Tepe ise \"Soner ile aramızda tartışma çıktı. Beni tehdit edince şikayetçi oldum. Benden özür diledi. Şikayetçi olduğum için adliyede hakkında \'Tehdit\' suçundan işlem yapıldı. Savcısı, dosyayı uzlaştırma kapsamında olduğundan Serap hanıma göndermiş. O da bizi uzlaştırdı. Böyle anlamlı bir günde engellilere, tulumba tatlısı dağıtılmasını sağladım. Böylece aramızdaki olayı tatlıya bağlamış olduk. Şimdi aynı işyerinde çalışmıyoruz ama arkadaşlığımız devam ediyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tatlı dağıtımı ve yiyenler

Açıklamalar

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

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