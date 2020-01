DHA YURT BÜLTENİ-3

(ÖZEL) Sınırın sıfır noktasında gece gündüz vatan nöbeti

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Çukurca Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri, Türkiye\'nin Irak sınırında bulunan 2 bin 500 rakımlı Sancak Tepe ile 2 bin rakımlı Bayrak Tepe üs bölgelerinde teröristlere karşı el tetikte termal kameralarla gece-gündüz gözetleme yapıp, kuş uçurtmuyor.

Türkiye\'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari\'nin Çukurca İlçesi\'nde polis ve asker, teröristlere büyük kayıplar verdirirken, amansız olarak yürütülen mücadele 24 saat kesintisiz yürütülüyor. Irak\'ın sınırında olan ve bugüne kadar çok sayıda teröristlerin saldırısına uğrayan yaklaşık 10 bin nüfuslu Çukurca\'yı, kuş bakışı görebilen Sancak Tepe ve Bayrak Tepe\'yi ise çevik kuvvet ekipleriyle birlikte özel hareket polisleri koruyor. Mehmetçikler, bu yıl yaz ayları boyunca ilçenin kırsal kesimlerinde, özellikle de Irak sınırına kurulan yeni üs bölgeleri sayesinde teröristlere nefes aldırmazken, özel hareket ve çevik kuvvet ekipleri ise sızmalara karşı el tetikte termal kameralarla gözetleme yaparak gece ve gündüz ilçeyi teröristlerden koruyor.

\"VATANA CANIMIZ FEDA\"

Sıfır noktasındaki Çukurca\'da adeta kuş uçurtmayan özel hareket polisleri, vatan için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını belirtiyor. Yaz aylarındaki sıcak, kış aylarındaki soğuk havanın kendilerini yıldırmadığını belirten polisler, nöbet tuttukları üs bölgelerinin çok kritik olduğunu belirterek şöyle dedi: \"Burada bölücü örgüt unsurlarına karşı asker ve güvenlik korucularıyla birlikte vatanımızı korumak için 7/24 vatan nöbeti tutuyoruz. Yazın hava sıcaklığı zaman zaman 35-45 dereceye kadar çıkıyor. Kışın ise sıfırın altında eksi 35’e iniyor. Ama ne olursa olsun halkımız şunu bilsin ki, biz her zaman buradayız, bu şerefli görevin başındayız. Bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Bu vatan için seve seve kanımızı akıtmaktan da çekinmeyeceğiz. Bu şerefli bayrağın altında kardeşçe, milletçe birlikte yaşayacağız. Her kes bundan emin olsun.\"

İyi Parti Genel Başkanı Akşener’e meşaleli karşılama



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Artvin’deki programına katılmak üzere geldiği Trabzon Havalimanı’nda çok sayıda vatandaş tarafından meşale yakılarak karşılandı.

Artvin’deki bir dizi proğramlarına katılmak üzere sabah saatlerinde Ankara’dan Trabzon’a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon Havalimanı\'nda vatandaşlar ve partililerce coşkuyla karşılandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın da hazır bulunduğu karşılamada VİP Salonu önünde bekleyen bir grup genç de meşale yakarak Akşener’e sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamada ‘Karadeniz’in gelini Trabzon’a hoş geldin’ yazılı pankartın yer alması dikkat çekti. Burada bir süre partili kurmaylarıyla görüşen Akşener atandaşları da selamladı.

Akşener daha sonra araç konvoyuyla Artvin’e hareket etti.

Emekli öğretmen doğum gününde ölü bulundu

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesine tatil için gelen emekli öğretmen, 2 çocuk babası 55 yaşındaki Şaban Yüce, doğum gününde kaldığı evde ölü bulundu.

Gazipaşa\'ya tatil için 20 gün önce gelen Şaban Yüce\'nin her gün gittiği kafeye gelmemesinden şüphelenen arkadaşları kontrol etmek için dün saat 20.30 sıralarında Koru Mahallesi Muz Kent Sitesi\'nde kaldığı eve gitti. Arkadaşları, zili çaldı ancak açan olmadı. Aracı da park halinde evinin önünde duran Şaban Yüce\'nin durumundan şüphelenen arkadaşları polise haber verdi.

İhbar üzerine eve 112 ekipleri ve polis geldi. Giriş kattaki dairenin kapısının kilitli olması nedeniyle itfaiyeden yardım istendi. Balkondan eve giren ekipler Şaban Yüce\'yi koltuk üzerinde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede Yüce\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Şaban Yüce\'nin cenazesi morga konuldu. Yüce\'nin kesin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Şaban Yüce\'nin dün doğum günü olduğu belirtildi.

Ahır ve otobüs yandı

SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde içerisinde marangoz atölyesinin de bulunduğu samanlıkta çıkan yangında alevler yanında bulunan otobüse de sıçradı. Yangında samanlık ve otobüs yandı.

Saat 04.00 sıralarında, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Barış Sokak\'ta Recep ve Şaban Şirin\'e ait içerisinde marangoz atölyesinin de bulunduğu samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek samanlığın yanında park halinde bulunan otobüse sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, samanlık ve otobüs tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ÖZEL) Engelleri aşarak işinin patronu oldu

TOKAT\'ta 1,5 yaşında geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle bedensel engelli olan 51 yaşındaki Salih Sayar, yurt dışından getirdiği kanalizasyon açma makinesi ile kurduğu işinde patron oldu.

Kent merkezinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Salih Sayar, 1,5 yaşında ateşli hastalık geçirdi. Ailesi tarafından doktora götürülen Sayar, bir süre sonra felç geçirerek bedensel engelli oldu. Belden aşağısı tutmayan, ortez protez ile hayata tutunan ve koltuk değneği kullanan Salih Sayar, ilk olarak fotokopi üzerine iş yeri kurdu. 10 yıl boyunca bu işi yapan Sayar, yaşanan ekonomik krizden dolayı iş yerini kapatmak zorunda kaldı.

Ardından yeni iş arayışlarına giren Sayar, yurt dışında yaşayan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Almanya\'dan 17 yıl önce 550 liraya kanalizasyon açma aleti getirdi. 2000 yılında yeni bir iş yeri açarak bu makine ile işine başlayan Sayar, 9 metre kare alanlık dükkanda faaliyete başladı. Engelli olmasına rağmen bizzat kendisi çalışan Sayar, zamanla işlerinin yoğunlaşması üzerine yanında bir çok kişiyi çalıştırdı. Şu anda 100 metre karelik alanda 8 kişiye iş imkanı sağlayan Sayar, 13 kişiye de bu mesleği öğreterek iş yeri açmalarına imkan sağladı. İşinin patronu olan Sayar, önüne çıkan engelleri aşmanın mutluluğunu yaşıyor.

\"BEN BU ENGELİ AŞTIM\"

Engelini sorun etmeden mücadele verdiğini anlatan Sayar, \"Halk bize engelli bir işe yaramaz gözü ile bakarken, ben bu engeli aştım. Şu an ekibim var. Ben 2000 yılında bu işe başlarken ailem ve arkadaşlarım kesinlikle benim bu işi yapamayacağımı, başarıya götüremeyeceğimi söylemişlerdi. Kimse makineyi kullanmayı bilmediği için bana yardımcı olmakta sıkıntı çekti. Ama deneme yanılma yöntemiyle ben işi öğrendim. Ben öğrendikten sonra yanımda çalışanlara öğrettim. Sonrasında da iş bu şekilde büyüdü.\" dedi.

\'YAPABİLECEĞİME İNANMADILAR\"

Turhal ilçesinde bir eve giderek su kaçağı aradıklarını söyleyen Sayar, \"Birçok ustaya gitmişler fakat bulamamışlar. Sonra bizi aradılar ve biz gittik. Eve girip \'hanımefendi nasıl bir sorun var\' diye sorunca, bana şunu söyledi. \'Oğlum ustan gelsin.\' Bende dedim ki, \'usta benim\', \'oğlum sen bu halinle mi yapacaksın\' dedi. Tabi ki bu işi yaptıktan sonra bize bir ayran ikram etti. Daha sonra, \'Oğlum hakkını helal et. Senin bu halinle bu işi nasıl yapacağını düşünüyordum. Fakat bu iş çok güzel bir şekilde oldu\' dedi.\" diye konuştu.

\"BİZ ENGELİMİZİ HİSSETMİYORUZ\"

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla, kendisi gibi engelli olanlara seslenen Sayar, \"Tabi bunu kutlayamayan arkadaşlarımızda var. Keşke onlarda toplumun içerisine karışıp bu tür etkinliklere katılsalar mutlu olurum. Biz engelimizi kendimiz hissetmiyoruz, bize toplum hissettiriyor. Bakışlarıyla gülüşleriyle bunu hissettiriyor. Eğer bu toplum bilinçli toplum olursa biz engelimizi zaten unutmuşuz. Onlarda bize hatırlatmaz ise dünya güzel\" şeklinde konuştu.

Mustafa Can\'ın tek hayali arabalı yatak

ADANA\'da 5\'inci sınıf öğrencisi lösemi hastası 11 yaşındaki Mustafa Can Giriş, polis üniformasını üzerinden çıkarmıyor.16 yıl önce evlenen 39 yaşındaki Cuma Giriş ve 41 yaşındaki Emine Giriş\'in, Züleyha (15), Sema Nur (13), Mustafa Can (11) ve Songül (6) adında 4 çocukları oldu. 1.5 yıl önce, rahatsızlanan Mustafa Can\'ı hastaneye götüren baba, oğlunun lösemi olduğunu öğrendi. Adana Numune Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde tedavi olan Mustafa Can, 9 ay boyunca burada tedavi gördü.

LÖSEMİ OLDUĞUNU BİLMİYOR

Mustafa\'nın şu anda ilaç tedavisi gördüğünü anlatan anne Songül Giriş, \"Her hafta hastaneye giderek kan sayımı yapıyoruz. Hastalığın iyileşmesini bekliyoruz. Aksi takdir de son çare olarak ilik nakli yapılacak. Oğlumuz hastalığının lösemi olduğunu bilmiyor. Biz ona kan değerlerin düşük, iyileşeceksin diyoruz\" dedi.

POLİSLERE AŞIK

Oğlunun polis olmayı hayal ettiğini anlatan Songül Giriş, \"Polisleri çok seviyor. Onları görünce yanlarına gidip, onlarla birlikte fotoğraf çektiriyor. Hastaneye her gittiğinde bir polis görse yanına uğramdan fotoğraf çekilmeden bırakmıyor. Oğlum polislerle moral buluyor\" diye konuştu. .Büyüyünce polis olmak istediğini anlatan küçük Mustafa ise, şunları söyledi:

\"Polis olmayı istiyorum ve onları çok seviyorum çünkü kötüleri yakalayıp bizi koruyorlar. Ben de iyileşince polis olmak istiyorum. Benim bir hayalim var bir odam ve arabalı yatağımın olmasını istiyorum. Hastane tedavileri için bana yardım etmelerini istiyorum bunu yaparlarsa kendimi daha iyi hissedeceğim. Arabalı yatağı, televizyon reklamlarında gördüm bazı arkadaşlarım almış benimde olsa çok mutlu olurum. Ben arabalı yatağı çok seviyorum hiç ömrümde yatağım olmadı\" dedi.

Engelli Büşra hayaline kavuştu

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde bedensel engelli 23 yaşındaki Büşra Kılınç, birkaç saatliğine polis oldu. Polis üniforması giyen Büşra Kılınç, emniyet müdürlüğünü ziyaret etti.

Kumluca\'da 1.5 yaşındayken oksijen yetersizliği yüzünden bedensel engelli hale gelen, Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışan Büşra Kılınç, yaklaşık bir ay önce İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etmek istediğini Toplum Destekli Büro Amirliğine iletti. Bunun üzerine Büşra\'nın İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan\'ı ziyaret edebilmesi için çalışma başlatıldı.

Toplum destekli polis ekipleri dün Büşra Kılınç\'ı işyerinden ekip otosuyla aldı. Polis üniforması giyen Büşra Kılınç, Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyet binasında asansör olmadığı için Büşra Kılınç, polis memurları tarafından engelli aracıyla üçüncü kata kadar taşındı. İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Büşra Kılınç\'ı makam odasının kapısında karşıladı. Büşra Kılınç\'a Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin de eşlik etti.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, \"Büşra kızımız çok başarılı bir memurumuz. Büşra kurumumuzun temel ve ilk eğitim işleri bölümünde çalışıyor. Büşra işleri o kadar hızlı ve bilinçli yapıyor ki engelsiz memur arkadaşlarımız Büşra\'nın hızına yetişemiyor. Hangi evrakın, nerede olduğunu, nasıl işleme konulacağını çok çabuk biliyor\" dedi.

Büşra Kılınç, çok heyecanlı olduğunu ve duygulandığını söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan da şöyle dedi:

\"Büşra daha önce kurumumuzu ziyaret etmek istediğini belirtmişti. Biz de ziyaretini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'ne ayarladık. Büşra çocukluğundan beri polis olmayı hayal ettiğini söyledi. Biz de Büşra\'ya polis kıyafeti giydirip 1 veya 2 saat misafir ederek sembolik de olsa hayallerine kavuşturduk. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Büşra\'nın çok çalışkan bir memur olduğunu söyledi. Şimdilik mevzuat uygun değil. Mevzuat uygun hale geldiğinde Büşra\'nın polis teşkilatında memur olarak çalışmasını sağlayabiliriz. Hep birlikte engelsiz bir dünya için engellerle mücadele edeceğiz.\"

Palandöken\'de gece kayaklı sezon açılışı

TÜRKİYE\'de ilk gece kayağını 2011 yılında açıldığı Palandöken kayak merkezinde başlatan Sway Otel, her sezon olduğu gibi bu yıl da 4 kilometrelik aydınlatılmış pistlerinde meşaleli kayak gösterisiyle \'merhaba\' dedi.

Her yıl Aralık ayının ilk haftasında sezonu açan otel, geçen hafta kar yağışının ardından suni karlandırma sistemi kullanılarak pistlerini kayak yapmaya hazır hale getirdi. Sway Otel\'in, düzenlediği açılış gecesine protokol ile birlikte oteli dolduran yerli ve yabancı konuklar katıldı. Davetliler, havai fişek eşliğinde meşaleli kayak ve animatörlerin karda dans gösterisi ile eğlendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü gecede davetliler, sporcuların zirveden meşalelerle kayarak iniş gösterisini alkışladı. Yakılan ateşin etrafında dans eden çiftler gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendi.

Otelin Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, aydınlatılmış pistler sayesinde müşterilere 24 saat kayak keyfi sunduklarını belirtti. Palandöken\'i tercih edenlerin muhteşem bir tatil geçireceğine dikkati çeken Akça, \"1 Aralık 2018 Palandöken\'de her zaman olduğu gibi Türkiye\'de ilk defa kayak sezonu açılmıştır. Her şey çok güzel. Doğal yağan karla beraber suni karla takviyeler yapılmıştır. Şu anda pistlerimizde yaklaşık 80-90 santimetre kar var. İlk grubumuz sabah itibariyle geldi ve pistlere çıktı. Palandöken\'de her zaman olduğu gibi yine güneşli çok güzel bir hava var. Kayak için her şey hazır. Bu yıl yüzde 85-90\'ı yerli müşterimiz olacak. Bununla birlikte yurt dışıından özellikle Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve Mart ayının sonlarına doğruda İran\'dan misafir bekliyoruz. Avrupa\'dan çok fazla olmamakla beraber ara ara misafirimiz gelecek\" diye konuştu.



10 ayda 37 bin 498 kişi işsiz kaldı

İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli\'nde 10 ayda 37 bin 498 kişinin işsizlik müracaatında bulunduğunu, 14 bin 688 kişiye işsizlik maaşı bağlandığını söyledi. Ulvi Yılmaz, Kocaeli\'deki işsiz sayısının ise 55 bin 901 işsiz olduğunu açıklayarak, \"Açık iş sayısı 115 bin 684, yani işsizden çok açık iş sayımız var\" dedi.

İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz iş yerlerine yapılan ziyaretlerde açık iş sayısını tespit ettiklerini söyleyerek, \"Kocaeli\'de şu an açık iş sayımız 115 bin 634. Bu açık iş sayısını 119 iş meslek danışmanımız iş yeri ziyaretleri yaparak bu tespiti yaptı. Şuan 17 bin 500 iş yerini ziyaret ettik. Bu ziyaretler sonucunda iş verenlerden aldığımız açık iş 115 bin 634 ve işe yerleştirme açısından çok iyi yerlerdeyiz. İstihdam sayısını 54 binlere çıkardık. Bu güzel bir sayı. Bunlar 10 aylık rakamlar. Ankara\'nın bize verdiği hedef istihdam seferberliğinde 40 bindi. Yani biz bu 40 bini yakaladık. Biz aracılık hizmeti yapıyoruz, işçiyle işvereni buluşturmaya çalışıyoruz\" dedi.

649 KİŞİYE MESLEKİ EĞİTİM VERİLDİ

Mesleki eğitim ve iş başı eğitimleri verdiklerini söyleyen Yılmaz, \"Mesleki eğitim kursları kapsamında bu yıl 649 kişiye mesleki eğitim verildi. İş başı eğitim programında 4 bin 918 kişiye iş başı eğitimi verdik ve bunun yüzde 70\'i istihdama katıldı. Girişimcilik eğitimi verdik ve belli kuruluşlarla ortak yaptığımız bir programdı. Bin 258 kişiye girişimcilik eğitimi verildi. Toplum yararına programda da 2 bin 581 kişiye eğitim verdik ve şuan çalışıyor. Bittiğinde yine tekrar yeni bir toplum yararına program uygulayacağız. Bu programda önceliği bayanlara, Roman vatandaşlarımıza ve iş bulamayan vatandaşlarımız üzerinde kullanıyoruz. Bunları çoğunlukla Milli Eğitim, Müftülük, Gençlik Spor ve diğer kamu kuruluşlarına veriyoruz. 6 ve 9 ay boyunca asgari ücretle maaşlarını biz ödüyoruz. İş başı eğitim programında da bu vatandaşları özel sektöre yönlendiriyoruz. 3 ay maaşlarını biz ödüyoruz, sağlık sigortalarını biz ödüyoruz. Ondan sonra yüzde 50 istihdam istiyoruz\" diye konuştu.

37 BİN 498 KİŞİ İŞSİZLİK MÜRACATINDA BULUNDU

Yılmaz, 117 milyon liranın üzerinde işsizlik maaşı ödediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"İşsizlikle ilgili bu 10 aylık dönemde 37 bin 498 kişi işsizlik müracaatında bulundu. Bunun 14 bin 688 kişi işsizlik maaşı alıyor ve şu ana kadar 117 milyon 293 bin 276 lirada işsizlik maaşı ödedik. Tabi işsizlik maaşını alabilmek için belli kurallar var. Bu şartları yerine getirmiş kişilere işsizlik maaşı veriyoruz. Bizim Kocaeli\'de işsiz sayımız 55 bin 901 ama açık iş sayısı 115 bin 634. Yani işsizden çok açık iş sayımız var. Çoğu gezdiğimiz iş yerinde bizlere, \'Biz bir türlü kendimize uygun eleman bulamıyoruz. Bulduklarımız da bu noktada bizimle çalışmak istemiyor\' denilmekte. Bu yıl 120 bin kişiyle hemen hemen görüşüldü. Bu görüşmeler esasında gelen herkese istihdam sağlandı. Eğer ki iş yerinin şartlarına uyuyorsa kişi oraya giriyor. Bazen garip örneklerle karşılaşıyoruz. 4 bin kişiye mesaj atıp 1 kişiyi işe alma gibi durumlar oluyor\"

İLK ÖNCE EVİNE EKMEK GÖTÜR

İnsanların ilk önce evlerine ekmek götürmesi gerektiğini, daha sonra ki dönemlerde kendilerine daha iyi işler araması gerektiğini belirten Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"İlk önce insanlar çok güzel iş yeri arayacağına, evime para girmiyor maaşlı bir iş bulayım işe girdikten sonra daha uygun bir yer ararım şeklinde düşünmeliler. İlk önce evine ekmek götürmeli insanlar ve asgari ücretle de olsa sonrasında çalışırken daha iyi bir yere nasıl geçebilirim hesabını yapmalılar. Artık çoğu yerde tecrübe aranıyor, tecrübeyi de iş başı eğitimiyle dolduruyoruz. Verdiğimiz hizmet hakikaten yorucu, bu hizmeti verirken de tüm arkadaşlarımız aldığı maaşa göre değil, vicdanına göre çalışıyor. Her zaman dediğimiz gibi herkesi işe soksak da bir aile ağlıyorsa işsizlikten işimizi yapmamış gibi hissederiz. Onun için bizim kapılarımız her zaman herkese açık, bunlarla her zaman ilgilenmeye çalışıyoruz. En büyük sıkıntı iş verenlerin taleplerinin karşılanmaması ama başvuranların yaşı, hükümlülük durumu gibi şeyler bazen sorun teşkil edebiliyor ama hemen hemen başvuranların yüzde 90\'ını yönlendiriyoruz. Eğer ki iş yerinin de şartlarına uygunsa, işverene de rica ediyoruz ve yönlendiriyoruz. İstihdam seferberliğiyle birlikte işsizlik sayısında azalma oldu, 13.2\'lerden 10.7\'lere düştü, Temmuz ayı sonuçlarına göre. Kasım ayında bu rakamlar konusunda hedefimiz yüzde 10\'a inmekti. Bunun altına inersek çok büyük başarıydı. Şu an 10\'lara indik. Yıl sonunda da 10\'ların altına ineriz\"

Engelli çocuklar \'Küçük Prens\'i sahneleyecek

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde çeşitli engel gruplarından 11 çocuk, 15 aylık çalışmanın ardından ünlü çocuk oyunu \'Küçük Prens\'i sahneleyecek.

Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi ile belediye bünyesinde hizmet veren Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi tarafından ortak yürütülen proje kapsamında 11 engelli çocuk Fransız yazar Antoine de Saint- Exupery tarafından yazılan \'Küçük Prens\' adlı çocuk oyununu 15 aylık provanın ardından sahneye hazırladı. Tiyatro yazarı Nilbanu Engindeniz\'in sahneye uyarladığı ve yönettiği oyun 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde ilk gösterimini yapacak.

15 AYLIK ÇALIŞMA

Oyun öncesinde gerçekleşen basın tanıtımında konuşan oyunun rejisörü ve oyuncusu Nilbanu Engindeniz, engelli çocukların oyuncu olarak sahnede yer alacağı oyunu yönetmekten dolayı mutlu olduğu söyledi. Özel çocuklarla sahneleyecek oldukları oyunu Küçük Prens adıyla sahneye uyarladıklarını belirten Engindeniz, \"Yaklaşık 210 dil ve lehçeye çevrilen Küçük Prens adlı romanı uyarladık ve 11 özel çocukla sahneye koyduk. Kostüm tasarımını Funda Çebi, dekor ve ışık tasarımı Mehmet Yaşayan, senfonik müziklerini ise Kemal Günüç besteledi. Benim için de çok değişik bir tecrübe oldu. Yaklaşık 15 aydır çocuklarla çalışıyoruz. İlk defa bu kadar karma bir grupla, bu kadar değerli ve özel çocukla beraber çalışıyorum. Onların ısrarı üzerine Küçük Prens rolü de bana kaldı. Çünkü oyunda devamlı sahnede kalabilmek için ya pilotu ya da prensi oynayacaktım. Onlar pilot rolünü çok istedikleri için bana da prensi oynamak kaldı\" dedi.

\"MUTLUYUM\"

Oyunculardan görme engelli Ahmet Çetin de oyunda 2 rolü olduğunu söyledi. Çetin, \"Kral ve işadamını oynuyorum. Oyunda olmaktan gerçekten mutluyum. Fransız yazarın yazdığı oyunu tüm arkadaşlarımızla canlandırmaya çalışıyorum. Umarım izleyenler de oyundan memnun kalacak\" diye konuştu.

ANNEDEN ENGELLİ VELİLERE ÇAĞRI

Oyunculardan Mustafa Can Karadede\'nin annesi Arzu Karadede ise şöyle dedi:

\"Oğlum Mustafa\'yı bu tiyatroya yazdırdım. Kendisi tiyatro oyunu oynamak istedi. Rol yapmayı seviyor çocuklarımız ve bu süreçte kendilerini geliştiriyor. Herkese bizim özel çocuklarımızın neler yapabileceğini bu tiyatroyla göstermek istedik. Tüm anne ve babalara seslenmek istiyorum; Lütfen çocuklarınızı evlere kapatmayın. Bu tür güzel projelerde lütfen herkes bulunsun.\"

Alanya Kültür Merkezi\'nde yarın saat 15.00\'te sahnelenecek oyun ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşacak.

=======================================

Lisinia Tayvan EXPO\'sunda

BURDUR\'daki Lisinia Doğa Projesi, Tayvan\'da Kasım 2018- Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek EXPO\'da Türkiye\'yi temsil edecek.

Burdur merkeze bağlı Karakent Köyü\'nde yaklaşık 10 yıl önce başlatılan Lisinia Doğa Projesi, 3 Kasım 2018- 24 Nisan 2019 tarihleri arasında Tayvan\'ın Taichung kentinde düzenlenecek \'bahçecilik\' temalı EXPO\'da hem Burdur hem de Türkiye\'yi temsil edecek. Tayvan\'da düzenlenecek Türkiye ve Avrupa\'dan sadece Burdur Lisinia Bahçesi\'nin katılacağı bahçecilik temalı EXPO için Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Olpak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil ile Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

EXPO\'ya Türkiye adına sadece Burdur\'dan Lisinia Garden Projesi\'nin katılacağını ve bunun heyecan verici olduğunu söyleyen Vali Şerif Yılmaz, \"Tayvan EXPO\'su 2018 Kasım ayında başlayıp Nisan 2019\'a kadar devam edecek. 2005 yılında yine aynı ülkede yapılmış ve 10 milyon kişinin ziyaret ettiği bir EXPO, 2018 EXPO için de 10 milyonunun çok üzerinde ziyaretçi beklenen bir organizasyon\" dedi.

Vali Yılmaz, \"Sınırlı sayıda ülke ve projenin katılım sağladığı Tayvan 2018 EXPO\'ya \'Burdur Lisinia Garden\' projesiyle yaklaşık 1 yıl önce müracaat etmiştik. 1 yıl içerisinde yapılan uğraşlarla beraber çok şükür neticelendi, ilk önce davetli olarak çağrıldık ancak, daha sonra müracaatın fazla olmasından dolayı yarışmaya dahil olduk. 158 proje içerisinden yapılan yarışta 10 proje kabul edildi. 20 adet dış mekan projesi 2018 Tayvan EXPO\'da yerini almış olacak. Sadece Lisinia değil Burdur Lisinia Bahçesi adıyla bu EXPO\'ya katılıyoruz ve ayrıca bayrağımızın da temsil edileceği bu proje orada kabul edildi. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu son dönemleri de dikkate alırsak tanıtımı ve bayrağımızın dalgalandığını her yerde göstermek adına bu projenin ülke dışında hayata geçirilmesi çok daha anlam ifade ediyor\" diye konuştu.

Lisinia Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, şöyle dedi:

\"2016 Antalya EXPO\'da projemiz üçüncülük ödülü ve sürdürülebilirlik özel ödülünü almıştı. Bu ödüllere binaen bizi Tayvan EXPO\'suna çağırmışlardı. Ama sonraki süreçte sınırlı bahçe ve katılımın çok yüksek olmasından dolayı ön elemelerden sonra 158 proje kaldı. Sonraki süreçte bunun 10 bahçesi bazı hatırlı yerlere verilmiş. Sonuçta 10 bahçe için yarıştık ve bu 10 bahçe için yarışırken de çok çetin mücadeleler verildi. Ülkemiz adına da çok çetin mücadeleler verildi. Lisinia gönüllüleri de orada çok çetin mücadeleler verdi. Özellikle EXPO 2016 Antalya Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Şengül\'e destekleri için teşekkür ediyorum. Sayın Valimize de bu süreçte gösterdiği yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla ayrıca teşekkür ediyorum. Lisinia Projesi teması ile birlikte Burdur Lisinia Projesi olarak dış mekanlar bahçesi olarak ilk 10 proje arasına girerek orada görüntülenmeye hak kazandık.\"

Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik de EXPO\'ların önemini bildiklerini anlatırken, \"Antalya\'daki 2016 EXPO\'sunun çalışmalarını mecliste de çok yakın takip ettik. 4- 5 yıl öncesinden ülkenin meclislerinde veya bütçelerinde büyük bir kalem olarak görüşmeleri yapılır ve hazırlanır. Çünkü dünyaya açılan bir penceresi konumundadır EXPO\'lar. Dolayısıyla ben buradan Tayvan\'da yapılacak EXPO\'da Burdur\'umuzun Lisinia\'nın yer alıyor olmasından dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum\" dedi.

