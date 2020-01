DHA YURT BÜLTENİ-3

(ÖZEL)

MEHMETÇİK, GABAR DAĞI\'NDA TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

1)DHA EKİBİ, GEMİ TEPE ÜS BÖLGESİNDE

ŞIRNAK\'ta güvenlik güçleri, PKK\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını aralıksız sürdürürken, arama tarama faaliyetleri kapsamında Gabar Dağı\'nda düzenlenen operasyonlar, nefes kesti. PKK\'lı teröristlerin son dönemlerde, özellikle sisli ve yağmurlu havalarda, askeri birliklere ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunun tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri, keşif, gözetleme ve pusu dinleme faaliyetlerine gece gündüz devam ederek, teröristlere göz açtırmıyor. Şırnak\'taki Bestler-Dereler bölgesinde, 11 gün süren ve aralarında PKK\'nın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar gerçekleştirildi. Bestler- Dereler gibi teröristler için kritik öneme sahip bölgelerden birinin de Gabar Dağı bölgesi olduğu belirtildi. Şırnak, Siirt ile Mardin il sınırları bölümünde yer alan ve teröristlerin geçiş güzergahıyla yaşam alanı olarak kullanmayı amaçladığı Gabar Dağı\'nda, Şırnak Akçay 6\'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı\'nın emir komutasında operasyonlar, yaz kış aralıksız sürüyor. Akçay\'daki tugaya bağlı 3\'üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı Yağızoymak\'ta görev yapan askerlerin katıldığı arama tarama faaliyetleri kapsamındaki operasyonlarda ise teröristlerin olabileceği değerlendirilen bölgeler, gece gündüz gözetlenerek, yoğun ateş altına alındı.

BİRLİKLER TEYAKKUZDA

PKK\'lı teröristlerin son dönemlerde, özellikle sisli ve yağmurlu havalarda, askeri birliklere ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduklarının tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri, teyakkuza geçti. Sisli ve yağmurlu havalarda keşif, gözetleme ve pusu dinleme faaliyeti gerçekleştiren güvenlik güçlerinin, teröristlerin saldırı girişimlerini engellediği belirtildi.

YAĞIZOYMAK TABURU, KRİTİK GÖREVDE

Şırnak Yağızoymak 3\'üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı\'nda görev yapan askerler, bir yandan Gabar Dağı\'ndaki teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da Yağızoymak köyü sakinlerinin zorlu kış şartlarında yardımına koşuyor. Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Halil Arslantekin, \"Milletimiz, bilsin ki bizler burada olduğumuz sürece rahat ve huzur içinde yaşayabilirler\" dedi.

\'GEMİ\'NİN LEVENTLERİ\' HAKİM TEPEDE

Şırnak, Mardin ve Siirt il sınırları ortasındaki Gabar Dağı\'nın hakim noktasında bulunan Gemi Tepe Üs Bölgesi\'ndeki askerler de operasyonlara destek verdi. Gemi Tepe Üs Bölgesi Komutanı Piyade Yüzbaşı Kıvanç Köseoğlu, \"Bulunduğumuz yer, Gabar Dağ bloğunun hemen kuzeyinde yer alan Gemi Tepe Üs Bölgesi\'dir. Bölüğümüzün vazifesi, hareketlerini tespit etmek, yol güzergahlarını kontrol etmek maksadıyla keşif, gözetleme, pusu dinleme faaliyetleriyle teröristleri aramak, bulmak ve yok etmektir. Üs bölgemiz, termal kameralar, gece görüş vasıtaları, drone kameralar, makineli tüfekler, görmeyerek ateş destek vasıtaları ve zırhlı araçlarla donatılmıştır; fakat muhaberedeki en önemli unsur, eğitilmiş insan olması prensibiyle bizim de en büyük güvencemiz eğitilmiş, gözü pek, kahraman Türk askeridir. Türk milleti, şehit ailelerimiz, annelerimiz ve babalarımız, rahat uyusunlar. Bizler, burada görev yaptığımız sürece hiçbir teröriste göz açtırmayacağız\" diye konuştu.

ÜS BÖLGESİNE ŞEHİTLER ANITI YAPILDI

Öte yandan üs bölgesine, 2005 yılında, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 4 asker için Gemi Tepe Şehitler Anıtı yapıldı. Yüzbaşı Köseoğlu, \"Görmüş olduğunuz şehitler anıtı, 2005 yılında teröristlerle kahramanca çarpışarak, şehit olan silah arkadaşlarımıza ithafen yapılmıştır\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Askeri helikopterin Gabar Dağı bölgesine gidişi

-Gabar Dağı bölgesindeki askeri birlikten görüntü

-Askeri birlikten Gabar Dağı bölgesine yapılan gece ve gündüz atışlarından görüntü

-Askeri timin bölgeye intikalinden görüntü

-Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Halil Arslantekin\'in konuşması

-Gemi Tepe Üs bölgesinden görüntü

-Gemi Tepe Üs bölgesinden Gabar Dağı bölgesinin görüntüsü

-Tank ve ağır silahlar ile yapılan atışlar

-Üs bölgesinde nöbet tutan askerlerden görüntü

-Üs bölgesinde yapılan faaliyetlerden görüntü

-Üs bölgesi Komutanı Piyade Yüzbaşı Kıvanç Köseoğlu\'nun konuşması

-Üs bölgesinde şehit olan 4 asker için yapılan şehitler anıtından görüntü

-Gabar Dağı Bölgesinin GO PRO VE DRONE ile çekilen görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat VAROL-Güven USTA-CAN EROK/ŞIRNAK,(DHA)

========================================================

(ÖZEL)

2)ARI ZEHRİ SAFLAŞTIRILIP TIBBA KAZANDIRILACAK

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Antalya Teknokent Genel Müdür Yardımcısı ve Organik Tarım Bölümü öğretim görevlisi İbrahim Yavuz, antidepresan etkisi, MS hastalığındaki tedavi edici özelliği ve kanser tedavisine yönelik çalışmaların yapıldığı arı zehrini saflaştırmak istediklerini söyledi. Yavuz, \"Arı zehri ve propolisi saf halde tıp alanında kullanılabilecek bir ürün olarak sunmayı hedefliyoruz\" dedi. AÜ Antalya Teknokent bünyesinde, kanser, MS, kısırlık ve tüp bebek tedavisinde kullanılmak üzere arı ürünleri üzerinde çalışma yapılıyor. Bu amaçla teknokent alanında 100 arı kovanı bulunuyor. Bunun yanında özellikle Erzurum ve Muş bölgesinde gezdirilen 1000\'e yakın kovan bulunuyor. Uzmanlar bu arılardan elde ettikleri bal, arı sütü, propolis, polen, arı zehri, arı havası ve balmumunu tıp alanında kullanıyor.AÜ Antalya Teknokent Genel Müdür Yardımcısı ve Organik Tarım Bölümü öğretim görevlisi İbrahim Yavuz, arıcılık, arı ürünleri ürünlerinin hastalık tedavisinde kullanılması ve arı yetiştiriciliği alanında çalışmalar yaptıklarını belirtti. 1980 yılından beri arıcılıkla uğraşan bir aileden geldiğini belirten İbrahim Yavuz, \"Antalya Teknokent Apiterapi Merkezi\'nde arı ürünleri üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar arı sütü, propolis, polen, bal, arı zehri, arı havası ve balmumunun özellikleriyle ilgili\" dedi.

ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA BOL MİKTARDA TÜKETİLMELİ

Son yıllarda arı ürünlerinin hastalıkların tedavisindeki yerinin dikkat çekici olduğunu ifade eden Yavuz, arı sütü, propolis ve polen özellikle bağışıklık sistemi üzerine etkilerinden yola çıkarak hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde kullanıldığını söyledi. Arı ürünlerini özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonların önlenmesinde bol miktarda önerdiklerini vurgulayan İbrahim Yavuz, \"Antalya Teknokent\'te özel formülasyonla hazırladığımız arı sütü, propolis ve polenle yapılmış karışımlar kanser ve tüp bebekte tedaviye yardımcı ürünler\" diye konuştu.

YETİŞKİNLERE GÜNDE 20 DAMLA PROPOLİS

Çocukların özellikle 1 yaşından 6 yaşına kadar, yetişme döneminde propolis kullanmalarını tavsiye eden Yavuz, yetişkinlere ise koruyucu antioksidan etkileri ve antitümör aktivitelerinden dolayı hayat boyu kullanmalarını tavsiye ettiklerini söyledi. Sıvı propolisin ekmeğin üzerine sürülerek ya da meyve suyuna damlatılarak, arı sütü, bal, polen ve propolis karışım şeklinde tüketilebileceğini anlatan İbrahim Yavuz, \"Günde bir kaşık bal zaten öneriyoruz. Arı poleni ise günde bir yemek kaşığına kadar protein desteğinden dolayı kullanılabilir\" dedi. Yavuz, herhangi bir hastalık olmasa da bağışıklık sistemini güçlendirici etkisinden dolayı propolis kullanılmasını önerdi.

ARI SÜTÜ KISIRLIK VE TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE ETKİLİ

Arı sütüyle ilgili bilgi de veren İbrahim Yavuz, arı sütünün içinde bulunan asit sayesinde hücre yenileyici, gençleştirici etkileri olduğuna değindi. Kısırlık ve tüp bebek tedavisinde arı sütü kullanıldığını aktaran Yavuz, \"Arı sütünün bir diğer özelliği ise nemlendirici etkisinden dolayı saç dökülmesini önlemesi\" dedi.

ARI ZEHRİNİN SAFLAŞTIRILMASI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Arı zehriyle ilgili çalışmalar sürdürdüklerini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:\"Arı zehrinin özellikle antidepresan etkisi var. Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda arı sütünün, MS hastalığının tedavisinde, tedaviyi hızlandırıcı, hastalığı yavaşlatıcı etkisi biliniyor. Kanser tedavisinde de yapılan yeni çalışmalar var. Antalya Teknokent bünyesinde ilk geliştirmek istediğimiz konu arı zehrinin saflaştırılması. Arı zehri ve propolisi saf halde tıp alanında kullanılabilecek bir ürün olarak sunmayı hedefliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.\"

ANTALYA\'DA 2 BİN 500 ARICI İLE İRTİBAT HALİNDEYİZ

Akdeniz Üniversitesi alanında tıbbi çalışmalar için kullandıkları 100 arı kovanı bulunduğunu ifade eden Yavuz, \"Buradaki arılar AR-GE arıları. Propolis, arı sütü, arı zehri denemelerinde kullanıyoruz. Haricen de değişik bölgelerde, özellikle Erzurum, Muş bölgesinde gezdirdiğimiz 1000\'e yakın kovanımız var. Antalya\'da 2 bin 500\'e yakın arıcımız var, hepsiyle irtibat halindeyiz. Onlardan sözleşmeli arıcılık modeliyle almış olduğumuz ürünler var. Vatandaşlar bu ürünleri Akdeniz Üniversitesi\'nin ürün satış alanlarında, Antalya Teknokent\'te ve Antalya\'daki tüm eczanelerde, İstanbul ve Ankara\'daki ecza depolarında bulabilir\" dedi.

ARICILIKTA TÜRKİYE\'DE ÜÇÜNCÜ MERKEZ

Antalya\'nın arıcılıkta Türkiye\'de önemli bir merkez olduğunu da sözlerine ekleyen Yavuz, Antalya\'nın arıcılıkta Ordu ve Muğla\'nın ardından üçüncü sırada yer aldığına işaret etti. Türkiye\'nin arıcılıkta dünyada ikinci sırada olduğuna değinen İbrahim Yavuz, \"Antalya\'nın her bölgesinde farklı mevsimlerde arıcılık yapılabiliyor. Antalya bir arıcılık merkezi. Bu nedenle Akdeniz Üniversitesi Teknokent bünyesinde apiterapi merkezi kurduk. Hem arı araştırması yapılması, hem arıcılık üretimi hem de ürünün son halde tıp camiasında kullanılır hale gelmesiyle ilgili bir merkez oluşturduk\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

- Teknokent dış plan

- Arı mamulleri görüntü

- Kovanlardan görüntü

- Kovandaki arılardan görüntü

- Röp: İbrahim Yavuz,

- İbrahim Yavuz\'un petekleri incelemesi

- Detay

HABER: Selma KUNAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

=======================================================

3)KADINA ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK YARATTILAR

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Nazilli Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından 25 Kasım Kadına Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü kahsamında, \'Şiddete Sıfır Tolerans\' etkinliği düzenlendi. Nazilli Belediye Meydanı\'nda, kadına karşı yapılan her türlü şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, kurulan stantta vatandaşlar bilgilendirilerek, kitapçıklar dağıtıldı. Etkinlikte konuşan Nazilli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdür Vekili Abdülgani Kavak, şiddetin bir insan hakkı ihlali olması ile birlikte, bireyi, aileyi, ve toplumu derinden etkileyen bir hastalıklı ruh hali olduğunu belirterek, \"25 Kasım Şiddette Kaşı Uluslararası Mücadele Günü\'nde, kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarının önüne geçmek ve bu konuda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak öncelikli hedefimiz. Toplumun ruhunda derin yaralar açan, aile bütünlüğünü bozan, bir insanlık suçu olan kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ülke genelinde \'Şiddette Sıfır Tolerans\' ilkesiyle bir etkinlik yapıyoruz. Aile ve bireylerine yönelik aileyi güçlendirmek ve aile içi sorunları önlemek amacıyla aile içi iletişim becerilerini kazandırma, sorun ve çatışma becerilerini geliştirme hususlarında, \'Aile ve Boşanma Danışmanlığı\' ile birlikte \'Aile İçi İletişim\', \'Aile Bütçesi\' ve \'Evlilik Öncesi\' konularında eğitim verilecek olup, eğitici eğitimleri devam etmektedir. Ayrıca yakın zamanda da \'Öfke Kontrolü\' eğitimlerine de başlıyoruz. Standımızda oluşturduğumuz \'Şiddete Sıfır Tolerans\' el maketine tüm duyarlı vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini yazmalarını istedik. Hedefimiz Türkiye\'de kadına \'Sıfır Şiddet\' sloganıyla çalışmalarımız devam etmektedir\" dedi.

Etkinlik gün boyu devam etti.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Nazilli Belediye Meydanında düzenlenen etkinlikten görüntü

-Stantta kurulan maketlere vatandaşların kadına şiddete karşı düşüncelerini yazmaları

-Nazilli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdür Vekili Abdülgani Kavak\'ın açıklamalası

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

===========================================================

4)UŞAKLI KADINLAR ŞİDDETİ KINADI

UŞAK\'ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Uşak Belediyesi önünde toplanan kadınlar ellerindeki pankart ve dövizlerle İsmet Paşa Caddesi üzerinden yürüyerek Tritoğlu Parkı\'na ulaştı. Burada kadına şiddete dikkat çekmek için ele ele tutuşarak \'kadın zinciri\' oluşturan kadınlar adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Hazer Yakup kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Kadınların toplumda meta olarak görüldüğüne dikkati çeken Yakup, kadınların bir yandan ağırlaşan yaşım koşullarıyla mücadele ettiğini bir yandan da artan şiddetle yalnızlaştığını kaydettti. Yakup, \"Kahkaha atmak iffetsizlik diyenler gözlerini kadının egemenliğinin ve bedeninin sömürgesine dikenler Ortaçağ karanlığına kadınların yaşamında ifşa etmek istiyorlar. Toplumsal yaşamda topyekun bir dönüşümün ilk adımı olan ve isterseniz de İstemezseniz de denilerek kadınların tüm itirazlarına kulak tıkanarak müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesi ile kadınların yıllardır mücadele ederek kazandıkları haklarına saldırıların kapısı açılmıştır. Kadınlar bir yandan ağırlaşan yaşam ve çalışma koşullarıyla cebelleşiyor, Diğer yandan da artan şiddet ile yalnızlaştırıyor\" dedi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için toplumun her kesiminin ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Yakut, birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Müziklerin çalınmasının ardından etkinlik son buldu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Uşak Beleadiyesi önünde yoplanan kadınların görüntüsü

-Pankart ve dövizlerden görüntü

-Yürüşüten görüntü

-Hazer Yakup\'un basın açıklamasını okuması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Özkan YAVAŞ / UŞAK, (DHA)

==========================================================

5)KARAMANLI KÖYLERİNE SICAK ASFALT

BURDUR\'un Karamanlı ilçesi köy yollarına 11.5 kilometre sıcak asfalt ve sathi kaplama yapılacak.

İl Özel İdaresi kaynakları ve İl Özel İdaresi ile Karamanlı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında yapılan protokol ve KÖYDES Projesi kapsamında Karamanlı\'ya bağlı Bademli- Mürseller yolunda 4, Dereköy yolunda 4, Kılcan- Sazak yolunda 1.5 kilometre olmak üzere planlanan 9.5 kilometrelik birinci kat asfalt sathi kaplamanın 8 kilometresi tamamlandı.

Karamanlı- Manca- Kayalı grup yolunda KÖYDES Projesi kapsamında yapılan 1.5 kilometre sıcak asfalt çalışmasını inceleyen Burdur Valisi Şerif Yılmaz, \"Asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda incelediğimiz Karamanlı- Manca köy yolumuz grup yoludur. Daha önce Kemer tarafında bir kısmını yaptık. Şu anda Manca\'dan Karamanlı merkeze kadar yapacağız. Önümüzdeki yıl da Karamanlı\'yı Kemer\'e bağlayacağız\" dedi.

Vali Yılmaz, şunları söyledi:

\"Bu yapılan çalışmada İl Özel İdare kaynaklarımızı kullandık, Karamanlı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin kaynağını, KÖYDES kaynağını üçünü beraber müştereken kullandık. Müşterek en akılcı bir şekilde bu kaynakları yatırıma dönüştürelim istedik. Milletimizin, vatandaşımızın hizmetine sunalım istedik. Onu da gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız yaz- kış demeden, gece- gündüz demeden çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bu hizmetler vatandaşımızı memnun eder. Bizim isteğimiz, amacımız vatandaşımızın en rahat şekilde nerede yaşıyor ise karnını nerede doyuruyor ise orada gerekli sağlıklı ortamın sağlanmasıdır. Bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Standartlarımız artık eskisi gibi değil. Türkiye eski Türkiye değil. Daha önce stabilize bile yapılamayan yerlere bugün sıcak asfalt yapıyoruz. Daha önce iki aracın yan yana geçemediği 3.5- 4 metre yollardan bugün 7 metre sıcak asfalta kavuştuk.\"

Görüntü Dökümü

-------------

- Vali Yılmaz\'ın incelemesi

- Asfalt plenti ile asfalt dökülmesi

- Vali Yılmaz\'ın açıklamaları

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

=========================================================

6)KIZILAY ÇORBASIYLA İÇLERİ ISITIYOR

TÜRK Kızılay\'ı İskenderun Şubesi, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve su ikramı yapıyor.

Kızılay İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay, kentte kışa girerken havaların soğumasıyla birlikte insan yoğunluğunun bulunduğu her noktaya sıcak çorba taşıdıklarını belirtti. Günay, \"Cuma Namazı sonrası Sanayi Otogar Cami ile Sahil Kızılay Kan Evi önünde mobil ikram aracımızdan çorba, ekmek ve su ikramlarında bulunduk. İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce İskenderun Teknik Üniversitesi Konservatuarında Düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında da öğretmenlerimize ikramlarımızdan sunduk. Deniz Er Eğitim Alayında vatani görevlerini yapan Mehmetçiğin yemin merasimine yurdun dört bir yanından katılmak üzere sabahın erken saatlerde ilçemize gelen ailelere de dağıtım yapıldı\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Kızılay tarafından yemin töreni sonrası çorba dağıtılması

- Alanlardan görüntüler

SÜRE: 01\'13\" BOYUT: 56 MB

Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera İSKENDERNU(Hatay),(DHA)

===========================================================

7)BURSALI PROJE MÜHENDİSİNDEN GÖRME ENGELLİLERE AKILLI DURAK

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da otomotiv mühendisi Muhammed Ali Balkaya, otobüs duraklarını akıllı hale getirecek ve görme engellilerin ulaşımını kolaylaştırılacak bir proje geliştirdi. Sistem sayesinde görme engelliler tek tuş ile bulundukları durak ve bu duraktan geçen otobüs bilgilerine sesli erişip, yine sistemi kullanarak binecekleri otobüsün şoförüne sinyal gönderebilecek.

Bursa\'da, görme engellilerin ulaşımını kolaylaştıracak sistem üzerinde 4 aydır çalışan Otomotiv Mühendisi Muhammed Ali Balkaya, çalışmalarının sonuna gelerek geliştirdiği sistemi görme engellilere tanıtmaya ve sistemle ilgili eğitim vermeye başladı. Görme engellilerden tam not alan sistemde durağa gelen görme engelliler tek tuş ile bulundukları durağı ve duraktan geçen otobüslerin hat numaraları ile güzargahlarını sesli sistem sayesinde öğrenecek. Daha sonra her bir otobüs hattı için atanmış olan tuşlardan ihtiyacı olanına basan görme engelliler binecekleri hatta ait otobüsün şoförüne hangi durakta bulunduklarına dair sinyal gönderecek. Bunun yanı sıra tuşu kullanılan hattın numarası, durak yanında bulunan tabelada aydınlatılarak durakta bekleyen görme engelli yolcu bulunduğu konusunda şoförü uyarıyor. Projenin tamamen görme engellilerin kullanımına uygun geliştirildiğini aktaran Balkaya, yaşanan sorunlara çözüm olmak adına bu sistemi geliştirdiklerini belirtti. Balkaya, şöyle dedi:

\"Bu proje üzerinde 4 ay çalıştık. Bu projenin en büyük amacı durağa gelen görme engellilerin durağa hangi otobüsün geldiğini ya da engelli kişinin hangi otobüse bineceği hakkında otobüs şoförünün bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu sistemin olduğu durağa gelen görme engelli ses komutu tuşuna bastığında hangi durakta olduğunu ve bu duraktan hangi otobüsler geçtiğini öğreniyor, diğer tuşlarda ise her bir hat tanımlı oluyor. Sesli sistem bunu görme engelli vatandaşa anlatıyor. Bu sayede engelli binmek istediği hat numarasını tuşuna basarak o hatta çalışan otobüsün şoförüne bir sinyal gönderiyor ve üzerinde o duraktan geçen hat numaralarının olduğu tabelada istenilen hattın ışığı yanıyor. Son olarak otobüslerde bulunacak bir kumanda sistemi ile o duraktan engelli yolcu alındığında sistemde, durakta engelli yolcu olduğunu gösteren ve hangi otobüsün durması gerektiğini gösteren ışık kapatılıyor.\"

Balkaya, hazırladığı projenin uygulanabilmesi için Bursa\'daki toplu ulaşım birimine sunulacağı ve değerlendirileceğine inandığını söyledi.

GÖRME ENGELLİLERDEN TAM NOT

Sistem hakkında eğitim almış ve geliştirilen prototipi deneyen 40 yaşındaki görme engelli Tayfun Turgut engelliler için ulaşımın ciddi bir zorluk olduğunu, bu projenin ise günlük yaşamı kolaylaştıracağını söyledi. Turgut yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

\"Otobüse binmek konusunda gün içerisinde ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Binmek istediğimiz otobüsü söylediğimiz vatandaşlar bazen bizi unutarak kendi otobüsleri gelince duraktan ayrılıyor. Bu şekilde biz otobüsü çok kez kaçırıyoruz. Bu yeni geliştirilen sistem sayesinde hem biz vatandaşı rahatsız etmemiş oluyoruz, hem de bineceğimiz otobüs hakkında net bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Bu cihazı geliştirenleri kutluyorum. Bursa\'daki tüm görme engellilere katkı sağlayacağına inanıyorum. İnşallah bu cihaza belediyelerimiz sahip çıkar ve görme engellilere erişilebilirlik konusunda yardımcı olurlar.\"

Sistemi değerlendiren bir diğer görme engelli Yüksel Aslan ise, \"Durakta yalnız olduğumuz zaman bazen bizi fark etmiyorlar, bizi almadan geçiyorlar. Biz de bunun farkına dahi varmıyoruz. Bu proje bu açıdan çok güzel olmuş, inşallah bunu bütün duraklarda yakın zamanda görürüz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Projenin denendiği duraktan görüntüler,

-Sistemden detaylar,

-Durakta bekleyen görme engelliler,

-Proje geliştiricisi ile röportaj,

-Görme engelliler ile röportaj



SÜRE: 4 dk 14 sn

BOYUT: 258 MB