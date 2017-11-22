DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BAŞBAKAN ANTALYA\'DAN AYRILDI

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Antalya\'da katıldığı Uluslararası e-Ticaret Zirvesi\'nin ardından gece konakladığı otelden bu sabah ayrıldı. Başbakan Yıldırım, uçakla İstanbul\'a hareket etti. Başbakan Binali Yıldırım, dün Antalya\'da düzenlenen Uluslararası e-Ticaret Zirvesi\'nin kapanış konuşmasını yaptı. Geceyi G20 Zirvesi\'nin de yapıldığı Regnum Carya Otel\'de geçiren Başbakan Yıldırım\'a, bazı bakanlar da eşlik etti. Başbakan Yıldırım\'ın kaldığı otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Rusya\'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye konulu zirveyle ilgili dün akşam bakanlarla bir toplantı yaptığı belirtilen Başbakan Yıldırım, bu sabah otelden ayrıldı. Saat 10.00 sıralarında güvenlik konvoyu eşliğinde çıkış yapan Başbakan Binali Yıldırım\'ın geçiş güzergahındaki yollar kapatıldı. Başbakan Yıldırım, Antalya Havalimanı\'ndan uçakla İstanbul\'a hareket etti.

BAŞBAKAN YILDIRIM İSTANBUL\'DA

Başbakan Binali Yıldırım, Swissotel The Bosphorus Hotel\'de saat 12.00\'de İran Meclis Başkanı Ali Ardeşir Laricani ile görüştükten sonra Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu katılımcıları onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak. Başbakan Yıldırım, saat 14.00\'te ise Davutpaşa Kongre Merkezi\'nde Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni ile Hilton Bomonti Otel\'de düzenlenecek Türkiye Ekonomi Zirvesi\'ne katılacak.

Görüntü Dökümü

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- Konvoyun otelden çıkışı

Haber- Kamera: İbrahim LALELİ- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)

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2)BOLU DAĞI\'NDA KAR DURDU, ULAŞIM RAHATLADI

BOLU Dağı\'nın TEM ve D-100 geçişlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesiyle ulaşım rahatlarken, sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı. Kentte dün sabaha karşı başlayan kar yağışı bu gece etkisini kaybetti. Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı\'nda da kar yağışı durdu. TEM ve D-100 geçişlerinde, kar yağışının etkisini kaybetmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Ancak trafik ekipleri, kar yağışının ardından bölgede buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı. Bolu Dağı Tüneli mevkisinde de sürücüler, elektronik tabelalar ile buzlanma nedeniyle yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yollardan görüntüler

-Araçların tünelden geçişi

-Detaylar

Süre: 01.13 Boyut: 137 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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3)BAKAN YILMAZ\'IN AÇIKLADIĞI \'AKILLI VELİ\' HEMŞEHRİSİ ÇIKTI

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'a Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı ile ilgili görüşlerini kısa mesaj yoluyla gönderen ve Bakan Yılmaz\'ın da telefon rehberine \'Akıllı Veli\' olarak kaydettiği velinin Sivas\'ta işçi olarak çalışan Kadir Halıcı olduğu ortaya çıktı.50 yaşındaki Kadir Halıcı,\"Bakanımız da canlı yayında benden bahsetmiş \'Akıllı Veli\' diye telefonuna kaydettiğini söylemiş. Gazeteci arkadaşlara da ismimi açıklamış benden bu durumdan dolayı çok gururlandım.\" dedi. Ece Mahallesi\'nde yaşayan ve TCDD\'de işçi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Kadir Halıcı\'nın 15 yaşındaki lise birinci sınıf öğrencisi kızı Şevval Halıcı girdiği TEOG sınavında kendi evine yakın okulu kazanamadığı için evine 5 kilometre uzaklıkta bulunan liseye gitmek zorunda kaldı. Hem kendi çocuğunun hem de büyükşehirlerde uzun süren servis yolculuklarıyla çocukların okula gitmesinden şikayetçi olan Halıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın TEOG\'un kaldırılması gerektiği açıklamalarının ardından TEOG ile ilgili şikayetlerini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın cep telefonuna mesaj yoluyla gönderdi. Mesajları okuyan ve velinin ilgisinden dolayı teşekkür mesajı gönderen Bakan Yılmaz yeni liseye geçiş sistemini açıklarken, Halıcı\'yı cep telefonunun rehberine \'Akıllı Veli\' olarak kaydettiğini açıkladı.

\"SİSTEMDEN ÇOK ŞİKAYETÇİYDİM\"

TEOG sisteminden çok şikayetçi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'TEOG kaldırılmalı\' sözünden bu konu hakkında düşünceler geliştirdiğini söyleyen Halıcı ,\"Bu düşüncelerimi bakanımızla paylaştım. Cumhurbaşkanımızın sözü benim için başlangıç oldu. Zaten 3 tane öğrenci okutuyorum, bu konuda benim çok şikayetlerim vardı. TEOG sistemini ben beğenmiyordum hatta bu sistemin Fetullah Gülen şarlatanın ülkemize getirdiği bir sistem olduğunu düşünüyordum. Sonuçta bir çok kurumdan temizlendiği gibi TEOG\'da değişirse o şarlatanın sistemininde Milli Eğitim camiasından temizleneceğini düşünüyorum. Bakanımıza düşüncelerimi kendi telefonuna kısa mesaj atarak bu konuyla ilgili düşüncelerimi yazdım. Sağ olsun kendisi de bunları beğenmiş. Bana teşekkür mesajı gönderdi.\" diye konuştu.

\"GURURLANDIM\"

Bakan Yılmaz\'ın televizyonda kendisinden bahsettiğini yakınlarından öğrendiğini anlatan Halıcı, \"Bakanımız TEOG konusunda mesajımı aldıktan sonra televizyonda basına açıklamalarda bulundu. Ben o açıklamaları izlememiştim. Bakanımız bu açıklamaları yaparken benim ismimden bahsetmiş. Beni tanıyan eş, dost, akraba beni aradı. İsmet bey senden bahsediyor dediler. \'Bu konuyla ilgili mesaj attın mı?\' diye sorunca bende TEOG sisteminin değişmesi gerektiğini, çocuklarımız için iyi bir sistem olmadığını, çok zorluklarla dolu olduğunu anlatmıştım. Bir çok konuya da mesajın içeriğinde değinmiştim. Bakanımızda canlı yayında benden bahsetmiş \'Akıllı Veli\' diye telefonuna kaydettiğini söylemiş. Gazeteci arkadaşlara da ismimi açıklamış. Bu durumdan dolayı çok gururlandım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu devletin bir bakanının toplumun her kesiminden insanların düşüncelerini aldığını gösteriyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Çok duygulandım.\" ifadelerini kullandı.



\"YENİ SİSTEM ÇOK GÜZEL OLDU\"

15 yaşındaki kızı Şevval\'ın geçen yıl TEOG sınavına girdiğini ve puanı yetmediği için 5 kilometre uzaklıkta bulunan liseye gitmek zorunda kaldığını belirten Halıcı, \"Eğer şu andaki sistem olmuş olsaydı kızım benim mahallemdeki evime yakın okula gidecekti. Ekstra bir servis ücreti ödemeyecektim. Çocuğumun cebine harçlık koymayacaktım. Öğlen gelip çocuğum yemeğini yiyebilecek, evinde dinlenip tekrar okula gidecekti. Bu açıdan yeni gelen sistem çok iyi oldu.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Halıcı\'nın evinden görüntü

-Ailesiyle birlikte görüntüsü

-Bakana attığı kısa mesajlar

-Konuşmaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(487 mb)

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4)BELEDİYEDEN UYUŞTURUCUYA KARŞI SEFERBERLİK

ADANA\'daki Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye\'de uyuşturucu kullanma yaşının 9\'a düştüğünü ifade ederken buna karşı seferberlik başlattıklarını söyledi.

Sarıçam Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı\'nın düzenlemiş olduğu \'Sevginin Boşluğunu Maddeyle Doldurmayın\' konulu panel, Çukurova Belediyesi\'nin ev sahipliğinde Orhan Kemal Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ile uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulan gençlerin de katıldığı panelde konuşan Çukurova Belediye Başkanı CHP\'li Soner Çetin, \"Uyuşturucu kullanımı, çağımızın en önemli sorunlarından bir tanesi. Emniyet yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, üzülerek söylüyorum ki uyuşturucu madde kullanma yaşının 9\'a kadar düştüğünü görüyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti\'nin ilelebet yaşamasını istiyoruz ve cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Çocuklarımızı uyuşturucudan korumak zorundayız\" dedi.

YAPACAKLARINI ANLATTI

Uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için büyük bir çalışma başlattıklarını aktaran Soner Çetin, şunları kaydetti:

\"Çocuk ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak için ne yapabileceğimizi düşündük. Yakında açık hava reklam panolarında \'Spor kenti Adana\', \'Kültür kenti Adana\', \'Uyuşturucuya Hayır\' sloganları ile narkotik timlerine ulaşabileceğiniz telefon numaraları yer alacak. İlçemizdeki bazı parklarda, karanlık ve tenha alanlarda uyuşturucu kullanıldığını ve halkın o parklara girmeye çekindiğini, korktuğunu biliyorum. Emniyet birimleriyle ebetteki istişare halindeyiz. Okullarda da bir çalışmamız başlıyor. İlçemizdeki okullarda uzman bir hekim, narkotik polisi ve psikoloğun bulunacağı, hem tıbbi, hem hukuki destekle uyuşturucu kullanmanın nasıl bir yıkıma neden olduğunu anlatmak, bir farkındalık yaratmak amacıyla çalışma yürüteceğiz.\"

ÜZEN ÖRNEK

Psikolog Aygül Kılıç da katılımcılara, uyuşturucu kullanımıyla ilgili çalışmalarını anlattı. Uyuşturucu bağımlılığından kurtarılan 11 yaşındaki S.K.\'yi örnek gösteren Kılıç, \"11 yaşındaki S.K.\'nin yapılan kan tahlillerinde 2 yıldır uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Maalesef Türkiye\'deki uyuşturucu kullanım yaşı aşağı doğru ilerliyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Salondan genel ve detay görüntüler

- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin\'in konuşması

- Uyuşturucu bağımlılığından kurtarılan 11 yaşındaki S.K.\'nın konuşması

- Psikolog Aygül Kılıç\'ın konuşması



SÜRE:03\'36\" BOYUT: 220 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA,(DHA)

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5)KİLİSENİN DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ CAMİDE GÜN YÜZÜNE ÇIKAN MOZAİKLER KORUMA ALTINA ALINDI

OSMANLI Hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han\'ın, Trabzon\'u fethinden sonra kiliseden camiye dönüştürülerek ‘Büyük Fatih Cami’ adını alan ve restorasyonuna başlanan camide sökülen zeminin altından tarihi mozaik süslemeler ortaya çıktı. Bu alanı cam kaplama ile düzenlenecek cami ibadet saatleri dışında da turistik ziyarete açılacak. Trabzon\'un en önemli tarihi ve dini yapılarından olan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet\'in Trabzon\'u fethi sonrası kiliseden camiye çevrilen Büyük Fatih Camisi\'nin kapsamlı restorasyonu sürüyor. Kesme taş ile yapılan camide sıvalar söküldükçe tarihi eserler de ortaya çıkıyor. Çalışmalar kapsamında en son caminin tabanı kaldırılınca altından 1600 yıllık mozaik süslemelere rastlandı. Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarının bu yıl sonunda tamamlanıp caminin ibadete ve turizme açılacağı belirtildi.

SIVA DÖKÜLDÜKÇE TARİH ORTAYA ÇIKTI

Geçen yıl bitirilmesi hedeflenen ancak yapılan çalışmalarda sıva döküm işlemi sırasında ortaya çıkan pencereler nedeniyle restorasyonu 1 yıl uzayan camide, çalışmalar devam ettikçe yeni eserler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Yapılan özel çalışma sonrasında arkeologlar tarafından temizlenen camii tabanındaki mozaikler süslemeler, 100 metre kareden fazla bir alanda yer alırken kapladığı alan ve yapıları itibariyle de şuana kadar korunarak günümüze gelen en iyi eserlerden biri olduğu değerlendirildi.

RESTORASYONDA UZMANALAR GÖREV ALDI

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Orhan Kahveci de restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kahveci cami tarihi konumda olduğunu belirterek \"Büyük Fatih Camii bizim için çok önemli bir yapıt. Büyük Fatih Camii Fatih Sultan Mehmet Trabzon\'u fethettikten sonra fetih hakkı olarak camiye dönüştürülen kilisedir. Vakti zamanında burası dönemin kralların taç giyme merasimlerinin yapıldığı kilisedir. Bu acıdan önemli bir konumdadır. Bu gün bu tarihi mekanda yapılan çalışmada o döneme ait uzmanlar ile Türk tarihine hakim uzlar bir arada çalışmalar yaptılar. Yapının şehrimizin turizmi gelirine önemli katkı sunacak bir yapı olduğu kanaatine varılarak düzenlenmeye başlandı\" dedi.

\"ÖNGÖRÜLMEYEN SÜPRİZLERLE KARŞILAŞTIK\"

Yapılan restorasyonda bazı ön görülmeyen şeylerin ortaya çıktığını dile getiren Kahveci şöyle konuştu:

\"Biz burada yapılan çalışmada yavaş ilerleyince müteahhit değişmek durumunda kaldık. Geçtiğimiz aylarda kapatılmış pencereler bulunduğu için sözleşme 1 yıl uzatılmıştı. Bu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyorduk. Yeni müteahhit ile binanın özelikle dış cephesinde bulunan sıvaların büyük bir kısmı dökülerek tarihi binadaki taş doku ortaya çıkartılması konusunda baya bir yol aldık. Bazı freskler gün yüzüne çıkarıldı. Bize esas sürpriz olan ise döşeme kaldırıldığında altından çıkan mozaikler oldu. Bu ön görülmeyen olay sonrası restorasyon süresi uzatılarak bütçe artırımına gittik\"

ÜZERİ CAM DÖŞEME İLE KAPLANACAK

Restore çalışmaları sırasında ortaya çıkan mozaiklerin üzerinin cam döşeme yapılarak korunacağını kaydeden Kahveci şunları söyledi:

\"Burada yeni yapılan paslanmaz çelik konstrüksiyonla bir iskelet ayaklar oluşturuldu bunun üzeride cam döşeme yapılıyor. Hassas bir çalışma yapılıyor. Mozaikler kilise ile birlikte milattan sonra 370 yılında gelen bir çalışama. Bu mozaikleri gün yüzüne çıkararak koruma altına alıp cam tabanla görünür hale getirerek sergileyeceğiz. Burada saklı kalmış en az 1600 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Bu yüzden Fatih camimizdeki çalışmalarımızı daha da derinleştirerek devam ediyoruz. Şu anada temizlenen ve ortaya çıkartılan mozaiklerin üzerine cam döşeme yapılıyor. Bunu için çelik ayaklar mozaiklerin üzerine konuldu camlarımızda hazır bunlarda döşendikten sonra çalışmanın büyük bir bölümü tamamlanmış olacak\"

OLDUKLARI YERDE SERGİLENECEK

Camiinin ibadet saatleri dışında turistik ziyarete açılabileceğini de dile getiren Kahveci \"Çok güzel bir görsel alan olacak. Burada ibadete zamanları dışına belirli saatlerde bu görselleri sergileyeceğiz. Tabanın cam olması bize haftanın belli günlerinde burayı turist kafilelerine rahatlıkla oldukları yerde gösterebilmemizi sağlayacak. Burada amacımız Trabzon turizme katkı sağlamak. Yaklaşık 2 yıla yakın bir zamanında yapılan çalışmalarda 2 buçuk milyon liradan fazla bir bütçe harcandı\" ifadelerinde bulundu.

\"2\'İNCİ AYASOFYA KAZANDIRIYORUZ\"

Yapılan çalışmalarla ortaya çok güzel bir görselin çıktığını ve kent turizmine ikinci bir Ayasofya kazandırdıklarını vurgulayan Kahveci şöyle dedi:

\"Trabzon Turizmine ikinci bir Ayasofya kazandırıyoruz. Çok güzel bir görsel manzarası olan bir bina olacaktır kimsenin şüphesi olmasın. Bu mozaikler buranın önemini daha da arttıracak bu tür eserlere çok sık rastlanmıyor. Tüm binadaki Restorasyon çalışmalarını önümüzdeki Ramazan ayına kadar bitirmeyi ve camii açmayı hedefliyoruz. Mozaikler yerli ve yabancı turistlerin beğenisine açılacak istiyoruz.Trabzon\'u tarihi kadim şehir kimliğini öne çıkartmaya çalışıyoruz.Tarihin derinlilerine varan güzellikler ortaya çıkartılarak iç ve dış turizmine acılamasına gayret gösteriyoruz\"

BÜYÜK FATİH CAMİİ

Büyük Fatih Cami Trabzon\'un Ortahisar ilçesinde bulunan bir camidir. Orijinal yapı ismi Panaghia Chrysokephalos Kilisesi\'dir. 1461 Trabzon\'un fethine kadar hem manastır hem de kilise olarak hizmet etmiştir. Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmed\'in Trabzon\'u fethi sonrası kiliseden camii dönüştürülen Trabzon\'un en önde gelen kilisesi olarak tanımlanan bu yapı, Roma İmparatoru Konstantin\'in (M.S. 325-364) yeğeni Hanmibalianos tarafından, eski bir Roma tapınağı üzerine inşa ettirildiği sanılmaktadır.

Görüntü Dökümü:

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Camii restorasyon çalışmaları

Mozaikler ve camii içerisinden görüntüler

Başkan Kahveci konuşma

Detaylar

(Haber- Kamera: Osman ŞİŞKO-TRABZON/DHA



