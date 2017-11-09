DHA YURT BÜLTENİ-3

1)14 YAŞINDA HALI SAHADA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi\'nde 14 yaşındaki Göktuğ Recepkethüda, halı sahada arkdaşları ile futbol oynarken kalp krizi geçirerek öldü. İMKB Anadolu Lisesi 1\'nci sınıf öğrencisi Göktuğ Recepkethüda, dün öğle saatlerinde arkadaşları ile halı sahada futbol oynarken rahatsızlanarak yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Recepkethüda, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Recepkethüda, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kilimli Belediyespor\'un yaz futbol okulunda futbol oynayan Göktuğ\'un, 1 hafta önce erkek kardeşinin dünyaya geldiği ifade edildi. Göktuğ Recepkethüda\'nın cenazesi, hastane morgunda yapılacak otopsiden sonra Kilimli\'de toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Morgdan detay

-Aİlesinin beklemesi

-Eniştesi Ahmet Petek ile röp.

-Hastaneden detaylar

Süre: (2.11) Boyut: (70 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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2)KÖY KORUCUSUNU, DAMADI ÖLDÜRMÜŞ

ADANA\'da, evinin mutfağında silahla öldürülen emekli köy koruyucusu 57 yaşındaki Mehmet Şerif Kaya\'nın katil zanlısının damadı 34 yaşındaki Galip Akıncı ve onunu kuzeni 38 yaşındaki Murat Akıncı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 5 Kasım\'da merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Onur Mahallesi\'nde meydana geldi. Sabah namazına kalkan Kaya\'ya evinin penceresinden 6 el ateş edildi. Başından vurulan 7 çocuk babası Mehmet Şerif Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından, cinayet zanlısını yakalamak için kurulan 30 kişilik özel ekip, mahalledeki vatandaşların ifadelerine başvurdu. Kaya\'nın çok iyi biri olduğunu, kimseyle arasında bir sorun olmadığını öğrenen polis, öldürülen emekli köy korucusunun cebindeki bin 500 liranın da alınmadığı görünce, akrabalarına ve yakın çevresine yöneldi.

DAMADININ EVİNİ ALMIŞ

Ekipler, Kaya\'nın 3 yıl önce emekli olduğunu Siirt\'ten Adana\'ya taşındığını ve eşini 1.5 yıl önce kaybettikten sonra ev almak isteğini belirledi. Bu arada damadı 34 yaşındaki Galip Akıncı\'ya 20 bin lira borç veren Kaya\'nın daha sonra parayı vermek istemediği öne sürülen Akıncı\'ya 30 bin lira daha verip oturduğu evi satın aldığı ortaya çıktı. Eve geçtikten sonra tek başına yaşamak istediğini söyleyen Kaya\'nın bu tavrının ardından Galip Akıncı\'nın eşi ve 2 çocuğunu alarak Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'ne taşındığı saptandı. Şüpheli olarak gördüğü Galip Akıncı\'nın ifadesine başvurmak isteyen Adana polisi, Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'ne ekip gönderdi. Polis, Galip Akıncı\'yı evinde kuzeni Murat Akıncı ile gözaltına alarak ifadelerine başvurdu. Sorgularında cinayeti kabul eden zanlılardan Galip Akıncı, evinin tapusunu verdikten sonra evde huzursuzluk çıktığını, kayınbabasının kendilerini istememesini gururuna yediremediğini söyledi. Cinayeti kuzeni ile birlikte planladıklarını belirten Akıncı, 2 bin 250 liraya tabanca alarak, Murat Akıncı ile Mardin\'den yola çıktıklarını cinayeti işledikten sonra hemen tekrar döndüklerini söyledi.

TELEFONUNU MARDİN\'DE BIRAKMIŞ

Cep telefonu sinyalinden, Adana\'da olduğu anlaşılmaması için yanına almadığını söyleyen Galip Akıncı\'nın, kuzenini de cesaretlendirmek için içki içirdiği de ortaya çıktı. Yapılan incelemede zanlıların kullandığı otomobilin plakası, Plaka Takip Sistemi kayıtlarına yansıdığı belirlendi. Cinayet sonrası Suriye\'ye kaçmak için hazırlık yaptığı ortaya çıkan Galip Akıncı ve Murat Akıncı, Adana\'ya getirildikten sonra sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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*Güvenlik Kamerası*

- Otomobilin akaryakıt istasyonuna girişi

- Otomobildeki zanlının görevliye para vermesi

- Beklemesi

- Otomobilin gidişi

- Mehmet Şerif Kaya\'nın evinin penceresindeki kurşun izleri

- Evden genel görüntüler

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis araçlarına bindirilmesi

- Polis araçlarının gidişi

- Öldürülen Mehmet Şerif Kaya\'nın sağlık fotoğrafı

SÜRE:03\'10\" BOYUT:193 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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3)21. YÜZYILIN KAZANIMLARINI AKTARACAK 5 BİN ÖĞRETMEN HAZIRLIYORLAR

SAKARYA\'da başlatılan STEM ile Yaşam Becerileri/erkenSTEM Projesi\'yle 21. yüzyılın yenilikleri ve kazanımlarını eğitime entegre edecek 5 bin öğretmen yetiştirilecek.Sakarya Valiliği himayesinde, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi eğitim desteğiyle hazırlanan \'STEM ile Yaşam Becerileri, erkenSTEM\' Projesi, Serdivan İlçesi\'ndeki Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu\'nda başlatılan çalıştayla uygulamaya girdi. Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) baş harflerinden oluşan STEM eğitimi ile öğrencilerine 21\'nci yüzyılın yenilikleri ve kazanımlarının yansıtılması planlanıyor. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi\'nden Zeliyha Çelik koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında ilk aşamada 90 öğretmen Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları ekibi ile Sakarya Üniversitesi tarafından eğitim programına alınacak. Düzenlenen çalıştayda ilk olarak 90 öğretmen 5 gün boyunca atölye çalışması yapacak.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, dünyayla yarışacak öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydederek, \"Ortaöğretime geçişte velinin isteğine bağlı olarak isteyen öğrencimizin sınava gireceği geçici bir sınav sistemine geçmiş bulunmaktayız. Biz eğitimcilerin çok beklediği ve doğru bulduğu bir sistem başlatılıyor. Milli Eğitim Bakanımız, yapmış olduğu konuşmalarda bu sistemde 21\'nci yüzyıl becerilerinin öğrencilere kazandırılmasının çok büyük anlam ifade ettiğini altını çizerek vurguladı. Biz yılların eğitimcisi olarak bunları öngördüğümüzden dolayı 8 aylık bir çalışmaya başlamıştık. 8 ay sonrasında sınav sisteminin açıklanmasıyla da birlikte hemen harekete geçerek Sakarya\'da ilk kez, okul öncesi ve ilkokul başta olmak üzere, STEM ile 21\'nci yüzyıl yaşam becerilerini öğrencilere kazandırmayı hedefliyoruz. Burada dünya ile yarışan, dünyada başarılarından söz ettiren, dünyadaki değişimleri yakinen takip edecek öğrencileri yetiştirmeyi hedefliyoruz\" dedi. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, projede 21\'nci yüzyıla hazır öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, \"Şuanda ülkemiz genelinde 44 ilde 75 bin öğrenciye hizmet, eğitim veren bir eğitim kurumu Uğur Okulları. Tabii bu eğitim hizmetini verirken yenilikçi yaklaşımları da öğrencilerimize ve insanlığa kazandırmanın sorumluluğu içerisinde görev yapıyoruz. Bunun bir örneği STEM ve erkenSTEM uygulamaları bugün ve önümüzdeki 5 gün boyunca ve de Mayıs ayına kadar sürecek olan programın ana konusu olan erkenSTEM. erkenSTEM programı, Uğur Okulları ekibi tarafından geçtiğimiz yıl başında BAUSTEM Merkezi\'nin desteği ile geliştirilmiş STEM yaklaşımının bir bileşeni olarak karşımıza çıktı. Bu proje, Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talebi üzerine Bahçeşehir Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Uğur Okullarının iş birliği ile Sakarya\'daki öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak 21\'nci yüzyıl becerilerinin kazandırılması ve bunun üzerinden de 21\'nci yüzyıla hazır öğrencileri yetiştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir proje\" dedi.

Projenin ilk etabında 90 öğretmenin yetiştirildiğini belirten Kulaberoğlu \"Projede Sakarya ve Bahçeşehir Üniversitesi\'nin akademik altyapısı, akademisyen desteği ve Uğur Okullarının sahadaki uygulama örneklerinin Sakarya\'da görev yapan arkadaşlarımıza aktarılması, kazandırılması ve bu öğretmen arkadaşlarımızın da Sakarya\'daki öğrencilerimize bu eğitimi vermesi amacıyla oluşturuldu. Başlangıçta 90 öğretmenimiz formatör öğretmen olarak yetiştirilecek. Daha sonra 2018 yılının Mayıs sonuna kadar bu 90 öğretmen arkadaşlarımız bölgelerinde, okullarında yaklaşık 5 bin öğretmenimizi eğitmiş olacaklar. Bu şekilde bütün Sakarya iline ve bütün öğrencilerimize 21\'nci yüzyıl becerilerinin en önemli kazanımlarından olan, en önemli uygulamalarından olan erkenSTEM beceri ve eğitimi verilmiş olacak. 21\'nci yüzyıl becerilerini, öğrencilerimizin problemi algılayabilen, anlayabilen, problemi algılayıp anladıktan sonra probleme uygun çözümler üretebilen, analitik, eleştirel düşünebilen, teknolojik olarak okur-yazar bireyler olarak yetiştirme şeklinde tanımlayabiliriz\" diye konuştu.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan ise programın daha da yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, \"Beklenilen hızın çok ötesinde bilgi üretiminin olduğu bir dünyada yaşıyoruz artık. Bunun için de istekli öğrencilerimiz ile beraber başlayıp bu programı daha da yaygınlaştırmamız elzem hale geldi. erkenSTEM eğitimi ile özellikle okul öncesi ve birinci sınıftan itibaren sınıf öğretmenlerimizin, sınıf içi etkinlik ve uygulamalarını örnek teşkil edecek paylaşımlarını burada edinmeleri, gönüllülük esası ile katılan öğretmenlerimizle başlamak üzere sonrasında yaklaşık 5 bin öğretmenimize bu uygulamaların aktarılmasını sağlamaya gayret edeceğiz\" şeklinde konuştu.

erkenSTEM Nedir

STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan disiplinler arası bir eğitim yaklaşımıdır. STEM, ezberci değil, yaratıcı düşünceyi ve girişimci ruhu destekler. Bu yaklaşım dünyadaki birçok okulda ortaokul ve lise kademelerinde uygulanır. Türkiye\'de ilk kez Uğur Okulları tarafından okul öncesi ve ilkokul düzeyinde erkenSTEM hayata geçirilmiştir. erkenSTEM ile sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı, iletişim becerileri yüksek nesillerin yetiştirilmesi hedeflenir.

erkenSTEM Nasıl Uygulanır?

Uğur Okullarının 600\'den fazla STEM ve erkenSTEM alanında uzmanlaşmış öğretmeni, BAUSTEM\'in akademik desteği ile öğrencilerine farklı ürünler tasarlayabildikleri bir program sunar. 4 ila 10 yaş arasındaki öğrenciler, 8 aylık eğitim süresince her iki ayda bir projeyi hayata geçirir. Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri aynı temalar üzerinde, aynı Bilgi Temelli Hayat Problemi için çözüm üretirken çeşitli seviyeye göre farklılaşan kazanımlar doğrultusunda ve öğretmen rehberliğiyle zenginleşebilecek materyallerle çalışır. Bu sayede farklı yaş gruplarından öğrenciler aynı temada üretilen tasarımları inceleyerek daha yaratıcı ve vizyoner bir bakış açısı kazanır. erkenSTEM yaklaşımında Yeşil Dünyamız, Makineler Dünyası, Bilişim Dünyası ve Hayal Dünyası temaları işlenir. erkenSTEM ile öğrenciler, bilimsel sorgulama yapabilen, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip, yaratıcı, üretken, çözüm odaklı, iş birliği içinde çalışabilen bireyler olarak yetişir.

Görüntü Dökümü

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Toplantıdan görüntüler

Konuşmalardan görüntü

SAKARYA/DHA

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4) İNTERNETTEN ALDIKLARI TÜFEKLE 3 SOYGUN YAPTILAR

ADANA\'da internetten 350 liraya aldıkları pompalı tüfekle 2 market, 1 lokanta soyan 40 yaşındaki Şefik A. ile 33 yaşındaki Cihan Ş., yakalandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen Şefik A. ve Cihan Ş., internet üzerinden 350 liraya pompalı tüfek satın aldı. 2 arkadaş pompalı tüfekle 2 ay içinde Adana\'da 2 market, Mersin\'in Tarsus İlçesi\'nde ise bir lokantadan toplam 20 bin liralık soygun yaptı. İlk olay, 20 Ekim\'de Mersin\'in Tarsus İlçesi\'nde meydana geldi.Yüzlerini maskeyle kapatarak markete giren zanlılar, kasadaki 11 bin 700 lirayı kasiyeri tehdit ederek gasp etti. 29 Ekim\'de ise, Adana\'nın Yüreğir İlçesi\'ndeki lokantaya giren zanlılar kasadaki görevlilere silah çektikten sonra buradan da bin 700 lira aldı. Son olayda ise 2 gaspçı, Sarıçam İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'ndeki markete girdi. İşyeri çalışanlarını depoya indiren zanlılar, kilitli kasayı kırarak 6 bin 645 lira ve 2 cep telefonunu alarak kaçtı. Zanlıların 3 soygunu da, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde zanlılardan birinin şemsiye ile kendisini gizlemeye çalıştığı görüldü.

AYAKKABILARI ELE VERDİ

Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın talimatıyla soyguncuları bulmak için özel ekip oluşturuldu. Asayişten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sadettin Kırkan tarafından kurulan özel ekip, güvenlik kameraları görüntülerden zanlıların kaçtığı otomobilin plaka bilgilerine ulaştı. Adresleri tespit edilen zanlılara şafak operasyonu düzenlendi. Uyurken yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramada, soygunlarda kullanılan tüfekle bir ruhsatsız tabanca ele geçti. Ayrıca zanlıların olay anında giydikleri ayakkabılar da evlerinde bulundu. Soygunları itiraf eden 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızların markette silahlı görüntüleri

- Hırsızların markete girişi

- Kasadan paranın ve telefoları alınışı

- Polis hırsızların evinde arama yaparken

- Evde bulunan tabanca ve telefonlar

- Adli tıp biriminin dış görünümü

- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlıların adli tıp birimine girişi

SÜRE:02\'28\" BOYUT:150 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK ADANA,(DHA)

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5)TURİZMCİLER SEZONU YÜKSEL\'LE KAPATTI

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde turizmciler sezon kapanışı dolayısıyla düzenlenen galada bir araya geldi. Gecede sanatçı Levent Yüksel konser verdi. Kemer Belediyesi\'nin destekleriyle Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) tarafından Kiriş Mahallesi\'ndeki 5 yıldızlı bir otelin katkılarıyla turizm sezonu kapanış galası düzenlendi. Galaya, Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Belediye Başkanı Mustafa Gül, İlçe Jandarma Komutan vekili Üsteğmen Görkem Güncan, Emniyet Müdür vekili Murat Karaman, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Hasan Özak, daha önce Kemer\'de görev yapan Aksu Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, turizmciler, turizm acente temsilcileri, banka yöneticileri ve muhtarlar katıldı.

Galada konuşan Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, bu seneki turizm sezonuna nisan ayında yapılan \'Yaza Merhaba Şenliği\' ile başladıklarını hatırlatarak, turizmcilerin birlik beraberlik içerisinde her yolu aşabileceklerini söyledi. Güvenlik güçlerinin turizm sezonunda çok çalıştığına değinen Feslihan, \"Kendilerini çok yorduk. Ama sansasyonel bir olaya meydan vermeden işlerini layıkıyla yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyorum\" dedi.

Kemer\'de 360 turistik tesis olduğunu aktaran Feslihan, \"Bu otellerin 70\'i beş yıldızlı. Kayıtlı yatak sayısına bakıldığında 104 bin. Kemer nüfusunun 2.5 katı. Aldığım son verilere göre ekimin sonu itibariyle Kemer\'de 3.5 milyonun üzerinde turist ağırladık. Bu rakam kamu ve özel sektörle sivil toplum örgütlerinin birlikteliğinin başarısıdır. Bu başarı ülke tanıtımı, ekonomisi, istihdamın artmasını beraberinde getiriyor\" diye konuştu.

Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı Mustafa Gül, 2016\'da Rusya ile yaşanan uçak krizinden sonra kötüye giden turizmi düzeltmek için daha çok çalıştıklarını belirterek, Kemer\'i tanıtmak için ülke ülke ve iç pazarda il il çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Başkan Gül, 2017\'de turist sayısında güzel bir yıl geçirdiklerini vurgularken, bunun maddi olarak tam yansımasını görmedikleri fakat 2018 yılı için iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

KETOB Başkanı Şener Gürler, turizm acentelerinin Kemer\'in tarihi, doğal ve kültürel yerlerini daha fazla tanıtmalarını istediklerini anlatırken, KETOB olarak tanıtım sürecinde bilgi paylaşımına hazır olduklarını aktardı. Gürler, acentelerin Kemer ile ilgili 2018 çalışmalarını olumlu gördüklerini söyledi.

Konuşmaların ardından sanatçı Levent Yüksel konser verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Yüksel, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yüksel, konseri dinlemeye gelenlere güzel bir gece yaşattı. Dinleyiciler ise Yüksel\'in seslendirdiği şarkılara zaman zaman eşlik etti.

Düzenlenen organizasyonda KETOB yönetim kurulu üyeleri emniyet güçlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Görüntü Dökümü

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- Salondan detay

- Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan konuşma

- Protokol masasından detay

- Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı Mustafa Gül konuşma

- Güvenlik güçlerine plaket verilmesi

- KETOB Başkanı Şener Gürler konuşma

- Levent Yüksel Konseri detay

153 MB /// 04.47\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER,(Antalya) (DHA)

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6)SAHTE BELGELERLE 2 MİLYON 250 BİN TL\'LİK VURGUN

ANTALYA\'da hazırladıkları sahte evraklarla başkalarına ait arsaların satışını yaptıkları öne sürülen 1\'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılığın boyutunun 2 milyon 250 bin lira olduğu ortaya çıktı.

Almanya\'dan Antalya\'ya gelen M.Ç. ve M.K., Aksu ilçesindeki arsalarını satmak istedi. Tapu müdürlüğünde işlemlere başlayan M.Ç. ve M.K., arsalarının 2 ay önce bir müteahhitlik şirketine satıldığını öğrendi. M.Ç. ve M.K\'nın şikâyeti üzerine araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, satışın sahte evraklarla gerçekleştiğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Antalya, Bursa, Kırıkkale ve Mudanya\'da gerçekleştirdiği operasyonlarla R.U., U.U., A.Ç., S.A., H.Ç. ile Aksu Tapu Müdürlüğü\'nde görevli kadın memur B.B\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile av tüfeği, mavzer, çok sayıda mermi, 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin, lüks rezidanslarda oturduğu belirlendi.

Şüphelilerin, sahte kimlik ve tapular düzenleyerek daha önceden anlaştıkları memur B.B\'nin yardımıyla satışı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Şüphelilerin bu şekilde 2 milyon 250 bin lira haksız kazanç elde ettiği kaydedildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin asayişten çıkışı

- Polisle birlikte yürümesi

- Ekip arabalarına binmesi

- Aracın hareket etmesi

- Şüphelilerden H.Ç\'nin kameraları el sallaması

- Asayiş dış plan

72 MB// 01.46\"

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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7)POLİSLER ALKOLDEN CEZA YAZARKEN O İÇMEYE DEVAM ETTİ

KÜTAHYA\'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan minibüs sürücüsü K.E.\'nin yapılan alkol muayenesinde 0.65 promil alkollü olduğu belirlendi. Polisler ceza yazdığı sırada K.E. bira içmeye devam etti. K.E.\'nin daha önceden alkolü araç kullandığı için sürücü belgesine el konulmuş olduğu da ortaya çıktı.

Olay geceleyin Adnan Menderes Bulvarı\'nda meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri \'çakar lamba\' olarak adlandırılan mavi ve kırmızı ışıklı lamba takılı olan 45 RA 8321 plakalı minibüsü kontrol amacıyla durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan minibüs uzaklaşmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda 28 yaşındaki K.E.\'nin kullandığı minibüs Fuat Paşa Mahallesi Aydınlık Caddesi\'nde durduruldu.

K.E.\'nin alkol muayenesinde 0.65 promil alkollü olduğu, sürücü belgesine de bir süre önce alkollü araç kullandığı için el konulduğu belirlendi. Polislerden kendisine ceza kesmemesini isteyen K.E. daha sonra araçtan aldığı kutu birasını ceza yazan polislerin karşısında içti. K.E. polislere \"sizi tebrik ediyorum. Bir araba bu kadar güzel kullanılır ve bu kadar güzel takip edilir. Ben alkollüyken bu kadar hızlı nasıl kaçtım bilmiyorum ama siz hiç pes etmediniz. Devlerin sizin gibi polislere ihtiyacı var. Sizi tebrik ediyorum kutluyorum ve yakaladığınız için teşekkür ediyorum. Kestiğiniz ceza da helali hoş olsun\" dedi.

K.E., ceza makbuzlarına imza atarken de kendini görüntüleyen gazetecilere poz verdi. Polis ekiplerinin K.E.\'ye \'dur ihtarına uymamak\', \'tehlikeli araç kullanmak\', \'alkollü araç kulanmak\', \'ehliyetsiz araç kullanmak\' ve minibüsüne çakar lamba taktırmak suçlarından toplam 4 bin 502 TL para cezası kestikleri, aracını da trafikten men ettikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Minibüsün görüntüsü,

-Polislerin ceza yazması,

-Polisler ceza yazarken sürücünün bira içmesi,

-Sürücünün polislere teşekkür etmesi ve gazetecilere poz vermesinden çekilen görüntüler bulunulyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

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8)BABA MESLEĞİ DEMİRCİLİĞİ 70 YILDIR YAPIYOR

SİVAS\'ın Divriği ilçesinde 77 yaşındaki Mustafa Yılmaz, 7 yaşında başladığı baba mesleği demirciliğe 70 yıldır devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen zorlu işleri başarıyla yapan Yılmaz, \"Bu işlere yeni nesil meraklı değil. Bizler son temsilcileriyiz\" dedi.

Sivas\'ın Divriği ilçesinde oturan evli 1 çocuk babası Mustafa Yılmaz, 1947 yılında 7 yaşındayken babası Mehmet Galip Yılmaz\'ın yanında demircilik işine başladı. Babasının yanında demircilik öğrenen Yılmaz, 30 yıl dükkanda çalıştıktan sonra 1977 yılında Divriği Demir Çelik Fabrikası\'nda işe girdi. 1992 yılında buradan emekli olan Yılmaz, yeniden baba mesleğine devam etti. Kemenkeş Mahallesi\'ndeki dükkanında çalışan Yılmaz, bakır işi, soba, demir boru tamiri, kazan tamiri, gibi işleri ilerleyen yaşına rağmen itinayla yapıyor.

\"DİNAMİKLİĞİMİ ÇALIŞMAYA BORÇLUYUM\"

7 yaşında babasının yanında meslekle tanıştığını söyleyen Yılmaz, \"Babamın yanında çalışarak bu mesleğe alıştım. Okula gidiyordum. Okuldan sonra da devam ettim. 1977 senesinde Divriği Demir Çelik İşletmesi\'ne işçi olarak girdim. 1992 yılında buradan emekli oldum. Bu çalışmış olduğum dükkan satılıktı. 1994 yılında aldım ve bu mesleğe devam ettim. Geçimimi buradan sağladım. 2 çocuğum vardı, bir kız bir erkek. Kızım vefat etti. Oğlum da Sivas Demir Çelik Fabrikası\'ndan emekli oldu\" dedi. Mesleğin zorluklarına değinen Yılmaz, \"Zor bir meslek, ancak çok şükür kazancımız da iyi. Çalışırsan bir şeyler olur ama çalışmazsan zaten bir şey yok. Ben dinamikliğimi çalışmaya borçluyum. Gençlere de tavsiyem çalışsınlar. Özellikle sigara içmesinler. Ben 1963 yılında sigarayı bıraktım ve o zamandan beri ağzıma sürmedim\" dedi.

\"MESLEK BİZİMLE BİRLİKTE BİTECEK\"

İlçede artık bu tür mesleklere ilgi gösterilmediğini belirten Yılmaz, \"Bu mesleğe heves edip çalışanlar artık yok.Bu işlere yeni nesil hevesli değil. Çırak bulamıyoruz ve bu konuda açılan yeni dükkanlar da yok. Bizimle beraber bu meslek de bitecektir. Çünkü artık üretmeye değil herkes hazırı kullanmaya alışmış\" dedi.

İlçe sakinleri de Mustafa Yılmaz\'ın ilçedeki simge esnaflardan biri olduğunu belirterek, ilerleyen yaşına rağmen gayret ve azmini takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

-Dükkandan görüntü

-Mustafa Yılmaz\'ın çalışmaları

-Konuşmaları

-İlçe sakinlerinin görüşleri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/DİVRİĞİ(Sivas),(DHA)

(216 mb)