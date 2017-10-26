DHA YURT BÜLTENİ-3

SARAY\'DA SELDE ŞEHİT OLAN ASKERİN CESEDİ BULUNDU (EK)

1)AĞACA SARILMIŞ

Tekirdağ Saray\'da dün sele kapılıp şehit olan askerin, Topçu Onbaşı Sefa Parhan olduğu belirtildi. Bugün saat 08.00 sıralarında başlayan arama çalışmalarına dalgıç polis ekipleri ve İstanbul Deniz Arama Kurtarma ekipleri de katıldı. Sel sularının büyük ölçüde çekildiği bölgede, askeri aracın geçerken düştüğü köprü de ortaya çıktı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından İstanbul\'dan gelen Deniz Arama Kurtarma ekibi ve dere içerisinde arama yapan dalgıç polis ekiplerince kaybolan Topçu Onbaşı Sefa Parhan\'ın cansız bedeni, bir ağaca sarılı vaziyette bulundu. Kurtarma botuna alınan şehit asker Parhan\'ın cansız bedenin üzeri, askeri yağmurlukla örtüldü. Deniz Arama Kurtarma ekibinin baş kaptanı Umar Zamanoğlu, şehit askerin cansız bedeninin aracın düştüğü köprüden yaklaşık 500 metre ileride bulunduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"İstanbul\'dan gelen Deniz Arama Kurtarma ekiplerimiz, sabah saatlerinde çalışmalarına başladı. Yaklaşık 30 dakika sonra cansız bedeine ulaşıldı. Şu anda bota alındı, olay yerine savcımız bekleniyor. Şehidimiz donmuş bir vaziyetteydi, ağaca sarılmış, tutunmuş kendisi, beklemiş. Tabii bunu uzmanlar nitelikli araştırmayı yaptıktan sonra ortaya çıkacaktır. Ancak bizim gördüğümüz kadarıyla tutunmuş diye görüyoruz. Ortalama 500 metre ileri mesafede bulundu.\"

Şehit askerin cansız bedeninin bulunması bölgedeki arkadaşlarını gözyaşların boğdu. Dünden bu yana arama kurtarma çalışmaları yakından izleyen 3\'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal da bölgeye gelerek şehit askerin bulunmasıyla ilgili bilgi aldı.

Şehit topçu onbaşı Sefa Parhan\'ın terhisine 17 gün kaldığı ve Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı, ancak ailesinin İzmir\'de yaşadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------------

Aracın düştüğü köprüden görüntü

Askerlerden görüntü

Arama çalışması

Cesedi bulan ekip

Cesedin olduğu bot

Üzerinin örtülmesi

Dere ve kenarından görüntü

Umar Zamanoğlu röp.

Asker ve polis ekipleri

Deredeki dalgıç polisler

112 sağlık ekibi

Şehit askerin arkadaşları

Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),(DHA)-

=================================================

2)OTOMOBİLLERE VE RAPOR TUTAN POLİSE ÇARPTI: 5 YARALI

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, otomobil önünde ilerlemekte olan otomobile ve kaza yapması nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobilin başındaki kişilere ve rapor tutan polise çarptı. Yaralanan 1\'i polis 5 kişi tedavi altına alındı.

Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Taysat kavşağında meydana geldi. Murat Ağçabağ idaresindeki 06 ACB 72 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan Abdürrezzak Akbaş idaresindeki 34 JJ 2056 plakalı otomobile ardından da kaza tutanağı tutulması için emniyet şeridinde duran 34 TJ 5751 plakalı otomobile çarptı. Rapor tutulması için otomobilin başında olan Hasan Karayigen ve Mehmet Selviboy ile bariyerlere çarpan aracı kontrol eden trafik polisi memuru Adem B. çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Mehmet Balcı, Hacı Yıldırım, Hasan Karayigen, Murat Selviboy ve polis memuru Adem B\'ye ilk müdahalede bulundu. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Murat Ağçabağ kazanın ardından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

Olay yerinden görüntüler

Kaza yapan araçlardan görüntü

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

====================================================

3)MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 1 YARALI

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde kavşakta minibüs ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Suşehri ilçe merkezinde D-100 Karayolu üzerindeki Şerefiye Kavşağı\'nda meydana geldi. İstanbul’dan Bingöl\'ün Karlıova İlçesi\'ne taziye ziyaretine giden Hasan Yıldız yönetimindeki 34 YN 2922 plakalı içerisinde 1\'i çocuk 9 kişinin bulunduğu minibüs, ilçe merkezinden D-100 karayoluna çıkan 27 yaşındaki Emrah Kuzpınar yönetimindeki 58 EP 518 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç yol ortasındaki refüje çıktı. Sürüklenen otomobil aynı zamanda refüjdeki metal aydınlatma direğine çarptı. Otomobil tamamen hurdaya dönerken, sürücüsü Emrah Kuzpınar yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi ilçede yapılan Kuzpınar ambulansla Sivas Cumhuriyet üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Minibüste ise yaralanan olmadı. Kazanın bölgede yol üzerindeki aydınlatmaların yetersiz oluşundan kaynaklandığı ileri sürülürken, Emniyet Müdürlüğü\'nün ilgili kuruluşa bölgedeki durumun düzeltilmesi konusunda daha önce yazılı uyarıda bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Hurdaya dönen otomobil

-Minibüsteki bazı yolcuların görüntüsü

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)

====================================================

4)EZİNE\' DE 300 KİLO SKUNK\' LA YAKALANAN 9 ZANLI ADLİYE\' DE

ÇANAKKALE\'nin Ezine İlçesi Dalyan bölgesinde ele geçirilen 300 kilo skunk adlı uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 1\'i kadın 9 kişi, adliyeye sevk edildi.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, geçen cumartesi günü, Yunanistan\'ın Volos Limanı\'ndan yatla, Ezine İlçesi Dalyan bölgesine getirilen ve piyasa değeri 2 milyon dolar olan 300 kilo skunk adlı uyuşturucuyu operasyonla ele geçirdi. Geyikli\'ye demir atan ABD bayraklı \'Deep İsland\' adlı yatta ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili A.Y., H.A., H.B., S.E., R.E. ve Ö.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yatın dışında iki otomobil ve bir minibüse el konuldu. Şüphelilerin ifadeleri sonrası M.B., A.B ve C.T. isimli 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam 1\'i kadın 9 zanlı, jandarmadaki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ele geçirilen Uyuşturucu operasyonundan görüntü

- Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden görüntü

(Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

==================================================

5)PORTRELERİNDE İNSAN HİKAYELERİ ANLATIYOR

MERSİN\'de yaşayan ressam Bengisu Muazzez Kurtuluş, yaptığı portrelerine insan hikayelerini yansıtıyor.Kendisini \'toplayıcı\' olarak tanımlayan ve çocukluk dönemlerinden bu yana sevdiği insanlara ait anıları biriktiren Bengisu Muazzez Kurtuluş, transfer tekniği ile bu anıları tuvaline işliyor. Yaptığı kişinin portresinin üzerine o kişiye ait mektuplar, sinema biletleri, beraber yaptıkları yolculukların otobüs biletleri gibi birçok anıyı işleyen yenilikçi ressam, tüm çabasının hayatı anlamlandırmak olduğunu söyledi. Tuvale sadece resmi çizilen kişinin portresi değil yaşamı da yansırken, ressam anılarını da bu şekilde ölümsüzleştiriyor. Kendine has bu tarzın duygu yoğunluğunun çok yüksek olduğunu ifade eden Kurtuluş, \"Çocukluğumdan itibaren bence manevi değeri olan yazınsal dokümanları topladım. Sadece kendime ait değil sevdiğim insanlara ait şeyler de topladım. Çoğunlukla yazınsal dokümanlar. Bu anıları kaybetmekten korkarken, bir gün portre yaptığım sırada aklıma bu fikir geldi. Önde kişinin portresi, arkasında da ona ait yazınsal dokümanlar var. Bunlar kişiye ait bir mektup, beraber gittiğimiz bir sinemanın bileti, yaptığımız yolculuğun bileti, aldığı çikolatanın kabı, yazdığı bir not, birlikte yemek yediğimiz restoranın adisyonu dahi olabilir. Benim için çok duygusal bir süreç\" dedi.

ANILAR, TUTKALLA TRANSFER EDİLİYOR

Anıları kendisi ile birlikte her yere taşıdığını ve kaybetmek korkusu yaşadığını belirten Kurtuluş, şimdi anıları portrelerin arkasına transfer ederek kalıcı hale getirdiğini kaydederek, \"Portresini yaptığım insanlarla da ayrı bir duygusal paylaşım yaşıyoruz. Portreleri yaparken yaşadığım duygusal serüven çok ayrı. Portrenin arkasına kişiye dair yazdığım yazılar öyküler de olabiliyor. Portreyi yağlı boya yaptıktan sonra mektupların fotokopisini çekiyorum. Daha sonra tutkalla tuvale transfer ediyorum. Ardından kağıdın hamurunu söküp alıyorum ve geriye sadece yazı ve duygular kalıyor. Bütün çaba hayatı anlamlandırma. \'Özgür\' portresinin arkasında, özgür ile olan mektuplaşmalarımız var. Bu resim ile birlikte mektuplar kalıcı hale gelmiş oldu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

***ÖZEL***

-Bengisu Muazzez Kurtuluş portre çizerken

-Kurtuluş resim yaparken

-Resimlerden detaylar

-Kurtuluş atölyesinde çalışırken

-Kurutuluş\'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05:13 BOYUT: 168.00 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)



