DHA YURT BÜLTENİ-3

1)BAŞINA CAM TABLA DÜŞEN DOKTOR AĞIR YARALANDI

MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'ndeki özel bir hastanede görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar\'ın başına, büyük cam tabla düştü. Ağır yaralanan Dr. Uzar\'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 00.15\'te, Sakarya Mahallesi\'ndeki özel bir hastanede meydana geldi. Özel hastanenin acil servisinde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar, aşırı rüzgarın olduğu bölgede, acil servisin önündeki banka oturarak çay içmeye başladı. Dr. Uzar, oturduğu bankta çayını yudumlarken, aşırı rüzgarın etkisiyle hastaneyle bitişik olan 5 katlı İŞKUR binasının son katından kopan büyük cam tabla üzerine düştü. Tablanın başının üzerine düşmesiyle yere yığılan Dr. Uzar\'a ilk müdahaleyi acil servisteki doktor arkadaşları yaptı. Başından ağır yaralanan Dr. Uzar, çalıştığı hastanede tedaviye alındı, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, binadan başka camların düşmesi ihtimaline karşı sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Ulviye Uzar\'ın fotoğrafı

- Camın düştüğü yer

- Banktan görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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İZMİR’DE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

İZMİR’de gece saatlerinde başlayan yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı, trafikte görüş mesafesi düştü, alt geçitleri ve yolları su bastı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden Ege Bölgesi için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde itibaren yağış etkili olmaya başladı. Kentin birçok caddesinde su baskınları yaşandı. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar su baskınları yüzünden yürümekte zorlandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı. Caddelerdeki su basınları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Her yağmurda olduğu gibi bu yağmurda da Halkapınar Yunuslar Altgeçidi’ni su bastı. Su baskını sırasında otomobili stop eden sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Altgeçitin bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri tahliye çalışmasına başladı. Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre kent merkezine metrekareye 32.8 kilogram yağış düşerken, en çok yağış düşen ilçe 58.6 kilogramla Güzelbahçe oldu. Seferihisar’a 46.6, Konak 25.9, Buca 25.1, Menemen 39 ve Aliağa’ya ise 39.8 kilogram yağış düştü. Yağışın öğleden sonra aralıklarla yarın akşama kadar devam edeceği öğrenildi. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları su baskınları konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

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Caddelerden görüntü

Trafikten görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Altgeçitten görüntü

( Haber: Mehmet CANDAN – Mehmet GÜNEY - Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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KUŞADASI\'NA 15 DAKİKALIK YAĞMUR YETTİ

AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'nde, sabah başlayarak yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Kuşadası\'nda bugün saat 08.15\'te aniden bastıran sağanak yağmur, Söke-Kuşadası Karayolunda trafiğin bir süre durmasına neden oldu. Yağmur suları Ticaret Odası önünde de yolu göle çevirdi. Birçok araç, suların içinde kaldı. Araçlardaki öğrenciler ve sürücüler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sahil kesimindeki Atatürk Bulvarı ise yağmur suları nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Güzelçamlı ile Davutlar mahallelerinde bazı evlerin alt katlarını su bastı. Yağmurun durmasının ardından kentteki hayat normale döndü.

Görüntü Dökümü

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- Su içinde kalan araçlar, yağmur sularının oluşturduğu göletler

- Bir aracın içinde mahsur kalan Bayar sürücü itfaiye ekiplerinin kurtarma anı

- Yağmurdan görüntü

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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BOZ AYI ÜNİVERSİTEDEKİ YURDUN KAPISINDA YİYECEK ARADI

KIŞ uykusuna yatmak üzere Ardahan’dan Sarıkamış ormanlarına göç eden bir boz ayı, Ardahan Üniversitesi’nin Yenisey Kampusu içerisindeki kız öğrenci yurdunun kapısına kadar gelerek, yiyecek aradı. Yiyecek arayan boz ayı, yurtta kalan öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Boz ayıyı görüntüleyen bir kız öğrenci, yurda yaklaşan ayıya önce sevgi sözcükleri söyledi, ayı camın hemen önüne geldiğinde ise korkup, odasına çekildi. Kampus içerisinde bir süre yiyecek arayan boz ayı, daha sonra oradan uzaklaştı. Ardahan, Göle ve Şavşat ormanlarında yaşayan çok sayıda boz ayının, kış uykusuna yatmak üzere Çamlıçatak ormanlarından geçerek Sarıkamış’a göç ettikleri ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu ile görüntülenen boz ayı

Haber-Kamera: ARDAHAN, (DHA)

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NATALİA EŞİYLE KARAKOLLUK OLUNCA VATANDAŞLIK İSTEĞİ KABUL EDİLMEDİ

KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde, 37 yaşındaki Natalia Davıd Akçaalan eşi 51 yaşındaki Recep Akçaalan ile kavga edip karakolluk olunca vatandaşlık başvurusu kabul edilmedi. Natalia Davıd Akçaalan tek isteğinin vatandaşlık başvurusunun kabul edilmesi olduğunu söyledi.

Derince\'de yaşayan Recep Akçaalan, 1997 yılında Moldova\'ya gitti. Recep Akçaalan, Moldova\'da Natalia Davıd ile tanıştı. 1999 yılında Türkiye\'ye yerleşen çiftin 2000 yılında bir çocukları dünyaya geldi. Çift, 2012 yılında resmi nikah yaptı. Eşi Natalia ile tartışan Recep Akçaalan eşinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle karakola başvurup eşi hakkında şikayetçi oldu. Kamu davası açılırken, para cezası ve bir sene uyarı cezası verildi. Oturma izni ile Türkiye\'de kalan Natalia, 2015 yılında vatandaşlık başvurusu yaptı. Natalia\'nın vatandaşlık başvurusu kabul edilmedi. Çifte, vatandaşlık başvurusunun kabul edilmemesinin gerekçesi olarak Recep Akçaalan\'ın, 1996 yılında Yalova\'da bir restoranda ahlak polisince gözaltına alınması ve kendi aralarında yaşadıkları tartışma nedeniyle karakolluk olmaları gerekçe gösterildi.

OTURMA İZNİ İLE KALIYOR

Tek isteğinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak olduğunu, geçen hafta ikiz bebeklerinin olduğunu söyleyen Natalia Davıd Akçaalan, \"Ben Moldova vatandaşıyım. 1999 yılından beri buradayım. Oturma izni ile Türkiye\'de kalıyorum. Maalesef nikahımızı 2012 yılında biraz geç kıymak zorunda kaldık. Benim vatandaşlığım reddedildi. Başvurum, eşimin sicilinden dolayı reddedildi. Benden önce yaptığı olaylar, nikahtan önceki olaylar ve bizim bir kavgamız olmuştu. Kamu davasına dönüştü, para cezası ve bir sene uyarı cezası aldık. Başvurum bu yüzden reddedildi. Herkes kavga edebilir, sonuçta karı kocayız olur böyle şeyler\" dedi.

Recep Akçalan eşinin Türkiye\'de hiçbir haktan yararlanamadığını belirterek, \"Kimlik almaya gittiğimizde benim bir suç işlediğimi, ayrıca bir de eşimle kavga ettiğimi karakola şikayette bulunduğum için eşime kimlik verilmediğini söylediler\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çift ile röp

-Evlilik cüzdanları ve belgelerin görüntüsü

-Natalia yeni doğan bebeği ile ilgilenirken detaylar

(Haber-Kamera: Ergün AYAZDERİNCE(Kocaeli), (DHA) -

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AHLAT’TA BU YIL 165 BİN TON PATATES ÜRETİLDİ

BİTLİS Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Ahlat ilçesinde patates sökümüne katılarak, ambalajlama ve depolama tesisini hizmete açtı. Vali Ustaoğlu, Ahlat ilçesinde bu yıl 165 bin ton patates üretildiğini söyledi.

Ahlat ilçesini ziyaret eden Vali Ustaoğlu, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak ile birlikte 3 bin meterekare kapalı alanı olan ve 1 milyon 800 bin TL\'ye mal olan patates depolama ve ambalaj tesisinin açılışını yaptı. Bitlis Valisi Ustaoğlu, Türkiye’nin yüzde 4’ünün, bölgenin ise yüzde 75’lik patates ihtiyacının Ahlat ilçesinden karşılandığını belirtti. Tesisin patatesin daha iyi değerlendirilmesi adına önemli olduğunu anlatan Vali Ustaoğlu, daha sonra patates sökümüne katılarak çiftçilerle sohbet etti.

Ahlat’ın tarihi ve kültürel olarak bir marka değerinin olduğunu, bunun yanında patates üretiminde de bir marka değeri yakalama yolunda önemli adımlar attığını ifade eden Vali Ustaoğlu, \"Ahlat, potansiyeli en güçlü ilçemiz konumundadır. Bu anlamda alın teri ve emeğin ne derece önemli olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 45 bin dekarlık bir alanda üretim yapılıyor \"dedi. Vali Ustaoğlu, Ahlat ilçesinde sadece patetes üretiminin yapılmadığını, bunun yanında sertifikalı patates tohumu üretiminin de yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

\"Özellikle tarımsal alanda bir takım hastalıklara meyvemizin sebzemizin yakalanmaması için özelikle sertifikalı üretim önemlidir. Patates de bunların başında geliyor. Bu yıl içerisinde 3 bin 500 dekarlık bir alanda 20 bin tonun üzerinde sertifikalı patates ürettik. Bunların her biri koruma altına alınmış, her türlü hastalıklardan arındırılmış ve üreticimizin çok rahat bir şekilde bunlardan alarak kendi topraklarında üretim yapacağı patates tohumlarıdır. Ahlat, tarihi ve kültürel değerleri anlamında bizim marka şehirlerimizden biri olmuşsa patates üretiminde de tarımsal anlamında marka değerimiz olmuştur.\"



Görüntü Dökümü

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-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu\'nun karşılanması

-Vali Ustaoğlu\'nun tesisin açılışında açıklamalarda bulunması

-Kurdele kesimi ve tesisin gezilmesi

-Tarlada patates sökümünden detaylar

-Traktörün patatesleri sökmesi

-İşçilerin patates toplamalarından detaylar

-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu\'nun gazetecilere açıklamalarından görüntü

-Detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-

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BİSİKLET HIRSIZINI AKREP DÖVMESİ ELE VERDİ

ADANA\'da, apartman girişine bırakılan bisikleti çalarken güvenlik kamerasının görüntülediği 26 yaşındaki Şahin Timurçin, kolundaki akrep dövmesinden belirlenerek yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Yeşilyurt Mahallesi\'ndeki bir apartmanın girişindeki bisiklet, kolunda akrep dövmesi bulunan bir kişi tarafından kilidi kırılarak çalındı. Bisiklet sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, apartmanın güvenlik kamera kayıtlarında yüzünü gizlemeye çalışan hırsızlık zanlısının kolundaki dövmesinden teşhis ederek daha önce 6 ayrı bisiklet hırsızlığına karışan Şahin Timurçin olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan ve ifadesinde çaldığı bisikletleri 20-50 lira arasında sattığını söyleyen Şahin Timurçin, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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***Güvenlik Kamerası***

- Hırsızın apartmana girişi

- Bisikletin kilidini eliyle kırması

- Bisikleti çalıp gitmesi

- Farklı bir yerde bir vatandaşın bisikletini kaldırıma bırakması

- Hırsızın kilitli olmayan bisiklete binip gidişi

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE:02\'01\"BOYUT:123MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-ADANA, (DHA)

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ARTVİN’DEKİ 3 BARAJDAN EKONOMİYE 5 MİLYAR 160 MİLYON LİRA KATKI

ARTVİN’de, Çoruh Nehri üzerinde 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek barajı olma özelliğine sahip Deriner Barajı\'nın da aralarında bulunduğu 3 baraj hizmete alındıkları tarihten itibaren üretilen toplam 20 milyar 259 milyon kilovatsaat enerji enerji ile milli ekonomiye 5 milyar 160 milyon lira katkı sağladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 26’ıncı Artvin Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 410 kilometrelik Çoruh Havzası’nda 115 megavat kurulu güç ve yıllık 444 milyon kilovatsaat enerji üretimine sahip Muratlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde (HES) hizmete alındığı 2005 yılından itibaren toplam 4,91 milyar kilovatsaat enerji üretilerek ekonomiye 1 milyar 129 milyon liralık gelir sağlandı. 49 metre yüksekliğe sahip Muratlı Barajı milli ekonomiye sağladığı katkı ile maliyetinin iki katını çıkarmış oldu. Yıllık 1 milyar 39 milyon kilovatsaat enerji üretimine sahip, kurulu gücü 300 megavat olan ve 10 yıldır faaliyette olan Borçka Barajı ve HES ise aynı tarih itibarıyla 8,83 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle 2 milyar 031 milyon lira kazandırdı. 146 metre yüksekliğe sahip, Borçka Barajı da bütün maliyetini karşılamış oldu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ DERİNER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başbakanlığı döneminde 2012 yılında hizmete açılan ve 249 metrelik gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek barajı konumunda olan Deriner Barajı ve HES projesi ise 6 Milyar 520 Milyon kilovatsaat enerji üretilerek, ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlandı. Deriner Barajı ise ürettiği elektrikle maliyetinin yaklaşık 4\'te 1\'ini karşıladı.Çoruh Nehri üzerindeki 3 barajda hizmete alındıkları tarihlerden itibaren toplam 20 milyar 259 milyon kilovatsaat enerji üretilerek, milli ekonomiye 5 milyar 160 milyon liralık katkı sağlandı.

24 YILDA TAMAMLANDI

Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali\'nin temeli, Erzurum ve Bayburt ilindeki Mescit Dağları\'nda doğup, Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkenti Batum kentinden Karadeniz’e dökülen 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehir üzerindeki, Artvin\'in Sümbüllü Köyü’nde 1988 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. 2005 yılında tamamlanması planlanan, ancak ödenek yetersizliği nedeniyle bitirilemeyen baraj ve HES projesi 24 yılda tamamlandı.

MÜHENDİSLİK HARİKASI OLARAK GÖSTERİLİYOR

Deriner Barajı, kendi sınıfında 249 metre gövde yüksekliği ve 270 metre genişliği ile Türkiye’de en yüksek, dünyada ise 6’ıncı yüksek baraj olarak gösteriliyor. Barajın bünyesinde, yer altında inşa edilen ve 670 megavat kurulu güce sahip hidroelektrik santrali yıllık 2.1 milyar KWH elektrik enerjisi üretecek. ERG İnşaat tarafından yapılan baraj ve HES projesinde 60’ı mühendis, 120\'si teknik eleman olmak üzere toplam bin 200 kişi çalıştı. İnşaatında toplam 40 milyon metreküp kaya hafriyatı ve 3 milyon 500 bin metreküp gövde betonu kullanılan baraj ve HES inşaatı 1 milyar 387 milyon 190 dolara mal oldu. Deriner Barajı ve HES projesi, dünyaca ünlü belgesel kanalı Discovery Channel tarafından, \'Mühendislik Harikası\' olarak değerlendirildi. 10 gün süreyle baraj inşaatında 6 kişilik bir ekiple çekim yapan Discovery Channel ekibi, barajla ilgili belgesel hazırladı.

Görüntü Dökümü

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Deriner barajı drone görüntüleri

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

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DALAMAN\'DA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI BAŞLADI

MUĞLA\'nın Dalaman İlçesi\'nde Cumhuriyet Bayramı, 6 gün süren etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında ilk olarak Kurtalan Ekspres sahne aldı.

Dalaman Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 6 günlük kutlama programı hazırladı. Bu kapsamda dün (pazartesi) Dalaman pazaryerinde kurulan panayır alanında Kurtalan Ekspres grubu konser verdi. Konseri Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Albay Savaş Cenik, CHP\'li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, belediye meclis üyeleri, CHP Dalaman İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner ve çok sayıda vatandaş izledi. Kurtalan Ekspres sahnede yaklaşık 3 saat kalırken Barış Manço ve Cem Karaca\'dan çok sayıda parça seslendirdi. Neşet Ertaş\'ın da bir parçasının seslendirildiği gecede söylenen parçalara seyirciler de eşlik etti. Gecede Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvası karşılaşmalarında dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Cumhuriyetin verdiği en büyük paye olan vatandaşlık unvanına sahip herkesin bayram programına davetli olduğunu belirten Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz \"Cumhuriyetin geniş katılımlı sivil programlarla kutlanması, hepimiz için gurur vericidir. Cumhuriyet Bayramı\'nda Dalaman\'da görmeyi arzu ettiğimiz yegane manzara budur. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının meydanı, sokağı, caddesi yoktur. Bütün Dalaman kutlama meydanıdır. Bu kapsamda bu yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını bir haftaya yaydık ve Dalaman\'ın her köşesinde yapacağız. Vatandaşlarımız ay yıldızlı al bayrağın dalgalandığı bütün kutlamalara iştirak etmeli, destek vermelidir. Birlik ve beraberlik içerisinde, herkesin kutlamasını yapmasını, bayram coşkusunun her yere yayılmasını diliyorum\" diye konuştu.

KONSER PROGRAMI

Kutlamalar kapsamında bugün farklı okulların gösterileri ile birlikte Buray konseri düzenlenecek. 25 Ekim\'de Nurettin Rençber, 26 Ekim\'de Ersan Er sahne alırken, 27 Ekim\'de 3. Yeşil Elmas Dalaman Sarsala Çadır Kampı Bisiklet Festivali gerçekleştirilecek. Aynı akşam Sahra Bant konser verirken, 28 Ekim\'de okul gösterilerinin ardından İmera sahne alacak. 29 Ekim\'de ise gündüz resmi törenin ardından 3\'üncü Dalaman Dağ Bisiklet Yarışı, okul gösterileri ve Aleyna Tilki konseri ile etkinlikler sona erecek.

Görüntü Dökümü

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-Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz\'ın konuşmasından görüntü,

-Ödül töreninden görüntü,

-Kurtalan Ekspres\'in sahnesinden görüntü,

-Seyircilerden görüntü.?

Haber - Kamera: Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)

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